DHA YURT BÜLTENİ - 1

Operasyondaki askerlere yıldırım isabet etti: 1 şehit

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu.

Şemdinli kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Habeşli Jandarma Karakolu Koraytepe Üs Bölgesi'nden araziye çıkan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü bölgede bulunan askerlerden Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu.

Haber: ŞEMDİNLİ(Hakkari),()

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Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı

ADANA'da mahallerinde Suriyelilere ait çadırların kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, lastik yakıp, yolu trafiğe kapattı. Polisin TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale ettiği eylemde gergin anlar yaşandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelerinde Suriyeli sığınmacılara ait çadırların kaldırılmasını isteyen çoğunluğu çocuk çok sayıda vatandaş, lastik yakıp, çöp konteynırlarını da barikat gibi kullanarak Karataş Caddesi'ni trafiğe kapattı. Polisin yolu açmalarını istemesine rağmen dağılmayan kalabalığa, TOMA ile tazyikli su sıkıldı. TOMA'nın olay yerini terk etmesi üzerine göstericiler, taşlarla resmi polis araçlarına saldırdı. Polisin havaya ateş açmasıyla dağılan kalabalık, yaklaşık 10 dakika sonra tekrar toplanarak yolu kapattı.

Bölgeye destek olarak gönderilen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, iki zırhlı araçtan attıkları gaz bombalarıyla göstericileri uzaklaştırdı. Polis, ara sokaklara kaçan göstericilere daha sonra TOMA ile müdahale etti. Çevik kuvvet timleri ve zırhlı polis araçlarıyla mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemi örgütleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Lastik yakan grubun yolu trafiğe kapatması

- Kalabalığın ateşin başında 'Suriyelilerin çadırları kaldırılsın' diye bağırması

- TOMA'nın tazyikli su ile müdahale etmesi

- Bir kişinin giden TOMA'ya taş atması

- Kalabalığın resmi polis araçlarına taş atarak saldırması

- Uzun namlulu silahla güvenlik alan polislerden görüntü

- Kalabalığıh tekrar toplanarak yolu kapatması

- Kalabalağın yolun ortasında lastiği ateşe vermesi

- Olay yerine gelen zırhlı polis araçlarından görüntü

- Zırhlı araçlardan atılan gaz bombası sonrası sokağı saran gazdan görüntü

- Sokağa giren TOMA'nın tazyikli su ile ara sokaklardaki göstericileri dağıtması

- Olay yerindeki çevik kuvvet polislerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Genç kız vagonun üzerinde fotoğraf çektirirken 30 bin voltluk akıma kapıldı

ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için yük treni vagonunaun üzerine çıkan 16 yaşındaki Ebru Demir, 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Ağır yaralanan Demir hastaneye kaldırılırken, arkadaşını kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Ekrem Lale ise hafif şekilde yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Eskişehir'den Kocaeli'ne gidecek olan makinistliğini İsmail Alkaya'nın yaptığı 23 bin 2 sefer sayılı yük treni istasyon yakınında beklerken, fotoğraf çektirmek isteyen Ebru Demir, vagonlardan birinin üzerine çıktı. Burada arkadaşına poz veren Demir, bir anda 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Arkadaşı Ekrem Lale, giysileri alev alan arkadaşı Ebru Demir'i kurtarmaya çalıştı. Bu sırada tren hareket etti. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar giden yük terini durdu. Ağır yaralanan genç kız 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda hafif şekilde yaralanan Ekrem Lale de başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

Olayı evini balkonundan gördüğünü belirten Serhan Kömürcü, "Tren, istasyonunun yakınında duruyordu. Genç kız fotoğraf çektirmek için yük trenin üzerine çıkmış. Bir ses duyduk. Genç kız, yüksek gerilime kapıldı ve yanmaya başladı. Arkadaşı da onu indirmeye çalışıyordu. Biz de arkadaşına bağırdık, akıma kapılmaması için çıkma diye. Bu sırada tren hareket etti. Treni istasyonda durdurdular. Biz de ambulans çağırdık" dedi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hastenede tedavi altına alınanlardan Ebru Demir'in durumunun ağır olduğunu, olayla ilgili soruştumanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın meydana geldiği istasyondan,

-Hafif yaralanan Ekrem lale'nin görünütüsü,

-Ekrem Lale'nin ambulansa götürülmesi,

-Görgü tanığı Serhat Kömürcü'nün konuşması,

-Yük treninin görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Minibüs şoförünün yola bıraktığı valiz paniğe neden oldu

GAZİANTEP'ten Kilis'e yolcu taşıyan Erdal Ö.'nün, Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu caddeye yanlışlıkla bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi.

Olay, dün öğleden sonra Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e 79 M 108 plakalı minibüsle yolcu taşıyan Erdal Ö., İnönü Caddesi'nde bir yolcuyu indirirken yanlışlıkla üniversite öğrencisi Birgül A.'nın valizini de yol kenarına indirip yola devam etti. Yol kenarında valiz görenler, içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Otogarda valizinin olmadığını fark eden Birgül A.'nın tarifiyle sürücü Erdal Ö., valizi İnönü Caddesi'nde bıraktığını söyledi. Polisler, önlem aldıkları yolda bomba imha uzmanlarını beklerken gelen Birgül A. durumu anlatıp valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Valiz Birgül A.'ya teslim edilirken, yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların evine gitme çabası

-Çantadan görüntüler

-Trafiğe kapatılan yol

-Emniyet müdürlüğü

-Hudut taburundan görüntüler

-Çantanın görüntüsü

-Çanta sahibi Birgül Akzorba'nın gelişi ve polislerle konuşması

-Birgül Akzorba'nın polisler ile birlikte çantayı açması

-Birgül Akzorba'nın olayı anlatması

-Birgül Akzorba'nın minibüs ile ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sahada 3 dakika topa vurmadan hakemi protesto ettiler

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde dün oynanan amatör maçta Cumaspor'la karşılaşan Balıspor'lu oyuncular, ilk 3 dakika hiç kıpırdamadan, geçen hafta 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddiasını kaybetmelerine neden olduğunu ileri sürdükleri hakemi protesto etti.

5 takımın yer aldığı Ereğli Grubu'nda Balıspor, geçen hafta Kandilli Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybederek lider Neyren Gökçelerspor'un 3 puan gerisine düştü. Balıspor, dün Cumaspor'la oynanan son maçta ilginç protestoda bulundu. Hakemin düdüğüyle Cumaspor oyuna başlarken, Balıspor'lu oyuncular, rakip oyunculara müdahale etmedi ve kendi sahasında hiç kımıldamadan geçen hafta Kandilli Belediyespor maçını yöneten hakem Yasin Deniz Çavuş'u verdiği hatalı kararlar nedeniyle protesto etti. Cumaspor'lu oyuncular ise kendi arasında kısa pas yaparak protestoya destek verdi. 3 dakika süren protestonun ardından Balıspor'lu oyuncular rakiple mücadele etmeye başladı.

Karşılaşma 8-5 Balıspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Grup'ta Neyren Gökçeler 17 puanla şampiyon olup 1'inci kümeye yükselirken, Balıspor 14 puanla ligi 3'üncü sırada tamamladı.

Balıspor antrenörü Fethi Çelikkol, geçen hafta Kandilli Belediyespor maçında 2-1 önde iken uzatma dakikalarında haksız yere rakip lehine verilen penaltı nedeniyle maçı 2-2 berabere bitirdiklerini ve şampiyonluk iddialarını kaybettiklerini söyledi. Çelikkol, hakemin kötü yönetiminden dolayı yönetim olarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Tepki göstermek amacıyla böyle bir karar aldığımız için mutluyuz. Hakem arkadaşlarımızın bundan sonra daha dirayetli ve daha iyi şekilde maçları yönetmelerini istiyoruz. Geçen haftaki maçta neler yaşanmadı ki. Oyunun son bölümünde penaltı olmayan pozisyonda penaltı verildi. Şampiyonluğumuz gitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Beyçayırı stadı

-Cumaspor'lu oyuncuların maça başlaması

-Balısporlu (Mavi formalı) oyuncuların rakibe müdahale etmemesi

-Cuma sporlu oyuncuların kendi arasında top çevirmesi

-Protestonun sona ermesinin ardından maçın başlaması

-Antrenör Fethi Çelikkol ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kahvehane önünde kavga: 4 yaralı

ADANA'da kahvehanenin önünde alkol alındığı gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi, av tüfeği ve darp sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cem Z.'ye ait kahvehane önende alkol alındığı gerekçesiyle bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Cem Z. ve mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Cem Z., kahvehanenin üst katındaki evine çıkarak kalabalığa av tüfeğiyle ateş açtı. Cem Z.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Sezgin K. (24), Fırat Y. (37), Suat B. (64), mahalleliler tarafından kentteki çeşitle hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kolundan yaralanan Cem Z. ise polis tarafından olayda kullandığı öne sürülen av tüfeğiyle yakalandı. Cem Z. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Kahvehane ve üzerindeki Cem Z.'ye ait evin dış görüntüsü

- Olay yeri inceleme polislerinin eve girişi

- Olay yeri inceleme polisinin tüefğin ateşlendiği üst katta çalışma yapması

- Olayda kulanıldığı öne sürülen av tüfeğiden görüntü

- Polislerin tüfeği incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 10 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde virajda 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Çubuklu Osmaniye mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Selçuk Akçay yönetimindeki 41 JB 761 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kerim Kök yönetimindeki 37 FC 766 plakalı otomobille virajda çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen bir hemşire yaralılara ilk müdahale müdahalede bulunarak çocuk yaralıları otomobiline aldı. 112 ambulansları ile hastanelere kaldırılan 10 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardan görüntü

Yoldan görüntü

Yaralılara müdahale edilmesi

Çocuklardan görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / KANDIRA(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

ŞANLIURFA’da, şehir turu atan düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra merkez Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktar Mahallesi'nden alınan gelini, İncirli Mahallesine götürülen düğün konvoyunda gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 38 BR 091 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, gelin Derya ve damat Halil Hundar'ın ile otomobillerde bulunan Elif Şener, Sude Ay, Ahmet Polat, Rabia Elvan ve Mustafa Kepenk yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslara kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil serviste bekleyen yaralı yakınları

- Acil servise gelen ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bisikletle kayalıktan düşen 2 çocuk yaralandı

KAYSERİ’de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı.

Olay, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Uludağ'ın arkasına arkadaşı Okan Karaman’ı da aldığı bisikletle kayalık bölgede gezerken, dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen Uludağ ve Karaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Doktorlar yaralılardan Murat Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı çocukların hastaneye getirilişi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çerkeslerden anma yürüyüşü

KAYSERİ’de yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 153’üncü yılını sessiz yürüyüş yaparak andı.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından Mustafa Kemalpaşa Bulvarında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin Çerkes katıldı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya, “21 Mayıs 1864 dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük soykırım ve sürgünün sembol tarihidir. Dolayısıyla bugün burada 153’üncü yılını kutluyoruz. Çerkesler herhangi bir ciddi dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çarlık orduları sistemli olarak Çerkes köylerini yaktı. Çerkes kabileleri ve köyleri birbiri ardına yerlerinden koparıldı veya kitlesel olarak yok edildi. Rusya’nın hükümdarlığını kabul etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz kıyınsa gönderildi. Çerkeslerin önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi, fakat binlerce insan soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybettiö diye konuştu.

İsteklerini sıralayan Akkaya, “Bu insanlık dışı soykırım ve sürgünü yaşamış olan biz Çerkesler diyoruz ki; Rusya Federasyonu sistemli bir şekilde yapılan bu soykırım ve sürgünü resmen tanımalı ve tarihsel haksızlıkların telafisi yoluna gitmelidir. Anavatanlarından zorla koparılan Çerkeslerin çifte vatandaşlık ve geri dönüş haklarının önündeki engelleri kaldırarak gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Çerkes soykırımı ve sürgünü politik kaygılar gözetmeksizin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Çerkes dili ve kültürü asimilasyona karşı korunmalıdır. Anadilimizde yayın yapan televizyon ve radyo devlet desteği ile biran önce hayata geçirilmelidirö ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından çerkesler sessiz yürüyüş yaparak, sürgün ve soykırım gününü andı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çerkeslerin yürüyüşü

- Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya konuşması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sürgünde ölen atalarını andılar

KOCAELİ’nin Kandıra İlçesi'nde Abhaz ve Çerkesler'in Çarlık Rusya döneminde 1864 yılında Kafkasya’dan sürgün edilişinin 153'üncü yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende Abhaz ve Çerkesler büyük sürgünde ölen atalarını denize karanfil ve çelenk bırakarak andı.

Çarlık Rusyası tarafından 153 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes ve Abhazlar'ın büyük bölümünün sahile çıktığı Kocaeli’nin Kandıra İlçesi Babalı Sahili’nde tören düzenlendi. Çerkes ve Abhazların katıldığı törende büyük sürgünde ölenler anıldı. Törene Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Ceylan, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Samsun Adan, Bursa başta olmak üzere birçok ilden Çerkes ve Abhaz katıldı. Çerkes ve Abhaz vatandaşlar, Karaağaç Tarihi Mezarlık’ta ölen ataları için dua edip ve mevlit okudu. Ardından Babalı Köyü’nde Çerkes ve Abhazlar'ın sığındığı mağara ve anıt mezarlar gezildi. Babalı Sahili’nde kurulan tiyatro sahnesinde büyük sürgün tiyatro oyunu olarak sahnelendi. Denize çelenk ve kırmızı karanfiller atıldı. Meşaleler yakılıp sahile bırakıldıktan sonra sürgün ateşi yakılarak çevresinde ‘Mezar Taşı Nöbeti’ tutuldu.

Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ceylan, dün Abhazya ve Kafkasya’nın çocukları kıyıya vururken bugün Suriye ve Libya’nın çocuklarının karaya vurduğunu söyledi. Ceylan, şöyle dedi:

“Burada biz bugün 153 yıl önce yaşadığımız bir acıyı anmak için toplandık. Federasyonumuza bağlı 13 federasyonumuzla halkımızın destekleriyle birlikte bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Bizim sürgünle birlikte bu karaya vuran çocuklarımız vardı. O çocukların mezarlıklarını gösterdim gelen misafirlerimize. Soruyorlar ‘İsimlerini biliyor musunuz’ diye. Hayır, hiç birinin isimlerini ve soy isimlerini bilemiyoruz. Ancak burada yattıklarını biliyoruz. İşte 153 yıl önce bu karaya vuran çocuklar, bugün maalesef dünyanın o doymak bilmez emperyal güçleri, bizim Türkiye coğrafyamızın etrafında bir şiddet sarmalına bürünmüş. Yine Akdeniz’de dün Abhazya’nın Kafkasya’nın çocukları kıyılara vururken bugün Suriye’nin, Libya’nın çocukları karaya vuruyor. Irak’ta çocuklar ölüyor. Biz bu anmayı şunun için yapıyoruz. Dünyaya bir mesaj veriyoruz. Diyoruz ki bakın siz Mars’a gitmek iddiasında olan, siz nükleer silahlar geliştiren, büyük büyük silahlar geliştiren güçlere sesleniyoruz. Siz yeni bir dil geliştirip dünyaya sundunuz mu?ö

İnsanların ana yurtlarından kopartılıp başka diyarlara gönderilmemesi gerektiğini ifade eden CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise, şöyle konuştu:

“İnsanlarımızın yıllar önce çektikleri acının, kederin tekrar yaşandığı bir andır. Buradaki etkinliğin asıl amacı bir daha hiçbir ulusun, hiçbir milletin bu yaşanılan anıları tekrar yaşamaması dileğini dünyaya duyurmaktır. Tek arzumuz budur. İnsanlar kendi ana yurtlarından hiçbir savaş nedeniyle, başka ulusun baskısıyla kopartılıp başka diyarlara gönderilmemelidir. Kendi anayurtlarında yaşayabilmelidir. Özgürce, barış içerisinde olabilmelidir. Atalarımız buraya çok büyük zulüm içerisinde sürgün edildiler. Gemilerde atalarımızın büyük bir bölümü öldü. Çocuklarını denize atmak zorunda kaldılar. Atalarımız Kefken’in bu kıyılarına vardıkları zaman buradaki insanlar tarafından büyük mutlulukla karşılandılar. Onların yaraları sarıldı. Ekmeklerini paylaştılar. Burada tekrar yurt edindik, tekrar mutlu olmayı öğrendik. Ama acılarımız hiç unutmadık.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denize karanfil bırakılması

Anma töreninden görüntüler

Ateş yakılması

Konuşmalar

Haber-Kamera: Çağla DAŞCI / KANDIRA(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Güneydoğu’ya turist akını

HAVALARIN ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne akın etti. İnanç turizminin başkenti olarak bilenen Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır’da turist yoğunluğu yaşanırken, konaklama tesisleri rezervasyonsuz müşteriyi kabul etmedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör olaylarının azalmasıyla birlikte tekrar eski hareketli günlerine döndü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve 19 Mayıs nedeniyle 3 günlük hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bölge illerine gitmeyi tercih etti. İnanç ve kültür turizminin önemli merkezleri başında yer alan ve Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kafilelerin kente akın etmesiyle birlikte konukevleri, otel ve pansiyonlarda yer bulmak imkansız hale geldi. Günler öncesinde rezervasyon yaptıranlar, yer sıkıntısı çekmezken, günübirlik olarak kente gelen turistler, konaklayacak yer bulamadıkları için kentten kısa süreliğine ayrılmak zorunda kalıyor. Bölgede barış ve huzurun yaşanmasıyla birlikte turizmde haraketli günlerin yaşanmasından dolayı oldukça memnun olan esnaflar, 3 yıldır terör olayları yüzünden iş yapamadıklarını bu yıl çok umutlu olduklarını dile getirdi.

Şanlıurfa’ya gelen yerli turistler, başta Harran olmak üzere Göbeklitepe ile Halfeti'de bulunan tarihi ve turistlik mekanları gezdikten sonra geceleri ise sıra gecesi eşliğinde yoğrulan çiğköfteyi tadarak gününü yorgunluğunu atıyorlar.

Bölgede en fazla terör mağduru olan Diyarbakır’da son günlerde turizm haraketliliği yaşanması üzerine esnaf ve turistlerin oldukça mutlu olduğu gözlemlendi. Tarihi taş evleriyle dikkatleri üzerine çeken Mardin’de ise bu yılki turizm sezonunun geçmiş yıllara göre yüzde 40 doluluk oranının yaşanması bölge halkının yüzünü güldürdü. Gastronomi şehri olan Gaziantep’te ise hafta sonları tur acentelerinin tercih etmesiyle birlikte başta Zeugma Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Restoranlarda da yoğunluğun olduğu kentteki otellerde rezervasyon yaptırmadan yer bulmak da pek mümkün olmuyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın, kente özgü kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor. Tütünü ve Nemrut Dağıyla meşhur olan Adıyaman’da ise bölgede en fazla turistlerin ziyaret ettiği illerin arasında yer almaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa'da tarihi mekanlarda yaşanan yoğunluk

- Balıklıgöl ve Halfeti'yi gezen turistler

- Gümrük hanında günün yorgunluğunu atanlar

- Tarihi mekanların dorneyle çekilmiş görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Türk kirazı Çin yolunda

TÜRKİYE ile Çin arasında yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Manisa'ya gelen Çin heyeti, Alaşehir ilçesindeki kiraz bahçelerinde işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Alaşehir'e gelen Çin Şengay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong ve Çin Hainan Giriş Çıkış Bürosu Kıdemli Uzmanı Xu Wei, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan başkanlığında, Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği, Manisa ve Alaşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, kiraz işleme, paketleme soğuk uygulama, kalıntı konularında bilgi paylaştı. Alaşehir yaş sebze meyve ihracatçısı Pia işletmesinde incelemelerde bulunan Çin ekibi, kirazın toplanması, nakliyesi, soğutulması, depolanması, kalıntı raporları, paketlenmesi bölümlerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden paketleme ve saklama konularında bilgi aldı.

Çin Tarım Bakanlığı Şangay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong, Türkiye'den yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Türkiye'nin kiraz üretim alanlarında ve ihracat yapan firmalarda incelemelerde bulunduklarını belirterek çalışmaları rapor ederek bildireceklerini açıkladı.

İhracatçı firma sahibi Pakistanlı Ali Bagir, Çin ile yapılan protokolün kendilerini memnun ettiğini belirterek "Biz ihracat yapmaktan çok mutluyuz, yeter ki devletimiz bize imkanları sağlasın. Ben dünyanın en büyük kiraz işleme ve paketleme sistemini Alaşehir'de kurdum. Saatte 40 ton kiraz işleyebilecek kapasiteye sahip" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Serkan Soykan da, Çin'e kiraz ihracatının kolaylıkla yapılabileceğini belirterek "Çin halkı Türk kirazının aromasını, tadını, kokusunu çok beğeniyor. Hedefimiz Çin pazarına girmek olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Heyetin kiraz bahçelerinde yaptığı incelemeden görüntü,

-Ali Bagir ile röp,

-Serkan Soykan ile röp.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şampiyon boğa ile zafer pozu

RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Ayder Yaylası'nda 23'üncü Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi. Besici Rıdvan Kesici, başaltı kategorisinde şampiyon olan 'Karagöz' isimli boğasını boğasını öperek sevincini gösterdi.

Çamlıhemşin Belediyesi tarafından Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde düzenlenen ödüllü boğa güreşlerine Rize ve Artvin'den 64 boğa, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yarıştırılmak üzere getirildi. Havanın soğuk olması nedeniyle katılımın düşük olduğu güreşleri Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ile yaklaşık bin kişi izledi.

BALLA, KURUM ÜZÜMLE BESLEDİĞİ BOĞASI BİRİNCİ OLDU

Başaltı kategorisinde 'Karagöz' isimli boğasını güreştiren Rıdvan Kesici ile kızı Betül, güreşi heyecan içinde izledi. Baba ve kızı, finalde uzun süren güreşi kazanan boğalarını sevinç gösterileri arasında alandan çıkardı. Sahibine 12 bin lira para ödülü kazandıran 'Karagöz', götürüldüğü ahırında da alkışlarla karşılandı. Boğasını öperek kutlayan Rıdvan Kesici, bir yıldır kestane balı ve kuru üzümle beslediği boğasının galip gelmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Kesici, "Karagöz 3 yıldır yarışmayı kazanıyor. Hakiki kestane balı ve kuru üzüm ona doping oluyor" dedi. Boğa ile yakından ilgilenen Betül Kesici de "Küçüklüğümden beri onlarla büyüdüm. Sürekli yaylalarda beraberdik. Karagöz ile iyi anlaşıyoruz. Bu yıl da kazandı. Onunla gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 58 bin lira para ödülü verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boğa güreşi alanı detayları

Boğaların güreşmesi

Boğa sahibi Betül Kesici ile röp.

Karagöz isimli boğanın güreşmesi

Sahibinin sevinçleri

Rıdvan Kesici ve kızı ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana'da Fenerbahçeliler Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı

ADANA'da sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 80-64 yanarak şampiyon olmasını kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı ve Gençlik Meydanı'na kurulan dev ekranlarda basketbol maçını izleyen taraftarlar, Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle maçın sok dakikalarında farkın giderek açılması ve şampiyonluğun adım adım gelmesi nedeniyle taraftarlar heyecanlı anlar yaşadı. Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın Olympiakos takımıkı 80-64 yendiği maçın son düğüyle, Adana'da İstasyon Meydanı'nı dolduran binlerce taraftar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Meydanda hoparlörlerden çalan Fenerbahçe Marşı ile şampiyonluğu kutlayan Fenerbahçeliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dev ekranda maçı izleyen taraftarlar

- Taraftarların tezahüratta bulunması

- Farkın açılmasıyla atılan basket sonrası sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar

- Bir taraftarın heyecanla maçın sonunu beklemesi

- Dev ekran önünde toplanan taraftarların maçın bitişiyle kutlamaya başlaması

- Taraftarların sevinç gösterilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivas'ta Fenerbahçe coşkusu

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olması Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta Fenerbahçe-Olympiakos finali belediyenin kent meydanındaki dev ekranından yayınlandı. Trafiğe kapalı meydanda karşılaşmayı izleyen yüzlerce taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Maçın bitişiyle birlikte gelen şampiyonlukla meşaleler yakan taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meydanda dev ekrandan maçı izleyenler

-Şampiyonlukla gelen kutlamalar

-Taraftarın coşkusu

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adıyaman'da Fenerbahçe kutlaması

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının ardından Adıyaman'da taraftar galibiyeti kutladı.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiminin ardından kent merkezinnde uzun süre sevinç gösterisinde bulundular. Sümer Meydanı'nda toplanan, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, meşale yakarak bir süre kutlama yaptı. Bir çok taraftar ise araçlarıyla kent merkezinde tur atarak şampiyonluğu kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sümer meydanı

- Taraftarların toplanması

- Meşale yakılması

- Taraftarın halay çekmesi

- Taraftarın sevinç gösterisi

- Taraftarın tezahüratı

- Taraftarın konvoy yapması gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir'de Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu kutlandı

İZMİRLİLER, THY Avrupa Ligi Final Maçı'nı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Vatandaşlar, Fenerbahçe'nin Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından geç saatlere kadar eğlendi.

İzmirliler, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı THY Avrupa Ligi Final Maçı'nı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin maçı 80-64 kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının ardından meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Gündoğdu Meydanı'nda takımlarının marşlarını söyleyen yaklaşık 500 kişilik taraftar gurubu, ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne giderek burada da kutlamalara devam etti. Polisin çevrdede güvenlik önlemi aldığı kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Taraftarlar kutlamaların ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dev ekrandan maçı izleyenlerden görüntü

- Taraftarlardan görüntü

- Şampiyonluk kutlamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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