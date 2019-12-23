DHA YURT BÜLTENİ-10 

MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı

İZMİR'in Buca ilçesinde, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, tabancalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Taşoku, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesi 440 sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, otomobilinin içindeyken, motosikletli bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, kanlar içinde kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Taşoku'yu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna iki merminin isabet ettiği öğrenilen Taşoku'nun, ameliyata alındığı öğrenildi. Olayı duyan çok sayıda partili, hastaneye geldi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, olayın ardından geldiği motosikletle kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden görüntü,

- Taşoku'nun aracından görüntü,

Hande NAYMAN- Ahmet Turhan ALTAY-İZMİR/

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Battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiası

Adana'da, yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan Suriyeli Mustafa el Recep'in, çalıştığı fabrikada kendisini astığı öne sürüldü. Başlarının belaya gireceğini düşünerek, cesedi yol kenarına bırakıp, battaniye örttükleri iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Tapantepe mevkisindeki portakal bahçesinin kenarında, 17 Aralık'ta, üzeri battaniyeyle örtülü ceset bulundu. Cansız bedeni görenlerin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, boynunda ip izi olduğu görülen cansız bedenin, Suriye uyruklu Mustafa el Recep'e ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, bölgedeki yaklaşık 2 bin plaka tanıma sistemi (PTS) ve mobese görüntüsünü izledi. Kayıtlardan, cesedin, 4 kişi tarafından araçla getirilip, yol kenarına bırakıldığı saptandı. Araçla Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nden kente giriş yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, bölgede bulunan plastik fabrikasının çalışanları olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yeri sahibi Sekan M. (34) ile çalışanlar İsa K. (34), Esat E. (38) ve ustabaşı Savaş İ.'yi (44) gözaltına aldı.

FABRİKADA TAVANA ASILI BULMUŞLAR

Emniyete getirilen şüpheliler, sorgularında, Mustafa el Recep'i öldürmediklerini, 15 Aralık Pazar günü fabrikaya geldiklerinde tavana asılı cansız bedenini bulduklarını öne sürdü. Şüpheliler, patron ve diğer çalışanlarla konuştuklarını, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceği düşüncesiyle Recep'in cesedini yol kenarına bıraktıklarını söyledi.

Mustafa el Recep'in 2 hafta önce çalışmaya başladığını, kalacak yeri olmadığı için fabrikada yattığını söyleyen Savaş İ., cesedini bıraktıktan sonra battaniye örttüklerini kaydetti.

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden Sekan M. ve Savaş İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsa K. ile Esat E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis ekipleri tarafından adli tıpa getirilmesi

- Adlı tıptan detay görüntü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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İzcilerden şehitlik ziyareti

Sarıkamış Harekatının 105'inci yıl dönümü öncesinde Erzurum'da bir araya gelen 62 il ve 9 ülkeden 152 izci, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, dualar okudu.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılmak üzere otobüslerle Erzurum'a gelen izciler, ilk olarak Karskapı Şehitliğini ziyaret etti. Suriye, Lübnan, Mısır, Kuveyt, Filipin, Filistin, Ürdün ve Tunus'tan gelen 16'sı yabancı Türkiye'den de 136 olmak üzere toplam 152 izci saat 09.30'da Karskapı Şehitliğine gelerek saygı duruşunda bulunup, İstikal Marşını okudu. İzciler, karla kaplanan şehit mezarlarının önünde dualar okudu.

Türkiye İzcilik Fedarasyonu Başkanı Hasan Subaşı, bu yıl 14'üncüsünü düzenledikleri Allahuekber şehitlerin anma milli birlik faaliyetlerine Türkiye'nin 62 vilayetinden 136, 8 ülkeden de 16 olmak üzere toplam 152 izcinin katıldığını söyledi. Yürüyüşe katılan Suriyelilerin Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olduğunu belirten Subaşı faaliyetlerine her yıl Erzurum'dan başlatıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Ciddi manevi bir lezzet aldığımız şehitlik ziyaretimiz Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için gelişimiz 2005 yılında başlamıştı. Artan sayılarla tekrar tekrar gelmeye devam ediyoruz. Bizim için eş zamanlı olarak bir çok faaliyet yapmak önemli. Şehitlerimiz nerdeyse o anda o yerde onların yaptıklarını yaparak, yaşayarak öğretmek esas teşkil ediyor yaptığımız eğitimlerde. Bu faaliyete de 62 şehir 9 ülkeden toplam 152 izci ve liderlerimiz katılıyorlar. Buraya gelebilmek için önce izci liderliği kursları görmeleri gerekiyor. İlave olarak kış kampçılığı yapmış olmaları gerekiyor. Çünkü biliyoruzki önümüzde biziz bekleyen ciddi çetin kış şartları var. Malzemelerimiz tamam. Her türlü hava şartlarında hareket etme kabiliyetine sahibiz. İnşallah sağlıklı olarak gidip geleceğiz ve bu gençlerimiz dedelerini orada onlarla beraber anarak anlayacaklar."

İzci liderleri Kars Kapı Şehitliğindeki törenin ardından otobüslerle Şenkaya ilçesinin Gaziler köyüne hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzcilerin Karskapı Şehitliği'ne gelmeleri

-İzcilerin şehitliğe girmesi

-İzci Başkanı Hasan Subaşı ile röp

-İzcilerin şehitlikte yerlerini alması

-İzcilerden genel ve detaylar

-İzcilerin katıldığı ülkelerin bayrakları

-İstiklal Marşı okunması

-Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi

-İzcilerin şehit mezarlarına bayrak dikmeleri

-İzcilerden genel ve detaylar

-İzcilerin şehitlikten ayrılmaları

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti



Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen Nevzat Köse'nin (30) uğradığı silahlı saldırıda yanındaki kızı Berra da (4) yaralandı. Vücuduna 100 saçma isabet eden Berra ile babasına saldıran ve olayı trafik tartışması nedeniyle gerçekleştirdiklerini ileri süren Ünal Murat Ç. (23) ile Ahmet Duran K. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde evrak kayıt personeli olarak çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yürürken, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat Köse ve kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından yaralanan Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse, ameliyat edildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Bir petrol istasyonundan yakıt aldığı saptanan şüphelilerin Ünal Murat Ç. ile Ahmet Duran K. olduğu tespit edildi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, olayın ardından motosikleti de sulama kanalına attıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.

KÜÇÜK BEDENİNE 100 SAÇMA İSABET ETTİ

Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Halen vücudunda saçma olan kızının psikolojik olarak sorunlar yaşadığını kaydeden baba Nevzat Köse, "Çocuğumu kreşten aldım, marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek istedik. Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Hiçbir şekilde bu saldırganları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı" dedi.

'TOPLUMDA GEZMESİNLER'

Anne Arzu Köse (32) ise küçük Berra'yı kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü hissettiğini kaydederken, "Ben ayakta duramıyordum zaten, ben de ambulansa uzandım, çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. Saçma yarası aklımıza bile gelmedi. Bu tür kişilerin, kötü adamların toplumda gezmesini istemiyorum" dedi.

Aile küçük kızlarının vücudundan çıkarılan bir miktar saçmayı ise evlerinde tutuyor.

Görüntü Dökümü

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- Saçma isabet eden Berra ve ailesinden görüntü

- Baba ile röp.

- Anne ile röp.

- Berra'nın sırtından çıkan saçma görüntüsü

Haber:Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN,()

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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı



Adıyaman'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Balıbay yönetimindeki 61 FC 488 plakalı otomobil ile Yusuf Cebe'nin kullandığı 02 AAB 343 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Cebe yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yaralı motosikletli ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri ve yaralı sürücü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının sedye konulması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Kaza yapan otomobil ve motosiklet

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı



Antalya'da, beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici (45), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı sürücü tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı. Ekici, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Merkez Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yolda giderken, 'yol verme' nedeniyle başka sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

'BEN GALİBA ÖLECEĞİM'

Yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekici ise bu sırada "Ben galiba öleceğim" diye sayıkladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, aracının plakasını belirlediği saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin AVM ye girişleri

-Yaralıya müdahale etmeleri

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Yaralı şansın aracının görüntüsü

-Olayın olduğu ışıklı kavşağın görüntüsü

-Polis araçlarının görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



