DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AYVACIK'TA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Beldesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 02.27'de meydana geldi. Yerin 7.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise Ege Denizi Bademli açıkları olarak açıkladı.



ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR



Bu depremin ardından saat 03.05'e kadar, en büyüğü 3.6, en küçüğü ise 1.6 arasında değişen, 10 artçı sarsıntı daha oldu.



DEPREMDE BAZI EVLER YIKILMIŞTI



Şubat ayında bölgede en büyüğü 5.5 olmak üzere çok sayıda deprem meydana gelmiş, başta Yukarıköy olmak üzere bazı köylerde evler yıkılmıştı. Beşik gibi sallanan bölgede, vatandaşlar için konteynır kent kurulmuştu.

Haber: ÇANAKKALE,()

===============================================

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ, STK'LARLA BULUŞTU

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamlarında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, daha sonra Samsun sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşma programına katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kurtulmuş, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili konuştu. Mevcut sistemin hatalarından kurtulmak için böyle bir referanduma ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Çatışmacı ve vesayetçi bir yapıdan kurtulmak, yönetimde çift başlılıktan kurtulmak, siyasi istikrarsızlığın önlenmesi ve ekonomik istikrarsızlığın önlemesi için bir anayasa değişkliğine ihtiyaç vardı, onun için bu anayasa değişikliğini yapmak durumundayız. Şunu da parantez içerisinde söyleyeyim, hiçbir hükümet durduk yerde bir anayasa değişikliği meselesini gündeme getirip topluma kabul ettiremez. Gücü ne olursa olsun, parlementodaki etkisi ne olursa olsun, anayasa değişklik talepleri toplumda var olur, ondan sonra siyaseti şekillerdirir, siyaset o süreci yönetir. Ben kendimi bildim bileli etkin bir yönetim modeli bu memlekette konuşulmuştur. Hem üniversiteler tarafından, hem toplum tarafından, hem siyasetçiler tarafından konuşulmuştur. Geçmiş siyasetçilerin hemen tamamı Özal, Türkeş, Erbakan, Yazıcıoğlu ve Demirel. Demirel'de hayatının son döneminde hep başkanlık sisteminden etkin bir yürütme mekanizmasından bahsetmişlerdir. Çünkü hepsi siyasetin ağırlığından çektikleri için, tabiri caizse hepsi attan düştükleri için bu sistemin nasıl çalışmadığını iyi bilirler ve onun için bunları söylemişlerdir."



Daha etkin bir yönetime ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye hele hele çevresi bu kadar ateş çemberine dönmüşken, hele hele Türkiye içeriden ve dışardan terör örgütleri vasıtasıyla köşeye sıkıştırılıyorken, hele hele içeride devleti neredeyse ele geçirmiş FETÖ denilen bir eşkıya çetesiyle mücadele ediyorken, daha etkin bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir ekonomik sisteme ihtiyacı vardır ve yönetimde çiftbaşlılığın ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.



'MALUMUN İLANI GERÇEKLEŞİYOR'



Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanlığı yapan İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Celal Bayar ve Turgut Özal'ın da partili olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "'Efendim cumhurbaşkanı olunca parti ile irtibatları kalmadı'. İyi de insanların bir parti ile irtibatını attıkları bir imza değil, gönüllerindeki bağlılıkları belirler. Geçmiş dönemlerde de Türkiye partili cumhurbaşkanları yaşadı, ha bir de parti içerisinden gelmedikleri herhangi bir parti ile kuvvetli gönül bağı olan cumhurbaşkanlarımız vardı. Dolayısıyla şimdi eskilerin tabiriyle malumun ilanı gerçekleşiyor. Türkiye'de hele hele bir kampanya ile cumhurbaşkanı bundan sonra seçilecekse cumhurbaşkanının kampanya ile seçilmesi için bir partiye ihtiyaç var" diye konuştu.



BU MADDE, DARBESAVAR BİR MADDE



Muhalefetin yeni anayasada 'cumhurbaşakına Meclisi feshetme yetkisi veriliyor' eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş şunları söyledi:



"Bir kere mevcut teklifin içerisinde fesih kelimesi yoktur. Cumhurbaşkını ya da TBMM eğer sistem kitlenirse yani gün olur 124 tur atarsınız herhangi bir konuda karar alamazsınız, ya da meclise herhangi bir şekilde, herhangi bir konuyu Cumhurbaşkanı geçiremez ya da Meclisle Cumhurbaşkanı kitlenir, böyle olursa kim çözecek sorunu. Eski Türkiye'nin alışkanlığında cevap çok basitti, asker çözecek. Asker tankı, topu, tüfeği çıkaracak ve çözecek. Öyle mi, öyleydi. 5 darbenin önemli gerekçelerinden birisi de sistem içerisindeki bu gerilimdir. Şimdi bu madde darbesavar bir madde. Bundan sonra hiç kimse siyasetteki kitlenmeleri bahane ederek darbe teşebbüsünde bulunamayacak. Kitlendiğinde ya Cumhurbaşkanı erken seçime gidecek, ya meclis seçime götürecek"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte akşam yemeği yedikten sonra, karayoluyla Ordu'nun Ünye İlçesi'ne gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü



----------------------------



-Numan Kurtulmuş'un valilik ziyareti



-Numan Kurtulmuş'un valilik şeref defterini imzalaması



-Numan Kurtulmuş'a Vali İbrahim Şahin'in hediye takdimi



-Salondan detaylar



-Numan Kurtulmuş'un açıklamaları



-Numan Kurtulmuş'a Ak Parti İl Başkanı Muharrem Göksel'in tablo hediyesi etmesi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228219

==============================================

3)CHP'Lİ İNCE: DÜNYAYI İTAAT EDENLER DEĞİL, 'HAYIR' DİYENLER DEĞİŞTİRİR



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım'a hitaben, "Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirir" dedi. Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde Belediye tarafından yapımı tamamlanan, araç, yaya trafiğine açık olacak şekilde inşa edilen Avcılar Köprüsü hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı CHP'li Muzaffer Karataş ve çok sayıda kişi katıldı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce açılışta yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım'ı eleştirerek, şunları söyledi: "Başbakan Binali Yldırım 'Başbakanlığım feda olsun. Bin Ali feda olsun' diyor. Sen kim oluyorsun da Başbakanlığı feda ediyorsun? 'Dolar yükseliyor' diyorlar. 'Dolsa ne olur dolmasa ne olur' diyor. 'Ne düşünüyorsun?' diyorlar. 'İtaat et rahat et' diyor. Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, 'Hayır' diyenler değiştirir. 'Çanakkale geçilmez' diyorlar, 'Bakın geçtik' diyor. Onu da yanlış anlamış. 'Çanakkale geçilmez' diye sana demediler Yıldırım. İngilizler'e, İtalyanlar'a dediler. Tam düşük profilli başbakan böyle bir şey. 2017 yılında köprü ile övünüyorsun. Basıyoruz parayı geçiyoruz. Sen mi veriyorsun? İnsanlık uzay madenciliği yapıyor. Bu hala köprü ile övünüyor."



'600 DEĞİL 300 VEKİL YETER'



Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandum oylaması öncesi 18 maddenin herkese anlatılması gerektiğini savunan İnce, "Yargı hem bağımsızdır hem tarafsızdır diyor. Hayır efendim. Yargı Cumhuriyetten yana, insan haklarından yana taraflıdır. Milletvekili sayısı 550. Kaça çıkıyor? 600. ABD'nin nüfusu 300 milyon, vekil sayısı 435. Hemen hemen Türkiye'nin 4 katı. Türkiye'yi yapacağız 600. Rusya federasyonunda nüfus 150 milyon, vekil sayısı 450. Bize 600 değil, 300 yeter. Onun için 'Hayır' diyoruz. Gensoruyu kaldırıyor. Sözlü soruyu kaldırıyor. Milletvekilinin bakana soru sormasını engelliyorsun. Peki sen vekile nasıl soru soracaksın? Ben bakana soramazsam sen de bana soramazsın. O yüzden 'Hayır' diyoruz" dedi.

İL MERKEZİNDE DE HALKA SESLENDİ

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, daha sonra il merkezine geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda dün saat 17.30'da düzenlenen 'Hayır' mitinginde halka seslenen CHP'li İnce'yi, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP'li Belediye Başkanları ve partililer de takip etti. Alanı dolduranların ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü. CHP İl Başkanı Nejat Önder'in konuşmasının ardından İzmir Marşı'yla sahneye gelen İnce, Cumhurbaşkanına yüklenip şunları söyledi: "Partili Cumhurbaşkanı. Yani bir insan hem Futbol Federasyonu Başkanı, hem Milli Hakem Komitesi Başkanı, hem takım kaptanı, hem kaleci, hem orta hakem, hem yan hakem hepsi birden olabilir mi? Olursa burada adalet çıkar mı? Şu anda 80 kişi hayır propagandası yaptığı için gözaltında. Evet demek serbest, hayır demek yasak. Ne yapacağız, korkmayacağız. Ucunda ölüm olsa bile korkmayacağız. Biz ucunda ölüm olsa da namuslu olmaya devam edeceğiz. Evet çıkacak diye karamsarlık yok. Kesin hayır çıkar deyip rehavet yok. Ne karamsar olacaksınız ne de rehavete kapılacaksınız. Şunu söyleyeyim; Çok büyük telaş içindeler. Ama kimseyi incitmeyin. Evet diyenler terörist değildir. Hayır diyenler terörist değildir. Evet diyenler de hayır diyenler de bu memleketin evladıdır. Biz bunları, evet diyenlerin yanlış yaptığını anlatmalıyız. Mühür parası alacaklar mı? Peki mürekkep parası alacaklar mı? Peki oy pusulası parası alacaklar mı? Sandık bedava devletten, oy pusulası devletten, mühür devletten, mürekkep devletten, bas hayır üstüne, kurtul bu illetten" diye konuştu.



Miting, İzmir Marşı'yla sona erdi. Partililer kürsüden meydandakilere eşlik etti.

Görüntü Dökümü



---------------------------



(Biga)



--------



- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin konuşması



(Merkez)



------------



- Miting öncesinden görüntü



- Muharrem İnce konuşma

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Safiye TARI GÜNER-BİGA/ÇANAKKALE,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228208



01.03.2017 - Haber Kodu : 170301005

===================================================

4)FEYZİOĞLU: 'ÜLKENİN TAPUSUNU VERMEYECEĞİZ'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Zonguldak Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi'nin Genel Maden İşçileri Sendikası'nda düzenlediği 'Anayasa değişikliğini tartışıyoruz' konulu panele katıldı. Türkiye'nin bugün olduğundan çok daha huzurlu, refah içinde, emeğin hakkını ödendiği, adaletli, eşitliğin sağlandığı, üretimin olduğu özgür bir ülke haline gelmesini istediklerini söyleyen Feyzioğlu, şöyle konuştu: "Bu millet bir şeyleri yapmaya başladı artık. Hep birlikte yapıyoruz. 16 Nisan'da işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin, öğretmenin, öğrencinin, gencin, kadının, çocuğun, Türk milletinin bayramı vardır. Bayrama doğru koşar adım gidiyoruz. Bu anayasa değişikliğini gelmesini biz istemedik. Gelmemesi için uğraştık, geri çekilmesini talep ettik, dinletemedik. Ama madem ki geldi, o zaman bunun hayrını yaşamamız lazım. Bunun hayrı şu. Her siyasi partiden, her düşünceden, her sınıftan on milyonlarca insan birbirlerine daha önce biraz daha yabancıyken, şimdi aynı milli gaye uğruna, kol kola mücadele etmenin gururunu, mutluluğunu ve umudunu yaşıyor."



'ÜLKENİN TAPUSUNU VERMEYECEĞİZ'



16 Nisan'da ülkenin tapusunu vermeyeceklerini söyleyen Feyzioğlu, 2007'den 2017'ye kadar geçen süreye baktıklarında bu anayasa değişikliğinin imzalayanlarca veya savunanlarca hazırlanmadığını gördüklerini söyledi. Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi yönetenlerin 4'üncü defa aldatıldığı bir vahim durum olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Bizim önümüze kumpas davalarını kurdular. O tarihlerde bizler, 'bir dakika, burada bir şey oluyor. Burada hukuk ayaklar altına alınıyor. İnsanlar suçlu ilan ediliyor, tutuklu ilan ediliyor' dedik. Sonra ne oldu. TSK, milli eğitim, milli savunma, içinde milli olan ne varsa her biri küresel kuklacılar tarafından istila edildi. Sonra 2010'a geldik. 2010 anayasa değişikliğini hazırlayanlar sonra ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı 'bu anayasa değişikliğini kim hazırladıysa, bizi aldatmıştır' dedi. Buradan anlıyorum ki kendisi hazırlamamış. 'Aldatıldık' dedi. Bakın ben demedim, kendisi dedi. Niye, çünkü yargının küresel kuklacılar F Tipi suç örgütü tarafından ele geçirilmesi için yazılmıştı ve kalan milli ne varsa istila edildi. Bizi 15 Temmuz'a getiren o oldu. Başka yerde kimse suçlu aramasın" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Salondan detaylar



-Metin Feyzioğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228211

======================================================

5)ÇANAKKALE'DE SİS DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU



ÇANAKKALE'de iki gündür etkili olmaya devam eden yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Dün sis nedeniyle seferlerin yapılamamasının ardından yeniden başlayan boğaz hattındaki feribot seferleri, akşam saatlerinde sisin etkisini arttırmasıyla tekrar durdu. Çanakkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşünce Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durduruldu. Bu sabah da Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Gün içinde sisin zaman zaman etkisini yitirmesiyle durdurulan feribot seferleri yeniden başladı. Ancak bu akşam sis yeniden etkisini arttırınca saat 18.00'da Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri tekrar durduruldu. Boğazın Avrupa yakasından Anadolu yakasına ve tam ters istikamette deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bu nedenle de tüm feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının yanı sıra, yaya olarak feribota binmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk bulunuyor. Ayrıca geceden itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine de izin verilmiyor.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Çanakkale Feribot iskelesinden görüntü



- İskeleye bağlı feribottan görüntü



- Feribot bekleyen araçlardan görüntü



- İskelede önlem alan trafik polisi ekiplerinden görüntü



- Lapseki Feribot iskelesinden görüntü



- Lapseki iskelesinde oluşan uzun araç kuyruğundan görüntü.



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228218

===================================

6)BOT ALABORA OLDU, 35 KAÇAĞI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken botları alabora olan 35 kaçağı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Olay, bugün akşam saatlerinde Biber Deresi Mevkii açıklarında meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye, Mali, Uganda, Kongo, Afganistan ve Eritre uyruklu 35 kaçağın bulunduğu bot, su alarak alabora oldu. Denizin ortasında yaşam mücadelesi veren kaçakların yardımına bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Kaçaklar Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada battaniye, eşofman, su ve yiyecek dağıtılan kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Küçükkuyu Beldesine getirilen mültecilerden görüntüler.



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301003

=========================================

7)ÖĞRENCİ MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde öğrenci taşıyan minibüs alev aldı. Sürücü tarafından öğrencilerin araçtan inip uzaklaştığı minibüsteki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Yeni Mahalle Nurettin Sayar Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 11 DG 100 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, seyir halindeyken elektrik aksamındaki arızadan dolayı alev aldı. Mustafa B., aracını durdurup minibüsteki öğrencileri tahliye ettikten sonra cep telefonuyla itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönüşen minibüsteki yangına olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Minibüsün alev alev yanması (Cep telefonu görüntüsü)

Haber: BOZÜYÜK(Bilecik),()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228222

===============================================

8)10 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI



NEVŞEHİR’de 54 yaşındaki F.T. adlı kadın, 10 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ konutlarında oturan F.T., kentin en yüksek binalarından biri olan ve Eski Göreme Oteli olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerindeki 10 katlı binanın çatı katına çıktı. Çevredeki kişilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. F.T., emlakçıya olan borcunu ödeyemediği için ölmek istidğini söyledi. Çağrılan psikolog, çatıda F.T.'yi ikna ederek indirdi.



Bu arada bulvar üzerinde toplanan kalabalıktakiler cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Binanın çatısındaki kadından genel görüntü



-İtfaiye erlerinin atlama yatağını şişirmesinden genel görüntü



-Meraklı vatandaşlar cep telefon ile görüntü almaları



-İkna edilerek sağlık ekipleri tarafından kadının ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228209

==========================================

9)KADIN İŞLETMECİNİN ÇIĞLIĞI SİLAHLI SOYGUNCUYU KAÇIRTTI



ANTALYA'da pompalı tüfekle marketi soymaya çalışan maskeli soyguncu, işyeri sahibi 45 yaşındaki Şirin Temel'in çığlık atması üzerine paniğe kapılıp 200 TL alarak kaçtı. Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 4878 Sokak'ta meydana geldi. Geçen yıl trafik kazasında eşini kaybeden Şirin Temel, işlettiği markette kasadaki parayı saymak üzereyken, elinde pompalı tüfek, maskeli bir kişi içeriye girdi. Silahı Temel'e doğrultan şüpheli, kasadaki paraları istedi. Temel, çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan soyguncu, kasanın yanında duran 200 TL'yi alıp kaçarak uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâlini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Market dış detay



-Şirin Temel'in polise ifade vermesi



-Çevredeki kalabalık



-Kaset durumu: link geçildi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301001

=================================================

10)KOVALAMACA SIRASINDA JANDARMAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

AKSARAY'da 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan, kovalamaca sırasında jandarma ekiplerine ateş açan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Gülağaç İlçesine bağlı Gülpınar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 68 EF 905 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında araçta bulunan 2 kişi, ekiplerin üzerine ateş açtı. Ekipler Aksaray-Nevşehir karayolu üzerinde ateş açarak otomobili durdurdu. Sürücü 19 yaşındaki Alparslan Y. ile arkadaşı 18 yaşındaki Can D. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden Alparslan Y., ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Polisin yolda önlem alması

- Yakalanan şüphelilerin gözaltına alınması

- Otomobilde yapılan arama

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301004

=========================================

11)İNGİLİZ VATANDAŞI BALKONDA ÖLÜ BULUNDU



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, ailesi ile birlikte yaşayan 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı Brian Bell evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, dün gündüz saatlerinde Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan İngiliz vatandaşı Brian Bell, eşi tarafından balkonda hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bell'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bell'in cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:



------------------------------



- Evden genel görüntü



- Balkonun dışarıdan görüntüsü



- Ekiplerin balkonda çalışmasından görüntü



- Bell'in cenazesinin cenaze aracına bindirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla),()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228212

=====================================================

12)33'ÜNCÜ AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ ESKİŞEHİR'DE AÇILDI



AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi' Eskişehir'de açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi'nin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner, Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar ile çok sayıda davetli katıldı.



KARİKATÜR, KONUŞMADAN PEK ÇOK ŞEYİ ANLATMA SANATI



Yılmaz Büyükerşen sergi açılışında yaptığı konuşmada Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nı bir 'Karikatür Olimpiyatı'na benzetti. Büyükerşen, Türk halkının karikatürü Osmanlı zamanından bildiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Bugün Aydın Doğan Vakfı'nın artık karikatür olimpiyatları olarak adlandırılan yıllık, mutat uluslararası yarışma sonucunda elde edilen karikatür sergilerinden bir tanesini daha açıyoruz. Aslında Türkiye Aydın Doğan Vakfı'nın karikatür yarışmaları nedeniyle dünyanın karikatür sanatının en seçme eserlerine sahip bir ülke haline gelmiş oluyor. Korkunç bir koleksiyon var. Çok ilgi görüyor. Ve hakikaten dünyanın bütün ülkelerindeki karikatürlerin eserlerini, düşüncelerini ki; karikatür bir konuşmadan anlatmak, hem de pek çok şeyi anlatma sanatıdır çizgilerle. Türk halkı karikatürü Osmanlı zamanından beri bilir. Abdülhamit döneminde dahi çizilen karikatürler ve yayınlanan dergiler, mecmualar var bunu biliyoruz. Fakat bugünkü karikatür anlayışının alfabesi Cemal Nadir'le olmuştur."



Karikatürün mizah sanatının bir parçası olduğunu ifade eden Büyükerşen "Karikatür sanatı hangi toplumda sıkıntılar var, hangi toplumda insanlar eziyet çekiyor, hangi toplumda çözülemeyen problemler var o dönemlerde adeta bir sıçrama yapar, yaygınlaşır. Çünkü sadece birkaç çizgiyle çok büyük olayları anlatır, eleştirilerini yapar karikatürcüler. Sayfalar dolusu kitap yazsanız o karikatürün anlattıklarını ifade etmeniz mümkün değildir" dedi.



ARTAR: 33 YILDIR, SANATSEVERLERİN HOŞGÖRÜSÜNE SUNUYORUZ



Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar da yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Aydın Doğan Vakfı, toplumun bugün ve gelecekte karşılıklı saygı ve anlayış ortamında yaşayabilmesi için herkesin birey olarak hoşgörüyü yayma sorumluluğu taşıdığına inanıyor. Bu bakışla farklı düşünce ve inançlara saygılı toplum anlayışını destekliyor, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu ve barışı dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların yaptığı eserler ile öne çıkarıyor ve toplumun bütün kesimleriyle paylaşıyor. Bu sebeple 33 yıldır karikatür yarışmaları düzenleyip, sergilerimizle sanatseverlerin hoşgörüsüne sunuyoruz. Karikatür sanatı aslında herhangi bir fikrin, bir olayın gülünç veya bazen de hüzünlü şekilde bir kalem, kağıt ile resimlendirilip anlatılması sanatı da diyebiliriz. Karikatür sanatını eleştirisel yönüyle de topluma ışık tuttuğunu düşünmek, kabul edilebilir bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Dünyanın karışık ve çalkantılı bu günlerinde karikatür sanatçılarının karikatürlerini yapmak için konu bulmakta sıkıntı çekmedikleri konusunda hemfikirizdir sanırım. Bu durum, burada bulunan eserlerin bir bölümü ile de tasdik edilir niteliğinde olduğunu düşünüyorum."



Konuşmaların ardından İlhan Artar, Yılmaz Büyükerşen ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a karikatür albümü takdim etti. Büyükerşen ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi. 33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen toplam 110 karikatürün yer aldığı Eskişehir'deki sergi, 12 Mart'a kadar izleyicilere açık tutulacak.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Sergilenen karikatürlerin



-Yılmaz Büyükerşen'in konuşması



-İlhan Artar'ın konuşması



-Artar'ın Büyükerşen'e karikatür albümü vermesi



-Serginin gezilmesi

Haber-Kamera: Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228221

================================

13)OPERANIN YILDIZLARI MERSİNLİLERİ BÜYÜLEDİ

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdürlüğü ev sahipliğinde sahne alan 'Operanın Yıldızları' sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.



Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, yaklaşık 700 sanatseverin izlediği konsere Turizm eski Bakanı İstemihan Talay da kayıldı. Konseri opera şeflerinin duayeni, besteci ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada yönetti. Konserde, Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden İstanbul, Ankara ve Samsun operalarının prima solistleri soprano Zerrin Karlı, Deniz Yetim, bariton Caner Akgün, bas Tuncay Kurtoğlu ve tenor Murat Karahan sahne aldı. Sanatçılar, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Piyotr İlyiç Çaykovyski, Giacomo Puccini, Selman Ada, Guslav Mahler, Leonard Bernstein, Tomaso Albinoni, W. Amadeus Mozart, Eduardo Dı Capua'nın eserlerini seslendirdi.



Ankara, İzmir operaları ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 14 orkestra sanatçısının katılımı ile 79 kişilik dev kadroya ulaşan MDOB orkestrasının eşlik ettiği konser, izleyenleri büyüledi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda tüm solistler bir araya gelerek 'O sole mio' napolitenini seslendirerek salonda bulunanlar sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Opera binasının görüntüsü



- Sıra bekleyen sanatseverler



- Binaya girenler



- Salondan görüntü



- Selma Ada sahneye gelirken



- Solistler sahnede şarkı söylerken



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,()

01.03.2017 - Haber Kodu : 170301007

======================================

14)SURİYE'DEKİ ASKERİMİZİ MİNİK ELLERİN ÖRDÜĞÜ ATKILAR SARACAK

Antalya'nın Kepez ilçesindeki İrenoğulları İlkokulu ve Anaokulu'nda eğitim gören çocuklar, ördükleri atkıları, yazdıkları mektuplarla birlikte Suriye'deki askerlere gönderdi. 30 ilkokul, 10 ana sınıfı öğrencisinin günler süren çalışmasının ardından hazırlanan 80 parça atkı ve yazılan mektuplar, kargoyla önce Diyarbakır 7. Kolordo Komutanlığı'na, oradan Suriye'ye gönderilecek. Öğrencilerden bazıları duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Asker abilerim. Öncelikle vatanımızı koruduğunuz için çok teşekkür ederim. Aslında sizlere yaptığınız iyilikler karşısında teşekkür etmeye kalksam burada zaman yetmez. Bunları dile getirmek için size bu atkıyı yolluyorum. Sevgi ile ısınmanız dileğiyle."

( YAZILI HABERE GENİŞ GEÇİLECEK)

Görüntü Dökümü



------------------------------



-Öğrencilerin atkıları örerken görüntüleri



-Öğretmen ve okul aile birliği üyelerinin öğrencilere yardım etmeleri



-RÖP 1: Emin Özdemir ( Okul Müdürü )



-RÖP 2: Azize Korkmaz ( Okul aile birliği başkanı )



-RÖP 3: Dilcan Ümütçü ( Sınıf öğretmeni )



-Öğrencilerle röportaj



- muhabiri Süleyman Ekin ANONSLARI



-Mektup yazan anaokulu öğrencilerinin görüntüsü



-Yazdıkları mektubu göstermesi



-Öğretmen ve öğrencilerin atkılarla birlikte toplu görüntüleri



-Detaylar

HABER: Süleyman EKİN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

============================================