DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ-15

1)MUĞLA' DAKİ KAZADA MİNİBÜSÜN SAHİBİ ADLİYE YE SEVKEDİLDİ

"FRENİN BOŞALMASINDAN KAYNAKLANABİLİR"

Muğla-Marmaris Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan midibüsün sahibi B.Ç., Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. B.Ç., "Kazada ölen ve yaralananların çoğu ile yakınlığım bulunuyor. Olayı duyar duymaz büyük bir şok yaşadım. Böyle bir şey nasıl olur diye sürekli kendimi sorguladım. Sürekli olarak aracın periyodik bakımlarını yaptırıyordum. Midibüsü Murat Ceylan'a kiraladım. Armağan Sertbaş, eşinin çocuğuyla birlikte geziye gideceğini öğrenince otobüsü kendisi kullanmak istemiş. Armağan'ın direksiyon hakimiyeti çok iyidir. Kazada ihmal olduğunu düşünmüyorum. Frenin boşalmasından kaynaklanabilir. Olayda hiçbir suçum ve kabahatim yoktur" dediği öğrenildi. B.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Göüntü Dökümü

-----------------------------

Adliye binasından görüntü,

-B.Ç'nin jandarma aracından indirilişinden görüntü,

-B.Ç'nin adliyeye getirilişinden görüntü.

(Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

====================================================

2)ERBAA’DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Öğleden sonra ilçe merkezinde rüzgar etkisini artırdı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye çıkan fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, direkleri ve ağaçları devirdi. Yavuz Selim, Ertuğrul Gazi ve Kelkit Mahallelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ertuğrul Gazi Mahallesinde hareket halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Kelkit Mahallesinde fırtınaya yakalanan 12 yaşındaki Çilek Kurt ve 40 yaşındaki Kıymet Kurt çatılardan kopup düşen parçalar sebebiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olumsuzluk nedeni ile ekipler ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-İlçeden görüntüler

-Uçan çatıların görüntüsü

-Üzerine ağaç devrilen otomobil

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

================================================

3)OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI

ÇORUM’da kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorum- Samsun karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Çorum’dan Samsun yönüne giden Bekir Kara (57) yönetimindeki 19 TN 069 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi. Kazada sürücü ile aynı araçtaki Aynur Kara (52), Şakire Nisa Kara (20), Maksut Ağaca (75) yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yapan otomobil

-İtfaiye ve sağlık ekipleri görüntü

-Yaralı yakınlarından görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 1.40) - (BOYUT: 133 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

==============================================

4)SOLOTÜRK'TEN GAZİANTEP'TE NEFES KESEN GÖSTERİ

DÜNYADAKİ sayılı akrobasi timleri arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK F-16 jeti, Gaziantep'in Türk yurduna dahil edilmesini sağlayan ecdada atfedilmek üzere kentte ilk kez gösteri düzenledi. Yüzlerce kişinin heyecanla izlediği gösteri nefes kesti. Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Gaziantep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilen uçuş ve kentte ilk kez düzenlenen gösteri, öğleden Alleben Göleti'nde başladı. Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgneneral Ali Ekiyor'un da izlediği gösteri uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alleben Göleti'ne akın etti. Bu yılki ikinci gösterisini yapan Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ile Hava Pilot Üsteğmen Serdar Doğan'ın semada 20 ile 5 kilometre arasındaki farklı irtifalarda sergilediği 21 manevradan oluşan gösteri heyecanla izlendi. SOLOTÜRK'ün, manevralar sırasında flare ve duman oluşturduğu değişik figürler ise, izleyenler tarafından fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi. Yaklaşık 45 dakika süren gösteri, izleyenler tarafından sık sık alkışlandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Gösteriyi izleyenler

- Araç kuyruğu

- Kalabalıktan detay

- SOLOTÜRK'ün manevraları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB

======================================================

5)BALKONDA OTURAN GENÇ KIZI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evlerinin balkonunda oturan 18 yaşındaki İpek Kovan'ı otomatik av tüfeğiyle öldüren, kardeşi 14 yaşındaki Hasan Can Kovan'ı ise yaralayan 25 yaşındaki Emrah Patlar tutuklandı.

Olay, geçen perşembe günü saat 18.00'de, kırsal Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Patlar, evlerinin balkonunda oturan İpek Kovan ve kardeşi Hasan Can Kovan'a pompalı tüfekle 8 el ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan İpek Kovan ölürken, saçmaların isabet ettiği kardeşi Hasan Can Kovan ise yaralandı. Kaçan Patlar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emrah Patlar, polis ve jandarmanın çalışmasıyla dün (cumartesi) sabah Köyceğiz'in Yeşilköy Mahallesi'nde, ormanlık alanda saklanırken, olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Patlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Patlar, daha sonra Köyceğiz Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Savcılıkça sorgulaması tamamlanan Patlar, tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Patlar, Muğla T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Emrah Patlar'ın ilk ifadesinde, birlikte bir restoranda çalıştıkları mesai arkadaşı da olan İpek Kovan ile kısa bir dönem sevgili olduklarını, sonra kendisinden ayrıldığını, bunu gururuna yediremediğini öne sürdüğü belirtildi. Öte yandan Patlar'ın geçen 18 Nisan'da, genç kız ile zorla birlikte olmaya kalkıştığı, Kovan'ın polise başvurarak şikayetçi olduğu da bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Emrah Patlar'ın adliyeye getirilmesinden görüntü,

-İpek Kovan'ın fotoğrafı.

Haber - Kamera: Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), ()

==================================================

6)ANTALYA'DA RENGARENK FESTİVAL

ANTALYA'da 2'ncisi düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, 7 farklı renkteki boyaları birbirine atarak yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.

Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara Beach Park'ta 5 nolu plajda yapıldı. 'Antalya, Rengarenk olmaya hazır mısınız' sloganıyla düzenlenen Holi Festivali'ne katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı. Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı tatilciler, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Gençlerin birbirlerine boya atmalarından görüntü

- Gençlerin dans ederken görüntüleri

- Detaylar

157 MB /// 02.18ö

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()