DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YOLCU OTOBÜSÜ DEMİR YÜKLÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI

ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde yolcu otobüsünün demir yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 1'i ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Karakoçan- Bingöl karayolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a giden Zafer Üstün yönetimindeki 34 ZZ 6516 plakalı yolcu otobüsü, önünde giden 33 AH 380 çekici plakalı demir yüklü TIR'ın 31 PAD 67 plakalı dorsesine çarptı. azada otobüsün ön koltuğunda oturan yolculardan 1'i yaşamını yitirirken, 1'i ağır 20 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralanan sürücü Zafer Üstün, ifadesinde gözüne güneş ışığı yansıdığı için önündeki TIR'ı göremediğini söylediği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



OLAY YERİ VE HASTANE GÖRÜNTÜLERİ FEED TEN GEÇİLİYOR

ELAZIĞ,()

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2)ANTALYA TOKİ KONUTLARINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ



ANTALYA'da, TOKİ konutlarında bir binada sabah meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen patlamada 2 kişi öldü.

Olay, merkez Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında 4 katlı CY7 Blok'un 3'üncü katındaki dairede saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Patlamayla birlikte apartmanda oturanlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Patlamanın olduğu dairenin camları kırıldı, pencereler yerinden söküldü, çevreye ceset parçaları dağıldı, komşu daireler de hasar gördü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine TOKİ konutlarına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, patlamanın meydana geldiği dairenin 'örgüt evi' olabileceği ihtimali üzerine çevrede geniş bir güvenlik şeridi oluşturdu. Dairede yapılan incelemede biri kadın 2 kişinin parçalanmış cesetleri bulundu.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Bomba uzmanlarının çalışması sürerken Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine geldi ve patlamanın olduğu dairede inceleme yaptı. Olayın mutfak tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Uzunkaya, “Sabah bir patlama oluyor. Diğer daireler de etkilenmiş patlamadan. İçeride ve kapı önünde bir kadın ile erkek cesedi var. Ayrıntılar inceleniyor. Görünüş itibariyle bir tüp patlaması da olabilir. Başka bir patlama mıdır, arkadaşlarımız inceliyor. Terör olayı olmadığı anlaşılıyor" dedi.

Patlamanın nedeni ve ölenlerin kimliğinin saptanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerindeki geniş güvenlik önlemi detay

Polis araçları ve olay yeri inceleme ekipleri detay

Vatandaşlardan detay

Bina ve patlamanın meydana geldiği daireden detay

Emniyet müdürü Celal Uzunkaya detay

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya röp

Haber-Kamera. Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517024

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517023

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3)MAÇKA ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ ÇETİNGÖZ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Törende şehitz oğlunun Türk Bayrağı'na salırı tabutu öperek teselli arayan acılı anne Huriye Çetingöz, "Üzülmeyin, oğlum Allah'ın en sevdiği kuluydu demek ki" diye konuştu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, şehidin babası Kerim ve annesi Huriye Çetingöz ile çok sayıda asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

ACILI ANNE: ÜZÜLMEYİN, OĞLUM ALLAH'IN EN SEVDİĞİ KULUYDU DEMEK Kİ

Törende acılı anne Huriye Çetingöz, oğlunun Türk Bayrağı'na sarılını naaşını öperek teselli aradı. Şehidin bir yakını törende baba Kerim Çetingöz'e sarılarak, "Kollayamadık Osman'ı Kerim amca" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada anne Huriye Çetingöz de "Üzülmeyin, oğlum Allah'ın en sevdiği kuluydu demek ki" diye yanıt verdi.

'OSMANGAZİLER BİTER SANMASINLAR'

Şehidin özgeçmişinin okunması ve duanın ardından şehit babası Kerim Çetingöz kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Bu ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirten Kerim Çetingöz, "Dedemin adını taşıması için evladımın adını Osmangazi koydum. Bir Osmangazi ölür, bin Osmangazi dirilir. Sanmasın ki hainler bu ülkeyi alt edebilirler. Bin tane Osmangaziler bu ülkede yeşermektedir. Osmangaziler biter diye sanmasınlar. Bir tane evladım vardı ama arkadan Osmangaziler geliyor. Bu ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bunu bütün dünya duysun. Başta terörist adiler ve içimizdeki terörist adiler, bunları iyi duysun. Osmangaziler hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

Tören sonunda oğlunun tabutuna omuz veren baba Çetingöz'e çevrede töreni izlemeye gelen bazı vatandaşlar da "İşte asıl baba budur" diye seslendi.

Törenin ardından şehidin cenazesi Trabzon Havalimanı'ndan askeri uçakla Kayseri'ye gönderildi. Şehidin cenazesi bugün Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Törenden görüntüler

Aileden görüntüler

Baba Çetingöz'ün konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO / TRABZON,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516168

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516177

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516178

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516179

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516200

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4)ANTALYA’DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK 2 İŞÇİ ÖLDÜ



ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde kömür ocağında metan gazı sıkışması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi gazdan etkilendi. Ovacık Mahallesi’nde ‘Balyak-Balyak Madencilik Ltd. Şti.’ adlı firma tarafından 2015 yılından beri işletilen kömür ocağında dün saat 20.00 sıralarında metan gazı sıkışması meydana geldi. Madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi gazdan etkilenince, güçlükle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocaktan çıkarılan işçiler Levent Korkmaz, Esen Çavuş, Ersin Akkuş, Hüseyin Durmuş, Feyzettin Bayramoğlu, Özgür Arık, Kadir Özbek ve Ömer Erdem ambulansla Antalya’daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Ersin Alkuş ve Hüseyin Durmuşile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

900 METREDE OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, maden ocağındaki yoğun metan gazı sıkışması nedeniyle işçilerin etkilendiğini belirterek, işçilerden 2’sinin ocakta mahsur kaldığını söyledi. Vali Karaloğlu, 900 metrede olduğu tahmin edilen 2 işçiye ulaşılamadığını aktardı. Kütahya’dan bölgeye TTK tahlisiye ekibinin yönlendirildiğini aktaran Vali Karaloğlu, maden ocağına sürekli hava basıldığını kaydetti.

ZONGULDAK'TAN DA EKİP YOLA ÇIKTI

Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'ndeki maden ocağında meydana gelen göçükle ile ilgili kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) da 7 kişilik kurtarma ekibi, yola çıktı. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i mühendis, 6'sı maden işçisi, 7 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Antalya'ya ulaştırılarak kurtarma çalışmalarına katılacakları belirtildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın talebi üzerine TTK'dan kurtarma ekibi istediklerini belirterek, "Gelen bilgi üzerine hızlı şekilde arkadaşlarımız hazırlandı. 7 kişilik ekip havalimanına yola çıktı. Uçakla Antalya'ya ulaştırılacaklar. Oradan da hızlı şekilde maden ocağına giderek kurtarma çalışmalarına katılacaklar" dedi.

2 İŞÇİ İÇERİDE MAHSUR

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, gazdan etkilenen ve hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. İşçilerin kontrol amaçlı hastanede tutulduklarını belirten Kaymakam Feslihan, "2 işçi de halen içeride mahsur. Olay yerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri bulunuyor. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.

‘NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAYAMADIK’

Maden ocağı işletmecisi firmanın ortağı Emin Bal, “Olay saat 20.00 sıralarında yaşanmış. Ben şirketin demir bölümünden sorumluyum. Maden ocağından ortağım İbrahim Yılmaz sorumlu. Kendisi şu an şantiyede çalışıyor. Olayın nasıl meydana geldiği konusunda bir bilgim yok. Ancak bütün önlemlerimiz alınmış durumda. Ocakta herhangi bir eksiğimiz yok. Olayın nasıl olduğunu biz de anlayamadık. Temennimiz işçilerin sağ salim kurtulması. Olayı araştıracağız, nedenini araştıracağız. Ona göre ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

MAHSUR KALAN MADENCİLERİN CESETLERİNE ULAŞILDI

Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür madeninde, yoğun metan sıkışması sonucu mahsur kalan işçiler Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş (35) yaşamını yitirdi. İtfaiye ve AFAD ekipleri saat 03.00 sıralarından 830 metre derinde mahsur kalan iki işçinin cansız bedenine ulaştı. Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş'un cenazeleri, incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

VALİ KARALOĞLU: YARDIM ÇAĞRISI 19.43'TE

Kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, madendeki kazanın saat 19.43'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiğini söyledi. Çağrı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Maden ocağının kendi ekipleri de çalışmaya başladı. İki arkadaşımızın maalesef cesetleri tünelden çıkartılarak morga gönderildi. Göçük, patlama yok ama yoğun gaz sızıntısı var. Arkadaşların gazdan etkilenerek öldüğünü düşünüyoruz. Kesin sonuçlar otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Çok yoğun gaz sızıntısı sonucu meydana gelmiş bir kaza. Soruşturma başladı, şu anda ekipler burada. Soruşturma olacak. Etraflıca savcılığımız, jandarma soruşturacak. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü olayı inceleyecek" dedi.

Vardiyada toplam 14 işçinin çalıştığını, bunlardan 10'unun olayın meydana geldiğinde tünelde olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Şu anda edindiğimiz bilgiler bunlar. Ama soruşturma sonucu ne olur bilemem. Bu tünel yatay, aşağıya doğru değil. 830 metrede arkadaşlara ulaşıIdı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------ANTALYA

-Yaralı işçilerden görüntü

-Madencilerden görüntü

-Kurtarma ekipler

-Vali Karaloğlu ve beraberindekilerden görüntü

-Maden ocağıdan görüntü

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-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Hastane ve ambulanslardan görüntüsü

-Hastaneye kaldırılan işçiler

Genel ve detaylar

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-Cesetlerden görüntü

-Maden ocağı

-Vali Karaloğlu açıklama

-Röportajlar

-İşçiler tıraş olurken

-İşçilerden genel-detay

Görüntü Dökümü

-----------------------------ZONGULDAK

-Ekibin hazırlanması

-Malzemelerin dışarı çıkarılması

-Minibüsün gelmesi

-Malzemelerin minibüsse taşınması

-İşçilerin minibüse binmesi

-Minibüsün gitmesi

HaberKamera: Tolga YILDIRIM-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517016

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517015

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516221

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517003

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517004

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517005

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517006

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517007

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516219

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5)AMED SPORTİF- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI



SPOR Toto 2'nci Lig Play Off yarı final rövanş karşılaşmasında Amed Sportif, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk maçın ardından, dün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve çekişmeli geçen rövanş maçının 31'inci dakikasında Deniz'in penaltı vuruşuyla 1- 0 öne geçen Amed Sportif, 90+3'te Ersel'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.

Final şansını kaybedince öfkelenen Amed Sportif taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi. Sahada görevli çevik kuvvet polisi önce copla daha sonra da biber gazıyla sahaya inenlere müdahalede bulundu. Olayları yatıştırmak için sahaya inen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gazlı müdahalede bulunan polise kızarak, gaz kullanmaması konusunda uyarıda bulundu. Aslan, gazlı müdahalede bulanacak polis hakkında da inceleme başlatacağı uyarısında bulundu. Maç sırasında da protokol tribününde olaylar çıktı. Her iki kulübün yöneticileri arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Maçın sona ermesinin ardından Erzurumspor kulüp yöneticileri polis eşliğinde futbolcuların olduğu soyunma odasına götürüldü. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı saha dışında da sıçrayan olaylarda polis, öfkeli taraftarları uzaklaştırmak için biber gazı kullandığı görüldü.

Maçı protokol tribününde izleyen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, her iki kulübün yöniticileriyle görüşerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yaşanan olaylardan görüntü

-Polisin müdahalesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN / DİYARBAKIR,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516202

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6)İNEGÖL'DE EV SAHİBİ İLE SURİYELİ KİRACI KAVGASI: 10 YARALI



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde ev sahibi ile kiracıları Suriyeli aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi hafif yaralandı.

İnegöl'de geçen cumartesi günü 39 yaşındaki Medine Y., eve çok fazla kişi aldıklarını iddia ettiği üst kattaki kiracıları Suriye uyruklu aile ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda, yaralanan Medine Y., hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen Medine Y.'nin Almanya'da yaşayan eski eşi Ali C., dün İnegöl'e geldi. Ali C. ve yakınları ile Suriyeli aile arasında kavga çıktı. Sokağa taşan, taşlı ve sopalı kavgaya müdahale eden Çevik Kuvvet polisi, tarafları güçlükle yatıştırdı.

Kavgada yaralanıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8'i Suriye uyruklu, 10 kişi, ayakta müdahalelerinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüler

-Polisin müdahalesi

-Gözaltı görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516211

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7)YÜZDE 100 BURSLA HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUYACAK

İZMİR Amerikan Koleji'nde burslu olarak okuyan 18 yaşındaki Nil Çakırca, Harvard yolcusu. Başvurunun kapanmasına yarım saat kala annesinin önerisiyle niyet mektubunu yeniden yazan ve ilk akıllı telefonunu lise 1'de aldığından bahseden Nil Çakırca, yüzde 100 bursla Harvard'da okuyacak.

İzmir Amerikan Koleji'nde (ACI) burslu ve yatılı okuyan Nil Çakırca, Harvard üniversitesine yüzde 100 bursla kabul edildi. Ailesiyle her kararını paylaştığını belirten Nil, başvurunun bitmesine yarım saat kala annesinin beğenmediği 'niyet mektubunu' yeniden yazdı. Ekonomi ile ilgili yazdığı niyet mektubunu, kendisini anlattığı yenisiyle değiştiren Nil, ilk akıllı telefonunu lise 1'de aldığını bu telefonun ablasının eski telefonu olduğunu, bu telefonla arkadaş ilişkilerinin şekillenmesini, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini anlattı. Nil mektubunda Türkiye'de uygulanan sınav sisteminden de bahsetti. Harvard gibi okulların sadece başarı değil farklılıklar da aradıklarını belirten Nil, "Çünkü başvuran herkesin puanları, notları yüksek. İlk mektup nasıl bir eğitim alacağım ile ilgiliydi. Anneme bunu okudum, ama bakışından beğenmediğini anladım. Değiştirmemi önerdi. Başvurunun bitmesine yarım saat kala hayatımın şekillenmesinde etki yaratan anılarımı anlattığım mektubu yazdım. İzmir Amerikan'a ablam Damla'nın girmem için ısrarcı olduğunu, okula yüzde 100 burslu kabul edilişimi, ablamın Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuduktan sonra hayali olan Google'da çalışmaya azmi sayesinde nasıl başladığını yazdım" dedi.

İLK TELEFONUNU LİSE 1'DE ALDI

Mektubunda arkadaşlarla olan ilişkinin ve aile değerlerinin toplumun beklentilerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Nil, "İleride ülkeme dönüp yakaladığım fırsatları diğer çocukların da yakalaması için elimden geleni yapacağımö dedi. İlk telefonunu lise 1'de aldığından da söz eden Nil, "WhatsApp uygulamasının arkadaşlarımla ilişkimi belirleyici olmasından söz ettim. Benim ilk akıllı telefonum lise birde oldu. O da ablamın eski telefonuydu. Oysa hazırlıkta tüm arkadaşlarımın akıllı telefonları vardı ve kendi aralarında haberleşiyor, sınavlarla ilgili konuşuyorlardı. Ertesi sabah ben ne muhabbetlerine katılabiliyor ne de esprileri anlıyordum. Telefon ile ben de bu sohbetlerin içine girebildim. Çünkü WhatsApp uygulamasını iletişim ve sınavlara hazırlık için kullanıyor, soru çözüyordum. O kadar çok soru çözümüne yardım ettim ki, 'en iyi dost Oscar heykelciliği' verildi" diye konuştu.

BURSU GERİ VERECEK

Harvard Üniversitesi'nin yüzde 100 burs verdiği Nil, "Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı'nın her yıl bir öğrenciye verdiği bursa da başvurmuştum. Onu da almaya hak kazandım. Ancak eğitim masraflarımı yüzde 100 karşılayan bir bursa sahip olduğum için bu bursu başka arkadaşlarımın faydalanması için devredeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Nil Çakırca ile röp

- Nil ve arkadaşları ile görüntü

- Nil ve bilgisayar öğretmeninden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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8)KHK VE SÜRGÜN AÇIKLAMASINA POLİS İZİN VERMEDİ



ANTALYA'da KHK ve sürgünleri protesto için bir araya gelen gruba, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis izin vermedi. Basın açıklamasında diretilince üç kez uyaran polis, iterek grubu uzaklaştırdı.

Antalya'da dün saat 15.00 sıralarında Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Eğitim Sen üyesi 25 kişilik grup, 'Kanun Hükmünde Kararname' kararları ile 'sürgün'leri protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis, yasal olmadığını belirterek, basın açıklamasına izin veremeyeceklerini söyledi. Grup, polisin ikazına rağmen açıklama yapmakta ısrarlı olunca üç kez uyarıldıktan sonra Çevik Kuvvet tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Grup, sloganlar atarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerden detay görüntü

-Gruptan görüntü

-Polisin müdehalesi

-Detaylar

255 04.11"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL / ANTALYA,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516195

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9)SALÇA BİDONLARINDA ESRAR SEVKIYATI



UŞAK'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir otomobildeki domates salçası bidonlarının içinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Afyonkarahisar'dan Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Afyonkarahisar plakalı aracı takibe alan ekipler, şehir merkezinde uyuşturucu maddenin başka bir araca nakledildiği sırada operasyon başlattı. Aracı durduran polis, 'Tora' adlı eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, 4 plastik salça bidonu ve 1 karton kutuda 9 paket halinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili İ.A. (38) ve A.A. (42) gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

- Araçtan ve arama köpeğinden görüntü

- Araçta ele geçirilen salça bidonlarından görüntü

- Salça bidonlarından çıkan esrardan görüntü

Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516185

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10)CHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI(ÖZEL)



KAYSERİ’de önceki gün gece saatlerinde CHP İl binasına bırakılan şüpheli çanta, hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

CHP Kayseri merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan il binasına önceki gün gece saat 22.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından şüpheli bir çanta bırakıldı. Çantanın içinden bir kablonun göründüğünü fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Uzman ekibin incelemesinin ardından bir erkek tarafından bırakılan çantanın, kadın çantası olduğu ve içerisinde makyaj malzemeleri, cep telefonu, şarj cihazı çıktığı ifade edildi. Çantadan dışarıya çıkan kablonun da şarj cihazının kablosu olduğu belirtildi. Diğer yandan olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, telefonla konuşan bir kişi önce parti binasının önünde geçiyor ve ardından kısa süre sonra erkek olduğu görülen ve elinde telefon olan başka bir kişi elindeki çantayı partinin giriş kapısına bırakıp, gidiyor. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yakın takibe aldı. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de, “Polis inceliyor, umarız olumsuz bir olay değildirö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin görüntüleri

-Polisin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi

-CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN / KAYSERİ,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516191

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BOŞANDIĞI EŞİNİ BAŞINA ÇEKİPLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

11)CİNAYET PROTESTO EDİLDİ

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, Yahya Cengiz Küçük'ün, boşandığı eşi Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürmesi, dün akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen eylemle protesto edildi. Eyleme, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi, CHP ve HDP üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Gurup 'Şiddeti, tecavüzü açık ediyoruz, haykırıyoruz', 'Asla yalnız yürümeyeceğiz, yaşasın kadın dayanışması', 'Şiddete, savaşa, güvencesizliğe, kadın düşmanlığına karşı isyandayız', 'Kadın mücadelesi mühürlenemez' ve 'Kadın cinayetlerine hayır, Işık İkizoğlu ölümsüzdür' yazılı pankartlar taşıdı. Gurup adına yapılan basın açıklamasında "Kadına şiddeti, ölümü reva gören çağdışı zihniyet bir kardeşimizi Işık'ımızı aramızdan aldı. Dikilimizde yaşayan, etrafına ışıklar saçan Işık kardeşimiz, boşandığı eşi tarafından vahşice katledildi. Dikilililer olarak acımız büyük, öfkemiz büyük. Çoğu katledilen kadınlarda olduğu gibi devlet Işık'ımızı koruyamadı. Söyleyecek çok sözümüz var. İsyan edecek acımız çok. Dur denilmesi gereken bir vahşet var" denildi.

Basın açıklamasından ardından 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve 'Hesabı sorulacak' sloganları atan grup olaysız dağıldı. Öte yandan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Işık İkizoğlu'nun cenazesinin bugün öğle namazının ardından Dikili Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

TUTUKLANDI

Bu arada, katil zanlısı Yahya Cengiz Küçük'ün emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanan Küçük, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu. Çiftin 9 yaşındaki kızı I. Küçük'ün ise anneannesi F. İkizoğlu ve teyzesi B. İkizoğlu'na teslim edildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Atatürk Meydanı'ndan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Slogan atan guruptan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ(İzmir),()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516210

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12)TAKSİCİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, taksi şoförü 49 yaşındaki Muammer Eğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, dün saat 13.45 sıralarında İzmir'in Dikili İlçesi Salihleraltı Sülüklü Mevkii'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Tugay Hendekli, park halindeki 10 T 4035 plakalı taksiyi fark edip yanına gittiğinde yerde kanlar içerisinde bir kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde taksinin şoförü olduğu belirlenen Muammer Eğin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eğin'in sırtından defalarca bıçaklandığı tespit edildi.

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi otogar taksi durağına bağlı çalışan evli ve 2 çocuk babası Muammer Eğin'in, dün saat 13.00'te duraktan ayrıldığı bildirildi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eğin'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eğin'in üzerinde ve aracında para ve cep telefonuna ulaşılamazken, jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ölen şoförden görüntü

- Ölen şoförün fotoğrafı

- Jandarma incelemesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / DİKİLİ(İzmir),()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516176

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13)TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

SİVAS'ta 26 yaşındaki Engin Soylu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saat 21.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 46'ncı Sokak'ta meydana geldi. Engin Soylu, sokak üzerindeki boş bir arsada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Soylu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Soylu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Soylu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde 11 boş kovan bulan polis, araçla kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Vurulan gencin hastaneye götürülürken görüntüsü

-Öldürülen gencin fotosu

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517001

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14)EMEKLİ POLİS MEMURU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde emekli polis memuru 68 yaşındaki Amhet Güler, evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Arabacılar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli polis memuru Ahmet Güler'den 20 günden haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelince, şüphelenip içeri girdi. Güler'i merdivenlerde hareketsiz bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çürümeye başladığı belirlenen Ahmet Güler'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri detay

- Cenazenin evden çıkartılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),()



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15)EŞİNE MESAJ GÖNDERİP, SEYHAN NEHRİ'NE ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ



ADANA'da eşine telefonla intihar edeceği yönünde mesaj gönderip Seyhan Nehri'ne atlayan 34 yaşındaki Arif Tunç, boğularak can verdi.

Olay, dün gece saat 22.15 sıralarında Seyhan Nehri üzerinde merkez Çukurova ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen muhasebeci Arif Tunç, çıktığı köprüde, eşi Meltem Tunç'a nehre atlayıp intihar edeceği yönünde mesaj atıp, kendisini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Bu sırada nehirde kayıkla balık tutan bir kişi, olayı görüp, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Tunç'a ulaşılamayınca, sualtı polisinden destek istendi.

Gelen sualtı ekipleri hem botla nehir üzerinden hem de su altında arama yaptı. Bir süre sonra ekipler, Tunç'un cesedini, atladığı yere yakın bir noktada bularak kıyıya çıkardı. Bu sırada olay yerine gelen Meltem Tunç, eşinin cesedinin çıkarılması sırasında gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından Arif Tunç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Gençlik Köprüsü'nun tabelası ve Seyhan Nehri'nden görüntü

- Tepe lambaları yanan CANKUR araçlarından görüntü

- Polis ve Cankur ekihlerinin köprü üserinden ışık tutarak nehrin üzerini kontrol etmesi

- Meltem Tunç'un polise bilgi vermesi, maddi sıkıntı yaşadıklarını söylemesi

- Görgü tanığı balıkçının polise bilgi vermesi

- Sualtı polislerin bot ile nehire açılması

- Sualtı dalgıç polislerin bottan nehire atlamaları

- Arif Tunç'un torba içindeki ceseti

- Meltem Tunç'un ağlaması ve feryat etmesi

- Sağlık ekiplerinin ceset üzerinde EKG alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

17.05.2017 - Haber Kodu : 170517009

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16)BALIK TUTMAK İÇİN MELEN ÇAYI'NA GİTTİ, KAYBOLDU



DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde 56 yaşındaki Ergün Ersoy, balık tutmak için Melen Çayı'na gittikten sonra kayboldu. Kıyafetleri ve tüfeği çay kenarında bulunan Ersoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Ergün Ersoy, önceki gün balık tutmak için ilçeye bağlı Dilaver Köyü mevkisindeki Melen Çayı'n gitti. Ersoy'un eve dönmemesi üzerine yakınları balık tuttuğu yere gitti. Ersoy'a rastlamayan yakınları, elbiseleri ile tüfeğini çay kenarında buldu. Yakınlarının kayıp başvurusu yapması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, botla çayda arama yaparken jandarma ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında ve ormanın için kısımlarında arama yaptı. Ersoy, şuana kadar yapılan aramalarda bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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--Ekipler ararken

-Köylüler ararken

-Köy muhtarı ile rop

-Jandrama ekipleri ararken

-Özel eğitimli köpek

Boyut: 273 mb

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516201

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17)SİVEREK’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI: 1 YARALI



ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, uzun namlulu silahlarla taranan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarptı. Otomobildeki 1 kişinin yaralandığı olayda saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Gerger Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GU 1975 plakalı otomobile, plakası belirsiz bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Taranan otomobilin sürücüsü, saldırganlardan kurtulmak için aracıyla hızla uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamanın ardından Çermik yolunda tekrar ateş açılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Saldırganlar otomobille kaçarken, saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Yılmaz Gündoğdu, sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Gündoğdu, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıya uğrayan ve hasar gören tomobilde 1 pompalı tüfek ve fişekler ele geçirildi. Tüfek ve fişeklere el koyan polis, saldırganların kimliklerinin belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Ateş açılan otomobil

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Alınan güvenlik önlemi

- Otomobilde bulunan pompalı tüfek

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516216

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18)DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN ŞOFÖR KAZADA ÖLDÜ

YOZGAT’ta, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat'ta İl Özel İdare Müdürlüğü yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu 66 DE 777 resmi plakalı hizmet aracını kullanan 61 yaşındaki Hamza Gülbahçe, iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirince otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil şoförü Gülbahçe ile araçta bulunan 4 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şoför Hamza Gülbahçe, hayatını kaybetti. Yaralı 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren otomobil şoförü Hamza Gülbahçe’nin kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği öne sürülen kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Otomobilin incelenmesi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,()

16.05.2017 - Haber Kodu : 170516208

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19)BETON DİREK CİPİN ÜZERİNE DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

KONYA'da kontrolden çıkan cip sokak lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direğin cipin üzerine devrilmesi sonucu 40 yaşındaki sürücü Oktay Beyazıt ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Beyazıt idaresindeki 42 EMB 33 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan beton sokak lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk cipin üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanan Beyazıt, olay yerine çağrılan ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Oktay Beyazıt'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza sonrası cadde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Cipin üzerindeki direk güçlükle kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri detay

- Direği kurtarma çalışmaları

- Direğin aracın üzerinden kaldırılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

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20)OŞ EVİ KUNDAKLADILAR

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, boş evi kundakladı. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi 904 Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, yüzleri maskeli 2 kişi, camını kırdığı evin penceresinden içeriye yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, alevler hızla yayıldı. Mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evin kapısını balyoz ile kırarak içeriye girdi. Alevlere evin içinden ve dışından müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye erleri ve polisin yaptığı incelemede evin boş olduğu tespit edildi. Kundakçıları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kundaklamanın olduğu sokaktan görüntü

- Sokaktaki kalabalık ve itfaiye aracından görüntü

- Evin önündeki itfaiye erinden görüntü

- İtfaiye erlerinin evin demir kapısını balyoz ile kırması

- İtfaiye erlerinin evin çevresinde inceleme yapması

- Evin dış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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21)ABD'YE TEPKİ İÇİN ALDIĞI ÖDÜLLERİ ÇÖPE ATTI



AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin İlçesi'nde emekli hava astsubay 4 çocuk babası 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'de görev yaparken ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden aldığı ödül ve takdir belgesini, bu ülkenin terör örgütlerine desteğine tepki için çöpe attı.

Bolvadin'de oturan emekli hava astsubay Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin YPG ve PYD terör örgütlerine destek vermesine tepki için bireysel bir eylem yaptı. 1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde görev yaptığı sırada ABD Hava Kuvvetleri yetkililerince kendisine verilen ödül ve takdir belgelerini tepki için çöpe atan Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin yaptığının dostluğa sığmadığını söyledi.

"2 SENEYE YAKIN ÇALIŞMALARIM OLDU"

Bolvadin Şehitliği'ni ziyaret eden Koyuncu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 yıl görev yaptığını belirterek, "1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin hava kuvvetlerinde 2 seneye yakın çalışmalarım oldu. Bu çalışmalarımızın amacı ABD Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki dostluğun perçinlenmesi amacıylaydı. Biz iyi niyetimizle onlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

ABD'nin YPG, PYD ve PKK'ya verdiği desteğin kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan Koyuncu, şunları söyledi:

"Bizler onların bu tür gövde gösterilerinden hiçbir zaman rahatsız değiliz. Biz onların hepsinin hakkından geliriz. Türk milleti Allah'ın izniyle hepsinin hakkından gelecektir. Bunları bu coğrafyadan gönderecektir. Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir. Bu şehitler burada vatanımız, milletimizin selameti için şehit olmuşlardır. Bu bakımdan ABD'den getirmiş olduğum taltifleri, ödülleri, dostluk belgelerini hepsini topladım, hatıralarımın içerisinden çıkararak çöplüğe attım. Neden? Çünkü PKK ile birlikte olmaları beni gerçekten rahatsız etti. Benim şehitlerim burada yatarken, onların PKK ile işbirliği yapması dostluğa hiçbir zaman uymamaktadır. Bu bakımdan çöpe attığım için gayet müsterihim."

Hasan Hüseyin Koyuncu daha sonra şehitler için dua etti.

Görüntü Dökümü

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- Hasan Hüseyin Koyuncu'nun açıklamaları

- Koyuncu'nun belgeleri çöpe atarken çekilmiş fotoğraflar

88.2 MB /// 02.46"

Haber-Kamera: Muzaffer NAL / BOLVADİN(Afyonkarahisar),()

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22)GAZİANTEP'TE, OBEZİTE İLE MÜCADELE İÇİN YÜRÜYÜŞ



GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kampanyasının açılışı kortej yürüyüşü ile başladı.

Festival Parktan başlayarak Masal Parkta son bulan kortej yürüyüşüne; Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Yürüyüş öncesi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 'obeziteye dur de' yazılı tişört dağıtıldı. Protokol üyeleri kortej yürüyüşünün ardından Masal Parkta hastanelerin kurmuş oldukları stantları ziyaret etti. Kortej yürüyüşünün ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, obezitenin dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu belirterek, bütün dünya ülkelerinin obezite ile mücadele ettiğini kaydetti. Dünyanın bir tarafında günlük 1 dolar ile yaşamaya çalışan insanların olduğunu, diğer tarafta ise aşırı beslenmeden dolayı obezite hastası olan insanların olduğunu ifade eden Şahin şunları söyledi:

"Obezite yalnızca estetik açısından bakmamalıyız. Obeziteye sağlık açısından baktığımız zaman, çalışma hayatındaki masa başı işten dolayı, sağlık değerlerinin istenilen düzeyin altında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden biz Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak için; 5 bakanlığımız ile birlikte, 2 üniversitemizin desteği ile kampanyamızı başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kampanyaya destek için; bir taraftan yeşil alanlarımızı çoğaltıyoruz bir taraftan şehir merkezinden Gaziantep Üniversitesine kadar olan yol üzerinde bisiklet yolu yapıyoruz. Sağlıklı besleneceğiz ama aktiviteyi de hayatımızın bir parçası yapacağız."

Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise obezite ile mücadele için, az ve öz yememiz gerektiğini belirterek, kampanyada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından 'Obezite ile Mücadele Eylem Planı'nda yer alan kuruluşlar arasında protokol imzalandı.

Görüntü Dökümü

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- Kortej yürüyüşü

- Fatma Şahin'in konuşması

- Halil Uyumaz'ın konuşması

- Protokollün imzalanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP,()

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23)USTA SANATÇILAR BÜYÜLEDİ



MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 'Ustalara Saygı Konseri'nde klasik müziğin dünyaca ünlü duayenleri Devlet Sanatçısı keman virtüözü Ayla Erduran ile piyanist Ayşegül Sarıca sahne alarak performansları ile büyüledi.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen etkiliğine Kültür ve Turizm İl Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinliğin başında bu 7'nci düzenlenen Beste Yarışması Ödülü'nü kazanan Soner Özer ile Genç Yetenekler Ödülü, Aylin Çelik'e verildi. Törende konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Yağcı, vatandaşları çok sesli müzikle buluşturmayı ve aydınlık Cumhuriyetçi kızların yetiştirilmesi için etkinliğin düzenlendiğini belirterek, Aylin Çelik'in ödülünü verdi. Çelik ise ödüle layık görülmesi nedeni ile teşekkür etti.

Daha sonra ise Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Karşıyaka Oda Orkestrası sahne aldı. Konserin ilk bölümünde Gökmen yönetimindeki orkestra D. Shostakovich'in Oda Senfisi'ni seslendirdi. Ardından ise Devlet Sanatçıları Ayla Erduran ile Ayşegül Sarıca sahneye gelerek E. Chausson'un keman, piyano ve yaylılar için konçertosunu seslendirerek salonu dolduranları büyüledi. Konserin sonunda Festival Sanat Ödülü Gökmen ile Cihat Aşkın tarafından Ayle Erduran ile Ayşegül Sarıca'ya verildi. Ödülünü alan her iki sanatçı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Bu sırada sahneyi terk etmeye hazırlanan Ayla Erduran talihsiz bir kaza geçirerek düşerken, yanında bulunan orkestra sanatçıları tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak kulise götürüldü.

Etkinliğin 2'nci bölümünde ise Ayla Erduran yeniden sahneye Cihat Aşkın ile birlikte gelerek J. S Bach ile Bela Bartok eserlerinin seslendirerek, sanatseverler unutulmaz bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

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- Kültür Merkezi girişindeki kalabalık

- Salondan görüntü

- Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, Rengim Gökmen ile birlik sahneye gelmesi

- Sanatçılar'ın izleyenleri selamlaması

- Orkestra sanatçılarından görüntü

- Ayla Erduran keman çalarken

- Sanatçılar ödülüllerinin verilmesi

- Ayla Erduran sahneyi terk ettiği sırada sanatçıların arasında düşmesi

- Sanatçıların sahneden ayrılırması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 405,39 MB SÜRE: 05'06"

Haber-Kamera: Mustafa ERCAR / MERSİN ()

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