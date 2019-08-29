DHA YURT BÜLTENİ - 10

Düştüğü baraj gölünde boğulan Suriyeli Halil, toprağa verildi



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, boğulan Suriyeli Halil el Halil (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İnegöl'deki Boğazköy Barajı'na dedesi Mervan Muhammed Aga (55) ile birlikte balık tutmaya giden Suriye uyruklu Halil el Halil, elini yıkamak istedi. Baraj gölüne doğru eğilen çocuk, dengesini kaybedince suya düştü. Dedesi, Halil'i kurtarmak istedi; ancak başaramadı. Çocuk, suda kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın haber vermesiyle gelen Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, suda çocuğu arama- kurtarma çalışması başlattı. 3 saat süren çalışma sonucu Halil el Halil'in suda cansız bedeni bulundu. Halil'in cesedi, sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen ailesi de gözyaşı döktü. İnegöl Devlet Hastanesi morguna konulan Halil el Halil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Halil el Halil'in cenazesi, öğle vakti Urgancılar Camii'nde kılınan namazın ardından götürüldüğü Mahmudiye Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Van'da okul öncesi kırtasiye denetimi



Van'da, 2019-2020 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiye ürünleri satan işletmelerin denetimleri artırıldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı'na bağı Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte kırtasiye ürünleri için denetimlerini sıklaştırdı. İl Müdürü Murat Keremoğlu ile Denetmen Ali Deniz, okul alışverişi yapacak olan ailelere ve öğrencilere uyarılarda bulundu. Deniz, özellikle okulların açılmasına yakın Ağustos ve Eylül aylarında kırtasiye denetimlerini arttırdıklarını belirterek şöyle konuştu: "Okul alışverişi yapacak velileri üreticisi belli olmayan, merdiven altı diye tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları yönünde uyarıyoruz. Kırtasiye ürünü seçerken üreticisi, ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Okul çantalarında markası ve modeli belli olmayan üretici, ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünleri tercih etmemelidirler. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde özellikle boya kalemlerinde CE işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi gerekmektedir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerekmektedir. Beslenme çantaları çok önemli. Sağlıklı gıdaları sağlıksız beslenme çantalarına koyduğunuzda hiçbir anlam ifade etmez. Bu yüzden beslenme çantaları da özenle seçilmesi gerekir."

Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu ise sınır kenti olan Van'da özellikle kaçak girişlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Üzerlerinde herhangi bir bilgi ibaresi bulunmayan yani üretici, ithalatçı adresi olmayan ürünleri sakın almasınlar. Bunlar muhtemelen şüpheli üründür. Bakanlığımızın belirlediği standardın dışında ürünlerdir. Gerekirse bunların sorgulamalarını yapabilirler. Bakanlığımızın sitesine girip güvensiz ürünlere kendileri bakabilirler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan kırtasiye denitimleri

-Kırtasiye ürünleri

-Alış-veriş yapanlar

-Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu ile röportaj

-Kırtayise denetimi ve ürünlerden detaylar

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,()

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Ambulansla adliyeye sevk edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan 65 yaşındaki yatalak hasta Fettah Çağın, polis tarafından yakalandı. Ambulansla önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından da adliyeye sevki sağlanan Çağın, tutuklanıp cezaevine götürüldü.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, kapalı alanda hırsızlık ve açık alanda hayvan hırsızlığı suçlarından hakkında toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan Fettah Çağın, evinde yakalandı. Şeker hastalığına bağlı felç geçirip yatağa bağımlı kaldığı belirlenen Çağın, gözaltına alınıp çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çağın, buradaki işlemlerinin ardından aynı ambulans ile bu defa adliyeye sevk edildi. Çağın, tutuklanıp Manisa E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sevk edildiği adliyede tutuklanan hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ettah Çağın'ın ambulansa bindirilmesi

-Turgutlu Adliyesi önünden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Okullarındaki masa ve sıraları yenilediler

Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okullarında bulunan eski sıra ve masaları onararak yeniledi. Yaz tatilinde çalışan öğretmenler ve öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı.

200 civarında masa ve sırayı yenilemek için öğretmenlerle öğrencilerin yaz tatilini ayırdıklarını söyleyen Siirt Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Burhan Durgun, "Okulumuz 6 alan ve 600'e aşkın öğrenci ile eğitim ve öğretim yapmaktadır. Okulumuzda yaz ayı boyunca birçok tadilat ve tamir işlerini yaptık. Bunu kendi öğretmen arkadaşlarımızla yaptık. Okulumuzda eskiyen 200 civarında masa ve sıraları yeniledik. Bunların gereken tamirat bakım ve onarım işlemlerini tamamladık ve şu an kullanılır duruma getirdik. Bir sıranın bize maliyeti 170 liradır. Okulumuzda bulunan tahrip olan sıraları onardık ve okulumuzu 30 bin lira civarında masraftan kurtardık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sıralara boya yapan öğrenci

-Okul Bahçesinde bulunan sıralar

-Sıralara Zımpara vuran öğretmenler

-Okul Müdürü ropartajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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Salda Gölü'nde çevre temizliği

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde denetimli serbestlik hükümlülerinin katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan çevre temizliği etkinliği, Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Salda Gölü'nde gerçekleştirildi. Salda Gölü Beyaz Adalar Plajı'nda yapılan çevre temizliğine Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkan vekili Fikret Özgül, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkunpınar, hakim Fikri Altun, Burdur Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç ile ilgili kurumların temsilcileri ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı. Salda Gölü kıyısındaki atıklar hükümlüler ve etkinliğe katılanlar tarafından toplandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, "Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Salda Gölü'nde çevre temizlik etkinliği organize edilerek Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Salda Gölü Halk Plajı, Beyaz Adalar Plajı ve Salda Tabiat Parkı'nda 26- 29 Ağustos tarihleri arasında 4 gün boyunca 30 yükümlü ile çevre temizliği etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce yerine getirilmekte olan ağaç dikim ve bakım faaliyetleri, çevre temizlik etkinlikleri ile toplumda bir farkındalık yaratmak, çevre bilincini yerleştirmek ve bizden sonraki nesillere güzel bir çevre bırakmak amaçlanmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce toplum yararına olan bu çalışmaların geliştirilerek devam ettirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Etkinliğe katılanlar toplu görüntü

- Drone görüntüsü

- Temizlik çalışması öncesi hazırlık

- Temizlik yapılması

- Drone görüntüsü

HABER- KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA, ()

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Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün başlattığı kampanya kapsamında 30 hükümlü, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağın Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Erdal Ulutaşdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ve Denetimli Serbest Müdürü Soydan Çetinkaya'nın katılımıyla Tatvan işletme parkı önünde başlatılan temizlik kampanyasına 30 hükümlü katıldı. Hükümlüler, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı ve eşinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin ülke genelinde devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu projeye her geçen gün katılım, kurumsal bazda ve vatandaşların katılımıyla artıyor. Bugün de Adalet Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın arasında imzalanan protokol neticesinde denetimli serbestlikten faydalananlarla beraber burada sahilde temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Tabi sadece bu çalışma bugün başlamış değil. Yazdan beri çalışmalar devam ediyor. Amacımız hem farkındalık yaratmak hem de bizim olan doğayı temiz tutmak. Bu proje hem çevremizi, doğamızı temiz tutmak hem de insanlarımızda özellikle de çocuklarımızda farkındalık yaratmak açısından bir başlangıç olur. Gayet de güzey olur. Hakikaten örnek ve güzel bir çalışma oldu. Çalışmalar devam edecek ve daha güzel olacak ve daha da güzelleşecek.ö

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, "Temiz şehir temiz Tatvan kampanyamızı bahar döneminden bu yana başlatmış durumdayız. Önceden gençlerimizle halk plajında da çevre temizliği yaptık. Akabinde sahilde dalgıçlarımızla çalışma başlattık. Amacımız temizlik kampanyasıyla halkımızı daha bilinçli hale getirmek. Kamu kuruluşlarımız da bize destek veriyor. Denetimli serbestlik bu konuda bize yardımcı oldu. Başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında sahil bandımızı temizledik. Amacımız temizlik bilincini oluşturmak. Çünkü temizlik kirletmeme ile başlıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini ve bu kampanyaya onların da dahil olmasını istiyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hükümlüler ve sahildeki vatandaşlara bez torbalar dağıttı.

Görüntü Dökümü

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-Sahilde temizlik yapan hükümlülerden detay

-Sahilden görüntüler

-Hükümlülerden detaylar

-Tatvan Kaymakamı Mehmet Al Özkan ile röportaj

-Tatvan belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile röportaj

-Çevre Şehircilik Müdürlüğünün bez torbalar dağıtması

-Detay görüntüler.

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Gaziantep'te hükümlüler çevre temizliği yaptı

Gaziantep'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından organize edilen proje kapsamında hükümlüler Dülük Baba Tabiat Parkında çevre temizliği yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 65 hükümlü ormanlık alanda çevreye atılan plastik şişe ve atıkları temizledi. Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ile cezaevi idaresi katıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy, denetimli serbestlik hükümlülerinin bu etkinlikler ile toplum tarafından daha da tanındığını ve önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Aksoy, öBu etkinlik ile tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak kamu hizmeti cezası kapsamında yeşil alanlar, piknik alanları ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda kamu kurumları ile iş birliği sağlamak sureti ile denetimli serbestlik infaz çalışmalarının toplum tarafından daha yakından tanınması hedeflenmektedir. Bu proje bizim için çok önemli. Bütün canlıların yaşayabilmesi için temiz çevre temel koşuldur. Aynı zamanda yaşadığımız çevreyi temiz tutmak ve doğayı korumak bizim vatandaşlık görevimizdirö dedi.

Öte yandan Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

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- Programa katılanlar

- Hükümlülerin temizlik yapması

- Berekat Aksoy'un konuşması

- Taylan Beydoğan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-

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Zeytinli Rock Festivali, yoğun katılımla başladı



Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan ve Çelik'in de aralarında bulunduğu sanatçıların konserleriyle başladı.

Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali 6'ncı kez başladı. 1 Eylül'e kadar devam edecek olan festivale Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce müziksever katıldı. 90 sanatçının katılacağı festivalde 3 ayrı sahne kuruldu. Festivalin ilk gününde Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan, Çelik, Cem Adrian, Pamela, Mehmet Güreli, Hüsnü Arkan, Adamlar, Son Feci Bisiklet, Gökcan Sanlıman ve Ayben sahne aldı. Selda Bağcan, MFÖ ve Çelik'in konserleri festivali ilk gecesine damga vurdu.

Festival katılımcıları, gündüz Altınkum sahili ve denizin keyfini çıkarırken, gece ise birbirinden ünlü sanatçıları dinleme fırsatı yakalıyor. Festivale Yalova'dan katılan Elifnur Okuyan, "Gökkuşağının 7 rengi de birbirinden farklıdır ama birbirini tamamlar. Buradaki insanlar da birbirinden çok farklı ama birbirini tamamlıyorö dedi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde festivallere katıldığını söyleyen Samed Kumaş ise Zeytinli Rock Festivali'nin katılım, çevre, doğa ve kalite olarak rock müziği alanında farklı bir yeri olduğunu belirtti.

Kocaeli'den Edremit'e gelen Özlem Altun ve Duygu Hoca ise ilk kez bir festivale katıldıklarını belirterek, "Son derece eğlenceli ve saygılı bir ortam var. Bu güzel doğa ve ortamda sabahtan başlayan konserlerle tüm gün birbirinden ünlü isimleri dinleme fırsatı yaşadık. Herkesin bu keyfi yaşamasını tavsiye ediyoruzö diye konuştu.

Zeytinli Rock Festivali bugün Teoman, Mabel Matiz, Feridun Düzağaç ve Moğollar'ın da aralarında bulunduğu 20 sanatçının katılımıyla devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Festival alanından genel ve detay görüntüler

-Çadırların kurulduğu alanlardan genel ve detay görüntüler

-Festivalkatılımcıları röp

-Selda bağcan, MFÖ, Çelik konserlerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()

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