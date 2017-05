DHA YURT BÜLTENİ-1

Uludere'de, tanksavar füzesi ve havan ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlara ait mühimmat bulundu.

Uludere'de bulunan silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Biliç Tepe Bölgesi güneyinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı emir komutasında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 2 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet 60mm havan, 10 adet 60mm havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Batman'da karakola malzeme taşıyan sivil araca PKK bombası: 1 ölü, 1 yaralı

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk İlçesi'ne bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, araçta bulunan 36 yaşındaki İdris Yüksel öldü, 45 yaşındaki İlyas Çetinbaş ise ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlyas Çetinbaş, ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İdris Yüksel'in cesedi de aynı hastanenin morguna kondu.

Patlamanın ardından Kozluk İlçesi'nde toplanan bır grup vatandaş, olay bölgesine yakın bir noktaya gelerek yaşananları öğrenmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

YARALI YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin karakola malzeme götüren sivil araca yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan İlyas Çetinbaş'ın yakınları, haber alır almaz Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne akın etti. Çetinbaş'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, yakınları da dışarıda bekledi. İlyas Çetinbaş'ın amcasının oğlu Şirin Çetinbaş, "Haber alınca, olay yerine gitmek istedik. Ancak jandarma izin vermedi. Amcamın oğlu ağır yaralı, ama ölüm tehlikesini atlattığını söylediler" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada, Batman Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kozluk Gümüşörgü karayolu Bölükkonak Köyü çıkışında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen Mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın yoldan geçişi sırasında patlatılması sonucu araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Siirt Eruh'ta çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

SİİRT'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Eruh İlçesi'nin Çırav Dağı bölgesindeki operasyon yapan güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Akmeşe Mevkii'nde bir grup teröristle karşılaştı ve çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt'e getirilerek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bölgeye sevk edilen takviye birliklerin de katılımıyla, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon devam ediyor.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

SİİRT'in Eruh İlçesi’nde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 23 yaşındaki Ferhat Gözen'in Gaziantep’teki baba evine ateş düştü.

Uzman çavuş Ferhat Gözen'in şahadet haberi, gece saatlerinde askeri yetkililer tarafından Perilikaya Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberle şehidin annesi Asiye ve babası Mehmet Gözen gözyaşlarına boğuldu. Gözen çiftini, askerler ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye çadırı kurulan sokakta sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

2 yıl önce vatani görevini tamamlayan, 10 ay önce de uzman çavuş olarak göreve başlayan şehit Ferhat Gözen'in iki kız kardeşinin olduğu bildirildi.

13 gün sonra, 9 Haziran tarihinin doğum günü olduğu belirtilen şehit uzman çavuş Gözen'in sosyal medya hesabına eğitimdeki silah taliminin videosunu koyduğu gödüldü.

Terörün artık son bulmasını isteyen şehidin eniştesi Davut Aydın, "Vatan sağ olsun. Tek söyleyeceğimiz bunların bir an önce son bulması İnşallah son şehidimiz olur. Evin tek oğluydu. Babası ve annesi şu an kötü durumda. Şehidimiz, şehit düşmeden önce ailesiyle cep telefonuyla görüşmüş ve kısa bir konuşma yapmış" dedi.

Şehit uzman çavuş Ferhat Gözen'in cenazesinin Siirt'te yapılacak askeri törenin ardından Gaziantep’e getirileceği, ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Tendürek şehitlerine Van'da uğurlama töreni

AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan 3 asker ve 1 güvenlik korucusu ile Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit olan 1 asker için Van Jandarma Filo Komutanlığı'da uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

PKK'lı teröristlerin 2 gün önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki yolu kesip, 3 TIR'ı yakmaları üzerine, bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat timleri, Tendürek Dağı'nda yuvalanan 29 teröristi, etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmalarda Ağrı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Mustafa Özdemir, Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram, Jandarma Uzman Çavuş Abuzer Doğan ile Güvenlik Korucusu Fetullah Aladağ şehit düştü, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker ise sabahın erken saatlerinde Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit oldu.

Yaralı askerlerin tedavileri devam ederken, şehitler için Van'da Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basın mensuplarını alınmadığı törende Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Özdemir memleketi Samsun'a, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Ankara'ya, Jandarma Uzman Çavuş Doğan Kayseri'ye, Güvenlik Korucusu Aladağ ise memleketi Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine uğurlandı. Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker'in cenazesi de memleketi Yozgat'a gönderildi.

Samsun'a şehit ateşi düştü

ŞEHİT ANNESİ: DİMDİK AYAKTAYIM, AĞLAMAYIN

Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden jandarma uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi. Şehit uzman çavuş Özdemir'in naaşını, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Recai, annesi Ayşe ve kardeşi Esra Özdemir ile yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

Oğlunun cenazesini rahatsızlandığı için sedyenin üzerinde oturarak karşılayan anne Ayşe Özdemir, "Ben dimdik ayaktayım. Seni dinliyorum oğlum. Ağlamayın" diyerek seslendi. Eşinin cenazesinin yanında, oğulları Burak ve Kağan ile birlikte gelen Ebru Özdemir, gözyaşları içinde uçaktan indi.

Askerlerin omzunda uçaktan indirilen şehit Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, cenaze aracıyla Terme İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

AĞRI'nın Tendürek Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın baba evine acı haber ulaştı.Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Gesi bölgesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki şehidin baba evine sağlık görevlileriyle birlikte gelen askeri yetkililer, şehit annesi Fatma Doğan'a ve 3 kardeşine acı haberi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şehidin babasının evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları astı. Binanın bahçesine taziye çadırı da kurulurken, şehidin babasının çalışmak için şehir dışında bulunduğu öğrenildi. Yeni evli olan şehidin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde devam eden terör operasyonu sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bu sabah 04.00 sıralarında şehit düşen uzman çavuş Gökhan Peker’in Yozgat’taki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit olan uzman çavuş Gökhan Peker’in Yozgat merkez Şeyh Osman mahallesi Berat Sitesi’ndeki ailesine acı haberi Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım verdi. Şehidin evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Haberi duyan yakınları ve komşuları eve gelip aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

İKİZİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Uzman Çavuş Gökhan Peker’in ikiz kardeşi uzman çavuş Ertan Peker ile aynı dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdiği, Hakkari’de görev yapan ikizlerin bugüne kadar hiç ayrılmadıkları öğrenildi. Şehit uzman çavuş Gökhan Peker’in evli olduğu belirtildi.

Şehit babası Yetiş Peker, haberi alınca metin görünmeye çalıştı, oğlunun en son 2 ay önce yanlarına izine geldiğini söyledi. Oğlunun izinden döndükten sonra 45 gün süreyle dağlarda operasyona çıktığını anlatan Yetiş Peker, "Telefonda, ‘Baba merak etme, telefon çekmez, beni merak etmeyin, iki günlüğüne çıkıyorum’ dedi. ‘İyi oğlum, yolun açık olsun, Allah esirgesin’ dedim. Ramazan’dan sonra izne geleceklerdi. Bunun bir de ikizi Ertan var, Hakkari merkezde o da uzman çavuş."

"GEREKİRSE SİLAH ALIR BEN DE ĞİDERİM"

İkiz uzman çavuş oğullarından Gökhan'ın şehit olduğunu sabah öğrendiğini belirten Yetiş Peker, "Komutanlar geldiler, haber verdiler. Bu vatan bizim, yapacak bir şeyimiz yok. Vatan için canımız feda olsun. Ben 65 yaşındayım, gerekirse silahı alıp ben de giderim. Devletimiz bu teröristlerin köküne kıranı eksin. Köküne darıyı eksin. Gözlerine, dizlerine dursun. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içiyorlar Allah belalarını versin. Daha 2 senelik evli, ben eşine ne deyim. Yapacak bir şey yok, Allah rahmet eylesin. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Gideceğiz, çalışacağız, çabalayacağız bu ülkeyi ayakta tutmak için" diye konuştu.

Şehit uzman çavuş Gökhan Peker, yarın öğle namazından sonra Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yozgat Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Afyonkarahisar'da aynı firmaya ait yolcu otobüsleri çarpıştı: 23 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da aynı firmaya ait iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarından meydana geldi. Dinlenme tesislerindeki mola yerinden hareket eden Ç.G. yönetimindeki 09 DH 102 plakalı yolcu otobüsü, Dazkırı-Dinar karayolunun 5. kilometresindeki kavşakta A.C'nin kullandığı 20 AYK 50 plakalı aynı firmaya ait yolcu otobüsüne arkandan çarptı. Kazada, otobüslerdeki 70 yolcudan 23'ü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinden yapılan yaralılar ambulanslarla Denizli- Çardak İlçe Devlet Hastanesi ile Sandıklı ve Dinar Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralılardan 21'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Maden işçileri yerin metrelerce altında sahur yaptı

ZONGULDAK'ta maden işçileri ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında, tahtadan kurdukları yer sofrasında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Asma Mahallesi'nde özel bir maden şirketine ait ocakta, 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler, yerin 200 metre sahur vaktinin gelmesiyle çalışmaya ara verdi. Tahtalardan kurdukları yer sofrası etrafında toplanan işçiler, işverinin verdiği yiyeceklerin yanında evlerinden getirdikleri domates, biber, salatalık, peynir, zeytin, meyve suyu ve ekmeği, kömür karası içindeki elleriyle yedi. İşçiler, yemeğin ardından ölen maden şehitleri ve kazasız bir Ramazan ayı geçirmek için dua etti. 11 yıllık maden işçisi 38 yaşındaki 3 çocuk babası Fatih Özdin, yerin metrelerce altında oruç tutmanın zor olduğunu ancak, zamanla buna alıştıklarını söyledi. Yıllardır madende sahur yaptığını anlatan Özdin, şöyle dedi: "Sahurumuzu arkadaşlarla birlikte yerin metrelerce altında icra ettik. Allah inşallah daha çok sahur yapmayı bize nasip eder. Bize kazasız belasız çalışmayı nasip eder. Artık biz burada yerli atında da bir aileyiz. Biz böyle görüyoruz. Şimdi 15 gün sahur yeraltına yapacağız. Sonra vardiya dönüşümü olacak ve geri kalan günleri evde yapabileceğiz. Burada Allah ne verdiyse hep birlikte gücümüz yettiğince bir şeyler getirip yiyoruz."

Ramazan ayında yeraltındaki madenci sofrasının anlamının büyük olduğunu söyleyen 10 yıllık madenci 32 yaşındaki 1 çocuk babası Serkan Arslan ise, "Bu sene de geçen yılki gibi ilk sahur yer altında nasip oldu. Arkadaşlarımızla yer altında sahurumuzu yaptık, yemeğimizi yedik. Kısa bir molanın ardından tekrar işimize geri döneceğiz. Burada da karnımız doyuyor. Yer üstünde de karnımız doyuyor. Ekmeğimizi burada kazanıyoruz, burada yiyoruz" dedi.

İşçiler, sahur ardından oruca niyetlendikten sonra işlerinin başına döndü.

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

İZMİR'de, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte, sahur vaktinden önce sokak sokak gezen Ramazan Davulcuları, ilk sahur için tokmak salladı.

Ramazan ayının gelmesiyle ramazan davulcuları da gece mesailerine başladı. Oruç tutmak isteyenler, bugün imsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular tarafından uyandırıldı. Ramazan dolayısıyla bazı kahveler de sahur saatine kadar açık kalarak isteyenlere çay servisi yaptı. Sahur saatlerinde çayı ücretsiz yapan Bayraklı İlçesi'ndeki kahve sahibi 31 yaşındaki Aydın Vurucu, "Normalde kahvemizi 22.00-23.00'te kapatıyoruz. Ramazan dolayısıyla kahvemiz 24 saat açık. Gece sahur yapmak isteyen arkadaşlarımızı sabaha kadar kahvemiz de bekliyoruz. Sahurlarda çay servisi ücretsizdir. Üret talep etmiyoruz. Amacımız burada tekrar Ramazan ruhunu insanlara yaşatabilmek, örf ve adetlerimize sahip çıkabilmek. Bunun için kahvemiz 24 saat açıktır. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

11 ayın sultanı Ramazan için, 11 pare top atışı yapıldı

Nevşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını Nevşehir Şehir Ormanı'nda oluşturulan platformdan 11 pare top atışı ile karşıladı.

Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs 2017 Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde, Nevşehir Şehir Orman'ında oluşturulan platformda, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını 11 pare top atışı yaparak karşıladı. Öte yandan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara bildirmek amacıyla top atışı uygulamasına devam edecek.

Mersin'de, Ramazan ayı 90 davulcu ile yapılan şovla karşılandı

Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen şov, merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Alanı dolduran ve halka halinde pozisyon alan 90 davulcu, maniler eşliğinde davul çaldı. Davulcuların uyumu ve ortaya çıkan ses çevredeki vatandaşları etkinliğin yapıldığı alana çekerken, tek tip giyinen davulcular tokmaklarını Ramazan ayının gelmesini kutlamak için vurdu. Ramazan'ın simgelerinden olan, geçtiğimiz yıl bazı illerde sahur vakti çalması yasaklanan davullar, Ramazan boyunca kentin sokaklarında yer alacak. Ramazan'da görmeye alışık olduğumuz davulcular, yaklaşık 15 dakika süren bir gösteri yaparak renkli görüntüler oluştururken, kalabalık gösteri sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan belediye hizmet binasına kadar yürüdü. Vatandaşlar ve esnaflar da, şova alkışlarla destek verdi.

3 AYLAR İÇİN 90 DAVULCU

3 ayların 90 gün olmasından dolayı 90 davulcu tercih ettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye başkanı Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

"Mersin'de bu tür şeylerin yapılması iyi oluyor. Bu kadar davulun bir araya geldiği etkinlik Türkiye'de belki bir ilk. Ramazan'ın geldiğinden herkesi haberdar etmek istedik. Bu gece sahura kalkıyoruz ve ilk teravih bu gün eda edilecek. Mersin'de böyle bir kültürün oluşmasını arzu ediyoruz. Bu yüzden Ramazan etkinlikleri yapıyoruz. Bu yıl da Mersin'in hemen hemen her yerinde bu tür çalışmalar var. İftar yemeklerini yine vereceğiz, sanatçılar vatandaşlarımızla buluşacak, şenlikler olacak. İlçelerimizde de yemek verip vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.

Bisiklet yoluna bağlanan ip, motosikletli gencin başını kopardı

Kaza anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Deniz Özkesiciler, başı koparak feci şekilde can verdi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda motosikletiyle ilerleyen Deniz Özkesiciler, ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe çarptı. Boynu ipe takılan Özkesiciler, başı koparak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özkesiciler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Özkesiciler’in acı haberini alıp hastaneye koşan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza anı ise olay yeri yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikleten ipe takılan gencin boynunun koptuğu görülüyor.

Polis, Özkesiciler'in ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Motosikletle gezintiye çıkan ortaokul öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'nde, TIR'a çarpan motosikletteki ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Berkay Gezen öldü, aynı yaştaki sınıf arkadaşı İrfan Çatak ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarından Yenice-Balya karayolunda meydana geldi. Yeşilyurt Ortaokul'u 8'inci sınıf öğrencisi Berkay Gezen, okul çıkışı kendilerine ait motosikleti alıp sınıf arkadaşı İrfan Çatak ile gezintiye çıktı. Berkay Gezen yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelip sola dönüş yapan Yenice Şoförler Odası Başkanı Memduh Acar yönetimindeki 17 YA 633 plakalı TIR'ın 17 YB 263 plakalı dorsesine çarptı. Kazada, Gezen ve Çatak yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berkay Gezen yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Çatak'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Memduh Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemlece tutuklandı.

Beton mikseri köprüden uçtu, sürücü yaralandı

Güvenlik kamerasınca görüntülendi

DENİZLİ'de, çevreyolunda bulunan bağlantı noktasındaki köprüden, 5 metre aşağıdaki karayoluna düşen çimento yüklü beton mikserinin şoförü Ali Pulat yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kumkısık Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. Denizli'den Sarayköy yönüne giden Ali Pulat yönetimindeki 06 EZ 8018 plakalı beton mikseri, Denizli- Aydın karayolu bağlantı noktasındaki köprüden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Önce köprüdeki bariyerlere çarpan kamyon ardından 5 metre yükseklikten Denizli- Aydın karayoluna düştü. Kazanın ardından çimento yüklü beton mikseri hurdaya döndü. Kamyondaki çimento tankı parçalanırken, kazanın olduğu yer toz bulutuyla kaplandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Pulat'ı kurtardı. Çimento tozunun çevreyi kapladığı kazada, ekipler çalışmakta güçlük çekti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Pulat, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı Denizli- Aydın karayolunda polis tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Beton mikserinin tankının parçalanması sonucu yola saçılan çimento uzun uğraşlar sonucu temizlenebildi. Kamyon şoförü Pulat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre sonra ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ

Denizli'de, çevreyolunda bulunan bağlantı noktasındaki köprüden, 5 metre yükseklikten karayoluna düşen çimento yüklü beton mikseri kazasının, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikserinin önce beton bariyerlere çarpması, ardından aşağıdaki karayoluna düşmesi yer aldı.

Edirne'de sağanak yağmur

EDİRNE'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, biriken yağmur suları nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle kentin bir çok caddesi ve sokağı göle döndü. Biriken yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler duraklara ve saçak altlarına gizlenirken, bazıları ise yağmur altında yürümeyi tercih etti. Kıyık Caddesi'nde biriken yağmur sularını gören esnaf ise tepkilerini, biriken sularda kağıt gemi yüzdürerek gösterdi. Her yağmur yağdığında caddenin sular altında kaldığını ifade eden Ayşe Yıldırım, "Yağmur yağdıktan sonra hemen sokaklar göle dönüyor, artık buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Yolun karşına bile yağmur suları nedeniyle geçemiyoruz" dedi.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağmur yağışının hafta sonu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yozgat'ta yağmur suyu biriken karayolu ulaşıma kapandı

YOZGAT kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte oluşan su birikintisi nedeniyle kapanan Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu, yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

Yozgat’ta dün saat 19.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle, Bozok Üniversitesi kampus alanının bulunduğu bölgeden geçen, Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu güzergahında, yarım metre derinlikte su birikintisi oluştu. Birikinti nedeniyle otomobiller yoldan geçiş yapamayınca, yol trafiğe kapandı. Su birikintisinde kalan otomobiller çekici yardımıyla kurtarıldı. Karayollarının yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu su temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücüler, yol hatası nedeniyle yağmur suyunun tahliye olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BURSA'da kentin bazı bölgelerinde ani bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Nilüfer İlçesi'nin Beşevler, Ataevler ve İhsaniye mahallelerinde ani bastıran ve 15 dakika süren sağanak ve dolu yolların adeta dere gibi akmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, kendi ölçüm bölgelerinde, metrekareye 3,6 kilogram yağış düştüğünü belirterek, mevzi sağanağın bazı bölgelerde daha etkili olduğunu söylediler.

Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda binalara sığınarak ıslanmamaya çalıştı.

Keşan'da yağmur etkili oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bir evde yıldırım düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Keşan'da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde bir eve ise yıldırım düştü. Düşen yıldırım çocuk odası ve balkon mermerine zarar verdi. Şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yağışın, gün boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kullandığı gargara başına iş açtı

AYDIN'da, yapılan trafik kontrolünde, kendisinde 1.44 promil alkol tespit edilen Muğlalı üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Ali Burak Sayılam'ın ehliyetine el konuldu, 876 lira da para cezası kesildi. Alkol almadığını, gargara kullandığını söyleyen Sayılam'a o anda ceza kesildi. Ardından polislerle birlikte hastaneye gidip kan tahlili yaptıran ve alkol almadığı ortaya çıkan Sayılam, el konulan ehliyetini geri almak için dava açtı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Ali Burak Sayılam, İzmir'de yaşayan kız arkadaşının yanına gitmek için bir oto kiralama şirketinden otomobil kiraladı. Sayılam'ın kullandığı 48 Y 0870 plakalı otomobil, geçen 17 Mayıs'ta Aydın girişinde trafik kontrolünde durduruldu.

Polis ekipleri tarafından alkolmetre üfletilen Muğlalı öğrenci Ali Burak Sayılam, 1.44 promil alkollü çıktı. "Alkol almadım. Gargara kullandım. Bu neden böyle bir sonuç çıkmıştır" dediyse de derdini anlatamayan Sayılam'a 876 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. İtirazlarını sürdürünce görevli polisler ile birlikte Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden Sayılam'a yapılan kan tahlilinde, alkol almadığı ortaya çıktı. Sayılam, ehliyetini geri alabilmek ve kesilen cezanın iptali için Aydın Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne iletilmek üzere Muğla Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne dilekçeyle başvurdu.

Sayılam, "Kontrol noktasına gelmeden 5 dakika önce ağız gargarasını kullandım. Alkol testinden geçemeyince şaşırdım kaldım. Polis ekiplerine konuyu anlattığımda bana inanmadılar. Ekiplerle birlikte hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Testin ardından alkol kullanmadığım tespit edildi. Ehliyetimin geri verilmesini ve para cezasının iptal edilmesini bekliyorum" dedi.

Satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçti

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu.

Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kurtlar 30 koyunu telef edince yayladan erken döndüler

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde yaylaya çıkan 2 ailenin koyunlarına kurtlar saldırdı. Kurtların 30 koyununu telef ettiği aileler, yayladan dönme kararı aldı.

Tavşanlı İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Sarı ile amcasının oğlu Ali Sarı, geçen Nisan ayında Karacakaş Köyü yakınlarındaki yaylaya gitti. Sarı ailelerinin koyunlarına yaylada kurtlar saldırdı. 30 koyunu telef olan aileler, can güvenliklerinin bulunmadığını düşünerek ilçe merkezine dönmek zorunda kaldı.

Ali Sarı, her yıl Nisan ayında yaylaya çıktıklarını ve Eylül ayına kadar yaylada kaldıklarını belirtti. Kurtlar nedeniyle yayladan erken dönmek zorunda kaldıklarını anlatan Sarı, "Benim ve amcamın oğlunun 850'ye yakın küçükbaş hayvanımız var. Biz geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. 30 koyunumuz yaylada kurtları saldırısına uğradı. Bu kurtların domuzlar için boyunlarına çip takılıp doğaya salındığı söyleniyor" dedi.

Hüseyin Sarı ise "30 kadar koyunumuzu kurtlar kaptı. Tüfekle havaya ateş ettik ama kurtlar korkup kaçmadı. Mecburen yayladan inmek zorunda kaldık. Bu kurtların vurulmasının yasak olduğu da söyleniyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Yetkilileri, yaban domuzları ile mücadele için doğaya kurtların salındığı iddialarının doğru olmadığını, Türkiye'nin hiçbir bölgesinde böyle bir uygulamanın olmadığını, doğanın dengesini bozacak herhangi bir çalışma yapılmadığını bildirdi.

Marmaris'te Ramazan Ayı Semazen ve Tasavvuf Müziği ile karşılandı

MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu çeşitli eserleri seslendirerek, sema gösterisi yaptı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nı karşılamak amacıyla Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliğe; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, okul müdürleri ve veliler yanı sıra yabancı turistlerde katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Ruhumuzun pasını silerek Mübarek Ramazan ayına güzel giriş yapalım diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Tüm dualarımız ve ibadetlerimiz; dünya da barış, huzur ve zulmün ortadan kalkması için. Dualarımızın mazlumların yaralarına merhem olmasını dilerim" dedi.

Etkinlik, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun; Mevlevi Ayini, Tevşih, Naat, Durak, İlahi Nefes gibi dini müzik formları ile birlikte, Türk Müziği'nden eserleri seslendirmesinin ardından yapılan sema gösterisiyle son buldu.

Isparta'da yenilenen taksilere 'Kadına Şiddete Hayır' çıkartması

ISPARTA'da ÖTV muafiyeti sonrası yenilenen 90 ticari taksi törenle hizmete alındı. Yenilenen taksilere 'Kadına Şiddete Hayır' kampanyası kapsamında üzerinde 'Sessiz kalmayın, arayın' ibaresiyle Acil Yardım Hattı numarasının yazılı olduğu çıkartmalar yapıştırıldı.

Hükümetin ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulaması ile Isparta'da yenilenen taksiler görücüye çıktı. Isparta Şoförler ve Otomobilciler Odası, yenilenen sıfır kilometre 90 taksi için Hükümet Meydanı'nda toplu tanıtım ve hizmete giriş töreni düzenlendi. Vali Şehmus Günaydın ile ÖTV muafiyeti uygulamasının 2019'a kadar uzatılmasında önemli rolü olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in katılımıyla düzenlenen törende yeni taksiler düğün arabası gibi süslendi, dua okundu ve kurban kesildi.

Isparta'nın ilk taksilerinden nostaljik Murat 124 taksi de yeni taksilerin tanıtım töreninde 'yorgun taksi' olarak sergilendi. Vali Günaydın ile Milletvekili Bilgiç, Murat 124 ve yeni bir taksiyle 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tur attı.

Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Isparta Şoförler Odası Başkanı Ahmet Tural, ÖTV muafiyetiyle ilgili, "Şoför camiası olarak yaşı geçmiş, ekonomik ömrünü doldurmuş ticari araçlarını değiştirmek isteyen ancak fiyatların yüksekliği sebebiyle bir türlü yenileme yapamayan esnafımız için yerinde bir karar olmuştur. Yurt dışında imrenerek baktığımız taksiler artık ülkemizde de hizmet verecek. Araçlarımız yeni ve bakımlı olduğu için can güvenliğimiz daha fazla olacaktır. Yeni taksiler ülkemiz imajına olumlu katkı sağlayacaktır. Bir şehre gelen misafir ilk taksiciyle karşılaşır. Taksici şehrin aynasıdır. Camia olarak diyoruz ki bir yerden bir yere değil, her yerden her yere ulaşımda biz varız" dedi.

KADINA ŞİDDETE HAYIR ÇIKARTMASI YAPIŞTIRILDI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında imzalanan 'Kadına Şiddete Hayır Kampanyası'nda ticari taksiler olarak yer aldıklarını da belirten Tural, "Bugün burada ticari taksilerimize federasyonumuz tarafından logosu yapılan 'Sessiz kalmayalım, arayın' denilen şiddete hayır yazılı çıkartmamız var. Bunları da ticari taksilerimize yapıştıracağız. Herhangi bir şiddete maruz kalan kadın ilk olarak koşup taksiye biniyor. Bu taksiye bindiğinde burada avukat, polis, psikolog gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanacağı telefon numarası var. Bir kadına yapmış olduğumuz bu hizmet yarar sağlasa bizim için büyük mutluluktur. Bütün kamuoyunun bu kampanyayı desteklemesini rica ediyorum" diye konuştu.

Isparta'da 215 ticari aracın bulunduğunu kaydeden Tural, bunun bugün 90'ının yenilenmiş olarak hizmete girdiğine dikkati çekti. Daha sonra taksiler Isparta'da şehir turu attı.

