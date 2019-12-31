DHA YURT BÜLTENİ-10

Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta kaportacı Alican D., arızalanan otomobilinin motorunu tamir ettirmek yerine galerici arkadaşıyla birlikte aynı marka ve modelde otomobil çaldı. Motorunu kendi aracına taktıktan sonra çaldığı otomobili hurdacıya satan kaportacı ile galerici arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, geçen hafta Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 aydır park halinde olan 33 RS 447 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek, aracın suç kaydı olan kaportacı Alican D. ile galerici Kazım C. tarafından çekici ile çalındığını ve sanayi sitesine götürüldüğünü tespit etti.

MOTORU KENDİ ARACINDA, OTOMOBİL HURDACIDA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alican D. ile Kazım C.'yi gözaltına aldı. Çalınan araç ise hurdacıda parçalanmış halde bulundu. Otomobil motorunun yerinde olmadığını fark eden polis, yaptığı araştırmada motorun Alican D.'nin aracına takıldığını belirledi. Alican D.'nin, 'Aracım arızalandı' diyerek çağırdığı çekici ile kendi aracıyla aynı marka ve modelde olan otomobili çalarak motorunu kendi aracına taktığı, otomobil parçalarını ise 680 liraya hurdacıya sattığı belirlendi.

Alican D. ile Kazım C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Şüpheliler polis arasında

- Alican D. (başı eğik) ile Kazım C.'nin hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

- Çekici üzerindeki çalıntı araç

- Aracın sökülen motoru

- Araçtan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 522 MB

====================

Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep

ADANA’da yılbaşı gecesini yöresel lezzetlerle kutlamak isteyen çok sayıda kişi, hindi dolması yerine kaburga etinden elde edilen kıymayla yapılan boru ve açma kebabına ilgi gösteriyor.

İlk olarak kebap ustası Yaşar Aydın’ın yaptığı boru kebabı ve açma kebabı, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi hindi dolmasının alternatifi oldu. Kebapların ününü arkadaşlarından ya da sosyal medyadan duyan çok sayıda vatandaş, yılbaşı gecesi için sipariş verdi.

Yaşar Aydın ise lokantasına üzerinde yerli otomobilin fotoğrafının da bulunduğu 'Hoş geldin 2022' yazılı pankart astı. Aydın, bu yıl yerli otomobilin seri üretime geçmesi planlanan 2022 yılına atıfta bulunmak istediklerini belirterek, "Türkiye’de o kadar güzel şeyler yapılıyor ki biz de bir yıl fazladan atlayalım, bir an önce aracımıza kavuşalım istedik" dedi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de boru kebabı ve açma kebabına ilgi gösterdiğini kaydeden Aydın, yılbaşı gecesine siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Aydın, "İnsanlarımız hindiyle yılbaşını geçiriyordu ama artık boru ve açma kebabıyla kutluyorlar. Kaburga etinin zırhla çekilmesiyle elde edilen et, içi boş boruya takılarak lezzeti özel bir yemeğe dönüşüyor. Açma kebabındaysa etler çok sayıda şişin üzerinde pişiriliyor ve daha ince, çıtır oluyor. Vatandaşlar özel olarak paketlediğimiz bu ürünleri evine götürüp mikrodalgada 1 dakikada ısıtıp, hediye ettiğimiz meşaleyle yılbaşını kutluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Boru kebabından görüntüler

- Açma kebabından görüntüler

- kebap ustası Yaşar Aydın ile röp.

- 'Hoş geldin 2022' yazılı pankart

- Etin üserindeki yazı

- Vatandaşlarla röportajlar

- Genel ve detaylar

SÜRE:06'43" BOYUT:743 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

=============================

Polis sobalı evleri ziyaret edip 'zehirlenmelere' karşı uyardı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri sobalı evleri ziyaret ederek zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri Mustafa Özel ve bölgeden sorumlu polis ekipleri, soğuk hava şartları nedeniyle sobayla ısınan evlere ziyaretlerde bulundu. Dağçeşme Mahallesinde Ahmet Yalçın'ın evine konuk olan polis ekipleri, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler ve sobaların nasıl yakılacağı konusunda bilgi vererek kaçak kömür kullanılmaması gerektiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Yalçın, emniyete göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek, "Polisler sobalı evleri gezerek uyarılarda bulundu. Yanlış bildiğimiz konularda da bizi uyardı. Kendilerine çok teşekkür ederizö dedi.

Dağçeşme Mahalle Muhtarı Bayram Arslan ise, soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleriyle evleri dolaştıklarını belirterek, "Emniyet ekipleri ile sobalı evleri dolaşıyoruz. Kaymakamlığımız ve emniyetimizin bu tür faaliyetlerinden mahalle olarak oldukça memnunuz. Sobalı evlerde herhangi bir zehirlenme olmaması için ev sahiplerini uyarıp bilgi veriyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Polis ekipleri araçla evin önüne gelmesi

-Polis amiri ev içerisinde ev sakinleri ile konuşarak bilgilendirmesi

-Ev sahibi Ahmet Yalçın ile röp.

-Başka bir evde bilgilendirme

-Soba ve ayrıntıları

-Polis amiri soba üzerine kestane koyması

-Muhtar Bayram Arslan röp.

-Evden polisin vedalaşarak çıkması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),()-

===========================

TIR'ın dorsesine yapılan gizli bölmede göçmen kaçakçılığı

MERSİN polisinin 3 kentte eş zamanlı düzenlediği operasyonda TIR dorselerinde göçmenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürdükleri iddiasıyla yakalanan 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, TIR dorselerinde yaptığı gizli bölmeler polisi şaşırttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli Adana ve Hatay'da eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Göçmenleri 4 bin ila 4 bin 500 dolar karşılığında KKTC'ye götürmek için TIR dorselerinin alt kısmındaki gizli bölmelere yerleştiren şebekenin mali değeri düşük olan yükler için beyanname açtığı saptandı. Şebekenin, liman görevlilerini yanıltmak amacıyla ilk olarak yasal yüklü TIR'ı limana getirip, X- Ray ve diğer işlemlerini yaptıktan sonra bunun yerine göçmenlerin olduğu TIR'ı limana soktuğu da saptandı. TIR'ları kameraların görmeyeceği bir noktada yan yana yanaştıran şebeke üyelerinin, daha sonra işlemleri tamamlanan ve gemiye bindirilecek olan TIR'a, göçmenleri dorse altına yapılan özel kapaklardan naklettiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda TIR dorselerindeki yüklerin arasına gizlenmiş 30 göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatında kullanılan 3 çekici ve dorseye el konuldu.

Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, operasyonda göçmen kaçakçılığını organize eden 14 şüpheli ise gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Şahıslar adliyeden çıkartılırken

-Şahıslar araçlara götürülürken

-Şahıslar araçlara bindirilirken

SÜRE: 01'19 BOYUT: 148 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

===========================

Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın sularının çekilmesi sonucu tarihi olduğu rivayet edilen cami gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerindeki kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı’ndan döndükten sonra yaptırdığı rivayet edilen caminin kalıntıları ilgi çekti. Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları yad etmek amacıyla bölgeye gidenler, duvarı, mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgede eski mezar taşlarının da yer aldığı görüldü.

Bölgede gezinti yapan Serkan Özer, caminin rivayetlere göre çok eski tarihi olduğunu, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan yapının halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Cami binasının kalıntıları

-Bölgedeki mezar taşları

-Konuşma

Haber-Kamera: Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), ()

========================

Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele

MERSİN’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kentin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki Mut ilçesinde Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Çivi ve Ballı yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı Grup Yolu’nda ve Kozlar Yolu’nda karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, Sertavul ve Karaman’a bağlanan Narlıdere’de de yol açma çalışması gerçekleştirdi. 3 greyder ve 3 kamyonetle 14 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca Gökçetaş yolu da kalın kar örtüsünden arındırılarak vatandaşların kullanımına açıldı. Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çamlıyayla ilçesi ile Tarsus’un Gülek Mahallesi Karboğazı bölgesinde aşırı yağış nedeniyle kardan kapanan ve kapanmak üzere olan yollara anında müdahale ederek temizledi. Ayrıca yayla turizmi açısından bölgenin gözde mekanlarından olan Çamlıyayla’da etkili olan kar yağışından dolayı kapanan ana ve ara arter yolları iş makineleri aracılığıyla açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-İş makinesinin yol açma çalışmalarından görüntü

-Açılan yolların görüntüsü

-İş makinesinin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay

(BOYUT:328 MB) (SÜRE: 2,54 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()



