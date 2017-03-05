DHA YURT BÜLTENİ - 1

SURİYE SAVAŞ UÇAĞI HATAY'DA DÜŞTÜ



1)DÜŞEN UÇAĞIN SURİYELİ PİLOTU ENKAZDAN 40 KİLOMETRE GÜNEYDE BİTKİN HALDE BULUNDU



ZIRHLI POLİS ARACI ENKAZI ARARKEN TAKLA ATTI

MUHALİFLERİN ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI



Hatay'da düşen MİG 21 savaş uçağının Suriye'deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre savaş uçağı Hatay'ın Altınözü İlçesi'nin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Maarrat Mirin kasabası kırsalında muhalifler tarafından vuruldu. Yere yakın mesafeden uçan uçağın, makinalı silahlarla açılan ateşle isabet aldığı iddia edildi.



VALİ ATA: ENKAZA ULAŞILDI



Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı.Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, "Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor" diye konuştu.Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.



ZIRHLI POLİS ARACI ENKAZI ARARKEN TAKLA ATTI



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhı araç, Amanos Dağları'nda düşen Suriye uçağının enkazını ararken, takla attı. Araçta bulunan 8 polis, kazadan yara almadan kurtuldu.



GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI



Bu arada uçağın düştüğü bölgeye ilk ulaşan Yaylacık sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Süphan Polat enkazın bulunduğu bölgeye ilk gidenlerden olduğunu belirtip, "Arkadaşlarla beraber koştuk, yetiştik. Askerler gelmeden önce biz yetiştik, kokpitine kadar baktım, pilotlardan hiç iz yoktu, zaten biz yaralı var diye gittik, yaralı falan bulamadık, kokpiti bulduk, kokpit yanıyordu, birkaç tane mermi ve uçaksavar vardı, patlamamıştı biz de patlama olabilir diye uzaklaştık, derken asker ve sağlıkçılar geldi dedi.



'PİLOTLARIN SİLAHLARINI BULDUK'



Mahalle sakinlerinden Kemal Doğu ise, "Uçak çamların içine düşmüş, orada silahlarını buldum, askerleri aradık, asker hiçbir şeye dokunmayın dedi, uçak o arada hala yanıyordu, asker geldi, AFAD görevlileri geldi, onlara teslim ettik, pilotları bulamadık" diye konuştu.



PARAŞÜT PARÇALARINA ULAŞILDI



Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Yaylacık Mahallesi yakınlarına düşen Suriye rejimine ait savaş uçağının pilotlarını arama çalışmaları sürüyor. Pilotların, paraşütle sınıra sıfır noktadaki Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsalına indiği ihbarı üzerine jandarma, aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda, pilotlara ait olduğu tahmin edilen paraşüt parçaları bulundu.



DÜŞEN UÇAĞIN SURİYELİ PİLOTU ENKAZDAN 40 KİLOMETRE GÜNEYDE BİTKİN HALDE BULUNDU

Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi'nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.

Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.



Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarından görüntüler

-Yaylacık Mevkii'nden görüntü

-Arama -kurtarma ekiplerinden görüntü

-Güvenlik güçlerinden görüntü

-Köylüler ile röp.

-Araçlardan görüntü

-Detaylar

-Olay yerine gelen JÖH ekipleri detay

-Jöh ekiplerinin hareket etmesi detay

-Uçağın enkazından gelen Süphan Polat röp

-Köylülerden Kemal Doğu öp

- Uçağın enkazından görüntüler

-Uçağın yanan enkazı ve uçağın parçaları detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

04.03.2017 - Haber Kodu : 170304250

04.03.2017 - Haber Kodu : 170304224

04.03.2017 - Haber Kodu : 170304220

04.03.2017 - Haber Kodu : 170304217_



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2)BAKAN ELVAN'IN KORUMA ARACI YAYAYA ÇARPTI

Karaman'da Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ı karşılamaya giden korumaların içerisinde bulunduğu aracın çarptığı yaya, ağır yaralandı. Kaza, saat 22.45 sıralarında Piri Reis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir dizi ziyaret için Karaman'a gelecek olan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ı karşılamaya giden korumaların içerisinde bulunduğu 06 ZUS 64 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki İbrahim Ethem Kaya'ya çarptı. Kazada, ağır yaralanan Kaya'ya ilk müdahaleyi koruma ekipleri yaptı.

Kaya, çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Görüntü dökümü:

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- Yaralının sedyede hastaneye getirilişi

- Hastane önünden detay

- Olay yerinde koruma aracından detay

- Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN

05.03.2017 - Haber Kodu : 170305002_

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3)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK, DEPREM BÖLGESİNDE

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat İlçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaynak, depremde 22 evin tamamen yıkıldığı ilçede binden fazla binada da ağır hasar oluştuğunu ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte geçen perşembe günü 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat İlçesi'ne giderek, koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu. 200'den fazla artçı sarsıntının meydana geldiğini anlatan Kaynak, deprem sonrası AFAD, Kızılay ve diğer tüm ilgili kurumların Samsat'a yönlendirildiğini söyledi.

Samsat'ta ve çevresindeki 16 köyde 1900 hanenin hasar gördüğünün tespit edildiğini dile getiren Kaynak, "Tespit edilen 1900 yapıdan binden fazla hanede ağır hasar meydana gelmiş vaziyette. 450 civarı evde de hafif hasar meydana gelmiş. 22 tane tam manasıyla yıkılmış binalar var. Depremin ardından öğrenciler okullarından hızlıca tahliye edildi. Samsat'ta yaklaşık 1500 öğrencinin okuduğu, 12 okuldaki 85 derslikte hasar tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

AFAD'ın 267 personeliyle ilçeye yönlendirildiğini, Samsat ve depremin etkili olduğu köylerde 7 bin 922 kişinin yaşadığını anlatan Kaynak, şöyle dedi:

"Şu anda Kızılay bu insanlarımızın yemek ihtiyacını karşılamaktadır. Bütün evler hasar görmese bile, artçı depremlerin verdiği endişe ile insanlarımız kendi evlerinde yemek yapamıyorlar. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. O sebeple insanlarımız kendi evlerine huzur içerisinde dönünceye kadar, bu destekler devam edecektir. Bütün il müdürlüklerimiz aktif olarak sahadadır. Valimizin koordinesinde bu çalışmalar yapılıyor. Kamu binaları geçici bir yerde hizmet verecek. Hasar görmüş okulları çok kısa sürede onaracağız, bu süreçte prefabrik okulla eğitim sürdürülecek. İçme suyu şebekesinde de ciddi sıkıntı meydana geldiğini gelmiş, bu sıkıntıyı kısa süre içerisinde gidereceğiz."

Kaynak, hasar tespiti için çalışmalara başlandığını ve kış mevsimine kadar hasarlı konutlarda yaşayanların yeni konutlara geçmesini hedeflediklerini de kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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- Vatandaşların Veysi Kaynak'ı karşılaması

- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklaması

- Kaynak'ın hasarlı bölgeleri ziyaret etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

04.03.2017 - Haber Kodu : 170304222_



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4)CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, SİNAN OĞAN'A SALDIRIYI KINADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretindeki son adresi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) oldu. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada açıklamalarda bulundu. Şehit gazeteci Hasan Tahsin'in sadece İzmirlilerin değil bütün Türkiye'nin onuru olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onu yaşatmak sizin göreviniz olduğu kadar bizim de bir görevimiz. Ama gazeteci ve gazeteciler açısından bakıldığında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hapishanelerde 150'yi aşkın gazeteci varsa o ülkede bir demokrasi sorunu var demektir. Bu sorunun aşılması lazım. Hele hele aylarca hapishanelerde tutacaksınız, iddianame bile hazırlayamayacaksınız. Gazetecilerin özgürce çizmelerini, yorum yapmalarını arzu ederiz. Gazetecilerin özgür olmadığı ülkenin haber alma kanalları tıkanmıştır. Gazetecilerin özgürce eleştirdiği bir ortamda denetleme olur. Gazetecilerin özgürlüğünü önemli buluyoruz. Bunun için bunu her ortamda söylüyoruz" dedi.

SİNAN OĞAN'A SALDIRIYI KINADI



Almanya'nın iki bakanın konuşmasını engellemesini de eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir anlamda onlara dolaylı konuşma yasağı getirilmesi kabul edilecek durum değildir. Herkese demokrasi dersi veren ülkede bunun yapılması doğru değil. Aynı oranda Sinan Oğan'a yapılan saldırı da kabul edilemez. Bir siyasetçinin konuşamayacağı ortamı yaratırsanız, baskı ve şiddet uygularsanız kaybeden Türkiye olur. Bu bağlamda burada bulunma, bana bu düşüncelerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Medyanın 4'üncü güç olarak tanımlandığını da söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün meydanın kamu adına görev yaptığına inanıyorum. Halkın gözü ve kulağıdır. Bizim belki duymak istemediğimiz ama kamuoyunun duyması gereken haberleri yaparlar. Politikacılar o zaman haksızlık yapmamaya özen gösteriler. Ya gazeteci yazarsa diye bir duyguyu politikacılar taşımalıdır. Yazı yazanlar hapise atılıyor. El birliğiyle bunu aşmak hepimizin görevidir" dedi.



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretinin anısına Şehit gazeteci Hasan Tahsin heykeli hediye etti.



Kılıçdaroğlu bu ziyaretinin ardından programına son verip, havalimanına gitmek üzere İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:



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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü.



- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()



04.03.2017 - Haber Kodu : 170304213

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5)AĞBAL:KDV KANUNU, ZORLUKLAR ÜRETEN BİR KANUN

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası'nın ardından Kocaeli Ticaret Odası'na geçerek Kocaeli İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Naci Ağbal, KDV Kanunu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KDV Kanunu gerçekten çok zorluklar üreten bir kanun. Bunu ben son dönemde arka arkaya söylüyorum. Parayı tahsil etmeden, devlet olarak biz diyoruz ki; bunun parasını ödeyin. Neden, KDV Kanunu'nun temeli bu. Ama 1985 yılında yürürlüğe giren bu kanunu artık bu kadar süreden sonra masaya yatırma zamanı geldi. KDV gerçekten bu ülkenin ekonomisine, kalkınmasına, büyümesine ne kadar hizmet ediyor? Mevcut sistem ne kadar sürdürülebilir, bunu da görmemiz lazım. Bugün muhasebecilerimizin çoğu bu KDV ile ilgili muamelelerle uğraşıyor. Bir iade işlemi olacak, onlarca işlemi oluyor. Mükellefe de yazık. Mükellefe KDV yükünü biz yüklüyoruz, ondan sonra mükellef bizden almaya çalıştığında, bu sefer biz ona olabildiğince zorluk çıkartıyoruz, engel çıkarıyoruz. Vergi dairesiyle mükellef arasında adeta bir kavga ortamını kendimiz oluşturuyoruz. Yani devlet olarak alırken alıyoruz, ama verirken gerçekten vermemek için kırk dereden su getiriyoruz. Açıkça ifade edeyim, devlet olarak alacağımıza gelince celalleniyoruz, ama borcumuza gelince de getir bakayım kırk tane belgeyi, şu evrakları, bir daha bakalım diyoruz. Ondan sonra muhasebeci arkadaşlarımız gerçekten zorlanıyor. Bu sefer vergi dairelerinde memur arkadaşlar ve muhasebeci arkadaşlar çok da uygun olmayan huzursuz bir takım tartışmalara giriyor."

GENEL MÜDÜRE TALİMAT VERDİ



Salondakilerin isteklerini ve sorularını cevaplayan Ağbal, 65 yaş üzerini taşıyan özel halk otobüslerinde ücretsiz taşınması karşılığında devletten alması gereken paraları alamadıklarını ifade etmesi üzerine, Bütçe Genel Müdürü'nü telefonla arayarak, "Bu özel halk otobüslerinin 65 yaş üstü vatandaşları taşıma karşılığında bizden alacakları var. Bana şikayette bulunuyorlar. Diyorlar ki paralarımızı geç alıyoruz. Ödenekleri serbest bırakmıyor musunuz? Bu incelemeleri geciktirmeyeceksiniz. Her ay düzenli ayın başında bu paralar bizim tarafımızdan Aile Bakanlığı'na aktarılacak. Aile Bakanlığımız ile de görüşeceğim. Bu paralar düzenli bir şekilde ödenecek. Tamam mı? Bak ben de özel olarak takip edeceğim" diye talimat verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Bakanın açıklamaları

Haber: Faruk KIYAK-Çağla DAŞCI / KOCAELİ, ()

04.03.2017 - Haber Kodu : 170304231_K



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6)GENÇLERİN GEZİNTİSİ FACİAYLA SONA ERDİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yol kenarındaki su kanalına girerek kontrolden çıktı. Takla atarak uzun süre sürüklenen özel otomobilde bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Kaza gece yarısı İnegöl - Kurşunlu karayolunda meydana geldi. İnegöl’e bağlı Bayramşah mahallesinde ikamet eden 4 arkadaş, 24 yaşındaki sürücü Mustafa Mentiş yönetimindeki 16 BYH 14 plakalı otomobil ile gezmek üzere yola çıktı. özel otomobil ile gezintiye çıktı. İnegöl-Kurşunlu karayolu üzerinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yolun solundaki su kanalına girerek kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Yol kenarındaki tabelaları ve ağaçları devirerek yaklaşık 250 metre sürüklenen özel otomobil ancak durabildi. Olay yerinden geçen sürücülerin ihbarı üzerine Kaza yerine itfaiye, jandarma 112 acil servis ekipleri sevk edildi.



Otomobilde bulunan 27 yaşındaki Özcan Gökmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Mustafa Mentiş, 33 yaşındaki Kani Altun ve 23 yaşındaki Alican Çağın, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi ise, Jandarma ve Savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü



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-Araç ve ölen kişinin cesedinin olay yeri görüntüsü



-Ölen Özcan gökmenin vesikalığı



-Yaralıların acile gelişi



-Olay yeri genel görüntüler

BURSA/

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7)AMATÖR MAÇTA FUTBOLCULAR TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

ZONGULDAK'ın Ereğl İlçesi'nde, Akınspor ile 10 Temmuzspor arasında oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Polis, cop ve biber gazıyla müdahale ederek futbolcuları ayırdı.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımları Akınspor ile 10 Temmuzspor, Ereğli Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Akınspor'dan Erdi, takımı 1-0 öndeyken maçın 87'nci dakikasında rakibine yaptığı faul ile ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Erdi, önce hakeme, sonra da faul yaptığı rakip oyuncuya tepki gösterdi. Erdi, koşarak rakip futbolcunun üzerine gidip vurmak isteyince ortalık bir anda karıştı. İki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Polis sahaya girerek futbolcuları ayırmaya çalışırken, iki takımın teknik heyetleri ve yöneticileri de kavgaya müdahale etti. Polis cop kullanarak ve biber gazı sıkarak futbolcuları ayırdı. Futbolcular sahadan çıkarken, 10 Temmuzsporlu futbolcular ile rakip taraftarlar arasıda da gerginlik çıktı. Polisin müdahalesiyle futbolcular sahadan çıkarıldı. Olaylar nedeniyle maçın hakemi karşılaşmayı 87'nci dakikada tatil etti.



Görüntü Dökümü



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-Erdi'nin hakemle tartışması, futbolcunun üzerine koşması



-Kavganın başlaması



-Oyuncuların birbirlerine vurması



-Tekme tokat kavga



-Yere düşenler



-Polisin cop ve biber gazı kullanması



-Futbolcu taraftar gerginliği



-Polisin araya girmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ



04.03.2017 - Haber Kodu : 170304214_

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8)UZMAN DOKTOR, MESLEKTEŞLARININ EVİNDEN İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil uzman doktoru olarak görev yapan 27 yaşındaki Veysel Avcı, misafir olarak gittiği meslektaşlarının evinde aşırı dozda ilaç alarak intihar etti.



Olay, Karaköprü'de bulunan Basın Sitesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil uzman doktoru olarak görev yapan Veysel Avcı, dün gece doktor arkadaşlarının kaldığı eve misafir oldu. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Avcı, daha sonra uyumak için kendisine ayrılan odaya geçti. Bugün, hafta sonu olması nedeniyle Veysel Avcı'nın geç saatlere kadar uyuduğunu düşünen arkadaşları, akşam yemeği için seslenip cevap alamayınca odaya girdi. Arkadaşları, Veysel Avcı'yı hareketsiz şekilde buldu. Doktorlar yaptığı kontrollerde, yanında çok sayıda hap ile enjeksiyon kutusu buldukları Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.



Olay yerinde yapılan ilk incelemede doktor Veysel Avcı'nın aşırı dozda ilaç alarak intihar ettiği saptandı. Avcı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü



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- Polis ekiplerinin gelmesi



- Cenaze aracın gelmesi



- Olayın yaşandığı bina



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera -Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA-)



04.03.2017 - Haber Kodu : 170304234



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9)ANTALYA’DA TIR MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

ANTALYA’da, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü 80 yaşındaki Mesut Sönmez, 26 yaşındaki Tayfun Fukarao’nun kullandığı TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Sönmez’in fırlayan takma dişleri, etrafa dağılan motosiklet parçalarının arasından bulundu.

Döşemealtı İlçesi Palm City Kavşağı’ndaki kaza, saat 21.30’da meydana geldi. Antalya- Burdur karayolundan Ankara istikametine seyreden Tayfun Fukarao idaresindeki 06 AK 1935 plakalı sebze yüklü TIR, Palm City Kavşağı’na geldiği sırada, yan yoldan ana yola girerken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mesut Sönmez’in kullandığı 07 AOS 08 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Kazada, kaskı başından çıkan Sönmez, olay yerine feci şekilde yaşamını yitirdi.

TIR sürücüsü Fukarao’nun haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Çevreye saçılan motosikletin parçalarını toplayan ekipler, Mesut Sönmez’in ağzından fırlayan takma dişlerini de buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Sönmez’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Motosikletin parçaları da çekici yardımıyla trafik otoparkına götürüldü.

Görüntü Dökümü



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-Kaza yeri detay



-Yerdeki cesetten detay (sadece bizde var)



-Takma dişten detay (sadece bizde var)



-Kaza yeri genel detay



-Tır ve motosikletten detaylar



-Polisin inceleme yapması



-TIR tekerindeki izler



-Cenaze aracı detay



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()-

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10)OTOMOBİLİN LASTİKLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERALARA YAKALANDI

KONYA'da üç şüpheli park halindeki bir otomobilin lastiklerini çaldı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzeride bulunan Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobille işyeri önüne gelen yüzleri kapalı üç şüpheli, park halindeki otomobilin önce bijonlarını söktü. Şüpheliler daha sonra aracın altına kriko koyarak otomobili kaldırdı. Şüpheliler sonra lastikleri araçlarını yükledi. 13 dakika içerisinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler araçlarının bagaj kapağını bile kapatmadan hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:



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- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

04.03.2017 - Haber Kodu : 170304245



04.03.2017 - Haber Kodu : 170304244



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11)İNEGÖL'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yol kenarındaki su kanalına girerek kontrolden çıktı. Takla atarak uzun süre sürüklenen özel otomobilde bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.Kaza gece yarısı İnegöl - Kurşunlu Karayolu'nda meydana geldi. İnegöl’e bağlı Bayramşah Mahallesi'nde ikamet eden 4 arkadaş, 24 yaşındaki sürücü Mustafa Mentiş yönetimindeki 16 BYH 14 plakalı otomobil ile gezintiye çıktı. İnegöl-Kurşunlu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun solundaki su kanalına girerek kontrolden çıktı ve takla atmaya başladı. Yol kenarındaki tabelaları ve ağaçları devirerek yaklaşık 250 metre sürüklenen özel otomobil ancak durabildi. Olay yerinden geçen sürücülerin ihbarı üzerine Kaza yerine itfaiye, jandarma 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 27 yaşındaki Özcan Gökmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Mustafa Mentiş, 33 yaşındaki Kani Altun ve 23 yaşındaki Alican Çağın, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi ise, Jandarma ve Savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:



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-Araç ve ölen kişinin cesedinin olay yeri görüntüsü



-Ölen Özcan gökmenin vesikalığı



-Yaralıların acile gelişi



-Olay yeri genel görüntüler

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()



05.03.2017 - Haber Kodu : 170305010



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12)LAMBALARDA BEKLEYEN 3 ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

KONYA'da kontrolden çıkan motosikletin trafik lambalarında bekleyen üç araca çarpması sonucu meydana gelen motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Umut Avşar ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 ASU 34 plakalı motosikleti ile Kampüs istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Umut Avşar, kontrolünü kaybetmesi üzerine trafik lambalarında bekleyen Mehmet Küçükacar'a ait 68 DP 676 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan Avşar daha sonra başka bir otomobile ardından da hafif ticari aracın camına çarparak durabildi. Ağır yaralanan Avşar için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Avşar, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut Avşar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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- Kaza yeri detay



- Polis ekiplerinin incelemeleri



- Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )



05.03.2017 - Haber Kodu : 170305003



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13)ADANA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, satışa hazır 360 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, şatışa hazır 360 şişe içki, 1 litre viski aroması, 300 boş şişe, 50 içki kapağı ile dolumlarda kullanılan bidonlar ele geçirildi. İçkileri imalat ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Sahte içki imal edilen evin kapısı mühürlenirken, şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Polisin tekme atarak kapıyı açması



- Oda içerisindeki kaçak içkiler



- İçki yapımında kullanılan malzemeler



Haber:Ahmet ÖZMEN - Kamera:ADANA,()



05.03.2017 - Haber Kodu : 170305008



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14)ALİ AĞAOĞLU'NDAN KIZI SENA'YA ULUDAĞ'DA İKİNCİ DÜĞÜN

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 24 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren kızı Sena ve damadı Koray için Uludağ’da ikinci düğün organizasyonunu gerçekleştirdi.

Ali ve Semra Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu ile Hülya ve Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal için ikinci kez düğün töreni düzenlendi. Ali Ağaoğlu’nun Uludağ’daki otelinde aile bireyleri için düzenlenen görkemli düğünde, çiftin nikahını Bursa Osmangazi Belediyesi’nden nikah memuru Erdal Geç kıydı. Gelin ve damadın nikah şahitleri Ömer Ağaoğlu, Rahmi Ağaoğlu, Hüseyin Ağaoğlu, Yakup Ağaoğlu, Fatma Çakır ve Nuriye Tellioğlu oldu. Nikah töreninin ardından 12 katlı dev pasta kesildi. Konuklar otelin terasından kendileri için düzenlenen havai fişek gösterisini izledi.



Trabzon başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde yaşayan akrabalarını özel araç ve otobüslerle Uludağ’a taşıyan Ağaoğlu, misafirlerine düğüne özel Karadeniz yemekleri ikram etti. Gecede sahneye çıkan Trabzonlu sevilen sanatçı Onay Şahin, konukları yöresel şarkılarla coşturdu.



Gecede ayrıca, aile bağlarını güçlendirmek amacıyla kurulan İbrahimağaoğlu Derneği tarafından Ali Ağaoğlu’na teşekkür plaketi verildi. Ali Ağaoğlu “Bütün ailemi Çırağan Sarayı’ndaki düğüne çağıramadığım için oldukça üzgündüm ve bu içimde uzun zamandır ukde olarak kalmıştı. Bu sebeple geleneksel Ağaoğlu aile buluşmamızı düğün ile taçlandırmaya karar verdim. Benim için asıl düğün bugün oldu. Hepinize geldiğiniz için minnettarım. Allah bana, benim en değerli varlığım olan ailemle bir arada olmayı nasip etti. Bugüne kadar çok fazla ödül aldım ama bu ödülün anlamı benim için çok başka’’ dedi.



Düğün eğlencesi geç saatlere kadar devam etti.

Görüntü Dökümü:



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-Pasta kesimi nikah kıyılması



-Katilanlardan görüntü



-Sanatcilardan görüntü



-Danslardan horonlardan görüntü



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -



Süre: 4 dakika 40 saniye Boyut: 513 MB



05.03.2017 - Haber Kodu : 170305007

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