DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YABANCILARIN OTURDUĞU MAHALLELERE BİN POLİSLE OPERASYON: 260 GÖZALTI



KONYA'da yabancı uyruklu kişilerin yoğunlukta bulunduğu iki mahalleye bin polisle düzenlenen operasyonda 260 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Afgan uyrukluların yoğunlukta bulunduğu merkez Meram İlçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerine bin polisle operasyon düzenledi. Sokakları tamamen kapatan ekipler GBT sorgusu ve üst araması yaptı. Oturma izni bulunmayan, çeşitli suçlara karışmış, kimliklerini ibraz edemeyen ve aranması bulunan çeşitli uyruklarda toplam 260 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi, yapılan üst aramalarında ise çok sayıda bıçak, tabanca ve suç unsuru alet bulundu. Operasyon kapsamında 20 araca da işlem yapıldı.

Şüpheliler otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Polisin GBT sorgusu yapması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,()

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2)YEDEK PARÇA FABRİKASINDA YANGIN: 19 İŞÇİ ZEHİRLENDİ



İZMİR'in Kemalpaşa İlçesindeki zırhlı araç yedek parçası ve güvenlik kulübesi imalatı yapan bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen 19 işçi hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.

Dün saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa'nın kırsal Bağyurdu Mahallesi Tokat Burnu Mevkisi'ndeki zırhlı araç yedek parçası ve güvenlik kulübesi imalatı da yapan bir fabrikanın boyahanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, boyahanadeki kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Alevlere ilk müdahaleyi tesiste çalışan işçiler yaparken, bir yandan da fabrika yetkilileri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Kemalpaşa itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manisa ve Turgutlu'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin su ve köpük sıkarak yaptıkları müdahale sonucunda alevler, yaklaşık 2 saat sürede güçlükle söndürüldü. Yanan kimyasal maddelerin neden olduğu zehirli gazlardan ve dumandan etkilenen işçilerden Şaban Özgenç (22), Arif Aygün (37), Ufuk Karaman (26), Burhan Çiftçi (32), Hüseyin Çiftçi (36), İsmail Sarı (29), Hüseyin Uğurlu (20), Gani Mert Uğurlu (22), Salih Çelik (36), Ali Kaya (24), Boran Demir (41), Mustafa Durmuş (37), Mahmut Aslan (27), Ramazan Efe (23) Şemsi Targıtay (36), Mustafa Bayram (24), Erol Yeşiltepe (26), Mehmet Üner (22) ve Muharem Çalışkan (37) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Görüntü Dökümü

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-Yanan fabrikadan görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301211



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3)BAŞBAKAN YILDIRIM; TOKAT'TA 'HEY ONBEŞLİ' TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİYLE SESLENDİ

Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa referandumu mitingleri kapsamında Amasya'nın ardından Tokat'a geldi. Helikopterle Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'na iniş yapan Başbakan Yıldırım, ardından kent meydanında partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Türk bayrakları ve Ak Parti flamaları ile donatılan alanda, refarandumda 'Evet' için destek içeren pankartlar yer aldı. Miting alanında Ak Partililer arasında az sayıda MHP bayraklarının da olduğu görüldü. Saat 17.30'da miting alanına gelen Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte platformdan Tokatlıları selamladı. Başbakan Yıldırım'a Tokat ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve Tokat Milletvekilleri eşlik etti. Mitinge yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Konuşmasına 'Allah'ına kurban Tokat' sözleri ile başlayan Başbakan Yıldırım, yöreye ait 'Hey onbeşli' türküsünün sözlerini seslendirdi. Bu toprakların yiğit yatağı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "15 temmuz gecesi Tokatlılar alçak FETÖ örgütüne karşı göğsünü siper etti, bayrağına geleceğine sahip çıktı. O gece Tokat 7 şehidi ve gazileriyle demokrasiye sahip çıktı. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Gerek vatan savunmasında gerek Fırat Kalkanında, DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tokat Nisan'a hazır mıyız. Büyük Türkiye için var mısınız. Güçlü Türkiye için var mısınız. Aydınlık yarınlar için hazır mı Tokat. Tokat işi bitirmiş. Maşallah. 40 bin kere maşallah. Tokat, 16 Nisan'da şefkat tokadını vurmaya hazır mısın" diye kalabalığa seslendi.

'KARARI MİLLET VERECEK'

İlk mitingi Amasya'da yaptıklarını, çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Amasya'ya gittiğini hatırlatan Yıldırım şöyle dedi: "Orada bir tamim yayınladı. Ne diyordu o tamimde. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Milletin kararı her kararın üstündedir. Meclisin açılmasına, o gün kurtuluş savaşında yine millet karar verdi. İstiklal mücadelesine millet karar verdi, o mücadeleyi de zaferle noktalayan yine milletti. Cumhuriyetin kurulmasına millet karar verdi. Şimdi millet yeni bir kararın arafesinde. Tokat hazır mısın. Sandıkta güçlü bir evet diyerek cumhuriyetimizin, demokrasimizin gücüne güç katmaya hazır mısınız. Biz Anayasa değişikliğini meclise getirirken dedik ki sonuç ne çıkarsa çıksın çünkü, bu sonuç yeterli değil. Kararı millet verecek. 367'nin üzerinde dahi çıksa yine sandık gelecek, Tokat şefkat tokadını hayırcılara bir güzel indirecek. Ak Parti milletin partisidir. Ak Parti, sizin kurduğunuz bir partidir. 16 Nisanda büyük kararı siz vereceksiniz. Son sözü siz söyleyeceksiniz."

'BU MİLLETİNE GÜVENMEMEKTİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun refarandum günü yaklaştıkça sinirlerinin bozulmaya başladığını belirten Yıldırım, "Ayarı kaçtı. Diyor ki 'eğer başkanlık sistemi 15 Temmuz geçerli olsaydı o zaman Türkiye diye bir şey kalmazdı'. Bak lafa bak. Bu ne demektir biliyor musunuz. Bu milletine güvenmemek, inanmamak demektir. Bu milleti tehdittir. Eğer başkanlık gelirse, darbe olacak demektir. Kılıçdaroğlu sen bu milleti tanımayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bütün dünyaya nasıl kahraman bir millet olduğunu, nasıl asil bir millet olduğunu gösterdi. Ne yazık ki sen hala bu milletin gücünün farkına varamamışsın. Tokat'ta güzel bir söz var. 'Güneş, yarasalara çirkin gözükür'. Bunlar istedikleri kadar rahatsız olsun. Güneş evel Allah 16 Nisan sabahı Türkiye'nin üzerine doğacak. Bunlar, Tokat'a gelirse siz bunları doğru Ballıca kayalıklarına, mağarasına götürün. Balıca mağarasının güzelliklerini görsünler, hem de güneşin aydınlığın kıymetini anlasınlar" dedi.

'PKK DA BİTECEK, FETÖ'DE BİTECEK'

Muhalefetin her şeye karşı çıktığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Üçüncü köprüyü yaptık. Dünyanın en büyük havalimanı yapılacak bunlar ne diyor 'hayır'. Hızlı tren yapılacak hayırcılar yine önde. Marmaray. 150 yıllık ecdadımızın hayalleri gerçeğe dönecek yine bunlar hayır sınıfında. Bunlar her şeye hayır der, ama köprüyü yapıp bitirdiğiniz zaman herkesten önce onlar geçer. Böyle de bir huyları var. Bugün de hayır diyorlar. Evet diyenlere de ileri geri laf ediyorlar" diye konuştu. Ak Parti iktidarının icraatlarını anlatan Yıldırım, referandumda evet çıkması halinde PKK'nın da FETÖ örgütünün de biteceğini belirterek, "Ben buradan bir çağrı yapıyorum. CHP'ye hayır çağrısı yapacak, HDP hayır çağrısı yapacak. PKK'da, FETÖ'de hayır diyecek. Ben inanıyorum ki muhalefetin bu tavrından sonra, CHP'ye HDP'ye SP'ya BBP'ye ve diğer partilere de gönül veren bütün kardeşlerimiz Türkiye'nin aydınlık yarınları için evet mührü sandıkta basacaklar. MHP'ye gönül veren ülkücü milliyetçi kardeşlerimiz de evet diyerek bu kervana işin başından dahil oldular. Bölücü örgütün Kandil'deki sözde yöneticileri, PKK diyor ki, 'Bu refarandumda, evet çıkarsa biz biteriz'. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. FETÖ de bitecek" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMETİ SANDIKTA SİZ KURACAKSINIZ'

16 Nisan'da sandığa giderek 18 maddelik anayasa değişikliği için karar verileceğini belirten Yıldırım şöyle edi: "Neden böyle bir değişiklik yapacağız. Burası önemli. Durup durdukça anayasa mı değiştiriyoruz? Bizim bu ülkede artık darbelerle, vesayetlerle, dayatmalarla kaybedecek bir günümüz bile yok. Daha hızlı yol almamız lazım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giderken muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi ulaştırmak, dünyada parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokmaya ahdettik, karar verdik. Bunun için sandığa gideceğiz. Bunun için hazır mısınız? Güçlü Türkiye için var mısınız. Aydınlık yarınlar için hazır mısınız. Yeni sistemde seçim yapıldığı, sandıklar açıldığı andan itibaren 5 yıl görev yapacak hükümet belli oluyor. Öyle seçim yapalım hele bir bakalım kim iktidar, kim başbakan olacak böyle bir şey yok. Seçimi kimin kazandığına, siz karar vereceksiniz. Bu memlekette 25 gün süreli hükümetler kuruldu. 1923 yıl. Şimdi 2017. 94 sene geçmiş. Şu anda 65'inci hükümetteyiz. Eğer her hükümet 4 yıl görev yapsa, 65'inci hükümete sıra 2183 yılında gelecekti. Şu hale bak. Hükümet ömrü 16 ayı geçmiyor. 16 ayda ne yapacak. Gelir tebrikleri kabul eder, brifingleri alır ondan sonra da valizleri toplar, vedalaşmaya başlar."

'GENÇLER GURURUMUZ'

Muhalefetin bu değişikliğe niye karşı çıktığını anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Gençler 18 yaşında gidiyor oy kullanıyor. Muhtar seçiyor, belediye başkanı, milletvekili seçiyor. Ama kendisi seçilmeye gelince 'sen daha küçüksün biraz bekle'. Ne kadar bekleyecek. 25 yaşına kadar. İşine gelince gençleri hatırlıyorsun da 'ben de siyasetin içinde olacağım' diyen gençlere neden karşı çıkıyorsun. 18-25 yaş arasında 7.5 milyon gencimiz var. Bu gençlerin siyasete girmesine, seçilmesine CHP karşı çıkıyor. Sandıkta bunun cevabını vermeye hazır mısınız ?" diye kalabalığa seslehdi.

'TEK ADAM DĞİL, MİLLETİN ADAMI'

Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini belirten Yıldırım tek adam eleştirilerine de yanıt vererek, Amasya'daki sözlerini tekrarladı. Yıldırım, "Bir de diyorlar ki efendim tek adam. Kafayı takmış. Tek adam, tek adam. Yav ne kıskanıyorsun, cumhurbaşkanı seçilsin sen de gel yanında yardımcı ol. Tek adam olacak ama arkasında dağ gibi millet olacak" dedi.

SAHNEDE ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI

Başbakan Yıldırım'ın, konuşmasının arasında sahnede gelin ve demat sürprizi yaşandı. Tokat Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Fatih Coruş ve Gönül Refahiyeli çifti damatlık ve gelinlikle sahneye geldi. Çifti karşılayan Başbakan Yıldırım, "Biz 16 Nisan'ı bekleyemeyiz. o kadar vaktimiz yok diyorlar. Siz de şahitlik ediyor musunuz. Şahit misiniz' diye kalabalığa sordu ve 'Allah mübarek etsin' dedi. Daha sonra damada dönen Yıldırım, 'Fatih, Gönül'ü eş olarak kabul ediyor musun' diye sorarak 'Evet' cevabı aldı. Gelin adayı Gönül'e de aynı soruyu yönelten Yıldırım, 'Bütün kalbimle Evet' yanıtını aldı. Başbakan Yıldırım daha sonra, "Ben şimdi nikah memuru oldum. Ben de belediye başkanın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar eylesin. Allah iki cihan saadeti versin" dedi. Bu sırada cübbe ile sahneye gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ise, 'Geç kaldın' dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti: "Size bir öğüdüm var, evlilikte başarının sırrı Fatih, bir sır vereyim mi sana. İtaat et, rahat et. Bir de birbirinize peki demesini bilin. Biriniz sinirlenince öbürü peki diyecek. Gül gibi geçinip gideceksiniz. Aslında evlilik uzun ince bir yol. Ama telaşlanmayın, sizin için uzun duble yol haline getirdik. İşiniz kolay olacak. Bu yolda zaman zaman zorluklarınız olacak. Zorlukları anlaşıp azaltacaksınız. Mutlulukları da paylaşıp artıracaksınız. Böylece bir ömür boyu sevgiyle samimiyetle sadakatla, beraber mutlu şekilde bu evliliği sürdüreceksiniz. Değeli Tokatlılar, bu gençler çok şanslı. Binlerce, onbinlerce Tokatlı bu evlliliği, bu mutluluğa şahadet ediyor" dedi. Daha sonra çifte dönerek, "Cumhurbaşkanımızın da size bir öğürü var, selamı var. Anladınız değil mi" diyerek 4 çocuk talebini iletti ve geline hediye altın bilezik taktı. Daha sonra kalabalığa dönerek, "Görüyorsunuz iş içinde iç çıkardık. Bu gençlerin mutluluğuna 10 binlerin önünde şahitlik etmek varmış. Allah mesut bahtiyar etsin" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım konuşmasının sonunda, Tokat'a yapılan yatırımlardan bahsetti ve yeni havaalanının da kısa sürede yapılacağı sözünü verdi. Miting sonunda partililere karanfil atan Başbakan Yıldırım, ardından Valiliğe geçerek, Vali Cevdet Can'ı makamında ziyaret etti.



BAŞBAKAN YILDIRIM TOKAT'TAN AYRILDI



Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingin ardından Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek Tokat Belediyesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım'ı, Belediye Başkanı Ak Partili Eyüp Eroğlu ile belediye görevlileri ve vatandaşlar karşıladı. Yaklaşık yarım saat belediyede kalan Başbakan Yıldırım, çıkışta kendisine bekleyen vatandaşların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Ardından otobüse geçen Başbakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde kendisine el sallayan vatandaşları selamladı. Bu sırada Başbakan Yıldırım, Taşhan önünde otobüsü durdurarak yanına gelen yaşlı bir kadın ile otobüs içerisinde bir süre görüştü. Gaziosmanpaşa Stadyumu'na geçen Başbakan Yıldırım, helikopterle Ankara'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

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-Stada gelişi

-otobüs ile meydana gelişi

-Kalabalıktan detay görüntüler

-Miting görüntleri

-Detaylar

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-Belediye ziyareti

-Kentten ayrılışı

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Mustafa TURAPOĞLU-Fatih Yılmaz-İbrahim UĞUR/TOKAT,()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301195



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301196



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301197



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301198



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301199



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301200



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301213



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301215

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4)METİN FEYZİOĞLU: YAZDIKLARI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLMİYORLAR



TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB)Metin Feyzioğlu, 18 maddelik Anayasa değişiklik paketini hazırlayanların, yazdıkları maddeleri bilmediklerini ileri sürdü. Feyzioğlu, "Bu Anayasa değişikliğinin imza sahiplerini bile suçlamıyorum. Yazdıklarını bilmiyorlar. Çünkü kendileri yazmadılar. Benim onları sorumlu tuttuğum yok. Kendi yazmadıkları, kendi bilmedikleri bir şeyden kimseyi sorumlu tutamam" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Konya'da Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği ve Eğitim- İş Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen 'Başkanlık Sistemi' konulu programa katıldı.



'HER TOPLANTIMIZA SUÇ İŞLERLER Mİ DİYE KAMERALAR GELİYOR'



TBB Başkanı Feyzioğlu, hiçbir makam ve mevkide gözünün olmadığını belirterek, "'Hayır' diyoruz diye, bize hiç kimse Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği vermez. Tam aksine, her toplantımıza acaba suç işlerler mi diye kameralar geliyor. Elektrikler kesiliyor. Yolumuza bir engel çıkarılıyor. Biz yollara düştüysek askerimiz, polisimiz şehit olmasın diye düştük. Biz yollara düştüysek, bu vatanın evlatları şahsi hırslar uğruna aldatıldık diyenler yüzünden sürekli heba olmasın diye düştük. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin tapusunu vermemek içindir. Bu tapu verilmeyecektir. Cübbe ve sarık ile alim olunmaz, alimlik insanın zatında bulunur" diye konuştu.



'DÖRDÜNCÜ KEZ ALDATILMAYA BU MİLLET HAYIR DİYECEK'



Anayasa değişikliğinde imzası olanların maddeleri kendilerinin hazırlamadığını ileri süren Feyzioğlu, şöyle konuştu:

" 'Evet' diyen de bizden, 'Hayır' diyen de bizden. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'Hayır' çıktığında 17 Nisan'da biz 'Hayır' diyenler, 'Evet' diyenleri hain mi ilan edeceğiz, olur mu öyle şey? Bu anayasa değişikliğinin imza sahiplerini de ben suçlamıyorum. Yazdıklarını bilmiyorlar. Çünkü kendileri yazmadılar. Ben bunları sorumlu tutmuyorum, kendi yazmadıkları, anlamadıkları anayasa değişikliğinin hangi tuzakları, hangi mayınları bu devletin altına yerleştirdiklerini bilmeden bu işe kalkışmaları. Yeter artık. Defalarca aldatıldınız. Bu aldatılmalarınız millete pahalıya mal oldu. Bu millet sizin aldatılmalarınıza alıştı. Ama dördüncü kez aldatılmaya bu millet 'Hayır' diyecek"



HALAÇOĞLU: KENDİ KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞECEKLER



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise, 16 Nİsan'da 'Hayır' çıkacak diye ödlerinin koptuğunu belirterek, "Bunlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hayır çıkacak diye ödleri patlıyor. Çıkacak inşallah. Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Aslında bu anayasa projesi uluslararası bir projedir. Toplum birbirini adeta düşman gibi görüyor. 'Hayır' diyenleri teröristle aynı anlama getiriyorlar. 'Hayır' diyen ya da 'Evet' diyen birbirimizi kesmemiz mi, öldürmemiz mi gerekiyor? Evet çıkarsa bizi katledecekler mi? Nasıl oluyor da toplumu birbirine düşman ediyorlar. Siz insanları nasıl terörist ilan edersiniz? Ben 'Hayır' dediğim için terörist miyim? Ben 'Hayır' diyorum, çünkü parlamenter hukuk sistemini savunuyorum" dedi.



KÜRDİSTAN BAYRAĞI



Irak Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ziyareti sırasında asılan Kürdistan bayrağına da tepki gösteren Halaçoğlu, "Tutarsınız, Barzani'nin paçavrasını bayrak diye asarsınız. Onun oraya asılması demek, resmen ilan edilmesi demek. O devleti tanımak demektir. İkincisi, yarın Irak devleti de PKK'nın paçavrasını göndere dikerse napacaksınız?" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Metin Feyzioğlu ve Yusuf Halaçoğlu'ndan detay



- Salondan detay



- Feyzioğlu'nun konuşması



- Halaçoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,()



02.03.2017 - Haber Kodu : 170302003



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5)ELİF ÖĞRETMENİN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, 2 çocuk annesi 50 yaşındaki İngilizce öğretmeni Elif Isparta'yı öldürdüğü öne sürülen 26 yaşındaki Recep Kırtıl, tutuklandı. Yakalanmadan önce Elif öğretmenin cep telefonunu da yaktığı belirlenen Kırtıl'ın, cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'nde 28 Şubat'ta evli ve 2 çocuk annesi Elif Isparta'dan haber alamayan yakınları, Çanakkale'nin Çan İlçesi'ndeki güreşlere devesiyle katılan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Enis Isparta'yı arayıp, eşine ulaşılamadığını bildirildi. Yakınlarının haber vermesiyle hemen kente dönen Ali Enis Isparta, evine geldiğinde, eşini kanlar içindeki cesedini buldu. Ali Enis Isparta'nın haber vermesiyle eve gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif Isparta'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemesi ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evinin korkuluklarından tırmanan bir kişi belirlenmiş, yapılan parmak izi çalışmasında şüphelinin kimliğinin Recep Kırtıl olduğu ortaya çıkmıştı. Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakalanarak gözaltına alınan Kırtıl, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği ifade edilen Kırtıl tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlısı Kırtıl'ın adliyeye getirilişi ve adliyeden çıkarılışı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),()

02.03.2017 - Haber Kodu : 170302012



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6)BİLECİK'TE YAŞLI ÇİFT EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRADI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



BİLECİK'in Gülümbe Köyü'nde hırsızlık amacıyla girdiği sanılan kimliği belirsiz kişilerin saldırısına 74 yaşındaki Ömer Arı'yı yaşamını yitirdi, elleri arkadan bağlanan eşi 70 yaşındaki Ayşe Arı ise yaralandı.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde meydana geldi. Ömer Arı ile eşi Ayşe Arı'nın oturduğu tek katlı bahçeli eve hırsızlık amacıyla girdikleri sanılan ve yüzlerinde maske olduğu belirtilen 2 kişi, yaşlı çifte saldırdı. Kafasına sert bir cisimle vurulan Ömer Arı yaşamını yitirirken, elleri arkadan bağlanan Ayşe Arı da darp edildi. Arı'nın bağırıp komşularından yardım istemesi üzerine şüpheliler kaçtı. Aldığı darbelerle yaralanan Ayşe Arı ambulansla götürüldüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öldürülen Ömer Arı'nın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Jandarma ekiplerin incelemeleri,



-Ekiplerin şüphelileri arama çalışması,



-Köylülerin olayı anlatması,



-Hasta acil servisi ve ambulans görüntüsü,



-Öldürülen Ömer Arı'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,()

02.03.2017 - Haber Kodu : 170302006



02.03.2017 - Haber Kodu : 170302007



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7)JANDARMA, KAYBOLAN KADINI KAYAK İZLERİNDEN BULDU



ULUDAĞ'da kayak yapan 56 yaşındaki A.B. isimli kadın yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156'yı arayarak kaybolduğunu bildiren ve daha sonra telefonu çekmeyen kadını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayak izlerinden 1 buçuk saat sonra buldu. Tatil yapmak için Uludağ’a çıkan A.B., dün saat 12.50’de Cennetkaya Mevkii’nde, yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156 Jandarma' ihbar hattını arayan A.B., kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Bu sırada ilerlemeye devam eden A.B., Soğukpınar Mahallesi’ndeki 400 metrelik yamaca ulaştı. Ancak bu bölgeden telefonu çekmediği için JAK timleri, kadına ulaşamadı. Bunun üzerine ihbarın geldiği son noktadan kar motorlarıyla kayak izlerini takip eden ekipler, 1.5 saat sonra A.B.'yi bir yamaçta buldu. 400 metrelik yürüyüşün ardından A.B. oteller bölgesine getirildi.



Görüntü Dökümü



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-Kadının kurtarılması

Haber-Kamera: BURSA,()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301203



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8)KAMERADAKİ MASKELİ MARKET SOYGUNCULARI YAKALANDI



KÜTAHYA'da yüzleri maskeli olarak ellerinde av tüfeği ve demir çubukla girdikleri marketin kasasından bin lira para alıp kaçan 3 şüpheli güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı. Olay, önceki gece Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete ellerinde tüfek ve demir çubukla giren yüzleri maskeli 2 kişi kasada bulunan yaklaşık bin lira parayı aldı. İşyeri içindeki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda şüpheliler markette bulunan Özer Başer'i demir çubukla dövüp kaçtı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri market ile yakındaki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayın şüphelileri olduklarını belirledikleri Ünal B. (25), Kadir G. (20) ve M. G.'yi (16) yakaladı. Şüphelilerden yaşı küçük olan ve olayda gözcülük yaptığı belirtilen M.K., Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



TUTUKLANDILAR



Kütahya'da maske takıp ellerinde tüfek ve demir çubukla girdikleri marketteki kasadan bin lira alıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheliler Ünal B., Kadir G. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



SAÇ MODELİ VE KAŞ KALINLIĞI



Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilerin kimliklerini market içerisindeki güvenlik kamerası görüntüleri ile çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek izleyerek belirlediklerini söyledi. Bir yetkili, şüphelilerin kırmızı renk bir otomobile bindiklerinin tespit edildiğini, ayrıca 2 şüphelinin kaşlarının kalın, saçlarının da Lumberseksüel erkeklerin saç modeli şekilde olduğunu, bu ayrıntıların da şüphelilerin yakalamasında etken olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri

Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301227



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9)TÜRKİYE’DE HAVASI EN KİRLİ KEŞAN’DA İLK DOĞALGAZ ATEŞİ YANDI



TÜRKİYE'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için GAZDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 eve doğalgaz verildi.

Keşan’da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmaları sürerken, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bebek Sokak üzerinde tesisatları tamamlanan 2 aboneye doğalgaz verildi. Evinin mutfağında ilk doğalgaz ateşini yakan Çiğdem Özgün, "Keşan’a 1 yıl önce taşındım. Geldiğimde hava berbat durumdaydı. Zaten alerjim vardı. Daha da rahatsızlandım. Doğalgaz geldi ve çok memnunum. İnşallah bu pis havadan, zehirlenmekten bir an önce kurtuluruz. İnsanlar doğalgazla ısınamayacaklarını düşünüyorlar. Ama ısınabilirler. Kömür daha kötü. Herkes bence düşünsün" dedi.



'TORUNLARIMIZ HAVA KİRLİLİĞİ YAŞAMASIN'



Emine Partal ise doğalgaz geldiği için memnun olduğunu belirterek, "Biz yaşadık, torunlarımız hava kirliliği yaşamasınlar. Torunlarımız için bu kirliliği kabul etmeyiz. Kirli hava bizi yolda yürürken tıkıyor. Gece özellikle çok rahatsız ediyor. Herkese tavsiye ederim alsınlar. Isınamayız diye bir şey yok. Tonlarca kömür yakıyoruz tek oda ısınıyor" diye konuştu.



Doğalgaz tesisatını yapan firma yetkilileri de doğalgazın kömüre göre daha ekonomik ve sağlıklı olduğunu belirterek, vatandaşlara kombi alırken son teknoloji olan yoğuşmalı cihazları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.



KİRLİLİK TEHLİKELİ BOYUTLARDA



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan’da 2016 yılında sınır değerlere göre SO2 (kükürt dioksit) oranı 166, PM10 (partikül maddeler) sınır değeri ise 197 kere aşıldı. Raporda ayrıca Keşan’daki kirliliğin, geçen yıl Ekim ayında DEAŞ’ın Musul’da kükürt üretim tesislerine saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi.



GAZDAŞ’ın çalışmaları sonucunda bu ay sonuna kadar altyapı çalışmalarının tamamlanarak, tüm şehir geneline doğalgaz verilmesi amaçlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kombi ve kalorifer petekleri gör.



-Çiğdem Özgün röp.



-Emine Partal röp.



-Ocakta ateş yakmaları



-Doğalgaz boruları



-Tesisatlar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301206



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10)TARİHİ ULUCAMİ'NİN DUVARLARINDA RUTUBET VE ÇATLAKLAR

MANİSA'da 1366 yılında, beylikler döneminde yapılan ve kentin simge eserlerinden Ulucami'nin 4 yıldan bu yana restorasyonunun başlamaması nedeniyle duvarlarında oluşan rutubet ve çatlaklar görenleri üzdü.

Şehzadeler İlçesi İshakçelebi Mahallesi'nde bulunan ve şehrin en ünlü eserleri arasında yer alan tarihi Ulucami adeta dökülüyor. 1366 yılında Saruhanoğulları Beyliği döneminde yapılan ve döneminin en iyi eserleri arasında gösterilen caminin bugünkü hali görenleri şaşırtıyor. Dış duvarları dökülen, rutubet oluşan ve duvarlarında çatlakların görüldüğü tarihi cami, 4 yıldır restore edilmeyi bekliyor. Manisa'ya gelen turistlerin de uğrak yeri olan caminin biran önce restore edilmesini isteyen İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök, 4 yıl önce restorasyonun gündeme geldiğini, ancak bir türlü çalışmaların başlamadığını söyledi. Gök, şöyle dedi: "Vakıflara ait olan Ulucami'nin restorasyonunun Büyükşehir Belediyesi yapacaktı. 4 yıl önce gündeme geldi. Ancak kimse restorasyonun ne zaman başlayacağını bilmiyor. Durumu çok kötü. Biz bu durumu her zaman dile getirdik. Yapılacak diyorlar ama 4 yıldır hazırlık yapıyorlar. Çatlaklar var, rutubet almış. Vahim durumda. Burası Manisa'nın simgesidir. Ama ne yazık ki tarih yok oluyor. Gelen turistler tarihi eserin haline üzülüyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Ulucami'den görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301210



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11)KÖK HÜCRE NAKLİ İÇİN AKÜLÜ ENGELLİ ARACINI SATACAK

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kas hastası 28 yaşındaki Çağlar Özyiğit, kök hücre tedavisiyle hastalığından kurtulma umudu doğunca tedavi için gerekli 60 bin lirayı bulabilmek için akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkardı.

Yalvaç'ta annesiyle oturan Çağlar Özyiğit, 8 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemez hale geldi. Türkiye Sakatlar Derneği Yalvaç Şube Başkanlığı görevini de yürüten Çağlar Özyiğit'in hastalıktan kurtulması için tedavi ışığı doğdu. İstanbul'da kontrole gittikleri doktorunun yaptığı testlerde kök hücre tedavisiyle hastalıktan kurtulabileceğini belirtmesi üzerine umutlanan Çağlar Özyiğit ve annesi Gülgün Özyiğit, tedavi merkezi araştırmasına başladı. Çağlar Özyiğit ve annesi yaptıkları araştırma sonucu Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir klinikte bu tedavinin yapılabileceğini, ancak sadece tedavi için 60 bin lira gerektiğini belirledi.



YARDIM KONSERİ DÜZENLENDİ



Kendisi aylık 500 lira engelli maaşı, annesi ise aylık 960 lira bakım maaşı alan ve aylık 450 lira ev kirası veren Çağlar Özyiğit, tedaviye gerekli paranın bulunabilmesi için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi. Isparta El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 'sevgi varsa engel yoktur' sloganıyla Çağlar Özyiğit'e destek amacıyla yardım konseri düzenledi. Konsere valilik ve belediye de destek verdi.



TEKERLEKLİ SANDALYEYİ SATIŞA ÇIKARDI



16 Mart'ta yöresel sanatçılar Zeynep ve Neco Öz ile DJ Lütfü Başyiğit'in ücret talep etmeden katılacağı yardım konseri için tanesi 40 liradan biletler satışa çıkarıldı. Konsere kısa süre kalmasına rağmen yeterli bilet satışı olmayınca paranın toplanamayacağından endişe eden Çağlar Özyiğit, yaklaşık 5 yıldır kullandığı akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkarmaya karar verdi. İstanbul'da bir hayırseverin çevresindekilerden topladığı yardımlarla o zaman 10 bin liraya alarak kendisine hediye ettiği ve şu anki piyasa değeri 18 bin lira olan akülü tekerlekli sandalyesini satmaya karar veren Çağlar Özyiğit, sosyal medyadan bu kararını duyurarak aracına 10 bin lira istedi.

"1000 TL'LİK BİLET SATIŞI YAPTIK"

Çağlar Özyiğit, bilet satışının yeterli seviyede olmaması nedeniyle umutsuzluğa kapıldığını belirterek, son çare olarak özel üretim akülü aracını satışa çıkardığını söyledi. Özyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı ilanda, "Tedavi için gerekli parayı bulmak için yardım konseri düzenleneceğiz. Ne yazık ki Yalvaç'ta bilet konusunda yeterli desteği göremedim. 1000 TL'lik bilet satışı yaptık. Destek veren herkese teşekkürler. Tedavim için kullanmakta olduğum elim ayağım olan Belmo Armstrong özellikli akülü arabamı 10 bin TL'ye satıyorum" dedi.

"DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR"

Tedavisi gerçekleşir ve ayağa kalkmayı başarırsa tek hayalinin milletvekili, ardından bakan olmak ve engelliler için çalışmak olduğunu aktaran Özyiğit, "Konsere gelmeniz önemli değil. 1 lira da olsa katkıda bulunmanızı istiyorum. Damlaya damlaya göl olur. Yardımsever halkımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

"TEDAVİYE CEVAP VERDİ"

Anne Gülgün Özyiğit, kas hastası çocukların en fazla 20 yaşına kadar yaşayabildiğini, oğlunun iyi bakım sayesinde bu yaşa kadar geldiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kardeşim de aynı hastalığı geçirmişti. Onu Almanya'ya götürdük ve doktorların uyguladığı metotları orada gördüm. Oğlum da aynı duruma gelince orada öğrendiklerimle çocuğumu bu yaşa kadar getirdim. 2017 yılı bize şanslı geldi. Kök hücre tedavisi uygulanarak iyileşme gösteren hastalar var. Çağlar da tedaviye cevap verdi ve hastalık şu anda durdu. Bangkok'ta bir klinikte kök hücre tedavisi olacak ve inşallah iyileşecek."

Görüntü Dökümü



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- Çağlar'ın sağlıklı bir çocuk iken çekilmiş fotoları ve solunum cihazına bağlı olarak yatağından görüntü



- Anne Gülgün Özyiğit ile röportaj



- Çağlar Özyiğit ile röportaj



- Annenin Çağlar ile ilgilenmesi mama yedirmesi, sırtına bindirip oda içerisinde gezdirmesi

344 MB ///

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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12)70 YAŞINDAKİ GÖRME ENGELLİ BALKONDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

ANTALYA'da görme engelli 70 yaşındaki Süleyman Demirbağ, oturduğu apartman dairesinin balkonundan düşerek öldü.

Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi 2116 Sokak'taki olay saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 3 katlı Ay Yıldız Apartmanı'nın en üst katındaki dairede oturan 43 yaşındaki Selman Cihan, sabah duyduğu gürültüyle uyanarak balkona çıktı. Sokağı kontrol eden Selman Cihan, birlikte oturduğu dayısı Süleyman Demirbağ'ı yerde kan içerisinde yatarken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildiren Cihan, hemen dayısının yanına gitti. Gelen sağlık ekipleri, Demirbağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Süleyman Demirbağ'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Demirbağ'ın, balkondan düşüp öldüğü belirlendi.



Selman Cihan, dayısının küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle iki gözünü de kaybettiğini, bu nedenle bakımını üstlendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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Olay yeri detay



Polis ekipleri detay



Süleyman Demirbağ'dan detay



Selman Cihan röp



Genel detaylar



Kaset Durumu: Link geçildi

47 MB///// 1,29 DK



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

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13)MAÇ SONRASI HAKEME SALDIRI

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde 1'inci Amatör Küme maçının ardından Çünürsporlu futbolcular ve yedek kulübesi orta hakeme saldırdı. Olayları polis ve yöneticiler önledi.Yalvaç'ta 28 Ocak'ta oynanması gerekirken kar yağışı nedeniyle ertelenen Isparta 1'inci Amatör Küme maçında Yalvaçspor ile Çünürspor karşı karşıya geldi. Yalvaç İlçe Stadı'nda oynanan maçta orta hakem Tunç Özdemir'in ikili pozisyonlarda verdiği faul kararlarına itiraz eden Çünürsporlu futbolcular ve yedek kulübesi 0-0 biten maçın ardından hakemin üzerine yürüdü. Bazı futbolcular hakemi darp etmeye çalışırken, orta hakem ve yardımcıları polis ve idareciler tarafından soyunma odasına götürüldü. Karşılaşma sonrası Çünürsporlu futbolcular ve teknik heyetin polis merkezinde ifade verdiği belirtildi.

Berabere biten maçın ardından Çünürspor puanını 39 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu, Yalvaçspor 36 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Görüntü Dökümü



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- Sahada yaşanan arbede



- Futbolcuların saldırması



- Polisin engellemesi



- Hakemlerin polis kodonuna alınması



- Hakemlerin sahadan çıkarılması



- Seyircinin saldırması



- Detay

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), ()

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