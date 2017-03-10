DHA YURT BÜLTENİ - 1

Mersin'de Özdağ ve Halaçoğlu'nun konferasında gergin anlar

MERSİN'de referandum çalışmalarına devam eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Hallaçoğlu'nun merkez Mezitli İlçesi'ndeki konferasında gergin anlar yaşandı. Konferansın yapılacağı düğün salonu önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis, yolu barikatla kapattı. İçeri girenlerin üstü aranırken, Özdağ ve Hallaçoğlu'nun salona girdiği sırada düğün salonuna doğru yürümek isteyen yaklaşık 150 kişilik ülkücü grubun ilerlemesi polis barikatı ile kesildi. Polis ile bir süre müzakere yapan grup, 'Ümit şaşırma sabrımızı taşırma', 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli, 'Söz verdik lidere Mersin tek kale' sloganları attı. Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen ülkücü grup, Ümit Özdağ'ın yanlarına gelmesini isteyerek sürekli tekbir getirdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca konferansın verildiği salona girmek isteyen grup, polisin müdahale edeceği yönündeki anonsunun ardından dağıldı.

GERGİNLİĞİN ARDINDAN KONFERAS GERÇEKLEŞTİ

Ülkücü grubun protestosu sonrasında Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Mersin'deki son koferansını gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Özdağ, Cumhurbaşkanı'nın 'Hayır' diyenlere hakaret ettiğini söyledi.

Türk milletinin bir ve bütün olduğuna inanan, üniter ve milli devleti savunan insanlara karşı, hayır diyenlere karşı, çok ağır bir kampanya sürdürüldüğünü savunan Özdağ, "Hayır diyenler darbecilerle yan yana konulmak isteniyor, PKK'lı teröristlerle yan yana konulmak isteniyor. Bu saldırılar yapılırken, bu yalanlar atılırken Cumhurbaşkanı konuşma tarzını Adalet Bakanı ve Başbakan'dan daha da ağırlaştırıyor, biz hayır diyenlere sizlere, hepimize, toplumun yüzde 60'ına 'Çukur' diyor. Yani alçaktan daha da aşağısınız diyor. Çünkü biz parlementer demokrasi ve anayasayı savunuyoruz. İnanılır gibi değil, kabul edilebilir hiç değil. Sayın Cumhurbaşkanı, biz sizin Türkiye'yi içine düşürdüğünüz terör çukurundan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

YÜZDE 100 TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Karşılarına çıkan hiç bir engelin kendilerini alıkoyamayacağını belirten Özdağ, şunları söyledi:

"Mezhepler, hayat tarzları ve şimdi evet hayır diye saflaştırılmak, bölünmek istenen büyük Türk milletini tekrar bir ve büyük bir millet olduğunu hatırlaması için verilen bir mücadeledeyiz. Biz yüzde 50 değil yüzde 100 Türkiye için mücadele ediyoruz. Bizi, birbirimize düşman etmek isteseler de, ayrıştırmaya çalışmak isteseler de biz Türk milliyetçileri olarak bu tuzağa düşmemeye söz verdik. Milletimizin de düşürülmemesi için mücadele edeceğiz."

ÖNCE VALİLERİNİZE VERDİĞİNİZ TALİMATLARI GERİ ÇEKİN

Kendilerine salon verilmesini engelleyenlerin Almanya'ya kızdığını kaydeden Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Hallaçoğlu ise şöyle konuştu:

"Elimdeki bu tertemiz suyu içerim. Ama bunun içerisine afedersiniz bir damla nicaset koysanız içilir mi? O zaman biz bu anayasayı içecek miyiz, kabul edecek miyiz? İşte tüm mesele bu. Bu konuda ne Avrupa sesini çıkarıyor ne Amerika sesini çıkarıyor. Türkiye'ye Başkanlık gelecek gelmeyecek, baskılar yapılıyor yapılmıyor. Almanya'ya itiraz ediyorsun ama kendi ülkende, normalde hayır diyeceklere bir baskı uyguluyorsun, toplantılarını engellemek için salon vermiyorsun, elektriğini kesiyorsun, sonra da 'Almanya'dan demokrasi bekliyorum' diyorsun. Almanya'ya dikleniyorsun. Önce, kendi valilerine verdikleri talimatları çeksinler, salon tahsisinde engel çıkarmasınlar. Bizim için 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de kardeşimizdir. 17'sinde kucaklaşacağız, vatandaşız. Ama gerilim yaratmak bunların işine geliyor."

GERGİNLİĞİN ARDINDAN KONFERAS GERÇEKLEŞTİ

Ülkücü grubun protestosu sonrasında Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Mersin'deki son koferansını gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Özdağ, Cumhurbaşkanı'nın 'Hayır' diyenlere hakaret ettiğini söyledi.Türk milletinin bir ve bütün olduğuna inanan, üniter ve milli devleti savunan insanlara karşı, hayır diyenlere karşı, çok ağır bir kampanya sürdürüldüğünü savunan Özdağ, "Hayır diyenler darbecilerle yan yana konulmak isteniyor, PKK'lı teröristlerle yan yana konulmak isteniyor. Bu saldırılar yapılırken, bu yalanlar atılırken Cumhurbaşkanı konuşma tarzını Adalet Bakanı ve Başbakan'dan daha da ağırlaştırıyor, biz hayır diyenlere sizlere, hepimize, toplumun yüzde 60'ına 'Çukur' diyor. Yani alçaktan daha da aşağısınız diyor. Çünkü biz parlementer demokrasi ve anayasayı savunuyoruz. İnanılır gibi değil, kabul edilebilir hiç değil. Sayın Cumhurbaşkanı, biz sizin Türkiye'yi içine düşürdüğünüz terör çukurundan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

YÜZDE 100 TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Karşılarına çıkan hiç bir engelin kendilerini alıkoyamayacağını belirten Özdağ, şunları söyledi:"Mezhepler, hayat tarzları ve şimdi evet hayır diye saflaştırılmak, bölünmek istenen büyük Türk milletini tekrar bir ve büyük bir millet olduğunu hatırlaması için verilen bir mücadeledeyiz. Biz yüzde 50 değil yüzde 100 Türkiye için mücadele ediyoruz. Bizi, birbirimize düşman etmek isteseler de, ayrıştırmaya çalışmak isteseler de biz Türk milliyetçileri olarak bu tuzağa düşmemeye söz verdik. Milletimizin de düşürülmemesi için mücadele edeceğiz".

ÖNCE VALİLERİNİZE VERDİĞİNİZ TALİMATLARI GERİ ÇEKİN

Kendilerine salon verilmesini engelleyenlerin Almanya'ya kızdığını kaydeden Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Hallaçoğlu ise şöyle konuştu: "Elimdeki bu tertemiz suyu içerim. Ama bunun içerisine afedersiniz bir damla nicaset koysanız içilir mi? O zaman biz bu anayasayı içecek miyiz, kabul edecek miyiz? İşte tüm mesele bu. Bu konuda ne Avrupa sesini çıkarıyor ne Amerika sesini çıkarıyor. Türkiye'ye Başkanlık gelecek gelmeyecek, baskılar yapılıyor yapılmıyor. Almanya'ya itiraz ediyorsun ama kendi ülkende, normalde hayır diyeceklere bir baskı uyguluyorsun, toplantılarını engellemek için salon vermiyorsun, elektriğini kesiyorsun, sonra da 'Almanya'dan demokrasi bekliyorum' diyorsun. Almanya'ya dikleniyorsun. Önce, kendi valilerine verdikleri talimatları çeksinler, salon tahsisinde engel çıkarmasınlar. Bizim için 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de kardeşimizdir. 17'sinde kucaklaşacağız, vatandaşız. Ama gerilim yaratmak bunların işine geliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Yusuf Hallaçoğlu'nun konuşması

- Ümit Özdağ'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN/MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Viyadükte kamyonet çarptı, düştüğü yolda otomobil ezdi

ISPARTA'da viyadükte kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu 10 metreden düştüğü yolda üzerinden otomobil geçen 42 yaşındaki Veli Bakır, yaşamını yitirdi. Aynı kazada sürücü ve çarptığı 2 öğrenci de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Isparta-Keçiborlu karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan viyadükte meydana geldi. Nesim Salman yönetimindeki 06 KBG 65 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp viyadükün kaldırım bölümünde yürüyen üniversitede temizlik personeli olarak çalışan Veli Bakır ile öğrenciler Caner Özcanlı ve Betül Dönmez'e çarptı. Kazanın şiddetiyle Veli Bakır ile kamyonet viyadükten yaklaşık 10 metre uçarak İstanbul Caddesi'ne düştü. Öğrenciler ise viyadük üstünde savruldu. Bu sırada yoldan geçen Gürşah Akman'ın kullandığı 34 PH 0345 plakalı otomobil Veli Bakır'ın üzerinden geçti. Veli Bakır olay yerinde yaşamını yitirirken, öğrenciler ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler Caner Özcanlı ve Betül Dönmez SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü ise ayakta tedavi edildi. Yapılan incelemenin ardından Veli Bakır'ın cenazesi SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı (GK)

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,()

09.03.2017 - Haber Kodu : 170309185

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eskişehir'de 2 vergi memurunun şüpheli ölümü

ESKİŞEHİR Vergi Dairesi'nde icra memurları olarak görev yapan 62 yaşındaki Ömer Çiçek evinde, 57 yaşındaki Mehmet Uzun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 memurun yapılan otopsilerinde metin alkol zehirlenmesinden öldükleri belirlendi. Polisler, Çiçek ve Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla çay ocağı işleten 53 yaşındaki Y.A.'yı gözaltına aldı.

Eskişehir Vergi Dairesi memuru 1 çocuk babası yalnız yaşayan Ömer Çiçek önceki gün işe gitmeyince çilingirle kapıyı açtıran yakınları tarafından evde ölü olarak bulundu. Evli 3 çocuk babası Mehmet Uzun da önceki gün kendi evinde rahatsızlanınca Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun, dün sabah tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak öldü. Çiçek ve Uzun'un cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş yeri dışında da görüştükleri bilinen Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'un yapılan otopsilerinde metil alkol zehirlenmesi sonucunda yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Polisler, Çiçek ve Uzun'un evlerinde bulunan içkilerden incelenmek üzere numuneler aldı.

Polis ekipleri, Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla Kırmızıtoprak Mahallesi'nde çay ocağı işleten Y.A.'yı gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ölen vergi memurlarından Ömer Çiçek'in dün Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Alem Camii'nde ikindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Uzun'un da bugün toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen vergi memurlarından Ömer Çiçek'in cenaze töreni,

-Ölen Ömer Çiçek'in siyah beyaz fotoğrafı,

-Ölen Mehmet Uzun'un siyah beyaz fotoğrafı,

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ak Parti belde başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat Ayhan silahlı saldırıya uğradı. Murat Ayhan'ın yaşamını yitirdiği saldırıda kardeşi Tayfun Ayhan ise hafif yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Beldede referandum çalışması yaptıktan Yüksekova'ya dönen Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi 37 yaşındaki Murat Ayhan, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat yaralandı.

Yaralı kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Ayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan Ayhan'ın yakınları hastaneye akın etti. Polis hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİT'te, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, ikiye katlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otomobil içerisinden çıkan yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Güneş yönetimindeki 54 PN 323 plakalı otomobil aşırı hız ve havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye katlandı. Kazada, Cumali Güneş ve Halil Uyanık hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Cumali Durmuş'un kalbi ambulansa alındığı sırada durdu, yapılan müdahaleye karşın yaşama döndürülemedi.Yaralanan Halil Uyanık kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazada otomobil içerisinden çıkan bir yavru köpeğe ise olay yerindeki vatandaşlar sahip çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmit'te yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen ve Cumali Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Halil Uyanık da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ağaca çarpan otomobil

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Ambulans içerisinde sürücüye kalp masajı yapılması

-Otomobilin içerisinden çıkan köpekten görüntü, olay yerinde vatandaşların sahiplenmesi

-İtfaiye ve polis detayları

Haber-Kamera: ERGÜN AYAZ-FARUK KIYAK/İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11 katlı rezidansta çıkan yangın korkuttu

BURSA'da 11 katlı rezidansın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rezidansta bulunan yangın söndürme sisteminin çalışmaması nedeniyle dumandan etkilenerek katlarda mahsur kalan vatandaşlar binadan tahliye edildi.

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı bir rezidansın son katındaki dairede gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar bina katlarında bulunan yangın söndürme sistemiyle alevlere müdahale etmek isteyen bina sakinleri sistemin çalışmadığını gördü. Binaya dolan dumandan etkilenerek katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenenler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma başlatılırken yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların tahliye edilmesi

-Yanan rezidansın alevli görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Bina sakinlerinin sokakta beklemeleri

-Polis ve 112 ekiplerinin görüntüsü

-Dumandan etkilenenlere Ambulansta müdahale edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Av tüfeğiyle öldürülen kadının oğlu şüpheli olarak aranıyor

BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde 59 yaşındaki Zekiye Toğluk, evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis, katil zanlısı olarak olayın ardından evden koşarak uzaklaşan oğlu 33 yaşındaki Özgür Toğluk'u aramaya başladı.

Hamidiye Mahallesi Şehit Mehmet Güngör Sokak sakinleri, dün akşam saatlerinde arka arkaya duyulan silah sesleri üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada silah seslerinin Zekiye Toğluk'a ait evden geldiğini belirledi. İçeri giren ekipler, Zekiye Toğluk'u kanlar içerisinde ölü olarak buldu.

Av tüfeğiyle vurulduğu saptanan Zekiye Toğluk'un cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından Muammer Ağım Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silah seslerinin ardından evden koşarak uzaklaşan Zekiye Toğluk'un oğlu Özgür Toğluk'u şüpheli olarak aramaya başladı. Olayla ilgili soruşkurma sürdürülüyor.

GÖRÜNRTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin önünden görüntü

- Ölen Zekiye Toğluk'un vesikalık resmi

- Özgür Toğluk'un vesikalık resmi

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İşten çıkarılınca belediyeye silahla saldırdı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan 44 yaşındaki Burhan Y., Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın makam odasına dışarıdan pompalı av tüfeği ile 4 el ateş etti. Odada, Başkan Kantarcı Ankara'da'da olduğu için yerine vekalet eden Cengiz Gökçe bulunurken, saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Burhan Y., gözaltına alındı.

Burhan Y., iddiaya göre hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında dün sabah işten çıkarıldı. Buna sinirlenen Burhan Y., bir süre alkol aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında pompalı av tüfeği ile belediye binasına girmek istedi. Ancak girişte zabıta görevlisi buna izin vermedi. Tüfeğin dipçiği ile belediyenin giriş kapısındaki camı kıran Burhan Y., zabıta görevlisi tarafından uzaklaştırıldı.

Burhan Y., belediye binasının 1'nci katında bulunan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı'nın makam odasına dışarıdan art arda 4 el ateş etti. Başkan Kantarcı Ankara'da olduğu için yerine vekalet eden Cengiz Gökçe'nin bulunduğu odada saçmaların isabet ettiği pencere camı kırıldı. Gökçe ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Önce yine zabıta görevlilerinin müdahale ettiği Burhan Y., daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Burhan Y., hastanedeki sağlık kontrolundan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülürken Emniyet Müdürlüğünden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada saldırgan Burhan Y.'nin alkollü olduğu belirtilerek, "Taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalışan şahsın işten çıkartılması üzerine Belediye Başkanına kızdığı ve tepkisel olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şahsın dolandırıcılık, cinsel taciz, borcunu ödememe gibi süfli işlerden kaydı olduğu, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

Başkan Kantarcı'nın, Ankara'da saldırı haberini alınca Çaycuma'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye önünden görüntü

-Kalabalığın beklemesi

-Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şüpheli aracın sürücüsü, Yunus ekibinin önüne kırdı; 2 polis yaralandı

ADANA'da dur ihtarına uymayan lüks otomobilin sürücüsü, aracını kendisini kovalayan motosikletli Yunus ekibinin önüne kırıp, kazaya neden oldu. Kazada, 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi 2316 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Mustafa S. yönetimindeki 33 CLA 90 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Ancak S., dur ihtarına uymadı, polis ekibi de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Mehmet Mustafa S., aracını Yunus ekibinin önüne kırdı. Otomobile çarpan motosiklet devrildi, üzerindeki 2 polis hafif yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

1,5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Bölgede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, beyaz lüks otomobili kaza yerinden 1.5 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu. Otomobilin kiralık olduğunu belirleyen polis, kiralama şirketinden sürücü S.'nin adresini tespit etti. Evinde gözaltına alınan S., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yerde yatan polisler ve çevresinde bekleyen meslektaşları

- Yerdeki polislerden görüntü

- Yerde yatan polislere sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Polislerin sedyeye konulması

- Sedye ile ambulansa taşınan polisler

- Ambulanstaki polisin meslektaşlarına olayı anlatması

- Ambulansın kaza yerinden ayrılması

- Kazaya neden olan otomobilden görüntü

- Otomobilin üzerindeki kaza izinden görüntü

- Polislerin otomobil üzerinde inceleme yapması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı

ADANA'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, izini kaybettirmek için girdiği ara sokakta otomobiliyle takla attı. Sürücü ile otomobildeki kadın, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Selman A. yönetiminde 01 DOJ 58 plakalı otomobil, iddiaya göre Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Polislerin kovaladığı otomobil, Regülatör Köprü yakını Seyhan Nehri'nin kıyısındaki bir ara sokağa girerek izini kaybettirmek istedi. Ancak yolun sonunu fark etmeyip 1 metreden aşağı yükseklikten devrilerek takla attı. Şans eseri nehre düşmeyen otomobilden yara almadan çıkan Selman A. ve araçta bulunan Melike K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, 0,7 promil alkollü olduğu tespit edilen Selman A.'nın ehliyetine el konuldu, dur ihtarına uymamaktan da para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polisin yanındaki Selman A. ve Melike K.'dan görüntü

- Otomobilin ter dönmüş haldeki görüntüsü

- Otomobilin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kız öğrencilerin kavgası karakolda bitti

ANTALYA'da, lise 10'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ahsen Merve Çakır, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı kız öğrenci S.Ö.'nün arkadaşı M.Ü. tarafından tartaklandı. Tırnak izleri nedeniyle yüzü tanınmaz halen gelen kız öğrenci, hastaneden rapor aldı.

Konyaaltı İlçesi'nde lise 10'uncu sınıf öğrencisi Ahsen Merve Çakır, önceki gün okulun zemin katında yalnız olduğu sırada, okul arkadaşlarından S.Ö.'nün sözlü saldırısına uğradı. Ahsen Merve Çakır, okul idaresine şikayette bulundu. Dün saat 10.00 sıralarında ise S.Ö., Ahsen Merve Çakır'a, "Neden beni şikayet ettin" diye sordu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. S.Ö.'nün kız arkadaşı M.Ü.'nün de karışması üzerine tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Ahsen Merve Çakır'ı saldıran M.Ü. tartakladı. Diğer öğrencilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, tırnak darbeleri nedeniyle yüzünden yaralanan Ahsen Merve Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastaneden rapor alan Çakır, ailesiyle Çakırlar Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Ahsen Merve Çakır, arkadaşlarıyla bir sorunu olmadığını belirterek, "Koridorda S.Ö.'nün durduk yere hakaret etti. Tartışma yaşadık. Okul müdürüne şikayet ettim. Bugün sabah saatlerinde de S.Ö.'nün arkadaşı M.Ü., gelip üzerime saldırdı. Ben de kendimi savunmak için saçını çektim ve başımı korudum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ahsen Merve Çakır'dan görüntü

- Merve'nin olayı anlatması

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Konya'da polis sığınmacıların oturduğu mahallede arama yaptı



KONYA'da, Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı iki mahallede arama yapan polis belgesiz kullanılan 2 motosiklet, 7 elektrikli bisiklet ve 10 bisiklete el koydu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Meram İlçesi'nde Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu Sahibata ve Şükran mahallelerinde arama yaptı. Faturasız ve belgesiz motosiklet, elektrikli bisikletler ve bisikletler toplandı. Sığınmacılar, belgesiz bu tür araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Polis, geçen 2 Mart günü de aynı mahallelerde 'huzur operasyonu' düzenleyip, kimlikleri olmayan ve çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 260 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan Afganistanlı ve Iraklı, 13 kişi sınır dışı edildi, çeşitli suçlardan aranan 17 Suriyeli tutuklandı, 230 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin bisiklet ve motosikletleri durduması

-Blgesi olmayan bisiklet ve motosikletlere el konulması

-Mahallelerden detaylar

-El konulan bisiklet ve motosikletlerin çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İş Fırsatları Fuarı kapılarını açtı

ANTALYA Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda gerçekleştirilen İş Fırsatları Fuarı, Cam Piramit'te kapılarını açtı. İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, milli seferberlik projesiyle bugüne kadar 250 bin istihdam sağlandığını söyledi.

İŞKUR koordinasyonuyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyesi kurumlarının katkılarıyla gerçekleştirilen İş Fırsatları Fuarı Cam Piramit'le törenle açıldı. İş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek iki tarafı da memnun etmeyi hedefleyen fuarın ilk gününde çok yoğun katılım gerçekleştirildi. 94 özel sektör, 8 kamu kurumunun katıldığı fuar 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. 15 bin kişinin katılımının beklendiği fuarda iş arayanlar stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya açılışta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yılki ihanet girişimine rağmen 391 bin yeni istihdam gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliğe çözüm için başlattığı milli seferberlikte devletin kendinden ciddi anlamda fedakarlık oluşturduğunu belirten Uzunkaya, “Yeni dönemde alınacak her işçi için 773 liralık bölümünü devlet üstleniyor. İşveren işçinin sadece 1404 lirasını karşılamak durumunda. Bu kampanya ile 2017 yılında 2 milyon istihdamı hedefliyoruz. İlk 2 ay itibariyle rakamlar bu hedefimize yaklaşacağımızı gösteriyor. İşveren de bu konuda kararlı olduğunu gösterdi. Yılbaşından bu yana 250 bin üzerinde istihdam gerçekleştirildi. İşsizliğin tekrar tek haneye indirilmesi konusunda bu kampanyanın etkili olacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- RÖP: Cafer Uzunkaya

- İş arayanların form doldururken görüntüleri

- İş arayanlarla röportaj

- Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Yaralı karaca, tedavi için Kars’a gönderildi



ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yüksekten yol kenarına düşerek yaralanan karaca, ön tedavinin ardından tedavi için Kars Veteriner Fakültesi'ne gönderildi.

Elmalı Köyü yakınlarında yol çalışması yapan işçiler, dün sabah saatlerinde yol kenarında yaralı karaca buldu. Bacaklarında yaralar olduğu görülen ve hareket edemeyen karacayı araca koyan işçiler, ilçeye giderek İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti. Şavşat İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Gökcan Çalışkan, yaralı hayvanın büyük olasılıkla yüksekten düştüğünü belirterek, "Ön ve arka bacağında parçalı kırıklar tespit ettik. Ağrı kesici ve sakinleştirici uyguladık. Daha sonra Kars Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Koruma Ve Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçtik. Ardından da yaralı karacayı Milli Parkalar ekipleriyle Kars'a gönderdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı karacanın görüntüleri

-Gökçen Çalışkan'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT(Artvin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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