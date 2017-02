DHA YURT BÜLTENİ - 1

El Bab'da 1 Türk ve 10 ÖSO askeri yaralandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 10 Özgür Suriye Ordusu askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 1 Türk ve 10 ÖSO askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan Türk askeri ve ÖSO üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların acil servise taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

Bakan Soylu Ordu'da güvenlik toplantısına katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'ya gelerek 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Bakan Süleyman Soylu'yu havalimanında Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla il merkezinde bulunan Boztepe'ye giderek, burada bir otelde düzenlenen 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Ordu, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon valileri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları da hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve halen devam eden toplantıda 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin güvenlik konularının ele alınacağı belirtildi.

Bakan Soylu'nun geldiği Ordu-Giresun Havalimanı ile katıldığı toplantının gerçekleştirildiği otel ve çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

MİLLET BU SİSTEMİN BEDELİNİ ÖDEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katıldığı Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı'nın ardından Ak Parti'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şarkısı eşliğinde toplantı salonuna giren Bakan Soylu, partililerle birlikte türküye eşlik etti. Daha sonra partililere seslenen, mevcut sistemi eleştiren ve değişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, "Bu sistem bilmenizi istiyorum ki, milleti sürekli mahkum etmeye çalışan, kafasında 'ülkeyi biz yönetiriz', 60'ta kurdukları sistemle kah yargıyla, kah Anayasa Mahkemesi ile, kah elindeki birtakım güçlerle, bazen silahla, bazen terörizimle, anarşizimle, bazen medya patronlarıyla bizi istediği noktaya getirmeye çalışan içeriden ve dışarıdan, 'biz sizi yönettirmeyeceğiz' diyen bir anlayışın sahipleri tarafından kurgulandı. Bu millet bu sistemin bedelini ödedi. Ne zaman ki, Recep Tayyip Erdoğan denilen, bu milletle hareket eden bir anlayış çıktı, bilmenizi istiyorum ki; o'nu da devirmeye, kumpas kurmaya çalıştılar ama millet bırakmadıö dedi.

'HADİ ET DE GÖREYİM SENİ ŞİMDİ ÖZERKLİK'

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini örnek göstererek ortaya çıkan sonuçları da değerlendiren Bakan Süleyman Soylu, "Hep beraber 7 Haziran'ı hatırlayalım. O terör örgütünün uzantılarının, siyasi uzantılarının o afralarını, şımarıklıklarını, 'Özerklik ilan edeceğiz' hadi et de göreyim seni şimdi özerklik. Hadi et de görelim. 7 Haziran'la 1 Kasım arası neredeyse hepimiz düşündük; 'Yarın ne olacak, acaba bunlar bizim ülkemizi ne hale getirecekler, bölecekler mi, parçalayacaklar mı? Hangi tezgahın içerisine bizi düşürecekler? Yaptıkları, uluslararası toplantılarda meydana getirdikleri sözler, anlattıkları ne olacak. Bu millet 7 Haziran'da bu ülkenin hangi zillete düşürülebileceğini gördü ve değerlendirmesini yine ortak aklıyla meydana getirdi. 'Size fırsat sağlamayacağız, size bu ülkeyi böldürmeyeceğiz' dedi. Bizi, ülkemizi mahkum etmek istediler. Bütün bunların tamamını bu millet gördü. Şimdi bambaşka bir sürece doğru gidiyoruz, hemde farklı bir anlayışla beraberö şeklinde konuştu.

'BU SİSTEM TÜRKİYE'Yİ TAŞIYAMIYOR'

Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını, ancak mevcut sistemin Türkiye'yi taşıyamadığını ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:

"Türkiye eski Türkiye değil. 3 bin dolarlık bir Türkiye değil. Türkiye 10 bin dolarlık bir Türkiye. Türkiye'nin ekonomisi büyüdükçe, işleri büyüdükçe, bilmenizi istiyorum ki; burada çok daha hem hızlı, hem etkin, hem de doğru karar alabilme yeteneğine sahip olan bir anlayışa ihtiyaç var. Bir taraftan bakanlığı, bir taraftan milletvekilliği, ben söylüyorum beceremiyorum, yetiştiremiyorum. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Önümüzde neredeyse, bugün kendi şahsım olarak söylüyorum; bir tane mesele var ve hepsini takip edip çözmemiz lazım. Milletin lehine çözmemiz lazım, ama artık bu sistem Türkiye'yi taşıyamıyor. Bir taraftan darbe üreten bir sistem, bir taraftan bürokrasinin içerisine bizi mahkum eden sistem. Bir taraftan da yasamayı, yürütmeyi herşeyi birbirine karışmış, herşeyi, herkesi birbirinden sorun haline getirmiş bir sistemin adıdır.ö

'ŞU AN AK PARTİ'DEKİ ANKETLER YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE'

Ak Parti'nin 2002 seçimlerinden beri oylarını arttırdığını ifade eden, Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Ak Parti 2002'de yarışa kaçla başladı yüzde 34. Peki bugün kaç, yüzde 50'nin üzerinde. Şu andaki anketler AK Parti'de yüzde 50'nin üzerinde. Peki AK Parti yüzde 34'ten 50'ye gelirken havadan mı bu insanları aldı da kendi yanına koydu. Yok, köprü yaptı, köprüden herkes geçti. Engellileri kucakladı onun partisine bakmadı. Hastane yaptı, şehir hastaneleri yaptı, herkes 'Allahımıza çok şükürler olsun onurlu bir şekilde buradan istifade ediyoruzö dediler. Türkiye'de siyasetin dışında kalmış olan insanlar vardı, aynen bizim gibi. 'Gelin bu çatının altında hizmet edin' dedi. Yani kollarını böyle açtı, böyle tutmadı. Siyaseti kutuplaştırmadı, tam tersi siyasette kendi alanı dışındaki herkesle bir uzlaşma sağlamaya çalıştı. Peki CHP ne yaptı?25-24, 25-24. Biri 34'ten 50'ye çıkıyor, birisi bir adım ileri, bir adım geri. Daha iki, üç adım ileri atamadı. Hiçbir şekilde atamadı, çünkü ihtiyacı yok. Çünkü ağababaları tepside onlara iktidar sundular. Sizin oya ihtiyacınız yok, sizin millete, köylüye, esnafa, şalvarlılara, kasketlilere ihtiyacınız yok, biz size iktidarı veririz' dediler. O eski Türkiye'deydi, yeni Türkiye'de millet var, millet var, millet var.ö

'BU ARAZİDE AY YILDIZLI BAYRAK DALGALANACAKTIR'

Türkiye'nin önünde bir fırsat olduğunu ve hedeflerine doğru gitmesi gerektiğini de ifade eden Bakan Soylu, "Aşağıdaki coğrafyamızda yangın var. Avrupa ne ortak bir anayasa yapabildi, ne ortak para birimine girebildi, ne de büyüme hızını devam ettirebildi. Şu anda kaos içerisindeler. Amerika bir şekilde 'şu anda ne yapacağım' endişesi taşıyor. Şimdi fırsatıdır, 14 yıl birinci sıçramayı yaptık. Şimdi herkes kendi işiyle meşgul olurken biz hedeflerimize doğru gitmeliyiz. Enflasyon, işsizlik, faiz yüzde 5'in altına ancak böyle bir iradeyle girer. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturmak istiyoruz, oturuyoruz. Gezi olaylarını çıkarmalarının sebebi bu araziyi ucuzlaştırmaktır ve ele geçirmektir. 17-25 Aralık'ın sebebi, bu araziyi ucuzlaştırmaktır ve ele geçirmektir. Bu araziyi onlara vermeyeceğiz, bu arazide ay yıldızlı bayrak dalgalanacaktırö dedi.

Bakan Süleyman soylu daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

-Bakan Süleyman Soylu'dan görüntü

-Havalimanından görüntü

-Toplantıdan görüntü

-Güvenlik tedbirlerinden görüntü

-Bakan Süleyman Soylu'nun Ak Parti'de konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

-Süleyman Soylu'nun müzik eşliğinde türküye eşlik ederken görüntüsü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN/ORDU,()

Hakkari terör operasyonu

HAKKARİ'de, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bölücü terör örgütü üyesi bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"20.02.2017 günü İ.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarının üzerinde bulunan kıyafet takımı ve 2 adet bu giysilere ait kıyafet üstü,1 adet PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde simgesi bayrak,1 adet palaska tipi kemer ele geçirilmiş, şahıs 22.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

-Operasyonda gözaltına alınanlardan görüntü

Haber: HAKKARİ,()

Hakkari'de bölücü terör örgütü üyesi bir kişi tutuklandı



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü üyeliğinden aranan bir şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 16.02.2017 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce hakkında yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 17.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan tutuklanmıştır" denildi.

-Hakkari Adalet Sarayı'ndan görüntü

-Tutuklanan kişinin zırhlı araca bindirilmesi

Haber: HAKKARİ,()

Yıkımı durdurmak için iş makinelerinin önüne yattılar

MALATYA'da geçtiğimiz aylarda belediyeye ait olan eski köy garajı ihale ile satılırken dün gece geç saatlerde belediye ekipleri yıkımını başlatmaları için iş makinelerini gönderdi. Şoförler ise yıkıma engel olmak için kendilerini iş makinalarının önüne attı.

Malatya Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yıkımı başlatılması için iş makineleri eski köy garajına gönderildi. Bunu gören İlçe ve köy dolmuş firmalarının şoför ve yetkilileri iş makinelerinin önüne yatarak 'biz 15 Temmuz tankların önüne yattın burada da iş makinelerinin önüne yatarız. Biz ekmeğimizin peşindeyiz biz FETÖ'cü terörist değiliz.ö ifadelerini kullanarak sinir krizleri geçirdiler. Belediye tarafından yapılan yeni ilçe ve köy terminalinin çevreyolunun altında kaldığı için kabul etmeyen firmalar Büyükşehir belediyesinin geldiğini görünce kendilerini iş makinelerinin önüne attılar. Dolmuşçular ve Servisçiler Derneği Başkanı Mesut İnce üyelerini geri çekmeleri için defalarca uyarırken, şoförler ise 'buradan ölümüz çıkar biz çıkmayız' diyerek bağırdı. 1 saatlik bir bekleyişin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Çevikkuvet, sivil polislerle ile birlikte garajlarının yıkılmaması için engel olmaya çalışan şoförler güçlükle garajdan uzaklaştırıldı. Direnişine devam eden şoförlerden kimisi oraya dökülen kumun üzerine uzanarak, 'benim ekmek teknem ben nasıl bırakayım burayıö dedi. Kimisi de baygınlıklar geçirdi.

'15 TEMMUZ'DA MEYDANLARDAYDIK, ŞİMDİDE EKMEĞİMİZ İÇİN MEYDANLARDAYIZ'

İş makinesinin üzerine Türk bayrağı asan servisçi ?Biz Türk'üz, ülkemiz için 15 Temmuz darbe girişiminde de meydanlardaydık, şimdide ekmeğimiz için meydanlardayız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne dedi, 'meydanları boş bırakmayın' bizde boş bırakmıyoruz. Biz bu vatan için ölürüz ekmeğimiz içinde ölürüz. Biz Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfençi'yi de aradık oda dedi ki ?Terk etmeyin orayıö ama bakın araçlar gelmiş bizim ekmek kapımızı yıkmaya, Cumhurbaşkanı, ?Milletin üzerinin üstüne güç tanımamö, ekmeğimizi elimizden alamazsınız. Öldürürseniz alırsınız. İsterseniz bize silah sıkın. Biz devletiz devlet bu, devlet millettir. Bir kaymakam bir vatandaşa sert konuştuğu için Cumhurbaşkanı o kaymakamı görevden aldı. Gelin benim üzerimi başımı yırtın bende sizi görevden aldırtayımö dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi üzerinde bulunan Eski Köy garajında yıkımını engellemek için duran firma sahipleri güvenlik güçleri tarafından engellenirken, Malatya Büyük Şehir Belediyesine ait dozerler ve kepçeler tarafından yıkım başlatıldı.

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,()

2 kişiyi bıçaklayan Suriyeli montundan yola çıkılarak yakalandı

KONYA'da tramvay durağı gişelerinde 'kart basmama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralan Suriyeli şüpheliler giydikleri monttan yola çıkılarak tramvay durağında yakalandı.

Olay, 18 Şubat günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz Kaya, gişelerden kart okutmadan tramvay durağına girmek isteyen Suriyeli 2 kişiyi uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında F.O. sırtından, Oğuz Kaya ise karın boşluğundan bıçaklandı. Durumları ağır olan yaralılardan F.O., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaya ise Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüphelileri belirlemek için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çevredeki işyerleri ve tramvaylarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, verilen eşgaller doğrultusunda şüphelilerden 16 yaşındaki Mehdi H.'yi tramvay içerisinde bulunan kameralardan tespit etti. Yapılan görüşmelerde şüphelinin sürekli tramvay kullandığını belirleyen ekipler olay günüde aynı montu giyen Mehdi H.'yi tramvayda yakaladı. Mehdi H.'nin verdiği bilgi doğrultusunda diğer şüpheli 15 yaşındaki Mustafa A.'da tramvay durağında yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

Yolcusu rahatsızlanan uçak, acil iniş yaptı



ALMANYA'dan İzmir'e gelen özel bir havayoluna ait uçak, yolculardan 86 yaşındaki Hasan Deveci rahatsızlanınca Çanakkale Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan Deveci'nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Almanya'dan İzmir'e yolcu taşıyan özel bir havayoluna ait uçakta seyahat eden Hasan Deveci rahatsızlandı. Uçağın pilotu kuleyle temasa geçerek Çanakkale Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hasan Deveci, apronda hazır bekletilen ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deveci'nin duran kalbi yeniden çalıştırıldı.

Uçak, İzmir'e gitmek üzere yeniden havalandı.

- Havaalanındaki uçaktan görüntüler

- Acil servis önünden görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

Köprü korkuluklarına asılan çanta tedirginliğe neden oldu

BURSA’da otomobilden inen kişinin emniyet binası yakınındaki köprünün korkuluklarına astığı çanta, tedirginliğe neden oldu. Bomba uzmanının kontrollü olarak patlattığı çantadan kredi kartı POS cihazı çıktı.

Merkez Nilüfer İlçesi'nde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprünün üzerine otomobiliyle gelen kişi, aracı durdurup korkuluklara küçük bir siyah çanta asarak olay yerinden ayrıldı. İl Emniyet Müdürlüğü binası yakınında bulunan köprüdeki çantayı fark eden sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, köprüyü trafiğe kapatıp, metro seferlerini durdurarak önlem alıp bomba uzmanı çağırdı. Bomba imha polisinin kontrollü olarak patlattığı çantadan kredi kartı POS cihazı çıktı.

Çevredekiler rahat bir nefes alırken, metro seferleri yeniden başladı, yol araç trafiğine açıldı.

-Olay yerinden görüntü

-Patlatma anı

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()

İndiği mağarada mahsur kalan kız öğrenciyi itfaiye kurtardı



ANTALYA'da çantasını düşürdüğü falezler üzerinde 6 metre derinliğindeki mağaraya inen 15 yaşındaki Aysa Çancı, çıkamayınca itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde Hasan Subaşı Parkı'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Aysa Çancı, dinlenmek için falezlerin üzerine oturdu. Bu sırada yanına koyduğu çantası kayarak falezlerdeki 6 metre derinliğindeki mağaraya düştü. Havanın kararması nedeniyle çantasını alamayan Çancı, dün okuldan çıktıktan sonra çantasını almak için arkadaşlarıyla parka geldi. Arkadaşlarının da yardımıyla inen Çancı, mağaranın daha derin bir noktasındaki çantaya ulaşamadı.

Aysa Çancı kendi imkânlarıyla yukarı çıkmayı başaramayınca arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibinde bir görevli vinç yardımıyla mağaraya indi. İtfaiye eri Çancı'yı halatla kendisine bağladı. Vinç yardımıyla itfaiye eri ve Çancı, mağaradan çıkartıldı.

İtfaiye eri yine vinçle mağaraya inerek çantayı çıkardı ve Aysa Çancı'ya teslim etti. Polis ve parkta görevli özel güvenlik görevlileri korktuğu gözlenen Çancı'yı su içerek sakinleştirmeye çalıştı. Aysa Çancı, polis ekiplerinin olaya ilişkin tutanak tutmasının ardından arkadaşlarıyla parktan ayrıldı.

-İtfaiye ekibinin çalışmasından görüntü

-Düşen kızın çıkartılırken görüntüsü

-İtfaiyenin kızı çıkartması

-Çantanın itfaiye tarafından çukurdan çıkartılması

-Görevlilerin Aysa 'ya su vermeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 660 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Akyazı'da 5 eve eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kapıları koçbaşıyla kırarak açan polis, yapılan aramalarda 24 kilo 660 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası yapılan yol kontrollerinde de durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı. 4 gram esrar ile 2 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

-Polis kamerası görüntüleri

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

Şemdinli'de görev yapan kadın hakım FETÖ'den tutuklandı



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde FETÖ üyesi bir kadın hakim ile ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında HSYK 2. Dairesinin 20.02.2017 tarihinde 227 Hakim ve Savcı hakkında ihraç kararı vermesine istinaden İlimiz Şemdinli İlçesinde hakim olarak görev yapan N.Ş.D. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 20.02.2017 günü saat: 21.16 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. N.Ş.D 21.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen İ.T. isimli kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Kadın hakimin Şemdinli'de gözaltına alınması

-Araca bindirilmesi

-Mahkemeye çıkarılması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()

Minibüs alev alev yandı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde elektrik kontağı sonucu motoru tutuşan minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekibi yanan aracı söndürdü.

Olay dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde meydana geldi. Cemal S. idaresindeki 81 EA 133 plakalı minibüsün motoru elektrik kontağı sonucu alev aldı. Sürücü araçtan inerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Aracın motor kısmı büyük hasar gördü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında kavşakta İsmail Can idaresindeki 54 B 8470 plakalı otomobil ile Yener Girgin idaresindeki 54 DJ 320 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, kaldırıldıkları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

-Yanan araçtan görüntü,

-Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-ADAPAZARI(Sakarya),()

Yangında ölen iki kız kardeş toprağa verildi



ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde evde çıkan yangında ölen bedensel engelli kız kardeşler 6 yaşındaki Fatma ve 5 yaşındaki Emine Soylu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Önceki gün akşam Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'ta tek katlı evde çıkan yangında kız kardeşler Fatma ve Emine Soylu öldü, anne 23 yaşındaki Raime Soylu ile 2 yaşındaki oğlu Ebubekir ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde inşaat işçiliği yapan baba İsmail Soylu da acı haberi alır almaz Adana'ya geldi. Anne Raime Soylu ve oğlu Ebubekir'in hastanedeki tedavileri devam ederken, bedensel engelli olduğu öğrenilen kız kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Ceyhan Asri Mezarlığı'na getirildi.

KIZLARINA SON KEZ BAKTI

Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlanan İsmail Soylu, kızlarını son kez görmek istedi. Kızları gösterilen baba, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. Soylu'nun feryatları cenazeye katılanların yüreklerini parçaladı. Kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a getirilen bedensel engelli kız kardeşlerin cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

- Ceyhan Asri Mezarlığı'nden görüntü

- Cenaze namazı öncesinde baba İsmail Soylu bekleyenlerden görüntü

- Babanın Soylu'nun Asri Mezarlık'a gelişi

- Akrabaları ve arkadaşları tarafından karşılanan acılı baba

- Ayrı Ayrı cenaze namazlarının kılınışı

- Cenazelerin Yeni Mezarlık'a getirilişi

- Baba Soylunun kızlarına bakması ve ağlaması

- İki kız kardeş yan yana defnedilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),()



İnegöl'de zincirleme kaza; 3 yaralı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi'nde meydana geldi. Uğur D. yönetimindeki 16 KKK 03 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Refik M. yönetimindeki 16 B 8921 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan 16 KKK 03 plakalı otomobil, aynı yöne giden 62 yaşındaki Mehmet K. yönetimindeki motosikletle çarpışıp büfeye daldı. Kazada 3 sürücü de yaralandı. Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle büfede ve yanındaki aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi.

-Kaza yeri genel görüntü

-Kaza yeri yaralıların görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

Bakan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü temel atma alanında inceleme yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valilik ziyaretinin ardından beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte Lapseki Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Arslan, Belediye ziyaretinin ardından hizmet binası önünde vatandaşlara seslendi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının birinin de Lapseki'de olacağını belirten Bakan Arslan, "18 Mart'ta temelini atacağımız, yarısı biten, 10.5 milyar liralık 1915 Çanakkale Köprüsü'nü otoyolu ile bitirip sizlerin huzurunu sunacağız" dedi.

Bakan Arslan, açıklamalırın ardından beraberindekiler ile Lapseki İlçesi Şekerkaya Mevkisi'ndeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma tören alanında inceleme yaptı. Bir ayağı Lapseki'de, bir ayağı Gelibolu'da olacak ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsünü yapacak olan grup içerisinde yer alan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile Güney Koreli firmaların yetkililerinden köprüyle ilgili bilgi alan Bakan Arslan, gazetecilere açıklamada bulundu. Arslan, gerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gerek ülke, gerek Çanakkale ve Lapseki için tarihi günler yaşadıklarını söyledi. Verdikleri söz doğrultusunda şehitler diyarı Çanakkale için 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına fiilen başlandığını kaydeden Arslan sözlerine şöyle devam etti:

"Sahada sizde görüyorsunuz, iş makineleri çalışıyor. Biz burada özellikle Anadolu yakasını Trakya bağlayacak olan köprü ayağının geldiği yerdeyiz. 18 Mart'ta da inşallah bu köprünün resmen temelini Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve değerli misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Trakya'yı Anadolu'ya özellikle Çanakkale bölgesine bağlamış olması nedeniyle önemli. Dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsü ki, 2023 metre olacak. Yaklaşım viyadüklerini de düşünürseniz 5 bin metrenin üzerinde bir uzunluktan bahsediyoruz. Deprem kuşağında rüzgar alan bir yerde çok özel bir köprü olacak. Diğer köprülerden farkı iki ayrı köprü gibi olacak. Ve yan yana iki köprü gibi karşılıklı kirişlerle bağlanmış olacak. Köprü tarihi yarımada, Gelibolu'nun, Çanakkale'nin olduğu yerde bu bölgenin turizmine ilave bir katkı sağlayacak. İnsanımızın bu tarihi değerlerinin olduğu yer gelip, ziyaret etmesini çok daha da kolaylaştırmış olacak. Köprüyü Malkara istikametinde 101 kilometrelik otoyolla birlikte yapmış olacağız. Malkara'dan gerek Avrupa'ya, gerek İstanbul istikametine bölünmüş yollarımızla birleştirecek. Bulunduğumuz noktada Lapseki'den gerek Çanakkale'ye, gerek Bursa'ya, gerek Balıkesir-İzmir istikametinde de yine bölünmüş yollarımızla birbirini tamamlamış olacak."

ÇANAKKALE'DEN KESİNTİSİZ TAŞIMA

Bu projenin sadece Çanakkale'ye değil, Çanakkale üzerinden yük hareketinin Ege'ye, Batı Akdeniz'e erişmesini sağlamış olacağını da ifade eden Bakan Arslan, "Bütün bu bölgelerdeki ihracatında yük hareketinin de taşımanın da yolculukların da Çanakkale üzerinde kesintisiz Avrupa'ya, İstanbul'a gitmesini sağlayacağız" diye konuştu.

-Lapseki Belediyesi önünden görüntü

-Bakan Ahmet Arslan'ın vatandaşlara seslenmesinden görüntü

-Bakan Ahmet Arslan'ın köprünün yapılacağı Lapseki ayağından görüntüler

-Bakan Ahmet Arslan'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, ()

Bakan Eroğlu : Bunlar 1 dolara kendilerini satan insanlar

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muğla'nın Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki programının ardından merkez ilçe Menteşe'deki Atatürk Spor Salonu'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Bakan Prof. Dr. Eroğlu, program öncesi spor salonu bahçesine fidan diktikten sonra Ormanspor Basketbol Takımı sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Muğlaspor Kulübü Başkanı Haluk Beyimoğlu, Bakan Prof. Dr. Eroğlu'na üzerinde ismi yazılı olan 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti. Törende, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Muğla il genelindeki yatırımların slayt eşliğinde anlatılmasının ardından Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından birer konuşma yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yaptığı konuşmada 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri Fethullah Gülen'in adını 'Alçak ve küçük deccal' koyduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, "Hainler yıllarca gizli çalışmış. FETÖ denen hain, kendisine çete kurmuş. Bunlar 1 dolara kendilerine satan insanlar. Muğlamız 15 Temmuz gecesi kahramanca direndi ve FETÖ'nün darbe teşebbüsünü hezimete uğrattı. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Ülkemiz çok büyük bir felaketten kurtuldu. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. FETÖ elebaşına güzel bir isim buldum. Buna ben 'Küçük ve alçak deccal' diyorum. İnanmayan varsa gidin din adamlarına sorun. Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te yok etmek için otelin kurşunladılar, bomba attılar. Cumhurbaşkanımız, yanındakilerin birisinin 'Efendim siz Yunan adalarına geçin' sözü üzerine tepesi atarak, 'Biz, kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Milletimizi terk eder, nasıl gideriz' karşılığını vermiş. Sizlere ve Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum" dedi.

TEMEL ATTI, PROJELERİ HİZMETE AÇTI

Prof. Dr. Eroğlu, Kavaklıdere Menteşe Barajı, Kozağaç Barajı ile üç taşkın koruma tesisinin temelini attıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapımı tamamlanan çeşitli ormancılık projelerini hizmete aldı. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muğla'da düzenlenen merasimlerde 25 aileye gelir getirici tür, 44 aileye Orköy sertifikası verdi. Öte yandan temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler ile yaklaşık 7 bin 700 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı, 12 yerleşim yeri, 2 mahalle ve 8 bin 330 dekar zirai arazinin taşkın zararlarından korunacağı öğrenildi.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde efe kıyafeti giyen çocuklar tarafından çiçekler ile karşılanan Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Vali Amir Çiçek'in makamında kent hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ak Parti Muğla İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra karayolu ile Dalaman Havalimanı'na hareket etti.

-Bakan Veysel Eroğlu'nun Atatürk Spor Salonu bahçesinde fidan dikmesi

-Muğla Ormanspor Basketbol Takımı sporcuları ile görüntüsü

-Atatürk Spor Salonu'nda sevgi gösterisi

-Bakan Veysel Eroğlu'nun konuşması

-Toplu açılış ve temel atma töreni

-Bakan Veysel Eroğlu'nun Muğla Valiliği önünde karşılanması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,()

Bakan yardımcısından parlamenter sistem eleştirisi



MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ülkedeki sistemin gerçek anlamda bir parlamenter sistem olmadığını belirterek, "Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık" dedi.

Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu, Manisa'da, sivil toplum kuruluşlarına sistem değişikliğini anlattı. Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından Saruhan Otel'de düzenlenen toplantıya; Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Platform Temsilcisi Mustafa Dağcı, Platform Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, MASİDAP Manisa Temsilcisi Mesut Öner ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'DAKTİLO İLE MAİL ATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasa değişikliğinin bütün değişikliklerden daha önemli olduğunu belirtip, "Yaklaşık 200 yıldır sürekli bir yönetim arayışı içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada ilk kez nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istediği halka sorulacak. Anayasa değişikliğine bakarken, mevcut tecrübeden uzaklaşarak bakmamız lazım. Alıştığımız cumhurbaşkanı konumuyla bu değişikliğe bakarsak anlayamayız. Önerilen sistemde cumhurbaşkanının hükümet olma fonksiyonu öndedir" diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin zamanlamasının sorulduğunu dile getiren Uçum, kapalı devlet yapısının ortaya çıkardığı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Devleti halka kapatırsanız, başkalarına açarsınız. O yapılar da kadrocu, illegal yapılardır. Bu kapalı devlet yapısının özelliğini bilen FETÖ çetesi, kadrolaşma yoluyla işgal hareketine girişmiştir. Böyle kapalı devlet yapıları ile demokrasiyi tam olarak koruyamazsınız. Dünya yeniden yapılanıyor. 21'inci yüzyılda dünya tekrar kuruluyor. Dünyanın yeniden kuruluş sürecinde rol oynamak zorundayız. Bu rolü oynamak için güçlü devlet yapısına ihtiyaç var. Adeta daktilo ile mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile mail atılmaz. 1960 model araba ile yarış yapamazsınız. Biz eski model aygıtı 21'inci yüzyıla uygun hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise, değişikliğin dışında kalan kişilerin yok olacağını söyleyip, "Siyasette olgunlaşan değişikliklerin taşıyıcılığını yapan siyasi aktörler, gelecekte söz sahibi olur. Değişikliklerin karşısında duranlar ise siyaset sahnesinden yok olur, giderler. Yok olanların yerine de yeni siyasi aktörler çıkar" dedi.

Uçum'un ardından Prof. Dr. Muharrem Kılıç konuşup, STK temsilcilerine yeni sistemin faydalarını anlattı.

Anayasa Tanıtım Grubu'nda yer alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise bugüne kadar 65 hükümet kurulduğunu belirtip, tarihten örnekler vererek şunları söyledi:

"Türkiye'deki sistem, gerçek manada bir parlamenter sistem değildir. 1923'ten 2017 yılına kadar hükümet sayısı 65'tir. Elde ne var; azınlık hükümetleri, koalisyon hükümetleri. Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından, ne bileyim yani anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık."

Konuşmaların ardından STK temsilcilerinin soruları cevaplandı.

- Salondan görüntü

- STK temsilcilerinden ve Anayasa Tanıtım Grubundan görüntü

- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuşması

- Bakan Yardımcısı Suay Alpay'ın konuşması

Haber-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,()

