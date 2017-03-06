DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TARLAYA GÜBRE DÖKME KAVGASI: AMCASI VE BABASINI ÖLDÜRDÜ, KUZENİNİ YARALADI



KONYA'da cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan 40 yaşındaki Nevzat Gürbüz, tarlasına gübre döküldüğü gerekçesiyle pompalı tüfekle dehşet saçtı. Gürbüz'ün silahından çıkan saçmalara hedef olan kuzeni Mehmet Gürbüz yaralandı, amcası Osman Gürbüz ve tüfeği elinden almaya çalışan babası Himmet Gürbüz yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Nevzat Gürbüzün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Altınekin İlçesi Oğuzeli Mahallesi'nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Gürbüz'ün evinin de içindi bulunduğu tarlanın bir kısmına iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu Mehmet Gürbüz, hayvan gübresi döktü. Nevzat Gürbüz de kuzeni Mehmet Gürbüz'e, tepki gösterdi. İki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amcası Osman Gürbüz de kavgaya karıştı. Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı. Bu durumu fark eden Himmet Gürbüz de, müdahale ederek oğlunun elindeki tüfeği almak istedi. İddiaya göre çıkan arbede de Nevzat Gürbüz'ün tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Nevzat Gürbüz de 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçtı. Ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Himmet Gürbüz ve kardeşi Osman Gürbüz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet Gürbüz'ün ise hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma, cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Nevzat Gürbüz'ün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ambulanslardan ve hastanenin acil servisinden detay

- Şüpheli Nevzat Gürbüz ile ölen amcası Osman Gürbüz'ün fotoğrafı

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

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2)DOKTOR, YANINDA ÇALIŞAN KADININ KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde oturan Dr. 45 yaşındaki Metin Güneş, daha önce yanında çalışan sağlık personelinin kocası 37 yaşındaki Kamil A. tarafından trafikte önü kesilerek tabanca ile öldürüldü.Olay, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Mantolama işiyle uğraşan Kamil A., iddiaya göre daha önce sağlık personeli eşinin çalıştığı kapanan özel tıp merkezinin sahibi Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş'i aracıyla takip etti. Kamil A., otomobiliyle Dr. Güneş'in kullandığı hafif ticari aracın önüne geçerek durdu. Araçtan inen Kamil A., arkasında duran aracından inen Güneş'e tabancayla art arda ateş etti. Güneş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, Güneş'i ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güneş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kamil A., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde 5 boş kovan bulundu. Dr. Güneş'in, birlikte hafta sonunu geçirdiği 6 yaşındaki oğlunu boşandığı eşine bıraktıktan sonra evine giderken olayın gerçekleştiği belirtildi. Dr. Metin Güneş'in olaydan hemen önce bir konakta yemek yedikten sonra oğluyla aracına binmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde polisin incelemeleri

-Hastaneden detay

-Ölen Dr. Metin Güneş'in fotoğrafları

-Dr. Metin Güneş'in çocuğuyla aracına binmesi ve aracıyla hareket etmesinin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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3)HASTANEYE KALDIRILAN ÇAKICI'YI AMELİYAT İÇİN OĞLU İKNA ETTİ

BOLU F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı' (KOAH) ve midesindeki şiddetli ağrı nedeniyle sevk edildiği hastanede yapılan muayenesinde bağırsaklarında düğümlenme teşhisi konularak ameliyat kararı alındı. Doktorların ameliyat olmasını söylediği Çakıcı'yı İstanbul'dan gelen oğlu ve dostları ikna etti. Bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle cezaevinde sağlık problemleri yaşayan Çakıcı, dün midesindeki şiddetli ağrı nedeniyle yaklaşık 50 jandarma eşliğinde İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin acil servisine alınan Çakıcı'ya serum takılarak tomografi çekildi. KOAH hastalığı nedeniyle de tedavisi süren Çakıcı'nın yapılan tetkiklerinde bağırsaklarında düğümlenme teşhisi konularak ameliyat olmasına karar verildi. Doktorlar Çakıcı'yı ameliyat olması konusunda ikna etmeye çalıştı. İstanbul'dan Bolu'ya gelen Ali Çakıcı hastaneye gelerek babasını ziyaret etti. Hastanede 8 saat kalan Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ve dostları ikna etti.



Hastaneden çıkarken bugün ameliyat olacağını belirten Çakıcı, "Ameliyat için karar verdim" diye konuştu. Eliyle oğlunu gösteren Çakıcı, 'Beni değil onu alın' dedi. Çakıcı, ameliyat için ise 'Oğlumun, önce Allah'a iman ve dostlarımın etkisi oldu" dedi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde cezaevine götürülen Çakıcı, bugün öğle saatlerinde ameliyat için tekrar hastaneye getirilecek.

Görüntü Dökümü

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-Yoğun güvenlik önlemlerinden görüntü

-Ali Çakıcı'nın görüntüsü

-Alaattin Çakıcı'nın hastaneden çıkışı

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,()

06.03.2017 - Haber Kodu : 170306008

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4)SURİYELİ YAŞLI KADIN TRENİN ALTINDA CAN VERDİ



OSMANİYE'de hemzemin geçitte trenin çarptığı 73 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem Dertviş, hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alahanlı Caddesi Remzi Özer Yatılı Bölge Okulu kavşağında meydana geldi. Tren geldiği için bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Dertviş, iddiaya göre dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Bu sırada ayağa kalkamayan yaşlı kadın, Mersin - İslahiye seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Trenin makinistleri tarafından olay yerine çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Dertviş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Terinin makinistlerini ifade için karakola götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Trenin vagonlarından görüntü



- Kaza yerindeki polis ve sivil araçlar



- Kaza yerindeki kalabalıktan görüntü



- Hayatını kaybeden yaşlı kadının rayların kenarındaki terliği



- Koşarak kaza koşuşturan sağlık görevlileri



- Yaşlı kadının üzeri örtülü cesedi



- Trenin üzerindeki Mersin-İslahiye yazısı



- Treninin hareket etmesi



- Kaza yerinden bir başka trenin geçişi



- Hemzemin geçidin kapalı olan bariyerlerinden görüntü



- Olay yerindeki cenaze aracından görüntü



- Kaza yerinde inceleme yapan polisler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()



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5)ÜNİVERSİTELİ BURCU'YU ÖLÜM KALDIRIMDA YAKALADI

BARTIN’da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki 74 AL 809 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Hızlı gelen otomobil, kaldırımda yürüyen üniversiteli Burcu Duran’a çarparak havaya fırlattı. Otomobil taklalar atarak, bir galeriye ait park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, ardından kaldırım üzerinde yan yatarak durabildi.

Kazada, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü Uğur Kalaycı ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-(güvenlik kamera görüntüsü)



-Kaza yeri



-Kaza yapan otomobil



-Çaptığı otomobiller



-Polisler



-Ölen Burcu Duran foto

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305218



05.03.2017 - Haber Kodu : 170305175

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6)MİNİBÜS, TIR İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 8 YARALI

HATAY'da minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Antakya İlçesi Reyhanlı Yolu Üzümdalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Tahir Erdem yönetimindeki 31 S 0019 plakalı minibüs, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 31 JN 6752 plakalı TIR ile kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü Erdem ve yolcu konumundaki 7 kişi yaralandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışıp ağır yaralanan minibüs şoförü Erdem'e müdahale edemeyen sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Erdem'i sıkıştığı yerden yarım saatte çıkartabildi. Sağlık görevlilerine teslim edilen Erdem ve diğer 7 yaralı ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Erdem'in durumunun ağır olduğu belirtildi.



TIR ŞOFÖRÜ, ARACINI BIRAKIP KAÇTI



Kaza nedeniyle Reyhanlı Yolu trafiğe kapanırken, ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ise aracını bırakarak kaçtı. Gecenin karanlığından faydalanıp izini kaybettiren TIR sürücüsünü arayan polis ve jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Kaza yerinden görüntü



- Kazaya karışan TIR ve minibüsten görüntü



- Sıkışan minibüs şoföründen görüntü



- Şoförü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışan AFAD ve itfaiye ekiplerinden görüntü



- Yaralılardan birinin sedyeyle alınıp ambulansla hastaneye götürülmesi



- Sıkışan şoförün kurtarılıp ambulansa alınması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,()

06.03.2017 - Haber Kodu : 170306007

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7)OTOMOBİL YEDEK PARÇASI ÜRETEN FABRİKADA YANGIN KORKUTTU

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrika çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dün akşam saatlerinde, Kartepe'de otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın sevkiyat ve satın alma bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kartepe'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale ederken, daha sonra diğer ilçelerden de takviye istenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında otomotiv yedek parçaları ile paletler yandı. Pazar günü olması nedeniyle fabrikada çalışmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü



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-Yangından görüntüler



-İtfaiye ekipleri



-Yangını izleyen fabrika çalışanları



-Polis ve itfaiyeci detayları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli),()

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305202



05.03.2017 - Haber Kodu : 170305203

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8)VARTO- MUŞ KARAYOLUNA HEYELAN GELDİ

MUŞ ile Varto ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kavaklıdere mevkiinde heyelan meydana geldi. Havaların aniden ısınması, karların erimesiyle birlikte Muş- Varto karayolunun Kavaklıdere mevkisine dün saat 15.00 sıralarında heyelan geldi. Dağdan topan taş ve toprak yığınları Varto- Muş arasındaki karayolunun ulaşıma kapanmasına yolaçtı. İhbar üzerine Karayolları ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Greyder operatörü olan Ergün Yenilmez, karayolunda heyelan riski olduğunu, bu nedenle çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Dağdan görüntü

-Yoldan görüntü

-Çamur ve topraktan temizleme

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/VARTO(MUŞ),()

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305189

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9)HAKEMLER JANDARMA ARACIYLA STATTAN ÇIKARILDI

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde amatör küme maçında hakem son dakikalarda 3 kırmızı kart gösterince saha bir anda karıştı. Futbolcular ve taraftarlar tepki gösterince maçı bitiren hakemler, önce polis tarafoından soyunma odasına götürüldü. Taraftarların dağılmaması üzerine takviye gelen jandarma aracı ile stattan çıkarıldı.

Süper Amatör Küme müsabakasında grup üçüncüsü Pamukova 1968 Spor ile grup ikincisi Adapazarıspor, Pamukova'da karşılaştı. Adapazarıspor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada karşılaşmanın hakemi Mehmet Akıncık 7 dakika ilave ettiği karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Pamukova1968'den Berkay'a ceza sahasında kafa atılmasına devam kararı verince saha karıştı. Berkay hakeme itiraz edince kırmızı kart gördü. Kırmızı kart sonrası Berkay hakemin üstüne yürüdü. Güçlükle sakinleştirilen Berkay polisler ve arkadaşları tarafından saha dışına çıkarıldı. Karşılaşmanın son düdüğü ile Bölgesel Amatör Lige yükselme için Play-Off oynama şansını zora sokan Pamukova1968 oyuncuları karşılaşmanın hakemi Mehmet Akıncık'ın üstüne yürüdü. Polislerin güçlükle yatıştırdığı olaylar sonunda karşılaşmanın hakemi kendisinin üstüne yürüyen Pamukova1968 oyuncuları Harun ve Melih'e kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın hakemleri polislerin güvenlik tedbiri altında soyunma odasına girebildi.

Karşılaşmayı izleyen seyirciler uzun süre stadı terk etmeyerek hakeme tepki gösterdi. Olaylar üzerine Pamukova Stadı'na takviye olarak jandarma ekipleri sevk edildi. Adapazarısporlu futbolcuları taşıyan midibüs polis ve jandarma eskortlarının güvenlik önlemleri altında stattan dışarı çıkarılıp ilçe sınırları dışına kadar eşlik edildi.

Seyirciler hakemler çıkmadan stadı terk etmeyince polis ve jandarma ekipleri seyircileri ikna edip stat dışına çıkardı. Karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Akıncık ve yardımcıları Bahadır İleri, Emre Arıkan stattan jandarma aracına bindirilerek, polis eskortluğunda Sakarya'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü



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-Çıkan olaylardan görüntü



-Polisin sahada futbolculara müdahale etmesi



-Taraftarlardan görüntü



-Oyuncuların ve hakemlerin sahadan götürülmeleri

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA-Sakarya,()

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305200

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10)KÜTAHYASPOR-ALTAY MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kütahyaspor, uzatma dakikalarında yediği golle Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra olaylar çıktı. Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Kütahyasporlu Aykut takımını öne geçiren golü kaydetti. 5 dakikalık uzatma dakikasının son saniyelerinde Altay takımından Murat Uluç beraberlik golünü attı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Kütahyasporlu bazı taraftarlar, sahaya girdi. Her iki takımın futbolcu ve yöneticileri arasında arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı ancak stadyum dışına çıkan Kütahyasporlu bir grup taraftar, statta misafir türbünde bulunan Altay taraftarlarını taş yağmuruna tuttu. Altay taraftarları da söktükleri plastik koltukları Kütahyaspor taraftaraları ile polislere doğru attı. Polisler her iki takımın taraftarına biber gazlı müdahale bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Altay taraftarlarının tribünden söktükleri koltukları dışarı atması

-Stadyumdan dışarı doğru kaçan Altay taraftarlarının

-Polisin biber gazlı müdahalesinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305185

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11)SİT ALANINDA DEFİNE ARAYAN 5 KİŞİ YAKALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu ve SİT alanının olduğu bölgede detektörlerle izinsiz kazı yaparak define arayan 5 kişi yakalandı. Olay, ilçeye bağlı Kermeyan Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi. Çevrede piknik yapan vatandaşların jeneratörün sesli şekilde çalışmasından rahatsız olmaları ve ellerinde kazma küreklerle sit alanında 5 kişinin gelişi güzel çevreyi kazarak define aradıklarını jandarma ekiplerine bildirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonda kale mevkine giderek ellerinde kazma kürekler ve detektörlerle sit alanında izinsiz define arayan H. K., M.Y., N.İ., N.İ. ve M.A.yı yakaladı.



Şüphelilerin üzerinde 1 adet jeneratör, 2 adet beton ve toprak delmekte kullanılan ilti takımı, 2 adet dedektör ve çok sayıda kazma ve kürek ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin soruşturması sürerken, M.A.'nın iki ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi.



Görüntü Dökümü

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-El konulan malzemeler



-Malzemelerden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA-Tekirdağ,()

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305197

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12)IĞDIR’A BAHARIN MÜJDECİSİ LEYLEKLER GELDİ

IĞDIR'a Mart ayının başlamasıyla baharın müjdecisi leylekler geldi.

Bu yıl ağır kış koşullarının yaşandığı Iğdır'da Mart ayıyla birlikte hava sıcaklığı arttı. Havaların ısınmasıyla baharın müjdecisi leylekler de gelmeye başladı. Her yıl Mart ayı ile birlikte gelen leylekler havanın aniden ısınmasıyla birlikte gelerek yuvalarındaki yerlerini aldılar. Valilik binasının üstünde yuva yapan iki leylek güneşin keyfini çıkarmaya başladı. Iğdır'ın bu yıl ilk kez çok soğuk olduğunu söyleyen Doğukan Aras, "Kış mevsimi çok şiddetli geçti. Ancak cemrenin suya, toprağa düşmesiyle birlikte baharın müjdecisi leylekler görülmeye başlandı. Leyleği görünce 'bahar geldi' dedik. Sıcak havayı özlemiştik" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Valilik binasındaki leylekler

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,()

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305179

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