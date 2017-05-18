DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞIRNAK'TA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU (EK)

1)ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Şırnak'ta geçen pazartesi günü PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 silah arkadaşı ile birlikte yaralanan ve dün sabah tedavi gördüğü GATA'da şehit olan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Musa Vuruşkan'ın cenazesi öğleden sonra uçakla Adıyaman Havaalanı'na getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, protokol üyeleri ile şehidin babası Mehmet, annesi Hüsne, eşi Fatma ile yakınları karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutun uçaktan indirilişi sırasında fenalaşan şehit babası Mehmet Vuruşkan'ı elinden tutan Vali Abdullah Erin, teselli etti. Bu sırada fenalaşan şehit uzman çavuşun amcası Cafer Vuruşkan'a da hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Havaalanından, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürülen şehit uzman çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi bugün Hamzalar Köyü'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin naaşının getirilmesi ve karşılanması

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517270

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517199

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2)MURADİYE'DE PKK'LI 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



VAN'ın Muradiye İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, ölü ele geçirildi. Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi. Jandarma ve özel harekat polislerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte, bir M-16 piyade tüfeği, iki AK-47 piyade tüfeği ve bir roketatar ele geçirildi. Öldürülen teröristlerin geçen 15 Nisan tarihinde güvenlik korucusu Adnan Vanlı'nın şehit olduğu, Muradiye Ak Parti İlçe Başkanının konvoyuna yönelik saldırıyı düzenlediği ve ilçede eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Operasyondan görüntüler

Haber: Orhan AŞAN / VAN,()

18.05.2017 - Haber Kodu : 170518008

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3)TUNCELİ'DE PKK'LI 'CANLI BOMBA' POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ



TUNCELİ- Ovacık karayolunda bulunan polis noktasına dün saat 15.30'da intihar saldırısında bulunmak isteyen bir PKK'lı 'canlı bomba' terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Teröristin çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğinini patlattığı belirtildi. Ovacık İlçesi'nde polis kontrol noktasınae dün saat 15.30'da gasp ettiği hafif ticari araçla yaklaşan bir PKK'lı terörist, güvenlik güçleri ile önce çatışmaya girdi. Polis kontrol noktasına intihar saldırısında bulunmak isteyen terörist çatışmada etkisiz hale getirilirken, çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğini de patlattığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilen teröristin gasp ettiği araçtaki incelemesi sürüyor. Tunceli Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, dün saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde 1 kişinin bulunduğu şüpheli araca güvenlik güçlerince durması yönünde ikaz yapıldığı ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

GASP EDİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis noktasında intihar saldırısı düzenlemek isteyen teröristin çıkan çatışmada öldürülmesinin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, dün saat 19.00 sıralarında yeniden açıldı.

Teröristin gasp ettiği aracın adı açıklanmayan sahibi de gözaltına alındı. Ovacık'tan Tunceli yönüne giderken saat 15.00 sıralarında PKK'lı teröristlerce durdurulan aracın gasp edildiği, sürücüsünün de bir süre alıkonulduğu ortaya çıktı. Serbest kalmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne giden sürücünün olayı anlattığı, ifade işlemlerinin de devam ettiği belirtildi. Gasp edilen araç üzerinde yapılan aramada ise herhangi bir bomba düzeneğine rastlanmadığı bildirildi.

VALİ KAYMAK OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Saldırı girişiminin ardından Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, olay sırasında kontrol noktasında bulunan polislerden bilgi aldı, başarılar diledi. .

Akşam saatlerinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasından sonra gazetecilere, saldırının gerçekleştiği noktadan görüntü almasına izin verildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı noktadan görüntü

-Olay sırasında kırılan araç camlarından görüntü

-El bombasının patladığı noktadan görüntü

-Polis kontrol noktasından görüntü

-Yolda biriken araçların geçişinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517279

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517234

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517205

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4)KATO OPERASYONU 29'UNCU GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda silahlı faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilerek kamp, sığınak ve mağaların kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyon 29'uncu gününde sürüyor. Örgüte karşı, eksi 10 derece soğuklarda mücadele eden komandolar, geceleri dağda konaklıyor, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan teröristlerin izini sürüyor.

Örgütün önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve çok sayıda kamp, sığınak ve mağarasının bulunduğu Kato Dağı'nda, binlerce eğitimli komandonun başlattığı operasyon 29'uncu gününde sürüyor. Güvenlik korucularının da destek verdiği operasyonlarda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanırken, çatışmalar kapsamında onlarca tervristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir çok PKK'lınan da kendiliğinden teslim olduğu kaydedildi. Son olarak önceki gün kendiliğinden teslim olan bir kadın PKK'lı'ya ilk müdahalesi Kato Dağı'nın zirvesinde yapıldı. Daha sonra Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilen kadın PKK'lı, burada tedavi altına alındı.

SIĞINAKLAR VE ELE GEÇEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Kato Dağı zirvesinde komandoların yaptığı operasyonlar sırasında bulunan kamp, sığınak ve mağaralar kullanılmaz hale getirilirken, buralara çok sayıda ağır silah ve mühimmatlar da bulundu. Silah ve mühimmatlara el konulurken, bulunan yaşam maddeleri ise bulundukları yerde imha ediliyor. Yine operasyonlar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla onlarca kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan bir kişi önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Geceleri güvenli bölgelerde konuşlanan birlikler, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan teröristlerin izini sürüyor. Sık sık asker değişimi yapılan Kato Dağı'nda, helikopterlerle geceleri sevkiyat yapılıyor. Kato Dağı'ndaki stratejik noktalarda hakimiyet sağlayan komandolar, örgütün çok sayıda ağır silah, patlayıcı ve çok sayıda mühimmatını ele geçirdi. Örgütün lojistik kanallarını da kesen komandolar, kaçmaya çalışan silahlı PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla yeni stratejileri uyguluyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği tarafından önceki gün akşam yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 16.05.2017 tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında bir bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte teslim olmuş; daha önceden etkisiz hale getirilen iki bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset bulunmuştur. Operasyon kapsamında 15- 16 Mayıs 2017 tarihlerinde tespit edilen mağaralarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 1 adet Doçka silahı, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 36 bin 350 adet bixi mühimmatı, 189 adet Doçka mühimmatı, 57 adet Uçaksavar mühimmatı, 1000 litre benzin, 13 adet tüp ve çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 450 adet muhtelif tipte silah, 258956 adet muhtelif mühimmat, 5 ton Amonyum Nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

BESTLER DERELER'DE 2 BİN UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 16-17 Mayıs tarihlerinde 2 bin uçaksavar mühimmatı bin bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı düzenegi 5 sığınak ve mağara bulundu, mühimmat ve sığınaklar imha edildi.

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu'nun ikinci safhası 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın katılımı ile 08 Mayıs'ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada operasyonda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda komando birlikleri tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılan temas araması sırasında ise 2 bin uçaksavar mühimmatı bin bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı düzenegi 5 sığınak ve mağara tespit edildi. Mühimmat ve sığınaklar imha edildi.

GÜROYMAK'TA PKK'YA AİT MÜHİMMAT DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'in Güroymak ilçesi Yayladere Köyü kırsalında PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen bir depo ele geçirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Jandarma ekiplerinin icra ettiği operasyon kapsamında dün saat 10.00 sıralarında Güroymak İlçesi Yayladere Köyü sınırları içinde PKK terör örgütüne ait 1 deponun tesbit edildiği belirtildi. Depoda yapılan kontrolde bölücü terör örgütüne ait 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi makineli tüfek, 3 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 122 adet kalaşnikof mühimmatı, 356 adet Bixi mühimmatı, 47 adet 5.56 mm M-16 Piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet 100'lük mayon şeridi, 1 adet el bombası şarjörlüğü, 1 adet panço, 1 adet jelikan bidon, 1 adet pil bloğu, 4 adet kalem pil, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Cumhuriyet savcının talimatıyla tespit edilen depo kullanılamaz hale getirilerek, silah ve mühimmatların muhafaza altına alındığı, ele geçirilen gıda ve yaşam malzemelerinin ise olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(KATO DAĞI OPERASYONU)

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detay

Haber: ŞIRNAK,() - BİTLİS,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517282

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5)AKARYAKIT İSTASYONUNDA ÇIKAN YANGINDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ



KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, yakıt pompalarına ulaşan alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun idare büro bölümünde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler hızla yakıt pompalarının bulunduğu alana sıçradı. Olası bir patlama endişesiyle çevrede panik yaşandı. Olay yerine gelen 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangın akaryakıt istasyonu çalışanı 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin müdahalesi

- Soğutma çalışması

- Polisin çevredekileri uzaklaştırması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517266

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6)2 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KÖMÜR OCAĞINDA İNCELEME YAPILDI

Kemer’in Ovacık Mahallesi’nde önceki gün akşam metan gazı sızıntısı sonucu 2 işçinin zehirlenerek öldüğü Balyak Madencilik’e ait kömür madeninde Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kaan Doğan ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Semih Altun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu.

TEKRAR ÇALIŞMASINA KARAR VERİLDİ

İşçilerle bir süre konuşan Doğan ve Altun, daha sonra görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Jandarmanın çevrede güvenlik önlemi aldığı madene giren bilirkişi heyeti ve jandarma ise inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat süren incelemenin ardından madenin tekrar çalışmasına karar verildiği belirtildi. Madendeki yoğun gazın boşaltılması için de sürekli hava basıldığı kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şirket ortaklarından M.M.B., işletmede görevli müdürler S.A. ve E.T. ile mühendis M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce gözaltına alınan şirket ortaklarından R.B.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin jandarma aracından inişi

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Hükümet konağı yazısından görüntü

- Yakınlarının konuşmalarından görüntü

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

18.05.2017 - Haber Kodu : 170518003

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7)DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALAN ORMAN İŞÇİSİ ÖLDÜ



KARABÜK’te, traktörü ile çalıştırdığı makaralı halat yardımıyla yamaçtan tomruk çeken 68 yaşındaki Nuri Kazancı, destek olarak kullandığı ağacın yerinden sökülüp üzerine devrilmesi sonucu direksiyon başında yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bolkuş Köyü Yalnızca mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Nuri Kazancı, traktörü ile çalıştırdığı makaralı halat yardımıyla yamaçtaki tomrukları yukarıya çekmeye başladı. Nuri Kazancı'nın, çekme işlemi sırasında destek olarak kullandığı 20 metrelik çam ağacı, halatın ucundaki tomruğun ağırlığına dayanamayarak traktörün üzerine devrildi. Traktörün direksiyonu başında bulunan Nuri Kazancı, ağacın altında kaldı. İş arkadaşları Kazancı'yı ağacın altından çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazancı'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Nuri Kazancı’nın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Nuri Kazancı'nın resmi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

18.05.2017 - Haber Kodu : 170518004

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8)2 ÇOCUK ANNESİ EVDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU



ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Ebru Gök, evde başından vurulmuş halde, ölü bulundu. Kemer’e bağlı Yeni Mahalle’de oturan İbrahim Gök, dün akşam saatlerinde eve geldiğinde eşi Ebru Gök'ü, yannıda av tüfeği, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başından vurulduğu belirlenen Ebru Gök'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay sırasında evde olan Ebru Gök'ün 8 yaşındaki kızı ise babası tarafından dışarı çıkarıldı. İntihar ettiği sanılan Ebru Gök'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eve gelen Ebru Gök'ün yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binanın dışından görüntü

- Polis şeridinden detay

- Ailesi ve yakınlarının ağlaması

- Evin kapısından ve polislerin olduğu yerden detay

- Kadının annesinin feryatları

- Cenazenin evden çıkarılması ve araca yüklenmesi

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

18.05.2017 - Haber Kodu : 170518001

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9)SURİYELİLER İLE TÜRK VATANDAŞLARININ KAVGASI KAMERADA



KONYA'da bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen yaklaşık 10 kişilik Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyeyerek yola taştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya hemen müdahele etti. Kalabalık grup güçlükle ayrıldı. Kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Kavga anı cep telefonu görüntüsü

Haber: Tolga YANIK / KONYA,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517272

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10)DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ AÇIKLAMAYA POLİS MÜDAHALESİ: 30 GÖZALTI



DİYARBAKIR'da, KHK kapsamında ihraç edilen ve açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyelerine polis izin vermedi. Grubun açıklama yapmada ısrar etmesi üzerine 30 kişi gözaltına alındı. Merkez Yenişehir İlçesi Ekinciler Caddesi AZC Plaza önünde toplanan KESK üyeleri, KHK kapsamında ihraç edildikleri için açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak estedi. Açıklamanın yapılacağı yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, açıklamaya izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis, toplanan gruba açtıkları, pankartı kapatarak dağılmalarını anons etti. Grup, yapılan anonslara rağmen dağılmdı. Polis uyarıları dikkate almayan grup üyelerden 30'unu gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin gruba müdahale etmesi

-Polisin gözaltı yapması

-Polis ile gözaltına alınanlar arasında yaşanan arbede

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517258

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11)KIZINI SİLAH ZORUYLA KAÇIRIP REHİN ALDI

KONYA'da ayakkabı tamircisi Ahmet Ü., 1.5 yıl önce boşandığı eşinin yanında kalan kızı 15 yaşındaki H.Ü.'yü, av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Polisin takip ettiği Ahmet Ü., yakalanacağını anlayınca kent merkezi çıkışında otomobili durdurup silahın namlusunu kızına çevirerek, polislerden ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Ahmet Ü. yaklaşık 2 saat süren rehin alma olayının ardından kızını serbest bırakıp, polise teslim oldu.

Konya'da 2 çocuk babası Ahmet Ü., yaklaşık 1.5 yıl önce boşandığı H.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Ahmet Ü., anneleriyle birlikte yaşayan iki çocuğundan biri olan H.Ü.'yü okuldan alıp, 52 EH 388 plakalı otomobiliyle eski eşinin oturduğu merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Ahmet Ü., H.Ö.'yü dışarı çağırıp konuşmak istedi. H.Ö. olumsuz cevap verince sinirlerine hakim olamayan Ahmet Ü., otomobilinde taşıdığı av tüfeğini alıp kızı H.Ü.'ye doğrulttu, 'Konuşmak için gelmezsen kızımı öldürürüm" dedi. H.Ö.'nün yakınları da polise haber verdi.

POLİSİ GÖRÜNCE KIZINI KAÇIRDI

Ahmet Ü., polisin sokağa girdiğini görünce silah zoruyla kızı H.Ü.'yü otomobiline bindirdi. Ardından havaya ateş eden Ahmet Ü., polise, "Gelmeyin, kızımı vururum" dedikten sonra kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi de Ahmet Ü.'nün peşine düştü. Konya- Akören karayolu Bayat Köyü yakınlarında yakalanacağını anlayınca köy yoluna sapan Ahmet Ü., otomobili durdurup aşağı indi. Silahını kızına doğrultan Ahmet Ü., tehditler savurarak ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi alırken, psikolog, ailesi ve ayrıldığı eşi olay yerine çağrıldı.

AİLESİ İKNA EDEME

Gelen Ahmet Ü.'nün babası İsmail Ü., oğluna yaklaşık 15 metre yaklaştı, silahı indirip, torununu bırakmasını istedi. Annesi Hatice Ü. de "Kara kuzum gel yapma" diye eylemine son vermesini istedi. Olay yerine gelen boşandığı eşi H.Ö. de güvenlik gerekçesiyle araçtan indirilmedi. Ahmet Ü. bir süre sonra kızını otomobiline bindirip, yeniden kaçmaya çalıştı. Ancak yaklaşık 500 metre gittikten sonra otomobilini durdurdu, bir polisi yanına çağırdı.

Otomobile binen polis memuru, Ahmet Ü. ile konuşup ikna etti. Yaklaşık 2 saat sonra eylemine son veren Ahmet Ü., kızını bırakıp, polise teslim oldu. H.Ü., ağlayarak ailesinin yanına koştu.

Gözaltına alınan Ahmet Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-----------(2)

- Ahmet Ü.'nün kızını rehin alması

- polisin ikna etmeye çalışması

- Anne ve babasını ikna etmeye çalışması

- Polisten detay

- Rehin alınan kızdan detay

- Ahmet Ü.'nın kızıyla birlikte tekrar kaçmak istemesi

- Yolda durup polis çağırması

- Kızını serbest bırakması

- Kızının koşarak annesinin yanına gelmesi

- Ahmet Ü.'nün gözaltına alınması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517259

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517276

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517286

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12)LİSELİ RAMAZAN DENİZDE BOĞULDU



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, iskeleden serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Ramazan Gezer, dalgalara kapılarak boğuldu. İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana gelen olayda İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Ramazan Gezer, arkadaşlarıyla birlikte denize girmek istedi. Denizin dalgalı oluşundan endişe eden bazı arkadaşları denize girmezken, Gezer önce iskeleden suya girdi. Burada dalgalara kapılan Gezer, çırpınarak gözden kayboldu. Vatandaşların yaptığı arama sonucunda bulunan Gezer'e çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak liseli genç hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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- Savcının olay yerinde inceleme yapması

- Vatandaşların olay yerine gelmesi

- Gencin boğulduğu yerin genel görüntüsü

- Boğulan gencin ambulansa koyulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet OKUR / SİLİFKE(Mersin),()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517269

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13)ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 4 GÖZALTI



ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin ayırdığı grupta yaralanan 2 kişi, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polisler

- Kavgaya karışanlar gözaltına alınması

- Gözaltına alınan polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

18.05.2017 - Haber Kodu : 170518002

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14)SEYDİŞEHİR'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde kamyonla iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.45 sıralarında Seydişehir- Konya yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Göksoy yönetimindeki 07 LFT 25 plakalı kamyon, iddiaya göre önündeki 46 yaşındaki Abdulkerim Korkut'un kullandığı iş 34 DD 2166 plakalı iş makinesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada iş makinesinin sürücüsü Korkut ağır yaralanırken, yanında bulunan 52 yaşındaki Mehmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Korkut, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Göksoy ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR-KONYA,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517268

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15)MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



MERSİN'de, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 51 yaşındaki Mehmet Çavuş öldü. Kazada motosiklet sürücüsü Muhittin Aktepe de yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Muhittin Aktepe yönetimindeki 33 DOL 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çavuş'a çarptı. Kazada, Mehmet Çavuş yaşamını yitirdi, sürücü Aktepe ise ağır yaralandı. Aktepe, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mehmet Çavuş'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çavuş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Mehmet çavuş'un cenazesi yerde

- Cenazenin araca alınması

- Çavuş'un yakınları gözyaşları içinde

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517265

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16)OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 8 YARALI



KONYA'da otomobilin, minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.45 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hakan Çelebi (24), iddiaya göre yönetimindeki 42 JK 470 plakalı otomobilliyle iddiaya göre kırmızı ihlali yaparak, kent merkezinden karayolu çıktı. Bu sırada Hatay'dan Konya'ya Mevlana Müzesi ziyaretine giden Asım Tuna'nın (58) kullandığı 31 AYN 12 plakalı minibüs, otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakan Çelebi, Asım Tuna ve minibüste bulunan Fidan Zabunoğlu (37), Vesime Tuna(54), Hafize Çirmi (60), Nezire Tursun (59), Nurten Köstekçi (69), Fatma Aliye Bayrakçı (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detal

- Yaralıların ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR-KONYA,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517280

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17)SU KANALINA DÜŞEN DANA KURTARILDI



SİNOP merkeze bağlı Korucuk Köyü’nde 2 metrelik su kanalına düşen dana, itfaiye tarafından iş makinesiyle yapılan çalışma sonrasında kurtarıldı. Korucuk Köyü'nde Emine Bafralı'ya ait dana tarladaki 2 metrelik su kanalına düşen dana buradan çıkamayarak mahsur kaldı. Sahibi kendi imkanları ile danayı bulunduğu yerden çıkaramayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri de geldi. İş makinesi yardımıyla yapılan çalışma ile dananın kanaldan çıkabılmesi için bir rampa oluşturuldu. Ardından iple çekilen dana bulunduğu yerden kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşlardan detay

-Dana'nın düştüğü yerden detaylar

-Kepçe'nin gelişii

-Dana'ya kepçeyle yol yapılması

-Dana'nın kurtarılması

Haber-kamera: İbrahim ASLAN / SİNOP,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517267

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18)KONYA'DA TOMBALA OPERASYONU



KONYA'da tombala oynatılan bir işyerine yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Nalçacı Caddesi'ndeki bir işmerkezinin 2'nci katında bulunan tabelasız bir işyerinde tombala oynatıldığı ihbarını aldı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, gece saatlerinde işyerine baskın düzenledi. Polisin baskınların önlemek için işyerinin giriş kısmına yapılan demir kapı çilingir tarafından açılarak içeri girildi. Baskında 3'ü kadın, 10 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca baskın sırasında tombala makinesinin motor kısmını camdan yola attıkları belirtildi.

Şüphelilere 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 2 bin 190 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin baskın anı

- Polisin işyerine girmesi

- İşyeri içerisinden detay

- Tombala makinesi ve kartları detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

18.05.2017 - Haber Kodu : 170518012

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(ÖZEL HABER)

19) 80 YAŞINDA KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

ANKARA'da 80 yaşındaki Abdullah Yemre, her akşam 3 saat kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Ankara'da yalnız başına yaşayan 3 çocuk babası Abdullah Yemre, ilerleyen yaşına rağmen geçimini sağlamak için büyük bir mücadele örneği sergiliyor. Geçmiş yıllarda sosyal güvencesi olmamasından dolayı emekli olamayan yaşlı adam, geçimini ise kağıt toplayarak sürdürüyor. Başkent'te akşam saatlerinde dışarı Abdullah Yemre, yaklaşık üç saat boyunca sokak sokak gezerek çöplerden kağıt topluyor. Boş sokaklarda yalnız başına dolaşan Yemre, daha sonra kağıt toplama aracı ile evinin yolunu tutuyor. Topladığı kağıtları satarak geçimini sağladığını söyleyen Yemre, muhabirinin sorularını cevapladı. Yemre, eşinin Niğde'de olduğunu Ankara'da ise yalnız başına yaşadığını söyledi. Kağıt toplamanın kendisi için zor olduğunu söyleyen Abdullah Yemre, Yaklaşık 3 saat sürüyor. Daha önce çobandım. Niğde'den Ankara'ya gelip 30 yıldır kağıt topluyorum. Emekli değilim. Emekli olsam burada ne ararım. Akşam çıkıp gece evime gidiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaşlı adamın çöplerden kağıt araması

-Kağıt toplama aracı ile ilerlemesi

-Röpörtaj

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,()

18.05.2017 - Haber Kodu : 170518011

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20)GAZETECİ SANDIKÇI'DAN 'KIRMIZI-BEYAZ KADRAJ' SERGİSİ



DOĞAN Haber Ajansı () Samsun Bölge Temsilcisi Murat Sandıkçı'nın Samsunspor'un maçlarında çektiği fotoğraflardan oluşan 'Kırmızı-beyaz kadraj' adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine açıldı. Murat Sandıkçı'nın 2016-2017 futbol sezonunda TFF 1'nci Liginde mücadele eden Samsunspor'un bu sezonki resmi karşılaşmalarında çektiği fotoğraflardan 55'ini, 'Kırmızı-beyaz kadraj' adıyla Samsun'da bulunan bir alışveriş merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Düzenlenen sergiye İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Samsunspor Kulübü 2'inci Başkanı Ruştu Araboğlu, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Temsilcisi Avni Demir, Samsunspor eski teknik direktörü Ercüment Coşkundere, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Düzenlenen serginin açılışında konuşan Murat Sandıkçı, "Bazen sayfalar dolusu yazıyla vermek istediğiniz mesajı tek bir kare fotoğrafla verebiliyoruz. Söz uçuyor tek bir fotoğraf karesi hafızalara kazınıyor. Artık gazeteler uzun yazılar değil, büyük fotoğraflarla okuyucularına ulaşıyor" diye konuştu.

Sergiyi gezen Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu da, "Murat Sandıkçı'nın harcadığı bu emeğe teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir sergi. Çok güzel ve harika fotoğraflar yer alıyor" dedi.55 fotoğrafın yer aldığı 'Kırmızı-beyaz kadraj' sergisi bugün akşama kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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-Sergide yer alanf otoğraflardan detay

-Açılış yapılması

-Serginin gezilmesi

-Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu ili röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN / SAMSUN,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517256

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21)BANDIRMA KUŞCENNETİ FESTİVALİ BAŞLADI



BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Bandırma’da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali başladı. Yurt dışından gelen halk oyunları toplulukları ve tiyatro ekiplerinin katıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Tüm, Namık Havutça ve vatandaşlar belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Hoşgörünün kenti Bandırma’da her rengin kendi güzelliğini özgürce sunabildiği bir güne tanıklık ediyoruz" dedi.

Kaymakam Günhan Yazar ise, "Bandırma kültür sanat şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyor, bu yeter mi, yetmez. Sanatı ve sanatçıyı halkla buluşturacak insanlara ihtiyaç var. Bizim belediyemiz de bu işi yapıyor" diye konuştu.

Festival kapsamında eserleri en çok satanlar arasında yer alan Bubi’nin 'Kafesler' sergisi Bandırmalı sanatseverlerle buluştu. Sergi, 17-26 Mayıs tarihleri arasında Belediye Kültür Sanat Merkezi Galeri Salonu’nda sanatseverlerin gösterimine açık olacak.

Görüntü Dökümü

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-Festival kortej yürüyüşü

-Kaymakam Günhan Yazar

-Belediye Başkanı Dursun Mirza

-Detaylar

Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517284

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