DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN TÖREN ALANI HAZIRLANIYOR



AVRUPA ve Asya kıtalarını bir kez daha birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün Çanakkale Deniz Savaşlarının yıldönümü olan 18 Mart'ta yapılacak temel atma töreni için Lapseki tarafında geniş bir tören alanı hazırlanıyor. Şekerkaya mevkiindeki tören alanın önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken, Gelibolu tarafında henüz bir çalışma yok.Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Bölgede aralıksız çalışan iş makineleri temel atma törenin yapılacağı alanı düzleştiriyor. Törene katılımın yüksek olması beklenirken, bu nedenle oldukça büyük bir alanda çalışmalar sürüyor. Yapılacak köprünün Gelibolu , Sütlüce köyü mevkii tarafında ise henüz bir çalışma yok. Bölge bakir görünümünü henüz korurken, bölge halkı da köprünün ayaklarının nerede olacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürüyor.



GEÇİŞ ÜCRETİ 15 EURO ARTI KDV OLACAK



Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Lapseki Yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edildi. Köprünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 yılında açılması planlanıyor. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Bölgenin havadan Drone ile çekilen görüntüsü

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

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2)SEVGİLİSİNDEN AYRILDI YÜKSEK GERİLİM HATTINA ÇIKTI

ADANA'da sevgilisinden ayrılan 16 yaşındaki M.Ş. yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Direkteki genci gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Olayı öğrenen M.Ş.'nin bir arkadaşı itfaiye merdiveni yardımıyla yanına çıktı. Ancak başarılı olamadı.

İntihar girişimi olduğunu gören vatandaşlar ise olayı izlemek için toplandı. Bazı vatandaşlar kaldırıma oturup olayı izlerken bazıları da cep telefonları ile genci görüntüledi. Gencin direkte yaptığı çevik hareketler vatandaşların korkuya kapılmasına neden olurken bir süre sonra M.Ş. kendiliğinden direkten indi.

Görüntü Dökümü

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- İntihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki gencin yüksek gerilim direğinde görüntüsü

- Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar

- Olay yerindeki kalabalık

- İtfaiye ekibinin merdivenle gence yaklaşması

- Gencin yüksek gerilim direği üzerinde telefonla konuşurken görüntüsü

- Birine el sallaması

- Genel görüntüler

- Hava yastığının görüntüsü

SÜRE:02'25" BOYUT:272 MB

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,()



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3)TEK YUMURTA ÜÇÜZLERİ YARDIM BEKLİYOR

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Hayriye Yiğit, iki çocuğunun ardından 15 yıl sonra hamile kaldı. Bu kez üçüz kızları oldu. Tek yumurta üçüzleri bir yaşındayken eşi Aldülbaki Yiğit (50) kalp krizi geçirerek öldü. İlkokul mezunu olan Hayriye Yiğit, üçüz bebeklerine bakmakta zorlandığını belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

Bornova'nın Çamdibi Semti Çınar Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Yiğit, 1.5 sene önce eşi Aldülbaki Yiğit'i (50) kalp krizi sonucu kaybetti. Hayriye Yiğit, oğulları 23 yaşındaki Barış Yiğit, 17 yaşındaki Murat Yiğit ile üçüz kızları Selen, Selin ve Zaide'yle yaşam mücadelesi veriyor. Eşinden ayda bin 100 TL aylık alıyor, üçüzleri için de ayda 430 TL, 'çoğul gebelik' parası alan anne Hayriye Yiğit, ayda 430 TL ev kirası verdiğini, oğlu Barış Yiğit'in Bitlis'te askerde olması nedeniyle eve başka gelir girmediğini anlattı. Üçüzlerin süt, mama ve bez parasını karşılamayadığını belirten Yiğit, maddi destek beklediğini söyledi. Anne, şöyle konuştu:

"Üçüz bebeklerim doğduktan kısa bir süre sonra eşimi kalp krizi sonucu kaybettim. Eşimin ölümünün ardından dul aylığı bağlandı. Ama bununla geçinemiyorum. Bir oğlum Bitlis'te asker. Ona para gönderemiyorum. Diğer oğlum da Mersinli Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyor. Bende üçüzlerimi bırakıp çalışamıyorum. Onlara elbise bile alamadım. Komşuların verdiği giysilerle büyütmeye çalışıyorum. Evim kira zor geçiniyoruz. Çocuklarımı daha iyi şartlarda büyütüp yetiştirmek istiyorum. Benim kendi annem vefat etti, kayınvalidem diğer oğlunun evinde kalıyor. Ailemden de destek yok. Yardım istemekten ben de utanıyorum ama çocuklarım için yapmak zorundayım. Tek başıma onlara bakmakta zorlanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Anne Hayriye Yiğit ile röportaj

- Üçüzlerden görüntü

- Yiğit ailesinin yaşadığı evden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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4)BURSA'DA FETÖ SORUŞTURMASIYLA GÖZALTINA ALINAN ESKİ POLİSLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 eski polis sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 72 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilirken, aralarında emniyet müdürü ve diğer rütbelerde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve açığa alınan 72 eski emniyet personeli Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Kayseri, Tokat ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Zanlıların adliyeye sevk olması



Adliyeden görüntüler



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

SÜRE: 1 dakika 2 saniye



BOYUT: 31 MB

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5)BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 3 MÜFTÜLÜK PERSONELİ ADLİYEDE

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 eski müftülük çalışanı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen ve Bursa İl Müftülüğünde görevliyken açığa alınan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler çok sayıda materyale incelenmek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Zanlıların adliyeye sevk olması



SÜRE: 0,26 saniye



BOYUT: 12 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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6)KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU: 39 GÖZALTI KARARI

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında daha önce açığa alınan kamu çalışanlarına yönelik Konya merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 39 kişiden 20'si gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında müftülük, maliye ve sağlık gibi kamu kurumlarında daha önceden açığa alınmış olan 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi



- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))



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7)BELDİBİ MAHALLESİ'NDE MUHTARLIK SEÇİMİ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ne bağlanan Beldibi Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı. 6 adayın yarıştığı seçimi Ahmet Talih kazandı.

Büyükşehir Yasası'nın ardından beldeliği düşen, sonrasındaki süreçte önce Göynük Mahallesi'ne ardından Konyaaltı İlçesi'ne bağlanan Beldibi, son olarak geçen yıl mart ayında Kemer Belediyesi Meclisi kararı ve Antalya Valiliği'nin onayıyla mahalle oldu. Bunun sonrasında Beldibi Mahalle Muhtarlığı seçimi yapıldı. Dün yapılan seçimde Ahmet Talih, Ercan Mert, Harun Cintay, Mustafa Özcan Çelik, Ömer Talih ve Rukiye İlaslan yarıştı. Seçimler Beldibi İlkokulu binasında gerçekleştirildi ve kayıtlı 2008 seçmenden 1500'ü 6 sandıkta oy kullandı.

Seçimin yapıldığı okula gelen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, adaylarla görüşerek başarı diledi. Gül çifti vatandaşla da sohbet etti. Kemer Belediyesi meclis üyeleri, Ak Parti, CHP ve MHP ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de seçimin yapıldığı okulun bahçesinde vatandaşla sohbet etti. Oy sayımının ardından geçerli 1473 oyun 531'ini alan Ahmet Talih seçimi kazandı. Mustafa Özcan Çelik 386, Rukiye İlaslan 255, Ercan Mert 166, Ömer Talih 109, Harun Cintay ise 26 oy aldı.



Seçim sonrası gazetecilere açıklama yapan Ahmet Talih, çok güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, diğer adaylara teşekkür etti. Seçim çalışmaları sırasında birbirlerini hiç kırmadıklarını kaydeden Talih, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim, bu bir başlangıç" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların oy kullanma görüntüleri

- Belediye Başkanı ziyaret kısa

- Seçimi kazandığını resmi olmayan sonuçlarla öğrenen Ahmet Talihi tebrik eden vatandaşlar

- Ahmet Talih açıklama

02:48 dakika ve 89,7 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMERA(Antalya), ()

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8)KARDAN MAHSUR KALDILAR

Muş'ta hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çatılardan düşen karlar, bazı evlerin yollarını kapattı. Kış mevsiminde bir metreden fazla karın yağdığı Muş'un Muratpaşa Mahallesi'nde, Gürler Ailesi'nin tek katlı evinin çatısındaki karın düşmesi sonucu ev halkı kapıdan dışarı çıkamayınca belediyeden yardım istedi. Gelen kepçe ile evin kardan kapanan kapısı temizlendi. Temizliğin ardından Gürler ailesi sokağa çıkabildi.

Görüntü Dökümü

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-Kar altında kalan ev

-Evin önündeki karın kepçe ile temizlenmesi

-Evden detaylar

-Ev sahibi ile röportaj

-Sokakların kardan kapalı olduğu görüntüleri

-Röportajlar

-Vatandaşın kürekle kar temizlemesinden detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN/MUŞ,()

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9)SİVAS'TA 4 BİN 85 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS'ın Suşehri İlçesinde polis ekiplerince bir TIR'ın dorsesinde ve iki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 2 bin 35 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında Bulgaristan plakalı bir TIR ile iki yolcu otobüsü durduruldu. TIR'ın dorsesinde ve otobüslerde yapılan aramalarda 4 bin 85 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralar arasında 'Kurtlar Vadisi' dizisi karakteri Polat Alemdar'ın Arap versiyonundan etkilenerek üretilen sigaraların de yer aldığı görüldü. Olayla ilgili biri Bulgaristan uyruklu Todarov Todor Hıristov(48) ile Murat G.(35), Kemal L.(22) ve Cafer O.(40)isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen sigaraların görüntüsü

-TIR'ın görüntüsü

Haber-Kamera: Bülent TATLI-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()