DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TUNCELİ'DE EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ: 2 ASKER YARALI



TUNCELİ'deki Çiçekli Bölgesi'nde İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada teröristlerce daha önceden döşenmiş 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde sürdürülen operasyon kapsamında arama/ tarama faaliyeti yapılırken teröristler tarafından daha önceden döşenen patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Açıklamada şöyle devam edildi: "Bölgede devam eden operasyonlar esnasında bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu (2) adet el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumları iyidir. Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergâhları bölgede konuşlu bulunan Obüs ile ateş altına alınmış olup, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

TUNCELİ, ()-

2)DAĞCININ CESEDİ, 2 GÜN SONRA ALINABİLDİ

NİĞDE'de Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkarken 2 gün önce kaybolan, yapılan aramalarda öldüğü belirlenen 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cenazesi, hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden ancak bugün indirilebildi.Geçen pazar günü sabah saatlerinde Demirkazık'taki Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçen 2 çocuk babası Serdar Ayrılmaz'dan bir daha haber alınamadı. İstanbul'da yaşayan emekli Ayrılmaz'ın, Çamardı İlçesi'ndeki yazlık olarak kullandığı evine birlikte geldiği eşi Saniye Ayrılmaz'ın ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde AFAD, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu Serdar Ayrılmaz'ın cesedi, düştüğü kayalıklarda AKUT üyesi Dursun Şimşek ve dağcı Mehmet Şenol tarafından bulundu. AKUT temsilcisi Nedim Urcan, dağcı Serdar Ayrılmaz'ı Cımbar Vadisi'nde kaya tırmanışı sırasında kaya kütlesinin kopmasıyla yere düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAVA ŞARTLARI GECİKTİRDİ

Ayrılmaz'ın cenazesi bölgenin sarp kayalık olması ve hava şartlarının helikopterin inişine izin vermemesi nedeniyle bulunduğu yerden dün alınamadı. Bugün bölgeye gelen helikopter, saat 16.00 sıralarında JAK ekibini, Serdar Ayrılmaz'ın cenazesinin bulunduğu noktaya yakın bir yere bıraktı. Arama kurtarmada deneyimli olan JAK personeli, Ayrılmaz'ın cenazesini bulunduğu yerden 5 saat taşıdıktan sonra gelen helikopterle alınarak Çamardı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ayrılmaz'ın vasiyeti üzerine Çamardı'da defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Helikopterin gelişi

- Kurtarma ekiplerinden görüntü

- JAK ekibi bilgi alırken

- Bekleyen ambulanstan görüntü

- Helikopterin havalanışı

- Dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cesedi ambulansa konulurken

- Ambulansın gidişi

- Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz ile rop

Süre: 02'58" Boyut: 137 MB

Haber - Kamera: Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, ()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523246

3)MARDİN'DE YAĞMUR, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU



MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde dün etkili olan yağmur nedeniyle Gökçek Beldesi ile bazı köylerde, 100'e yakın ev ve işyerini su bastı.Mardin'de gündüz saatlerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Gökçe Beldesi ile bazı köylerde 100'e yakın ev ve işyerini su bastı, park halindeki araçlar su altında kaldı. Su baskını nedeniyle evlerdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve İl Afet Müdürlüğü ekipleri, baskın yaşanan evlerdeki suları tahliye etmek için vidanjörlerle çalışma başlattı.

Yağmur nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve seralar da zarar gördü. Belediye yetkililerinden yardım isteyen belde sakinleri, su baskınlarının önlenmesi için sağlıklı bir altyapı çalışmasının yapılmasını, yıllar önce yapılan ve tıkalı olan rögarların temizlenerek açılmasını istedi.Bu arada, yağışla birlikte etkili olar fırtına, Kızıltepe İlçesi'nde birçok ağacın devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaçlar ev ve işyerleri ile park halindeki araçlara zarar verdi.

Görüntü Dökümü

-Beldelerde biriken su

-Yağan yağmur

-Caddelerdeki su birikintileri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523222

4)FIRTINA AĞACI DEVİRDİ, 4 KİŞİ EVDE MAHSUR KALDI



MERSİN'de, fırtınadan devrilen ağaç, 4 kişilik aileyi evlerinde 2 saat mahsur bıraktı.

Olay, dün Merkez Akdeniz İlçesi Anadolu Mahallesi Homurlu Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 25 metre uzunluğundaki çam ağacı, Abdulgaffar Azgan'a ait evin kapısının önüne devrildi. Elektrik tellerine de zarar veren ağaç nedeniyle evlerinden çıkamayan Azgan Ailesi, polis ve itfaiyeden yardım istedi. Aileye yardım için gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmemesi nedeniyle olaya müdahale edemedi. Yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen ekipler, akımın kesilmesinin ardından, ağacın dallarını keserek aileyi kurtardı.

Görüntü Dökümü

- Devrilen agacın görüntüsü

- Kopan tellerin görüntüsü

- Bir vatandaş olayı anlatırken

- Ağaçtan görüntüler

- İçeride mahsur kalanlar agacın üstünden dışarı çıkarken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523209

5)CEYLANPINAR'DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

İlçede dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, bazı evlerin çatılarını uçurdu, duvarlarını yıktı, ağaçları devirdi. Yağmur nedeniyle de birçok ev ve işyerini su bastı. Vatandaşların sokaklarda yürümekte zorlandığı ilçede, trafikte de aksamalar yaşandı. İşyerinin üzerine ağaç devrilen Kadir Çelik, "Fırtına nedeniyle ağaç, işlettiğim kafenin üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadık" dedi. Mevlana Mahallesi'nde evinin çatısı uçan Kemal Bozdağ ise, "Fırtına olduğu saatlerde ben dışarıdaydım. Evim zarar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşın dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hasarlar tespit ediliyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

- Yağış ve fırtınadan görüntü

- İnsanların Kaçışması

- Devrilen ağaçlar

- Sökülen çatılar

- Yıkılan duvarlar

- Ev ve işyerlerindeki su birikintileri

- Devrilen güneş enerjisi

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ / ŞANLIURFA,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523243

6)DENİZ BAYKAL: BÜYÜKLERİMİZ 'ADAYIMIZI BULDUK' FALAN DEMEMELİ



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Ramazan ayından sonra hareketlenme olacağını belirterek, "Yapılmaması gereken şey, büyüklerimizin bize 'Adayımızı biz aradık, bulduk, falandır' demeleridir. Bence, adayın kim olacağını, kendi çabası ve emeğiyle kanıtlaya kanıtlaya toplumun içinden çıkmasına fırsat vermek en doğru yöntemdir" dedi. Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği destekten dolayı ise hiç pişman olmadığını söyledi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu oldu. Akra Hotel'deki toplantıya CHP eski milletvekilleri Tuncay Ercenk, Osman Kaptan, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan ve üye işadamları katıldı. Baykal, işadamlarıyla toplantıda 'Türkiye Gündemi' başlıklı bir konuşma yaptı. Türkiye tarihinin önemli süreçlerinden birinin içinden geçtiğini belirten Deniz Baykal, Türkiye gündeminin sıradan, alışılmış bir gündem olmadığını söyledi. 16 Nisan referandumunu hatırlatan Deniz Baykal, "Sonuçta yarı yarıya bir manzara çıktı. Ayrıntılara girmek istemiyorum Çünkü 300 bin insan oy kullanamadı evinden göçen, 1000 civarında sandık var ki; tümü evet. Yüzde 50, 49 falan bunlar gülünç. Türkiye'de böylesine hayati öneme sahip bir oylama, referandum olağanüstü hal ortamında yapılıyor" dedi.

'80 MİLYONUN 40 MİLYONU KARŞI'

Yüzde 50 oyla bir iktidar değişebileceği, belediye başkanı veya milletvekili seçilebileceğini belirten Baykal, "Bunları anlarım ama yüzde 50 oyla bir ülkenin anayasası değişir mi Allah aşkına. 80 milyon için anayasa yapacağız, 40 milyonu karşı. Türkiye anayasa sorununu çözmüş değildir, Türkiye'nin kucağına gerçek bir anayasa sorunu verildi. Şu anda hepimizin elinde gerçek birer anayasa sorunu var. Türkiye yarı nüfusuyla 'olmadı bu iş' demiştir" diye konuştu.

"Burada bitmedi" diyen Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı boşuna '2019, 2019' demiyor. Bununla tatmin olması mümkün değil, bu işi bitirmiyor, çünkü önümüzde yeni bir dönem var. Eğer 2019'da alınacak siyasi karar, bu anayasayı talep eden siyasi iradeye 'dur' diyecek nitelikte bir karar olursa ki mümkündür, bütün bu sürece işte o zaman 'dur' demiş olacağız" dedi.

'DAHA MAÇ BİTMEDİ, İKİNCİ YARI VAR'

"Bu iş burada bitmedi" derken bir siyasi polemik olarak söylemediğini de belirten Baykal, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı 'işte 3 puan aldık' falan dedi. Ben de ona, 'Bir dakika daha maç bitmedi' dedim. Daha sen 'bir gol attım' diyorsun, tribünler ayakta, hakemler korku içinde bir şey söyleyemez vaziyette, futbolcular birbirine girmiş, saha karışmış vaziyette, ikinci devresi de var. İkinci devre önemlidir. O ikinci devre bu referandumda ortaya konulan anayasa projesinin içini dolduracak bir tercihi sahiplenmezse, toplumun demokratik kararıyla bu proje çöker."

ADAYINI TARİF ETTİ

2019 seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak aday konusunda da konuşan Deniz Baykal, şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye'nin Tayyip Bey'in karşısındaki seçeneği eleyerek, ilgilenen herkesi, 'Ben bu işi yaparım' diyen herkesi, her birinizin aklında yığınla isim var, bana da sorarsanız aklımda 15 tane isim var, 'Bu işi şunlar götürebilir' diye. Herkesin de vardır. 15- 20 kişi, 30 kişi, kaç kişiyse onların çıkmasını sağlayalım ve onları tabanla, toplumla, CHP'nin tabanıyla, hayır oyu veren üye tabanıyla bir etkileşim içine sokalım. Oralar da belli bir süre, 3-6 ay ne kadarsa bu çalışmalarını yapsınlar. Orada her birinin konumu, durumu şekillensin ve sürecin içinden bu görevi üstlenecek bir insan çıksın diyorum. Bu benim modelim."

'İSİM TARTIŞMAK YANLIŞ'

İsim tartışmanın yanlış olduğunu kaydeden Deniz Baykal, "Çok yanlıştır, anlamsızdır. Çünkü isim tartıştığımız zaman herkesin kendine göre ismi vardır ve onların başarıya Türkiye'yi götürüp götürmeyeceği de belli değildir. Daha önceki denemeler de ortadadır. Gene benzer bir deneme yapmak kadar yanlış bir şey yoktur. Hiç kimse, ben dahil, partilerin genel başkanları dahil, 'Bu cephenin adayı falan olmalıdır' diyemeyiz. Demek de doğru değildir. O kendisini halkla iletişiminden, etkileşiminden kanıtlamalı ve belli bir süre içinde, diğer iddia sahipleriyle birlikte bir çalışmanın, yarışın içinde geçmeli ve ortaya çıkmalıdır. Eğer seçim erkene alınmazsa, 2.5 yıla yakın bir süreç var, böyle bir sürecin içinden bu mücadeleyi götürebilecek insanı çıkarabilirsek, bu insanın Türkiye'nin önünü açacak bir angajmana girmesi sağlanabilir" diye konuştu.

'BU ANAYASANIN İŞLERLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMALI'

Sorunun, kabul etmedikleri anayasayı işletecek bir aday sorunu olmadığını belirten Deniz Baykal, "Önümüzdeki sorun kabul edildiği iddia edilen anayasanın imkanlarını yetkilerini kullanacak bir siyaset adamı bulup, ortaya çıkarmak değildir. Tam tersine önümüzdeki sorun, aslında geçerli olmayan, kabul edilmemiş olan bu anayasanın işlerliğini ortadan kaldırmak için taahhütlerini peşinen yapan ve bunun için mücadele eden ve Türkiye'de gerçekten demokratik, çoğulcu, millete dayanan, denetim mekanizması işleyen, yargısı bağımsız, gensoru-soru sorabilen milletvekilleriyle, iktidarın yargılanabildiği bir siyaset sistemini ortaya koyma hedefi olmalıdır. Bunu taahhüt etmelidir" dedi.

BÜYÜKLERİMİZ 'ADAYIMIZI BULDUK FALANDIR' DEMEMELİ

Bu anayasayı dayatma anlayışı içindeki iradenin seçilmesini milletin önlemesi halinde revize edilebileceğini ifade eden Baykal, "Denenmesi gereken budur. Önümüzde Ramazan var. Ramazan ayından sonra herhalde bir hareketlenme olacaktır, olmalıdır. Yapılmaması gereken şey, büyüklerimizin bize 'Adayımızı biz aradık, bulduk, falandır' demeleridir. Bence, adayın kim olacağını kendi çabası ve emeğiyle kanıtlaya kanıtlaya toplumun içinden çıkmasına fırsat vermek, en doğru yöntemdir. Sağlıklı demokrasilerde böyle işliyor. Fransa'da cumhurbaşkanı böyle çıktı. Bu işi millete, tabana bırakmaktan başka çare göremiyorum. Bunu başaracak irade 16 Nisan'da ortaya çıktı. Şimdi hata yapmadan, ismin toplumdan çıkmasına fırsat vermek gerekiyor" dedi.

ERDOĞAN'A O HAKKI VERİLMESİNDEN PİŞMAN DEĞİLİM

Deniz Baykal'a özellikle son 15 yıllık siyasi hayatında 'keşke' diyebileceği bir durum olup olmadığı da soruldu. Bu soruya ise Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına yönelik verdiği desteğin ima edildiğini söyleyerek, şu yanıtı verdi:

"Pişman mısınız diye sorarsanız; hayır, pişman değilim. Bugün yaşadığımız sorunları Tayyip Bey'e milletvekilliği seçilme hakkı verilmesinden dolayı kaynaklandığını zannetmek kadar naif, gerçeklikten kopuk, hayali bir değerlendirme olamaz. Adaylar oluşmuş, bütün oy pusulalarında adı yazılmış, seçime girmiş bütün illerde miting yapan, millet bunun adının etrafında partiye oy vermiş ve adam yüzde 34 oy almış. Meclisin üçte 2'si neredeyse onun kontrolünde. Şimdi bunu sen milletvekili seçtirmeyeceksin. Bu demokrasiye de, siyasi ahlaka da, hukuka da aykırı, sürdürülebilir değil. Bu nereden çıktı, Atatürk zamanında, İnönü zamanında, Bayar, Menderes, Ecevit, Turgut Özal zamanında var mı, hayır hiç birisinde yok. Ne zaman geldi bu olay, Kenan Evren zamanında geldi. Kenan Evren 12 Eylül'de böyle bir uygulama koymuş, 'Bundan sonra düzen böyle olacak'. Hani Kenan Evren nerede şimdi? Siz bırakın, İmralı'ya siyasi hak verileceği tartışılıyor. Adam seçime girmiş, yüzde 34 oy almış, milletvekili yapmayacaksın ve halka bunu kabul ettireceksin. Hiçbir ciddiyeti yok bu işin, yani eğer oysa soru 'Keşkeniz var mı' diye, inançla, hiç tereddüt etmeden doğru olduğu kanısındayım."



Görüntü Dökümü

- Salondan detay

- Baykal'ın konuşması

- Baykal'a plaket verilmesi

Haber-Kamera: Mehmer ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524002

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524003

7)TAMİR ETTİĞİ ASANSÖRÜN ALTINDA SIKIŞTI



ANTALYA'da 18 yaşındaki Burak Darbaş, montajını yaptığını asansörün altında sıkışınca hastanelik oldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Altındağ Mahallesi, Teomanpaşa Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Dayıoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. 5 katlı binanın asansör kabininin son montaj işlemlerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Burak Darbaş, kabinin 18 santimetre kayması sonucu bulunduğu yerde sıkıştı. Darbaş'ın yardımına mesai arkadaşları koşarken, itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin ortak çalışması sonucu Burak Darbaş, bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Darbaş, Antalya Eğitim ve Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazanın Burak Darbaş'ın kendi hatasından meydana geldiğini söyleyen mesai arkadaşı Uğur Öztürk, "Asansörün düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Kabinin 18 ila 20 santim arasında kayması söz konusu. Bu yüzden biraz yaralanmış. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-İtfaiye araçlarının görüntüsü

-Tamiri yapılan asansörün görüntüsü

-RÖP: Uğur Öztürk

-Asansör malzemelerinin görüntüsü

-Polisin inceleme yaparken görüntüsü

-Bilgi panosundan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523210

8)KADINLAR EMİNE İÇİN ADALET İSTİYOR



BURDUR'un Çavdır'ın İlçesi'nde yaşarken dört yıl önce evlilik vaadiyle kandırılan, yüzde 63 zihinsel engelli 16 yaşındaki Emine Bakan'ı gece kulübü ve birahanelerde çalıştırıp alıkoydukları, 12 gün sonra da başka bir birahaneye götürürken Denizli'nin Baklan İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında ölümüne neden oldukları iddia edilen 5 kişinin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) aynı yöndeki talebi kabul edilmedi.

Burdur'un Çavdır İlçesi'nde yaşayan yüzde 63 zihinsel engelli Emine Bakan, 21 Ekim 2013 tarihinde, babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı, bir daha da kendisinde haber alınamadı. Polis, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emine Bakan'ın evlenmek vaadiyle E.T. tarafından kaçırıldığını belirledi. Baba 53 yaşındaki Şakir Bakan, kızının Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesi'nde bir birahanede tutulduğunu öğrendi. Şakan Bakan, soluğu Dazkırı'da aldı, ancak kızını bulamadı.

GECE KULÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN KAZADA ÖLDÜĞÜ HABERİ GELDİ

Zihinsel engelli Emine Bakan, kaybolduktan 12 gün sonra Denizli'nin Baklan İlçesi Konak Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, kızları Emine Bakan'ın iddiaya göre bir gece kulübüne E.D.'nin kullandığı otomobille götürüldüğü sırada kazanın yaşandığı ve hayatını kaybettiğini öğrendi. Kazadan E.D. hafif yaralı kurtuldu. Bakan çifti, yaşadıkları acının ardından cenazeyi teslim alıp, toprağa verdi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Evlenmek vadiyle kızlarının kaçırıldığı, birahanelerde çalıştırıldığını ve gece kulübüne satıldığını iddia eden Bakan çifti, hukuk mücadelesi başlattı. Baklan'da adliye olmadığı için Çal İlçesi'ndeki Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ailenin kız kaçırma, cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma iddiaları üzerine görevsizlik kararı verildi. Dava, yeni iddialarla Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Emine Bakan'ı kaçırdığı, alıkoyduğu, taksirle ölümü neden oldukları ve çocuğu fuhuşa sürüklediği iddiasıyla B.A., E.T., E.D., Y.G. ve H.G. hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşması dün görüldü.

Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) üç avukatla davaya müdahil olma talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Davanın dünkü duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Y.G. ve tutuksuz sanık B.A. ile baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan katıldı. Bakanlığın avukatı Yahya Altınay, söz alarak iddianamenin eksik hazırlandığını belirtti, örgütlü hareket edip, çete kurmak suçunun da eklenmesini ve sanıkların tutuklanmasını istedi. Duruşma sırasında Emine Bakan'ın zorla tutulduğu ve çalıştırıldığı birahanenin sahibi olduğu iddia edilen sanık B.A., kendisine söz verilmeden, bağırarak, "Edirne'den geliyorum. Olay sırasında birahane değil, lokanta işletiyordum. Kızlarıyla aile telefonla konuşmuş, kız neden zorla tutulduğunu ya da baskı gördüğünü söylememiş" diye bağırdı. Bu sırada hakim Haki Öncü, sürekli uyardığı sanığı salondan çıkardı. Duruşma, yazılan talimatların sonuçlarının beklenmesi ve yeni taleplerin alınması için 19 Eylül'e ertelendi.

'4 YILDIR BİR ADIM ATILMADI'

Duruşma çıkışında, kızını ölümüne neden olan kişilerin serbestçe dolaştıklarını belirten baba Şakir Bakan, "4 yıldır yargılama sürüyor, ama bir adım ileriye gidilmedi. Sürekli erteleniyor. Suçluların tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Başka anne babalar yanmasın" dedi.

'KIZIMIN FOTOĞRAFIYLA YATIP KALKIYORUM'

Anne Ayşe Bakan ise, kızının zihinsel engelli olmasından faydalanıldığını belirtip, "Kızımın katilleri yakalansın. Kızımın fotoğrafıyla yatıp, kalkıyorum. Katillerin cezalarını çekmesini istiyorum. Başvurmadığımız yer kalmadı, kimse yanımızda olmadı, kendimiz mücadele ettik. 4 yıldır acı çekiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

'AİLENİN YANINDAYIZ'

KADEM Başkanı Hilal Can ise, Bakan Ailesi'ne destek için yanlarında olduklarını belirtip, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını istediklerini söyledi. Can, 16 yaşını henüz bitirmişken kaçırılıp pavyonlara satılan ve kuşkulu bir kazada yaşamını kaybeden Emine Bakan'ın 4 yıldır süren davasını takip edeceklerini belirterek, "Kaza günü Emine, pavyon çalışanlarından biri ile ve yine pavyon sahibinin aracı ile bu kez Denizli'de farklı bir birahaneye çalıştırılmak için götürülmek istendi ve her nasılsa aracı kullanan kişi olaydan yara bile almamışken, kaza sonucu Emine hayatını kaybetti. Emine'yi kaçıran kişi ile pavyon sahiplerine dava açıldı, ancak hiçbiri bugüne kadar tutuklanmadı. Yani küçük yaşta zorla alıkonulan, fuhuşa sürüklenen, hayatı elinden alınan Emine'nin ölümü ile ilgili bugüne kadar suçlu bulunamadı. Ayrıca Emine'nin kaçırılmasında ve şüpheli ölümünün aydınlatılmasında ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Toplumun, çocuk ve kadın bedeni üzerinden para kazanan çetelerden, küçük çocukların yaşamlarını çalanlardan ve bu kişilerden hesap sormak yerine mağdurları kusurlu bulan zihniyetten arınmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Anne ve babadan görüntü

-Emine Bakan'ın fotoğrafından görüntü

-Aileye destek olan dernek üyelerinden görüntü

-Kadem Başkanı Hilal Can'ın açıklaması

-Baba Şakir Bakan'ın açıklaması

-Anne Ayşe Bakan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523234

9)AÇLIK GREVİNDEKİ EĞİTİMCİLER İÇİN OTURMA EYLEMİ



İZMİT'te, KESK Kocaeli Şubeler Platformu açlık grevi sırasında gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için oturma eylemi yaptı.

KESK Kocaeli Şubeler Platformu üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevinde bulundukları sırada gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılarak adliyeye sevk edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya destek vermek için İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya geldi. Sendika üyeleri 'Karanlığa teslim olmayacağız', 'Adalet talebi tutuklanamaz' sloganları attı, 'OHAL kaldırılsın, hiç kimsenin yaşam hakkı elinden alınmasın' pankartI açtı. Sendika üyeleri açlık grevindeki eğitimciler için oturma eylemi yaptı.

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan yaptığı açıklamada, "Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin en kritik aşamasındayken tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişlerdir. Üyelerimiz ve kamuoyu iki akademisyenin sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmektedirler. Onların iradelerini yok sayabilecek, karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz duruma dair hükümeti ve yetkilileri uyarıyor, Eğitim-Sen'in süreci yakından takip edeceğinin bilinmesini istiyoruz. İş, emek mücadelesi ve adalet talebi tutuklanamaz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Slogan atmaları

-Açıklama

-Oturma eylemi

-Dağılmaları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN-Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523221

10)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şerife Bediz, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Alay Caddesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Cemil Pekmezci yönetimindeki 06 ATC 90 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Bediz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Bediz, çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife Bediz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Pekmezci polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

- Kaza yeri detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523249

11)BİR AYDIR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yaklaşık bir aydır haber alınamayan 62 yaşındaki Mustafa Orbay, evinde ölü bulundu.

Kestaneci Mahallesi Okkalı Sokak'ta yalnız yaşayan Mustafa Orbay'ın evsahibi, kirayı almak için eve gitti. Kapıyı açan olmayınca evsahibi, durumu Orbay'ın yakınlarına bildirdi. Yakınlarının, Orbay'dan yaklaşık bir aydır haber alamadıklarını söylemesi üzerine, evsahibi polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, mutfakta Orbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Orbay'ın uzun süre önce öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Orbay'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-Polisler ve mahallelinin toplanması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi

-Mustafa Orbay'ın yakınlarının gelmesi

-Ev sahibi Rüstem Aydoğdu'nun olayı anlatması

-Cesedin evden çıkarılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523251

12)OĞLUNUN DÜŞÜP PARÇALANDIĞI YERDEN AYIRAMADILAR

ADANA'da 2 yaşındaki Efe Can Taşkıran, dedesinin oturduğu evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi, anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkondan aşağıya bakarak önce donup kaldı, sonra gözyaşı döktü.

Olay, merkez Seyhan İlçesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Metro Sitesi'nin 13'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Taşkıran, eşi Hatice Taşkıran ve 2 yaşındaki oğulları Efe Can'ı alarak babası Mustafa Taşkıran'ın evine gitti. Evde sohbet eden ailenin bir anlık dalgınlığından yararlanan Efe Can, balkona çıkarak demirlerinin arasından sarkıp düştü. Kısa bir süre sonra çocuklarının olmadığını fark eden Taşkıran Ailesi, balkona çıkıp aşağıya baktıklarında feci manzarayla karşılaştı. Evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Efe Can Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne Hatice Taşkıran ise uzun süre oğlunun düştüğü balkon demirlerine tutunarak ağladı. Olay yerine gelen polislerin tüm uyarılarına rağmen balkondan ayrılmayan anneyi aile yakınları ikna ederek eve aldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

- Hastane önünde bekleyen kalabalık

- Babanın Hastane önünde beklemesi

- Annenin balkondan aşağı bakışı

- Polis olay yeri inceleme foto çekerken

- Apartman komşulurının ağlaması

- Çocuğun düştüğü apartman

- Çocuğun fotoğrafları

SÜRE:01'10" BOYUT:71.7 MB

Haber-Kamera :Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

13)ULUSLARARASI MEDENİYETLER BİSİKLET TURU STARTI MARDİN'DEN VERİLDİ



TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun startı dün Mardin'den verildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, böylesi bir yarışmanın Mardin'de düzenlenmesinin kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Türkiye Bisiklet Federasyonunun gerçekleştirdiği ve Mardin Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin eav sahipliği yaptığı, "Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu"na Mardin'de start verildi. 20'ye yakın yabancı sporcunun yanısıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'e yakın bisikletçi, Mardin'de düzenlenen 6 turluk 7 kilometrelik kulvarda yarıştı. Türk Hava Yolları, Spor Toto, Salcano, Vestel, Shimano ile Torku markalarının sponsor olduğu Bisiklet turunun mesbolik startı Mardin'in tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nden verildi. Turnuva nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nda Artuklu Belediyesi ile Mardin Devlet Hastanesi arasındaki Vali Ozan Caddesi parkur olarak kullanıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, böylesi bir yarışmanın burada düzenlemesiyle kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Göreve geldiğimizden bu yana sporun barış, kardeşlik ve kültür kaynaşması şiarı ile yoğun gayret içerisindeyiz. Bütün kurumlarımızla iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. Mardinimizin tanıtımında çok önemli bir obje olacak bu yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise, bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin kendisini kanıtlamış bir ülke olduğunu belirterek Mardin'de bu tür yarışmaları coşkulu bir şekilde düzenlediğini söyledi.

Bisiklet turunda yarışan sporculardan Mehmet Demir, yarışma sayesinde hem medeniyet şehri Mardin'i gezme imkanı bulduğunu hem de keyifli bir yarışmanın içinde olacağı için kendisini şanslı hissettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışın startı Vali Mustafa Yaman tarafından verildi.

Yarışmanın ikinci ebatı bugün Batman’da üçüncü ebatı ise yarın Diyarbakır'da düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

-Yarışmadan görüntü

-Sporculardan görüntü

-Yapılan konuşmalar

-Start verilmesi

-Parkurdan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523204

14)OTİZMLİ FİLİZNUR, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği jimnastik şampiyonasında, 45 ilden, 78 kulübe bağlı 123 sporcu ter döktü. Şampiyonada yarışanlardan birisi de annesinin mucize yaratıp sevgiyle iyileşmesini sağladığı Filiznur İmer oldu. Türk Telekom firmasının anneler günü reklam filminde de kamera karşısına geçen Filiznur, yarışmada birincilik elde etti, dünya şampiyonasına katılmasının tek hayali olduğunu söyledi.

Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Türkiye Jimnastik Şampiyonası, İzmir'de başladı. Şampiyonada, 45 ilden, 78 kulübe bağlı 123 sporcu yarıştı. Yarışmada annesinin mucize yaratıp sevgiyle iyileşmesini sağladığı Filiznur İmer de ter döktü. Bebekliğinde, yüzde 94 oranında 'ağır zihinsel engelli ve otistik' olduğuna yönelik teşhis konulan, 18 yaşından küçüklere verilmesi sakıncalı olan ilaçlar almak zorunda kalan, 6 yaşına kadar güçlükle konuşan, günün 20 saatini ağlama ve şiddet krizleriyle geçiren, kolunu kanatana kadar ısıran, başını duvarlara vuran, en anlaşılır şekilde sadece 'anne' diyebilen Filiznur, 2015 yılında jimnastikte Türkiye Şampiyonu olmuş, madalyasını da çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyaretinde elinden almıştı.

Filiznur, bu şampiyonada da başarısını sürdürdü ve yine Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Büyük başarıdan sonra Filiznur, dünya şampiyonasına katılmasının tek hayali olduğunu söyledi. Anne Süreyya İmer de kızının hem sağlık durumunun, hem de spordaki yeteneğinin çok iyi durumda olduğunu, her geçen gün daha da iyiyi gittiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

- Yarışmadan görüntü

- Sporcuların görüntüsü.

- Filiznur ile röportaj.

- Annesi ile röportaj.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Yasin TİNBEK / İZMİR,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523219

15)HALİME NİNE, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE TEKRAR ATLAMAK İSTİYOR



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Babadağ'dan geçen yıl yamaç paraşütü pilotu torunuyla yaptığı atlayışın görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca fenomen olan 86 yaşındaki Kavçakar, memleketi Denizli'de yaşadığı o tecrübeyi paylaştı. Halime nine, paraşütle atlamaktan korkmadığını vurgulayarak, tekrar yapmak istediğini söyledi.

Denizli'nin Kayhan Mahallesi'nde torunlarıyla birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Halime Kavçakar, geçen yıl diş tedavisi için torunlarının da bulunduğu Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne gitti. Yamaç paraşütü pilotu olan torunuyla yaptığı uçuşun görüntülerinin yayınlanmasıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Kavçakar, ailesinin yaşadığı yoksulluk sebebiyle, henüz 15 yaşındayken kendisinden 25 yaş büyük birisiyle evlendiğini, hayatının çalışmakla geçtiğini anlattı. Dinçliğini çalışmaya bağlayan Kavçakar, günlük hayatının masa örtüsü dikmekle ve bahçesindeki ağaç ve sebzelerle ilgilenmekle geçtiğini söyledi. Diş tedavisi için Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini anlatan Kavçakar, Fethiye Ölüdeniz'de gezerken, yamaç paraşütü pilotu olan torunu Günay Tutkun'la birlikte paraşütle atladığını söyledi.

Paraşütle atlamaktan hiç korkmadığını vurgulayan Kavçakar, "Uçmak ister misin nine' diye sordular. Ben de uçtum. Paraşütten indiğimde herkes alkışladı. '86 yaşındaki nine bindiyse biz niye binemeyelim' dediler. Uçarken hiç korkmadım. Hiç heyecanlanmadım. Uçmak çok zevkli oluyor. Havadayken her yeri görebiliyorsun. Ormanları görüp, denizin üzerinden geçiyorsun. Havada rüzgar çok şiddetli oluyor. Başımdaki eşarbım uçuyordu. Bende boynuma bağladım. Uçmayanlara denemelerini tavsiye ederim. Yine gitsem yine uçarım. Yazın torunlarım götürürse tekrar binmek istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

- Halime Kavçakar'dan detay görüntü

- Halime ninenin bahçede çalışması

- Evde soğan soyup, örgü yapması

- Halime Kavçakar Rop.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523217

