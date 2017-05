DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)LİSELİ YONCA VE MELEK, EL ELE TUTUŞUP UÇURUMDA İNTİHAR ETTİ



MUĞLA'nın Menteşe İlçesi'nde, lise öğrencisi iki kız el ele tutuşarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atladı. İntihar eden kızların cesetlerine yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılabildi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında kenti kuşbakışı gören Masa Dağı'nda meydana geldi. Muğla'daki çeşitli liselerde eğitim gören 4'ü kız, 1'i erkek toplam 5 öğrenci manzara izlemek için Masa Dağı'na çıktı. Öğrencilerden 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki arkadaşı Melek Basalak, henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuşarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçurumdan atladı. Olayı gören ve büyük bir şok yaşayan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek Basalak'ın kardeşi Dilek Basalak da sinir krizleri geçirdi.

Bölgeye 112 Sağlık ekipleri ve polis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 2 öğrencinin uçurumdaki cesetlerine ulaştı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından liseli Yonca Kurt ve Melek Basalak'ın cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

2)İZMİR-POMPALI TÜFEKLE REHİN ALINAN KADIN KURTARILDI

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Oya B.'yi(36) pompalı tüfekle rehin alan 40 yaşındaki Yaşar Murat Ertürk, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4833 sokakta meydana geldi. Yaşar Murat Ertürk, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Oya B.'yi evinin önüne gelerek elinde pompalı tüfekle beklemeye başladı. İşyeri servisiyle evine gelen Batun, servisten indiği sırada Ertürk ile karşılaştı. Talihsiz kadını rehin alan Ertürk, bir süre sonra apartman girişinde alıkoyduğu kadınla tartışmaya başladı. Sesleri duyan mahalledekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, uzun süre Ertürk'ü ikna etmeye çalıştı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ertürk tüm çabalara rağmen ikna olmayınca, polis ekipleri dalgın bir anında üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Kıskıvrak yakalanan Ertürk, kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

3)TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Adana'da 50 yaşındaki Savaş Yurul, tartıştığı kardeşi 43 yaşındaki kardeşi Korkmaz Yurul'u tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısını merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi 1175 Sokak'ta meydana geldi. Savaş Yurul ile akşam evine misafirliğe gelen kardeşi Korkmaz Yurul arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenip kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Yurul, evdeki tabancayı kapıp kardeşi Korkmaz'a peş peşe ateş etti. Mermilerin karnına isabet ettiği Yurul, kanlar içinde yere yığıldı. Kardeşini vuran Savaş Yurul, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurul'un öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Korkmaz Yurul'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'a gönderildi.

Gözaltına alınan Savaş Yurul ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

3)DAVUTOĞLU EŞİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE HASANKEYF'İ GEZDİ

Mardin'deki konuşmasından sonra Davutoğlu, eşi Sare ve oğlu Mehmet ile birlikte Batman'ın, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak antik kenti Hasankeyf'e gelerek tarihi mekanları gezdi. Eski Başbakan Davutoğlu'nu, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ile bazı yetkililer karşıladı. Hasankeyf eski çarşısında esnafları dolaşan Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Hasankeyf'in eski kilim ustalarından 85 yaşındaki Cemil Ayhan ile tezgah başında sohbet ettikten sonra el dokuması bir kilim alan Davutoğlu, El-Rızık Camisi'nde ikindi namazını kıldıktan sonra tarihi kaledeki bazı mekanları gezdi.

"HASANKEYF KÜLTÜRLERİN YAŞANDIĞI MEKANDIR"

Hasankeyf'teki tarihi her zaman hayranlıkla izlediğini ifade eden Davutoğlu, "Buradaki kültürel zenginliği görmek kadim kültürümüzün işaretlerini, burada bizzat şahit olmak büyük bir mutluluk vermiştir. Devlet hayatında da her zaman Hasankeyf'in korunması ve gelecek nesillere bu zenginliğin aktarılması için gayret göstermeye çalıştık. Hasankeyf her şeyden önce insanlık mirasıdır. Asırlardan beri gelen çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hasankeyf bu medeniyetlerin birbirine aktardığı kültürün yaşandığı bir mekandır" dedi.

Sare Davutoğlu ise tarihi ilçede gerçek doğal bir yaşamı gördüklerini belirterek; "İnsanların tabiatla uyumlu ve tabiattaki her şeyi değerlendirerek, çok güzel bir hayatı yaşadıklarını gördük. Elbette zaman değişiyor, şartlar değişiyor. Burada yaşanmışlıkları inşallah güzel bir çerçevede hem müzemizde hem de kalenin gezilebilir hale getirilebilmesiyle yaşamış olacağız" diye konuştu.

DAVUTOĞLU ÇİFTİNE ÇOBAN ALİ MORALİ

Tarihi mekanları gezdikten sonra Hasankeyf kanyonu ile mağarada, 'Çoban Ali' lakaplı Ali Ayhan'ın şarkılarını dinleyen Davutoğlu çifti, tarihi mekanları gezerek günün stresini attı. Hasankeyf kanyonunda gördüğü kuzuyu seven Davutoğlu, kuzuyu kucağına alarak bir süre tuttu. Daha sonra Çoban Ali'nin 'Mardin kapısından atlayamadım', 'Bitmez bu sevda', 'İki dağın arasında kalmışım' şarkılarına alkışlarla eşlik eden Davutoğlu, kalede bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, Hasankeyf'teki gezisinin ardından Mardin'e geri döndü.

4)BAKAN TÜFENKCİ: YIL SONUNDA İŞSİZLİK ORANINI TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yıl sonunda işsizlik oranını tek haneli rakamlara indireceklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geldiği Elazığ'da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yapımı tamamlanan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından konuşan TOBB Başkanı Hicarcıklıoğlu, turizmde atağa geçildiğini belirterek, "Elinizin altına müthiş bir potansiyel var. Hem bölge olarak var, hem Elazığ olarak var. Harput inşallah UNESCO kültür mirasa listesine girecek, valimiz, belediye başkanımız oda başkanlarımız büyük bir çaba sarf ediyorlar. Tarihe geçecek işleriniz var sizin, Harput Ulu Cami minaresi. Millet Pizza Kulesi'ni İtalya'da görmeye gidiyor. Aslında bunları tanıtmak lazım. İstihdam konusunda rüyamızda görmediğimiz bir şey biz istedik, hükümetimiz verdi. Yeni bir adam işe aldığımızda üç ay maaşı devletten sen ödemiyorsun, üç ay sonra 9 ay boyunca vergisi sigortasını devlet ödüyor. Yani bin 400 lirayı sen ödüyorsun, üstünü vergisini 9 ay boyunca devlet ödüyor. Bu istihdama tarihi bir destek. Burada biz bir söz verdik, Şubat'ta dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi destekle 1.5 milyon üyemiz var 1.5 milyon adam alacağız işe. 1.5 milyona söz verdik 4 ayda 1 milyon kişiye istihdam sağladık. Yıl sonuna kadar verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise yıl sonuna kadar işsizlik oranını tek haneli rakamlara indireceklerini belirterek şöyle konuştu:

"16 Nisan'dan önce ekonomiyle ilgili olarak söylediklerimiz, hepsi bir bir gerçekleşiyor. Algı operasyonları ve suni müdahalelerle ekonomimize yönelik engelleme faaliyetlerini çok şükür sizlerin ve milletimizin samimi gayretleri ve tabi ki Allahın izniyle bertaraf ettik. 16 Nisandan sonra önümüz daha açık, daha öngörülebilinir bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Daha fazla demokrasinin, daha fazla değişimin, daha fazla reformun olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. 16 Nisan'dan sonra bir yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçiş reformlarını gerçekleştirirken, bir yandan da gündemi ekonomi olarak belirledik ve Türkiye'yi reel sektörün daha fazla nasıl büyütürüz onun gayreti içerisindeyiz. Onun için sizlerle daha fazla bir araya gelerek, Türkiye'de atılacak adımlar noktasında hani reformları gerçekleştirdiğimizde neleri başaracağız bunu hep birlikte tartışarak biz inşallah 2019 da reformları tamamlayan bir ülke olarak 2019'a adım atacağız. TUİK'in açıklamış olduğu işsizlik rakamlarına baktığımızda da işsizliğin azaldığını görüyoruz. İnşallah göreceksiniz, burada bir müjde olarak söylüyorum; Mart ve Nisan ayında bu işsizlik rakamlarının daha da aşağı indiğini göreceksiniz, Mayıs ayında da bu rakamların daha da aşağı ineceğini göreceksiniz, yıl sonu itibariyle işsizlik rakamları tek haneli rakamlara indireceğiz."

'KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ŞEHİR DIŞINA ÇIKARILACAK'

Pilot il olarak 8 ilde küçük sanayi sitelerinin şehir dışına çıkarılacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Özellikle küçük esnafımızı KOBİ'lerimizi geliştirme adına, şehrin içerisinde kalan ve hem çevreyi kirleten ve aynı zamanda orada faaliyet gösteren esnaflarımızı, küçük sanayicilerimizi rekabet şansını azaltan, büyümesini önleyen küçük sanayi sitelerini başka yerlere taşınması noktasında, hem taşınma desteği, hem de hükümetimiz tarafından yapım desteği de dahil olmak üzere küçük sanayileri şehir dışına taşıma projesi var. 8 il belirledik ve bu 8 il içerisinde Malatya ve Elazığ da var" diye konuştu.

5)KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KONYA'da hafriyat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip içerisinde özel bir dernekte görevli öğretmenlerin bulunduğu minibüsle çarpıştı. Kazada 10'u öğretmen 11 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan bir yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Ereğli Karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre hafriyat yüklü 42 ABK 46 plakalı Hasan Ali Avcı idaresindeki TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada gezi için Konya'ya gelen Niğde Kır Bağları Eğitim ve Öğretim Derneği'nde görevli 10 öğretmenin içinde bulunduğu Recep Akış'ın yönetimindeki 51 EU 742 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 10'u öğretmen 11 kişi yaralandı. Minibüsün ön koltuğunda sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

6)PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ KUNDAKLANDI

Konya'da park halindeki 2 araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce kundaklandı.

Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa Yılmaz'a ait park halindeki 06 MFP 65 plakalı otomobil ile Burak Ceylan'a ait 42 CEN 82 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürelerek kontrol altına alındı. Araçların üzerine benzin dökülerek yakıldığı ihtimali üzerinde duran polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

7)ADANA-OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI

Adana'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında par halindeki kamyona çarpıp devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi Mustafalar Mahallesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Samet Coşan'ın kullandığı 01 Y 0698 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce trafik levhasına, ardında yol kenarında park halinde bulunan 01 TL 510 plakalı kamyona çarptıktan sonra devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kazaya yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan 5 yaralıyı çıkaramayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibinden yardım istendi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Samet Coşan ve yolcu konumundaki Furkan Kılıç (17), Yusuf Kılıç (17), Mehmet Kara (19) ve Melih Ökten'i (21) kurtarmak için zamanla savaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu araçta sıkışan yaralanan çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Samet Coşan, Melih Ökten ve Furkan Kılıç'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



8)ORDU'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu ootobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam Ordu'nun Altınordu İlçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Murat A. yönetimindeki 28 AR 772 plakalı bir firmaya ait yolcu otobüsü, belediye kavşağında yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan 55-60 yaşlarındaki erkek kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından otobüsün altında sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedeni otopsi için ambulansla Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ordu-Samsun karayolunda trafik akışı yaklaşık 45 dakika dururken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Sürücü Murat A. gözaltına alınırken, otobüste gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yedek şoförle yoluna devam etti.

9)BAKAN ÇELİK: MASADA MÜTTEFİK, SAHADA MÜNAFIK

SAMSUN'da katıldığı programda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Onlar kendilerini aynada görsünler. Masada oturuyorsunuz müttefik. Sahaya iniyorlar münafık. Münafığın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne demek ikiyüzlülük. Yani sahada ikiyüzlülük yapacaksın, masaya oturduğun zaman masada müttefiklikten bahsedeceksiniz. Geçmiş dönem neler yaptıklarını biliyoruz. Onun için bizim bizden başka dostumuz olmadığını bilerek geleceğe doğru yürümemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Faruk Çelik, çeşitli açılış ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Çelik ilk olarak Tohum Sertifikasyon Test Merkezi ve Karadeniz Araştırma Enstitüsü Açılışları programına katıldı. Bakan Çelik, yeni yapılan merkezlerin açılış kurdelesini kestikten sonra Tohum Sertifikasyon Test Merkezi'ni gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Çelik, daha sonra İlkadım İlçesi'nde bulunan Doğupark'taki alanda düzenlenen 2'inci Yerel Tohum Bulaşması programına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Çelik, çiftçiliğin önemini anlatarak "Tarım ayağa kalkmadan Türkiye'yi ayağa kaldıramazsınız. Onunun için bu işin merkezinde çiftçi kardeşlerimiz üretici kardeşlerimiz var.

Binlerce yıl geçti tarım hiç eskimedi. Her şeyin modası geçti ama tarımın modası geçmedi" dedi. Tarımın stratejik bir alan olduğunu kaydeden Bakan Çelik, " 800 milyon insan aç dünyada ekmek bulamıyor. 39 ülkede açlık var. 80 ülkede suya ulaşamıyor insanlar. Aç karınları doyurmak mümkün ama açgözlüleri doyurmak mümkün değil maalesef. 2030 yılı için diyorlar ki, 700 milyon insan yerinden yurdundan kalkacak başka yerlere sığınacak" diye konuştu. Bakan Faruk Çelik, 16'ıncı yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar 10 milyon Afrika'nın köleleştirildiğini dile getiren Bakan Çelik, şöyle dedi: "Şimdi de açlarla mültecilere el uzatacağına terörist ve darbecilere el uzatıyor bu sözüm ona gelişmiş ülkeler. Aç insanlara, çaresizlere el uzatmıyorlar. Dün sömürdüler bu günde maalesef terörist ve darbecilere el uzatır noktaya geldiler. Bize kimse Samsun'dan demokrasinin merkezi şehirlerimizden sesleniyoruz. Kimse insan hakları hukuk dersi demokrasi filan vermeye kalkmasınlar. Onlar kendilerini aynada görsünler. Masada oturuyorsunuz müttefik. Sahaya iniyorlar münafık. Münafığın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? ne demek ikiyüzlülük. Yani sahada ikiyüzlülük yapacaksın masaya oturduğun zaman masada müttefiklikten bahsedeceksiniz. Geçmiş dönem neler yaptıklarını biliyoruz. Onun için bizim bizden başka dostumuz olmadığını bilerek geleceğe doğru yürümemiz gerekiyor.ö Bakan Çelik, konuşmasının ardından düzenlenen proje yarışmalarında dereceye giren kadın çiftçilere ödüllerini verdi.

10)CEZA YAZAN JANDARMANIN ÜZERİNE MAZOT DÖKMEYE KALKIŞTI

ÇORUM'da belgesiz yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmasına tepki gösteren minibüs sahibi Haşim D., tartıştığı jandarmaların üzerine bir bidon mazotu dökmeye kalkıştı. Olay, Çorum-Ankara karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Yaşar B'nin yönetimindeki 19 AG 223 plakalı minibüs, şehir merkezinden aldığı yolcularıyla birlikte Kınık köyüne giderken, yol üzerindeki jandarmanın uygulama noktasında durduruldu. Jandarmanın yaptığı kontrollerde minibüsün yolcu taşıma belgesi olmadığını tespit eden ekipler, sürücü Yaşar B. ile araçta bulunan minibüsün sahibi Haşim D. hakkında cezai işlem uygulamak istedi. Buna itiraz eden minibüs sahibi Haşim D. ile kardeşi Arif D., jandarma görevlileriyle tartışmaya başladı. Sinirlenen Haşim D. iddiaya göre minibüs içerisinde bulunan mazot dolu bidonu eline alarak, jandarma görevlisinin üzerine dökmeye çalıştı. Çıkan arbede sonrası Haşim D. ve Arif D. polis ve jandarma tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine gelen Ahmet D. ise kardeşlerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, ekiplerle tartıştı. Olay sonrası minibüs otoparka çekilirken, yolcular da başka bir minibüsle köylerine gönderildi.

11)RUS SUBAYIN CESEDİNE İNCELEME

ARDAHAN'da bir vatandaşın özel mülkiyetinin temel kazı çalışmaları sırasında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan ve Rus subaya ait olduğu ileri sürülen Rus üniformalı cesedin korunması, muhafazası ve kimliğinin belirlenmesi için İstanbul ve Erzurum'dan 3 uzman konservatör ceset üzerindeki ön inceleme çalışmalarını tamamladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçen 25 Nisan günü gelen bir ihbar üzerine merkez Karagöl Mahallesi, ada 321 parsel 44'te kayıtlı taşınmazın inşaat temeli kazısı sırasında inşaat alanı içerisinde kapaklı ahşap bir tabut bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında tabut Ardahan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Kars Müzesi Müdürlüğü emanet deposuna muhafaza edilmek üzere getirildi. Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, Erzurum ve İstanbul Konservasyon Müdürlüğü'nden 3 uzmandan oluşan heyetin dün müzeye geldiğini ve çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Necmettin Alp, "26 Nisan 2017 günü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze konu ile ilgili yazılmış olan raporda tabutun ve tabut içerisindeki iskeletin çürümesini önlemek amacıyla acilen ilaçlanması gerektiği ifade edilmiş ve konservasyon ekibinin görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuar Müdürlüğü'nden 2 uzman ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'nden 1 uzman tabut ve iskelet üzerinde ön inceleme ve durum tespit çalışması yapmak amacıyla 16 Mayıs günü müzemiz müdürlüğünde görevlendirilmiş ve Kars Müzesi uzmanları ile birlikte müze deposunda bulunan tabut ve tabut içerisindeki iskelet üzerinde ön inceleme çalışmalarını tamamlamışlardır. Çalışmanın sonrasında antropolog konservatör ve tarih uzmanlarından oluşan bir heyet ile uygulama çalışması gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Uzmanların, tabutun ve iskeletin bulunduğu ortamın 20 derecenin üzerine çıkmayacak şekilde bir oda sıcaklığında tutulması daha fazla sıcak olunca çürümenin hızlanabileceğini söylediklerini belirten Necmettin Alp, şunları söyledi: "Bunun için de bu kontrolü yapmak üzere bir cihazı tabutun yakın yerine koyduk. Getirdikleri o cihazı oraya yerleştirdik. O cihaz sürekli ısı derecesini ölçüyor. Ayrıca depomuzda bulunan nem cihazlarıyla da nem oranının yüzde 60'ın üzerine çıkmaması için ciddi bir çalışmamız var. Ön incelemelerinde çürümenin biraz hızlı şekilde devam ettiğini ancak antropolojik incelemeler yapılacağı için koruma amaçlı ilaçlamanın bir müddet bekletileceğini söylediler. Çünkü, ilaçlama geniş kapsamlı yapılırsa daha sonraki yapılacak antropolojik incelemelerde iskelete ait kemiklerin özelliğini yitirmesi riski karşısında bunun biraz ertelenmesinin uygun olacağını söylediler. Diğer işlemleri de tamamladılar. Dün itibariyle bu çalışmaları tamamladıktan sonra da ön çalışma raporunu da hazırlayıp genel müdürlüğümüze, bakanlığımıza sunduk. Şimdi çalışmanın ikinci etabı olan bir bilimsel heyet antropolog, arkeolog ve tarihçilerden oluşan akademisyenlerden oluşan bir bilimsel heyetle birlikte konservasyon ekibimiz aynı zaman içerisinde ikinci etap çalışmalarına başlayacaklar. Bu da bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün talimatlarıyla müzemizde korumaya alınan bu tabut üzerindeki çalışmaları titizlikle devam ettiriyoruz. Tabutu ve iskeleti müzemizde emanet deposunda tutuyoruz. Bu konuda ilk etap çalışmaları tamamladık şimdi ikinci etap çalışmaları için hem bilim heyetinin hem de genişletilmiş konservasyon ekibinin çalışması için yeni bir program yapıyoruz ve belki tabutun konulduğu yere klimada yerleştirilmesi gerekecek. Nem ve sıcaklık ısı derecesini sabit tutabilmek için bir klima takılması da ihtiyaç gibi gözüküyor. İkinci etap çalışması için bunları da yapacağız."

12)HAZIR GİYİM YATIRIMCILARI IĞDIR'DA BULUŞTU

MODA ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belirlenen 23 Cazibe Merkezi kente yönelik tanıtım toplantılarının ilkini Iğdır'da düzenlendi. 1'inci Hazır Giyim Çalıştayı adıyla başlayan etkinlikte pamuk üretimine çok uygun olan Iğdır'a tekstil yatırımları yapılması önerileri dile getirildi.

Iğdır Ünivresitesi Ziraat Fakültesi salonunda başlayan çalıştayda konuşan Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu, toplantının tam da ajansın kurulma amacıyla örtüştüğüne dikkat çekerek katılanlara teşekkür etti. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITO) Başkanı Kamil Arslan da konuşmasında, istihdama dayalı gelişmenin önünü açacak girişimlere destek olduklarını dile getirdi. Iğdır'ın teşvik kapsamında illerden olmasına rağmen yatırımların azlığı nedeniyle kişi başı gelirinin ülke ortalamasının çok altında olduğunu vurgulayan Arslan, tekstilin düşük yatırım ve yüksek istihdam özelliğiyle Iğdır'a uyguın bir sektör olduğunu söyledi. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Murat Yikit de çalıştayı düzenleyenlere teşekkür etti. Iğdır'ın tekstil sektörüne uzak bir kent olmadığını, geçmişte yetiştirilen pamuk kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Yikit, üç ülkeye sınırı olan kentin Ortadoğu'ya ve Uzakdoğu'ya ihracat yapabileceğini işaret etti. Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman'da Iğdır'ın tarım ürünlerinden söz ederek, "Tarım ve hayvancılığın önemli bir merkezi olmaya aday olan Iğdır'ın nakliyatçılıkla yurtdışına açılması zamanı geldi" diye konuştu.

IĞDIR TEKSTİLE ÇOK UYGUN

Çalıştayı organize eden Moda ve Hazırgiyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, çalıştay nedeniyle geldiği Iğdır'da yaptığı açıklamada tekstil ve Iğdır'ın birbirini tamamladığını söyledi. Öztürk, "Konfeksiyon ve hazır giyim sektörü büyükşehirlere sıkıştı. Iğdır gibi kentlerimizde standart ürünleri üretebiliriz. Cazibe merkezleri toplantılarımızla her kentin sektörünü bulacağız. Her kent bir ürünü yapacak ve o ürün oradan çıkacak. Beşihci çalıştayın ilkini Iğdır'da yapıyoruz. Çünkü 11 kilometre içinde Türkiye dahil 4 ülke bulunuyor ve bu bir büyük şans. Sektöre yatırım yapacak firma Orta Doğuya, Uzakdoğu'ya buradan kolaylıkla sevkiyat yapabilecek. Iğdır açık bir fırsat" dedi.

13)GENÇLER FESTİVALDE BULUŞTU

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından 200 genç bir araya geldi.

Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Romanya ve Ürdün'den yaklaşık 200 genç katıldı. Tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde bir araya gelen gençlere yöresel yemekler ikram edildi. Sarıhacılar Mahallesi'nde kurulan platformda şarkılar söyleyerek ülkelerinin halk danslarını sergileyen gençler Etnografya Müzesi ve tarihi düğmeli evleri gezdi. Kaymakam Muhammed Emin Nasır, dünya gençleriyle bu yıl ikinci kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Turizm potansiyeli açısından önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Kaymakam Nasır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek Antalya'daki turizm sektöründen Akseki'mizin hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık" dedi. Girişimci Mustafa Kavasoğlu, amaçlarının Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmek olduğunu kaydetti. Mustafa Kavasoğlu, şöyle dedi: "Gençlik Festivali'ne 3 ülkeden grup katıldı, Romanya, Kırgızistan ve Ürdün. Akseki yeni yeni yıldızı parlayan bir bölgemiz. İstiyoruz ki burada turizm hareketleri biraz daha gelişsin, insanlara dönük faaliyetler çoğalsın ve Akseki'mize de bereket olarak dönsün. Türkiye deki en zengin Etnografya Müzesi köyümüzde. Bu vesileyle hem bölgeyi tanıtacağız hem bu müzeyi gezdireceğiz hem de bölge hakkında bilgi vereceğiz."

14)MERSİN-ÖDÜLLÜ CAZ SANATÇISI BÜYÜLEDİ



Hollanda'da yaşayan Türk sanatçı caz müziğinin dünyaca ünlü sesi Karsu Dönmez, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı. Performansıyla büyüyen Karsu Dönmez, konser sonunda hayranlarıyla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 kişinin doldurduğu salonda sahneye çıkan Edison Caz Ödülü sahibi Karsu Dönmez, caz ve Türkçe eserlerin yanı sıra kendi yazdığı besteyi de seslendirdi. Sahnede izleyicilere teşekkür eden Dönmez, "Bu konser benim için çok özel. Bu arada benim Türkçem biraz dandik. Anlamıyorsanız, Karsu sen ne diyorsunuz diyebilirsiniz. Benim için önemli değil, geldiğiniz için hepinizi teşekkür ederim" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Karsu Dönmez, performansı ile sanatseverleri büyüledi. konser sonunda uzun süre alkışlanan Dönmez, daha sonra fuayede 7'den 77'ye hayranları ile bir araya gelerek 'Cofession ve Colors' adlı albümünü imzaladı. Kalabalık arasında yaşlı bir kadını gören Dönmez yerinden kalkarak ellerinden öptü. Daha sonra ise özellikle çocuklara öncelik verilmesini isteyen Dönmez, gece geç saatlere kadar Mersinli hayranları ile hasret gidererek bol bol anı fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Büyüleyici sesi ile dünyanın her yerinde hayran kitlesine sahip olan, piyanist, besteci caz sanatçısı Karsu Dönmez, Hollanda'nın en önemli sanatçıları arasında gösteriliyor. Confession ve Colors adlı albümleriyle müzik dünyasının büyük beğenisini toplayan sanatçı, dünyaca ünlü festival olan Nort Sea Jazz Fetivali, İstanbul Caz Festivali ve başta New York Carniege Hall olmak üzere pek çok önemli sahnede konserler gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra sanatçının hayatı, Mercedes Stalenhoef tarafından 'Karsu- I Hide a Secret' adıyla belgesel filme çekildi.

15)ADANA-MERT FIRAT VE JÜLİDE ÖZÇELİK BÜYÜLEDİ



Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) 'Bahar ve Kapanış' konserinde sahne alan oyuncu Mert Fırat ve caz sanatçısı Jülide Özçelik, sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konseri, binlerce sanatsever izledi. Şef Oğuz Kavruk'un yönetiminde orkestra ile sevilen şarkıları seslendiren Mert Fırat ve Jülide Özçelik, izleyenlerden tam not aldı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, rock ve pop müziği gibi çeşitli türlerin senfonik uyarlamalarını yorumlayan Fırat ve Özçelik, performanslarıyla göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda sanatçılar, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

16)ÇANAKKALE'DE ŞEHİT TIBBİYELİLER ANILDI



Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı ile anıldı. Gurup, tıbbiyeli öğrencilerin şehit düştüğü saatlerde, Kanlısırt'tan 57'nci Alay Şehitliği'ne kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşı'nda, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat İlçesi'nde anıldı. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı, Eceabat Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda davetlinin katıldığı anma programı Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "102 yıl önce bu gece saat 03.30 civarında verilen taarruz emriyle birlikte gözünü kırpmadan düşman üzerine yürüyen 10 bin vatan evladı birkaç saat içerisinde şehadet şerbeti içti. Çanakkale Savaşları boyunca bu kadar kısa süre içinde bu kadar şehidin verildiği başka bir trajedi herhalde yaşanmamıştır. 10 bin şehit içinde yüzlerce tıbbiyeli öğrencide bulunuyordu. Sizler bu gece ömrünün baharında şehadete koşan tıbbiyeli gençlerin manevi torunları olarak Gelibolu Yarımadası'nın Kırmızı Sırt Mevkii'nde şanlı zafer için ne bedeller ödendiğine şahit oluyorsunuz. Unutmamalıyız ki sadece milli tarihimizin değil insanlık tarihinin en muhteşem destanını yazan şanlı ecdadımızın, kendinden sonra gelen nesillerine bıraktığı en büyük miras, hürriyet ve bağımsızlık şuuru olmuştur. Çanakkale ve arkasından gelen şanlı Kurtuluş Savaşımızda, ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması uğruna yüz binlerce güneş battı. Bu vatan için milyonlarca güneş batsa da değer diyoruz. Çünkü toprağı toprak yapan üstündeki kandır. Eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu. Program, TV programcısı Serdar Tuncer'in 'Tıbbiyeden Şehadete; Bir Hilal Uğruna' konferansı ile sürdü.

KATILIMCILAR 57'NCİ ALAY ŞEHİTLİĞİ'NE YÜRÜDÜ

'Tıbbiyeden Şehadete' programı, katılımcıların Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kanlısırt Mevkii'nden 57'nci Alay Şehitliği'ne kadar süren yürüyüşüyle devam etti. 57'inci Alay'a gelen sağlık çalışanları, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği gösteriyi izledi. Gösteri de, Atatürk'ün 25 Nisan günü Conkbayırı'nda 57'nci Alay birliklerine; "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" dediği an canlandırıldı.

