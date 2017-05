DHA YURT BÜLTENİ-1

1)MANİSA'DA 5.1'LİK DEPREM



MANİSA ve çevresi, dün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı İlçesi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre illerde de hissedilen depremde, Saruhanlı İlçesi'nin bazı köylerde evlerin duvarlarının çatladığı belirtildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.53'te meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve İzmir kent merkezleriyle ilçelerinde de hissedildi Derinliği yüzeye yakın oludğu için Manisa ve ilçelerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte birçok yerde halk ev ve işyerlerinden sokaklara fırladı.İlk depremin ardından saat 19.28'e kadar büyüklükleri Richter ölçeğine göre 1.4 ile 3.3 arasında değişen 7 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2, merkez üssünü de Manisa'nın Gölmarmara İlçesi Deynekler mahallesi olarak açıkladı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, depremle ilgili olarak, "Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde bir yıkım ya da yaralanma yok. Köylerde kerpiç yapılarda bir hasar meydana gelmiş olabilir, depremin şiddeti yüksek çünkü. Ancak bu yönde de henüz bilgi gelmedi, kontrol ettiriyoruz" dedi.Jandarma yetkilileri de köylerdeki binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştuğu yolunda ihbarlar geldiğini söyledi.

BAZI EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Manisa'da akşam saatlerinde maydana gelen deprem nedeniyle Gölmarmara İlçesi'ne bağlı kırsal Tiyenli Mahallesi ile Akhisar'a bağlı Sazoba Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Tiyenli Köyü'nde özellikle kerpiç yapılarda çökmeler oldu. Diğer evlerde ise çatlak meydana geldi. Muhtar azası Osman Gürtekin, köyde ölü ya da yaralı olmadığını, ancak, korkan vatandaşların dışarıda beklediğini söyledi. Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener de Tiyenli Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Köye çadır gönderilmesi için talepte bulunulacağı öğrenildi.

Sazoba Mahallesi'nde de köyün girişindeki bir briket duvar ile birkaç evin bacasının yıkıldığı bildirildi. Öte yandan yakın mahallelerden olan Saruhanlı ilçesine bağlı eski belde olan Kumkuyucak'ta da bazı evlerde sıva kopması ve çatlak şeklinde hazır olduğu öğrenildi.

GÖLMARMARA'DA 35 EV HASAR GÖRDÜ

Manisa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği Gölmarmara İlçesi'nin Tiyenli, Akhisar İlçesi'nin Sazoba ve Saruhanlı İlçesi'nin Kumkucak mahallelerinde tedirgin olan halk, evlerine giremeyip bir süre açık alanda bekledi. Vatandaşlar, evlerinin bahçelerine kurdukları sofralarda iftarını yaptı.Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, Tiyenli Mahallesi'nde 15'İ ağır, 35 evin hasar gördüğünü belirterek, "Hasar gören evlerin çoğu kerpiçten yapılan evler ve genellikle yaşlılar oturuyor. Kızılay tarafından vatandaşlarımıza yemek vermek istedik, kabul etmediler. Diğer aileler, evleri hasar görenleri yanına aldı. AFAD bölgeye 30 çadır getirdi. İsteyenlere çadır vereceğiz, fakat evi hasar görenlerin çoğu diğer ailelerin yanına gittiği için istemiyorlar" dedi.

MANİSA'DA 5.1'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇILAR SÜRÜYOR



MANİSA ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.0, 4.3, ve 4.6 büyüklüğündeki 2 artçı sarsıntı ile 4 kez daha sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünün yine Manisa'nın Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri olarak belirlediği 4 artçı sarsıntı daha meydana geldi. 4.0, 4.3, 4.6 ve tekrar 4.6 büyüklüğündeki depremler sırasıyla saat 05.14, 05.16, 05.50 ve 05.52'de meydana geldi. Manisa ve İzmir'de hissedilen depremler sonrası halk korkuya kapıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Manisa ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlarinde saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğündeki bir artçı depremle daha sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak belirlediği 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, saat 07.38'de ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

2)MANİSA'DA YEMEKTEN ZEHİRLENEN 64 ASKER, HASTANEYE KALDIRILDI



MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 64 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 askerin hastaneye kaldırılması, Er Hüsnü Özel'in yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, dün de 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 64 asker, rahatsızlandı. Akşam yemeğinde çıkan et kavurma, pilav, çorba, ayran ve salatayı yiyen askerlerde, karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Birlikteki yetkili askerlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Askerlerden 51'i Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, 13'ü ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Serum tedavisi uygulanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz da İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİK: 70 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa Valiliği, Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 150 askerin revire başvurduğunu, bunlardan 70'inin sevk edildiktleri hastanelerde tedaviye alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda kadrolu ve eğitim görmekte olan 6 bin erattan 150 kadarı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir zehirlenme ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır."

MİLLETVEKİLLERİ ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Bu arada, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

ASKERLER TABURCU OLDU

Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 70 asker, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Askerlerin, alay içerisindeki revirde, gözetim altında tutulacağı belirtildi.

3)ÇORUM'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ



ÇORUM’da şiddetli yağmur etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su altında kaldı.

Çorum'da dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artırarak yaklaşık bir saat süren yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korundu. Bir çok ev ve işyerini su bastı. İhbar üzerine su baskınına maruz kalan ev ve işyerlerine giden ekipler, su tahliye çalışması yaptı.

APARTMANIN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Çorum’da etkili olan şiddetli yağışta, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı, yıkıldı, bahçede bulunan 3 otomobil de sulara gömüldü. Bir otomobil de başka bir apartmanın bahçesine sürüklendi. Apartman sakinleri, bahçeye dolan yağmur suyu nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamadı.

4) BURNDUR' DA YAĞIŞ SU BASKINLARINA SEBEP OLDU

Burdur'da öğleden sonra etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Kışla Caddesi'ndeki bir fırının bodrumu, Özgür Mahallesi'ndeki evin bodrum katı ve odunluk olarak kullanılan bölümüyle Bağlar Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait anaokulunun bodrum katı suyla doldu.

Fırın sahibi Mehmet Doğan, sokaktaki rögarların taştığını belirterek, "Daha önce söylenmiş ama yetkililer tarafından yapılmamış. Yaklaşık 20 bin lira zararım var" dedi.

Evinin bodrumu ve odunluk olarak kullandıkları bölümü suyla dolan Abidin Dinç de mağdur olduklarını ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü aktarırken, bodrumdaki suyun Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiğini kaydetti.

5)TENDÜREK'TE 29 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONDAN SICAK GÖRÜNTÜLER



VAN Çaldıran bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 3 tırın yakılmasının ardından Ağrı Tendürek bölgesinde başlatılan operasyonda 3 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit olmuştu. Daha sonra bölgede genişletilen hava destekli operasyonda ise 29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tendürek'teki hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin bulunduğu bölge ATAK helikopterleri tarafından ateş altına alınması ve yükselen dumanlar yer alıyor.

6)VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



VAN'da polisin merkez Edremit ve İpekyolu ilçelerinde yaptığı aramalarda 20 kilo 30 gram eroin, 22 kilo 490 gram esrar ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Rexo' adlı köpekle araçta yapılan aramada, hava filtresinin olduğu boşlukta gizlenen 39 paket halinde 20 kilo 022 gram eroin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan K.T., R.T., S.T. ve Z.T . gözaltına alındı.

Merkez İpekyolu İlçesinde ise B.E.'nin evinde yapılan aramada 22 kilo 490 gram esrar, 8 gram eroin, 1.81 gram metamfetamin, 3.78 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Ev sahibi B.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

7)BODRUM'DA TUTUKLAMA TEPKİSİ



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi yaparken gözaltına alınıp tutuklanması, Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği tarafından protesto edildi.

Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda basın toplantısı düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın fotoğraflarını taşıdı. Eğitim-Sen üyeleri, 'OHAL'in arkasına sığınmayın, ihraçların gerekçesini açıklayın' yazılı pankart açtı. Basın açıklamasını da Bodrum'da KHK ile görevden ihraç edilen öğretmen Hülya Bayar okudu. İhraç kararlarını eleştiren Bayar, "Üyelerimiz Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in hemen serbest bırakılmasını ve taleplerinin süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı biçimde devam edebilmelerini istiyoruz. Biz kazanacağız, çünkü bir sendikanın, konfederasyonun, anayasa ile yasalarla, ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikal hak ve özgürlükleri kullanması suç değildir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz de suçlu değil, kamu emekçileri mücadelesinin onurudur. OHAL'in arkasına sığınmayın, ihraçların gerekçesini açıklayın" dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

8)ÇEVRECİLER, KATLEDİLEN BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİ İÇİN EYLEM YAPTI



ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin katledilmesini protesto için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çevreciler eylem yaptı.

Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu) tarafından organize edilen eyleme, Mersin Doğa ve Çevre Platformu, Munzur Doğa ve Çevre Derneği, Bursa Doğa Derneği, Tarsus Çevre Koruma Derneği, Muğla Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu, İstanbul Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu, Bergama Köylüleri, İstanbul Peri Suyu Koruma Platformu temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli noktalarından platform temsilcileri katıldı. Eyleme, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile CHP üyeleri de destek verdi.

Hükümet konağı önünde buluşan grup, 2 otobüs ve 20'ye yakın araç konvoyu eşliğinde Kızılcık Yaylası'na çıktı. 9 Mayıs günü katledilen Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin evine giden grup, yağmur ve dolu yağışı altında alkışlar ve sloganlarla çiftin öldürülmesini protesto etti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Grup daha sonra evin önünden ayrılarak mermer ocaklarına yakın bir noktaya giderek basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasını Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu Temsilcisi İsmail Akyıldız okudu. Akyıldız, "Bugün ülkenin her yerinden gelen bizler, Aysin ve Ali Ulvi arkadaşlarımızı genişleyerek büyüyen mücadelemizde inadına ve ebediyen yaşatmak için bir araya geldik. İnadına her seferinde doğa için verdiğimiz savaşı çoğaltarak ve daha güçlü sürdüreceğiz. Çünkü doğa savunucularını hedef alan kurşunların bizi, yani mücadeleyi bitirmeye azmettiğini biliyoruz. Biz neye karşı savaştığımızı, neden her gün daha fazla çoğalmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Betondan kafesler üretmek için iş makinelerinin doğanın kalbine saplandığını savunan Akyıldız, sözlerini "Onlar 'kullanan öder' diyerek dağı taşı, kurdu kuşu, ağacı gölü, nehri, insanı ve her şeyi ticari mal olarak görenler. Onlar, iş cinayetlerine, doğa savunucularının katledilmesine, ekmeği için savaşılanların cezalandırılmasına kör olan; ama sıra zenginliklerin paylaşılmasına geldiğinde keskin gözlü birer akrabaya dönüşenler. Onlar yağmuru, rüzgarı, güneşi, soluduğumuz nefesi bile satanlar. Onlar önce yer küreyi ısıtıp, iklimleri değiştirip sonra da kendi imalatları olan 'Küresel ısınma' ve 'İklim değişikliği' pazarlarında satışa sunanlar" diye konuştu.

Doğayı korumak için sergilenen kararlı duruşun başarıya ulaşmasının, geniş kitlelerin de bu mücadeleye dahil etmek olduğunu belirten Akyıldız, "Ne zaman ki doğayı savunmanın aslında soframızdaki ekmeği, soluduğumuz nefesi, gelecek nesilleri savunmak olduğunu halka anlatabiliriz ancak o zaman ekosistemin asli ve nihai savunucularını harekete geçirebiliriz. Yaşam savunucularına çağrımızdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler temsil ettikleri platformları tanıtarak, çevreci çiftin öldürülmesine tepkilerini dile getirdi. Basın açıklaması sırasında bir kadın düşerek kolundan yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi doktor olan CHP Milletvekili Niyazi Nefi Kara yaptı.

9)POLİS ARACI OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



ANTALYA'da, polis aracının otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2'si polis memuru, 5 kişi yaralandı.Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Gürkan Gürzal, yönetimindeki 07 MGG 48 plakalı otomobilinden düşen parçayı kontrol etmek için köprülü kavşakta durdu. Bu sırada aynı yöne giden Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, polis memuru Mehmet Ali Sert yönetimindeki 07 A 28232 plakalı resmi polis aracı, otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Gürzal, yanındaki Burak Ünlütaş, her ikisi de 20 yaşında olan Ramazan Serdar Ceylan ve Ramazan Can Aydoğmuş ile polis memurları Mehmet Ali Sert ve Nazmi Koz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Serdar Ceylan itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonunda kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Can Aydoğmuş, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Diğed yaralıların sağluk durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, Aydoğmuş'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

10)İFTAR DÖNÜŞÜ KAZA; 7 YARALI



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, iftardan dönenlerin içerisinde bulunduğu minibüs takla attı, 7 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'ne bağlı Küçükelmalı Köyü'ndeki geleneksel iftara katılanlar, Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Fahrettin Duman (41) yönetimindeki 16 CCS 93 plakalı minibüs, İnegöl İlçesi yakınlarına geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Fahrettin Duman ile Sevinç Duman (42), Alpay Duman (18), Eda Sarı (25), Tanju Sedef (29), Selma Beler (57) ve Ömer Duman (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hurdaya dönen minibüs ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

11)MOTOSİKLETİN FORKLİFTE ÇARPMA ANI KAMERADA

Konya'da motosikletin forklift aracının demir parmaklıklarla yapılan ön kısmına çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının olmadığı kavşakta geçiş sırası bekleyen forklift aracının demir parmaklıkla yapılan ön kısmına hızla ilerleyen bir motosiklet çarptı. Çarpma sonrası sürücü motosiklet ile birlikte havada takla atarak yerde bir süre sürüklendi. Sürücünün yardımında çevredeki vatandaşlar koştu. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

12)İZMİT'TE DİLENCİ OPERASYONU

İZMİT'te, polis ve zabıta ekiplerince dilenciler ve mendil satan çocuk ve yetişkinler, polis ve zabıta ekiplerince toplanarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve zabıtalar, İzmit kent merkezinde Yürüyüş Yolu'nda dilendirilen ve mendil satan çocuklar ile yetişkinleri mobese kameralarıyla tespit ederek operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören mendil satan iki çocuk ağlayarak, bir daha yapmayacaklarına dair yemin etti. Bu sırada bazı vatandaşlar tepki göstererek çocukların bırakılmasını istedi. Çocuklar polis ve zabıtalar tarafından Çocuk Şube aracına bindirilerek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklarla ilgili tutanak tutularak ailelerine teslim edileceği ve ailelerine de Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılacağı öğrenildi.

13)ZONGULDAK'TA KIYIYA MÜHİMMAT SANDIĞI VURDU



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi sahilinde, geçen 27 Nisan'da Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen içinde el bombalarının bulunduğu mühimmat sandığı bulundu.

Köseağzı sahilinde balıkçılık yapan Ragıp Civan, kıyıya sürürklenen bir mühimmat sandığı görünce polise haber verdi. Gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı incelemede sandığın içinde el bombaları olduğunu tespit etti. Karadeniz Bölge Komutanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından mühimmat sandığının geçen 27 Nisan'da Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olabileceği belirtildi. Sandık incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Sandığı bulan balıkçı Ragıp Civan, "Denizden dalga ile geldiğini gördük. Kıyıya yaklaştığını fark edince aldık, bizde kenara koyduk. İçini açmadık ama bomba olduğunu biliyoruz" dedi.

14)ZEYBEKCİ: SPEKÜLATÖRLERİN GIDA FİYATLARIYLA OYNAMALARINI ENGELLEYECEK ÖNLEM ALACAĞIZ



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, yükselen gıda fiyatları için " Gıda komitesi olarak ta aldığımız ve almakta olduğumuz veya alacağımız, uygulayacağımız kararlar var. Spekülatörlerin bu gıda fiyatlarıyla ilgili oynamalarını engelleyecek en hızlı alacağımız önlem piyasayı daha doğrusu ürün arzını daha liberal hale getirmek" dedi.

Bakan Zeybekci, Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesi'nde Rezzan ve Burhanettin İnceoğlu çiftinin yaptırdığı 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili soruyu yanıtlayan Zeybekci, "Gıdanın oynaklığı bizde malum. Gıda fiyatlarının oynaklığı maalesef en yakındaki rakibimize 2 kat oynak gıda fiyatlarına sahibiz. Onun için gıda komitesi olarak ta aldığımız ve almakta olduğumuz veya alacağımız, uygulayacağımız kararlar var. Spekülatörlerin bu gıda fiyatlarıyla ilgili oynamalarını engelleyecek en hızlı alacağımız önlem piyasayı daha doğrusu ürün arzını daha liberal hale getirmek. Yani buradan kastım şu, gümrük duvarlarıyla ilgili hızlı hareketlenmenin yani hızlı faaliyete geçebilmenin önünü açacağız" dedi. Fiyatın belli noktaya gelmesi halinde derhal gümrük fiyatlarını bu piyasanın yurtdışına da açılabilecek hale gelmesini savunan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla spekülasyondan medet umanların, spekülasyonla yüksek kar etmek isteyenlere meydan vermeyecek. Diğer taraftan tabi gıda da belirsizlik, gıda üretiminde belirsizlik, gıda arzında belirsizlik, ürettiğiniz ürününü yüzde 50'si arada kayboluyorsa daha doğrusu ikinci kalite telef oluyorsa, ürettiğiniz ürünün tüketiciye yansırken, arada gerek hallerde gerek üretim periyotlarında, depolamasında, işlemesinde, paketlemesinde bu kadar çok sıkıntı yaşanıyorsa bunlar normal. Onun için aldığımız tedbirlerde öyle zaten. Bir üretim anında onun derhal soğuk zincire uygun bir şekilde elle işlenebilmesi daha doğrusu uygun ortamlara transfer edilebilmesi, iki onun Türkiye'nin birçok yerinde depolanabilmesi, üç depolardan tüketim alanlarına soğuk zincirle, TIR'larla yani nakliyesinin teşvik eder hale geldik. Lisanslı depoculuğu yatırım teşvik sisteminin içerisine alıp ve bunu da destekler ve teşvikler hale geldik. Onun için bu ana tedbirleri konuşmak lazım. Ramazanda tabi ki bazı ürünlerde hareketlenme olabilir ama çok hızlı bir şekilde de onlarla ilgili gereğini yapacak durumdayız."

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Ekonomik ve yatırımlar anlamında Türkiye'de 2017 yılında her şeyin güzel olacağı görüşünü savunan Zeybekci, "Özel sektör yatırımlarında çok güçlü bir şekilde yeniden bir canlanmanın yaşandığını göreceğiz. Kamu alanında da zaten çok önemli projeler görüyoruz. Ve tabi ki Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla önümüzdeki 6 ay boyunca tüm bakanlıkların hedefleri 2023 hedeflerine doğru yeni planları bunlarla ilgili çalışmaları bitireceğiz en kısa süre içinde. İnşallah yeni bir aşk yeni bir heyecan yeni bir coşkuyla Türkiye yayından çıkmış bir ok gibi yeni hedeflerine doğru mesafesini kat edip, yol alacaktır" dedi.

Bakan Zeybekci, yurt dışı temaslarına da değinerek, "Yoğun bir trafik içindeyiz. Serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ilgili çok önemli adımlar atıyoruz. Avrupa Birliği'yle de gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili adımlar atıyoruz. Her şey çok güzel olacak inşallah" diye konuştu.

15)ŞANLIURFA'DA RAMAZAN TOPU YERİNE SES BOMBASI



ŞANLIURFA'da iftar vakti, geleneksel Ramazan topu yerine, itfaiye görevlilerince çatıdan ateşlenen ses bombasıyla duyuruluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da top yerine ses bombası atma geleneği başlattı. Vatandaşların tehlikeli olduğu düşüncesiyle şikayetlerde bulunduğu Ramazan topunu son 6 yıldır kullanmayan belediye, bu geleneğin devam ettirilmesi için ses bombası kullanmaya başladı. Ses bombası, iftar ve sahurda İtfaiye Daire Başkanlığı çatısında itfaiye görevlilerince ateşleniyor. Ses bombasının ateşlendiği itfaiyede daha sonra bütün personel topluca itfar açıyor.

16)AMASYA'DA 155 YILLIK GELENEK YAŞATILIYOR



AMASYA'da her ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 155 yıllık geleneği bu yıl da devam ettirdi.

Amasya Belediye bandosu bu ramazan ayında da 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar ve sahur öncesi konser vermeye başladı. Bando bu yıl, telefondan istek almadan, askerler, gaziler ve şehitler için, kahramanlık türküleri, marşlar ve vatan türküleri çalacak. Bando, dün iftar öncesi 'Çanakkale içinde aynalı çarşı', 'Genç Osman' ve 'Türkiyem' parçalarını çalarak şehitleri ve gazileri saygıyla andı. Belediye bandosu, Ramazan ayı boyunca bu geleneği sürdürecek.

Bando Şefi 35 yaşındaki Hakan Dinçer, "Bu sene sadece askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz için kahramanlık türküleri çalma kararı aldık. Geçen yıllarda istek alıyorduk. Bu yıl istek almayacağız. Çaldığımız eserleri askerlerimize, gazilerimize, şehitlerimize ve halkımıza armağan ediyoruzö dedi.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise 155 yıllık geleneği yaşattıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımız daha çok oryantal ya da oyun havaları şeklinde istek alıyorlardı. Ama özellikle son süreçte ülkemiz genelinde sürdürülen terörle mücadele kapsamında şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Onların hatırasına arkadaşlarımız daha çok kahramanlık türküleri, milli duygularımızın okşayan müzikleri çalmaya karar vermişler. Güzel bir karar almışlar, ben de kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Cafer Özdemir iftar topunu ateşledi.



17)DİDİM'DEKİ TALES SEMPOZYUMU'NDA ÜNLÜ DÜŞÜNÜRLER BULUŞTU



AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tales Buluşması Müzik ve Felsefe Sempozyumu'nda dünyaca ünlü düşünürler bir araya geldi.

Yunan filozof, felsefe ile bilimin öncüsü olarak adlandırılan Miletli Tales için doğduğu ve öldüğü yer olan Didim'in Milet Antik Kenti'nde buluşma düzenledi. Balat Mahallesi'ndeki 4 bin yıllık Antik Milet Tiyatrosu'nda bugün Didim Belediyesi Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Turizm Araştırmaları Derneği ve Didim Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Tales Buluşması ve Felsefe etkinliği kapsamında Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencileri halk oyunları ekibi yöresel oyunları sergiledi.

M.Ö. 6. yüzyılda, Uzakdoğu-Batı Anadolu ekseninde, doğa bilimlerinin temellerinin atıldığı, modern felsefenin ortaya çıktığı dönemde yaşayan ünlü filozof ve matematikçi Tales'in çağdaşları olan düşünürler, İran'da Zerdüşt, Hindistan'da Buda ve Çin'de Konfüçyus'ün bu dönemdeki etkilerinin masaya yatırıldığı etkinlikte 'İlk Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları' konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumu Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay, Kaymakam İskender Yönden, Turizm Araştırmaları Derneği Başkanı Bahattin Yücel, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer ve yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Eski Turizm Bakanı, Turizm Araştırmaları Derneği Başkanı Bahattin Yücel, filozof Tales'in doğduğu topraklarda 2600 yıl sonra anıldığını belirterek, "Tarihi insanlar yazar. Ama coğrafya da belirleyicidir. Bugün 2600 yıl önce insanlara ışık tutan, bilimsel düşüncenin, doğa bilimlerinin, felsefenin ve matematiğin kurucularından olduğu kabul edilen Tales için buradayız" dedi.

Kaymakam İskender Yönden ise bu buluşmanın Milet antik tiyatronun tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Turizmde sadece deniz ve kum değil elimizdeki bu tarihi değerlerimizi de tanıtıyoruz. Didim'i festivaller kenti haline getirmeye çalışıyoruz. Çıtayı farklı noktalara getirmeye başladık" dedi.

"TALES BİZİMDİR, ANADOLULUDUR"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Tales'in çağa yön vermiş çok yönlü bir bilim adamı olduğunu hatırlatarak, Milet'te matematik ve felsefe okulunu veya akademisini kurmayı planladıklarını anlattı. Atabay, şunları söyledi:

"Tales hemşerimizdir. Hemşerimiz Tales bizden biridir aynı bizler gibi Anadoluludur, Yunanlı değildir, olsa da fark etmez biz burada din, dil ayrımı yapmıyoruz ama bizim olan her şeye sahip çıkmalıyız. Tales bizimdir, Anadoluludur. Tales'in gösterdiği yolu, bugün halen bütün bilim dünyası takip ediyor. Bu çok önemli kişinin bu bölgede yaşamış olması, bizler için çok önemli bir kazançtır. Bunu öncelikle ülkemize, sonra tüm dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize matematiği ve felsefeyi sevdirip, analitik düşünce yeteneğini aşılamak istiyoruz."

"ANADOLU BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜDÜR"

Tales'in Anadolu kültürünün çok önemli bir unsuru olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Ersin Balcı ise "Evreni anlama yolunda metafizik düşünceleri bir kenara bırakıp aklımızla dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Tales'in bu topraklardan çıkmış olması ayrıca önemli, hepimizin bunun önemini bilmemiz gerek. Bu bakımdan bu ikinci Tales buluşması çok önemlidir. Birçok kültürün doğmasına neden olmuştur. Aslında Tales bu fikirlerin ortaya çıkmasına bugüne taşınmasında Anadolu'nun bir kültür köprüsü olmasına borçludur" diye konuştu.

KONUK FELSEFECİLER

Sempozyum İran, Çin ve Hindistan'dan gelen felsefecilerin, Tales ve çağdaşlarının modern felsefenin farklı topraklarda doğuşu üzerindeki etkilerini ve aralarındaki etkileşimi anlatmaları ile devam etti. Fest Travel yöneticisi Faruk Pekin insanlığın düşünsel evriminde farklı düşüncelerin ortaya çıkmasında M.Ö. 6'ncı yüzyılın önemini, Prof. Dr. Betül Tanbay, filozof ve bilim insanı Tales'i, Konfüçyüs Enstitüsü Eşbaşkanı Dr. Liu Qiang Konfüçyüs mirası ve önemini, Hindistan'dan Dr. Thipstan Paldan Budizm ve batıya etkilerini, İranlı yazar Prof. Dr. M. Marufiah M.Ö. 6'ncı yüzyılda İran ve Mezapotamya'daki gelişmeleri, Doç Dr. Meriç Bilgiç ise Tales öncesi ve sonrası uygarlıklar arasında bilim teorisindeki etkileşim ve dönüşümleri anlattı.

Sempozyum sonunda Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen gençlere ve yetişkinlere yönelik 4 soruluk yarışmaya kazananları Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı tarafından ödül verilecek, etkinlik Lübnanlı ünlü ses sanatçısı Rima Kicheich konseri ile bu akşam sona erecek.



18)DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK HEYKELLERİ



ADANA Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen, 'demokrasi ve özgürlük' temalı, 3. Adana Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor.

Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Başkanı Ozan Tüzün, Galeria İş Merkezi yanındaki sempozyum alanını ziyaret ederek bilgi aldı, heykeltıraşlarla sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül'ün de katıldığı ziyarette, sanatçıların çalıştığı platformlar gezildi. Oda Başkanı Ozan Tüzün "Kentimiz için son derece olumlu bulduğumuz bu etkinliği üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Dünya çapındaki sanatçıların eserlerinin yapılış süreçlerini izlemek ve meydana getirecekleri eserleri hakkında kendi ağızlarından bilgi almak amacındayız. Bu tür sanatsal etkinliklerin artarak sürmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Ziyarette, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bürokratları, sempozyumun hazırlanışı ve içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Uluslararası seviyede eser üreten 65 sanatçının başvuru yaptığı ve 10'unun jüri tarafından seçildiği, eserlerin kentin uygun görülen noktalarına yerleştirileceği ifade edildi.

15 Mayıs-7 Haziran 2017 tarihleri arasındaki sempozyuma; İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda, Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihau ve Hindistan'dan Tutu Pattnaik katılıyor.

19)ANASINIFI ÖĞRENCİSİNDEN FESTİVAL AÇILIŞINDA PİYANO KONSERİ



BURDUR’da düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Festivali’nin açılışında anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Yağmur Haspolat’ın piyano konseri ilgi çekti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gelişim Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Festivali, açılış konseriyle başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden yaşları 4-18 arasında değişen 300 genç yeteneğin katıldığı festivalin MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu’ndaki açılış konserinde anasınıfı öğrencisi Yağmur Haspolat’ın piyano konseri ilgi çekti. Haspolat, Johann Sebastian Bach, Georges Bizet, Bill Boyd'dan eserleri izleyicilere sundu.

Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Hatice Ekinci, festivalin amacının müzik yoluyla çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Ekinci, "Festivalimizde yer alan genç yeteneklerin gelecekte sahne korkusu olmayan, insanlarla iyi iletişim kurabilen ve kendini rahat ifade edebilen bireyler olacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

Genç Yetenekler Müzik Festivali 4 gün sürecek.

