DHA YURT BÜLTENİ - 1

LİCE'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU; LİCE VE GENÇ'TE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Diyarbakır'ın Lice İlçesi’nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Şirin için 7. Kolordu Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Tören, şehit uzman çavuş Şirin'in naaşının katafalka koyulması ve saygı duruşuyla başladı. Törende uzman çavuş Ali Şirin'in özgeçmişinin okundu. Yüzbaşı Aydın Aslan tarafından birlik adına yapılan konuşmanın ardından şehidin ruhuna dualar okundu. Törenin ardından uzman çavuş Şirin'in naaşı, memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'ne uğurlandı.

Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Vali Yardımcıları Tuğba Koşal, Mehmet Çağrı Özpolat ve Sercan Gökdemir, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Özel, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, Sur İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Bölgedeki operasyondan görüntüler



-Törenden görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Mehmet TÜRK-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR-BİNGÖL,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308213



08.03.2017 - Haber Kodu : 170308278

============================================

2)UZMAN ÇAVUŞ ŞİRİN'İN ACI HABERİ ÇORUM'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında dün çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin'in memleketi Çorum'un Dodurga İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.

Jandarma uzman çavuş Ali Şirin'in şehadet haberi, Dodurga İlçesi'ne bağlı Dibekli Köyü'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Fatma Şirin'e, askeri yetkililerce verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan Şirin çifti, gözyaşlarına boğuldu, yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine akın etti. Şehit uzman çavuş Şirin'in tek katlı gecekondu olan baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan, 2 yıllık uzman çavuş Ali Şirin'in Diyarbakır'da görev yaptığı, bir yıl önce de Hülya Şirin ile evlendiği belirtildi.



'GAM YOK, TASA YOK, İMAN VAR, ŞAHADET VAR'



Şehit uzman çavuş Ali Şirin'in daha önce katıldığı bir operasyon öncesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden, Gam yok, tasa yok, keder yok, iman var, şahadet var, cennet var, ölmek var, dönmek yokö yazıp paylaşımda bulunduğu görüldü. Diyarbakır'daki resmi törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na gönderilen şehidin naaşının, dün gece Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda bekletildiği, bugün sabah da köyüne götürülerek öğle namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü



--------------------------



- Şehidin evinden görüntü



- Şehidin fotoğrafı



-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308302

===================================

3)KOMUTANLARDAN SURİYE SINIRINDA İNCELEME

ADANA Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara, Suriye sınırındaki Kilis'te incelemelerde bulundu. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara ile bazı komutanlar, helikopterle geldikleri Kilis'te, Yavuzlu Köyü'ndeki Öncü Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Buradaki sınır birliklerini denetleyen komutanlar, Elbeyli İlçesi'ne geçip Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğü'nde incelemelerde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden komutanlar, sınırdaki gelişmelerle ilgili gün boyu bilgi aldı.

Görüntü Dökümü



--------------------------



- Helikopterlerin sınır hattına inmeleri



- Askeri araçların sınıra gitmeleri



- Komutanların sınır hattına gitmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308273

=======================================

4)ÜMİT ÖZDAĞ VE YUSUF HALAÇOĞLU' NUN KONUŞMA YAPACAĞI SALONDA OLAY ÇIKTI

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde referandum öncesi 'hayır' kampanyası için gelen ve belediyeye ait salonda vatandaşlara hitap etmek isteyen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ülkücü oldukları öne sürülen bir grubun saldırısına uğradı. Grup, salondaki sandalye ve masaları devirirken milletvekilleri Özdağ ve Halaçoğlu, güvenlik önlemi için salondan çıkarıldı.

Anamur İlçesi'ndeki programlarının ardından Silifke İlçesi'ne giden Özdağ ve Halaçoğlu, belediyeye ait düğün salonuna geçti. Seçmenleri referandumda 'hayır' oyu vermeleri için toplantılar yapan iki milletvekilinin oturduğu sırada ülkücü oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişilik bir grup, salona girip 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganları atarak masa, sandalye ve kürsüyü devirdi.

Salonun karışması üzerine milletvekilleri güvenlik amacıyla başka bir kapıdan salon dışına çıkarıldı. Salona çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayların yatışmasından sonra Özdağ ve Halaçoğlu, tekrar salona geldi ve konuşmalarını yaptı.



"BAŞBAKAN HAYIR OYU VERECEK"



Olaylı Silifke toplantısından önce Anamur İlçesi'nde konuşan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Halaçoğlu, referandumda evet çıkması halinde demokratik parlamenter sistemin ortadan kalkacağını ve ülkenin kaderinin yasama, yürütme ve yargı sistemi ile tek adamın eline verileceğini savundu. Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın referandumda 'hayır' vereceğine inandığını söyledi.



Esnaf ziyaretlerinin ardından bir düğün salonunda katılımcılara hitap eden Ümit Özdağ, "Bu ülkenin hayır kullanan bütün vatandaşları parlamenter ve hukuk sistemini savunuyor. Bugün, hangi terör örgütü bu sistemi savunuyor?" diye sordu. Kendilerinin, Binali Yıldırım başbakan olarak kalsın diye Anadolu'yu dolaştıklarını belirten Ümit Özdağ, "O ise ‘Bana ne gerek var’ diyor. Bakın, Başbakan Hayır diyecek. Cumhurbaşkanı da bundan şüpheleniyor. Çok zor bir durum. HDP de hayır demeyecek. Hükümetle onların arasında evet konusunda bir anlaşmazlık yok. Hükümet HDP’ye özerklik teklif ediyor, onlar ise federal bir devlet istiyor. Hükümet ise bu talep için erken yanıtını veriyor" dedi.



TÜRKİYE HANGİSİNİ BENİMSEYECEK?



MHP Eski İlçe Başkanı Erdal Bulut’un oluşturduğu platforma davet edilen, MHP’nin muhalif kanadının yanı sıra CHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşma yaptı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Çanakkale'ye yapılacak köprüyle ilgili olarak "Çanakkale Geçilir' dediğini belirterek tepki gösteren Halaçoğlu, "Biz Çanakkale karşıdan karşıya geçilmez demedik ki, 'Düşmana geçilmez' dedik kardeşim. Yeni anayasanın birinci maddesindeki tarafsız kelimesinin yanına konulan bağımsız kelimesi ile 14'üncü maddedeki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimi arasında çelişkiler var. Türkiye demokratik hukuk sistemini mi benimseyecek, yoksa tek adam rejimini mi benimseyecek" diye konuştu.



Konuşmaların ardından katılımları için milletvekillerine teşekkür eden Erdal Bulut, Özdağ ve Halaçoğlu'na muzlu kabartma plaket hediye etti.



"AMACIMIZ TÜRK MİLLETİNİ KUCAKLAMAK"



Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Silifke'de ülkücü bir grubun salonun altını üstüne getirdiği olayların sakinleşmesinin ardından konuşma yaptı. 'Başbuğ Türkeş' sloganları eşliğinde konuşan Özdağ, şunları söyledi:



"Her yerde önümüze değişik engeller çıkıyor. Ama biz bu engelleri Türk milliyetçisine yakışır şekilde, bir ülkücüye yaraşır şekilde, Alparslan Türkeş’in öğrencilerine yakışır şekilde, teker teker aşarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü amacımız Türk milletine dayatılmaya çalışılan bir bölünme ve diktatörlük anayasasına 'hayır' demek. Türk milliyetçiliğinin gerçek duruşunu bu konuda ortaya koymak. Amacımız bunun ötesinde yıllardan beri, bölünmeye çalışılan etnik fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, mezhep fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, şimdi evet ve hayır ile ayrıştırılmaya çalışılan büyük Türk milletini kucaklamak ve tekrar hepimizin, büyük Türk Milletinin evlatları olduğunu hatırlamak."



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşmasında, Allah'ın verdiği aklın kullanılması gerektiğini söyledi. Halaçoğlu, "Bizler de bu yüzden buradayız. Birileri tutmuş şöyle söylüyor. O sürahidir. Size soruyorum elimde gördüğünüz bu pet şişe sürahi midir? İşte akıllı insan bunu söyler. Ben elimdeki şişeyi saklıyorum ve size diyorum ki ben gördüğüm için siz kabul edin, ona ne dersiniz, hayır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



--------------



(ANAMUR)



- Ümit Özdağ'ın esnaf gezisinden görüntüler



- Esnafla görüşmeleri



- Esnafa 'Babanız dahi olsa bu kadar yetkiyi vermeyin' demesi



- Caddede esnafı selamlarken



- Konuşma alanına gelişleri



- Vatandaşla kucaklaşmalar



- Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın konuşması



- Erdal Bulut'un kabartma muz plaketi takdimi



(SİLİFKE)



-Salondaki gerginlik



-Grubun slogan atması



-Sahnedeki masaları devirmeleri



------------------



- Salonda çıkan arbededen görüntüleri



-Konuşmalar

Haber-Kamera: Mehmet OKUR-Mithat ÜNAL/ANAMUR,SİLİFKE(MERSİN),()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308260



08.03.2017 - Haber Kodu : 170308261



08.03.2017 - Haber Kodu : 170308283

=====================================================

8 MART'TA BOŞANDIĞI KARISIN ÖLDÜRDÜ (EK)

5)YER GÖSTERME YAPTIRILDI

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI



Manavgat'ta önceki gün akşam, boşandığı eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya'ya olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Cuma Akkaya, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta, şapka ve çelik yelek giydirilmiş, elleri kelepçeli, soruşturma savcısına ifade verdi. İfade alınması sırasında ses ve görüntü kaydı da yapıldı. Sokak sakinleri de yer göstermeyi balkonlarından izledi.

'ANNEMİN KATİLİSİN'



Cuma Akaya, olay yerine getirildiğinde çocuklarının, "Katil, annemin katilisin, hangi yüzle geliyorsun buraya, annemi öldürmüşsün, anlat iyi anlat" şeklinde bağırıp küfür ettiği duyuldu. Yer göstermenin ardından Cuma Akkaya, polis eşliğinde tekrar adliyeye götürüldü.



CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI



Manavgat'ta geçen yıl boşandığı eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattıktan sonra adliyeye getirildi. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza hHkimliğine sevk edilen Cuma Akkaya, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Akkaya, işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi.



ADLİYEDE TAŞKINLIK YAPTI



Cuma Akkaya, gündüz adliyeye getirildiği sırada sorgu için beklerken taşkınlık yaptı. Kendisini adliyeye getiren Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle adliyede görevli polislere hakaret ve küfür ettiği belirtilen Akkaya, güçlükle sakinleştirildi.

Görüntü Dökümü



--------------



- Yer gösterme için yapılan hazırlıklar



- Balkonlarda ve sokakta biriken vatandaşlar



- Şüphelinin araçtan çıkarılması



- Şüphelinin savcıya ifade vermesi



- Şüphelinin araca bindirilmesi



- Şüphelinin araçla olay yerinden götürülmesi



--------------



- Manavgat adliyesinden görüntü



- Tutuklu Cuma Akkaya'nın adliyeden çıkarılışı



- Tutuklunun ticari taksiyle cezaevine götürülmesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308309



09.03.2017 - Haber Kodu : 170309003

===============================================

6)ALSANCAK'TA BÜFEYE ATEŞ EDİLDİ, 1'İ MÜŞTERİ 4 KİŞİ YARALANDI

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobilden büfeye tabancayla ateş edilmesi sonucunda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 1382 Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki büfeye bir otomobilden tabancayla kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda büfede çalışan 49 yaşındaki Şakin Arslan bacağından, o sırada büfeden alışveriş yapan 51 yaşındaki Şenol Nar karnından, yoldan geçen Cahit Umdu ile Kaan Tezer ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Zanlılar otomobille olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Arslan ve Nar, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, Umdu ve Tezer ise Dokuz Eylül Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Nar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve kurşunlar üzerine parmak izi çalışması yapan polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



--------------



- Olay yerinden görüntü



- Yaralıların fotoğrafları



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,()



=====================================

7)OTOMOBİLİN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA



KONYA'da, otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olduğu kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, geçen Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ilköğretim öğrencisi çocuğu çarptı. Savrulup kaldırıma düşen çocuk, yaralanırken, o anlar, bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Hafif yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Kaza anını gösteren kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,)

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308297

==================================



8)ADANA'DA MARKETE EYP'Lİ SALDIRI: 1 YARALI

ADANA'da terör örgütü PKK yandaşlarının bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda, 34 yaşındaki Rıfat Çetinel kulağından yaralandı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 3 kişi, çalışanlarının kepenklerini indirmeye hazırlandığı bir market zincirinin şubesine EYP atarak kaçtı. EYP'nin infilak etmesi sonucu market çalışanı Rıfat Çetinel kulağından yaralandı. Patlamada, markette hasar meydana geldi, çevredeki evlerin camları kırıldı.



İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubelerinden ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda polis sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, oyay yerinde inceleme yaptı.



Yaralı Çetinel, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Çetinel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:



-----------------------



- Olay yerinden görüntü



- Yaralı market çalışanının kulağını tutup, polise olayı anlatması



- Yerdeki cam kırıklarından görüntü



- Olay yerindeki ambulanstan görüntü



- Yaralı market çalışanının polis yardımıyla ambulansa getirilmesi



- Yaralı market çalışanının ambulansa binişi



- Marketin hasar gören kepengi ve kırılan camları



- Marketin çevresindeki polisler



- Uzman polislerin olay yerinde inceleme yapması



- Bölgeye sevk edilen özel harekat polislerinden görüntü



- Bölgeye toplanan meraklı kalabalıktan görüntü



- Polisin kalabalığı dağıtması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308308

=======================================

9)ZILBIT TOPLAMAYA GİDEN KADIN, İNSAN KEMİKLERİ BULDU

ZONGULDAK'ta ormanlık alana zılbıt toplamaya giden 52 yaşındaki Seher Çolak, insan kemikleri buldu.



Dilaver Mahallesi'nde oturan Seher Çolak, dün öğle saatlerinde zılbıt toplamak için gittiği ormanda, toprak üzerinde kemik parçaları görünce 10 Ocak 2015’de kaybolan zihinsel engelli Hasan Berber'in ağabeyi Bahattin Berber'i aradı. Bahattin Berber’in ihbarı üzerine olay yerine giden polisin yaptığı incelemede, kemiklerin insana ait olduğu belirlendi. Kemikler, Hasan Berber'in yaşadığı evin 500 metre ilerisinde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kemikler, delil torbasına konuldu.



Kayıp Hasan Berber'e ait olduğu tahmin edilen kemikler, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Berber'in yakınları ve Seher Çolak, olay yerinde gelişmeleri takip etti.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



-Polisin kemikleri incelemesi



-Kemiklerin delil torbalarına konulması



-Delil torbalarının taşınması



-Polis araçları



-Seher Çolak'la röp.

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308282

============================================



10)CHP'Lİ İNCE: EVET YA DA HAYIR'I BİLEREK, OKUYARAK ANLAYARAK VER







CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Neden referandumu tartışmak yerine Almanya tartışılıyor. Almanya bizim bakanlarımıza konuşma izni vermemiş. Bugün ülkeyi yönetenlerle herhangi bir ülke arasında bir problem olursa size söz veriyorum. Ben kesinlikle Türk hükümetinden yana olurum, onları tutarım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.



Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu. Partisinin Yozgat İl teşkilatı tarafından dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, Anayasa değişikliği ve halk oylamasında neden hayır verilmesi gerektiğini anlattı. İnce, "Diyorlar ki, ‘Hayır diyenler teröristtir' Saadet Partisi 'hayır' diyor, Büyük Birlik Partisi 'hayır' diyor, Anavatan, Doğruyol, Demokratik Sol Parti, Ülkücüler de 'hayır' diyor. Parti yönetimine bakmayın siz, ülkücüler 'hayır' diyor, ben bunu görüyorum. ‘Evet’ diyenler de ‘Hayır’ diyenler de bu memleketin evladıdır. Hepsi saygıdeğerdir. Hangi kararı alırsa alsın, ama şunu unutmamız lazım; ‘Evet’ yada ‘Hayır’ ver ama bilerek ver, okuyarak ver anlayarak ver diye konuştu.



REFERANDUM YERİNE ALMANYA TARTIŞILIYOR



Referandum sürecinde Almanya’nın kararlarının tartışma konusu yapıldığını ifade eden İnce, “Neden, referandumu tartışmak yerine Almanya tartışılıyor. Almanya bizim bakanlarımıza konuşma izni vermemiş, Türk hükümeti Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yılıdırım ile Bekir Bozdağ ile fark etmez. Bugün ülkeyi yönetenlerle herhangi bir ülke arasında bir problem olursa size söz veriyorum, ben kesinlikle Türk hükümetinden yana olurum, onları tutarım, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çanakkale'de Meral Akşener'in program yapacağı salonun ışıklarını kestiler. Merkel mi kesti? Merkel'i kınıyorum. Milletimizin de doğruları bilmesi lazım. Biz 2008 yılında TBMM’de bir kanun çıkardık, AKP çıkardı bunu. Kanunda ‘Yurt dışında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz’ diyor yasak yani. Türkiye kanun çıkarmış, 'yurt dışında siyaset yapamazsın' diye. 15 Şubat'ta da YSK bir karar almış, demiş ki 'yurt dışında sakın propaganda yapmayın, kanun var" diye konuştu.



EVET VERİRSENİZ TERÖR BİTECEK



Referandumda oylanacak olan 18 maddenin hiç birinde terör ve ekonomi konusunun olmadığına değinen Milletvekili İnce, "Evet verirseniz terör bitecek. Evet verirseniz ekonomi düzelecek. Bu 18 maddenin 18’ini de ben okudum. En az 50 kere okudum. Hiç bir madde de terörden bahsetmiyor, hiçbir madde de ekonomiden bahsetmiyor. Yok böyle bir şey. Bu anayasa yürürlüğe 2019’da girecek. Nasıl oluyor da 17 Nisan’da terör bitiyor. 2,5 sene sonra yürürlüğe girecek, nasıl bitecek. Terörü neden bitiremiyorsun?, yetkin mi yok ? Başbakan mı engel oluyor?. Genelkurmay mı seni dinlemiyor?. Önceden 5 tane yaverin vardı. 5’ide FETÖ'cü çıktı. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nı gezdiriyorsun yanında yaver gibi. O mu dinlemiyor sözünü, kim dinlemiyor. Hangi konuda yardım istiyorsun da vermedik" diye sordu.



BEYAZ DEMOKRASİNİN KEFENİ



Referandumda kahverengi pusulaya mühürün basılmasını isteyen İnce, “16 Nisan’da sandığın başına gittiniz, sandık parası istemeyecekler, oy pusulası parası yok, mürekkep parası yok. Mürekkep devletten, mühür devletten, bas hayrın üzerine kurtul bu illetten. Mühürü beyaza mı kahverengiye mi basacaksın. Beyaz demokrasinin kefeni. Bu seçimde beyaz, demokrasiye kefen giydirirsin, kahverengi toprağın bereketidir, bas kahverengiyeö dedi.



EYALET KURMA YETKİSİ VERİYORSUNUZ



16. maddenin eyalet kurma yetkisi verdiğini öne süren Muharrem İnce, "Size şerefimle söylüyorum, eyalet kurma yetkisi veriyorsunuz. Aklınız başınıza alın. Karar sizin. İster evet verin, ister hayır verin. Millet ne derse kabulümüzdür. Kızmam, küsmem. Siz milliyetçi insanlarsınız. Milliyetçiliği ayaklar altına alan birisine şimdi evet diyeceksiniz öyle mi? Verin oyu, bir şey demiyoruzö değerlendirmesini yaptı.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Seçim otobüsünün meydana gelişi



-CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308295

========================================

11)DESTİCİ: REFERANDUMLA İLGİLİ KARARIMIZI EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumla ilgili karar vermek için teşkilatları ile istişarede bulunduklarını belirterek, "İnşallah Ankara'ya döndükten sonra kısa bir süre içerisinde kararımızı açıklarız. Kamuoyunu çok beklettik, ama biz ince eleyip sık dokuduk" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün akşam saatlerinde partisinin il divan toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Destici'nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve çok sayıda partili katıldı.



'BİRLEŞTİRMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ'



Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Destici, referandum sürecine değinerek, "Biz BBP olarak bu konu ilk gündeme geldiğinde önerilerimizi sunduk. Ondan sonra Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken tekrar önerilerimizi sunduk. Daha sonra biz bununla ilgili düşüncelerimizi hem iktidara, hem muhalefete, hem teklif sahiplerine ifade ettik. Hatta bu sürede partimizde aldığımız kararla da, bölücülerin partisi HDP hariç ister 'evet' demiş olsun, ister 'hayır' demiş olsun, hepsiyle görüşebileceğimizi ifade ettik. Ve bu süreçte hemen hemen hepsiyle de görüştük. Bunu yapan tek siyasi parti de biziz. Çünkü bizim farkımız orada. Birileri ayrıştırabilir, birileri kamplaştırabilir, ama biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak birleştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.



'ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE KARARIMIZI AÇIKLARIZ'



Refarandum kararlarını istişare ederek vereceklerini belirten Destici, şöyle konuştu:



"Kurullarımızın, teşkilatlarımızın teamüllerini ölçeceğiz. Sadece il ve ilçe teşkilatlarımız değil, Avrupa'da gönül bağı içinde olduğumuz kuruluşlarımız, Alperen teşkilatımız, kadın kollarımız ve diğer merkez kollarımızla görüştükten sonra bütün bu değerlendirmeleri karar organımız olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'na getireceğiz. Ve ondan sonra da memleketimiz için, devletimiz için neyi doğru görüyorsak hiç çekinmeden, kınayanların kınamasına da aldırmadan doğru gördüğümüzün yanında duracağız. Biz istişarelerimizi hemen hemen tamamladık. Buradan sonra bir de Kayseri uğrayacağım. Ve ondan sonra inşallah Ankara'ya döndükten sonra da çok gecikmeden kısa bir süre içerisinde kararımızı açıklarız."



'İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK'



Kendi partileri dışında kararını açıklamayan parti kalmadığını ifade eden Destici, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Kamuoyunu çok beklettik ama biz ince eleyip sık dokuduk. Bir yanlış yapmama konusunda büyük bir gayretin içerisinde olduk. Biraz önce ifade ettiğim gibi önce devletimizi düşünerek, devletimiz açısından bu değişikliğin ne getirip ne götürdüğünü, sonra da milletimiz açısından ne getirip ne götürdüğüne bakacağız. Ben Balkanlardaki kardeşlerimle de konuşuyorum. Kosova'daki, Bosna'daki, Makedonya'daki, Kuzey Irak Türkmenleriyle de konuşuyorum. Suriye Türkmenleriyle de konuşuyorum. Onları da dinliyorum. Sadece teşkilatlarımızın görüşlerini değil, eskimiz ve yenimizle de konuşuyorum. Hepsiyle konuşarak doğru bir karar vermeye çalışıyorum. Tabi en büyük yardımı bu kararı verirken de rabbimden ümit ediyorum. Her namazımın sonunda 'Yarabbi bana senin rızan dışında bir söz söyletme ve iş yaptırma' diye dua ediyorum. İnşallah rabbim bizi yanlış bir kararın içinde bırakmaz."



Görüntü Dökümü



----------------------



-Toplantıdan görüntüler



-Destici'nin konuşmaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308294

======================================

12)KOCASAKAL: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN İSİM BABASI FETHULLAH GÜLEN







İSTANBUL Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babasının Fethullah Gülen olduğunu ileri sürerek, "Dünya da Cumhurbaşkanlığı diye bir hükümet sistemi yok. Ben merak ediyordum, bunun isim babası kim diye? Bunun isim babası Fetullah Gülen, belgesi de var sene 1997" dedi.



İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Eğitim- İş Konya Şubesi tarafından Konya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Neye evet, neye hayır' adlı konferansa katıldı. Kocasakal, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, sendika ve CHP üyelerinin katıldığı konferansta 95 yıl önce saltanat ve tek adamlık vesayetinin sonlandırılarak egemenliğin millete verildiğini belirtti.



'KARARNAME OLARAK DÜŞÜNMEYİN O BİR FERMANDIR, KRALNAMEDİR'



Egemenliğin tekrar milletten alınarak, tek adama verileceğini ifade eden eski Baro Başkanı Kocasakal, şöyle dedi:



"Şimdi yeni anayasada, yasama yetkisi Meclis'ten alınıp, kararnameyle bir kişiye devrediliyor. Sakın kararname olarak düşünmeyin, o bir fermandır, o bir kralnamedir. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olması demek, hiçbir kişiye veya kuruma devredilmemesi, hep millette kalması ve Türk milletinin de egemenliğinin kuvvetler ayrılığı yoluyla birbirini denetleyecek ve dengeleyecek şekilde kullanması anlamına geliyor. Önümüze getirilen metnin en vahim noktası bu."



"YALÇIN AKDOĞAN İLE TARTIŞMAYI ÇOK ARZULARIM"



AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile bir progdamda tartışmayı istediğini belirten Kocasakal, şunları söyledi:



"Yalçın Akdoğan'ı izledim, notlar aldım. Kendisiyle bir programda tartışmayı çok arzularım. Hatta ben açık çağrı yapıyorum, 10 kişi karşıda otursun, ben tek başıma oturayım. Vesayet odakları varmış, ordu, yargı ve cumhurbaşkanı olarak sıralıyor. Bunlar diyor, 'Bizim iktidarımız döneminde zayıflatıldı' diyor. Tabi mesela ordu, doğru zayıflattınız. Ama Ortadoğu coğrafyasında güçlü bir ordunuz olmazsa, kurda, kuşa, çakala ve emperyalizme yem olursunuz."



'İSİM BABASI FETHULLAH GÜLEN'



Ümit Kocasakal, anayasa değişikliğini isteyenler arasında PKK ve Abdullah Öcalan'ın da bulunduğunu, ancak 'evet' oy sayısının artması için 'hayır' dediklerini ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babasının da FetHullah Gülen olduğunu ileri süren Kocasakal, şöyle konuştu:



"Yalçın Akdoğan diyor ki, 'Öcalan başkanlığa hayır' diyor. Yalan, çünkü bizzat terörist başı İmralı tutanaklarında açık bir şekilde başkanlık sistemine de, mevcut Cumhurbaşkanının başkanlığına da sıcak baktığını ve bu konuda ittifak yapacaklarını söylüyor. Türkiye üzerinde bu tuzağı kuran ne Amerikan emperyalizmi, ne İsrail ve Avrupa Birliği emperyalizmi. Kim buna 'evet' diyor, ben belgeleriyle anlatıyorum. Dünyada cumhurbaşkanlığı diye bir hükümet sistemi yok. Ben merak ediyordum, bunun isim babası kim diye. Bunun isim babası Fetullah Gülen, belgesi de var sene 1997."



Görüntü Dökümü



----------------------



- Ümit Kocasakal'dan detay



- Salondan ve davetlilerden detay



- Kocasakal, konuşması

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308310

=====================================



KADINLAR GÜNÜ



=====================================

13)İZMİT'TE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Polis, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle 35 kadını gözaltına aldı.



İzmit'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Yürüyüş Yolu'nda bir araya geldi. Kadınlar, 'Hayır' ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle Yürüyüş Yolu'nda yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi.



Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu, 35 kadın ile onlara destek olan 4 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



----------------------



Kadınlardan görüntü



Polis ile kadınlar arasındaki diyaloglar



Polisin müdahalesi, gözaltına almaları

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308284

=========================================

14)ANTALYA'DA YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ

ANTALYA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürümek isteyen kadınlara polis TOMA'larla müdahale etti.



Antalya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, tarihi Hadrianus Kapısı (Üçkapılar) önünde bir araya geldi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken Toplumsal Olaylara Müdahale Araç'ları (TOMA) hazır bekletildi. Buradan Kalekapısı Meydanı'ndaki Attalos Heykeli'ne kadar yürümek isteyen kadınlara izin verilmeyen polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Kadınlar, Üçkapılar'da bidondan yaptıkları davulları çalarak halay çekerken, grup temsilcileri ile polis müdürleri arasında yürüyüş konusunda uzun süre görüşme yapıldı. Görüşme sonunda grubun yürüyüş yapmadan basın açıklaması yapmasına izin verildi.



Grup adına basın açıklaması yapan Suzan Yazıcı, iç savaş tehdidiyle barış umudunu çalanlara karşı duracaklarını kaydetti. Yazıcı, "Yalanı tehdide katarak rızaya ve kendine mecbur eden babalar, kocalar, sevgililer patronlar, devlet büyükleri, sizlere kocaman bir 'hayır' diyoruz. Liselerde üstü kapatılan taciz ve tecavüze, üniversitelerde ayrımcılık ve flört şiddetine, akademisyenin, öğretmenin cinsiyetçi muamelelerine karşı susmayacağızö dedi.



ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ, TOMA'DAN SU SIKILDI



Polis ekipleri, basın açıklamasından sonra kadınlardan slogan atmadan dağılmalarını istedi. Gruptan birkaç kadın şarkı söyleyip slogan atınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. TOMA'dan da kısa su sıkılmasıyla kadınlar kaçışarak farklı yönlere dağıldı. Polis ekipleri, dağılan kadınları uzun süre takip etti.

Görüntü Dökümü



----------------------



Polisin grup üyelerine anons ederken görüntüsü



Çevik kuvvetin önlem alırken görüntüsü



Dövizlerden görüntü



Grubun slogan atarken görüntüsü



Halay çekmeleri



Polisin gruba müdahale etmesi



TOMA su sıkarken görüntü



Grubun dağılırken görüntüsü



Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()



08.03.2017 - Haber Kodu : 170308292

============================================================

15)NİLÜFER'DE KADINLARDAN SESSİZ YÜRÜYÜŞ

BURSA'nın merkez Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği 'Kadın Yürüyüşü' bu yıl 7 kadın işçinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle sessiz yapıldı. Uğur Mumcu Bulvarı'nda yapılan yürüyüşte kadınlar "Hem yasta hem isyandayızö pankartı taşıdı.



Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği 'Kadın Yürüyüşü' geniş katılımla gerçekleşti. Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 29 Ekim Mahalle Muhtarlığı önünde başlayan yürüyüşe, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ve belediye personeli, Nilüfer'deki kadın derneklerinin üyeleri ile çok sayıda kadın katıldı.



Kadın Yürüyüşü bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı için Ankara'ya giderken yolda meydana gelen kazada 7 kadın işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle sessiz gerçekleşti. Kadınlar yürüyüşte "Hem yastayız hem isyandayızö pankartı taşıdı.



"Yürüyoruz, Kadın Dayanışmasını Büyütüyoruzö sloganı altında geniş katılımla gerçekleşen yürüyüşte, Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri de kadınlara karanfil dağıttı.



Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleşen yürüyüş boyunca kadınlar, ellerinde "Tacize tecavüze hayırö, "Kadın yaşam özgürlükö, "Geceler de sokaklar da meydanlar da bizimö, "Kadın emeğinin sömürüsüne hayırö, "Batsın bu dünya biz yeniden yaparızö, "Eşitlik yoksa aşk da yokö yazılı dövizler taşıdı.



Nâzım Hikmet Kültürevi önünde sona eren yürüyüşün ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamayı, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Nilüfer Belediyesi Eşit Birimi adına Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış yaptı.



Cevriye Coşkun Kayış açıklamaya, Ankara yolunda yaşanan kazada hayatını kaybeden



7 kadın işçi için yaşadıkları üzüntüye değinerek başladı. Kayış, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralananlar için de şifa diledi.



Kayış kadınlar olarak mücadeleyi acıyla, emekle, inat ve isyanla yoğurmaya devam ettiklerini belirterek "Her sene isyanımız perçinlenerek artıyorö dedi.



2017'DE 49 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ



2017 yılında 49 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirten Cevriye Coşkun Kayış, "Her gün duyduğumuz ya da kapalı kapılar ardında kalan onlarca taciz ve tecavüz vakası yaşanıyor. Yine haykırarak söylüyoruz, erkek değil gerçek adalet istiyoruz. Yüzlerce kadın iş hayatında güvencesiz çalıştırılıyor. Ev kadınlarının emeği değer görmüyor. Kadının bu kadar değersizleştirildiğini gördükçe isyanımız yüreğimizi, boyumuzu aşıyorö şeklinde konuştu.



Sağduyu ve eşitlik algısının kaybedildiğini söyleyen Kayış, şöyle devam etti: "Siyaset üstü bir irade ile görevinden uzaklaştırılan kadın akademisyenler, vekiller, tutuklanan ihraç edilen öğretmenler, gazeteciler bir gün bu ülkenin utanç duvarı olacaktır. Halklar olarak birbirimize düşman ediliyoruz. Kadın olmanın, çocuk olmanın, LGBTİ olmanın ve tüm 'Öteki' ilan edilmelerin bedelini ağır ödüyoruz. Ne etnik kimlik, ne din, ne mezhep bizi birbirimizden ayırmalı. Önce, insan ve kadın olmanın güzelliği ile birlik ve beraberlik duygumuzu kaybetmemeliyiz. Bilmeliyiz ki, asıl düşman, bizi bize kırdıran zihniyetin kendisidir. Bizi sarıp sarmalamaya çalışan bu karanlığa inatla 'Hayır' diyoruz. Biliyoruz ki, 'Dünyayı kadınlar kurtaracak ve isyanı sevmekle başlayacak her şey.' Bizler, 'Tek başına olmaz, hayır, kadınlar birlikte güçlü' dedik. Biz kadınlar, 8 Mart'ın şafağında, aynı gökyüzü altında yıldızlardan bile parlak, savaşsız, sömürüsüz ve sürgünsüz bir dünya yaratmak için, emeğimizi ekmek ile gül ile çoğaltmak için, eşit ve adil bir dünya için buradayız. Yaşasın kadın dayanışmasıö diye konuştu.



Yapılan açıklamanın ardından Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun sahnelediği 'Zabel' isimli tiyatro oyunu Nâzım Hikmet Kültürevi'nde seyirciyle buluştu. Oyunun sahnelendiği salonda da kazada hayatını kaybeden 7 emekçi kadın unutulmadı ve ön sıradaki koltuklara isimleri yazılarak anıldı.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Açıklamalar



-Yürüyüş



-Detay görüntüler

BURSA,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308265

==================================

16)İHRAÇ EDİLEN MİMAR, OTURMA EYLEMİNDE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

DÜZCE'de, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, işine geri dönmek için başlattığı oturma eyleminin 37'nci gününde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Düzce Sendikalar Platformu, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen, işine geri dönmek için geçen 30 Ocak'tan beri kentin en işlek noktalarından Spor Sokak girişinde oturma eylemi yapan Alev Şahin'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Mimar Alev Şahin ve arkadaşları sokakta müzik çalarak şarkılar söyledi. Yan flüt çalarak arkadaşlarına eşlik eden Şahin, şöyle konuştu:



"Kadınların uğradığı ayrımcılık ve yaşadıkları eşitsizlik her alanda hüküm sürüyor. Kadınlar, kapitalist toplumda esas olarak mülk sahibi kadını ilgilendiren miras, mülk edinme, seçme-seçilme hakkı gibi konularda kâğıt üzerinde eşit yasal haklara kavuşsalar da, kapitalizmin erkek egemen doğasından kaynaklı olarak cins ayrımcı yasalar ve uygulamalar dünyanın bütün ülkelerinde bugün bile varlığını sürdürüyor. Tüm bu sömürü ve baskıya karşın mücadelenin her alanında öne çıkan kadınlar bugün de anadolunun pek çok ilinde KHK'lar ile haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz ellerinden alınan kamu emekçileri ekmekleri için direniyorlar."

Görüntü Dökümü



----------------------



-Oturma eylemi



-Çalan müzikten görüntü



-Alev Şahin'in konuşması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308298

=====================================

17)KADINLAR YAĞMUR ALTINDA GÜNLERİNİ KUTLADI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sağanak yağmura rağmen coşkuyla devam etti.



Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Tepecik Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılan kadınlar, ellerinde, pankartlar taşıyarak ve düdük çalarak eylem yaptı. Eylem sırasında başlayan yağmura aldırmayan kadınlar slogan atmaya devam etti. Belediye Meydanı'na kadar sağanak yağmur altında yürüyen kadınlar, basın açıklamasını yaptı. Açıklamayı okuyan Dernek Başkanı Figan Erozan, "Erkek şiddetinin her türlüsüne karşı, bedenimizin ve cinselliğimizle ilgili seçimlerimizin yok sayılmasına karşı, kürtaja erişimimize, çocuk doğurup doğurma kararımıza müdahalelere karşı, hayat tarzlarımız, seçimlerimizin, arzularımızın marjinalize edilmesine karşı, güvencesiz ve geleceksiz emek dayatmasına, yoksullaştırmalara karşı, Türkiye'den kadınlar da dünyada yükselen bu sese ses veriyoruz.8 Mart 2017, 40'tan fazla ülkede Uluslararası Kadın Grevi Günü olarak tarihe geçiyor. Hayatı istiyoruz demek için, seçimlerimiz kararlarımız bizimdir demek için greve ses veriyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından grup halay çekerek eylemini sonlandırdı.

Görüntü Dökümü



----------------------



- Kadınların yağmur altında yürüyüşünden görüntü



- Basın açıklamasından görüntü



- Halaydan ve sloganlardan görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla),()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308312

=================================

18)MANİSALI KADINLAR ŞARKILARLA 'HAYIR' DEDİ

MANİSA'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Manisa Kadın Platformu çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, besteledikleri şarkılarla 16 Nisan'da oylanacak yeni anayasaya 'hayır' dedi.



Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisa Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Kadınların kutlamasına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. Slogan atan kadınların ellerinde 'Tacize, tecavüze hayır, kadınlar birlikte güçlü', 'Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün', 'Özgürlüğüm için hayır' yazılı pankartlar taşıdı. Kutlama öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Gülbahar Tahmilci basın açıklaması yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Hasgör, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istedi. ADD Başkanı Gülbahar Tahmilci ise, cinsiyetçi yaklaşımlardan vazgeçilmesini talep etti. Tahmilci, "Başkanlık dayatmalarından vazgeçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla yapılmalıdır. İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz ve mobingin son bulması için düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.



Basın açıklamasının ardından kadınlar besteledikleri 'hayır' şarkısını hep birlikte söyledi. Meydanda şarkı söylemeye kadınlara Manisa'nın kadın Milletvekili Tur Yıldız Biçer de eşlik etti.



Şarkının ardından kadınların kutlaması sona erdi.

Görüntü Dökümü



----------------------



- Meydanda kadınlardan görüntü



- Basın açıklamasından görüntü



- Kadınların bestelediği hayır şarkısı



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308296

====================================

19)ARTVİN'DE CHP'Lİ KADINLAR 'HAYIR' LOKMASI DAĞITTI

CHP Artvin İl Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Hayır' lokması dağıttı.



Halitpaşa Meydanı'nda stant açan CHP İl Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara lokma ikramında bulundu, 'Hayır' yazılı broşürler verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Artvin CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Kurul, "Biz kadınlardan, Cumhuriyetle tanıştığımız laik yaşamdan, çağdaş ve eşit birey olma yolunda kavuştuğumuz kazanımlarımızdan, zorlu mücadelelerle geliştirdiğimiz haklarımızdan vazgeçmemiz isteniyor! Bilinsin ki, kadınların kararı hayırdır" dedi.



Türk bayrağı taşıyan CHP'li kadınlar, 'Hayır' broşürleri ile İzmir marşını söyleyerek eylemi sonlandırdı.



Görüntü Dökümü



----------------------



Eylemden görüntüler



Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308276

===============================

20)ZONGULDAK'TA KADINLAR YÜRÜDÜ







ZONGULDAK'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 150 kadın, 'Kadına karşı şiddete hayır' sloganları atarak yürüdü.



Zonguldak Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüş için kadınlar, İstasyon Caddesi'nde toplandı. Kadınlar, 'Cinsiyet eşitsizliğine, erkek egemenliğine, tek adam rejimine, karanlığa hayır', '8 Mart tatil olsun', Tecavüze hayır', 'Tecavüz insanlık suçudur sessiz kalma' yazılı dövizler taşıyıp, kadına karşı şiddete hayır sloganları atarak Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte, kadınlara erkekler de destek verdi.



Madenci Anıtı önünde basın açıklaması okuyan grup, ardından şarkılar söyledi. Grup, daha sonra ellerindeki balonları gök yüzüne bıraktı.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-Kadınların yürümesi



-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308267

=================================

21)ESKİŞEHİR'DE KADINLAR YÜRÜDÜ







ESKİŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 500 kadın yürüyüş yaptı.



Eskişehir Kadın Platformu üyesi kadınlar dün akşam saatlerinde Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. 'Kadınlar haykırıyor, başkanlığa hayır diyor' yazılı pankart açan kadınlar çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Sibel Geriş şunları söyledi:



"Bugün 8 Mart, dünyanın dört bir yanında alanlardayız. Birlikte güçlüyüz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz. 158 yıl önce eşit bir yaşam için, hayatımız için, insanca çalışma koşulları için çıktı kadınlar yola. İşçi kadınların grevleriyle başlayan 8 Mart yolculuğu kesintisiz, soluksuz geldi o günden bugüne."



Yapılan konuşmaların ardından kadınlar, Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kadınlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Kadınların yürüyüşünden,



-Basın açıklamasının okunması,



-Saygı duruşunda bulunulması,



-Kadınların halay çekmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308301

========================================







22)KADINLAR GÜNÜ'NDE SEVGİLİSİNE SOKAKTA SÜPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

EDİRNE'de 23 yaşındaki Eray Bağlık, 3.5 yıldır birlikte olduğu aynı yaştaki sevgilisi Demet Erkan'a trafiğe kapalı olan caddede keman eşliğinde evlilik teklif etti. Caddede toplananların alkışlarıyla destek verdiği çift 'evet' cevabının ardından dans ederken, Demet Erkan bu sürpriz evlilik teklifi ile çok mutlu olduğunu söyledi.



Edirne'de esnaf olan Eray Bağlık, 3.5 senedir birlikte olduğu sevgilisi için sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Arkadaşlarıyla birlikte trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne gelen Bağlık'ın arkadaşları 'Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin güzelim' yazılı pankart açtı. Elinde çiçek ve yüzükle sevgilisi Demet Erkan'ı karşılayan Bağlık, şiir okuyup evlenme teklif etti. Gördükleri karşısında şoke olan Erkan'ın 'evet' cevabı üzerine yüzük takıldı ve çift keman eşliğinde dans etti.



Caddede toplananlar da alkışlarıyla çifte destek verirken, aldığı teklif karşısında çok mutlu olduğunu anlatan Demet Erkan, "Biz 3.5 yıldır beraberiz. Ben buraya annesiyle görüşeceğiz diye geldim. Çok şaşırdım, çok mutluyum. İlk önce arkadaşlarını gördüm daha sonra pankartı gördüm ama çok mutluyum, çok güzel bir şeymişö dedi.



Eray Bağlık ise 2 haftadır teklif etmek için hazırlık yaptığını belirterek, "Geçen haftalarda kısmet olmadı. Bugün teklifi yapmak istedim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir anlamı da olsun diye düşündüm. Çok mutluyuz, gurur duyuyorum. Evlilik için bir adım attık, destek veren herkese çok teşekkür ederizö diye konuştu.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Eray Bağlık ve hazırlıkları



-Telefonda sevgilisiyle konuşması



-Çevrede toplananlar



-Cep telefonuna kaydedenler



-Afiş ve çevredekiler



-Demet'in hazırlığı görmesi ve şaşırması



-Eray'ın şiir okuması



-Evlilik teklifi etmesi



-Yüzü takması



-Keman eşliğinde şarkılar ve dans etmeleri



-Çift ile röp.



-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

08.03.2017 - Haber Kodu : 170308275

=====================================