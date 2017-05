DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SÖZCÜ GAZETESİ İZMİR MUHABİRİ GÖKMEN ULU GÖZALTINA ALINDI



İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, Bostanlı'daki evinde gözaltına alındı. Sözcü gazetesi muhabiri 40 yaşındaki Gökmen Ulu, gazetenin sahibi ve yöneticileriyle birlikte kendisinin gözaltına alınacağı haberini sabah erken internet sitelerindeki haberlerden öğrenince, polisleri apartmanın önünde basın mensuplarıyla birlikte beklemeye başladı. Burada yaptığı açıklamada Gökmen Ulu, "Rüştünü ispat etmiş gazeteciyim. Başımız dik anlımız ak. Biz gazeteciyiz. Evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan ve tertemiz ölecek olan gazeteciyiz" dedi. Ulu, terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında bunu gündeme getiren gazetecilerden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 saat apartmanın önünde duran Gökmen Ulu, ardından evine çıktı. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Atila Sertel, Aytun Çıray, İzmir Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir şubesi yöneticileri eve gelerek Ulu'ya destek verdi. CHP'li Sındır, "Sözcü Gazetesi'ni FETÖ'yle aynı kefeye koymak bir ironinin göstergesi. Gökmen Ulu'nun FETÖ ile bir bağlantısının olması imkansız. Bizler de Sözcü Gazetesi'ni ve yazarlarını takip ediyoruz. Bu yapılanlar aslında Cumhuriyet'e yapılan saldırı özelliği taşıyor. Destek vermek için biz de buraya geldik" dedi.

SAATLER SONRA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada adı gözaltına alınacaklar listesinde olduğu söylenen Gökmen Ulu, saat 17.00'da bu haberleri dikkate alıp 'teslim olmak' üzere İzmir Adliyesi'ne gideceği söyledi. Avukatı Murat Ergün, CHP İzmir milletvekilleri ile birlikte yola çıkan Ulu, kısa süre sonra polisler tarafından durduruldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'savcılık talimatını beklediklerini, talimat gelir gelmez gözaltı işlemi yapacaklarını' söyleyerek Gökmen Ulu'nun eve dönmesini istedi.

Evine dönen Gökmen Ulu, saat 18.00'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'ndan gelen talimat doğrultusunda Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından gözaltına alındı ve polisler evinde arama başlattı.

Gökmen Ulu'nun,15 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 'Sözcü Erdoğan'ı buldu' haberi nedeniyle, 'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

TELEVİZYONCU VE GAZETECİ

Gökmen Ulu, mesleğe Ege TV'de haber spikeri olarak başladı. Ardından Marmaris TV'de, Artı 1 TV'de çalıştı. Sözcü Gazetesi'nde üç yıldır çalışan Gökmen Ulu, 14 yıldır Burcu Ulu ile evli ve 12 yaşında 'Ege Efe' adlı bir oğlu var.

EVİNDEKİ ARAMANIN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, İzmir Karşıyaka'daki evinde yapılan aramanın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gökmen Ulu'nun işlemlerinin ardından, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

2)TSK'NIN EĞİTTİĞİ ÖSO, OLASI OPERASYONLAR İÇİN HAZIRLANIYOR



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk aşamasının tamamlanmasının ardından eğitime alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), muhtemel operasyonlara karşı hazırlık yapıyor.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye verdiği eğitime karşı, TSK da yoğun bir program kapsamında OSÖ'yu askeri eğitime aldı. Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK'nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına, hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına 29 Mart 2017'den itibaren eğitim vermeye başladı. Kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretilirken, fiziksel eğitim de yoğun olarak sürdürülüyor. Eğitimlerin çoğu bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak bire bir operasyon yapılan arazilere benzer bölgelerde icra edildiği belirtildi.ÖSO mensupları daha önce de eğitim kaplarına alınmıştı, ancak yeni kurulan kamplarda TSK tarafından Özel Kuvvetleri'ne mensup personel tarafından kendilerine daha örgütlü bir eğitim veriliyor.

TSK'nın Suriye'deki harekatını bitirmesi üzerine, ÖSO yetkilileri kalabalık savaşçı gruplarının eğitimine artık daha fazla zaman ayırabildiği kaydedildi. Ayrıca ÖSO mensuplarında önceki çatışmalarda görülen zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi yönünde de verilen eğitimler sonucunda önemli gelişmeler kaydedildiği aktarıldı. Bölgedeki askeri yetkililer, "Artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor. Eğitime alınan bu ÖSO mensupları ilerde yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını gösterecek" tespitinde bulundu.

Bir askeri askeri yetkili, "Eğitim kamplarında birebir muharebeyi, havan, roketatar, orta ve hafif makinalı silahlar gibi her türlü silahı kullanmayı öğrenen ÖSO mensuplarının bir yıl öncesine göre eğitim seviyelerinde büyük bir ilerleme kaydetmeleri, ilerde alacakları görevlerde mutlak başarıyı getirecektir" şeklinde değerlendirmesinde bulundu.

3)ÇILDIRDIĞINI SÖYLEYİP, POMPALI TÜFEKLE ÇEVREYE ATEŞ AÇTI



ADAPAZARI'nda, 'Ben çıldırdım' diye bağırıp pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Adapazarı kent merkezindeki Uzunçarşı'da meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle Kent İş Merkezi'nden çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre 'Ben çıldırdım' diye bağırıp rastgele ateş açtı. Çevredekilerin müdahale etmek istediği kişi, kaçarak çarşı içindeki bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Çevre sakinleri, şüpheliye saldırmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.Bir görgü tanığı, "Burada çalışan arkadaşların üzerine 'çıldırdım ben' diye ateş açtı. Tepki gösteren arkadaşlar, bu sokağın sonuna kadar kovaladı" dedi. Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

4)OTOMOBİL GAZ KAÇAĞINDAN ALEV ALDI, SÜRÜCÜ YARALANDI



KONYA'da Yasin A. akaryakıt istasyonunda yakıt alırken, kaçak yapan LPG tankından sızan gaz alev aldı. Yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yasin A., akaryakıt istasyonuna gelip önce LPG doldurdu. Ardından benzin almak için pompa değiştirdi. Otomobile benzin doldurulurken, iddiaya göre LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kendiliğinden sönerken o sırada araç içinde bulunan Yasin A., araçtan çıkıp canı zor kurtardı. Bu sırada akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. Ardından aracı akaryakıt pompaları yanından uzaklaştırdı.

Yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun işletme müdürü Mustafa Sarıkulak, "LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevlerin yükseldiği belirlendi" dedi.

5)ÇUKURCA'DA FIRTINA DÜĞÜN ÇADIRINI UÇURDU

HAKKARİ'nin Çukurca'da İlçesi'nde, dün 10 dakika yağan dolu yağışının ardından etkili olan fırtına, düğün çadırının uçmasına neden oldu. Çadır altında bulunan davetliler ise sağa sola kaçıştı. Olayda yaralanan olmadı.

Çukurca İlçesi'nde öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri, yollarda biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Dolu yağışının ardından da fırtına etkili oldu. Bu sırada Lise Mahallesi'ndeki boş alanda düğün için kurulan çadır uçtu. O sırada çadırın altında bulunan davetliler ise sağa sola kaçıştı. O anlar cep telefon kamerasıyla da görüntülendi.

6)KAZADA, MOTOSİKLETİN TEKERLEĞİNE SIKIŞAN BACAĞINI İTFAİYE KURTARDI



İZMİT'te yeni aldığı motosikletiyle su kanalına uçan 17 yaşındaki Mehmet Onur Şener'in tekerleğine sıkışan bacağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Onur Şener yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. Kazada, Mehmet Onur Şener'in bacağı, yeni aldığı belirtilen motosikletinin tekerleğine sıkıştı. Çevredekilerin yardıma koştuğu Şener'in bacağı kurtarılamayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, tekerleği keserek Şener'in bacağını kurtardı. Mehmet Onur Şener, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sırasında acı içerisinde "Motorum gitti" diye konuştu. Şener, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

7)EL ELE TUTUŞUP İNTİHAR EDEN YONCA İLE MELEK TOPRAĞA VERİLDİLER

Muğla'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Melek Basalak, son yolculuklarına uğurlandı. Basalak'ın cenazesi; Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Kurşunlu Camii'nde, Kurt'un ise cenazesi Yatağan İlçesi Zeykinköy Mahalle Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

8)BAKAN ÇELİK'TEN DOMATES ÇIKIŞI



GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, domates üzerindeki tartışmalara değinerek, "Domates tarladan 2 liradan çıkıyor, helali hoş olsun, çıksın. Ama pazarda 8 lira ise hesap sorulacak yer 2 lira ile 8 lira arasındaki paranın nereye gittiğidir" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Antalya Expo 2016 Kongre Merkezi'nde düzenlediği '10'uncu Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması'na katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, buradaki toplantıyla Expo Antalya'nın yeni döneminin açıldığını söyledi. Expo'nun 6 ay hizmet verdiğini ve 5 milyon kişiyi ağırladığını hatırlatan Çelik, "Bu cazibe merkezinin Antalya'nın geleceğine hizmet etmesine yönelik çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Yeni sahibi ile birlikte buranın canlılığı güzel bir noktaya taşınacak" dedi.

GIDA SAVAŞLARI BAŞLAYACAK

Bakan Çelik, tabiatın tahribatla karşı karşıya olduğunu belirterek, doğanın tahribatının aslında insanın tahribatı olduğunu söyledi. Bilimsel verilere göre dünyada 15 yıl içinde 700 milyon insanın bulundukları ülkeleri, şehirleri terk edeceğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"2030 yılına kadar 700 milyon insan hareket edecek. Bugün 10 milyon Suriyelinin derdine deva olmayan dünyanın, yakın gelecekte kuraklık, açlıktan, dengesizlikten dolayı yerinden akın etmesi halinde 700 milyonla nasıl baş edecek? Doğaya, tarıma karşı bu yanlış bakış ve yönelişlerin bugün ağır, yarın çok daha ağır bedelleri olacak. Gıda savaşları başlayacak. Yeminle söylüyorum, gelecekte en değerli meslek çiftçiliktir. İlk insan çiftçiydi, son insan da çiftçi olacak."

HERKESİN BEKLENTİSİ VAR

Çelik, tarımda 2060 yılına kadar bugün üretilenin yüzde 60'tan fazlasını üretilememesi durumunda dünyayı yönetmenin mümkün olmayacağını vurguladı. Gelecekte petrol savaşlarının yerine gıdaya erişim savaşları çıkacağını belirten Çelik, "Bu durumu söylemek kahinlik değil. Türkiye olarak tarımsal potansiyel ve hasılatımız iyi. Biz bu coğrafyanın kadim devletiyiz. Herkesin bizden beklentileri var. Bizden beklenti içinde olan göçmenler de var. Somali'de insanlar ekmeğe ulaşamıyor. Orada insanlar açken, bizim medeniyetimiz bu dramı izlemeye müsaade etmez. Onlara yardım edeceğiz."

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ

Kent nüfusu artarken kırsal nüfusun azaldığına dikkati çeken Bakan Çelik, "Kırsalda nüfusun azalması insanların doğdukları yerde doymadığının göstergesidir. Fonların amacı, bu insanların doğdukları yerde doymasına yöneliktir. Genç çiftçilere sahip çıkıyoruz. Çiftçilik sadece emeklilere yönelik bir meslek değil. Peygamber mesleğidir çiftçilik. Genç çiftçilere hibe projeleri uyguluyoruz" dedi.

DOMATES ÇIKIŞI

Bakan Faruk Çelik son günlerde enflasyonun arttığına yönelik haberler çıktığını belirterek, 1-2 puan artmış olabileceğini söyledi. Enflasyondaki artışın sebebini domatese bağlayanlar olduğunu kaydeden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Domatesten dolayı enflasyon yükseliyormuş. Gelen giden bunu konuşuyor. Ben bugün Antalya'dan domatesin tarladan çıkış fiyatlarını aldım, 2 lira. Problem şu iki noktada, geçen sene domates 40-50 kuruş idi, kimsenin ağzı açılmıyordu. O zaman çiftçi bu fiyata bunu nasıl üretiyor, çiftçinin halini sormayanlar, bu sene çiftçinin yüzü gülüyor diye ayağa kalkmış, enflasyonun sorumlusu domates diyor. Yok öyle bir şey, geçin arkadaşlar."

YANLIŞ HALKALARI KESTİĞİMİZDE ÇİFTÇİ MUTLU OLACAK

Sorunun kaynağını anlatan Bakan Çelik, "Domates tarladan 2 liradan çıkıyor, helali hoş olsun, çıksın. Ama pazarda 8 lira ise hesap sorulacak yer 2 lira ile 8 lira arası nereye gidiyor, çiftçinin cebine gitmediğine göre. Konuşmamız gereken o, burada adres çiftçi değil. Çiftçi karını alacak ki; gelecek yıl daha fazla üretsin. Koşa koşa tarlasına gitsin. Ama teri akıtmayan, aradaki zincirde para kazanıyorsa, çözülmesi gereken odur ki, bizim gıda komitemiz bununla meşgül. Onun için adresleri birbirine karıştırmayalım. Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken yaşanan sorunlardır, zincirdir. Oradaki yanlış halkaları kestiğimiz an çiftçi de mutlu olacak tüketici de" diye konuştu.

Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ve Mustafa Köse de katıldı. Bakan Çelik, tarımda başarılı olanlara plaket verdi.

9)DENİZ BAYKAL: MERİYET AYRI, MEŞRUİYET AYRIDIR



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandumun ülkenin anayasal sorunlarını çözemediğini belirterek, "Sonuç, öyle ya da böyle 50-50 ortaya çıktı. Toplumun yarısı değişikliği kabul ederken, yarısı kabul etmedi. Bu durumda, hayır diyen yüzde 50'ye bu senin de anayasan diyemezsiniz. Meriyet ayrı, meşruiyet ayrıdır" dedi. CHP eski il başkanı Zeki Orhan'ın oğlunun düğünü için Kayseri'ye gelen Deniz Baykal, parti il merkezini ziyaret etti. Baykal burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir sürecin içinden belirterek şunları söyledi:

"'Çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin siyasal geleceğiyle ilgili çok önemli şekillenmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce referandum yaptık. Bu referandum, 100 yıllık birikimi reddeden bir anlayışı temel alan bir referandumdu. Bu referandum, Türkiye'nin anayasal sorunlarını çözemedi. Çok tartışmalı bir referandum oldu. Bir olağanüstü hal rejiminde referandum gerçekleşti. Adil, eşik koşullarda bir tartışma zemini oluşturulamadı. Devletin bütün imkanları, Cumhurbaşkanı ve Başbakan bir taraf olarak karşımıza çıktı. Diğer tarafta da belli siyasi partilerin katkısıyla bir çalışma yapıldı. Çok adil bir referandum yapılmadığı çok açık. Referandumda evet diyenlerin yüze 27'si de bu referandumun adil olmadığını söylüyorlar. Sayım yöntemleriyle ilgili çok sancılı bir süreç yaşandı. Sonuç, öyle ya da böyle 50-50 ortaya çıktı. Yüzde 50 ile başkan, milletvekili, bakan olunur, ancak yüzde 50 ile anayasa değişmez. Toplumun yarısı değişikliği kabul ederken, yarısı kabul etmedi. Bu durumda, hayır diyen yüzde 50'ye bu senin de anayasan diyemezsiniz. TBMM'de yüzde 50 yeterli değilken, millette yüzde 50 yeterli mi? Meriyet ayrıdır, meşruiyet ayrıdır."

"DEVLETLE MİLLET KARŞI KARŞIYA GELMEMELİ"

Referandumun, anayasa değişikliğinin, toplumun makul bir çoğunluğunun benimsediği, kabul ettiği bir şekilde ortaya çıkmadığını vurgulayan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Referandumdan çıkan anayasa, yaralıdır, kanıyor. Bu referandum, toplumdaki anayasa tartışmalarını bitirmedi, aksine yeni tartışmalar ortaya çıkardı. Yeni anayasanın kilit noktası, başkanın millet tarafından seçilmesidir. Önümüzdeki süreç çok önemlidir. Türkiye, anayasa sorununu çözemedi. Bir önemli referandum yaşadık, çok sonuç çıkarmak mümkün, öğrenilecek çok şey, alınacak çok ders var. Bu süreç de halen devam ediyor. Türkiye'nin dış politikası yeniden şekilleniyor. Daha bugün Sözcü Gazetesi'ne operasyon düzenlendi. Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Bilemiyoruz. Bundan sonraki süreç, mutlaka demokratik bir ortamda götürülmelidir. Türkiye ancak bu kararla geleceğini gerçekleştirebilir. Tartışacaksak, adil tartışmalıyız. Daha referanduma gidenken OHAL kararnamesiyle, adil propaganda yapılması engellendi. Devletle millet karşı karşıya gelmemeli."

Deniz Baykal, Türkiye'nin geleceğini bir kişi belirlememesi gerektiğini, yanlışa 'dur' denilmesi gerektiğini anlattı. Konuşmasında, "Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayı hele bir bitsin, ondan sonra bu sürecin çok hızlı işleyeceğini göreceğiz" diyen Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı şimdiden adaylık çalışmalarını yürütüyor. Biz de önümüzdeki süreçte Türkiye'nin geleceği için ağır sorumluluk için çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor" dedi.

"Atatürk'ün manevi şahsına yapılan hakaretleri nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da Baykal, "Bir toplumun manevi duygularına yapılan saldırılar kendiliğinden olmuyor. Bu saldırıların arkasında bunlara zemin hazırlayan zihniyet, daha sonra bunları kınıyor bundan oldu, şundan oldu gibi açıklamalara inandırıcı olmuyor. Bütün değerleri tartışıyoruz, ancak ülke yararına hiçbir yönü yok" diye konuştu.

Deniz Baykal,19 Mayıs'ın tartışmaya açıldığını ve bayram olmaktan çıkarılmasına çalışıldığı görüşünü savunarak, "Hem böyle bir süreci başlat, hem de üzüldük, bu tür açıklamalar inandırıcı olmuyor. Bunlardan vazgeçmemiz lazım" diye konuştu.

10)CHP'Lİ ÖZEL'DEN YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI TEPKİSİ



MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptıkları yürüyüşte Valiliğin kendilerine tenha bir güzergah belirlediğini öne süren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partilileri şehrin en işlek caddesine doğru yönlendirerek polislere "Vali Bey'e benden selam söyleyin. Suç duyurusunda bulunun, fezleke yollayın" dedi. Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda CHP tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Gençler ellerinde Atatürk resimli ve Türk bayraklı pankartlar taşıdı. Grup kendilerine Manisa Valiliği tarafından gösterilen Sultan Cami'nden başlayıp Çarşı Bulvarı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na yürümek yerine Cumhuriyet Caddesi, Merkez Kavşağı ve Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istedi. Yürüyüşe eşlik edecek parti aracının güzergahının değişmesini isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile polisler arasında küçük bir tartışma yaşandı. CHP'li Özel, polislerin 'Güzergah dışına çıkıyorsunuz' uyarısı üzerine, "Vali Bey'e benden selam söyleyin. Suç duyurusunda bulunun, fezleke yollayın. Hiçbir sorumluluğunuz yok. Bütün sorumluluk bende. Ben il başkanına diyorum ki 'buradan yürüyeceğiz'"dedi.

'HODRİ MEYDAN'

Ana yola çıkıp marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen CHP'lilere bazı vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşte vatandaşlara seslenen Özel, kendilerine Bit Pazarı ismi verilen caddenin layık görüldüğünü ve burada insanların bulunmadığını söyleyerek, "Burası Manisa'nın en işlek caddesi. Atatürk'ü anmak için güzergah istediğimizde gençlere Bit Pazarı güzergahını verenlere sesleniyoruz. Manisa'da Mesir Festivali yapılırken hangi caddeyi veriyorsanız, sünnet şölenlerine hangi caddeyi veriyorsanız Atatürk'ü anma yürüyüşüne de o caddeyi vereceksiniz. Bundan sonra güzergahımız budur. Hodri meydan" diye konuştu. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan partililer girişte polis tarafından aranarak meydana alındı. Burada CHP İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, gençler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

'ADAM GİBİ CUMHURİYETİ SAVUNACAKSINIZ'

Meydandaki törende konuşma yapan CHP'li Özel, "Bu ülkenin kurucusuna çelengimizi sunmak istediğimizde bize güzergah olarak arkadan köhne mahallelerden güzergah verenler şunu bilin; Sizin ayıbınızı örtmeye biz devam edeceğiz. Her birisi insan olarak çok kıymetli şahsiyetler olabilir. İyi olmak yetmez, efendi olmaz yetmez, cesur olacaksınız, adam gibi cumhuriyeti savunacaksınız. Atatürkçülerle polisi karşı karşıya getirmeye kimse kalkmasın" diye konuştu.

POLİS KAMERASINA KONUŞTU

Konuşması sırasında polis kamerasına dönen Özel, "Bundan sonra güzergah tartışmasını yaparken iki kere düşünün. Geçen sene güzergahtan çıktık, diye beyefendiler fezleke yollamışlar. Bir tane değil, on tane değil, bin tane de yollasınız, güzergahımız bu caddedir. Polis canımız, jandarma canımız. Ama Süleyman Soylu, Başbakan, Cumhurbaşkanı, canımıza tak etti. Bundan sonra yol bu yoldur" dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren CHP'li Özel, "İster 2019'un kasımında, cesaretleri varsa hemen bu kasımda. Sandığa gidilecek. Sandıkta Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tek adam rejimi başlayacak. Hep beraber hayır diyeceğiz. Senin tek adam rejimine asla geçit yok" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmaların ardından partililer meydandan ayrıldı.

11)BAKAN AKDAĞ'DAN, VALİNİN AYAKKABI BOYATTIĞI ÇOCUĞA 100 LİRA HARÇLIK

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde katıldığı temel atma töreni sonrası Vali Seyfettin Azizoğlu'nun ayakkabısını boyatıp 5 lira verdiği ortaokul öğrencisi Azat Gül'e 100 lira harçlık verdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karayazı İlçesi'nde Ali Şeker Vakfı tarafından yaptırılacak olan 100 yataklı Kuran kursunun temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Akdağ'ın yanı sıra, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, din adamı Veli Velioğlu da hazır bulundu.

Törenin ardından Karayazı ilçe merkezinde Vali Seyfettin Azizoğlu, ayakkabı boyayarak ailesinin geçimine yardımcı olan 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Azat Gül'e ayakkabılarını boyattı. Bu sırada ikindi namazını kılıp camiden çıkan Bakan Akdağ, Vali Azizoğlu'na uzaktan ne yaptığını sordu. Ayakkabı boyattığını söyleyen Azizoğlu, 1 liraya ayakkabı boyayan Azat'a, 5 lira verdi. Bakan Ağdağ ise Valinin korumasından 100 lira alıp "Al yavrum, al al. Senin hakkın o. Bu da bizim sana verdiğimiz harçlık" dedi. Parayı almak istemeyen küçük Azat'ı alnından öpen Bakan Akdağ, "Sen büyük bir adamsın belli. Cebine koy, gözükmesin para. Evine de selam söyle. Senin adı ne? Sen büyük adamsın. Okulda işler nasıl gidiyor, kaçtasın bu sene" diye sordu. Bakan Akdağ, parayı almaya ikna ettiği Azat Gül'den, 7'nci sınıfa gittiğini ve 5 kardeş olduğunu öğrendi, derslerine çalışması konusunda uyarıda bulundu. Bakan Akdağ, yanındakilere Azat'ın babasıyla görüşmek istediğini belirtip ayrıldı. Basın mensuplarının mikrofon uzattığı Azat Gül ise, "Utandım. Her şey para değil" diye konuştu.

AKDAĞ: İFTAR VE SAHUR ARASINDA BOL SU İÇİLMELİ

Bakan Akdağ, buradan Karayazı Devlet Hastanesi'ne gidererek denetlemelerde bulundu, hastalarla görüştü. Ardından Kaymakamlığa geçen Bakan Akdağ, kameralar önünde Karayazı ile ilgili bilgiler verirken, "2002'de Karayazı'da kırık dökük bir sağlık ocağı vardı. Şimdi ise her türlü hizmetin verildiği, ameliyatın yapıldığı bir hastane var. Karayazı, özellikle başarılı dereceler alan atletler çıkıyor. Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın önerisi, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olacağız" dedi. Bakan Akdağ, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili olarak, yaklaşık 17 saat oruç tutulacağına işaret etti. Şeker, kalp hastalarının oruç konusunda kendi başlarına karar vermemelerini ve doktorla görüşmelerini öneren Bakan Akdağ, iftar ve sahur yemekleriyle ilgili olarak da, "Sahurda yemeği, aceleye ve son dakikaya sığdırmamak gerek. Protein açısından zengin gıdalar alınmalı. Sahur ile iftar arasında bol sıvı, özellikle bol su içilmeli. İftara ise çorba ile başlanmalı. Yavaş yavaş sindirerek yemek yenmeli. Aşırı yemekten kaçınılmalı" diye konuştu

12)SAMSUN' DA 1919 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Samsun'un Atakum İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98'nci yıl kutlamaları kapsamında, 'Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı. Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği sahil yolundaki yürüyüşte 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı. İlçede bulunan Çobanlı Sapağı'ndan başlayan yürüyüş sahil boyunca devam ederek Atakum Gençlik Merkezi'nde son buldu. Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı. Yürüyüş sonrası Atakum Gençlik Merkezi önünde teşekkür konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bugün hava muhalefeti nedeniyle bazı programlarımız Samsun'da iptal oldu. Gerçekşelitirilmeyen programlar bugün gerçekleşcek. Ben bayrak yürtüyüşünüzden dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bazı hainler istedikleri kadar plan yapsın ya da ne yaparsa yapsın Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse bölemeyecektir" dedi.

Etkinlik, havai fişek ve dans gösterileri ile mini bir konserle son buldu.

13)ÇANAKKALE'DE 3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU



ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya akın etti. Tatilciler, Kilitbahir Feribot İskelesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Tatilciler, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya gitmek için oluşan uzun araç kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş, Çanakkale-Kilitbahir seferlerinde yaşanan uzun araç kuyruklarını azaltabilmek için her saat başı yapılan seferleri aralıksız olarak yapmaya başladı.

GELİBOLU'DA 1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Çanakkale-Kilitbahir Feribot İskelesi'nde 3, Gelibolu Feribot İskelesi'nde de yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait 4 arabalı vapur, Gelibolu-Lapseki arasında seferlerine devam ediyor.

14)ANTALYA'DA ON BİNLER YÜRÜDÜ



ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Sağanak yağmura karşın on binlerce kişi, ellerinde meşaleler, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüdü.

Muratpaşa Belediyesi ve sivil toplum örgülerinin katılımıyla düzenlenen fener alayı, Konyaaltı Beach Park'tan başlayıp, Konyaaltı ve Cumhuriyet caddelerini takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinliğe katılan on binlerce kişi, ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle meşaleler eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında 400 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı. Kalabalık yürüyüş boyunca İzmir Marşı'nı seslendirdi, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı.

Geleneksel fener alayı yürüyüşüne CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekilleri CHP'li Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve 'Cumhuriyet İçin El Ele Platformu' içinde yer alan 70'in üzerinde sivil toplum örgütünün temsilcileri de katıldı.

Antalyalıların doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda, fener alayı alkışlarla karşılandı. Burada halka seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Toroslarda bir yörük çadırında duman tütüyorsa cumhuriyet tehlikede değildir, emin ellerdedir' dediğini belirterek, şunları söyledi:

“İşte Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bu yağmura rağmen on binler toplanıyorsa, cumhuriyetimiz emin ellerdedir, herkes müsterih olsun. 1453'te İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet 'Ben, Doğu Roma İmparatoruyum' dedi. Bu bir aklileşmeydi. Akıl ve mantığın devlet yönetimine gelmesiydi. O maceranın sonu, bütün gidilen yerlerde insanlara hoşgörüyle davranılarak Viyanalara, Budapeştelere kadar gidildi. Akli devlet yönetiminin bir sonucuydu. Sonrasında devlet yönetiminden akıl dışlandığı zaman yetersiz, kifayetsiz, bilimden yoksun bazı fetva makamlarının etkisine girdiğinde devlet yönetimi 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğu hızla çöktü. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan irade, devlet ve millet yönetimine, insanların geleceğine akıl ve bilimi geri getirmenin iradesiydi."

Meydanı dolduran on binlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Uysal, “Geldiğimiz noktada Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan bütün ülkelerden onlarca ileride bambaşka bir cumhuriyet oldu. Anadolu kentleri Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den gerideyken, hepsinden daha ileri kentler oldu. Türkiye Cumhuriyeti daha müreffeh bir cumhuriyet oldu. Bunun kıymetini bilen sizler için devletimizi yönetenlere sesleniyorum, bakınız biz Muratpaşa'mızda, Antalya'mızda bütün özel günlerimizi, milli ve dini bayramlarımızı elbirliği içinde kenetlenerek kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz. Milli bayramların en coşkuyla kutlandığı yer Türkiye genelinde belki de Antalya'dır, bu Cumhuriyet Meydanı'dır. Bu geleneği devam ettirmekte kararlıyız" diye konuştu.

'ZÜBEYDE ANANIN EVLATLARIYIZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinden çatısına kadar tüm yapılarının Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olduğunu belirten ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ise, “Atatürk'ün eserlerine sahip çıkmak hepimizin tarihsel görevidir. Son zamanlarda büyük önder Atatürk'ün manevi şahsına, annesi ve manevi kızına yapılan hakaretlerin özü ve hedefi de yine Atatürk'ün eserleridir. Bu sapkın ve aymaz hainlerin yaptıklarını Türk milleti asla kabul edemez. Atatürk'e yapılan saldırılara karşı toplumumuzun bütün kesimlerinden tepki gösterilmiş olması ise çok önemli ve anlamlıdır. Unutulmalıdır ki Zübeyde ana hepimizin anasıdır. Atatürk hepimizin atasıdır. Zübeyde anamız bir evlat doğurmuş, onun oğlu Mustafa Kemal Atatürk ise bir devlet meydana getirmiştir. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndan bütün dünyaya haykırıyoruz; Zübeyde ananın evlatlarıyız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Onur Akın konser verdi.

15)DERECİK'TE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlanırken, mezun olan lise öğrencilere de kep attı.

Şemdinli'nin Irak sınırındaki Derecik Beldesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine 34. Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Hasan Demir, Derecik Ak Parti Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Öğrencilerin yaptığı gösterilerin ardından, mezun olan lise öğrencilerine diplomaları verildi. Tören öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

16)BURSA’DA 19 MAYIS COŞKUSU



BURSA’nın Nilüfer İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğılu, Orhan Sarıbal ile birlikte binlerce vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, özel tasarım elbiseler giyen gençler, çocuk gelin, çocuk damat, sınav stresi, çocuk işçi gibi sosyal sorunlara dikkat çekti. İzmir Marşı'nı seslendirip 'Gençlik birlikte güçlü', 'Gençler birlik olsa dünya yerinden oynar', 'Susma haykır gençlik vardır' sloganları atan grup, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Coşku, burada konserle devam etti. Tuluğ Tırpan, Ayşe Turgut ve Can Bonomo hayranlarının karşısına çıktı. Konserde, orkestrada yer alan Kemal Eroğlu’nun birlikte sahneye çıktığı 17 yaşındaki oğlu Efe ile 10 yaşındaki Ali de performansıyla dikkatleri çekti. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

17)EDİRNE’DE FENER ALAYI DÜZENLENDİ



EDİRNE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi. Edirne Belediyesi, kentte bulunan bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte, dün akşam saatlerinde fener alayı yürüyüşü düzenledi. Talatpaşa Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcan ve 500’e yakın vatandaş katıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında kalabalık, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle marş söyleyip 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları atarak 3 kilometre uzaklıktaki Atatürk anıtına yürüdü. Vatandaşlar da yol boyunca kalabalığı alkışlayarak destek verdi.

Anıtta saygı duruşunda bulunan kalabalık, ardından İstiklal Marşı okudu. Şiirler ve konuşmaların ardından Edirne Belediyesi bandosunun verdiği konserle tören sone erdi.

18)CHP'Lİ GENÇLERDEN FENER ALAYI



BALIKESİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi. CHP İl Gençlik Kolları'nca düzenlenen fener alayına yaklaşık 500 kişi katıldı. Saat 20.00'de Balıkesir Tren Garı'nda toplanan kalabalık, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Kızılay, ve Stadyum caddelerini takiben Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürülen kalabalık, marşlar söyleyip, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Kalabalık, Atatürk Anıtı önünde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda Atatürk'e karşı saygısızlığın ve hakaretlerin arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde, derin tarih diye başladıkları programda söz alan şahsiyetleri buradan bir kez daha kınıyorum. Şunu bilsinler ki; siz Mustafa Kemal Atatürk'e saldırdıkça Türk Milleti, Türk Gençliği Ata'sına daha çok sahip çıkacaktır. Çünkü bizler yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya, bize bu vatanı armağan edenlere asla ihanet etmeyiz. Balıkesir'den sesleniyorum; Şunu herkes bilsin, Atatürk olmasaydı, bu gün Zağnos Paşa Camisi'nde ezan sesi değil, çan sesi olacaktı. Bre aymazlar! Mustafa Kemal Atatürk'e sataşırken, hakaret ederken, sizi bu günlere getirenlerin kim olduklarını asla unutmayın. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Kalabalık, bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni akuduktan sonra dağıldı.

19)BANDIRMA’DA 19 MAYIS COŞKUSU

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında '19 Mayıs gençlik yürüyüşü' düzenlendi.

Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen '19 Mayıs gençlik yürüyüşü'ne Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, sivil toplum örgütü başkan ve üyeleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Ordu Caddesi'nden başlayan yürüyüş, yaklaşık bir kilomtere mesafedeki Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Pankart ve Türk Bayrakları ile meşaleler taşıyan kalabalık, yol boyunca 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları attı.

Meydanda 'Andımız'ı okuyan kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Şunu herkes duysun ki; 19 Mayıslar, 23 Nisanlar, 30 Ağustoslar ve 29 Ekimler bizim bayramlarımızdır. Dünya durdukça bu bayramları büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlamaya devam edeceğizödedi.

19 Mayıs’ın bir ilk adım olduğuna işaret eden Mirza, “Bandırma vapuruyla Samsun’a ulaşan yalnız Mustafa Kemal değildir. Bandırma vapuru Atatürk ile birlikte ulusumuzun kurtuluş inancını, özgürlük sevdasını, geleceğin aydınlık cumhuriyetini Anadolu’ya taşımıştır. Samsun’dan doğan bu yeni güneş, ülkemiz üzerinde emelleri bulunan, bu toprakları ulusumuzun elinden almaya kalkan hainleri yakıp kavurmuştur, denize dökmüştürö diye konuştu.

Mirza’nın konuşmasının ardından Makedonya halk oyunları ekibi gösteri sundu, ardından da Mor ve Ötesi grubu konser verdi.

20)KİTABI YIRTILDIĞI İÇİN AĞLAYAN YASEMİN'E PROTOKOLDEN ZİYARET



GAZİANTEP'te, okulun verdiği Hayat Bilgisi kitabı yırtıldığı için 'Devletin verdiği kitabı ben nasıl yırtarım?' diyerek gözyaşlarına boğulurken çekilen görüntüleri, internette izlenme rekorları kıran ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Yasemin Kaplan'ı, kent protokolü evinde ziyaret etti.

Kolejtepe Mahallesi'nde oturan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yasemin Kaplan'ın Hayat Bilgisi kitabı, evde ağabeyi 13 yaşındaki Umut Can ile tartışırken yırtıldı. Kitabın yırtılmasına içerleyen küçük kız ağlarken, annesi Hatice Kaplan da cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti, ardından da görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Küçük Yasemin'in "Ben devletin bana verdiği kitabı nasıl yırtarım? Bana emanet edilen şeyi nasıl yırtarım? Onu devlet veriyor bana, ben almıyorum. O sapasağlam duracak. Onu devlet nasıl yaptıysa, ben de onu öyle tutmak zorundayım" diyerek gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Olayın ardından Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete Kaplan, Kaplan ailesinin ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşadıklarını anlatan Yasemin Kaplan, "Ben ağabeyimle tartıştım. Bu sırada ağabeyim kitabımı yere attı. Kitabım yırtıldı. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğimi düşündüm ve ağladım. Bana emanet edilen kitabın yırtıldığını görünce çok üzüldüm" dedi.

Vali Ali Yerlikaya ise, Yasemin'in videodaki konuşmalarının yürekten olduğuna inandığını ifade ederek, "511 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her birine devletimiz, hükümetimiz kitaplarını dağıtıyor. Çok masum başlayan, her ailede karşılaşılabileceği kardeşler arası kavgada Yasemin'in söyledikleri, bunu çok anlamlı gördük. Zannediyorum Türkiye'de sosyal medyada tıklanmasına vesile olan cümle ve kelimeler de o bantta yer alıyor. 'Devletimizin, milletimizin bize emanet ettiği kitabını nasıl yırtarsın?' sözü yürekten geldiği için. O bütün yüreklerde karşılık buldu diye düşünüyorum" diye konuştu.

Fatma Şahin de, Yasemin'in görüntüsü karşısında onurlandıklarını anlatarak, "Yaseminlerin çoğalmasına ihtiyacımız var. Mesele aslında kitaptan daha çok bir sorumluluk. Hem burada duyduğu o duyguyu devletin ona vermiş olması. Devletin bana verdiği şeye zarar vermeme üzerine annenin, babanın, ailenin çok büyük bir başarısı var. Yasemin bu duyarlılığı ile Türkiye'de çok büyük bir dikkat çekti. Biz de kendisiyle onur duyduk. Hem aileyi tebrik ediyoruz; böyle bir aile yetiştirdikleri için, hem de Yasemin'i tebrik ediyorum. İnşallah geleceğimiz Yaseminler olduğu sürece çok aydınlık olacak" şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya ve Başkan Şahin, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri Yasemin'e ve ailesine verdi. Vali Yerlikaya, yırtılan kitabının aynısını da imzalayarak Yasemin'e hediye etti ve bundan sonra üzülmemesi gerektiğini söyledi.

21)ŞEMDİNLİ'DE GELENEKSEL GOMAN DAĞI YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı. Şemdinli İlçesi'nde 34. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen 'Goman Dağı Yürüyüşü', dün onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti. Şemdinli Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılanlar, törenin ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Goman Dağı Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşe, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşin, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Kenan Kırteke de katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, 2071 rakımlı Gomane Dağı'na 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları zirvede dev Türk bayrağı açtı. Katımcılara burada askerlerler tarafından hazırlanan ikramlar sunulurken, yürüyüşe katılanlar Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çekip, oynadı.

22)TOKAT'TAKİ BALLICA MAĞARASI'NDA DEFİLE



TOKAT'ın Pazar İlçesi'ndeki Ballıca Mağarası'nda, 'Geleneksel El Sanatları, Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı' etkinlikleri kapsamında defile düzenlendi. Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın da aralarında bulunduğu mankenler, yöreye özgü kıyafetleri sergiledi.

Tokat'ta Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları ,Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı' etkinliklerinin 2’nci gününde Pazar İlçesi'nde Ballıca Köyü sınırları içerisinde bulunan 680 metre uzunlukta ve 95 metre yüksekliğindeki Ballıca Mağarası’nda defile düzenlendi. Defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın yanı sıra Best Model ve Miss Model yarışmalarında dereceye giren profesyonel 15 model, Tokat'a özgü motiflerin yer aldığı kıyafetleri sergiledi. Manken Şebnem Schaefer ilk defa bir mağarada defileye katıldığını kaydederek, "Bizim için çok farklı bir yer, defile öncesinde kıyafetler ile çekimler yaptık. Dünyada mağarada defile yapıldı mı, duymadım. Ben burada olduğum için çok memnunum. Mağarayı gezdim ve çok beğendim. Çok değişik geldi. Hem ürkütücü, hem de güzel’’ dedi.

Manken Günay Musayeva ise ilk kez bir mağarada defileye çıktığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

23)GÖMEÇ'TE UÇURTMA ŞENLİĞİ



BALIKESİR'in Gömeç İlçesi'nde dün gerçekleştirilen uçurtma şenliğine çocuklarla birlikte ebeveynleri de eğlenceli anlar yaşadı.Gömeç Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen uçurtma şenliğinin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi. Gömeç Stadı'ndan gerçekleştirilen şenliğe, çocukların yanı sıra ebeveynleri de yoğun ilgi gösterdi. Gömeç Kaymakam Vekili ve Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Gömeç Belediye Başkanı AK Partili Kazım Arslan ve ilçe protokolü katıldı. Şenliğe çocuklarını getiren anne ve babalarda çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Her zaman uçurtma uçurmak için fırsat bulamadıklarını belirten ebeveynler, şenlik sayesinde kendilerinin de çok eğlendiklerini belirterek, Gömeç Belediyesine teşekkür etti. Bazı ebeveynlerin çocuklarından daha çok eğlendiği de gözlenirken, bir çocuk ise babasının daha çok uçurtma uçurmasına sinirlenerek ağladı. Gömeç Belediyesi tarafından 1500 uçurtma dağıtıldı. Stada yalnız başına gelen ve uçurtmalarını bağlamayı beceremeyen bazı çocukların üzgün şekilde kalması üzerine ise alanda görevli polis memurları uçurtmaların çıtalarını takıp, kuyruklarını bağladı. Etkinlik akşam saatlerine kadar sürdü.

Bayramın önemine dair konuşma yapan Kaymakam Nazlı, Gömeç Meydanı'nda coşkuyla genç ve çocuklarla birlikte kutlamalar yaptıklarını söyledi.

Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ise "Gömeç'te 3 yıldır uçurtma şenliğimizi düzenleyerek geleneksel hale getirdik. Uçurtma şenliği ile sosyal ve kültürel etkinlikler olsun, çocuklarımızın birbiriyle kaynaşmasına vesile olsun istiyoruz. Ülkemizin en birlik, beraberlik, dayanışma, birbirini anlama, tanımaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda görevimizi yamaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlikte çocuklar uçurtmalarını en yükseğe çıkararak uzun süre hava da tutmaya çalıştı. Başarılı olan 4 çocuğa protokol üyeleri tarafında hediyeler verildi.

