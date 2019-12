DHA YURT BÜLTENİ - 10 

Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanık: Babam yaşıyor mu?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı (46), içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan'ın (21), yargılanmasına devam edildi. Kendisine, babasından para geldiğini iddia eden Kalkan mahkeme başkanına, "Babam yaşıyor mu?" diye sordu. Mahkeme heyeti, geçen duruşmada sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun gelmemesi sebebiyle duruşmayı erteledi.

Kalkan ailesinin Soğukkuyu Mahallesindeki evinde geçtiğimiz 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mahmut Can Kalkan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sanık Kalkan, cezaevinde 1 gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 50 gün kalan Kalkan tekrar cezaevine konuldu.

'KIRMIZI GÖZLÜYLE KOĞUŞTA KALIYORUZ'

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden davaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, kardeşi Emir Can Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemede söz alan sanık Kalkan, babası Mehmet Kalkan tarafından kendisine para gönderildiğini iddia etti. Kalkan, "Cezaevindeyken dedem Mahmut Kalkan'dan 100 lira geldi. Ayrıca babam Mehmet Kalkan'dan da 200 lira geldiği söylendi. Ben de korkup makbuzu yırttım. Babam yaşıyor mu?" dedi. Sanık Kalkan ayrıca, önceki ifadelerinde sıkça söz ettiği 'kırmızı gözlü süper kahraman' ile aynı koğuşta kaldıklarını söyledi. Sanığın kardeşi Emir Can Kalkan ise, "Bahsettiği parayı kendisine dedem ile ben yolladım. Ayrıca geçen duruşmanın ardından abimin bir arkadaşıyla telefonda görüştüm. Arkadaşı, o dönemlerde abimin uyuşturucu kullandığını söyledi. Bir sonraki duruşmada kendisini tanıklık için hazır edeceğim" ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Kalkan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ilk duruşmada Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun gelmemesi sebebiyle duruşmayı erteledi.

Servis minibüsünün altında kalan çocuğun ailesi şikayetçi



İzmir'de, indiği servis minibüsünün önünden geçerken, sürücüsünün hareket etmesiyle servisin altında kalan U.T.'nin (9) ailesi, olayı görüntüleri izledikten sonra öğrendiklerini, kendilerine oğullarının düştüğünü söyleyen servis şoförü ve hostes hakkında şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi U.T., servisten indi. Sürücünün minibüsü hareket ettirmesi sonucu önünden geçmeye çalışan U.T. aracın altında kaldı. Olayı gören çevredekiler sürücüyü uyarıp, minibüsü durdurdu. Daha sonra, U.T.'ye yardım etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan U.T., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ce Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastaneden taburcu olan U.T.'nin ailesi, olaydan sonra servis sürücüsünün kendilerine yanlış bilgi verdiğini, çocuğun düştüğünü söylediğini anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden olayı izledikten sonra, durumun ciddiyetinin farkına vardıklarını aktaran aile, olayın, servis sürücüsü ve servis hostesinin ihmali sonucu meydana geldiğini düşündüklerini söyleyerek, şikayetçi olacaklarını açıkladı.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENE KADAR HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTU'

U.T.'nin annesi Jale T., "Güvenlik kamerası görüntülerini görmeden önce çocuğumun sadece düştüğünü zannediyordum. Hastaneye götürdük. Görüntüleri izleyene kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. İzledikten sonra şikayetçi olmaya karar verdim ve şu an şikayet etmeye gidiyorum. Bunun arkasından gitmeye devam edeceğim. Servis şoförüne bir can emanet ediyoruz, çocuk bu şekilde bırakılmaz, kapısının önüne kadar geçirilir. Ben çocuğumu emanet ediyorum ve çocuğum bu şekilde geliyor bana. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Çok kötü bir duygu. Ufak bir düşme beklerken, çocuğunu aracın altında görmek berbat bir duygu. Servis şoförüyle çok muhatap olmadım. Sonrasında pişman olduğunu, hatasının olduğunu söyledi ama benim için önemli değil" dedi.

Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim



Adana'da, sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremediği hastanın yakınları tarafından darbedilen Doktor Mahmut Özcan, "Ben bu saldırıyı hak etmedim" dedi.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli Doktor Mahmut Özcan, muayene için gelen hastaya tahlil yaptırdı. Ancak sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremedi. Durumu söylediği hasta ve yakınları tepki gösterdi. Çıkan tartışmada, grup, doktoru darbetti. Yaralanan Özcan, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi edilen Özcan saldırganlardan şikayetçi olurken, Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları yaşanan şiddet olayını protesto etti.

'HAK ETMEDİM'

Mesleğini yapmaya çalıştığını ve saldırıyı hak etmediğini söyleyen Mahmut Özcan, "28 yıllık hekimim. 11 yıldır aynı bölgede çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir hasta, hasta yakını, herhangi bir arkadaşla tartışmam olmadı. Saldırının sebebini bile anlayamadım, darbedildim. Çok üzgünüm" dedi.

Polis saldırganlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi



Mersin'de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Akdeniz Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı Şevket Sümer Mahallesi'nde sokakları temizlerken sokak düğününe denk geldi. Müziğin ritmine kapılan işçi bir anda oynamaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca temizlik işçisi fenomen oldu.

BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, binlerce beğeni alan görüntüye kayıtsız kalmadı. Temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirecek olan Başkan Gültak, "İşçimizin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerini izledim. İşçilerimizin bu motivasyonla, güler yüzlü, mutlu şekilde çalışması bizi mutlu ediyor. Biz de işçimizi bir maaş ikramiye ödüllendireceğiz" dedi.

