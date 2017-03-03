DHA YURT BÜLTENİ - 1

ADIYAMAN'DA 5.5'LİK DEPREM; YIKILAN BİNALAR VE YARALILAR VAR (EK

30 HAFİF YARALI



1)SAMSATLILAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde gündüz saatlerinde meydana gelen depremde hafif yaralanan 30 kişiye, Samsat Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan büyük bir bölümü taburcu edilirken, tedavileri sürenlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ACİL KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

Depremle sarsılan ve artçı şokların sürdüğü Samsat İlçesi'ndeki Devlet Hastanesi'nin bahçesine Acil Koordinasyon Merkezi kuruldu. AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin hazır bekletildiği merkezdeki koordinasyon sağlanmaya çalışılıyor.



ELEKTRİK, SU VE İLETİŞİMDE AKSAMA



Depremin meydana geldiği Samsat'ta, ilçe merkezi ile bağlı köylerindeki elektrik ve su kesintisi yaşanırken, telefon hatlarında da aksamalar yaşandığı belirtildi. Ekipler enerji iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatırken, Kızılay da kumanya dağıtmak için harekete geçti.



18 KÖYDE HASAR OLUŞTU



Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen depremde, 18 köyde hasar olduğu belirlendi. Ekiplerin 10 köye ulaştığı belirtilen ilçede hasar gören diğer 8 köye ulaşılması için de görevliler yönlendirildi. Havadan da helikopterle alan taraması yapılan ilçedeki AFAD görevlilerinden alınan bilgiye göre, hasar oranının yüksek olduğu kaydedildi.

Deprem nedeniyle evlerini terk edip sokaklarda bekleyen ailelere, sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ekmek ve bardakta çorba ile çeşitli kuru gıdalar dağıtıldı.

ARTÇI ŞOKLAR SÜRÜYOR

İlçede gündüz saatlerinde meydana gelen ilk depremin ardından aralıklarla çok sayıda artçı şok yaşandı. Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçedeki hasar tespiti ve arama çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN VALİSİ: 30 YARALI VAR, CAN KAYBI YOK

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremle sarsılan Samsat İlçesi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Erin, "Samsat merkezde bulunan bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıs binalarında kısmı hasarlar var. En çok hasar Taşkuyu ile Akdamar köylerimizde var. Can kaybı yok, diğer yıkıntınları, hasarları devlet olarak karşılayacak güçteyiz. O imkanlara sahibiz. Vatandaşlarımız o anlamda kesinlikle müsterih olsun ilave olarak da yine vatandaşlarımızın resmi makamlar dışındaki asılsız haberlere itibar etmemelerini istiyoruz. Allah var, devlet var, gam yok diyoruz" dedi.



Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Erin "Hastanemize şu ana kadar itikal eden 30 tane yaralımız var. Ama hayati tehlikesi olan bir yaralımız da yok. Ben bu vesileyle bütün hemşehrilerimize, Adıyamanımıza geçmiş olsun diliyorum. İl merkezinde de bazı evlerde bizim Musalla Camimizin minaresinde hasarlar var ve bu hasarların boyutu tespit edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

AFAD ekipleri Samsat ilçe merkezine 180 çadır kurdu. yaşarıkları korku nedeniyle evlernine giremeylen vatandaşların bir kısmı ateş yakıp geceyi sokakta geçirirken bir kısmı da kurulan çadırlara yerleşti.

Görüntü Dökümü



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-AFAD ın kurduğu çadırlar



-Çadırlara yerleşen vatandaşlar



-Vatandaşlarla röp



-Muhabir Hasan Kırmızıtaş ın anonsu



-Geceyi sokakta ateş yakarak geçiren vatandaşlar



-Eczanenin çatlayan duvarları



-Yerdeki ilaç kutularından görüntü



-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Hasan KIRMIZITAŞ-Mahir ALAN ADIYAMAN,()

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2)PKK'NIN YUVALANDIĞI TENDÜREK'E MEHMETÇIK HAVADAN İNDİ

TERÖR örgütü PKK'nın yuvalandığı Tendürek Dağına, Mehmetçık havadan indirme yaptı. Uçar birlik harekatıyla Tendürek'e indirilen Jandarma Özel Harekat ve Komando Birlikleri, terör örtününün inlerini dağıttı. Uzunluğu 60 metrenin üzerinde bulunan iki adet bölmeli mağarada bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan acıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tendürek Dağı bölgesinde 27 Şubat- 2 Mart günleri icra edilen geniş çaplı operasyonlar kapsamında, uçar birlik harekatı marifetiyle indirilen Jandarma Özel Harekat ve Komando birlikleri ile bölge ayrıntılı olarak arandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 mağara imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Ayrıca, uzunluğu 60 metrenin üzerinde olan 2 adet özel hazırlanmış, bölmeli mağara içerisinde 57 büyük tüp ile birlikte bol miktarda yaşam malzemesi, mekap ayakkabılar, battaniyeler, brandalar ve piller ele geçirildi.



Görüntü Dökümü



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-Yaşam malzemelerini bulunması



-Mağara görüntüleri



-Askerlerin operasyon helikopterle indirilmesi geri alınması

Haber-Kamera: Servet ARSLAN / Ağrı,()



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3)PÜTÜRGE KAYMAKAMI'NIN MAKAM ARACI, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI







MALATYA'ya bağlı Pötürge İlçe Kaymakamı Erkan Savar'ın da içinde bulunduğu makam otomobili, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Diğer otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada Kaymakam Savar ile birlikte 6 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Pötürge- Tepehan yol ayrımında meydana geldi. Malatya'dan Pötürge'ye giden ve içerisinde Pötürge Kaymakamı Erkan Savar'ın da bulunduğu Ali Akay yönetimindeki 44DY 244 plakalı makam aracı, karşı yönden gelen Mehmet Demirhan yönetimindeki 44 FK 713 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaymakam Savar ve şoförü Akay ile korumanın yaralandığı kazada, diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Demirhan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.



Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kaymakam Erkan Savar'ın kolunda kırık olabileceğini, bunun da çekilecek rontgen filmi ile belirleneceğini belirtirken, koruma ve şoförün de hayatı tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Prof.Dr. Kızılay, diğer araçta bulunan yaralılardan 1'inin ise hayatı tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.



Kazadan sonra Malatya Valisi Mustafa Toprak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat da hastaneye gelerek Kaymakam Savar ile yaralıların durumları hakında bilgi aldı, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, "Kaymakam beyin aracı Malatya tarafından geliyor, diğer araçta gelirken Tepehan - Nemrut mevkiinde kafa kafaya çarpışıyorlar. Karşıtaraftaki araçta 5 kişi var 2'si ölüyor ve diğer arkadaşlarımız yaralı. Bizim araçta kaymakam bey, koruması ve şoförü hafif yaralılar. Pütürge'ye hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Hastaneden genel detaylar



-Gözlüklü: İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay



- Kravatlı Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,()

02.03.2017 - Haber Kodu : 170302247



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4)KARDAK'TA HEYECANLI ANLAR







TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının, üç gündür Kardak kayalıkları bölgesinde hakim olan sisin etkisini kaybetmesiyle bölgedeki nöbet hareketliliği devam etti. Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından hareket eden iki Yunan Sahil Güvenlik Botu'na bölgeden geçmekte olan iki Türk savaş gemisi rotalarını değiştirerek kayıklara yaklaşmasına izin vermedi. Fırtınaya rağmen bölgede bulunan iki Türk sahil güvenlik botu da kayalıklara yönelen ve Yalıkavak Limanı'ndan hareket ettiği belirlenen bir motoryatı durdurup, arama yaptı.



Bodrum'un Gümüşlük mahallesine 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları bölgesinde 3 gündür yoğun sis nedeniyle devriye nöbetini güçlükle sürdüren Türk Sahil Güvenlik Botları, bu defa da fırtınalı havaya rağmen denize açıldı. Sabah Bodrum ve Turgutreis limanlarından hareket eden iki sahil güvenlik botu Kardak nöbetini sürdürdü. Saat 12.00 sıralarında Yalıkavak açıklarındaki uluslararası sulardan gelerek Kardak kayalıklarına doğru yönelen 12 metre uzunluğundaki 'Premiara' isimli motoryat heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin telsiz anonsu üzerine rotasını değiştiren motoryat, Çatal Ada önlerinde durduruldu. Sahil güvenlik botundaki askerler yatta arama ve inceleme yaptı. Yalıkavak Limanı'ndan çıkan yatın kaptanının yardımcısıyla birlikte Marmaris'e gittiği anlaşıldı. Yarım saat süren arama ve kontrollerden sonra yat yoluna devam etti.



Saat 13.55 sıralarında ise Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından hareket eden iki Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun Kardak kayalıklarına yönelmesi üzerine Marmaris'ten Kuşadası istikametine gitmekte olan iki Türk savaş gemisi rotasını değiştirerek kayalıklara yöneldi. Kardak kayalıklarına 10 metre ve 200 metre mesafeden geçen Türk savaş gemilerini gören Yunan botları tekrar konuşlandıkları adalara geri döndü. Savaş gemileri, daha sonra rotalarını tekrar Kuşadası'na çevirirken, iki sahil güvenlik botu devriye görevini sürdürdü.

Görüntü Dökümü



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-Kardak kayalıklarından görüntü



-Motoryatın Kardak'a yönelmesi



-Sahil güvenliğin motoryatı durduruqp arama yaması



-İki Türk savaş gemisinin Kardak'ın hemen yanından geçip, lyunan botlarına engel olması



-Uzaktaki Yunan botlarından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (MUĞLA), ()

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5)SU BORUSU PATLADI, ASFALT ÇÖKTÜ

ADANA'da yüksek basınç nedeniyle patlayan içme suyu ana şebeke borusu, bulvarda 1 metre derinliğinde çukur açtı.



Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yüksek basınç nedeniyle patlayan içme suyu ana şebeke borusu, bulvarda 1 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde çukura neden oldu. Yağmurun da etkisiyle bulvarı su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler yolu trafiğe kapatırken, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de ana şebekeye gelen suyu kesti. Çukura kum döken belediye ekipleri, sürücüleri de farklı yolları kullanması için uyardı. Olay da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü



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- Polis araçlarının görüntüsü



- Yolda ilerleyen araçlar



- Araçların su birikintisinden geçmesi



- Yolda oluşan çukur



- Belediye ekiplerinin görüntüsü

SÜRE:02'25" BOYUT:225 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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6)(ÖZEL HABER) "PARASAL SİSTEME KARŞIYIM" DEDİ, OTOMOBİLLE BANKAYA GİRDİ

ANTALYA'da 28 yaşındaki Cem Mustafa Demir isimli şahıs, otomobiliyle özel bir banka şubesine girdi. Bankanın sistem odasını yakmak üzereyken yakalanan Demir, "Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu. Bankaya girmeye çalıştım. Yeni bankalarda buluşmak üzere" dedi.



Olay, Muratpaşa İlçesi Şarampol Mahallesi İstiklal Kavşağı üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde sabaha doğru saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 28 yaşındaki Cem Mustafa Demir'in idaresindeki 06 HL 592 plakalı otomobilin banka şubesinden içeri girdiğini gören bir kişi kaza olduğu düşüncesiyle durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri otomobilin bankanın giriş kapı ve camlarını kırdığını ancak otomobil sürücüsünün ortalarda olmadığını gördü.



BANKAYI YAKMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI



Bankanın üst katlarından gelen gürültüyü duyan polis ekipleri gürültünün geldiği yere çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Polisler, masalarda duran monitör ve bilgisayarlar başta olmak üzere tüm ofis malzemelerini yerlere saçan Cem Mustafa Demir'i eline aldığı bir deste kâğıdı tutuşturup sistem odasını yakmaya çalışırken buldu. Gözaltına alınan Demir, elleri kelepçelenip ekip aracına götürüldü.



"EKONOMİK SİSTEME KARŞIYIM, SIRADA BAŞKA BANKALARDA VAR"



Banka şubesini adeta talan eden, Demir, içtiği bir bira kutusunu da bankanın içerisinde bıraktı. Trafik polislerinin alkol muayenesinden geçirdiği Demir'de yasal sınırın altında bir değer olan 0,44 promil alkol çıktı. Neden böyle bir eylemde bulunduğu sorulan Demir, "Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu. Herkesin borcu yok mu bankaya? Bankaya girmeye çalıştım, yeni bankalarda buluşmak üzere. Banka olur ya da parayla dönen her şey olur. Parasal sisteme karşıyım. Yürümüyor çünkü. Parasal sistemin insanlar üzerindeki etkisi kötü sonuçlar doğuruyor. Buna dikkat çekmek için devam edeceğim" dedi.



Detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Demir'in daha önceden görev başındaki memura mukavemet nedeniyle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından banka şubesi banka güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü



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-Banka dışından görüntü



-Kırılan camlar detay



-Polis ekiplerinden görüntü



-Banka içerisindeki bira kutusu



-Bankayı yakmaya çalıştığı uç kısımları yanmış kâğıtlar



-Talan edilmiş banka içerisinden detay



-Cem Mustafa Demir röp.



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-Hasarlı otomobilden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()

03.03.2017 - Haber Kodu : 170303009

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7)ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN BAHÇESİNDEKİ KAFE YANARAK KÜL OLDU

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan kafe yanarak kullanılamaz hale geldi.



Bahçelerarası Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin bahçesindeki kafede gece saatlerinde yangın çıktı. Kafeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler kısa sürede bütün işyerini sardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinin yandığını haber alarak olay yerine gelen işyeri sahibi ise büyük üzüntü yaşadı. Yangın sonrası kafe kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



İnceleme yapan ekipler yangının çıkış sebebinin belirlemek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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- Yanan kafeden görüntü



- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,()

03.03.2017 - Haber Kodu : 170303008



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8)EKMEK BIÇAĞIYLA KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI







MERSİN'in Anamur İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Furkan B., 13 yaşındaki kız kardeşi İlayda B.'yi evde ekmek bıçağıyla rehin aldı. Polisin, Furkan B.'yi ikna çabası 4 saat sürdü.



Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Anamur Devlet Hastanesi yakınındaki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Furkan B., bulunduğu odanın kapısını kilitleyip, ekmek bıçağıyla yanındaki kız kardeşi İlayda B.'yi rehin aldı. Odadan gelen bağrışmaları duyan anne ve baba, kapının kilitli olduğunu görünce polisi arayarak yardım istedi.



Olay yerine gelen polis ekibi, Furkan B.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislere destek olarak iki psikolog ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Psikolojik tedavi gördüğü, ancak ilaçları kullanmayı reddettiği iddia edilen Furkan B'yi, ikna çabaları sürüyor.



4 SAAT SONRA EYLEMİ SONLANDIRDI



Mersin'in Anamur İlçesi'nde kız kerdeşini odaya kapatıp, ekmek bıçağıyla rehin alan Furkan B., polislerin, yakınların ve psikologların 4 saatlik çabası sonunda ikna edildi. Eyleminden vazgeçen Furkan B., gözlatına alınırken, sağlık ekiplerine teslim edilen kız kardeşi İlayda B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Evin bulunduğu caddeden görüntü



- Binanın görüntüsü



- Sokaktaki polis ve itfaiye araçları ile ambulanslardan görüntü



- Vatandaşlar ile röp.



- Muhabirin anonsu



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),()

02.03.2017 - Haber Kodu : 170302250



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9)BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANIDI, MAHALLELİ YOLU KAPATTI

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde beton mikserinin çarptığı 5 yaşındaki Berat Tahir Karaca ağır yaralandı. Mahalle sakinleri, mikseri taşlayarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.



Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Çermik Bulvarı'nda ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 EH 663 plakalı beton mikseri, yolun Karşısına geçmek isteyen Berat Tahir Karaca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiklerin arasında bacakları sıkışan çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülürken, mikser sürücüsü Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu. Acil serviste tedavi alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve bacaklarının büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.



Kazanın ardından Fırat ve Kale mahallelerinin sakinleri, aynı bölgede sık sık kaza meydana geldiğini ileri sürüp yolu trafiğe kapattı. Taş ve çöp konteynerlerini yola sürükleyerek yolu trafiğe kapatanlar arasındaki bazı vatandaşlar, beton mikserine de taşlarla zarar verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polislerin, uyarılarına rağmen dağılmayan gruptakiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül sorunun çözümü için yetkililerle görüşeceği sözünü vermesinin ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe açıp evlerine döndü.



AKŞAM DA YOLDA LASTİK YAKTILAR

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde beton mikserinin çarptığı Berat Tahir Karaca'nın ağır yaralandığı kazaya tepki gösteren grup, olaydan 3 saat sonra da lastik yakıp Çermik karayolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, 1 kişiyi gözaltına alırken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Görüntü Dökümü



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- Kaza yeri



- Taşlanan beton mikseri



- Toplanan kalabalık



- Polis ekipleri ve toma



- Yola dökülen taş ve çöp konteynırı



- Konuşan mahalle sakinleri



- Polis ve vatandaş arasında yaşanan kargaşa



- Emniyet Müdürünün vatandaşı ikna etmesi



- Genel ve detay görüntüler



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- Kapanan çevre yolu



- Yolda yanan lastikler



- Olay yerine gelen polis ekipleri



- İtfaiyenin lastikleri söndürmesi



- Toma ve zırhlı polis aracı



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

02.03.2017 - Haber Kodu : 170302226



02.03.2017 - Haber Kodu : 170302243



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10)ADANA'DA BİN POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI







ADANA'da terör, narkotik ve asayiş olayların sık yaşandığı mahallelerde bin polisle uygulama yapıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Seyhan İlçesi'nde uyuşturucu ticareti, terör ve asayiş olaylarının yoğun olarak yaşandığı Narlıca, Denizli ve Şakirpaşa mahallelerinde uygulama yaptı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği uygulamada, bin polis ile mahallelere girildi. Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat şubelerinden uygulamaya katılan polisler, kahvehaneler, metruk binalar, şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Detektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, metruk binaların içinde molozların arasına gizlenmiş içime hazır çok sayıda rulo halinde esrar ele geçirildi. Uygulama genelinde 7'si uyuşturucu satıcılığından aranan 11 kişi gözaltına alındı.



Mahalle sakinlerini kahvehanelerde ve evlerinde ziyaret eden Adana Emniyet Müdürü Ak, suçluları temizleyeceklerinin sözünü verdi.

Görüntü Dökümü



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- Polislerin motosiklet ve araçlarla çıkış yapması



- Polis ekiplerinden görüntüler



- Polislerin parkta arama yapması



- Metruk binada arama yapan polisler



- Polislerin kahvehanede arama yapması



- Detektör köpekle arama yapılması



- Açılmış rulo içindeki esrar



- Narko Tim Polisleri'nin otomobillerde arama yapması



- Uzun namlulu özel harekat polislerinin sokaklarda ilerleyişi



- Ak'ın yanında yardımcılarıyla sokakta yürümesi



- Ak'ın vatandaşlarla konuşması



- Ak'ın bir mahalle sakininin evine konuk olması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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11)KÜÇÜK UĞUR'UN CESEDİ BULUNDU

BALIKESİR'in Dursunbey İlçesinde dereye uçan otomobilde bulunan ve kazanın ardından kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz, arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından cesedi bulundu. Çocuğun Balat Köprüsü'nün bir kilometre ilerisinde taşların arasında sıkışmış olaark blunan cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Bursa'dan geçen 25 Şubat Cumartesi günü öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek üzere yola çıkan Deniz Ailesi'nin içinde bulunduğu 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kırsal Akyayla Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp Hondular Deresi'ne yuvarlandı. Otomobilden fırlayan 27 yaşındaki Melek Deniz, bir ağaca tutunmuş halde, yaralı olarak bulundu. Eşi Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in ise otomobilden 100 metre ileride cesetlerine ulaşıldı. İki gündür Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen baba- oğulun cenazeleri, geçen 27 Şubat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Melek Deniz'in Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, kayıp olan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama-kurtarma çalışmaları Hondular Deresi'nde, beşinci günde de devam etti. Ankara'dan Dursunbey'e gelen ve dün arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), bugün Balat Köprüsü'nün bir kilometre ilerisinde taşların arasında sıkışan minik çocuğun cansız bedenini buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Görüntü Dökümü



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-Uğur Deniz'in fotoğrafı



-Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin (JAK) cesedi bulması



-Uğur Deniz'in cesedinin halat yardımıyla sudan çıkartılmasından görüntü



-Çocuğun cesedinin cenaze aracına taşınmasından görüntü



-AK Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile röp.



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY(Balıkesir), ()

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12)CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: DOĞRU SEÇENEK PARLAMENTER SİSTEMDİR

TBMM Başkan Vekili ve CHP İstanbul Milletvekili M.Akif Hamzaçebi, 16 Nisan'da vatandaşın önüne iki seçenek konulduğunu belirterek, "Doğru seçenek parlamenter sistemdir, doğru seçenek demokrasidir, özgürlüklerdir" dedi.



Edirne'de partilileriyle bir araya gelen TBMM Başkan Vekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumun Türkiye tarihi için önemli dönemeçlerden biri olduğunu söyledi. Hamzaçebi, "16 Nisan'da vatandaşın önüne iki seçenek konacaktır. Birinci seçenek demokrasi ve özgürlüklerdir. İkinci seçenek ise otoriter rejimdir, tek adam yönetimidir. Türkiye bu iki seçenekten birisini seçmeye zorlanıyor. Gerçekte böyle bir seçeneğe, böyle bir referanduma Türkiye'nin ihtiyacı yoktu. Türkiye 141 yıllık parlamenter sistem deneyimine sahip olan bir ülkedir. Parlamenter sistemde sorun yaşanırsa çözüm parlamenter sistemi değiştirmekte değil, bu sorunu parlamenter sistemin içinde çözmektedir. Vatandaşlarımıza bu bilgi verilmiyor. Parlamenter sistem bize dar geliyor deniyor. Bunun gerçekte hiçbir ilgisi yok. Almanya, Fransa hariç bütün Avrupa ülkeleri yıllardır parlamenter sistemle yönetiliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleridir Avrupa ülkeleri ama hiç birisi parlamenter sistem bize dar geliyor demiyor. Doğru seçenek parlamenter sistemdir, doğru seçenek demokrasidir, özgürlüklerdir" dedi.



Hamzaçebi, yakın tarihten örnek vermek istediğini belirterek, 1 Mart 2003'te hükümetin Irak tezkeresini getirdiğini söyledi. Hamzaçebi, "Bu tezkereyle zamanın hükümeti Amerika Birleşmiş Devletleri, Irak'a karşı savaş açmak için izin istiyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki partiden oluşuyordu. Ak Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. İki partili parlamentoda hayır oyları kazançlı çıktı. Evet oyları kazanamadı. Teskere kabul edilmedi ve TBMM tezkere izin vermediği için Türk Silahlı Kuvveti Irak'ta savaşın bir tarafı olmaktan kurtuldu. Bunun sonucunda Türkiye'nin önü açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve diğer tüm partilerin hayır oyu verilmesiyle büyük siyasi kazancı oldu. O tezkere görüşülürken milletvekilleri, siyasi parti mensubiyetleri bir kenara bırakıp bunu memleket meselesi olarak gördüler ve sağduyuyla hayır oyları galip çıktı. Şimdi de yapılması gereken budur. Bu bir memleket meselesidir. Siyasi parti meselesi değildir" dedi.



Referandum paketinde 18 maddenin bulunduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Bu 18 maddenin içinde 2010 anayasa değişikliğinde olduğu gibi halka ya da gençlere sempatik gelecek maddeler konulmuştur. Bunlardan birisi 18 yaştır. Bir diğeri mahkemelerin tarafsız yönde karar vereceği hükümdür. Anayasalarda mahkemelere tarafsız demekle mahkemeler tarafsız olmaz. Bir ülkede mahkemelerdeki hakimleri ülkeyi yöneten kişi belirliyor ise o mahkeme tarafsız olamaz. Eğer bu paket halktan geçerse, yasalaşırsa, Edirne'de bir vatandaşımızın mahkemede dava açması halinde vatandaşın gideceği kişi Edirne'deki avukat değil, başkanın partinin mensubu olduğu il başkanıdır. Biz mahkemelerin başkanın mensubu olduğu il başkanlarının emrine girmesini istemiyoruz. Mahkemelerin bağımsız olmasını istiyoruz" dedi,



"TSK RENCİDE EDİLMEMELİ"



Bir gazetecinin Hürriyet Gazetesi'nin 'Karargah rahatsız' haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ve CHP olarak düşüncesini sorması üzerine Hamzaçebi, şöyle dedi:



"Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin göz bebeğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri de basınla haber yapma ihtiyacını duyabilir. Çeşitli konularda kamuoyunu aydınlatma konusunda bir takım bilgilerini görüşlerini kamuoyuyla paylaşabilir. Kamuoyuyla paylaşılan bu haberleri gazeteciler, kendi görüşleri çerçevesinde bir takım başlık ve manşetlerle kamuoyuna taşıyabilirler. Bunlar özgür gazeteciliğin gereğidir. Bir gazetenin manşetinden yola çıkarak bütün basını mahkum etmek son derece yanlıştır. TSK'yı kimse rencide etmemeli ama böyle bir niyetle yola çıkan haberciliği ben görmüş değilim. Şundan rahatsız olmak lazım. Türkiye'de aylardır gazeteciler tutuklu. 150'yi aşkın gazeteci Türkiye'de tutuklu bulunuyor. Cumhuriyet gazetesinin yazarları aylardır tutuklu ve haklarında bir iddianame bile düzenlenmiş değil. Oysa bugünkü anayasamıza göre herkes en kısa sürede tutukluğunun sona erdirilmesini istemek ve yargı önüne çıkmayı talep etme hakkına sahiptir. Bu konuda Türkiye'yi yönetenlerin titizlenmesi daha doğru olacaktır. Demokrasimizi daha ileriye taşıyacaktır. Ama böyle bir titizleşecek anlayışı görebilmekte değilim" dedi.



"KÜRDİSTAN BAYRAĞI REFENDUMA YÖNELİK MANEVRA"



Kürdistan bayrağının Ankara'da havalimanına asılmasıyla ilgili soru üzerine Hamzaçebi, "Hükümete bu konuyu götürüp sormak lazım. Bunu eleştiren muhalefet partilerine de bununla ilgili ciddi bir değerlendirme yapmak düşer. CHP'nin bu konuyla ilgili özel bir değerlendirmesi yoktur. Kuzey Kürdistan bir devlet değildir, bir özerk yapıdır. Bağımsızlığına kavuşmuş değildir. Öyle anlıyorum ki havaalanındaki gönlere çekilen bu bayrakla referanduma yönelik bir manevra yapılmak istenmektedir. Bu manevra milletimizin gözünden kaçmayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Akif Hamzaçebi'nin gelişi



-Hamzaçebi'nin açıklaması



-Salona girmesi



-Salondan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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13)SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU VAN'DA REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ







SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Van'da düzenlenen Necmettin Erbakan'ı anma programında konuştu. Karamollaoğlu, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak, "Hiç kimse bu ülkede 10 yıldan fazla iktidarda kalmadı. Bu süreye rağmen Türkiye'de terör artı, işsizlik arttı, etrafımız ateş çemberine döndü" dedi.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından 27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Van Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki programa, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP İl Başkanı Özay İlhan, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve partililer katıldı. Programda Erbakan için Kur-an'ı Kerim okutuldu.



Necmettin Erbakan'ın bu ülkeye gelen sayılı insanlardan biri olduğunu söyleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Meclise ilk kez 1974 yılında girdik. O zaman bize gerici, yobaz diyenler oldu. Bunlar iş bilmez diyenler oldu. Biz bir hamleyle ağır sanayiyi başlattık. Ve Ecevit bizim için, 'Bunları yanlış tanıdık' dedi. Bunlar iş yapan insanlar dedi. Ve bizimle birlikte imam hatipler haç yolları açıldı. Allah Necmettin Hocamdan razı olsun" dedi.



Başkanlık sisteminin Türkiye için erken olduğunu belirten Karamollaoğlu "Hiç kimse bu ülkede 10 yıldan fazla iktidarda kalmadı. Bu süreye rağmen Türkiye'de terör artı, işsizlik arttı, etrafımız ateş çemberine döndü. İktidara şimdi diyorum, 14 yılda bunlar çözülmüyorsa oturun cevap arayın. Ama yok, hiç birşey yaptıkları yok. Bizim kimseye düşmanlığımız yok, iyi şeyler yapın destekciniz olalım. Şimdi de başkanlık sorununu çıkardılar, 'evet' mi 'hayır' mı?. 'Evet' çıksa ne yazar, 'hayır' çıksa ne yazar. Bugün cumhurbaşkanının isteyip de yapamadığı bir şey var mı? Meclisten her şey çıkıyor. Biz de bur da diyoruz ki; bu sistemde ileriye dönük bir şey yok. Yarın birisi çıkıp bu sistemi istismar etmesin. Erkler ayrılığı dediğimiz güçler, birbirinin etkisinde kalmasın. Yargıya müdahale edilmesin. Erbakan da başkanlığa karşı değildi biz de. O zaman da Erbakan da dedi, şimdi de biz diyoruz, önce problemlerimizi çözelim. Sonra oturalım daha istikrarlı nasıl olunur onu konuşalım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Salandan görüntü



-Salondan detaylar



- Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Murat ÇAĞLAR/VAN,()

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14)AK PARTİLİ VEKİL İLE SENDİKA TEMSİLCİSİNİN FINDIK TARTIŞMASI

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun, Ordu'da Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın, basına açık bölümde fındık fiyatını konuşmak isteyen Tüm Köy Sen İl Temsilcisi Zekayi Sağra'yı konuşturmadığı iddia edildi. Milletvekili Gündoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddiayı yalanladı.



AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 3 gün önce Ordu'da Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlenen 'Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu' toplantısına katıldı. Toplantıda bulunan Tüm Köy Sen Ordu Temsilcisi Zekayi Sağra, düşen fındık fiyatlarıyla ilgili basına açık bölümde konuşmak isteyince kendisine müdahalede bulunulduğunu iddia etti. Kendisiyle ilgili yerel basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan milletvekili Metin Gündoğdu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Bir gazete olayı çarpıtarak yansıtmıştır. Olayda şahsıma ithaf edilen 'konuşturmadı' ibaresi hiçbir şekilde doğru değildir. Toplantıyı provoke etmek amacıyla orada bulunan sözde bir sendikacı ne toplantı usulü, ne edep, ne de asgari saygı kurallarına riayet etmeden bir kısım hezeyanlarda bulundu. Her kesimden hemşehrilerimin temsilcisi olarak bu şahsa da söz verdirmeme rağmen olayı çarpıtarak benim konuşturmadığımı iddia etmesi yalandır. Bu olay tamamen provokatif bir eylemdir. Şahsımda bir fındık üreticisi olarak fındığa kesin, kalıcı bir çözüm bulmak için üzerimize düşeni var gücümüzle yerine getirmeye çalışıyoruzö ifadelerini kullanarak toplantıya ilişkin tartışmanın videosunu paylaştı.

Görüntü Dökümü



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-Metin Gündoğdu'nun sosyal medyadan paylaştığı toplantıdaki tartışmaya ait cep telefonu görüntüsü

Haber:Nedim KOVAN/ORDU,()

02.03.2017 - Haber Kodu : 170302246



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15)MERSİN TARİHİ KIŞLA ARAZİSİNİN İMARA AÇILMASINA TEPKİ







MERSİN'de Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye Alayları için pek çok şehirde oluşturulan kışlalardan biri olarak 1904 yılında inşa edilen, Cumhuriyet döneminde 23'üncü Piyade Alayı'na, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Heybeliada'daki Deniz Okulları'na geçici olarak ev sahipliği yapan Mersin Kışlası arazisinin imara açılmasına tepkiler sürüyor. Bazı meslek odaları konuyu yargıya taşırken, Kent Konseyi de önümüzdeki süreçte dava açmaya hazırlanıyor.



Kent Konseyi, Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'Mersin Kışlası' konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya sivil toplum örgütü, meslek odaları temsilcileri katıldı. Araştırmacı Nihat Taner, Mersin Kışlası ile ilgili olarak bir sunum yaptı. Daha sonra söz alan Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, 1990'lı yıllarda OYAK Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetine geçen kışla alanının, 1995 yılında, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, 'Tarihi ve Doğal Sit Alanı' olarak tescillendiğini söyledi. Lokmanoğlu, arazi üzerinde çeşitli zamanlarda yapılaşma için yapılan teşebbüslerin sonuçsuz kaldığına dikkat çekerek, "En son Ankara'da faaliyet gösteren bir mimarlık danışmanlık firması geçtiğimiz yıl arazi üzerinde otel yapılması için çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıldır boş duran bu değerli arazinin imara açılması için OYAK tarafından son yıllarda ciddi çalışmalar yapıyor" dedi.



Alanın Mersin halkının ortak değeri olması gerektiğini ifade eden Lokmanoğlu, "1995 yılında Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 'Tarihi ve Doğal Sit Alanı' olarak tescili yapılmış ve yaklaşık 100 ağacın bulunduğu Müftü Deresi'nin doğu tarafındaki OYAK'a ait Askeri Kışla alanı kesinlikle yapılaşmaya açılmamalıdır. Mersin'de bugüne kadar korunabilmiş, kentin akciğeri, Mersin'in gözbebeği konumunda olan bu alan Mersin halkının ortak değeri olarak kente kazandırılmalıdır" diye konuştu.

Alanın çevresi ile birlikte bütüncül olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Lokmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütüncül olarak Askeri Kışla alanı, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, açık futbol sahası, kapalı salon, Vakıf Teras'ın bulunduğu alan, Orduevi ve Vakıf Tesisleri Alanı, Atatürk Parkı Alanı, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki parkla bütünleştirerek, kentin geleceğine ve yaşanabilirliğine önemli katkılar sağlayacak bir kentsel alan olarak düzenlenmelidir. Bu düzenleme kente nefes aldıracak ve büyük kazanım olacaktır. Çevre konusunda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere bırakılması için Kent Konseyi olarak verilecek mücadeleyi her şartta destekliyor ve yanında yer alıyoruz. Bunun sonucu olarak merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, halkın, kentimizin menfaatini ve geleceğini göz önünde bulundurarak birlikte kışla alanına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kışla Mersin'in, Mersin hepimizin."



Toplantıya Mimarlar Odası Mersin Şubesi adına katılana Abdullah Yılmaz da, kışla alanının OYAK tarafından çeşitli dönemlerde satışa çıkarıldığını ancak alanın sit alanı olması nedeniyle alıcıların vazgeçtiğini hatırlattı. Yılmaz, son olarak Yüksek Kurul kararı ile sit alanı şerhinin kaldırıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yaptık oldu mantığıyla kışla bölgesinin imara açılmasına karşıyız. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun kararına karşı dava açtık. Biz istiyoruz ki dolgu alanı üzerindeki park, Tevfik Sırrı Gür Stadı alanı, Vakıf Teras'a ait alan, Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Evi etrafındaki alan bütünsel olarak değerlendirilsin. Bir kentsel tasarım yarışmasıyla Mersin halkına kazandırılsın."



Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Zehra Korkmaz da, sit alanı şerhinin kaldırılmasına karşı açılan davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Alanı gösteren fotoğraflar



- Stadın görüntüsü ve tabelası



- Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu



- Mimar Abdullah Yılmaz'ın konuşması



- ÇMO Başkanı Zehra Korkmaz'ın konuşması



- Salondan genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,()

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16)BARIŞ'TAN SONRA EL BAB'DA YARALANAN 'MUCİZE' DE GAZİANTEP'TE

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde meydana gelen patlamada enkaz yığınlarının altından Türk askerleri tarafından kurtarılan ve 'Mucize' adı verilen köpek tedavi için Gaziantep'e getirildi. Daha önce de Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın, El Bab'daki çatışmalar sırasında bitkin halde bulduğu ve 'Barış' adını verdiği kedi, Gaziantep'e getirilmişti.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ tarafından temizlenen El Bab'da yürütülen operasyonlar sırasında TSK askerleri tarafından bir binanın enkazında yaralı köpek bulundu. Mehmetçiğin çabası sonucu enkazdan kurtarılan köpeğe ilk müdahale El Bab'da Mehmetçik tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından toparlanan köpeğe Mehmetçik tarafından enkazdan kurtulduğu için 'Mucize' adı verildi. Operasyonlar nedeniyle sağlıklı bakılamayan 'Mucize', askeri araçla Türkiye Sınırına getirilerek Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) teslim edildi. Dernek tarafından teslim alınan köpek tedavi altına alındı.



CAHİDE üyesi Cemal Güneş, 3 gün önce El Bab'da görev yapan Mehmetçik tarafından derneğin arandığını ve köpeğin yaralı olduğu ve yardım istendiğini ifade ederek şunları söyledi:



"Enkazın altında patlama sonrası bu köpeğin yaralandığını görüyor Mehmetçiğimiz. Orada ilk müdahalesini Mehmetçiğimiz yapıyor. 3-4 gün muhafaza etmişler. 3 gün önce de bir Mehmetçiğimiz El Bab'dan bizi arayarak yaralı bir köpeğin olduğunu söyledi. Köpeğin çok kötü durumda olduğunu ve şarapnel parçası ile ağır yaralandığını acıdan inlediğini söylediler. Biz de 'Bize getirin karşılar alırız' dedik. Kilis sınırına giderek Mucize'yi sınırdaki görevli askerlerden teslim aldık. Boşuna dememişler 'asker ocağı peygamber ocağı' diye. Gerçekten Mehmetçiğimizi takdir etmek gerek. O kadar yoğunluğun arasında bu canlılarla ilgilenmeleri takdire şayan. İnşallah veteriner hekimimiz iyileştirecek. İyi olduktan sonra da iyi bir yuva bulacağız. "



'Mucize'yi tedavi eden Veteriner hekim Gizem Yıldırım ise, köpeğin ön kolunda şarapnel kaynaklı kırık ve yarası olduğunu söyledi. Yıldırım Mucize'ye 5 gün kadar antibiyotik tedavisi uyguladıktan sonra tekrar eski sağlığına kavuşacağını belirtti.

Görüntü Dökümü



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- Köpeğin getirilmesi



- Köpeğin tedavi edilmesi



- Köpeğin barınağa yerleştirilmesi



- Cemal Güneş ile röp.



- Gizem Yıldırım röp.



- Güvenlik önlemleri



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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17)KAYALIKLARDAN DÜŞEN KÖPEK SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA KURTARILDI







BARTIN'da, kayalıklardan sahile düşerek yaralanan köpek, sahil güvenlik botuyla alınarak veteriner kliniğine götürüldü.



Kızılelma Plajı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan sahile düşen köpeği görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yardım talebinde bulunduğu AFAD ekipleri, kayalıkların yanındaki ormanlık alandan aşağıya indi. Yürüyemeyen köpeğin ormandan yukarıya çıkarılmasını uygun bulunmadı. Köpek, Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı botuyla plajdan alınıp Bartın'da veteriner kliniğine götürüldü. 10 yaşındaki kurt köpeğinin tedavisine başlandı.



Görüntü Dökümü



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-Köpek kurtarma



-Düştüğü yer



-AFAD ekipleri köpekle ilgilenmesi



-Sahil Güvenlik botuna alınması kurtarılması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

02.03.2017 - Haber Kodu : 170302225



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18)RUM GAZİNİN OĞLU: "BABAM 1990 YILINDAN BERİ MAAŞ ALIYORDU"

ÇANAKKALE'nin Gökçeada İlçesi'nde yaşamını yitiren Rum asıllı Kore Gazisi İlya Banago'nun oğlu İavlos Banago, babasının gazi maaşını almadığı iddialarını yalanladı. İavlos Banago, babasının 1990'dan beri maaşını aldığını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nden Kore'ye gönderilen askerlerin arasında yer alan ve savaşta yaralanarak geri dönen Rum asıllı İlya Banogo, 26 Şubat'ta rahatsızlanınca, İstanbul'da bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, İlya Banogo kurtarılamadı. Gazi Banago, Gökçeada İlçesi'nde, Aya Yorgi Kilisesinde düzenlenen askeri törenle, ölümünden bir gün sonra toprağa verildi. Banago'nun oğlu İavlos Banago, babasının savaşı her zaman duygu dolu gözlerle anlattığını söyledi. Banago, "Babam, Çanakkale'ye gittiğimiz yağmurlu bir Mart ayında, o günleri hatırlamıştı. Yağmur altında savaştıkları esnada düşman askerlerinin kendilerini bombaladığını ve orada çok şehit verdiklerini anlatmıştı" dedi.



Babasının 1990'dan beri gazilik maaşını aldığını da söyleyen Banago, "Benim bildiğim 90'dan beri alıyor. Onu da maaşını çektiği banka kartından biliyorum. Ondan önce alıyor muydu bilmiyorum. Benim babam 1981-82 yılına kadar çiftçilik yaptı. Sonra kasaplık yaptı. BAĞ-KUR'dan emekli oldu" diye konuştu.



Banago'nun ailesine taziye ziyaretleri de sürüyor. Gökçeada'da yaşayan Kıbrıs gazisi Hüseyin Kırcı ve Kemal Avcı aileyi ziyaret etti. Gazi arkadaşları, Banago'nun çok iyi ve cana yakın bir insan olduğunu, kendileriyle karşılaştığında her zaman ağladığını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Kore Gazisi İlya Banago'nun oğlu İavlos Banago'nun konuşması

Haber-Kamera: Vural BOZOK / GÖKÇEADA, ()

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