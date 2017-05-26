DHA YURT BÜLTENİ - 1

TENDÜREK DAĞI'NDA ÇATIŞMA: 4 ŞEHİT, 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (EK)

1)AĞRI VALİLİĞİ: 4 ŞEHİT, 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ağrı Valiliği, Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 3 uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı. 29 terörisitin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi ile Van'ın Çaldıran İlçesi arasında PKK'lı teröristlerin yol kesip, 3 TIR'ı yakmaları üzerine, bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat kuvvetleri, Tendürek Dağı'nda yuvalanan 29 teröristi, etkisiz hale getirdi. Çatışmada, 3 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu." Çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisinin tedavileri sürerken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

AĞRI/

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ANKARA'DA TEDAVİ GÖREN DİYARBAKIRLI ASKER ŞEHİT OLDU (EK)

2)ŞEHİT ER SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan Reşit Yıldız için, memleketi Diyarbakır'da tören düzenlendi. 7'inci Kolordu Komutanlığı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, askeri ve mülki erkân, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.Şehit Er Yıldız'ın naaşının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi ile dualar okundu. Birlik adına yapılan konuşma sonrası şehit er Reşit Yıldız'ın cenazesi, Hani İlçesi'ne bağlı Çardaklı Köyü'ne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden fotoğraflar

Haber: DİYARBAKIR, ()

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3)POMPALI TÜFEKLE GİRDİĞİ EVDE KATLİAM YAPTI: 3 ÖLÜ



EDİRNE'de Romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle girdiği evde 31 yaşındaki Salih, eşi Hanife ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal'ı öldürdü. Olay, saat 02.30 sıralarında Menzilahır Mahallesi, Noktacı Cami sokak üzerindeki evde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan elindeki pompalı tüfekle eve girip peş peşe ateş açarak Salih Mal, eşi Hanife ve 2 yaşındaki kızları Elena'ya öldürdü. Çiftin 2 çocuğu ise iddiaya göre ölü taklidi yaparak saldırıdan sağ olarak kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine eve gelen komşuları 3 kişinin cesetleriyle karşılaştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Salih, Hanife ile Elena Mal'ın cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı ev

-Polis ekipleri

-Cenazelerin çıkarılması

-Ağlayanlar

-Morga getirilen cenazeler

-Ölen Salih ve Hanife çiftinin fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526011

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4)OTOMOBİLLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

AYDIN'ın Karpuzlu İlçesi'nde, TIR'la çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Karpuzlu Karayolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine'den Karpuzlu yönüne giden Rıza Aydoğan idaresindeki 09 LS 303 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Bildik yönetimindeki 43 DL 551 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Rıza Aydoğan ile araçta bulunan ve aynı isimdeki dedesi Rıza Aydoğan, annesi Serpil Aydoğan ve babaannesi Zehra Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Abdullah Aydoğan ise yaralandı. TIR şoförü Hasan Bildik kazayı yara almadan atlattı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Abdullah Aydoğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Burhan CEYHAN/KARPUZLU (Aydın), () -

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5)KAYMAKAMIN MAKAM OTOMOBİLİNİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BARTIN'ın Ulus İlçesi'nde Kaymakam Recep Hasar'ın içinde bulunduğu makam otomobilinin çarptığı motosikletin sürücüsü 56 yaşındaki İbrahim Okutucu öldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Ulus yolunun Abdipaşa Belediyesi Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Ulus'a giden Ulus Kaymakamı Recep Hasar'ın içinde bulunduğu, şoför 46 yaşındaki Metin Yağcı yönetimindeki 74 AA 003 plakalı makam otomobili, köy yolundan ana yola çıkan İbrahim Okutucu'nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Okutucu, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okutucu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası İbrahim Okutucu'nun Ulus'ta ekmek fırınında çalıştığı öğrenildi.

Kaymakam Recep Hasar ve şoförü Metin Yağcı, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaymakam Hasar, jandarma aracıyla ilçeye giderken şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra motosiklet ve kaymakamın makam aracı yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Kaza detay

-Motordan detay

-Vatandaşlardan detay

-Jandarmadan savcıdan görüntü

-Kaymakamın makam otosu

-Diğer detaylar

Süre: 3.00 Boyut: 92,6 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525199_

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6)AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞININ ARACINI SULAMA KANALINA ATTI

ADANA'da 27 yaşındaki Çağrı A., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 21 yaşındaki Hatice Kübra İ.'nin hafif ticari aracını Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalına attı.

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece sulama kanalının içinde farları yanan bir aracın sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Gece otomobiliyle evine giden Aziz Çelik isimli bir kişi, yol kenarında polisleri görünce, aracından inip yardım etmek istedi. Kıyafetlerini çıkarıp sulana kanalına atlayan Çelik, vatandaşların kendisine verdiği halat ile 01 DPB 61 plakalı sudaki aracı sabitlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzattığı halatı alan Çelik aracı, yol kenarındaki aydınlatma direğine sabitledi. Araçta yapılan incelemede içinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

"BENDEN AYRILIRSAN ARACINI KANALA ATARIM"

Aracın kanalda sürüklendiği sırada polisi telefonla arayan Hatice Kübra İ., ayrılmak istediği erkek arkadaşı Çağrı A.'nın kendisini arayarak "Eğer benden ayrılırsan aracını kanala atarım" diye tehdit ettiği yönünde ihbarda bulundu. Polis ekipleri, telefonla ulaştıkları Çağrı A.'nın o gün kendinde bulanan kız arkadaşının aracını Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'ndan itekleyerek kanala attığı ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis tarafından olay yerine getirilen Hatice Kübra İ., aracını sulama kanalında görünce büyük üzüntü yaşadı. Genç kız, ifade vermek ve erkek arkadaşından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Görüntü Dökümü

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- Kanalın içindeki araçtan görüntü

- Aziz Çelik'in aracı halat ile bir yere sabitlemeye çalışması

- Polislerin de kanalın kenarından Aziz Çelik'e yardım etmeye çalışması

- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek Çelik'e halat atması

- Çelik'in halatla aracı bağlaması

- Olay yerindeki itfaiyecilerden görüntü

- Aziz Çelik ile röp.

- Polis ile olay yerine gelen Hatice Kübra İ.'den görüntü

- Genç kızın aracına bakıp gözlerini ve burnunu ovalaması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'58" Boyut: 242 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526009_

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7)FRENİ BOŞALAN OTOBÜS, YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNE ÇARPTI

Adana'da freni boşalan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi toplu taşıma otobüsü, yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Otobüs şoförü 34 yaşındaki Orhan Dalçek'in hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 5 saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Prof. Dr. Mithat Özsan Bulvarı Kolordu Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan Dalçek, servis bitimi kullandığı 01 DUY 91 plakalı otobüsü işletmeye bırakmak için giderken, aracın iddiaya göre freni boşaldı. Kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyon kıran Dalçek yönetimindeki otobüs, göbekteki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Direkten kopan kablolar yola düştü, vatandaşlar panikle kaza yerinden uzaklaştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Dalçek, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ELEKTRİKLER KESİKTİ

Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle hatta elektriğin olmaması, olası bir facianın önüne geçti. Kazada otobüsün üzerine devrilen dev direk, TEDAŞ yetkilileri tarafından 5 saatlik çalışmayla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 saat trafiğe kapalı kalan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Prof. Dr. Mithat Özhan Bulvarı'na geçiş, direğin ve otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Otobüsün üzerinde direğin kaldırılma çalışması

- Direğin ayağının kaynakla kesilmesi

- Direğin vinç ile kaldırılmas

- Kazayı gören vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526007_

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8)FETÖ SANIKLARINI TAŞIYAN ARAÇ SPİN ATTI

DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde, Bursa'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine nakledilen FETÖ sanıklarını taşıyan cezaevi nakil aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda sanıklar, Denizli'den gönderilen nakil aracıyla Fethiye'ye sevk edildi.

Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Seydikemer Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen FETÖ sanıklarını taşıyan 16 JTA 99 plakalı cezaevi nakil aracı, Serinhisar-Acıpayam Karayolu'nda seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. İçerisinde Bursa'daki FETÖ davasında yargılanan 12 kişinin bulunduğu nakil aracı, kaymanın etkisiyle orta refüje çarparak trafiğin akış istikametinin tersine döndü. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Nakil aracı yol kenarına çekilirken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

FETÖ sanıklarını taşıyan konvoyun, üç grup halinde yola çıktığı belirtildi. Kazanın ardından spin atan araçtaki sanıkları Denizli'den gönderilen cezaevi nakil aracıyla Fethiye'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Spin atan cezaevi aracından görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Sanıkların diğer araçla Fethiye'ye yola çıkmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / SERİNHİSAR (Denizli), ()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525216_

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9)6 YAŞINDAKİ KIZ, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

DENİZLİ'de meydana gelen trafik kazasında, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki D.K. (Dilara Kaya) hayatını kaybetti. Kaza, dün (Perşembe) saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi Zeybek Kavşağı'nda yaşandı. C.S. (Cihan Sezer - 31) idaresindeki 54 FP 680 plakalı otomobil, annesi Döndü Kaya ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki D.K.'ye (Kaya) çarptı. Otomobil sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra küçük kızı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının öldüğü haberini alan anne Döndü Kaya, hastane önünde göz yaşlarına boğuldu. Küçük kıza çarparak ölümüne sebep olan ve olayın ardından Kaçan C.S. Akhan Mahallesi'ndeki evinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Minik D.K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

- Anne Döndü Kaya'nın hastane önünde bekleyişinden görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526008

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10)OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

KONYA'da Alanya'dan tatilden dönenleri taşıyan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu öldü, 1'i ağır 3 kişide yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 45'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki İlyas Çetinkaya'nın kullandığı 42 FGF 06 plakalı otomobil, İnlice mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada, sürücü Çetinkaya, çocukları 12 yaşındaki Muhammet İbrahim ve 6 yaşındaki Yunus Emre Çetinkaya ile yolcular Cüneyt Dündar ve Ömer Dolapçı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlyas Çetinkaya sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Muhammet İbrahim Çetinkaya kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Yunus Emre Çetinkaya ve diğer iki yaralının tedavileri sürüyor. İlyas Çetinkaya'nın günübirlik çocuklarını Alanya'ya denize götürdüğü, kazanın da dönüş yolunda olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yapan otomobil detay

- Otomobilin şarampolden kaldırılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525229

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11)OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ 2 TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, 25 yaşındaki Halil Bülent Orhon idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 taksiye çarptı. Kazada Orhon ile taksi şoförü 42 yaşındaki Tolga Yaşar Aktolga yaralandı.

Kaza, Mithatpaşa Caddesi Fahrettin Altay Meydanı yakınlarında bugün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Balçova'dan Konak istikametine seyir halimde olan Halil Bülent Orhon idaresindeki 35 DEG 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 35 T 5646 ve 35 T 5278 plakalı 2 taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 35 T 5646 plakalı takside bulunan şoför Tolga Yaşar Aktolga ile Orhon yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Orhon'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, taksi şoförü Aktolga'nın ise, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Otomobillerden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()X

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526015_

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12)TIR'IN DORSESİNDEN TAŞAN RAYLARA ÇARPAN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ YARALANDI

KARABÜK'te, TIR dorsesinden 6 metre 70 santim dışarıya taşan raylara çarpan otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Yüksel ve eşi 51 yaşındaki Nurgül Ekinci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Hamzalar Köyü mevkisinde meydana geldi. 78 BP 189 plakalı TIR'ın sürücüsü 54 yaşındaki Mustafa Güdüş, Karabük yönüne giderken yol kenarındaki haddehaneye girmek için dönüş yaptı. Bu sırada arkadan gelen Yüksel Ekinci yönetimindeki 14 KJ 190 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesinden 6 metre 70 santim arkaya taşan ve dönüş sırasında henüz yolda olan raylara çarptı. 24 metre uzunluğundaki raylardan birisi, otomobilin üst tarafını arka koltuğa kadar giyotin gibi kesti. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yüksel ve eşi Nurgül Ekinci ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti otomobilden çıkartarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Otomobilin üzerindeki ray, iş makinesi yardımıyla çıkartıldı. TIR'ın dorsesindeki raylar 6 metre 70 santim dışarıya taşmasına rağmen ışıklandırma gibi bir önlem almayan sürücü Mustafa Güdüş gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin üzerindeki rayın kaldırılması

-TIR ve dorsedeki raylar

-TIR sürücüsü röp.

-Sürücünün jandarma tarafından götürülmesi

-Otomobil ve yoldan görüntü

Süre: 3.56 Boyut: 178 MB

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526001_

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13)ESKİŞEHİR'DE TAVUKÇU DÜKKANINDA PATLAMA: 2 YARALI

ESKİŞEHİR'de kızarmış piliç satan dükkanında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kızarmış piliç ve tavuk üstü pilav satan işyerinde tezgah altında bulunan tüpgazdaki gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu, ardından da küçük çaplı yangın çıktı. Paniğe neden olan patlamada, işyerinin ortaklarından 58 yaşındaki Fatma Yılmaz yaralandı. Yılmaz'ı dışarı çıkarmak isteyen Ahmet Yavuz'un da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Patlamada çevredeki işyerleri ve park halindeki bir otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatma Yılmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ahmet Yavuz ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerin tarafından kısa sürede söndürüldü.



Görüntü dökümü:

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-Patlamanın olduğu tavukçu dükanının önündeki polis,

- itfaiye ve doğalgaz ekiplerinin görünütü,

-Patlamanın meydana geldiği tavukçu dükkanının,

-bir görgü tanığının olayı anlatması,

-İtfaiye ekiplerinin ve olay yerindeki itfaiye araçlarının çekilen görüntüleri

Haber-Kamera.Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525221_

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FACİA UCUZ ATLATILDI

14)100 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ KLİMA MOTORU SOKAĞA DÜŞTÜ

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde onarımı yapılan 100 kilo ağırlığındaki klima motoru, 4 metreden sokağa düştü. Şans eseri olayda kimse zarar görmezken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda; yerel bir gazetenin birinci kat balkonunda bulunan 100 kiloluk, arızalı klima motoru, teknisyen tarafından değiştirilmek istenirken düştü. Teknisyenlerin elinden kayarak büyük bir gürültüyle 4 metreden sokağa düşen klima motoru şans eseri kimseye zarar vermedi. Yoldan geçen vatandaşların yanı başına düşen klima motoru yüzünden kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası

- İşyeri sahibi vatandaşları uyarırken

- Klima motorunun düşme anı

- Vatandaşların kaçışı

- Olay yerine toplanan insanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525215_

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15)INTERPOL'ÜN ARADIĞI İNGİLİZ KADIN TURİST, MARMARİS'TE BULUNDU

INTERPOL tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde bulundu. Emniyette işlemleri tamamlanan Fitzgerald, rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

İngiliz Lynn Fitzgerald, geçen ay ailesine Türkiye'ye bir hafta tatile gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Marmaris'in turistik İçmeler Mahallesi'nde 3 yıldızlı bir otele yerleşen Fitzgerald, ailesine haber vermeden bu ay başında tatilini uzattı. İngiltere'deki ailesiyle iletişime geçmeyen Fitzgerald, günübirlik kültür turları ve çeşitli etkinliklere katılarak tatilini sürdürdü. İngiltere'deki ailesi Fitzgerald'tan haber alamayınca, durum Interpol'e bildirildi. Interpol, Fitzgerald hakkında 'kayıp ilamı' çıkardı. Yapılan araştırma sonucunda Fitzgerald'ın İçmeler Mahallesi'nde bir otel kaldığı tespit edilince, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle irtibata geçildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti. Polis, otel görevlileri ve yeminli tercüman eşliğinde Lynn Fitzgerald'ı, kaldığı odasından aldı. Hastanede doktor raporu alınan Fitzgerald'ın sürekli tebessüm etmesi dikkati çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Fitzgerald, yapılan işlemler ardından rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, son bir hafta içinde Interpol tarafından aranan üç İngiliz kadın turistin bulunarak ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servis önü genel görüntü

- Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen 63 yaşında ki İngiliz Lynn Fitzgerald genel-ayrıntılı görüntü

- İngiliz Lynn Fitzgerald'ın hastaneden çıkışı genel görüntü

(Toplam: 2 dakika 55 saniye-211 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525202_

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16)KONYA'DA KAFELERE 'ŞOK' ASAYİŞ UYGULAMASI

KONYA'da 100 polisin katılımıyla kafelere 'şok' asayiş uygulaması yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 40 ekip ve 100 personelin katılımıyla merkez Selçuklu İlçesi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan 10 kafeye 'şok' asayiş uygulaması yapıldı. Çevik Kuvvet ve Narkotik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, cadde tamamen araç trafiğine kapatıldı. Aynı anda girilen kafelerde 600 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Aranan 1 kişi gözaltına alındı. 10 kafeye ve tütün mamulü içen 14 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Maliye ve Zabıta ekipleride kendi açısından denetimlerini gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü:

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- Kafelerden detay

- Polislerin çevrede aldığı önlemler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526010_

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17)DOMUZ LEŞİ, İNSAN CESEDİ SANILDI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, deniz kıyısında bulunan başsız cesedin bir insana ait olduğunu zanneden çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin denizden çıkardığı cesedi hastaneye sevk etti. Burada yapılan incelemelerde cesedin dumuz leşi olduğunu belirlendi.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Poyraz Koyu yakınlarında meydana geldi. Koya yanaşan tur teknesindeki turistler, kıyıya yakın noktada deniz dibinde bir ceset fark etti. Uzun süredir denizde olduğu tahmin edilen cesedi gören turistler durumu jandarma ve Bodrum Deniz Kurtarma ekibine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, savcının talimatı ile cesedi denizden çıkardı. İlk olarak bulunan cesedin insana ait olduğu sanıldı. Ceset, Bodrum Milta Marina'daki Sahil Güvenlik noktasına getirilerek cenaze aracına alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen cesedi inceleyen savcı ve doktor, cesedin domuza ait olduğunu belirledi. Birbirine bağlı olan kemikler nedeniyle domuzun elleri ve kollarının bağlanarak denize atıldığı anlaşıldı. Domuz leşi, yapılan incelemenin ardından, ekipler tarafından belirlenen alana gömüldü.

Görüntü Dökümü

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- Ceset torbasından görüntü

- Cesedin tabuta konulmasından görüntü

- Cesedin cenaze aracına bindirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526002

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18)'A PASSAGE TO BOLLYWOOD' DANSLARIYLA BÜYÜLEDİ

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali'nin kapanışında sahneye çıkan Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu'nun gösterisi, büyüledi.

'A Passage to Bollywood' adlı dünya turnesi kapsamında Yenişehir Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan efsane grubu izlemek isteyen Mersinliler, gösteriye büyük ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü Hindistan asıllı Avusturalyalı kareograf Ashley Lobo'nun imzasını taşıyan gösteri, Mersin'de Hint rüzgarları estirdi. Bollywood fimlerinin de dans kareografilerini hazırlayan Lobo'nun sahneye taşıdığı gösteride yer alan 22 kişilik genç ve yetenekli dans grubu, performansıyla gönülleri fethetti. Hızlı ve eğlenceli müziğe karşı koyamayan izleyiciler de oturdukları yerde dans etti. Gösterinin sonunda salonu dolduranlar, genç dansçıları uzun süre alkışladı. Bunun üzerine dansçılardan bir grup, seyircilerin arasına inerek birlikte dans etti. Seyircinin coşkusu konser sonunda da devam ederken, topluluk fuayede alanında hayranlarıyla buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'TÜRKLER ÇOK SICAK'

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lobo, "Normalde Bollywood şovları bir parçadan diğer parçaya geçen arka arkaya dansların olduğu gösteriler olur. Burada ise siz bir Boollywood filmi izliyor gibi olacaksınız. Bir hikaye üzerine kurulmuş bir gösteri. Türkiye'de İstanbul'a gitmiştim, Mersin'e ilk defa geliyorum. Türkler çok sıcak insanlar. Dün otelde Türklerle birlikte dans ettik. Mersin'e ve böyle bir festivale davet edildiğimiz için çok mutluyuz. Festivalin kapanışında bulunmak güzel, Mersin de çok güzel bir sahil kenti, herkese teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kültür Merkezinden görüntü

- İzleyenlenlerden görüntü

- Dansçılar dans ederken

- Danslardan genel ve detay görüntüler

- Kareograf Ashley Lobo ile röp.

- İzleyicilerin dansçıları alkışlaması

- Dansçılar salona inerken

- Dansçılar izleyicilerle dasn ederken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05'55" BOYUT: 469 MB

Haber: İbrahim MAŞE- Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN, ()

26.05.2017 - Haber Kodu : 170526003_

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19)50 YILLIK MEZUNLARA, İKİNCİ DİPLOMALARINI ALDI

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Ankara İlköğretim Okulu mezuniyet törenine, okuldan 50 yıl önce mezun olan öğrenciler de katıldı. Yeni mezun olan çocuklarla birlikte sembolik mezuniyet belgelerini alan 50 yıllık öğrenciler, törende duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara İlköğretim Okulu'nun mezuniyet töreni bugün akşam saatlerinde okulun bahçesinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Gengörü, Ankara İlköğretim Okulu Müdürü Selim Gökse Ayık, yeni mezun olan çocuklar ve velilerin yanı sıra, 1967 yılında aynı okulun 5A sınıfından mezun olan eski öğrenciler de katıldı. Sembolik mezuniyet belgelerini Karşıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Gengörü'nün elinden alan 50 yıllık mezunlar duygu dolu anlar yaşadı.

Çocukluklarının çok güzel geçtiğini söyleyen eski mezunlardan Çiğdem Gökkaya, "Çok heyecanlıyım. Sanki o yıllara dönmüş gibiyim. Arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Geçen yıllar acısıyla tatlısıyla güzel geçti. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

SİMİT BORCU OLANLARI UNUTMADI

Öğrencilik yıllarında, okuldan arta kalan zamanlarda simit satarak ailesine destek olduğunu söyleyen ve yaptığı şakalarla arkadaşlarını güldüren Mustafa Harun Gürsoy, "Hiç zaman geçmemiş gibi algılıyorum. Sanki hala şuradayım. Şu köşede simit satıyordum ben. O zaman birilerine veresiye simit verdim. Aralarından bazıları o simitlerin parasını hala vermedi biliyorum. Burada kimin borcu olduğunu biliyorum ve o simit paralarını bugün tahsil edeceğim" dedi. Tören, çocukların yaptığı dans gösterilerinin ardından mezuniyet belgelerini almasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okulun bahçesinden görüntü

- 50 yıllık mezunlardan görüntü

- Eski mezunların diploma alışlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525220_

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20)ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN KLİBİ TIKLANMA REKORU KIRIYOR

Muş Özel Eğitim ve İş Uygulama Eğitim Merkezinde görevli öğretmenler okuldaki engelli öğrencilerin yıl boyu yaptıklarını gözlemleyerek onların neleri başardıklarını ve neler beklediklerini topluma göstermek amacıyla klip hazırladı. Sosyal medyada öğretmenler tarafından paylaşılan klip büyük ilgi gördü ve 32 bin kişi tarafından izlendi. Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, ana sınıfından lise düzeyindeki çocukların eğitildiğini belirterek, öğretmenlerin, öğrencilerle bir kamu spotu olabilecek klip hazırladıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Eğitim merkezindeki öğrencilerden detaylar

-Röportajlar

-Klipten detaylar

(Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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21)'CEZAEVİ BARBİLERİ' SERGİNİN GÖZDESİ OLDU

KAHRAMANMARAŞ E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işyurdu atölyelerinde, hükümlü ve tutukların yaptığı el işi ürünleri sergide görücüye çıktı. Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nda açılan sergide en çok ilgiyi, 'Cezaevi barbileri' adı verilen örme bebekler gördü.

Adliyenin bodrum katındaki serginin açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda unlu mamuller atölyesi, tatlıcılık işkolu, bakırcılık ve el sanatları atölyesi ve terzi atölyesinin bulunduğu söyledi. Atölyelerde tutuklu ve hükümlülerin çalıştığını ifade eden Yazıcı, "Tüm bu atölye faaliyetlerine katılan hükümlü ve tutuklularımız yarın ceza infaz kurumumuzdan tahliye olduklarında dışarıda iş bulma ya da kendilerine ait iş yeri açma noktasında kazanmış oldukları iş becerileri nedeniyle büyük kolaylıklar yaşayacaklardır. Bu faaliyetlerin hükümlü ve tutukluların kazandıkları değerler itibariyle bir daha suç işlememeleri yönünde büyük fayda sağlayacağını değerlendirmekteyiz" diye konuştu. İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile hakim ve savcıların da katıldığı törende Yazıcı'nın konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle serginin açılışı yapıldı. Cezaevi Müdürü Metin Akkaya, sergide yer alan ürünler hakkında Başsavcı İlker Yazıcı ile diğer davetlilere bilgiler verdi. Akkaya ayrıca, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünleri de davetlilere satmaya çalıştı.

EN ÇOK 'CEZAEVİ BARBİLERİ' SATILDI

Sergide en çok ilgiyi gören ve satılan ürünler ise kadın hükümlüler tarafından yapılan örme bebekler oldu. 'Cezaevi barbileri' adı verilen ve 5 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılan bebeklerden Başsavcı İlker Yazıcı da aldı. Yazıcı'nın satın aldığı bebeği Metin Akkaya teslim etti. Cezaevi Müdürü Metin Akkaya, cezaevinde 3 tane atölyenin bulunduğunu belirterek hükümlülerin yaptıkları el emeği, göz nuru ürünleri görücüye çıkarmak için bu sergiyi açtıklarını söyledi. Unlu mamuller atölyesinde 'Firardayız' sloganıyla ürettikleri Maraş çöreğini 390 cezaevine gönderdiklerini belirten Akkaya, son olarak baklava üretmeye de başladıklarını ve üretimde doğal maddelerin kullanıldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Sergiden detay

- Yazıcı'nın konuşması

- Serginin açılışı

- Davetlilerin sergiyi gezmesi

- Bebekler

- Yazıcı'nın bebeği alması

- Akkaya'nın bebeği Yazıcı'ya vermesi

- Akkaya'nın konuşması

- Bebeklerden detaylar

- Sergiden detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525207_

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