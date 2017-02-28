DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SURİYELİLER, AFGANLILAR'IN EVİNE BIÇAK VE TORNAVİDALARLA SALDIRDI: 1'İ AĞIR 10 YARALI



KONYA'da Suriyeli bir grup, ellerinde bıçak ve tornavidalarla Afganistanlı kişilerin kaldığı eve saldırdı. Saldırıda 1'i ağır 10 Afgan yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi girişinde meydana geldi. Bir apartmanın 1'nci katında yaklaşık 20 kişilik Afganlı'nın oturduğu ev, kimlikleri henüz belirlenemeyen Suriyeli bir grup tarafından basıldı. Ellerinde bıçak ve tonnavida bulunan grup, Afganlılar'a saldırdı. Saldırıda 10 Afgan bıçaklanarak ve dövülerek yaralanırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçakla göğsünden yaralanan bir Afgan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bina merdivenlerinde bıçak ve tornavida bulundu. Ayrıca para ve bazı değerli eşyalarının da gasp edilğini ileri süren yaralıların verdikleri eşgaller doğrultusunda polisin çevredeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralıların ambulanslara alınması

- Yaralıların evden çıkartılması

- Suç aletleri detay

- Olay yeri detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228015



28.02.2017 - Haber Kodu : 170228017

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2)ADANA'DA TEHLİKELİ SURİYELİ GERGİNLİĞİ: 4 YARALI

ADANA'da çadırlarda kalan Suriyeli sığınmacılar ve mahalleliler arasında çıkan arbedede 3'ü Suriyeli 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Şubat günü 17 yaşındaki Yahya Kırlangıç'ın Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve zanlının geçtiğimiz günlerde ev hapsi verilerek serbest bırakılmasının ardından mahalle sakinleri ile sığınmacılar arasında gerginlik yaşanmaya başladı. İddiaya göre akşam toplanan mahalle sakinleri, arabalarla Suriyeli sığınmacıların bulunduğu çadırlara geldi. Mahalle sakinleri, sığınmacıların mahalleyi terk etmelerini istemesi üzerine arbede çıktı.

Bir grup mahalleli Suriyelilerin çadırlarını ateşe verirken, kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar 25 yaşındaki Cabir Abid, ağabeyi 32 yaşındaki Ferhan Abid ile ismi henüz belirnemeyen bir Suriyeliye isabet etti. Olayda, 30 yaşındaki Hüseyin Can Demir de kimliği belirsiz bir Suriyeli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis öfkeli kalabalığı havaya ateş ederek dağıttı. Mahalle sakinlerinin ateşe verdiği 3 çadır kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, yangını diğer çadırlara sıçramadan söndürdü.

Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden çok sayıda ekip ile bölgeyi ablukaya alan polis, olası yaşanacak yeni bir gerginliğin önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı.



SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ



Olayın yaşandığı bölgedeki çadırlarını söken Suriyeliler, mahalleden tahliye edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından çadırları kamyonlara yüklenen Suriyeliler, uygun boş bir araziye yönlendirildi. Yaralı Suriyeli Abid kardeşlerin durumunun ağır olduğu, diğer Suriyelinin tedavisi yapıldıktan taburcu edildiği ve Hasan Can Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- TOMA'nın olay yerine gidişi



- Uzun namlulu silahlı polislerin kalabalığı dağıtması



- Olay yerindeki zırhlı polis araçlarından görüntü



- Vatandaş ile röp.



- İtfaiye erlerinin yanan çadırlara su sıkması



- Çadırlarını boşaltan Suriyeliler



- Suriyelilerin çadırlarını sökmesi



- Özel harekât polislerinden görüntü



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228009



27.02.2017 - Haber Kodu : 170227219



27.02.2017 - Haber Kodu : 170227215



27.02.2017 - Haber Kodu : 170227218

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3)KONYA'DA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1'İ POLİS 4 YARALI



KONYA'da iki gurup arasında iddiaya göre park etme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 4 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park etme yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve bıçakla saldırdı. Olay yerine giden polis ekipleri yetersiz kalınca mahalleye çevik kuvvet ekipleri çağırıldı. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan 32 yaşındaki Hüseyin Gülağacı kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru da başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Kavgada taş ve bıçakla yaralanan diğer 3 kişi de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olaya karışan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detaylar

-Olay yerine gelen çevik kuvvet detay

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

27.02.2017 - Haber Kodu : 170227210

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4)SURİYELİ GENCİ DARP EDİLİP, BIÇAKLANMA ANI KAMERALARA YANSIDI



KONYA'da 21 yaşındaki Suriyeli Nureddin El Taha, kimlikleri hünez belirlenemeyen kişilerce 16 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Taha'nın bıçaklanma anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 26 Şubat'ta gece saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürüdüğü sırada yanına yanaşan otomobilden inen şüpheliler küfür ettikleri El Taha'yı kovalamaya başladı. El Taha, koşarken kepengi yarı açık durumda bulunan bir lokantanın kapısından içeri girmeye çalıştı. Kapıdan gireceği sırada Suriyeli genci yakalayan şüpheliler onu defalarca sırtından ve bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Taha'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Nureddin El Taha'nın darp edilip, bıçaklanma anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 şüpheli, Taha'yı bir işyerine sığınacağı sırada yakalıyor. Şüpheliler daha sonra Taha'yı bıçaklamaya ve demir sopalarla dövmeye başlıyor. Son olarak bir şüpheli Suriyeli gencin üzerine basıp, tekme atıyor. Şüphelilerin daha sonra bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228007

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5)KİLİS'TE ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ: 3 ASKER YARALI

KİLİS'te, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bağa devrilen zıhlı araçtaki 3 asker yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Kilis- Elbeyli Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen zırhlı askeri araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada araçtaki 3 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araç kullanılamaz hale geldi.



Görüntü Dökümü

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-Devrilen araçtan görüntüler

-Hastane önünden görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

27.02.2017 - Haber Kodu : 170227203

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6)MARANGOZ ATÖLYESİ YANDI

ADANA'da bir marangoz atölyesi, çıkan yangında tamamen yandı. Alevlerin arasında kalan atölye sahibinin 'Chihuahua' (Şivava) cinsi köpeği 'Şiva' itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Yaşar Özel'e ait marangoz atölyesinde başladı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeyi ve polisi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri biri merdivenli 3 yangın aracı ve 2 tanker ile alevlere müdahale etti. Yangını duyar duymaz atölyeye gelen atölye sahibi Yaşar Özel ve eşi Fatoş Özel, itfaiye erlerinin çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Olası patlamaları önlemek için atölyedeki sanayi ve mutfak tüplerini dışarı çıkan itfaiye erleri, yaklaşık yarım saatte yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında atölyede bulunan Özel ailesinin 'Şiva' isimli köpeği ise itfaiye erleri tarafından alevlerden kurtarılıp Fatoş Özel'e teslim edildi. Köpeğine sarılan Özel, gözyaşları içinde çalışmaların tamamlanmasını bekledi. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardım eden Yaşar Özel ise ekmek teknesinin alevlere teslim olmasından dolayı üzgün olduğu görüldü.

Alevleri tamamen söndüren itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için çalışmalara devam ederken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi

- Alevlerden görüntü

- Yanan atölyenin içindeki itfaiye erleri

- Atölyenin içinde alevlere tazyikli su sıkan itfaiye erleri

- İtfaiye erlerinin içerdeki sanayi tüplerini dışarı çıkarması

- Pencereden içerdeki alevlere tazyikli su sıkan itfaiye erleri

- Merdivenli itfaiye aracından görüntü

- Merdivenli itfaiye aracı üstündeki itfaiye erinin havadan alevlere su sıkışı

- Söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri

- Fatoş Özel'in yangından kurtarılan köpeğine sarılıp ağlaması

- Yaşar Özel'in (Kareli gömlekli) ekiplere yardım etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228013

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7)ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YAPAN İŞYERİ YANDI



KONYA'da orman ürünleri üretimi yapan bir işyeri çıkan yangında büyük hasar gördü.

Yangın, saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Hotamış Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde bilinmeyen nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm işyeri sardı. Çevredeki temizlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler farklı noktalardan yangına hemen müdahale etti. Yangın, 1 saat süren müdahele sonrası söndürülerek tamamen kontrol altına alındı. Yangında bir işyerinde daha maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:



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- İşyerinin yanması



- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



- Yangının söndürülmesi



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228016

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8)SEVDİĞİ KIZ İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI

ANTALYA'da yaşayan Şaban Saraç, görüşmek istediği kız arkadaşı Emine'den olumsuz yanıt alınca üst geçide çıkarak intihar etmek istedi. 45 dakikada ikna edilen genç, "Sevdiğim kız için yaptım" dedi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki üst geçitte dün gece saat 23.30'da meydana geldi. 22 yaşındaki Şaban Saraç, bir süredir birlikte olduğu soyadı bilinemeyen kız arkadaşı Emine ile akşamüzeri tartıştı. Duruma sinirlenen Şaban, duvarı yumrukladı ve sağ elini yaraladı. Hastaneye gidip tedavi olan Şaban, kız arkadaşı Emine'yi arayıp görüşmek istedi ancak genç kızdan olumsuz cevap aldı.

"SEVDİĞİM KADIN YANIMDA OLSUN İSTİYORUM"

Cevap karşısında yeniden sinirlenen Şaban, soluğu trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerindeki yaya üstgeçidinde aldı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst geçit altına şişme branda gererek önlem alırken polislerde trafiği araç geçişine kapattı. Üst geçitte yola doğru sarkmış halde duran Şaban ise kendine yaklaşan polislere "Ben bugün burada öleceğim. Ya beni vurun ya da ben atlayacağım. Sevdiğim kadın yanımda olsun istiyorum" dedi.



"ATLA HADİ" TEPKİSİ



İkna çabaları sürerken yol üzerinde bekletilen bazı sürücüler duruma tepki gösterip korna çaldı. Bazı vatandaşlar ise yaşanan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Şaban, bir ara ikna edilmek üzereyken bir genç üst geçidin altından geçerek defalarca "Atla hadi" diyerek tepki gösterdi. Gencin olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından polis ekipleri, Emine'yi yanına getirecekleri sözü verip Şaban'ı ikna etmeyi başardı. Üst geçitten polislerin kolları arasında inen Şaban "Neden yaptın?" sorusuna gülerek "Sevdiğim kız için" dedi.



Olayın sona ermesi üzerine kapanan yol yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü



-Şaban Saraç üst geçitteyken



-Kapatılan trafikten detay



-Polislerin ikna çabaları



-Şaban Saraç'a bir gencin "Atla hadi" diyerek tepki göstermesi



-Vatandaşların yaşananları cep telefonu ile kaydetmesi



-İkna edilen Şaban Saraç'ın polis eşliğinde üst geçitten inmesi



-Şaban Saraç kısa konuşması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()

28.02.2017 - Haber Kodu : 170228011

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9)İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ KIZI CHP'Lİ VEKİL İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

BİLECİK'te erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar amacıyla inşaatın 2'nci katına çıkan 20 yaşındaki A.D.'yi CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ikna etmeye çalışırken bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale ederek yakaladı. Genç kız, milletvekili Tüzün ve polisler tarafından indirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında A.D. adlı genç kızı gören vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri inşaatın önüne vatandaşların yardımıyla branda açtı, polisler de inşaatın 2'nci katına çıkarak genç kızı ikna çabalarına başladı. Polisler, genç kızın erkek arkadaşı B.O.'yu da olay yerine getirdi. B.O.'nun çabaları da sonuçsuz kaldı.

Bu sırada olay yerinden tesadüfen geçen CHP Milletvekili Yaşar Tüzün de genç kızı intiharından vazgeçirmek için inşaatın 2'nci katındaki polislerin yanına gitti. Milletvekili Tüzün genç kızı ikna etmeye çalışırken polisler bir anlık dalgınlığından yararlandıkları A.D.'yi kolundan yakaladı. Milletvekili Yaşar Tüzün ve polisler tarafından inşaattan indirilen genç kız "Kalbim yanıyor. Artık dayanamıyorum" diye bağırdı. Ambulansa alınarak Devlet Hastanesi'ne götürülen A.D.'nin erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar amacıyla inşaata çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Genç kızın inşaattaki görüntüsü,



-İnşaat önünde branda açan itfaiye görevlileri ve vatandaşlar,



-Milletvekili Yaşar Tüzün'ün inşaata çıkması,



-Tüzün ve polislerin genç kızı inşaattan indirmeleri ve ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()

27.02.2017 - Haber Kodu : 170227223

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10)ÇANAKKALE'DE DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ



ÇANAKKALE?de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı?nda yoğun sis akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Boğazın Marmara Denizi girişinde görüş mesafesinin iyice düşmesi üzerine Liman Başkanlığı talimatıyla, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri saat 22.30?da durduruldu. Ayrıca özel şirkete ait feribotların sefer yaptığı Çardak-Gelibolu hattında da seferler yapılamıyor. Bu nedenle özellikle ağır tonajlı araçların geçiş noktası olan Lapseki ve Gelibolu feribot iskelelerinde TIR ve kamyonlar uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, sis etkisini yitirdikten sonra bu iki hatta feribot seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Lapseki feribot iskelesinden görüntü

İskeledeki feribottan görüntü.

İskeledeki araç kuyruğundan görüntü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),()

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11)ZONGULDAK'TA YOĞUN SİS

ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili oldu.

Kentte dün öğle saatlerinde sis etkili oldu. Denizden gelen sis bulutları kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Limandaki gemiler ve balıkçı tekneleri sis bulutlarının arasında kaldı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentin üzerine çöken sis bulutları 'drone' ile havadan görüntülendi. Şehrin üzerindeki sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Drone ile çekilmiş sis görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

27.02.2017 - Haber Kodu : 170227194

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12)ÇORBAYI BEĞENMEYİNCE GARSONUN GÖZÜNÜ KÖR ETTİ, 2 AY SONRA YAKALANDI

ADIYAMAN'da 8 ay önce girdiği lokantada sipariş ettiği çorbayı beğenmediği için tartıştığı ve geçen yıl 30 Aralık'ta yolda karşılaştığı garson Kemal Akça'yı bıçakla yaralayıp sol gözünü kör eden 36 yaşındaki Hikmet Arıcan olaydan 2 ay sonra yakalandı. Olay, geçen yıl Haziran ayında bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Arıcan kent merkezinde girdiği bir lokantada istediği çorbayı beğenmeyince garson Kemal Akça ile tartışıp ayrıldı. Arıcan, tartışmadan 6 ay sonra geçen yıl 30 Aralık'ta Atatürk Bulvarı'nda yolda karşılaştığı Akça'yı 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Akça sol gözüne aldığı bıçak darbesiyle görme yetisini kaybederken, Arıcan kayıplara karıştı. Polisler, Adıyaman- Çelikhan karayolunda dün durdurdukları ticari bir takside bulunan kişinin Hikmet Arıcan olduğunu belirleyince gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arıcan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü



- Polislerin gözetiminde emniyete götürülmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

27.02.2017 - Haber Kodu : 170227211

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13)RUM ASILLI KORE GAZİSİ ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ



İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren Rum asıllı Türk vatandaşı Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı. Banago, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen önceki gün yaşamını yitirdi. Banago'nun cenazesi dün Gökçeada'ya getirildi. Kore gazisi olan Rum asıllı Türk vatandaşı Banago'nun cenazesi için Zeytinliköy'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde askeri tören düzenlendi.Gökçeada Metropoliti Kirilios'un yönettiği ayine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, MHP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından gazi Banago'nun bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, adadaki mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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-Kilisediki cenaze töreninden görüntü



-Kore gazisi Ilya Banago'nun naaşının askerlerin omzunda taşınması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale),()

27.02.2017 - Haber Kodu : 170227201

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