DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EL BAB'DA YARALANAN 12 ÖSO ASKERİ, KİLİS'E GETİRİLDİ

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 12 askeri, Kilis'e getirilerek tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, akşam saatlerinde mayın patlaması sonucu bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralı askerlerden 12'si, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan ÖSO askerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Hastane



- Ambulansların gelişi



- Yaralıların indirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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BİTLİS'TE PKK'YA AĞIR DARBE; 8 TERÖRİST ÖLÜ, 2 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇTİ (EK)

2)VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Bitlis Valiliği, 10 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bitlis merkez Sehi ve Ölek bölgesinde 23 Şubat 2017 tarihinde başlatılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' esnasında, teröristlerle 24 Şubat 2017 günü temas sağlanmıştır. Temas sonrası bölgeye uçak ve helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlenmiştir. 25 Şubat 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda, güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ı şehit eden teröristin de içinde bulunduğu 10 terörist silahları ile birlikte ölü olarak, 2 terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında 1 adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen sığınaktan 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 4 adet el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir"

Görüntü Dökümü



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-Operasyondan görüntü



-Detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, ()

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3)BİRECİK'TE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan, tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.Kavga, gece geç saatlerinde ilçenin Mezra Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Akbaş ile Begit aileleri arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahlarle vurulan İbrahim Akbaş, Hatice Akbaş ve Halil Begit olay yerinde hayatını kaybetti, İbrahim Begit, Muhittin Begit, Ahmet Akbaş ve Yakup Akbaş ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirip kavgayı sonlandırdı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan 3 kişinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:



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- Olay yeri



- Önlem alan jandarma



- Yaralının ambulansa taşınması



- Acil servisteki yoğunluk



- Özel hareket timlerinin çevrede güvenlik önlemi alması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA -

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4)SURİYELİ GENCİ 16 YERİNDEN BIÇAKLADILAR

Konya'da Suriye uyruklu 21 yaşındaki Nureddin El Taha, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce 16 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı halde bir lokantaya sığınan genç hastanede tedaqvisi devam ederken hayati tehlikesi ise sürüyor. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürüdüğü sırada yanına iki otomobil yanaştı. Araçlardan inen kimlikleri henüz belirlenemeyen 7-8 kişilik bir grup, El Taha'yı küfür ederek kovalamaya başladı. El Taha, koşarken kepengi yarı açık durumda bulunan bir lokantanın kapısından içeri girmeye çalıştı. Kapıdan gireceği sırada Suriyeli genci yakalayan şüpheliler El Taha'yı defalarca sırtından ve bacaklarından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Lokanta çalışanları tarafından içeri alınan El Taha için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nureddin El Taha, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. 16 yerinden bıçaklandığı öğrenilen El Taha'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde lokanta içerisinin kan gölüne döndüğü görüldü. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:



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- Yaralının hastaneye getirilişi



- Hastane detay



- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları



- Olay yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA /

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5)YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜNÜ 61 METRE SÜRÜKLEDİ

Antalya'da otomobil sürücüsü 23 yaşındaki M.G.Ş., yaya geçidinden karşıya bisikletle geçmek isteyen 22 yaşındaki Sezer Akkaya'ya çarptıktan sonra 61 metre sürükledi. Akkaya olay yerinde hayatını kaybederken ayağından çıkan botu yanı başına konuldu.

Kaza, Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 00.00'da meydana geldi. 34 RED 33 plakalı otomobiliyle bulvar üzerinden Minicity Kavşağı istikametine iddiaya göre aşırı hızla seyir halinde olan 23 yaşındaki M.G.Ş., bisikletiyle yay geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Sezer Akkaya'ya yaya geçidi üzerinde çarptı.

61 METRELİK FREN İZİ

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Akkaya otomobilin ön camının üzerine düşüp sürüklenmeye başladı. Kaza yerinden 61 metre sonra duran otomobilden yara almadan çıkan sürücüsü M.G.Ş., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Sezer Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki 61 metrelik fren izi ise dikkat çekti.



AYAĞINDAN ÇIKAN BOTU YANIBAŞINA KONULDU



Kaza nedeniyle otomobil ve hurdaya dönen bisikletten parçalar çevreye saçıldı. Trafik polisleri ikinci bir kazanın olmaması için yolu trafiğe kapatırken Sezer Akkaya'nın ayağından çıkan botu ise yanı başına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının kaza yerindeki çalışmasının ardından Sezer Akkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri detay

-Polis ekipleri

-Bisiklet sürücüsü Sezer Akkaya

-Akkaya'nın botundan detay

-61 metrelik fren izi

-Otomobilin tamamen dağılmış ön camı

-Etrafa saçılan otomobil ve bisikletin parçaları

-Sezer Akkaya opak

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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6)BORÇKA'DA DEVRİLEN TANKER ALEV ALEV YANDI

ARTVİN'in Borçka İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılmaz hale geldi. Trabzon'dan Ardahan'a mazot götüren 54 yaşındaki Tekin Aydın yönetimindeki 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka İlçesi İbrikli Köyü yakınlarında virajda kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev aldı. Araçta sıkışan Tekin Aydın, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiey ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü. Kaza nedeniyle kapanan Borçka - Ardahan karayolu, yangının söndürülüp aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alan tankerin görüntüsü

-Yangın söndürme çalışması

Haber: Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), () -

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7)SİLAHLI SOYGUNCUYU VERESİYE DEFTERİYLE KOVALADI

DENİZLİ'de market sahibi 49 yaşındaki Musa Aycan, işyerine pompalı tüfekle soygun amacıyla gelen kar maskeli soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün (Cuma) saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1940 Sokak'ta meydana geldi. Market sahibi Musa Aycan, işyerine alışverişe gelen müşteriyle ilgilendikten sonra içeriye giren silahlı soyguncuya elindeki veresiye defteriyle direndi. Markete başında kar maskesi elinde pompalı tüfekle gelen zanlı, market sahibine silahını doğrultarak "yanı canını, ya paranı" diyerek soygun yapmak istedi. Olayı şaka sanan ancak gerçek olduğunu anlayan Aycan, hemen önündeki siyah kaplı veresiye defterini eline alarak silahlı soyguncuya direndi. Ardından kaçan soyguncuyu peşinden yine elindeki veresiye defteriyle kovaladı. Soyguncuyu elinden kaçıran Aycan, daha sonra tekrar geri dönerek telefonla polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncunun eşkalini alarak çevrede araştırma başlattı. Silahlı soyguncu ve gözcülük yaptığı belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Marketteki silahlı soygun anı ve market sahibi Musa Aycan'ın veresiye defteriyle soyguncuya direnip, kovalaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Musa Aycan, silahlı soyguncuya veresiye defteriyle direndiğini belirterek, "Müşterilerim gittikten sonra kasada otururken, birden tüfekle başı kar maskeli soyguncu içeriye girdi. Önce birinin şaka yaptığı sandım. Sonra soygunun gerçek olduğunu anlayınca elime aldığım veresiye defteriyle karşı koydum. Tetik düşürdüğü sanıyorum, sanırım silah tutukluk yaptı, bende korkmadı. Silahı doğrultup, ya canını, ya paranı dedi, soygunu yapamayınca kaçtı, bende arkasından veresiye defteriyle kovaladım. Kaçtı ama polisler kısa sürede yakaladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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- Güvenlik kamerası görüntüleri



- Marketten görüntü



- Market sahibi Musa Aycan ve elindeki veresiye defterinden görüntü



- Aycan ile röportaj



- Ramazan Çetin anons



- Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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8)ZABITANIN PARASINI ALDIĞI DİLENCİ İNTİHARA KALKIŞTI

KARABÜK'te, dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekiplerinin tutanak tutup 52 lirası aldığı Doğan Kılıç, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Bina önünde 'atla' diye bağıran kişi ile ona tepki gösteren başka bir kişi tartışırken Kılıç, polis tarafından ikna edildi. Olay, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde bulunan 4 katlı Yıldırım Apartmanı'nda meydana geldi. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince hakkında işlem yapılan ve topladığı 52 TL'sine el konulan Doğan Kılıç, apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıda yarı çıplak bir şekilde bağıran Kılıç'ı görenler polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kılıç, kendisini ikna etmeyen polislere 52 lirasını ve zabıtaların aldığı 'askerliğe everişli değildir' raporunun verilmeden intihardan vazgeçmeyeceğini söyledi.

İNTİHARI İZLEYENLER ARASINDA TARTIŞMA



Kılıç'ın ikna edilmeye çalışıldığı sırada vatandaşlar apartman önünde toplandı. Kılıç'a doğru küfür ederek tepki gösteren bir vatandaş, "Atla atla. Bu kadar araç senin için bekliyor. Birimizin çocuğunun acil bir şeyi olursa, yangın çıksa ne olacak? Ambulans, itfaiye burada. Hepimizin çoluğu çocuğu hasta. Yalandan delilik yapma. Atlasana" diye bağırdı. Eşiyle apartman önüne gelen bir kişi de ise bağıran kişiye tepki göstererek, "Tepkini, doğru dürüst konuş. Küfür ederek konuşma." diye karşılık verdi. İkili arasında çıkan sözlü tartışma diğer vatandaşların araya girmesi ile son buldu.

Bir süre sonra ikna edilen Kılıç ise apartmandan indirildi. Kılıç'ın daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenildi. Kılıç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:



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-Olay yeri



-İtfaiye, ambulans ve polis araçlarından detay



-Polisin Doğan Kılıç'ı ikna çabaları



-Vatandaşlar arasındaki tartışma



-Doğan Kılıç polis aracına götürülürken



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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9)BİNGÖL'ÜN TEK KADIN GİRİŞİMCİSİ 3 ÜLKEDEN 30 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALDI

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Sevim Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen Doğu Anadolu Projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya'dan 30 büyükbaş alarak, şehrin tek kadın girişimcisi oldu.

Solhan ilçesinde yaşayan ve 3'ü üniversite öğrencisi 4 çocuk annesi olan Sevim Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Doğu Anadolu Projesine başvuru yaparak, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya'dan 30 büyükbaş hayvan aldı. Kurduğu ahırda eşi Metin Şimşek ile birlikte hayvanların bakımını yapan 45 yaşındaki Sevim Şimşek, hayvanlardan elde ettiği sütü de Bingöl'de satmaya başladı. Büyükbaş hayvanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın projesi ile hibe destekli olarak alan ve uygun ödeme koşulları ile geri ödemesini yapmaya başlayan Şimşek, aynı zamanda Bingöl'ün tek kadın girişimcisi oldu. Hayvanların bölgenin iklim rahat bir şekilde uyum sağladığını ve aldığı hayvanlar sayesinde bölgedeki süt üretimine katkı sağladığını belirten Şimşek, ev hanımların bune benzer projeler yaparak çalışma hayatına girmesini istedi. Projeye ilk etapta 49 büyükbaş hayvan almak için başvurduğunu belirten Şimşek, "Sonra bütçemizi aşar diye düşenerek, yapamam diye vazgeçtim. 30 büyükbaş hayvana indirdim. Bu projeyi kadınlara tavsiye ediyorum. Et yönünden, süt yönünden bölgemize faydamız olsun diye tüm bayan arkadaşlara da tavsiye ediyorum"dedi.

Proje kapsamında yapılan ahırda eşi ile birlikte 30 büyükbaş hayvana baktıklarını belirten Metin Şimşek ise, "49 büyükbaş hayvandan vazgeçtik. Bu durumdan dolayı pişmanlık duyuyoruz. 49 hayvan için müracaat ettiğimizde bütçemizi aşar diye vazgeçtik. Sayıyı 30 büyükbaşa indirdik. Eşim Bingöl genelinde tek girişimci kadındır. Bu projenin daha yaygın olması, bölgedeki kadınlara örnek olması için eşimi örnek gösteriyorum. İnşallah kadınlar da bundan faydalanarak bölgemize katkıda bulunur"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Ahırdan görüntüler

- Hayvanlardan görüntüler

- Sevim Şimşek ile röportaj

- Metin Şimşek ile röportaj

Haber -Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,() -

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10)SİİRT EMNİYETİNDE 'KAHRAMAN OLMAK İÇİN SİGARAYI BIRAKIN' KAMPANYASI

SİİRT Emniyet Müdürlüğü, sigara kullanan polis memurları için kısa metrajlı bir film çekerek sigarayı bırakma kampanyası başlattı Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, "Kahraman kalmak için sigarayı bırakın"dedi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurlarının sigarayı bırakmaları için kampanya başlatıldı. Sigaranın sağlığa zararlı olduğu ve özellikle polislere büyük zarar verdiğinin anlatıldığı kısa metrajlı film, Emniyet Müdürlüğü tarafından izlemeleri için tüm polislere gönderildi. Foto Film Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Benim babam bir kahraman' adlı filmde rol alan polis çocuğu, "Benim canım babam bir polis. Babam her işe gittiğinde üzülüyorum. Ama dışarıdaki kötü insanları yakalıyo, hırsızları yakalıyor. O yüzden benim babam bir kahraman" diyor. Filmde çocuğun babasının bir kahraman olduğunu söylemesi sırasında sigara içtiğinden dolayı hırsızların peşinde koşarken yorularak duran polis memurunun görüntüsü gösteriliyor.

SİGARAYI BIRAK KAHRAMAN OL

Sigarayı bırakma kampanyası ile ilgili bilgi veren Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, yaptıkları bu çalışmaların toplumda sigara kullananlara örnek olması gerektiğini belirterek, "Özellikle polis teşkilatımızda bulunan ve sigara içen polis memurlarının sigarayı bırakmasını istiyoruz. Bu nedenle böyle bir kısa film çekip, kampanya başlattık. Ben babamı sigaradan dolayı kaybettim. Şu ana kadar da hiç sigara kullanmadım. Sigara bırakma kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Türkiye genelinde sigara bırakma kampanyalarına destek olmak amacıyla, sigara konusundaki hassasiyetimizi tüm kamuoyu ve özellikle kahraman teşkilatımıza daha iyi anlatabilmek için böyle bir klip çektik. Kahraman kalmak için sigarayı bırakın"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürü'nün açıklaması

- Sigara kampanyası ile ilgilil klipten görüntüler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () -

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11)TÜRKİYE BİYOKAÇAKÇILAR İÇİN HEDEF ÜLKE OLDU

Türkiye, biyokaçakçılar için hedef ülke haline geldi. Son 10 yılda 20 ülkeden 125 kişinin karıştığı 65 biyokaçakçılık olayında 3 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. İsveç, Danimarka, Fransa, Macaristan, Japonya, Hollanda'dan gelen yabancı uyrukluların bitki türleri; Suriye'den gelenlerin kuş türleri; Çek Cumhuriyeti, Rusya, Almanya'dan gelenlerin ise kelebek, böcek ve sürüngen türlerini kaçırdıkları ya da kaçırmaya teşebbüs ettikleri belirtildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, son 5 yılda karşılaşılan biyokaçakçılık vakalarında başta orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender türleri tespit edildiğini bildirdi. En çok vakaya Artvin, Antalya, Adana, ve Hatay'da rastlandığı, biyokaçakçılık yapanların ise genel olarak genetik kaynakları elde etme maksadı güden ve özellikle biyoteknoloji alanında çalışan akademisyenler olduğuna dikkat çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Bahçeden görüntü

- Dikilen bitki türlerinden görüntü

- RÖP: Prof. Dr. Ahmet Aksoy

- Detaylar

HABER-KAMERA: Selma KUNAR/ANTALYA-)

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12)TÜRK PROFESÖRÜN ŞAHNAME ÇEVİRİSİ İRAN'DA YILIN KİTABI SEÇİLDİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım'ın İranlı Şair Firdevsi'ye ait Farsça yazılan Şahname ile ilgili Türkçe çevirisi, İran'da 'yılın kitabı ödülü'nü aldı. Prof. Dr. Yıldırım'ın 7 yılda yaptığı çeviri, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen uluslararası yarışmada Türkiye'ye ilk ödülü kazandırdı. Ödülünü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den alan Prof. Dr. Nimet Yıldırım, "Şahname daha önce Rusya ve Fransa'ya çevrilmişti. 53 bin 500 dizeden oluşan çeviri, dünyada orjinali arasında ilk tam metin çeviri oldu. 2500 kitap arasından yarışmada birinci olmak ülkemizin, üniversitemizin ve şehrimizin adını anons ettirmek benim için çok önemliydi. Kültürel bağların temeli olan edebiyat ve şiir içerikli eserler her zaman iki ulus arasındaki birliği sağlamak açısından çok önemli rol oynamıştır. Umuyorum İran ulusal destanı olarak nitelenen Şahname'nin tam metin olarak Türkçe'ye çevrilmesi de bu olumlu ilişkileri daha ileri düzeylere götürür" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Nimet Yıldırım odasında çalışırken

-Odasının içi

-Kitapları

-Şahname kitabı

-İran Cumhurbaşkanının ödül vermesi

-Nimet Yıldırım ile röp.

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,()

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13) İŞ ADAMI DOSTLARINI KÖYÜNDE AĞIRLADI

Hollanda'da yaşayan peynir fabrikası sahibi işadamı Şerif Aktürk, Türk 32 iş arkadaşını doğduğu yer olan Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde ağırladı. Hollanda Türk İşadamları Derneği üyesi olan iş adamları yöresel yemeklerden tatma, Palandöken'de kayak yapma imkanı buldu. 58 yaşındaki iş adamı Şerif Aktürk, "1978'den beri yurt dışında yaşıyorum. Hiçbir zaman nereden geldiğimi unutmadım. Doğduğum topraklara karşı büyük bir özlemim ve vefa borcum var. Dostlarımı eşleri ve çocuklarıyla birlikte memleketimde ağırladım" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Köye gelen iş adamları



-Eşleri ve çocukları



-Köylülerle sohbet etmeleri



-Yöresel yiyeceklerden tatmaları



-Röportajlar



-Genel, detay

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()

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