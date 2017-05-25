DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞIRNAK’TA ÇATIŞMA: 1 POLİS ŞEHİT, 2 POLİS YARALI



ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi şehit oldu, 2'si de yaralandı. Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'dan beri devam eden operasyonlar kapsamında, dün akşam saatlerinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 3 Özel Harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede kıstırılan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Polis memuru Mesut Yılmaz'ın şehit olduğu haberini, Salıpazarı İlçesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde emniyet yetkilileri verdi. Acı haberi alan anne Hatun ve baba Mehmet Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Bayraklar asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Bekar ve 2014 yılında polis olduğu belirtilen Mesut Yılmaz'ın, bugün Salıpazarı İlçesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Murat SANDIKÇI-ŞIRNAK-SAMSUN/)

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2)PKK'LI TERÖRİSTLER TENDÜREK'TE ARAÇLARI YAKTI



VAN'ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra yaktı. Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı. Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, dün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK'lı terörist, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı. PKK'lı teröristler daha sonra aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı.

HAVADAN VE KARADAN OPERASYON

Tendürek Dağı'nda PKK'nın yol kesip TIR'ları yakılmasının ardından havadan ve karadan operasyon başlatıldı. teröristlerin kaçmasından sonra bölgeye Özel Harekat polisleri Doğubayazıt- Çaldıran yol ayrımında güvenlik noktası oluşturarak taşıt trafiğini durdurdu. Doğubayazıt 1.Mekanize Piyade Tugayı’ndan kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağında terörist avı başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Tırların yanmasından detay

-Alev alan tırlar

-Dorsesi yanan tıra müdahale eden şöförler

-Tendürek geçidi kapatıldı detay

-Helikopterler uçuyor detay

02.51 BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT(Ağrı)-VAN,()

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3)BOYA FABRİKASINDA KORKUTAN PATLAMA



ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ölen yada yaralanan olmadı.Olay, Sarıçam ilçesinde bulunan AOSB'deki bir boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çinkodan yapılmış çatısı parçalanırken, yangın çıktı. Olayın meydana geldiği alanda kimsenin olmaması can kaybının önledi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Boya fabrikasından genel ve detay görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

- Patalamada savrulan çatının görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

- Fabrikadan görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524184

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4)POLİSLE TARTIŞINCA YAKA-PAÇA GÖZALTINA ALINDI



EDİRNE ve Tekirdağ polis ve jandarma ekiplerice huzur operasyonu düzenlendi. Uygulama sırasında polisle tartışan alkollü kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 70 personelin katılımıyla dün huzur operasyonu düzenledi. Saat 21.00'de başlayan uygulamada, kentin 5 noktasında gelen araçlar, didik didik arandı, şüpheli görülen kişiler ise Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde girişinde kurulan uygulama noktasına eşinin kullandığı otomobille gelen bir kişi ise polis ekipleriyle tartıştı. Alkollü olduğu gözlenen kişi, tartıştığı polis memuruna 'sizin paranızı biz ödüyoruz' dedi. Karşılıklı tartışmanın ardından polis memuru, kendisine hareket ettiği gerekçesiyle şikayetçi olacağını söyledi. Polislere direnen alkollü kişi, eşinin ve çocuklarının yanında güçlükle yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Bu sırada eşi 'Zülfü bir şey yapmadı, yalvarırım bırakın' diye polislerden serbest bırakmasını istedi. Gözlatına alınan ve ismi öğrenilemeyen kişi Polis Merkezi'ne götürüldü.

JANDARMADAN 'DRONE'LU UYGULAMA

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde 28 farklı noktada 180 personelle asayiş uygulaması yaptı. TEM otobanı Edirne gişelerinde kurulan uygulama noktasında jandarma ekipleri yol kontrolünde 'drone' kullandı. Havadan uygulama noktasından kaçan araç olup olmadığı kontrol edildi. Gelen araçlar narkotik köpeklerince aranırken, şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

TEKİRDAĞ'DA DA UYGULAMA

Tekirdağ'da ise 5 noktada 150 polis görev yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın da denetlediği uygulamalarda, şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca şüpheli kişilere yönelik GBT yapıldı.

ÇORLU'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde polis ekipleri, kent genelindeki giriş çıkışlarda araç ve kişiler üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe'nin yönettiği ve 250 polisin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı, sürücü ve yolcuların GBT'si yapıldı. Kontroller sırasında haklarında arama kararı olan 3 kişi gözaltına alındı. Trafik ekiplerince kusurlu görülen 2 araç trafikten men edildi. Çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete ise el konuldu.

Görüntü Dökümü

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(EDİRNE)

-Polisin uygulama noktası

-Gelen araçlar

-Polisin araç araması

-Polisle alkollü kişinin tartışması

-Alkollü adamın yere yatırılması

-Kadının eşini bırakmaları için yalvarması

-Adama güçlükle kelepçe takılması

-Polis aracın binmesi

-Alkollü adamın ailesinin olduğu otomobil

-Polis ekipleri genel

-Jandarmanın gişelerdeki uygulaması

-Köpeklerin araç araması

-Drone görüntüsü-

-Drone ekranı ve havadaki görüntüsü

-Drone detay

-Jandarma araçları

-Havadan uygulama noktası (drone çekimi)

-Genel görüntüler

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(TEKİRDAĞ)

-Uygulamaya katılan resmi ve sivil polis ekipleri

-Uygulamaya tabi olan araç ve araçtakiler

-Trafik polislerinin araçları durdurması

-Araçlarda ekiplerin arama yapması

-Vatandaşlarla röp.

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(ÇORLU)

-Uygulama noktası

-Araçların aranması

-Polis ekipleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN / EDİRNE,TEKİRDAĞ,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525004

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5)İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ; 18 GÖZALTI



HATAY'da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını prosto etmek için eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Eğitim-Sen Hatay Şubesi üyeleri, KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saray Caddesi Künefeciler Meydanı'nda toplandı. Polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba dağılmaları için anosta bulundu. Yapılan uyarıya rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemi sürdürmek isteyen, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Eylemcilerden görüntü

- Eylemcilerin slogan atması

- Polisin biber gazıyla müdahale etmesi

- Gözaltına alınanlardan görüntü

- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525003

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6)İZMİR'DE, NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA'NIN TUTUKLANMASINA TEPKİ EYLEMİ



İZMİR'de KESK'e bağlı sendikalar ve bazı STK'lar, KHK ile ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi sırasında gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto ederek, oturma eylemi yaptı.

Karşıyaka Çarşı'da bir araya gelen KESK'e bağlı sendikalar ve bazı sivil toplum kuruluşları, açlık grevlerinin 77'nci gününde tutuklanan, KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla oturma eylemi yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK dönem sözcüsü Mustafa Güven, "Siyasi iktidar ve onun denetimindeki emniyetin hukuksuz uygulamalarını kabul etmek mümkün değildir. Gerçekten darbeye karşı olanları barış ve demokrasi isteyenleri, emekçinin hakkını arayanları iktidarın belirlediği sınırlar içinde hapsetmeye, hizaya getirmeye çalışanlar büyük yanılgı içerisindeler. Tüm sokakları tutuklasanız da, her yere cezaevine dönüştürseniz de işçiler yine greve çıkacak. Nuriye ve Semih'ler yine direnecek. Bu hukuksuz gözaltı ve tutuklamaları şiddetle protesto ediyoruz. Bir an evvel Nuriye ve Semih serbest bırakılmalıdır. OHAL hukuksuzluğuna bir son verilmeli ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine dönmeleri sağlanmalıdır" dedi.Grup basın açıklamasının olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Eylemden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524207

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7)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI



ANTALYA'da 1000 polisin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında, 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Burak G., polise zor anlar yaşattı.

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, dün 6 bin 238 hassas noktada 'Türkiye Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi. Saat 20.00'de başlayan uygulama kapsamında Antalya'da da 5 merkez ilçede, 34 noktada, yaklaşık 1000 polis görev aldı. Hassas noktalarda uygulama yapan polisler, vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı, araçlar üzerinde de denetim gerçekleştirdi. Polisler, trafiğe uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladı. Alkol denetimine ise Burak G., otomobiliyle uygulamaya takıldı. Sadece 1 bira içtiğini öne süren Burak G.'nin 0.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırı 0.06 promil aştığı için cezai işlem uygulanan G., uzun süre polislere ceza yazmaması için dil döktü. Burak G., "Ağabey ceza yazma. 1 bira, 0,06 promil fazladan çıktı, bir yudum ya sonuçta. Biz genciz sonuçta bir şey yapın. 100 promil çıkmadı ki. Askere gideceğim zatenö dedi.

BİRA ŞİŞELERİYLE, POLİS ARACINA VURDU

Rapor tutan polis ekipleri, G.'ya alkollü araç kullanmaktan 1080 TL ceza yazıp, ehliyetine de el koydu. Cezayı fazla bulup iyice sinirlenen Burak G., otomobilindeki iki bira şişesini alıp resmi polis aracına vurunca, polis ve G. arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kaçarak uzaklaşan ve bir süre sonra geri gelen G. bu kez otomobilini tekmeledi. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, G. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Uygulamadan detay

-Polisin otomobillerde inceleme yapması

-Yoldan geniş plan detay

-Burak Güldalı alkol muayenesi

-Burak Güldalı ile polis arasındaki diyaloglar

-Güldalı'nın alkol şişelerini polis aracına vurması

-Güldalı'nın kendi otomobilini tekmelemesi

-Güldalı'nın kaçarak uzaklaşması

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524001

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8)BURSA'DA 'HUZUR OPERASYONU'



BURSA'da 1000 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda aranması olan 32 kişi yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, dün akşam Türkiye'nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzur Türkiye - 6' adı verilen asayiş denetimi Bursa'da 1000 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı denetimde kahve, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerlerde ve trafikte denetim yapıldı.

Denetimlerde 1242 kişinin kimlik bilgi sorgulaması yapılırken, aranan 32 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 1 av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar, 120 gram metamfetamin ve 2 çalıntı otomobil ile 1 çalıntı motosiklet bulundu. Yapılan trafik uygulamasında ise 36 araç hakkında toplam 18 bin 730 TL cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekipleri mekânlara girerken

-Kimlik toplanması

-Polis kimlik sorgulaması yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525008

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9)İZMİR'DE 'HUZUR, GÜVEN 6' DENETİMİ



EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Türkiye Güven Huzur 6' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'de Toplam 819 polis ile 7 narkotik köpeği; havadan, karadan ve denizden destek verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Türkiye Güven Huzur 6' denetimleri, İzmir'in de tüm ilçelerinde yapıldı. Denetimlere toplam 819 polis, 1 helikopter, 5 polis botu, 10 sahil güvenlik botu ve 7 narkotik köpeği katıldı. Görevliler çexitli noktalarda kimlik sorgulaması yaparken, durdurulan araç sürücülerine alkol muayenesi yapıldı. İzmir genelinde 54 noktada yapılan denetim ve aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 36 kişi de gözaltına alındı. Eğlence yerleri ve trafikte yapılan denetimlerde ise, toplam 90 bin TL para cezası kesildi. Denetimler geç saatlere kadar sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Trafik kontrolünden görüntü

- Alkollü sürücüden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525006

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10)ADANA'DA ASAYİŞ DENETİMİ



ADANA'da 'Türkiye Huzur 6' kapsamında 500 polis ile asayiş denetimleri yapıldı.

Ülke genelinde geçkeleştirilen 'Türkiye Huzur 6' kontrolleri kapsamında Adana'da oluşturulan sabit noktalarda araçlarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 500 polisin katıldığı kontrollere, havadan da bir helikopter destek verdi. Özel eğitimli detektör köpelerle araçlarda uyuşturucu arayan polisler, binlerce vatandaşın da kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Kontroller, gece yarısına kadar devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Kontrol noktasından görüntü

- Polisin yoldan geçen şüpheli araçları kontrol noktasına yönlendirmesi

- Kadın polisin, otomobilden inen kadının üzerini araması

- Kontrol noktasında güvenlik önlemi alan özel harekat polisi ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar

- Detektör köpekle ile otomobilde arama yapılması

- Polislerin araçlarda arama yaptığı sırada refüde güvenlik önlemi alan özel harekat polisinin çevreyi gözetlemesi

- Polisin lüks siyah bir cipi kontrol noktasına yönlendirmesi

- Polislerin cipte arama yapması

- Polislerin cipte ruhsatlı iki tabancayı inlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525005

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11)ADANA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mavil Bulvar ile Mesut Mertcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İhsan U.'nun kullandığı 01 ST 894 plakalı otomobil ile İbrahim Güneş'in kontrolündeki 01 SP 155 otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada takla atan otomobilden dışarıya fırlayan İbrahim Güneş ve yolcu konumundaki eşi Deniz Güneş, ağır yaralandı. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Güneş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi ise Adana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde 2.04 promil alkollü olduğu tespit edilen İhsan U.'yu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobilden görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Vatandaşların, kazayı polise anlatması

- Mahalle sakinin kazayı anlatması

- Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nin tabelası

- Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nin Acil Servis girişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525010

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12)OTOMOBİLİYLE DENETİM YAPAN POLİSE ÇARPTI: 1 YARALI



BURSA'da bir otomobil tarafından sıkıştırıldığı öhe sürülen otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil denetim yapan polis memuru 46 yaşındaki polis memuru Salih Öner'e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. .

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte 16 JSU 67 plakalı otomobili ile giden 27 yaşındaki Murat Sadık Erbaş, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon kontrolünü yitirince denetim noktasında bulunan polis memuru Salih Öner'e çarptı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Öner bir özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Murat Sadık Erbaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis memuru Salih Öner'in kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtilirken, Bursa Emniyet müdürü Selami Yıldız, hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Hastane dışından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525007

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13)GAZİANTEP'TEKİ PARKTA CENİN BULUNDU



GAZİANTEP'te parkta kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen poşet içerisinde beze sarılmış cenin bulundu.

Şahinbey İlçesi'ne bağlı 25 Aralık Mahallesi'ndeki Şehreküstü Parkı'ndan geçen bir kişi, dün akşam saatlerinde poşet içerisinde cenin bulunca durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polisler, cenin üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenini parka atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevrede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Bulunan cenin

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524201

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14)BORÇ KAVGASINDA TÜFEKLE ATEŞ EDEREK VURDU



SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 35 yaşındaki R.Y. sattığı otomobilin parasını ödemediğini iddia ettiği S.G.'yi tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan S.G. tedavi altına alındı.Olay, Pamukova Elperek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Y. otomobilini S.G'ye sattı. R.Y. satın aldığı otomobilin parasını ödemeyen S.G. ile telefonda tartıştı. S.G. yanına bir arkadaşını da alarak R.Y'nin evinin önüne geldi. R.Y. ile S.G. arasında yeniden tartışma yaşandı. R.Y. evden tüfeğini alarak ateş etti. S.G. ile yanında bulunan arkadaşı koşarak kaçmaya başladı. S.G. otomobilin arkasına saklanırken, R.Y. ardı ardına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar S.G'nin yaralanmasına neden olurken, yanında bulunan arkadaşı ise kaçtı. Otomobil delik deşik olurken, tüfekten çıkan saçmalar bir evin de camına hasar verdi. Yaralanan S.G. kaldırıldığı Pamukova İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, R.Y. ise gözaltına alındı. Polis S.G. ve arkadaşının geldiği araçta yaptığı aramada bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemede bulunması

-Saçmaların açtığı deliklerden görüntü

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ / PAMUKOVA(Sakarya),()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524219

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15)KURUSIKI TABANCAYLA ARKADAŞINI KORKUTURKEN POLİSE YAKALANDI

SİVAS'ta arkadaşıyla tartışırken korkutmak amaçlı yanında bulunan kurusıkı tabancayı ateşleyen 17 yaşındaki T.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sivas'a gelen T.A., mahallede arkadaşı O.S. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre O.S.'nin bıçak çekmesi üzerine T.A. da korkutmak amacıyla yanında bulunan kurusıkı tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bu sırada mahallede uygulamada olan trafik ekipleri T.A.'nın peşine düştü. Kısa süre sonra ekiplerce yakalanan T.A. gözaltına alınarak polis merkrezine götürüldü. T.A.'nın üzerinde bulunan kuru sıkı tabanca ve bir miktar kuru sıkı mermisine de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen kurusıkı ve mermiler

-T.A.'nın görüntüsü

-Polislerin işlem yapması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524203

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16)MARMARİS'TE MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN İLGİNÇ EYLEMİ



MARMARİS'teki otobüs terminalinde, Büyükşehir Belediyesi'nin minibüslerin sefer saatlerine 15 dakika sınırı getirmesine şoförler kontak kapatma eylemiyle tepki gösterdi. Eylemde görüntü alan zabıta ekiplerine tepki gösteren bir minibüs şoförü pantolonunu indirerek, "Onu çekme bunu çek" diye bağırdı.Marmaris'te, dün Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs garajında minibüs şoförleri dün ilginç bir eyleme imza attı. Marmaris-İçmeler hattında faaliyet gösteren minibüs şoförleri, sefer saatlerinin 15 dakikaya düşürülmesine tepki gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu kararını eleştiren şoförler, garaj içinde yolu trafiğe kapatarak kontak kapattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri, minibüs şoförleriyle görüşüp, yolu açmalarını istedi. Ancak, zabıtanın bu uyarısını dikkate almayan minibüsçüler, UKOME yetkililerini protestoyu sürdürdü. Bu sırada bir zabıta görevlisinin, yaşananları ve eyleme katılan minibüslerin plakalarını cep telefonu ile görüntülemeye başlamasına sinirlenen minibüs şoförü Turgut Kaz, pantolonunu indirip, "Onu çekme bunu çek" diye bağırdı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından minibüsçüler 15 dakikalık eylemi sonlandırdı. Bu seferde garaj çıkış ücreti ödemek isteyen minibüsçülere gişeden bilet verilmedi. Pantolon indirererek eyleme damgasını vuran minibüs şoförü Turgut Kaz, şunları söyledi: "Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Kara Taşıma Şube Müdürlüğü, Muğla birinci idare mahkemesinin 14.03.2017 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda Marmaris'te faaliyet gösteren S.S. 21 Nolu İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin sefer hareket saatlerini yeniden düzenlenmesine yönelik karar aldı. Kararda daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından minibüsler için herhangi bir sefer hareket saatinin belirlenmediğine dikkat çekildi. Belediye ve kooperatif araçlarının sefer hareket saatleri kapsamında homojen bir dağılımın yapılması amacıyla İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçlarının 15 dakikada bir sefer yapmasına karar verdi. Ancak bu uygulama güzergahta sefer yapan minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Karar nedeniyle hem biz hem de vatandaşlarımız mağdur oldu. Alınan yanlış kararlar nedeniyle ciddi ekonomik zarara uğruyoruz. Yanlış kararlar devam ettiği sürece daha büyük eylemlere imza atacağız. Turizm sezonunda böyle bir eylem yapmak istemezdik ama kimse de bizim ekmeğimizle oynayamaz. Sorunumuzu kimse çözmüyor ve herkes bir köşeye çekilmiş seyrediyor. Şoförler olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu istedik. Muğla Büyükşehir UKOME'yi şikayet edip sorunumuza çare arayacağız. Bize başka seçenek bırakmadılar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Minibüs şoförü Turgut Kaz'ın 1pantolunun indirerek protestoda bulunması

-Minibüs şoförlerin zabıta ile konuşmaları

-Minibüs şoförlerine müdahale eden trafik ekiplerindan görüntü

-Minibüs şoförü Turgut Kaz'ın açıklaması

-Minibüs şoförü Turgut Kaz ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524195

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17)TÜRKİYE VE SURİYE'DE DAĞILAN AŞİRET ÜYELERİ ŞANLIURFA'DA BULUŞTU

TÜRKİYE ve Suriye'ye dağılan Şeyhanlı Aşireti'nin mensupları, yıllar sonra Şanlıurfa'da buluştu.Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında Türkiye'nin çeşitli illerine dağılan Şeyhanlı Aşireti'ne mensup yaklaşık 500 kişi Şanlıurfa'da bir araya geldi. Cumhuriyet Tesisleri'nde buluşan aşiret üyeleri oldukça yoğun katılım gösterdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada koyunlar kesildi, kazanlarda yemekler pişirildi. Türkiye'deki Şeyhanlı aşiretinin önde gelenlerinden Seydi Eyyüpoğlu, Mustafa Cevheri, Halil İlhan Cevheri ile Suriye'deki Şeyhanlı aşiretinin önde geleni Mahmud Hamoye Hoce aşiret üyeleriyle tek tek tokalaşarak kucaklaştı. Şanlıurfa’da bir araya gelen aşiret üyeleri, karşılıklı aynı masada oturarak akrabalık bağlarını pekiştirdi. Buluşmada çok sayıda Suriye'nin Kobani kentinden gelen Şeyhanlı Aşireti üyeleri de katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Cumhuriyet tesislerinde bir araya gelen aşiret üyeleri

- Aşiretin illeri gelenleri birbirleriyle tokalaşıp kucaklaşması

- Karşılıklı aynı masada oturan aşiret üyeleri yemek yemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524204

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18)ADANA'DA SİVRİSİNEKLE MÜCADELEDE İHA DÖNEMİ

ADANA Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede ilaçlama araç ve ekipman filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) güçlendirdi.

Adana'nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, foseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan belediye ekipleri, Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı çalışma düzenine geçti. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in katıldığı merkez şantiyedeki törende 3 yıllık ihale kapsamında kullanılacak ve dönem sonunda belediyenin malı olacak araç ve ekipmanların tanıtımı yapıldı.

ŞİKAYET SAYISI AZALIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek büyükşehir olarak 14 bin 279 kilometrelik sorumluluk sahasında hizmet verdiklerini vurguladı. Adanalıların rahat bir yaz geçirmesi için en yeni bilgi ve teknolojilerden yararlanarak larva, vektör ve uçkunla mücadele yürüttüklerini anlatan Akyürek, "Sinek ve haşereyle mücadele 2 Mayıs'ta başlayan 30 ay süreli hizmet alım ihalesi sonunda kullanılan bütün araç ve ekipmanlar, belediyemizin malı olacaktır. Vatandaşlarımızın sivrisinekle ilgili şikayet sayısı kıyaslandığında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma görülmektedir. Bu da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sinek ve haşereyle etkin mücadelede başarısını kanıtlamaktadır" diye konuştu.

İHA'LAR 10 DAKİKADA 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYOR

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Akyürek, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yöneticileri ve personeliyle birlikte dua etti.

Daha sonra vektör ve larva mücadelesinde karadan müdahale edilemeyen alanlarda kullanılacak insansız hava araçları Biodrone ve Biocopter'in tanıtımı yapıldı. Yapılan bilgilendirmede 10 kilometre uzaktan kumanda edilebilen hava araçlarının 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Sinekle ilaçlama araç ve ekipman görüntüleri

- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in konuşması

- Hava aracı Biodrone uçurulması

- Biocopter'i incelemeleri

- Biodrone konrol aracı test edilmesi

Haber-Kamera: ADANA,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524179

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19)ÖĞRENCİLERDEN AKILLI EV SİSTEMİ



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde 2 ortaokulu öğrencisi hazırladıkları 'akıllı ev sistemi' projesi ile TÜBİTAK sergisinde ilgi odağı oldu.

Projeyi, Akdeniz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Yurdaşen Alp Yeni (13) ile Musa Onur Dağ (13) planladı. Sistem hakkında bilgi veren Yurdaşen Alp Yeni "200 liraya mal ettiğimiz akıllı ev sistemi yazılımını da kendimiz yazdık" dedi. Yeni, sistemden herkesin yararlanmasını istediğini anlatarak "Yangın gibi afetlerde, su baskınlarında, evin içinde ütü unutulduğunda oluşabilecek tehlikelerin bertaraf edilmesi için bu sistemin uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ise projenin iyi düşünülmüş bir çalışma olduğunu kaydetti. Müdür Metin şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin kendi günlük yaşantılarında karşılaştıkları sıkıntılar ile ilgili çözümlerini gördük. Bunlardan biri de öğrencimiz tarafından hazırlanan akıllı ev sistemi. Öğrencimiz burada normalde çok pahalı uygulanan sistemi kendi günlük harçlığı ile çok daha uygun fiyata uyguladığını gördük. Bu bizi memnun etti, genç yeni mucitler yetişiyor. Bu bilim fuarlarının başarısıdır."

Metin, akıllı ev sistemi projesinin 7-8 Haziran tarihlerinde Mersin Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği Bilim Şenliği’ne davet edildiğini ve sergileneceğini dile getirdi. Metin, ayrıca aynı okuldan 2015-2016 eğitim öğretim yılında Faruk Furkan Aslan isimli öğrencinin "Yürürken cep telefonu şarj eden bot" projesi yaptığını bu projenin patentinin alınması için Mersin Üniversitesinin çalışma yaptığını sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü

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-Mucit öğrencinin telefonla projesi üzerinde çalışma yapması

-TUBİTAK Bilim Fuarına çıkartılan akıllı ev projesinin tanıtımın yapılması

-Mucit Öğrenci Yurdaşen Alp Yeni'nin akıllı ev sistemini anlatması

-Öğrenci ile yapılan röportajdan görüntü

-Arkadaşlarının destek olmak için toplu fotoğraf çektirmeleri

-Öğrenci ile yapılan röportaj

-Okul tabelasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin),()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524202

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20)İSLAHİYE'YE KIRMIZI BİBER HEYKELİ



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye tarafından Otogar Kavşağı'na kırmızı biber heykeli yapıldı. İslahiye Belediyesi, çevreyolunda bulunan Otogar Kavşağı'na, ilçe ile özdeşleşen halk arasında 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biberin heykelini dikti. Kavşağa dal üzerinde 5 kırmızı biberin bulunduğu kaidesiyle birlikte 7 metre yüksekliğinde polyester fiber kaplama heykel, kısa sürede vatandaşların beğenisini kazandı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Türkiye'nin en kaliteli kırmızı biberini üreten ve sofralık pul biberde söz sahibi olan ilçenin sembolü haline gelen 'kırmızı altın' olarak da adlandırılan kırmızı biberin heykeli ilçenin tanıtımına olumlu katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Fatih caddesi otogar kavşağı

- Heykeli yerleştirme çalışması

- Biber heykeli

- Heykel önünde selfi çeken ile röp

- Durup heykele bakan sürücülerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524200

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21)ULUSLARARASI MEDENİYETLER BİSİKLET TURU'NUN BATMAN ETABI YAPILDI



TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı dün Batman'da gerçekleştirildi. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Batman etabında, sporcular, 35 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.Mardin'den sonra Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun yapıldığı Batman'da, 6 ülkeden toplam 160 sporcu, Turgut Özal Bulvarı'nda pedal çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonun ikinci ayağının startını Vali Ahmet Deniz verdi. Büyük erkekler, genç erkekler, master ve yıldız erkekler kategorilerinde düzenlenen ve 10 turda 35 kilometrelik parkurda yarışan sporcuları merak edenler, günün büyük bölümünü bulvarda yarışı izleyerek geçirdi.

Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik görevlileri kuş uçurtmadı. Turnuvayı Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül ve kurum yöneticileri de ilgiyle takip etti. Yarışmanın başında yoğunluk nedeniyle bisikletçiler bir an çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bazı sporcular, kazayı sıyrıklarla atlattı.

35 Kilometrelik parkur sonunda Büyük erkeklerde Kocaeli Brisaspor'dan Abdülkadir Kelleci birinci olurken, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay ikinci, Torku Şekerspor'dan Sinan Onat Yılmaz ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde Kapadokya Spor kulübünden Ahmet Örencik birinci, Kocaeli Brisaspor'dan Halil İbrahim Doğan ikinci, Konya Gençlikspor'dan Ahmet Törün üçüncü oldu. Master dalda ferdi sporcu Nevzat Kıral birinci, Tekirdağ Gençlikspor'dan Mutlu Erçevik ikinci, Bolu Gençlik Merkezi'nden Volkan Arslan da üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Konya Gençlikspor'dan Ramazan Dağlı birinci, Konya Taşkentspor'dan Fatih Deniz, Konya Taşkentspor'dan Hamza Duran üçüncü oldu.

Birinci olan sporculara altın ödülleri Vali Ahmet Deniz tarafından verilirken, yarışmanın sonunda 200 öğrenciye de bisiklet armağan edildi.



Görüntü Dökümü

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-Müsabaka öncesi görüntüler

-Sporcularla röportaj

-Bisikletçiler yarışırken

-Birinci ile röportaj

-Ödüller verilirken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ / BATMAN,()

25.05.2017 - Haber Kodu : 170525002

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22)VAN'DA GÖNÜL KÖPRÜSÜ FUTBOL TURNUVASI FİNALİ YAPILDI



BAŞBAKANLIK tarafından desteklenen ve Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği tarafından organize edilen 'İlden İle Gönül Köprüsü Futbol Turnuvası' finali yapıldı.

Van Atatürk Stadı'ndaki final gününe milli futbolcu, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ile sanatçı Murat Kekilli de katıldı. Maçları izlemeye gelen vatandandaşlar Selçuk İnan ve Murat Kekilli'ye sevgi gösterisinde bulundu. Selçuk İnan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, forma imzaladı. Açılış maçında Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın takımıyla Vanlı eski futbolcuların takımı karşı karşıya geldi. Ardından 15 Şubat'ta 64 takımın katılımıyla başlayan turnuvada finale çıkan Garaj 65 ile Yıldızlar takımları karşılaştı. Zorlu turnuvanının şampiyonu, müsabakayı 2-1 kazanan Yıldızlar oldu.

Program sonunda açıklama yapan Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, "64 takımın ve 700’ün üzerinde futbolcunun katıldığı turnuva ilimizin dostluk, kardeşlik ve ülkemizin güzelliklerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bizim turnuvadaki birinci önceliğimiz futboldan ziyade ülkemizin sıkıntılı süreçlerinde dostluk ve kardeşliğine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Düzenlenen organizasyona farklı renklerden insanlar katılım sağladı. Turnuva ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Futbolcu Şelçuk İnan ise, Başbakanlık tarafından desteklenen bir projede yer almanın kedisini mutlu ettiğini belirterek, "Van'daki insanlarla tanışmak ve onların bu kadar sevgi dolu olduğunu görmek benim için bir ayrıcalıktı. Van'a gelmişken şehit ailelerini ziyaret ettik. Van'daki çok sayıda çocuk, genç ve diğer insanlarla bir araya gelme fırsatımız oldu. Azıcık da olsa onları spora teşvik etmek için burada bulundum. Bu bir projeydi. Bana göre bu projelerin daha da artması gerekiyor" dedi.

Daha sonra dereceye giren takımlara madalya, kupa ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı katılım sertifikası verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kupalardan detay

-Hazırlanan futbolculardan detay

-Isınma hareketi yapanlar

-Tribunler

-Selçuk İnan

-Maçtan detaylar

-Selçuk İnan ile röportaj

-Kupa töreni

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN / VAN,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524205

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23)DADAŞLAR ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR



ERZURUM Büyükşehir Belediyespor'un, Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup edip PTT 1. Lig'e yükselmesinin ardından binlerce Erzurumlu, kent meydanına çıkarak kutlama yaptı.Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un Gümüşhanespor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Erzurumlular, sokaklara çıktı. Kent meydanında toplanan taraftarları, havai fişekler altında, araçlardan yayınlanan müzikler eşliğinde oynadı, şampiyonluk şarkıları söyledi. Şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.



Görüntü Dökümü

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-Kent merkezinde toplanan vatandaşlar

-Araçlardan çalınan müzik eşliğinde oynanayan vatandaşlar

-Havai fişek atılması

-Meşalelerin yakılması

-Tezahürat yapılması

-Havuzbaşında süs havuzuna giren taraftarlar

-Araçların iiçinde oynayan vatandaş

-İş makinalarını ve kamyonetlerin üzerinde tezahürat yapan taraftarlar

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524221

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