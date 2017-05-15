DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BİTLİS'TEKİ ÇATIŞMADA 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU



BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bitlis kırsalında güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Çetin Karabulut şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürerken, şehit güvenlik korucusu Karabulut için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Şehit Karabulut merkez Kurubulak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Bölgeden ARŞİV görüntü

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,()

15.05.2017 - Haber Kodu : 170515004

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2)MUĞLA' DA 24 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

TUTUKLANAN MİDİBÜSÜN SAHİBİ 'FRENİN BOŞALMASINDAN KAYNAKLANABİLİR'

Muğla- Marmaris karayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan midibüsün sahibi Bülent Ç., Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Bülent Ç., ifadesinde şunları söyledi: "Kazada ölen ve yaralananların çoğu ile yakınlığım bulunuyor. Olayı duyar duymaz şok yaşadım. Böyle bir şey nasıl olur diye sürekli kendimi sorguladım. Sürekli olarak aracın periyodik bakımlarını yaptırıyordum. Midibüsü Murat Ceylan'a kiraladım. Armağan Serttaş, eşinin çocuğuyla birlikte geziye gideceğini öğrenince otobüsü kendisi kullanmak istemiş. Armağan'ın direksiyonu çok iyidir. Kazada ihmal olduğunu düşünmüyorum. Frenin boşalmasından kaynaklanabilir. Olayda hiçbir suçum ve kabahatim yoktur."

MİDİBÜS SAHİBİ TUTUKLANDI

Muğla-Marmaris Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan midibüsün sahibi Bülent Ç., Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA' DA 24 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Muğla Antalya karayolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Araç kamerasında kaza anı

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevkten görüntüler

Haber: MUĞLA, ()

14.05.2017 - Haber Kodu : 170514158

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3)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: YAKIN TARİHİMİZDE OLMAYAN BİR ACI YAŞADIK

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Muğla'da meydana gelen kazayla ilgili, "Ak Parti, hükümetleri döneminde son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, ülkeyi bölünmüş yollarla donattı. Ama maalesef sayısı çok azalsa bile, ölümlü kaza sayısı azalmış olsa bile dün çok büyük bir acı, yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile 15 Temmuz'da Türksat Kampüsü'nde şehit düşen Ahmet Özsoy'un oğlu Muhammed Sad Özsoy'un düğün yemeğine katıldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han'daki yemekte genç çifte mutluluk dileyen Veysi Kaynak, evlilik müessesesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu aileden inşallah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar çıkacakö dedi.

ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Anneler Günü'nü de kutlayan Veysi Kaynak, "Bizler için bir gün Anneler Günü değil, insanın geleceği annelerin elinde. Kadınlar bize Allah'ın emaneti. Annelerimizin hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruzö diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK BİR ACI'

Muğla'da Anneler Günü kutlaması için giderken geçirdikleri kazada yaşamını yitirenlere de rahmet dileyen Veysi Özçelik, şöyle dedi: "Maalesef çok acı bir kaza. Ak Parti, hükümetleri döneminde son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, ülkeyi bölünmüş yollarla donattı. Ama maalesef sayısı çok azalsa bile, ölümlü kaza sayısı azalmış olsa bile dün çok büyük bir acı, yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık. Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kabirleri nur içinde olsun.ö

Veysi Kaynak daha sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gitti.

Görüntü Dökümü

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- Özçelik çiftinin misafirlerini karşılaması

- Detay

- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın gelişi

- Yemekten detay

- RÖP: Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

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4)KILIÇDAROĞLU, ZÜBEYDE HANIM'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, Marmaris'teki midibüs faciasında ölenlerin cenaze törenine katılmak için geldiği İzmir'de, Anneler Günü nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti, karanfil bırakarak dua etti.

Buca'da kaza kurbanlarının ikindi vaktindeki cenazelerine katılıp, ailelere başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, daha sonra Anneler Günü dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabrini ziyaret etti. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, burada dua etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, kadınların Anneler Günü'nü kutladı ve onlarla fotoğraf çekildi, 7 yaşındaki bir kızın elini öptü. Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir'den ayrılmak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

Görüntü Dökümü

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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişinden görüntü

- Mezara karanfil bırakması

-Kılıçdaroğlu'nun dua etmesinden görüntü

-Kadınlarla fotoğraf çekilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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5)SAĞLIK BAKANI NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı ve işadamı olan Muammer Cindillinin oğlunun düğün törenine katıldı. Palandöken Dağı'ndaki Palan otelde düzenlenen törende işadamı Muammer Cindilli'nin oğlu Ali Erdem Cindilli Merve Gündeş ile dünya evine girdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Eyüp Tavlaşoğlu'nun kıydığı nikahta Bakan Akdağ, Ak Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, işadamı Metin Erişken şahitlik yaptı. Nikahın ardından Akdağ, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluklar diledi. Bakan Akdağ çiftlere öğretlerde bulunarak, "Dünya hayatında sıkıntılı günlerde olur. Bu sıkıntılı günlerde de cenabı hak birbirinize sıkı sıkıya bağlanıp, bibirinize esenlik içinde destek olmayı nasip etsin. Rabbim hepimizin çocuklarına da böyle bir güzel mürüvvetler nasip eylesin. Darısı evlenecek çocuğu olanların başına. Dört tanede benim bekliyor"

Görüntü Dökümü

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-Sağlık bakanının salona gelmesi

-Gelin damat'ın salona gelmesi ve dans etmesi

-Nikah töreni

SÜRE: 03.44 - BOYUT: 170 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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6)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: "ZENGİNLİĞİN KALBİNİZE HÜKMESİNDEN KORKUN"

Konya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, akşam bir düğün salonunda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yemeğe katılıp işadamlarıyla biraraya geldi. İşadamlarını uyaran Görmez, şunları söyledi: "Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Cenabı hak bereketini versin. Çok çalışın ve çok zengin olun. Zenginlikten hiç korkmayın ama bir şeyden korkun. Zenginliğin kalbinize hükmetmesinden korkun. Zenginliğinizin, servetinizin size hükmetmesinden korkun. Servetin sizi Allah'tan alıkoymasından korkun. Servetin, size eşinizden, çocuklarınızdan alıkoymasından çok ama çok korkun. Bu korkuyu yok edin ve ondan sonra zengin olun. Yeterki parayı kalbe koymayın. Çünkü kalp cenab-ı Allah'ın nazargahıdır. Oraya başka bir şey girmemeli. Bütün mazlum dünyanın size ihtiyacı var, bize ihtiyacı var. Onları düşünerek zengin olun. Sadece Karabağ'daki kardeşimizi değil, Balkanlar'daki kardeşimizi değil. Afrika'nın en ücra köşesinde 2 asırdır sömürgeler altında inim inim inleyen Müslüman kardeşimizi de düşünerek üretin. Bizim dinimiz dünyayı zennetmez, dünyayı dünya olduğu için zennetmez, dünyayı dünya olduğu için kötüleyen bir ayet ve hadis olmaz."

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRDIĞINIZ İŞÇİLERİ UNUTMAYIN

Zekat ve hayır verenler işadamlarının Diyanet İşleri'yle bağlantıya geçmesi tavsiyesinde bulunan Görmez, "Kendi yakınlarınızı unutmayın. İster diyanet, ister falan vakıf istesin, onların çalışmalarına katkıda bulunacağız diye kendi fakirinizi, şehrinin fakirini sakın unutmayın. Asgari ücretle çalıştırdığınız işçileri unutmayın. Belki her ilimizde müftülerimizle, işadamlarımız birlikte oturup zekat ve hayır müessesini bütün dünyanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, kendi yakınımızdan başlayarak, Allah'ın muradına uygun daha nasıl müesseseleştiririz bunun üzerinde birlikte durmamız gerekir."dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Görmez'den detay

- Salondan detay

- Görmez'in konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ / KONYA,()

15.05.2017 - Haber Kodu : 170515007

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7)22 YAŞINDAKİ GENÇ BALIK HAVUZUNDA ÖLÜ BULUNDU

BURSA'da evlerinin bahçesindeki havuzda beslediği balıklara yem vermek isteyen 22 yaşındaki Emre Kahraman babası tarafından ölü olarak bulundu.Olay Merkez Osmangazi İlçesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 00.30 sıralarında eve gelen 22 yaşındaki Emre Kahraman 15 yaşındaki kız kardeşi Sena'nın odasına giderek uyuyup uyamadığını kontrol etti, uykudan uyanan kardeşine bahçedeki balıklara yem vereceğini söyleyerek aşağıya indi. Bu sırada evde bulunan baba Saffet Kahraman bahçeden gürültü duyunca aşağıya indiğinde oğlunu havuzun içinde baygın şekilde yatar vaziyette buldu. Oğlunu havuzdan çıkaran Saffet Kahraman durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Emre Kahraman doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık sekiz ay önce askerden geldiği öğrenilen ve balık merakı nedeniyle bahçeye havuzu kendisinin yaptığı öğrenilen Emre Kahraman'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Sena Kahraman ?Ağabeyim 00.30 gibi eve geldi, benim yanıma girdi sarıldı öptü, sonra aşağıya indi, babamın bağırışıyla bende indim, babamın ağabeyimi havuzdan çıkardığını gördüm bende sağlık ekiplerine haber verdim" dedi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Havuzun görüntüsü

Polisler inceleme yaparken

Sena Kahraman ile röportaj

Ölen Emre Kahraman'ın resimleri

Hastaneden görüntü

SÜRE 2 dakika 12 saniye BOYUT 88.8 MB

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA,()

15.05.2017 - Haber Kodu : 170515015

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BANDIRMA'DA KARGO GEMİSİ YÜKLEME YAPILIRKEN YAN YATTI

8)3 YARALI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda,hatalı yükleme nedeniyle yan yatan Ali Ağa adlı genel kargo gemisinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.Olay sırasında gemi mürettebatı ve liman görevlileri olmak üzere toplam 12 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kenan Yavaş, Hasan Koç ve İsmail Safa Menevşe’nin tedavisi devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili Çelebi Limanı yetkililerinin açıklama yapması bekleniyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda, hatalı yükleme yapıldığı esnada yan yatarak 12 kişinin yaralandığı Ali Ağa adlı genel kargo gemisinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili olarak Çelebi Limanı yetkilileri tarafından şu açıklama yapıldı: "15X20’lik boş konteynerin tahliyesinden sonra, Etimaden firmasına ait bigbaglerde ortalama her bir konteynerde 26 ton civarında yüklü Etibor yükünün yüklenmiş olduğu konteynerlerin, gemi işleticisinin hazırlayarak limanımıza göndermiş olduğu EDI dosyasındaki yükleme planına göre, gemi yükleme operasyonu başlamış, 78x20’lik dolu konteyner gemi ambar içine yüklenerek gemi ambar içi tamamen doldurulmuş ve akabinde gemi ambar kapakları gemiciler tarafından kapatılarak gemi ambar üzerine yine yükleme planına göre 15x20’lik dolu konteyner yüklenmiştir. 15. Dolu konteyner ambar üzerine yerleştikten sonra gemi sancak tarafına yatmaya başlamış, bunun üzerine liman Romörkörleri ile sancak tarafından destek olmak ve geminin yatışını önleme çalışması yapmak üzere gidilirken, geminin baş ve kıç halatlarının kopmasıyla gemi düzeltme operasyonu yapılamamış ve gemi, iskele kısmı su üstünde kalacak şekilde sancak tarafından denize batmıştır. Gemi yan yattığı sırada personel tahliyesi esnasında hafif yaralanan 3 kişi (1 gemi personeli ve 2 liman personeli) hastaneye gönderilmiş, ayakta tedavisi yapılarak hastaneden tahliyeleri yapılmıştır. Çevre ve Deniz kirliliği ile ilgili gereken tüm tedbirler alınmış olup deniz kirliliği konusunda yetkilendirilmiş uzman firma çalışmalara başlamıştır. Limanımızda diğer rıhtımlarda operasyonlar devam etmektedir.

Görüntü Dökümü

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-Gemiden görüntüler

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ-Mehmet BAKİ / BANDIRMA(Bursa),()

14.05.2017 - Haber Kodu : 170514146

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9)TEM'DE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU



BOLU'da TEM Otoyolu'nun Batı kavşağı ile Abant kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolunun Abant Kavşağı ile Batı Kavşağı arası İstanbul istikametinin belirli bölümleri derz onarım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı. 27 Nisan'da başlayan çalışmalar nedeniyle yolun belirli bölgelerinde uluşımın tek şerite düşmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu Dağkent viyadüğü mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Yolun kapalı olan bölümlerinde de trafik Ankara yönünden çift yönlü olarak veriliyor. Hafta sonu İstanbul istikametine araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik ekipleri trafiği belirli aralıklarla D-100 Karayolu'na yönlendirerek araç yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Yol yapım çalışmalarının 17 Mayıs'ta son bulması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-TEM Otoyolu'nda araç kuyrukları

-Araç içinden seyir halindeyken çekilen görüntü

SÜRE: (01.50 DK) BOYUT: (205 MB)

Haber-Kamera: Mutlu YUCA / BOLU,()

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10)OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE KAMYONUN KASASI YANDI



KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde Osmangazi Köprüsü'nde üzüm yaprağı yüklü kamyonun kasası alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay gece yarısı Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde meydana geldi. Manisa'dan yüklediği üzüm yaprağını İstanbul'da hale götüren Adem Çelik idaresindeki 45 LV 838 plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı. Adem Çelik aracı sağ şeritte durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonun kasasında bulunan üzüm yaprağı dolu kasalar aşağı indirildi. Alevler aracı sarmadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale edildiği sırada İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangının balataların tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yangına müdahale edilmesi

Araçtan görüntü

Yoldan görüntü

Aşağıya indirilmiş kasalar

Haber-Kamera: Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli),()

15.05.2017 - Haber Kodu : 170515006

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11)ALKOLLÜ KİŞİ SU KUYUSUN DÜŞTÜ, BEN NERDEYİM DEDİM



ADANA'da narenciye bahçesindeki su kuyusuna düşen alkollü 50 yaşındaki Hüseyin Abike'yi itfaiye erleri kurtardı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, narenciye bahçesinde bekçilik yapan arkadaşının yanına akşam yemeğine gelen Hüseyin Abike, birlikte alkol aldı. Yemekten sonra tuvalet ihtiyacını karşılamak için ağaçların bulunduğu yere gitmek isteyen Abike, karanlıkta sulama içi yapılan 4 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Abike'yi düştüğü yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Alkolün etkisi ve yaşadığı olay karşısında şoka giren Abike, kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erlerine defalarca "Ben neredeyim" diye sordu. İtfaiye erleri tarafından sandalye sedyeye oturtulan ve iple yukarı çekilerek çıkartılan Abike, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Abike, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abike ile birlikte alkol alan bahçe bekçisi, arkadaşının tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada düştüğünü söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Abike'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye aracının siren çalarak olay yerine gidişi

- İtfaiye erlerinin ellerninde halatla koşarak kuyuya gidişi

- Kuyunun başındaki itfaiye erlerinden görüntü

- Kuyuda hareketsiz yatan Hüseyin Abike'den görüntü

- İtfaiye erlerinin Abike'yi kurtarmak için çalışması

- Abike'nin kendisini kurturmaya çalışan itfaiye erlerine "Bana ne oldu"

diye sorması

- Abike'nin sandalye sedyeye oturtulması

- İtfaiye erlerinin Abike'yi yukarı çekerek kurtarması

- Sağlık ekiplerinin Abike'ye müdahale etmesi

- Abike'nin ambulansa taşınması

- Abike'nin birlikte alkol aldığı arkadaşının açıklaması

- Ambulansın olay yerinden gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Süre 06'06 Boyut 372 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

15.05.2017 - Haber Kodu : 170515005

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12)ESKİŞEHİR'DE MİNİBÜS TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI



ESKİŞEHİR'de önündeki TIR'a çarpan minibüste bulunan 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çevreyolu 71 Evler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan Ankara'ya giden Murat Yüksel yönetimindeki 06 LK 424 plakalı minibüs önünde seyreden aynı soyadı taşıdıkları ancak akraba olmadıkları Bircan Yüksel'in kullandığı 34 VK 3216 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Murat Yüksel (47) olay yerinde, aynı araçta bulunan Kadriye Duğan (65) kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde öldü. Minibüste bulunan Ali Duran (41), Seher Yüksel (41), Asuman Ayan (39), Volkan Kaleli (20), Yiğit Ayan (39), Mert Yüksel (7) ve yaşı belirlenemeyen Serpil Zarıçam da yaralandı. 7 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüste sıkışan sürücü Murat Yüksel'in cenazesi Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yüksel'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Bircan Yüksel'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yerindeki minibüsün,

-TIR'ın görüntüsü,

-Minibüste sıkışarak ölen sürücünün araçtan çıkarılıp cenaze aracına konulması,

-Kaza yerinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

14.05.2017 - Haber Kodu : 170514196

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13)NEHİR YATAĞINA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



SAMSUN’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil nehir yatağına yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Bafra İlçesi Kalaycılı Mahallesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Suluoğlu (27) yönetimindeki 55 JR 793 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kızılırmak nehri yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan İftar Çelebi (28) yaralandı. Çelebi, olay yerine çağırılan ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suluoğlu’nun cansız bedeni ise sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından güçlükle çıkarıldı. Ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-Cenazenin araçtan çıkarılması

(SÜRE:1.30 Dk) (BOYUT:326 MB)

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),()

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14)OYUNCU ASUMAN DABAK, ÇEŞME'DE KAZA GEÇİRDİ



İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde tatil yapan oyuncu Asuman Dabak, Alaçatı yolunda trafik kazası geçirdi. Ayakta tedavisinin ardından taburcu edilen Dabak, "Karşı taraf yüzde yüz hatalı" dedi.

Oyuncu Asuman Dabak, Çeşme'de önceki gün trafik kazası geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Dabak, "Alaçatı'ya arkadaşlarımın yanına gitmek için evden çıktım. Yol bomboştu. Yan yoldan ana yola bir araba süratle çıktı. Ben sol şeritteyken aniden önüme çıktı. Sağa doğru direksiyonu çevirdim. Arabanın arkasından vurdum. Aracım savruldu ve hava yastığı açıldı. Çarpmanın şiddetiyle boynum koptu sandım. Emniyet kemerim takılıydı. Çeşme Devlet Hastanesi'ne gittik, boyunluk takıldı" diye konuştu.

Hastaneden sonra karakola gittiğini belirten Dabak, ifade verdiğini söyleyerek, "MOBESE kameralarında görüntü tespit edilmiş. Önüme çıkan aracın kırmızı ışıkta durmayıp ana yola çıktığı belirlenmiş. Yani karşı taraf yüzde yüz hatalı. Ben de ünlü birisi olduğum için kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Onlarda alkol de var. Duyduğum kadarıyla birisinin ayağı kırılmış" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Asuman Dabak'ın röportajı.

Haber - Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

14.05.2017 - Haber Kodu : 170514173

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15)ŞEHİT ANNESİ: OĞLUM BANA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİYDİ

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonlar sırasında geçen 21 Aralık'ta şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Antalya'daki kabri başında hüzün ve gözyaşı vardı. Oğlu Ali Yılmaz ile Anneler Günü'nde ilk kez ayrı düştüğünü söyleyen Aynur Akgün, "Ali'yi dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü.Oğlum bana Anneler Günü hediyesiydi" dedi.Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kayseri'deki birliğinden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gittiği El Bab'da, DEAŞ'ın saldırılarında yaralanan arkadaşını kurtarmak isterken 21 Aralık'ta şehit oldu. Ali Yılmaz, annesinin ikamet ettiği Antalya'da, Uncalı'daki garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Kepez'deki Kütükçü İlkokulu'na, şehidin doğum günü olan 12 Mayıs'ta Ali Yılmaz'ın adı verildi. Annesi Aynur Akgün, Anneler Günü'nde oğlunun doğum gününü kutlamak için şehitlikteydi.

Oğlunun 10 aylık Uzman Onbaşı olduğunu anlatan Aynur Akgün, ?İlk evliliğimden olan oğlum Ali'yi 12 Mayıs'ta dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü. Her yıl Anneler Günü'nde oğlumun doğum gününü de kutluyorduk. Kendisi bana Anneler Günü hediyesiydi. Pırlanta gibi bir insandı. Bu yıl kendisiyle bir araya gelemedik. Ali lk görev yerinde savaşarak şehit oldu. Şehit olmadan önce abdestini almış, 'Bayramlıklarımı giydim' diyerek çıkmış. Yaralanan komutanını kurtarmak isterken sırtından vurulup şehit oldu. Arkadaşı da oğlumun kucağında şehit olmuş. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Oğlunun adının artık okulda yaşatılacağını belirten Aynur Akgün, "Onun adını taşıyan okulda geleceğimiz olan çocuklar yetişecek. Allah Alimi daha çok seviyormuş, onu rabbim yanına aldı. Şu anda çok güzel bir yerde. Şu dünyanın pisliğinden kurtuldu. İnsanların nankörlüğünden kurtuldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Uncalı Mezarlığı?nın girişinden genel görüntü

- Garnizon şehitliğinden genel görüntü

- Şehitliği ziyaret edenlerden görüntü

- Aynur Akgün?ün konuşması

171 MB 05.22'

Haber-Kamera: Mustafa KOZAK / ANTALYA,()

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16)ŞANLIURFA'DA ANNELER GÜNÜ KUTLANDI



ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü tarafından Anneler günü nedeniyle düzenlenen programa kent protokolünün yanı sıra şehit ve gazi aileleri de katıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Anneler günü nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde verilen yemeğe; Vali Valisi Güngör Azim Tuna, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, şehit aileleri, gazi ve polis aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile eşi Asuman Tipioğlu, programa gelenlerle tek tek ilgilenerek sohbet edip gül dağıttı.

Dünyada en çok fedakarlık yapan kişilerin anneler olduğunu ifade eden Vali Tuna, "Anne ve babaya 'öf' bile dememenin bizim inancımızda çok önemli bir yeri vardır. Zaten toplum olarak da bizim her alanda kamuda, ticaret ve diğer alanlarda kadınlarımız var. Toplumsal gelişmede en önemli rolü yine kadınlarımız üstleniyor. Bu toplumun ileriye gitmesi tamamen onların eliyle oluyor" dedi.

Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise şehit annelerini kutlayarak, Anneler Günü'nü birlikte geçirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet bahçesindeki programa katılanlar

- Protokol ile şehit ve gazi yakınları

- Yemeklerin yenilmesi ve gül dağıtılması

- Protokol konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 288 MB

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17)EDİRNE CİĞERE DOYDU, ACI BİBER YARIŞMASI AĞLATTI



EDİRNE Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kentin meşhur lezzeti tava ciğer ücretsiz dağıtılırken, acı biber yarışmasına katılanlar 50 biber yerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Ciğer dağıtımında izdiham yaşandı.

Edirne Belediye Başkanlığı’nın bu yıl 7’ncisini düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali, ücretsiz dağıtılmasıyla sona erdi. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediyesi Başkan Vekili Çiğdem Geceoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, tava ciğer ustaları ve bando takımları Atatürk anıtında bir araya geldi. Anıta çelenk sunulmasının ardından Edirne ciğerinin marşı çalındı. Oluşturulan kortej bando eşliğinde Atatürk anıtından trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü.

Edirne Belediye Başkan Vekili Çiğdem Gegeoğlu, tava ciğerin kentle özdeşleştiğini ifade ederek, “Bu yıl festivalimizin 7’ncini düzenliyoruz. Ciğerlerimizi birazdan pişireceğiz. Biber yarışmamız var. Hep birlikte eğleneceğiz. Araya küçük bir not eklemek istiyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın herkese çok selamları var. Malum bir saldırıya uğradı. Başkanım sadece şunu iletmemi istedi. ‘Bu tarz olaylar bizi yıldıramaz. Edirne aşkımız bambaşkadır. Biz yolumuzda ve bildiğimizde devam edeceğiz’ dedi. Buradan geçmiş olsun diyelim ve festivalimize geçelim" dedi.

ACI BİBER YARIŞMASI AĞLATTI

Festivalde acı biber yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Tava ciğer yanında servis edilen kurutulmuş biberlerden 50 adet yiyen 4 yarışması jüri tarafından birinci seçildi. Birincilere çeşitli ödüller verilirken, acı biberi yiyen yarışmalardan bazılarının ağladığı gözlendi.

CİĞER DAĞITIMINDA İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmaların ardından CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, Çiğdem Gegeoğlu ve protokol üyeleri, sahnede Edirne ciğeri pişirdi. Ardından alanda toplananlara ücretsiz olarak tava ciğeri ve içecek dağıtıldı. Ciğer dağıtımı sırasında görevlilerin tüm uyarılarına rağmen paketleri almak isteyenler arasında ve kuyrukta izdiham yaşandı. Hafif şekilde başlayan yağmur rağmen kuyruklardan kimse ayrılmadı.

2006’DA TESCİLLENDİ

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, 2006 yılında Edirne'ye özgü tava ciğerine Türk Standartları Enstitüsü'nden 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alabilmek için başvurdu bulundu. 4 yıl süren işlemlerin ardından tava ciğeri Edirne'ye tescillendi.

TAVA CİĞERİNİN HAZIRLANMASI

Edirne’nin meşhur lezzetinin en önemli özelliği, hazırlanışında bölgede yetiştirilen ürünlerin kullanılması. Kararmaması için önce zarından ayrılan dana ciğeri, yaprak şeklinde doğranıyor ve kandan arınması için yıkanıyor. Kanlanmanın önlenmesi için tuzlanan ciğer, dinlendirildikten sonra özel olarak hazırlanan tavalarda yüksek ısıda pişiriliyor. Ciğerin kızartılmasında buğday unu ve ayçiçek yağı kullanılıyor. Birkaç dakikada pişirilen ciğer, Edirne’ye özgü olan kuru biber ile servis ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüş korteji

-Alandaki kalabalık

-Çiğdem Gegeoğlu'nun konuşması

-Biber yarışması

-Acı biberler

-Yarışmacılar

-Ağlayan yarışmacılar

-Birinci olan 4 yarışmacıya ödül verilmesi

-Birincilerle röp.

-Protokolün ciğer pişirmesi

-Tava ciğer detay

-Ciğer dağıtımı

-Yaşanan izdiham

-Ciğer dağıtılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

14.05.2017 - Haber Kodu : 170514176

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18)İSRAİLLİ ŞARKICI DAVİD D'EOR, EDİRNE SİNAGOGUNDA KONSER VERDİ

EDİRNE'de iki yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek ibadete açılan Edirne tarihi büyük sinagogunda İsrailli şarkıcı David D'eor konser verdi. Konsere katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Hepimizin tasası, sevinci bir. Biz arkamızda tek bir millet olarak hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakırız. Kudüs, İstanbul ve bütün dünya buralar bizim ortak coğrafyamız" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ibadete açılan Edirne tarihi büyük sinagog, ünlü İsrailli şarkıcı David D'eor konserine ev sahipliği yaptı. Konsere Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Edirne Valisi Günay Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı, ve kalabalık bir davetli grubu katıldı.Avrupa'nın en büyük sinagoglarından birinde farklı dinlere mensup kişilerle bir araya olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, coğrafyanın ortak miras olduğunu söyleyerek, "Avrupa'nın en büyük sinagogunda Musevi ve dine mensup kardeşlerimizle iki güzel mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Yahudi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Ayrıca bugün Türkiye Yahudileri hahambaşı seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Yeniden seçilen hahambaşımız İsak Haleva'ya da başarı çalışmaları diliyorum. Onun içinde hayırlısı olsun diyorum. Bir teşekkürüm İsak İbrahimzade kardeşime, bütün özel günlerde ve bayramlarda beni davet ettikleri için. İşte zaten biz buyuz, biz hepimiz, aynı dağın yeliyiz, aynı sudan içmişiz. Hepimizin tasası, sevinci bir. Biz arkamızda tek bir millet olarak hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakırız. Kudüs, İstanbul ve bütün dünya buralar bizim ortak coğrafyamız ve ben yine evvelsi gün Bosna'daydım. 1990'lı yıllarda çıkan savaşlarda yok edilen Foça caminin yeniden açılması merasimine yine orada yaşayan bütün din adamlarıyla iştirak ettik. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, muhteşem Alaca camiini yeniden yapıyor. Ve bizden Mostar'da büyük katedralin restorasyonunu bitirmemizi talep ettiler. Biz ona peki dedik. Bunlar bizim hepimizin ortak mirası, kültürel değerleri. Edirnemiz de bu muhteşem sinagog dolayısıyla Avrupa'nın en büyük sinagoguna sahip olma unvanını bize veriyor. Bizim başkentimiz Edirne, tarihimizin önemli şehirlerinden Edirne, hem Avrupa'nın en büyük sinagogunu barındırıyor, hem İslam mimarisinin en muhteşem eseri Selimiye'yi barındırıyor. Bugün maalesef alçakça bir saldırıya uğrayan Edirne Belediye Başkanımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan İsrailli şarkıcı David D'eor, tanımış opera parçalarının yanı sıra sinagog ilahileri seslendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi sinagog

-Veysi Kaynak'ın karşılanması

-Sinagogda girişi

-Salondaki kalabalık

-Sinagogdan görüntüler

-Veysi kaynak'ın konuşması

-İlber Ortaylı

-Geceye katılan protokol üyeleri

-Konserden görüntüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

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19)MERSİN'DE FATİH ERKOÇ RÜZGARI



MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında tarihin gölgesinde sahne alan Fatih Erkoç Mersinlilieri büyüledi.

Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan ve yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde hayranları ile buluşan Fatih Erkoç, açık havada müzik ziyafeti sundu. 10'un üzerinde enstrümanı profesyonelce çalabilen ve yurtdışında verdiği konserlerle adını uluslararası arenada duyuran Erkoç, eski ve yeni parçalarından oluşan repertuvarı ile izleyici karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, Güneş Kenti olarak bilinen antik kentte notalarını yankılattı. Türkçe ve yabancı eserleri konserinde okuyan Erkoç'a, 'Ellerim Bomboş' şarkısında hayranları da eşlik etti. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Erkoç, piyano ve yan flüt performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erkoç ve orkestrası, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı

Görüntü Dökümü

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- Konser alanından görüntü

- Fatih Erkoç ve orkestrasının performansından görüntü

- Fatih Erkoç'un konserde piyano çalması

- İzleyenlerin Erkoç'un şarkılarıne eşlik etmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:52 BOYUT: 387 MB

Haber: İbrahim MAŞE - Kamera: Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN,()



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