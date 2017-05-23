DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AMONOS ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Kerem Al, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, askeri erkan, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı.Törende şehidin kızı 3 yaşındaki Asmin Ece hiçbir şeyden habersiz babasının fotoğrafını öperken eşi Seda Sevinç ise yardımla ayakta durabildi. Şehit Sevinç'in özgeçmişinin okunmasının ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar dua etti. Törenin ardından şehidin cenazesi karayolu ile memleketi Malatya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Osmaniye Valisi Kerem Al ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile diğer protokol üyelerinin görüntüsü

- Tören alanındaki askerlerden görüntü

- Şehidin kızını kucağında tören alanına getiren bir yakını

- Şehidin naaşının getirilmesi

- Şehidin kızının yakınının elini bırakarak tören alanına gitmeye çalışması

- Askerlerin şehidin naaşına selam durması

- Şehidin kızından detay görüntüler

- Şehidin naaşı ve törene katılanların görüntüsü

- Şehidin eşinin görüntüsü

- Kucağından kızı ile ağlarken görüntüsü

- Şehidin kızının yakasına babasının fotoğrafının takılması

- Şehidin kızının yakasındaki babasının fotoğrafını öpmesi

- El sallarken görüntüsü

- Şehidin naaşının cenaze aracına konulması

- Şehidin kızı ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın görüntüsü

- Şehidin naaşının cenaze aracında gidişi ve kızının el sallaması

- Cenaze aracının tören alanından çıkışı

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE-Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522197

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2)VALİ ALTIPARMAK: BAŞSAVCI ALPER'İN ÖLÜMÜNDE, MİLYONDA BİR İHTİMAL BİLE DEĞERLENDİRİLİYOR

DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin, "Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa, herhangi bir acaba suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi gerek" dedi. Vali Ahmet Altıparmak, Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Vali Altıparmak'ı cemiyet başkanı Osman Nuri Boyacı ve cemiyet üyeleri karşıladı. Ziyaretinde basın mensuplarının Başsavcı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlayan Vali Altıparmak, soruşturmada milyonda bir ihtimali bile değerlendirildiğini belirterek, şunları söyledi: "Hakikaten özel bir arkadaştı bizim için. Başsavcı olmasının ötesinde bir dosttu, sırdaştı, dert ortağımızdı. Ülkemizle ilgili olarak, milletimizle ilgili olarak, devletimizle ilgili olarak rahatlıkla tartışıp, konuşup neler yapılması lazım, neler yapılıyor bunları paylaşıyorduk. İyi bir dosttu. Bu manada da iki-üç gün önce beraberdik. Bir seyahatimiz olmuştu, sohbet etmiştik. Acı bir olay tabii, o zaman da ifade ettim. Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa, herhangi bir acaba suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi gerek' dedik. Hakikaten de bu manada savcılarımızın koordinasyonunda, emniyetimizin teknik birimlerinin akademisinden desteği ile bu gayet iyi gidiyor. Ama detay konusundan şu an bir şey demem mümkün değil. Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa sonuna kadar değerlendirilecek. Bunu ortada bırakmak gibi şansımız yok."Başsavcı Alper'in ölümünün ardından sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara ilişkin de konuşan Vali Altıparmak, "Kimin ne niyette olduğuna bakmak lazım. Bir gerçeği mi arıyoruz, yoksa birilerine böyle bir acaba tehdit etmeye veya korkutmaya yönelik bir şey mi arıyoruz, ona bakmak lazım. Onun niyetini ölçmek lazım. Doğrudan, şu şudur demek, ülkede panik yaratmaya yönelik iş yapan insanları korkutmaya yönelik bir kaygıda veya daha doğrusu kasti birtakım şeyler olabilir, buna dikkat etmek lazım. Biz doğrunun peşindeyiz. Savcı arkadaşlarımız hakikaten titizlikle çalışıyor. Onlar doğru nedir, onu araştırmaya bakıyorlar" diye konuştu. Denizli genelinde yaşanan kazalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Altıparmak, kazaların yoğun yaşandığı noktaları masaya yatıracaklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Vali Altıparmak'ın Cemiyeti ziyareti

- Vali Altıparmak'ın açıklamaları

- Vali'nin Cemiyetten ayrılışı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522212

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3)DARBECİ ALBAY AKKUŞ: AKSİ BİR DURUM OLSAYDI BURADAKİ SANIKLAR BENİ İNFAZ EDERDİ

BURSA'da darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince gözaltına alınan ve üzerinde darbe sonrası görev yapacak kişilerin listesi çıkan Bursa eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşma da söz alan ve suçsuz olduğunu söyleyen Akkuş, "aksi bir durum olsaydı buradaki sanıkların tümü beni infaz ederdi" dedi. Bursa'da darbe girişiminin olduğu15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı'na giden İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini 'Sıkıyönetim komutanı' olarak tanıtarak, Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'a haber gönderdi. Saldık, Akkuş'u önce garnizondan dışarı atıp sonra gözaltına alınmasını sağladı. Bunun üzerine Akkuş'un üzerinden çıkan sıkıyönetim sonrası görev yapacak olanların listesi hemen ilgili makamlara iletilince, darbe girişiminin engellenmesine katkı sağlandı. Yurdakul Akkuş ve arkadaşları tutuklandı. Haklarında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açılan aralarında Yurdakul Akkuş'un da olduğu 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların hazır bulunduğu duruşmada Akkuş ve arkadaşlarının gözaltına alınmasında görev yapan polis ve subaylar tanık olarak dinlendi. Mahkemede söz alan Yurdakul Akkuş, şahitlerin ifadesinde kendisine yöneltilen hiç bir suç olmadığını belirtip, "aksi bir durum olsaydı buradaki tüm sanıklar beni infaz ederdi. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların beklenmesi için duruşmayı ertelerken sanıkların tutukluluk durumlarının devamını kararlaştırdı

Görüntü Dökümü:

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-Araçların içeri girişi

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

Süre: 2 dakika 5 saniye Boyut: 97,1 MB

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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4)DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN: KADINLAR DÜŞÜK MAAŞLARLA ÇALIŞTIRILIYOR

DEMSA Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, kadınların pek çok iş alanında erkeklerden daha düşük maaşa çalıştırıldığını belirterek, "Bu haksızlık yasa ile çözülmeli" dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle Seyhan Otel'de 'İş Piyasasında Kadın Erkek Eşitsizliği ve Ayrımcılık' başlıklı panel düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadınların eğitimine büyük oranda önem verilirken daha sonra bu önemin kesintiye uğradığını söyledi. Panelistlerden Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş kadınların iş gücüne katılımı hakkında slaytlar eşliğinden sunum yaptı. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının 1990 yılında yüzde 35'lere ulaştığını anlatan Güneş, "ABD ve Avrupa'da bu oran yüzde 65'lere ulaşmış durumda. Türkiye'de 2016 yılında bu oran yüzde 24'e düştü. 2023 hedeflerinde bu oranı yüzde 35'e çıkarmaktan bahsediyorlar. Biz bunu zaten yıllar önce yakalamıştık" dedi.

KADIN OLARAK SİNDİREMİYORUM

Son olarak söz alan Demet Sabancı Çetindoğan ise, kadın erkek eşitliği ve ayrımcılığına karşı çıktığını kaydederek şunları söyledi: "Bu biyolojik ve onkolojik bir tartışmadır. İş hayatında eşit işe farklı ücreti kadın olarak içime sindiremiyorum. Bunu kabul eden hemcinslerime de şaşırıyorum. Nasıl olur da birisi eşit iş yapan bir kadına, bir erkekten daha az ücret teklif eder. Ve nasıl olur da bir kadın bunu kabullenir. Ne yazık ki personel eğitim düzeyinin arttığı alanlarda bile bu durum geçerli. Kimse ekonomik ve teknik açıklamasını yapamaz. Bu direk insan hakları kavramı. Yasa marifetiyle bu haksızlık çözülmelidir. Tüm meslek örgütleri bu konuda uyarılmalı ve eğitilmelidir. Özellikle markalar kendi değerleri açısından piyasaya örnek olmalı ve bu eşitsizlikleri silip atmalılar. Kadınlar iş hayatında taciz ve istismar gibi sorunlarla sıkça karşılaşıyor. Bu suçların cezaları da arttırılmalıdır."

Görüntü Dökümü:

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- Demet Sabancı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile salona girişi

- Salonda otururken görüntüsü

- Başkan Hüseyin Sözlü'nün konuşması

- Doç. Dr. İsmail Güneş'in sunumundan görüntü

- Demet Sabancı'nın konuşması

- Demet Sabancı'ya soru sorulması ve Sabancı'nın soruyu cevaplaması

- Doç. Dr. İsmail Güneş'e ve Demet Sabancı'ya plaket verilmesi

- Etkinliğe katılanların toplu görüntüsü

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE / ADANA,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522207

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5)OTOMOBİL, SULAMA KANALINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçması sonucu 21 yaşındaki Hasan Çetin boğularak can verdi, yanındaki arkadaşı 23 yaşındaki Çağdaş Yoğuran ise yaralandı. Kaza, gece saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi 67087 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Çetin, dayısı Kazım Çelik, arkadaşları Çağdaş Yoğuran ve Şahan Yoğuran ile dün gece gezmeye çıktı. Eve dönüş sırasında Çetin'in kullandığı ve içinde Çağdaş Yoğuran'ın da bulunduğu 01 EJ 187 plakalı otomobil, kontrol çıkıp DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Arkadan başka bir otomobil ile gelen Kazım Çelik ve Şahan Yoğuran ise araçlarını sağa çekip gençleri kurtarmak için sulama kanalına atladı.

210 METRE SÜRÜKLENDİ

Sulama kanalındaki akıntı nedeniyle araç suda ters dönüp sürüklenmeye başladı. Kaza otomobilden çıkmayı başaran ancak akıntıya kapılan Çağdaş Yoğuran, ağabeyi Şahan Yoğuran ve Çelik'in çabalarıyla sudan çıkartıldı. Akıntıda sürüklenmeye devam eden otomobil, uçtuğu yerin 210 metre uzağındaki köprünün ayaklarına takılarak durabildi. Akıntının yoğunluğu nedeniyle Çetin'i araçtan çıkartamayan dayısı Çelik ve arkadaşı Şahan Yoğuran, 155'i ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

YEĞENİM ÖLDÜ DEME AĞABEY

Kazadan yaralı kurtulan Yoğuran, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sudaki araçta sıkışan Çetin'i kurtarmak için olay yerine sualtı polisleri sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla kanala gelen su kesilirken Kazım Çelik ve yakınları, geç kalındığı iddiasıyla tepki gösterdi. Kurtarma çalışması sırasında fenalık geçiren Çelik, "Yeğenim öldü deme ağabey. Kurban olayım deme" diyerek feryat etti. Kanaldaki suyun azalmasıyla polis ve vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan Çetin, ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok su yuttuğu belirtilen Çetin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Yoğuran'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kanal kenarındaki kalabalıktan görüntü

- Elinde can simidi olan polisten görüntü

- Sudaki otomobilden görüntü

- Hasan Çetin'in dayısı Kazım Çelik'in "Yeğenim öldü" diye feryat edip yeri yumruklaması

- Fenalaşan Çelik'in ambulanstaki görüntüsü

- Çelik'in yere oturup elini yüzüyle kapatıp ağlaması

- Sualtı polisinin kanala girmesi

- Sualtı polisinin araçtaki Çetin'i çıkarmaya çalışması

- Polisin çalışması sırasında Çelik'in bayılması ve kendisine yardım etmeye çalışanlara " Yeğenim öldü deme ağabey. Kurban olayım deme" diye feryat etmesi

- Vatandaşın da yardımıyla Çetin'in araçtan çıkartılması

- Çetin sedye ile ambulansa taşınması

- Çetin'in ambulansa taşındığı sırada sağlık görevlilerinin kalp masajı yapması

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523007

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6)LÜKS YAŞAM VAADİYLE DOLANDIRILAN MAHALLELİ EYLEM YAPTI

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, zengin olma ve lüks yaşam vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. Seslerinin duyulmasını isteyen mahalleli "Size lüks hayatlar yaşatacağım" diyerek paralarını aldığı iddia edilen 26 yaşındaki Aydın Yıldırım ve onunla birlikte hareket ettiğini öne sürdükleri Reşat Akdemir'in bulunmasını istedi.Örnekköy Mahallesi sakinleri, Aydın Yıldırım ve Reşat Akdemir'in kendilerini lüks evlerde lüks hayat vaat ederek dolandırdığını öne sürerek eylem yaptı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre aynı bölgede oturan ve kentsel dönüşümle birlikte müteahhitliğe başlayan Yıldırım, finans şirketi kurduğunu söyleyip kendisine para verenlere lüks evlerde, lüks hayat yaşatmayı vadetti. Güvenlerini kazanmak için mahalleliyi lüks mekanlara yemeğe götüren Aydın Yıldırım, önceleri topladığı paraların fazlasını dağıttı. Mahallede güven kazanan Yıldırım, son olarak yüklü miktarda para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Aydın Yıldırım'a uluşamayan mahalle sakinleri dolandırıldıklarını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahalleli, kendilerini dolandıran Aydın Yıldırım ve Reşat Akdemir'in yakalanmasını istedi.

"EVİNİN TAPUSUNU VERENLER BİLE OLDU"

Mahalle sakinlerinden Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı 37 yaşındaki Emin Karameşe, mahallede çok sayıda kişinin Aydın Y.'ye güvenip evini, otomobilini ve parasını verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aydın Yıldırım, 'Yüksek kar marjıyla sizi zengin yapacağım' diyerek para toplamaya başladı. 'Paranızın değerlenmesi, işlenmesi amacıyla şirket kurduk ve çok güzel bir sistem bulduk' dedi. Bize anlattığı sistem için evini arabasını satıp veren oldu. Yüklü miktarda para veren oldu. Bu insana o kadar güvendiler ki evinin tapusunu veren de aracını bu kişinin üzerine yapan da oldu. Şimdi insanlar mağdur durumda. Neredeyse bütün mahalle dolandırıldı. Yaklaşık 150 milyon lira civarında para topladılar. Bu kişi bu mahalleden başladı ve duyduğumuza göre Ege Bölgesi'nde birçok ilde, ilçede ve mahallede bu şekilde para toplamışlar. Çok sayıda evini veren aile var. Bir o kadar da borçlandığı için evini satmak durumunda kalan insan var."

"LÜKS YAŞAMA ÖZENDİRİP GÜVENİMİZİ KAZANDI"

Mahallede galericilik yapan ve 300 bin lira parasının dolandırıldığını öne süren 33 yaşındaki Gökhan Etkatmış, "Bu kişi bizim kapı komşumuz. Bizim mahallenin insanı. Yoksa bu kadar insan güvenip parasını vermez. 'Kıbrıs'ta finans şirketi kurdum' dedi. 'Yüzde 20 kar oranıyla sizi de katalım şirkete' dedi. Kimliklerimizi toplayıp, 'Sizi kayıt yaptım' dedi. Ben 300 bin lira verdim. Borçlu olanlar alacaklılarıyla kanlı bıçaklı hale geldi. Mahalleli birbirine düştü. İlk başlarda topladığı paralardan lüks arabalarla gelip para dağıtıldı güven sağlamak için. Size lüks hayatlar yaşatacağım diyerek lüks mekanlara yemeğe götürdü. Güven sağladıktan sonra paraları toplamaya devam etti. Yaklaşık 1 yıl böyle devam etti. Paralarda geri dönüşler yaptı. Ancak en sonunda yüklü miktarda para toplayıp kayıplara karıştı. Aydın Yıldırım'a sesleniyorum; çıksın ortaya bu kadar insan mağdur durumda" diye konuştu.

Aynı mahallede yaşayan Veli Basan da "İlk başlarda para verenler daha fazlasını geri alıyordu. Ben de evimi satıp parasını verdim. Dolandırıldığımızı sonradan anladık. Çünkü herkesin güvenini kazanmıştı. Mağduruz" dedi. Ellerindeki pankartlarla mahallede yürüyüş yapan ve Aydın Yıldırım'ın bulunmasını isteyen mahalleli, bir süre sonra dağıldı.

Polisin haklarında soruşturma başlattığı iki şüpheli henüz yakalanamadı.

Görüntü Dökümü

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- Eylem yapan mahalle sakinlerinden görüntü

- Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Karameşe ile röportaj

- Gökhan Etkatmış ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522204

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7)ŞANLIURFA’DA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI: 3 YARALI

ŞANLIURFA’da kardeşler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, dün öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus, İbrahim ve Yusuf Boz kardeşler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Yusuf, İbrahim ve Yunus Boz kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Boz kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kavgada kullanılan bir tabancaya el koyan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Ambulansa konulan yaralı

- Polis olay yerinde bir tabancaya el koyması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522223

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8)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI

İZMİT'te alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmit Tüysüzler Mahallesi Beyhan Caddesi'nde meydana geldi. Ekrem Baykuş yönetimindeki 41 EL 971 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Halil Küçükkahyaoğlu idaresindeki 34 DD 8107 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Halil Küçükkahyaoğlu ile araçlarda bulunan Murat İnce ve Emre Eser hafif yaralandı.Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kazaya neden olan Ekrem Baykuş'un yapılan kontrollerinde 163 promil alkollü olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan görüntü

-Araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli),()

23.05.2017 - Haber Kodu : 170523002

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9)DÜZCE'DE MİDİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

DÜZCE'de, kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Emre İpekçioğlu yönetimindeki 71 EE 549 plakalı otomobil, kavşakta Levent Ercan'ın kullandığı 81 DP 753 plakalı özel halk midibüsüyle çarpıştı. Yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomnobilde bulunan Durul İpekçioğlu yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpekçioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522205

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10)KAVŞAKTA, 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

TEKİRDAĞ’ın Ergene İlçesi’nde kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Ergene İlçesi'ne bağlı Velimeşe Mahallesi Işıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu İlçesi'ne giden Tayfun Yılmaz yönetimindeki 59 SD 940 plakalı resmi otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Türkel yönetimindeki 59 PY 608 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Türkel ile Yılmaz yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Mehmet YİRUN / ERGENE(Tekirdağ),()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522225

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11)DİYARBAKIR'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİ 1400 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

DİYARBAKIR'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi bin 400 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Narkotik Şubesi ekiplerinden oluşan bin 400 polisle uygulama yaptı. Şehit polis Orhan Önal adı verilen uygulamaya Özel Harekat timleri de destek verdi. Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 130 araçla polis ekipleri, başta Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçeri olmak üzere kent genelinde güvenlik noktları oluştururak, durdurulan araçları didik didik aradı. Vatandaşların özellikle ramazan ayında huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kıraathane ve internet kafeler denetlendi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin güvenlik noktalarından detaylar

-Araçları durdurmaları

-Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalar

-Kırathanelerde yapılan asayiş uygulaması

-Özel harekat timlerinin güvenlik alması

-Muhabir Anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522236

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12)ANNEDEN ALINAN KABURGA KEMİKLERİYLE OĞLUNA KULAK

GAZİANTEPLİ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, doğuştan kulakları olmayan 22 yaşındaki Ümit Gül'e annesi Ayşe'den alınan kaburga kemikleriyle kulak yaparak dünyada bir ilki başardı.

Gazikent Mahallesi'nde yaşayan İsmet ve Ayşe Gül çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Ümit Gül, her iki kulağı olmadan dünyaya geldi. Kulakları olmadığı için arkadaş edinemeyen ve nişanlısı tarafından terk edilen Gül, estetik doktorlarına başvurdu. Doktorlar, kulak yapımı için Gül'ün kıkırdak dokudan oluşan kaburga kemiklerinin kullanılması gerektiğini söyledi. Gül, küçük yaşlardan itibaren 11 defa ameliyat oldu ve kulak yapımında kullanılabilen kaburga kemiklerini aldırdı. Ameliyatların kötü geçmesi nedeniyle genç adama yapılan kulaklar uyumsuz oldu ve yeni kulak yapacak kaburga kemiği de kalmadı. Başarısız ameliyatların ardından Gül ailesi, Prof. Dr. Mehmet Mutaf'a başvurarak yardım istedi. Ümit Gül'ün annesi Ayşe Gül oğluna kulak yapımı için kendisinden kıkırdak doku alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine çalışma yapan Prof. Dr. Mutaf, önce anne Gül'den aldığı kaburga kemiklerini Ümit Gül'ün göğüs derisinin altına yerleştirerek vücudun kıkırdak dokuya verebileceği tepkiyi 1 yıl takip etti. Sonuçların iyi çıkması üzerine Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan Ümit Gül'e karın boşluğunda duran ve annesine ait kaburga kemiklerinden yapılan kulaklar yapıldı. Başarılı geçen ameliyatla Gül, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Mehmet Mutaf, basın toplantısıyla dünyada ilk defa başkasından alınan kıkırdak dokuyla kulak yapma ameliyatının detaylarını paylaştı. Mutaf, Ümit Gül'e yapılan kulakların dünya tıp literatüründe ilk olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ümit'in doğuştan iki kulağı da yoktu kulak yapımı için daha önce 11 defa başka hastanelerde ameliyat olmuştu. Bu ameliyatlarda kulak yapımı için Ümit'in kıkırdak dokuları kullanılmış ve maalesef başarısız olunmuştu. Bize geldiklerinde Ümit'te kulak yapımı için kullanacağımız kıkırdak doku bulamadık. Daha sonrasında annesi Ayşe hanım, 'benden alın' dedi. Bizde bunu düşündük ve uyguladık. Anneden alınan kıkırdak dokuyu 1 yıl Ümit'in göğüs dersinin altında beklettik. Daha sonra herhangi yanlış bir şey olmayınca operasyonu yaptık. Bu ameliyat başkasından alınan kıkırdak doku kullanılarak kulak yapılan ilk operasyon oldu. Bütün operasyonları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptık gururluyuz. Bu operasyon bundan sonraki vakalar için yol gösterici olacaktır."

Anne Ayşe Gül ise, operasyonu gerçekleştiren Mutaf ve ekibine ederken şunları dedi:

"Oğlum iki kulağı olmadan dünyaya geldi. Uzun yıllar çok çile çektik, çok üzüldük. Ümit psikolojik olarak çok yıprandı, okulunu bu nedenle bıraktı. Liseden sonra okumadı. Oğlum nişanlandı fakat kulağı olmadığı için nişanlısı tarafından terk edildi. Bu sebeple psikolojisi bozuldu ve intihara kalkıştı. Ankara'da büyük bir üniversitede defalarca ameliyat edildi ama maalesef kulağa benzer bir yapı oluşturulamadı. Üstelik kaburgaları kullanıla kullanıla tüketilmişti. Bu nedenle nereye gitsek suni, takma kulak protezinden başka çözüm kalmadı, çaresi yok dediler. Prof. Dr. Mehmet Mutaf hocaya durumumuz bu şekildeyken başvurduk. Hocam da sağ olsun hiç bir ücret almadan operasyonu yaptı. Şu anda normali gibi bir kulağı var oğlumun."

Kulaklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Ümit Gül de, yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğunu ifade ederek, "Daha önceleri çok ameliyat oldum fakat her defasında başarısız oldu. Sonra Mehmet hocama geldik. O sağ olsun incelemeden sonra beni ameliyat etti. Benim kaburga kemiğim kalmadığı için annem bana doku verdi. Şimdi kulaklarım var. Saçlarımı uzatmak zorunda değilim. Hocama ve anneme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kulağın hazırlanması

- Ümit Gül

- Gaziantep Üniversitesi

- Toplantıya katılanlar

- Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ın konuşması

- Anne Ayşe Gül'ün konuşması

- Ümit Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522195

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13)BAŞKANLAR İZMİR İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları, kentlilerin "Bisikletle yaptığı kilometreler" ile yarıştığı ve en çok pedal çeviren kentin kazandığı Avrupa Bisiklet Yarışması'nda (European Cycling Challenge 2017), İzmir'e destek olmak için pedal çevirdi.Avrupa Bisiklet Yarışması'nda geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 17'nci olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl birincilik için yarışıyor. Polonya'nın Gdansk kentiyle kıyasıya bir yarış içine giren İzmir, 22 Mayıs itibariyle rakibinden 36 bin kilometre geride bulunuyor. Kentteki bisiklet dernek, kulüp ve platformları, İzmir'in başarısı için adeta seferberlik ilan etti. Yarışmanın sona ereceği 31 Mayıs öncesi belediye başkanları çevirdikleri pedallarla yarışmaya destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bürokratlar ve bisiklet tutkunlarıyla birlikte Konak İskelesi ile Alsancak İskele arasında pedal çevirdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, güzergahta pedal çevirmeye başlamadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Avrupa Bisiklet Yarışması'nda ikinci durumdayız. Polonya'nın bir kentiyle yarışıyoruz. Eğer son bir hafta içinde tüm hemşerilerimiz kayıt olup, yarışmaya katılıp bisiklet kullanırlarsa birinci olma şansımız çok yüksek. İzmirliler telefonları ile bu uygulama dahil olup, bisiklet kullanırlarsa İzmir'in birinci olmasına katkıda bulunabilirler. Davet ediyoruz. Biz de farkındalık yaratmak üzere bisiklet kullanacağız" dedi. Kocaoğlu, güzergahı tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada ise, kısa mesafe olduğu için yorulmadığını, farkındalık yaratmak için pedal çevirdiklerini belirtti. Hem yarışmaya katkı hem de bisiklet kullanımını arttırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Kocaoğlu "Bisikleti sadece spor amaçlı değil ulaşım amaçlı da kullanılmasını öneriyorum. Bunu niçin bisiklet yollarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise, İzmir için pedal çevirdiklerini, birinci sıraya yerleşmeyi umduğunu söyledi. Piriştina "İzmir'de yaşamak nefes almak, İzmirli olmak ve İzmirli gibi durmak, bunların hepsi çok farklı heyecanlar. Bugün de bisiklete binmeyi yaşayacağız. Daha önce bu fırsatı yaşamamış insanlara da sesleniyorum. İzmir'de bisiklete binmek de bir başka" dedi. Avrupa Bisiklet Yarışması'na İzmir'i temsilen bu yıl bir kez daha katılan Büyükşehir Belediyesi, İzmirli bisiklet platformu, kulüp ve derneklerinin de desteğiyle yarışmayı sürdürüyor. Geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 72 bin 73 kilometre ile 17'nci olan İzmir, bu sene 22 Mayıs itibariyle 494 bin kilometre ile birinci sırada olan Polonya'nın Gdansk kentinin arkasında 458 bin kilometreyle ikinci durumda bulunuyor. Yarışma 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Kentlerin birbirlerine 'Meydan okuması' olarak da tanımlanan yarışmada, şehrinin takımına ücretsiz kaydolan herkes, bisiklet yolculuklarını bir ay boyunca mobil uygulama ile kaydederek Avrupa şehirleri ile yarışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Levent Piriştina ile röportaj

- Aziz Kocaoğlu ile röportaj

- Başkanların bisiklet sürmesinden görüntü

- Başkanların bitişte selfie çekilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Utku BOLULU-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522224

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14)MARDİN'DEKİ 1400 YILLIK GALERİ MEZARLIK İLK DEFA ZİYARETÇİLERE AÇILDI

MARDİN merkeze bağlı Dara Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmaları sonucu bulunan 1400 yıllık galeri mezarlık, yapılan çalışmalardan sonra ilk defa ziyaretçilere açıldı.Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden Dara Antik Kenti’nde, 7 yıl önce ortaya çıkarılan ve Roma Dönemi'nde, 'Yeniden Diriliş' törenlerinin yapıldığı, binlerce kişinin bir arada olduğu 1400 yıllık galeri mezarlık ilk defa ziyarete açıldı.

YENİDEN DİRİLİŞ AYİNLERİ YAPILIYORDU

Dara'da yapılan kazılarda, Nekropol alanının uzun dönemler kullanıma tabi tutulduğu, çeşitli dönemlerde farklı kültür ve inançlara ait gömüler yapıldığı anlaşılmış ve 2010 yılında galeri mezarda yapılan kazılar sırasında, mezarın alt katında yüzlerce insana ait mezar açığa çıkarılmıştı. Bu mezarların kutsal kitaplarda ruhlara nefes verilmesi ve yeniden dirilişin canlandırıldığı, 'Ezekiel-Ölüleri Dirilten Peygamber' ile ilişkilendirildiği ve bu insanların yeniden dirileceklerine inandıkları gün için bu mezarda toplandıkları tespit edilmişti. M.S. 6’ncı Yüzyıl'da oluşturulan bu alanın Hıristiyanlık inancındaki, yeniden diriliş ayinleri için Romalılar tarafından inşa edildiği, toplu bir mezarlık alanı olduğu ve dünyada başka örneğinin olmadığı anlaşıldığından, buluntuların insitü olarak korunmasına karar verilmişti.

85 BİN LİRA HARCANDI

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) doğrudan 85 bin lira denekle restorasyonu yapılan Galeri Mezarı, rahat ve uygun koşullarda ziyaret edebilmesi için; girişi cam cephe ile kapatılarak, ziyaretçiler için yürüyüş platformu oluşturuldu. Galeri mezar, avlusunda yürütülen kazı çalışmaları ve alt katında yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak ziyarete açıldı.

'RUHLARIN CENNETE UÇMASI' İÇİN MEZARA KANDİL YAPMIŞLAR

Dara Antik Kenti'nde düzenlenen açılışa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Galeri mezar hakkında Vali Mustafa Yaman'a bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın, "Burası 6 ve 7'inci yüzyıllarda kullanılmış bir mezarlık alanı. Yeniden dirileceklerine inanan insanların kemikleri var. Yapılan kazı çalışmasıyla çok sayıda insanın kemikleri ortaya çıkarıldı. Kutsal kitaplarda bahsedilen Ezekiel Peygamber’in ruhlara nefes vermesi ve yeniden diriliş mucizesinin kapı girişinde işlendiği galeri mezar, 573 yılında Sasaniler tarafından savaşta öldürülenlere itafen, Doğu Romalılar tarafından 591 yılında yaptırılmıştır. 2010 yılında Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında yapının alt katında yüzlerce insana ait kemik ile birlikte kandiller ve su kapları açığa çıkartılmıştır. Kandilleri ruhun cennete geçişinde rol aldığına inanıldığı için her mezarlık için bir kandil bulundurulmuş" dedi.

HEM ÇEVRE DÜZENLEMESİ HEM RESTORASYONU YAPILDI

Dara Antik Kenti'ni, MS 507 yılında Romalılar'ın, 'Askeri garnizon şehri' olarak kurulduğunu hatırlatan Aydın, 2010 yılından bu yana şehrin mezarlık alanında çalışmalar yürüttüklerini, burada yeniden diriliş törenlerinin yapıldığı antik Roma Mezarlığı'nın hem restorasyonunu, hem de çevre düzenlemesini yaptıklarını anlattı.

KAZDIKÇA TARİH FIŞKIRIYOR

Kesintisiz yaklaşık 1400 yıldır mezarlık olarak kullanılan alanın turizm için çok önemli bir değer taşıdığını ifade eden Aydın, yapılan düzenlemelerle antik kentin turizme daha da entegre olduğunu aktardı. Roma Dönemi'ne yolculuk yapmak isteyenlerin şehirde tur atmaları ile birçok ayini görebileceğini kaydeden Aydın, "Dara kazıldıkça daha da zenginleşiyor, kazıldıkça tarih fışkırıyor ve özüne dönüyor. Herkesi buraya ziyarete bekliyoruz" diye konuştu.

MEZARLIKTA 3 BİN KİŞİYE AİT KEMİKLER VAR

Mezarda bulunan 3 binin üzerinde kişiye ait olan insan kemiklerinin yeniden dirilecekleri gün için bu mezarda toplandıklarının tahmin ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konşutu:

"Büyük galeri mezarın kireçtaşı anakayanın oyulmasıyla 3 kattan oluştuğu görülmektedir. Katlar işlevsel olarak birbirinden ayrılmıştır. Üst kat, ritüel sahnelerinin sergilendiği alan, orta kat, dört kenarında bulunan tonozlu mezarlarda çoklu gömülerin yapıldığı alan, alt kat ise toplu gömüler için kullanılmıştır. Büyük galeriye giriş, üzerinde kabartmalar bulunan görkemli bir kapıyla sağlanıyor. Kabartmanın üzerinde ölülerin yeniden diriltilmesi sahnesi işlenmiştir. Kabartmanın sol tarafında kanatlı bir figür bulunmaktadır. Kanatlı figürün sol alt köşesinde insan kafataslarından oluşan ve ölüleri simgeleyen bir kemik yığını yer almaktadır. Kanatlı insan tasvirinin üzerinde kanatlı melek tasviri ve bu melek tasvirlerinin hemen sağ köşesinde ise aşağıya doğru bulutların arasından uzanan ve Tanrı’nın elini simgelediği düşünülen bir kabartma yer almaktadır. Kapının sağ tarafında, hayat ağacının yanında yer alan Hz. Meryem ve kucağında Hz. İsa olduğu düşünülen tasvirler yer almaktadır. Bu tasvirlerin üzerinde ise kiliseyi simgeleyen çatı rölyefi bulunmaktadır."

Dara Mahalle Muhtarı İbrahim Bilgiç, bölgeye huzur ve güvenin gelmesiyle Dara'ya da ziyaretçi artışının olduğunu belirterek, herkesi antik kenti gezmeye davet etti. Açılıştan sonra Dara Antik Kenti'nde zindan olarak tabir edilen mekanda Türkçe ve Kürtçe bir müzik dinletisi düzenlendi.

Görüntü Dökümü

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-Dara'dan görüntü,

-Mezarlık ve tarihi mekanlardan görüntü,

-Vali Mustafa Yaman, İl Müdürü Alaaddin Aydın ve köy muhtarı İbrahim Bilgiç'in konuşmaları

-Mezarlıktaki kemikler

-Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522209

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15)BODRUM'DA YAĞMUR SONRASI GÜZEL HAVA KEYFİ

BODRUM'da dün sabah başlayan yağmur ardından güneş yüzünü gösterdi. Yağmura karşı hazırlıklı olan bazı turistler şemsiyeyle dolaşırken, bazıları denize girdi.Bodrum'da dün sabah başlayarak aralıklarla süren yağmur sonrası, güneş kendini gösterdi. Hava sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı ilçede; tatilci ve turistler ilginç anlar yaşadı. Hazırlıklı olan bazı turistler, şemsiye ve yağmurluklarla dolaşırken; aynı anda bir yandaki koyda bulunan tatilciler ise denize girip güneşlendi. Ankara'dan kente tatile gelen öğretmen 35 yaşındaki Belgin Güleryüz, "Vallahi bugün çok şaşırdık 10 dakika önce yağmur yağdı şu anda çiseliyor ve biz güneş altında oğlumla denize giriyoruz, çok keyifli bir gün. Bodrum'un yağmurunu da güneşini de aynı anda gördük" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yağan yağmurdan görüntü

- Şemsiyelerle dolaşanlardan görüntü

- Açan güneş denize girenler güneşlenenler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),()

22.05.2017 - Haber Kodu : 170522206

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