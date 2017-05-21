DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

Ankara'da 2 DEAŞ'lı terörist ölü ele geçirildi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist öldürüldü.

Ankara polisi İstanbul'da gözaltına alınan bir DEAŞ'lı teröristin verdiği ifadeler sonrası, 2 DEAŞ'lı teröristin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları'nda bulunduğunu tespit etti. Ekipler bunun üzerine sabaha karşı mahalleye gitti. 6 katlı apartmanın 5'inci katında bulunan eve özel hareket polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Evin kapısı kırılarak düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 erkek terörist etkisiz hale getirildi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen teröristlerin kaldığı evde silahlar ile patlayıcılar ele geçirildi. Operasyon yapılan evde polisin çalışması sürerken, 2 DEAŞ'lı teröristin kaldıkları evi bir süre önce kiraladıkları öğrenildi. Ayrıca operasyon yapılan evin altında yaşayan bir aile ise pencereye Türk bayrağı astı. Teröristlerin cesetleri Ankara Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon yapılan binadan

-Polis ekiplerinden görüntü

-Cesetlerin araca konması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İslahiye'de, 110 KİLO TNT ile 3.8 KİLO A4 patlayıcı bulundu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında 110 kilo TNT ile 3 kilo 800 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yer alan bilgide, güvenlik güçlerince dün yapılan arazi aramasında 110 kilo TNT ile 3 kilo 800 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan patlayıcıları araziye bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: GAZİANTEP ()

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Kaza sonrası derede mahsur kalan CHP’li meclis üyesini itfaiye kurtardı

ARTVİN’in Ardanuç Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi 53 yaşındaki Ersin Dede, kamyonetiyle dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp telefonla yardım isteyen Dede, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde ilçenin Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Ardanuç Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ersin Dede yönetimindeki 08 AE 3015 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten Bulanık Deresi’ne uçtu. Dede, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp cep telefonuyla itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek, kurtarılmayı bekledi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveninden uzatılan ip yardımıyla Dede'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ersin Dede, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARDANUÇ(Artvin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adıyaman'da iki grup arasında kavga; 4 gözaltı

Grubun tekme tokat birbirine girmesi

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polisler, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polisler

- Grubun tekme tokat bir birine girmesi

- Polis kavgaya karışanları ayırması

- Kavgaya karışanlar gözaltına alınması

- Gözaltına alınan polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şanlıurfa'da maç sonu gerginliğe polis müdahalesi

ŞANLIURFASPOR'un, sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine karşın averajla ligden düştüğü maçın ardından tepki gösteren taraftarlar, tribünlerdeki koltukları sahaya attı. Polis taraftlarla biber gazıyla müdahale ederken, gerginlik saha dışına da taştı.

TFF 1'inci Lig'in son haftasında sahasında Elazığspora'u 2-1 mağlup etmesine karşın averajla ligden düşen Şanlıurfaspor taraftarları, GAP Arena'daki maçın bitiş düdüğüyle slogan atıp tribünlerdeki koltukları söküp sahaya attı. Bazı taraftarların sahaya girdiği maç sonrası yaşanan gerginliğe polis, biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleyle kalabalık, sahadan ayrılırken dışarıda da taşkınlık yaptı.

Bir grup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yapıp, Passolig kartlarını yaktı. Çevik kuvvet polislerinin görüştüğü grup, bir süre sonra eyleme son verip dağıldı. Trafiğin kısa süre kapanmasına yol açan protesto eyleminin ardından polis, zırhlı araç ve TOMA'larla Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin sahaya girmesi

- Taraftarların koltukları fırlatması

- Polisin gazla müdahale etmesi

- Taraftarların kaçması

- Saha dışındaki taraftarlara müdahale

- Polisin taraftarları kovalaması

- Polisin tazyikli su ile müdahalesi

- Belediye binası önünde toplanan taraftarlar

- Taraftarların slogan atması

- Polisin güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer PINAR-Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polise karşı gelirken çıkan tartışmada düşen tabanca ile vuruldu

BURSA’da iuyuşturucu almak için gittiği öne sürülen sokakta güvenlik görevlilerini görünce kaçan 19 yaşındaki Mert Atar kendisini durdurmak isteyen polise tekme attı. Çıkan arbedede polisin belindeki silahın yere düşerek ateş alması sonucu ağır yaralanan Mert Atar kaldırıdığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’ta bulunan bir eve uyuşturucu almak için geldiği öne sürülen poliste uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Mert Atar bölgede denetim yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Telsizle yapılan anonslar üzerine bölgede bulunan ekiplerden kaçan Mert Atar, Yılmaz Sokak'ta yakaladı. Kimliğinin istenmesi üzerine Mert Atar'ın polislere tekme atmaya çalıştığı sırada düştüğü iddia edildi. Bir polis memurunun kelepçe takmaya çalıştığı Atar karşı çıktı. Çıkan arbedede polisin belinden düşen tabancası ateş alarak Mert Atar’ın sırtına isabet etti. Ekiplerin haber vermesi sonucu çağırılan 112 Acil Servis görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert Atar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerined polisin inceleme yapması

-Hastane görüntüsü

-Ölen Mert Atar'ın resimleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera : Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Cinayet zanlısı tutuklandı

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Eski Selendi Yolu Asri Mezarlık yakınlarındaki yol kenarında önceki gün saat 22.30 sıralarında yerde kişinin kanlar içerisinde olduğunu görenler polise haber verdi. Sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Ali S. adlı kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nde elektrikçi olarak çalıştığı saptanan Ali S.'nin otomobilini, yaklaşık 50 metre ileride terk edilmiş halde buldu. Polis, otomobilde yaptığı incelemede, kan izlerinden yola çıkarak bir boğuşma olduğunu belirledi. Soruşturma sürdürülüyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülüp cesedi yol kenarına atılan Ali Sarı ile aralarında husumet olduğu belirtilen K.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Sarı'nın cenazesi, bugün Narınca Pıtrak Mahallesi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Narınca Pıtrak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törerine Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MHP İlçe başkanı Nazım Baytok, MASKİ çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülüp cesedi yol kenarına atılan Ali Sarı cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan 25 yaşındaki Kadir Sarı'nın savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ali Sarı'nın akrabası olan Kadir Sarı'nın, cinayeti işlediği sırada giydiği kıyafetler ile olayda kullandığı iddia edilen bıçak da yapılan sorgunun ardından olay yeri yakınlarında bulundu. Kadir Sarı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayl yerinden görüntü

- Ali S.'nin otomobilinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Habar-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

EK GÖRÜNTÜLER DE GEÇİLDİ

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Gölbaşı'nda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresi Çatalağaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Ayhan Çelik yönetimindeki 44 NP 990 plakalı TIR ile Fikret Demirel yönetimindeki 27 F 3532 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fikret Demirel ile yanında bulunan 40 yaşındaki Hatice Demirel ve 19 yaşındaki Tuğçe Pınar Demirel olay yerinde yaşamını yitirdi, TIR şoförü Ayhan Çelik ise yaralandı.

Araçtan çıkarılan TIR şoförü Çelik, olay yerine sevk edilen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Çelik, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ölenlerin cesetleri ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kazaya karışan TIR ve araçlar

- Yolun trafiğe kapanması

- Polisin önlem alması

- AFAD ve itfaiye erlerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ / ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Siverek’te marketten 4 bin liralık sigara hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi’nde, iki kişinin girdikleri marketten 4 bin lira değerinde sigara çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Gözpak'a ait markete giren kimlikleri belirsiz iki kişi, 4 bin lira değerindeki sigaraları poşetlere doldurup çaldı.

Sabah işyerine gelen Gözpak, soyulduğunu anlayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelilerin sigaraları çalması

- Hırsızların kapıyı gözetlemesi

- Marketten ayrılmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yangında 3 hektar makilik alan zarar gördü

İZMİR'in Foça İlçesi'nde makilik bölgede çıkan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.

Foça kent merkezine 500 metre mesafedeki Hilmi Dağı'nın, yeni yapılan sanayi sitesine bakan yüzündeki makilik alanda, bugün saat 17.15'te yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, arazinin sarp olması nedeniyle müdühalede yetersiz kalınıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve ekiplerle, bir helikopterin de katılımıyla yangın, 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Havadan müdahale

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA(İzmir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bursa'da otel inşaatında yangın

BURSA'da yapımı devam eden otel inşaatının ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kentin merkez Yıldırım İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde yapımı devam eden 10 katlı otelin ikinci katında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede diğer katları da etkiledi. Korku ve paniğe neden olan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 itfaiye aracı ile ekipler müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmadığı yangında hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın sonrası cep telefonu ile görüntü

Söndürme çalışmalarından görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN/BURSA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Merhum kralın çiftliğinde yangın

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin merhum kralı Şeyh Zayed Bin Nahyan'a ait çiftlikteki müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde, 2004 yılında vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri kralı Şeyh Zayed Bin Nahyan'a ait 80 dönümlük çiftlik içerisinde yer alan Pakistan uyruklu işçilerin kaldığı müştemilatta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çiftlikte çalışan işçilerin de yardımıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın hasar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Söndürmü çalışmalarından görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT / DARICA(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaldığı lojmanda ölü bulundu

ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde memur 33 yaşındaki Bayram Bulut, kaldığı ilkokul bahçesindeki lojmanda ölü bulundu.

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Bayram Bulut’tan haber alamayan arkadaşı Kadir Evmez, saat 17.30 sıralarında polisi aradı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayram Bulut’un kaldığı, Kemer Merkez İlkokulu bahçesindeki lojmana gitti. Kapıyı açan olmayınca, cumhuriyet savcısının talimatıyla evin camını kırarak içeri giren polisler, Bayram Bulut’u yatakta ölü buldu.

Yapılan incelemenin ardından Bayram Bulut’un cesedi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan ve okulun tabelasından detay

- Lojmanın dışından detay

- Cenazenin lojmandan çıkartılarak cenaze arabasına konulması

- Ölen memurun arkadaşları ve polislerin konuşmaları detay

- Cenaze aracının gitmesi

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Minik Mehmet Arda'nın sır ölümü

MANİSA'da 31 yaşındaki Hüsniye Şen, bir türlü uyandıramadığı 3 yaşındaki oğlu Mehmet Arda'yı komşularının yardımıyla hastaneye götürdü. Doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitiren Mehmet Arda'da herhangi bir hastalık ve yara izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Şehzadeler İlçesi Ahmet Bedevi Mahallesi 503 Sokak'ta oturan fabrika işçisi 31 yaşındaki Hüsniye Şen, oğlu 3 yaşındaki Mehmet Arda Şen uyuduğu sırada yan binada oturan annesi Ayşe Dağ'ı ziyarete gitti. Bugün saat 12.00'de eve dönen Hüsniye Şen, çocuğu Mehmet Arda Şen'in yattığı yatak odasının dağınık olduğunu fark etti. Çocuğunu uyandırmaya çalışan Hüsniye Şen, uyanmaması üzerine telaşlandı. Hüsniye Şen, hareketsiz olan çocuğunu komşularının yardımıyla otomobille Manisa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Mehmet, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ön incelemede herhangi bir hastalık bulgusuna, vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan minik Mehmet'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na otopsiye gönderildi.

Mehmet Arda'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken karayollarında işçi olan babası Halil İbrahim ile annesi Hüsniye Şen ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı evden genel detay

-Vatandaşlardan detay

-Ağlayan aile yakınlarından genel detay

Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hakkari'de kaçak sigara operasyonu

HAKKARİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da yapılan aramada, 30 bin 130 paket kaçak sigara ele geçti.

Hakkari kent merkezinde polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurdukları sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir TIR'da arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesine gizlenmiş, 30 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(POLİS KAMERASI)

-Operasyondan görüntüler

Haber: HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Baykal: Referandum şaibeli, tarih boyunca o damga ile anılacak

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile iölgili yapılan referandum şaibeli olduğunu, tarih boyunca o damga ile anılacağını belirtirken, "Cumhurbaşkanı bu iş bitti diyor. bir referandum, bu da tarih boyunca o damga ile anılacak.Cumhurbaşkanı iş bitti diyor hayır bitmedi. Ben ısrarla işin bitmediğini söylüyorum. Bu işin daha birinci devresi maç bitmedi. Üç puan falan yok" dedi.

Kayseri de eski bir il başkanının oğlunun düğününe katıldıktan sonra Ankara'ya dönerken Kırıkkale'ye uğrayan Deniz Baykal, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Kırıkkale girişinde CHP Kırıkkale il Başkanı Ahmet Önal ve partililer tarafından karşılanan Baykal, esnaflara 'hayırlı işler' dileğinde bulunduktan sonra il başkanlığında partililere hitaben konuştu. Başkal, "Türkiye çok önemli ve tarihi bir süreçten geçiyor. Yani özellikle Önemsediğimiz bir olay için tarihi bir olay deriz ya, bu defa öyle değil gerçekten tarihi bir süreç yaşıyoruz. Yani Türkiye'miz artık bildiğimiz alıştığımız bir Türkiye olmaktan başka bir Türkiye olmaya doğru dönüşecek. Bu sürecin içinden geçiyoruz. Referandum bu dönüşüm ile ilgili önemli bir karar aşamasıydı. Bir anayasa taslağı önümüze getirildi. Anayasa bir devletin, bir milletin en temel belgesi istikameti o belirler yarınlara o yön verir. Bize bugüne kadar milli mücadele, kurtuluş savaşı, milli mücadeleden sonra devleti kuran kadronun yaptığı anayasalar yani 1921, 1924 ve daha sonra 1960-1982 anayasaları yön verdi. Onlarla geldik. 82 anayasasını 18 defa değiştirdik. Ne bugüne kadar yaptığımız anayasalarda nede daha sonraki değişikliklerde temel bir anlayış sarsılmadan sürdürüldü" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılan referandumun şaibeli olduğunu belirten Baykal, "Bu referandum şaibeli bir referandum, bu da tarih boyunca o damga ile anılacak. Olmadı olmadı olsa bile bu anayasa kabul edilemez kaldı ki tartışmalı manzara bu değil mi, bir andan itiraz edeceğiz ber yandan ne yapacağız ne yapalım geldi. Arkadaş bu seçim sonucunun mahiyeti ile meşruiyeti iki ayrı konudur. Hükümet devlet gücü ile yıkılıyor. Ama devlet gücü ile meşrutiyet olmaz. Vicdan ile akılla olacak, inanç ile olacak, hukuk ile olacak. Bu yok ne yapalım yoksa haa iş bitti mi Cumhurbaşkanı iş bitti diyor hayır bitmedi. Ben ısrarla işin bitmediğini söylüyorum. Bu işin daha birinci devresi maç bitmedi. Üç puan falan yok, üç puan buradan verilmez maç bitince, maç ne zaman bitecek 2019 da 2019 da bu anayasaya uygulamaya geçirmek isteyen irade milletten icazet alacak mı almayacak mı onu göreceğiz. 2019 da sadece teorik olarak bu anayasa geçti işte canım diyerek geçti kabul edilmesi yetmiyor bunu uygulayacak bir siyasi iradenin milletten icazet almasına ihtiyaç var. Millet bu icazeti verecek mi vermeyecek mi asıl mesele o" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Görüntü Metni

Deniz Baykal ın parti binasına gelişi

Partililerle tokalaşması

CHP il binasında konuşması

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz: Alçaklar her tarafa sızmışken, nasıl devlete sırtımızı döneriz

ÜLKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 'ülkücüler, Ak Parti iktidarına destek veriyor' eleştirilerine tepki göstererek, "Bir tarafta IŞİD, bir tarafta PYD, bir tarafta YPG, PKK, DHKPC, TİKKO ve devletin her yerine sızmış bir Allahsız kitapsız FETÖ var. Şimdi bunlar böyle iken, bu alçaklar her tarafa sızmışken nasıl devletimize, nasıl milletimize, nasıl kutlu değerlerimize sırtımızı döneriz" dedi.

Tokat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda 'Şahlanış Gecesi' konseri düzenledi. Konsere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Onur Çalışkan, Tokat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Mustafa Ersagun Dalan, partiler ve binlerce vatandaş katıldı.

Konser öncesi konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkiye'nin kendisinden başka dostu olmadığını ifade ederek, "Geride bırakmış olduğumuz bir 2016 yılı vardır. 2016 yılında atlatmış olduğumuz felaketleri unutamayız. Bir 15 Temmuz darbe gecesi atlattık. 15 Temmuz darbe gecesinde milletimize kendi parasıyla almış oldukları uçakla maalesef bomba yağdırdılar. Kendi silahlarımızla milletimizi kurşunladılar. Ve 248 tane vatan evladımız alçakça şehit edildi. Fakat darbe girişiminin karşısında çok şükür ki milletimiz tankların önüne yattı, hainlere fırsat vermedi. Bayrağımızı indirtmedi" dedi.

'BUGÜN SAHİP ÇIKMAYIP DE NE ZAMAN ÇIKACAĞIZ'

İçeride ve dışarıda bazı art niyetli kişilerin bulunduğunu kaydeden Kılavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef içimizde ve dışımızdaki bazı art niyetliler 'efendim AKP iktidarına destek veriyor' veyahut 'AKP ile birlikte hareket ediliyor' diye birtakım acımasızca eleştirilerde ve yanlış yorumlarda bulunuyorlar. Sizler de biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Türkiyemizin ardı, önü tıkanmış durumda. Bir tarafta IŞİD, bir tarafta PYD, bir tarafta YPG, PKK, DHKPC, TİKKO ve devletin her yerine sızmış bir Allahsız kitapsız FETÖ var. Şimdi bunlar böyle iken, bu alçaklar her tarafa sızmışken nasıl devletimize, nasıl milletimize, nasıl kutlu değerlerimize sırtımızı döneriz de mevcut siyasi iktidara kısır bir döngü içerisinde çatışabiliriz. Bugün milletimize sahip çıkmayıp, bu ateşle baş başa bırakıp ne zaman sahip çıkacağız. Onun için böylesine art niyetli kişilerinde olduğunu görmekteyiz. Bunlara taviz veremeyiz. Hareketimizi, davamızı, camiamızı zayıf düşürmeye çalışan, kanını bir kene gibi emmeye çalışan üçkağıtçılara, sahtekarlar asla taviz vermeyeceğiz. Davamıza sahip çıkacağız ve davamızın da yarınları sizler olacaksınız."

Etkinlikte, Kerküt'ten Tokat'ta gelen evli ve 4 çocuk babası 40 yaşındaki Ümit Abdurrahim ve ailesi, Genel Başkan Kılavuz'a Kuran'ı Kerim hediye etti. Daha sonra sahneye çıkan Ali Kınık ve Ahmet Şafak söylediği şarkılarla salonu dolduran kalabalığı coşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Geceden görüntüler

-Olcay Kılavuz'un konuşması

-Konser görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Edirne'de İstanbul'un fethi yürüyüşü

EDİRNE'de İstanbul'un fethinin 564'ünce yıldönümü nedeniyle düzenlenen İstanbul'un fethi Edirne'den başlar' adlı etkinlikte temsili Fatih Sultan Mehmet, atıyla yürüdü.

İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümü nedeniyle Anadolu Gençlik Derneği ve Edirne mehter takımının katıldığı, 'İstanbul'un fethi Edirne'den başlar' adıyla etkinlik düzenlendi. Kıyık Caddesi önünde toplanan dernek üyeleri ve mehteranın yürüyüşüne at üzerindeki temsili Fatih Sultan Mehmet de katıldı. Mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşte at üzerindeki temsili Fatih Sultan Mehmet yoğun ilgi gördü. Vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çekildiği temsili Fatih Sultan Mehmet, tarihi Selimiye Camisi önündeki Fatih Sultan Mehmet heykeline geldi. Burada Kuran’dan ayetlerin okumasıyla devam eden etkinlik mehteran konseriyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kalabalık yürümesi

At üzerinde temsili Fatih Sultan Mehmet

Kalabalık cadde üzerinde ilerlemesi

Mehteran genel detay

Selimiye Camii önüne gelmesi

Etkinliğin yapılacağı alana varış

Kur-an'dan ayetyerin okunması

Temsili Fatih Sultan Mehmet ile hatıra fotoğrafı

Mehteran konseri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk' ün nefes kesen Samsun gösterisi

SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle dün ertelenen Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk F-16 Gösteri Ekibi'nin bugün gerçekleştirdiği gösteriler nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapan 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk F-16 Gösteri Ekibi'ni Samsun sahilini dolduran binlerce kişi izledi. Havanın bulutlu olmasına rağmen ekipler iki ayrı gösteri gerçekleştirdi.

Saat 16.00'da başlayan programda heyecan dolu anlar yaşandı. Solo Türk'ün gösterisinin ardından Türk Yıldızları da muhteşem bir gösteri sundu. Samsunlular, pilotlara alkışlarla destek verdiği gösteri yaklaşık 1,5 saat sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Seyircilerden detaylar

-Uçakların gösterisinden detaylar

Haber-kamera: Hakan AKGÜN- Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Turizm ve Sanat Festivali, Yörük göçü ve kortejle başladı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı. Mehteran takımı, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 17'nci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, yapılan temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve yerleşik yabancılar ile tatilciler katıldı.

Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle dikkati çektiği kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü. Burada oluşturulan alanda ‘3 Bas Opera Grubu’ konser verdi.

Sunuculuğunu Radyo D’nin sevilen sunucusu Sema Eryiğit Emek’in yaptığı festival, 22 Mayıs'a kadar sürecek. Festival bugün DJ Emrah Karaduman performansının ardından Candan Erçetin konseriyle devam edecek. Festival kapsamında 21 Mayıs’ta Haluk Sarıtaş ile Zara, 22 Mayıs’ta ise Erdem Kınay ve Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kortejden ve Yörük göçünden detay ve genel görüntüler

- Stantlardan görüntüler

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fazıl Say, Çocuk Senfoni Orkestrası ile konser verdi

ÜNLÜ piyanist ve bestekar Fazıl Say, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile birlikte sahneye çıktı.

Fazıl Say ile İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Konseri CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi izledi.

Şef Ramazan Albayrak yönetimindeki İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, piyanist Fazıl Say'la birlikte çeşitli parçaları seslendirdi. Çocuk orkestrası ile Fazıl Say, izleyenler tarafından alkışlandı.

Konserde 'Ağır Zeybek', 'Masal', 'Bağlamacı', 'Rüya', 'Kocaman Bebek', 'Ninni', 'Ege Şarkısı', 'Kırda Oyun', 'Kumru', 'İstanbul'da Kış Sabahı' ve 'Ses' adlı parçalar seslendirildi.

Bu arada konser organizasyon yönetimi, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' çerçevesinde, Fazıl Say sahneye çıktıktan sonra basın mensuplarına sadece 1 dakikalık çekim süresi izni verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konseri izleyenlerin,

-Çocuk Senfoni Orkestarıs'nın sahnede çekien görüntüsü,

-Orkestra koordinatörü Kaan Kıran ile Orkestra şefi Ramazan Albayrak'ın sahnede konuşmaları,

-Orkestranın müzik parçası çalması,

-Fazıl Say'ın gelişi ve orkestra eşliğinde piyano çalmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kuşadası'nda Giritliler buluşması

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali'nde tadımlık yöresel yemekler kapışıldı. Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda Giritli festivale katıldı.

Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin, Kuşadası Belediyesi'nin katkısıyla düzenlediği 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali başladı. Festival kapsamında; Girit'in yöresel yemeklerinin tadımı, Kuşadası'nın simgesi Güvercinada'da yapıldı. Güvercinada Girit Mutfağı Tadım Atölyesi buluşmasında Zeynep Kırıtak Tankaş 'yoğurtlu oğlak eti', 'kuzu etli şevketi bostan' ile salyangoz yemeği olan 'Ohloz' yaptı. Mutfak Dostları Derneği üyesi Huriye Erman ise 'kabaklı börülce', 'kuru fasulyeli arapsaçı', 'kapak papucaki', 'Girit peksimeti', 'börülce fava', 'lor tatlısı' ile 'caciki' ikram etti. Fedai Ünal ile Rahim Yurdakul ikilisi ise vatandaşlara 'çipohorta kavurmalı yumurta' ile 'kabak çiçeği' tattırdı.

Girit yemeklerinden tatmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu tadım noktalarında zaman zaman Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ve eşi de ocağın başına geçerek yemeklere katkıda bulundu. Bazı vatandaşlar ise yemeklerin lezzetine doyamayınca, ustalardan tariflerini aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, festival etkinliğiyle insanların bir birileriyle daha yakınlaştığını belirterek, "Giritliler festivalinin 8'incisini yapıyoruz. Belediye olarak 3 yıldır destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız Kuşadası'nda önemli bir nüfusa sahip Giritlilerin geleneğini yaşatmak, insanlar arasında dostluğu barışı sürdürmenin yollarını arayan insanlara yardımcı olmak. Ben görüyorum ki insanlar arasında hiçbir ayrım yok, yeter ki insanı insan olduğu için sevelim. Biliyorum ki bu buluşmalar bizi dünya barışına adım adım yaklaştırıyor. Özellikle coğrafyamızda bu tür toplantılara özen gösterilmesi, tüm halkın tüm demokratik güçlerin barışı kurmak üzere birlikte hareket etmesi lazım" dedi.

Festival, pazar günü Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda düzenlenecek olan geniş katılımlı şenlikle sona erecek. Girit ile yurt içindeki Girit derneklerinin katılımıyla yapılacak olan şenlikte, Girit kültürü ile ilgili örnekler sunulacak, konserler verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şenlikten görüntü

- Tadım noktalarında insanlar

- Ustaların yemek yapımı

- Yemek tarifi sunulması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivrihisar'da model uçak ve helikopter festivali

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesinde 'Model Uçak ve Helikopter Festivali' düzenlendi. Festivale Almanya'dan gelen Danıela Frank ve Sımone Zunterer de katıldı.

Model Uçak ve Helikopter Festivali, Sivrihisar İlçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde yapıldı. Çok sayıda model uçak kulübünün ve bireysel katılımın olduğu festival renkli görüntülere sahne oldu. Festival Komitesi sorumlusu Işıl Görenoğlu, ilk kez düzenledikleri 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nin ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Görenoğlu 3 gün süreli festivalle ilgili şu bilgileri verdi:

"Birçok katılımcımız var. Yurtdışından da 2 katılımcımız bulunuyor. Almanya'dan gelen Daniela Frank ve Sımone Zunterer adlı 2 kadın, model helikopter uçuşu yapıyorlar. Ayrıca Türkiye'den de birçok model uçak kulübü katıldı etkinliğimize. Buraya bireysel olarak gelip de uçuşa katılan katılımcılarımız da mevcut. Bu ilk kez yapılan bir festival. Bundan sonra inşallah tekrar yapmak istiyoruz. Özellikle gençlerimize havacılığı sevdirmeyi istiyoruz. Model uçaklar ve helikopterler de havacılığın bir parçası. Keyifli zamanlar geçirmek isteyenler, havacılık ile ilgili burada bu havayı solumak ve bunu yaşamak isteyenleri alanımıza bekliyoruz."

Festivale Almanya'dan katılan Daniela Frank ve Sımone Zunterer de festivale katılmaktan memnunluk duyduklarını belirtti. Sımone Zunterer, "Ben 15 yaşındayken kendime oyuncak bir model uçak almıştım. Daha sonrasında kendi kendime geliştirmeye başladım. Ailem çok fazla desteklemedi. Ama ben çok istediğim için devam ettim. Biz kesinlikle daha çok kadının bu hobiyi edinmesini ve daha çok buna yönelmesini çok isteriz. Bazen kadınlar çekinebiliyorlar. 'Biz bunu becerebilir miyiz? Yapabilir miyiz?' Biz kendilerine yardımcı olabiliriz. Gereken eğitimi ve desteği vermeye de hazırız. Umarım daha çok kadın bu hobiye yönelir" diye konuştu.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'ndeki festival etkinliği çok sayıda kişi izledi. Dün başlayan festivalin yarın sona ereceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Model uçağır hareket etmesi ve uçması,

-Uçakların hazırlığını yapanların,

-Model uçağın inişe geçmesi,

-Festival komitesi sorumlusu Işıl Görenoğlu'nun konuşması,

-Festivale katılanlardan Aydın Azman'ın konuşması,

-Almanya'dan gelen 2 kadının tercüman aracılığıyla konuşması,

-Model uçakların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,()

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