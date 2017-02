DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İKİ KIZ KARDEŞ YANGINDA CAN VERDİ

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 6 yaşındaki Fatma Soylu ve kardeşi 5 yaşındaki Emine yanarak can verdi. Anne 23 yaşındaki Raime Soylu ile 2 yaşındaki oğlu Ebubekir ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, dün akşam saat 19.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre anne Raime Soylu, çocukları Ebubekir, Fatma ve Emine'yi evde bırakıp yakındaki bir komşusuna gitti. Raime Soylu'nun komşusunda olduğu sırada evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, evin kapısını kırıp yangına müdahale etmek istedi. Bağrışmaları fark edip dışarı çıkan Soylu, evinden alevlerin yükseldiğini fark etti. Çocuklarını kurtarmak için koşarak eve giren Soylu, bir anda alevlerin arasında kaldı. Anne ve 3 çocuğunun içeride olduğu o anlarda alevler tüm evi sardı.



ALEVLERİN ARASINDA DALIP ANNE İLE OĞLUNU KURTARDI



Bu sırada alevlere aldırmayan 30 yaşındaki Zeki Ülker, eve girip Soylu ile oğlunu kurtarmayı başardı. Ancak alevlerin her tarafı sarması nedeniyle diğer odada bulunan Fatma ve Emine'ye ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpünün patlaması, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında Fatma ve Emine Soylu kardeşler, yanarak can verdi.



FERYATLARI DUYUNCA KOŞTUM



Evin yandığını ve feryatları duyunca koşarak geldiğini belirten Zeki Ülker "Anne Raime Soylu, yangını fark edip alevlere aldırış etmeden evin içerisine girip çocuklarını kurtarmak istedi. Kadının içeri girmesiyle birlikte bende onunla içeri girdim. İlk odada küçük çocuğu alıp dışarı çıkardım. Alevler çok büyümüştü anne Soylu bayılınca, onu da dışarı çektim. Diğer odadaki iki kız kardeş için yapacak bir şey yoktu, ardından tüp patladı ve itfaiye gelip müdahale etti" dedi.



Yangında yaralanan Raime Soylu ve 2 yaşındaki oğlu Ebubekir, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan anne-oğul, daha sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden anne-oğulun hayati tehlikeyi atlattıkları belirtildi. iki kardeşin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, itfaiye yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



- Yanın çıktığı evin bulunduğu sokaktan görüntü



- Sokaktaki itfaiye araçlarından görüntü



- Evin yanmış haldeki görüntüsü



- İtfaiye ve polis ekipleri çocukların öldüğü odada inceleme yapması



- Anne ve oğlunu kurtaran Zeki Ülker ile röp.



- Ceyhan Devlet Hastanesi Acil'inin görüntüsü



- Hastane önündeki yakınların görüntüsü



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),()

23.02.2017 - Haber Kodu : 170223004

===========================================

2)MALATYA’DA KAZA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI



MALATYA'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı karayolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Müslüm Ü. yönetimindeki 44 NB 407 plakalı işçi servisi ile 34 yaşındaki Ahmet Temel yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralanırken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Malatya Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Malatya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Temel ile babası 62 yaşındaki Ali Seydi Temel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Acı haberi alıp hastaneye koşan baba oğulun yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222219

==========================================

3)BERABER ALKOL ALDIKLARI YAŞLI ADAMI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER



KONYA'da 20 yaşındaki Murat Tosun ve 22 yaşındaki Bayram Kocabaş, birlikte içki içtikleri 64 yaşındaki Hasan Şengönül'ü çıkan tartışma sonucu darp edip, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre boş evde alkol alan Murat Tosun, Bayram kocabaş ve Hasan Şengönül arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun ve Kocabaş, Şengönül'ü darp etmeye başladı. Şengönül, 42 DLJ 09 plakalı motosikleti ile olay yerinden kaçmaya başladı. Şengönül'ün peşinden giden şüpheliler yaşlı adamı cadde üzerinde yakaladı. Tosun ve Kocabaş, Hasan Şengönül'ü yaklaşık 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların yardıma gelmesini de engelleyen şüpheliler ellerindeki bıçaklarla uzun süre Şengönül'ün başında bekledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler Murat Tosun, suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde, Bayram Kocabaş ise kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Hasan Şengönül ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şengönül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Tosun'un yapılan alkol testinde 3.50 promil, Bayram Koçabaş'ın ise 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi. Bayram Kocabaş kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek "İyi poz vereyim mi" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralının ambulansa alınması

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Olay yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

23.02.2017 - Haber Kodu : 170223006

===================================

4)İNEGÖL'DEKİ SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN



BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de destek verdi, alevlerin yayılmasını önledi.

İnegöl'ün Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren Abdurrahman İnce'ye ait meyve sebzelerin korunduğu soğuk hava deposunun bahçesinde, 10 bin civarında meyve kasalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göğe yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.



MAHALLE SAKİNLERİ DE KATILDI



İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yüzlerce mahalle sakini de destek verdi. Alevler arasında sağlam kasaları kurtaran mahalle sakinleri, kasaları yangın mahallinden uzaklaştırarak yangının büyümesinin önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle 50 bin liraya yakın zararın oluştuğu bildirildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Yangının alevli görüntüleri,



-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları,



-Mahalle sakinlerini alevler arasından sandıkları kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

23.02.2017 - Haber Kodu : 170223005

==========================================

5)ALT GEÇİDE ATLAYAN KADIN, AĞIR YARALANDI



ADANA'da alt geçidin demir korkuluklarına tırmanıp 6 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan 25 yaşındaki Selin Hakverdi, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Turcan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Dörtyol Kavşağı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçidin demir korkuluklarına tırmanan Selin Hakverdi, kendini 6 metre yükseklikten aşağı bıraktı. Asfalta çakılan genç kadını gören sürücüler, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakverdi'yi ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başına darbe alan, vücudunun birçok yerinde kırıklar tespit edilen genç kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Alt geçidin tabelası ve demir korkulukları

- Alt geçitten görüntü

- Yerde hareketsiz yatan genç kadın

- Ambulansın olay yerine gelişi

- Sağlık ekiplerinin genç kadına müdahalede bulunması

- Genç kadının ambulansa taşınması

- Çevredeki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-Salih ÜÇTEPE/ADANA,()

23.02.2017 - Haber Kodu : 170223007

===============================

6)ECZANEDEN BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA

ADIYAMAN’da, Murat Deniz T.'nin kapısını zorlayarak girdiği eczaneden bilgisayar çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah eczaneye gelen işyeri sahibi, kapının açık olduğunu ve bilgisayarının yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarından bilgisayarı çalan kişinin Murat Deniz T. olduğunu belirledi. Polis, kent merkezindeki evinde Murat Deniz T.'yi gözaltına aldı.

Çalınan bilgisayar sahibine teslim edilirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Şüphelinin işyerine girmesi



- Bilgisayarı toplaması



- Bilgisayarı götürmesi



- Güvenlik kamerası



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222218

====================================================

7)SADAKA KUTUSUNU ÇALAN HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI





KONYA'da hediyelik eşya satan mağazaya müşteri gibi giren kişinin tezgahta bulunan sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Bahçeci'ye ait mağazaya müşteri gibi giren bir kişi, işyeri sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek tezgahta bulunan sadaka kutusunu alıp çantasına koydu. Birkaç ürüne bakıp normal davranışlar sergileyen şüpheli, daha sonra alışveriş yapmadan çıkıp uzaklaştı.



Hırsızın sadaka kutusunu çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------



- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222213

=================================================

8)YAŞLI KADININ HIRSIZLIK YAPMASI KAMERADA

ADIYAMAN'da, 5 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 58 yaşındaki S.A. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının işyerinden hırsızlık yapması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kent merkezindeki 5 farklı işyerinde, çalışanları oyalayarak elbise ve hediyelik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.A. isimli kadın olduğunu belirledi. Polisler, kent merkezinde fark ettikleri kadını takibe aldı. S.A., Turgutreis Mahallesi'nde girdiği bir işyerinde hırsızlık yaptığı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, işyerinden hırsızlık yapması da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.



Görüntü Dökümü

---------------------------



- İşyeri



- Raftaki eşyaları çalması



- Güvenlik kamerası



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222216

=======================================

9)AKKUŞ: ADIMI SIKIYÖNETİM KOMUTANI YAZANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

BURSA'da darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince gözaltına alınan ve üzerinde darbe sonrası görev yapacak kişilerin listesi çıkan İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, "Listeye ismimi yazan kişileri tanımıyorum. Onlardan şikayetçi oldum. Zaten ismimi yanlış yazmışlar. Orada Yurdagül yazıyor. Muhtemelen beni o listeye yanlışlıkla yazdılar" dedi.

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Bölge Garnizon Komutanlığı'na giden İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini sıkıyönetim komutanı olarak tanıtarak, o dönem görev yapan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'a haber gönderdi. Tümgeneral Saldık, Akkuş'u garnizondan dışarı çıkartıp, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Şahin’e haber verdi.



Akkuş, gittiği Mudanya yolu üzerindeki Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, İl Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ ve arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Akkuş'un üzerinden çıkan darbe sonrası görev yapacakların listesi, 15 Temmuz'un başarısız olmasını sağladı. Daha sonra genişletilen operasyon kapsamında aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu birçok subay tutuklandı. Bu gelişme, Bursa'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha gündeme getirildi.



İLK DURUŞMA 2 GÜN SÜRDÜ



Haklarında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 16 sanığın önceki gün başlayan yargılamasına dün de devam edildi.



Adliye Sarayı'ndaki duruşmaya, görevlerinden ihraç edilen İzmir'de tutuklu bulunan Yurdakul Akkuş ile Bandırma M Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan Binbaşı Murat Yıldırım, Yüzbaşı Yılmaz Gündüz, Üsteğmen Hakan Kutkan, Teğmen Ali Çiğci, Astsubay Başçavuş Erkan Demirtemel, Astsubay Başçavuş İbrahim Çetin, Astsubay Başçavuş Ayhan Şen, Astsubay Başçavuş Kemal Şendur, Astsubay Başçavuş Mustafa Ekici, Astsubay Başçavuş Hacı Hüseyin Çelenk, Uzman Çavuş Duran Demir, Uzman Çavuş Ali Yasal, Uzman Çavuş Ertuğrul Yüksel ve tutuksuz yargılanan Teğmen Bilal Dişbudak ve Bursa İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda personel şube müdürü olarak görev yapan Ali Bülbül katıldı.



'GİT DEDİ GİTTİM'



Sanıkların beraatlerini istediği yargılamada, dün ifade veren Yurdakul Akkuş kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Olayların yaşandığı gece yıllık izinde olduğunu ve nizameyiden gelen haber üzerine birliğe geldiğini söyleyen Akkuş, 'Harekat Yıldırım' kod adıyla gelen mesajı alıp odama çıktım. Okumaya fırsat bulamadan duyduğum sesler üzerine dışarı çıktım. Seyfullah Saldık oradaydı. Beni tahrik edercesine, 'sen kimsin' diye bağırdı. Sonra da, 'evine git' dedi. Bende lojmanımın yanındaki Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittim. Burada toplantı yapmadık. Televizyondan gelişmeleri takip ediyordum. Cumrurbaşkanımızın açıklamalarından darbe girişimi olduğunu öğrendim. Polisler beni almak istediler. Vali, başsavcı ve emniyet müdününü aradım. Başsavcı, gözaltı kararı olmadığını, ancak polislerle gitmem gerektiğini bana söyledi. Ben de gittim" dedi.



Benzer savunmaları yaptığı için mahkeme heyeti tarafından sürekli uyarılan Akkuş, darbe girişiminin yaşandığı gece Bursa'da hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını hatırlatıp, "Bu bir darbe davası değil, kumpas davasıdır. Benim sadece ismimin geçmesi dışında bu darbecilerle hiçbir alakam yoktur. Gelen mesajı zaten sonradan okudum ve valiye teslim etmek için çantama koydum. Ama polis bunları ele geçirmiş gibi davranmış. Bu iyi niyetimi kötüye kullanmıştır. Ayrıca Seyfullah Saldık, olayla ilgili tutanakları polislere sabaha kadar teslim etmemiştir. Tutanaklar birçok defa değişti. Benim, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı üyesi değilim. Listeye ismimi yazan kişileri tanımıyorum. Onlardan şikayetçi oldum. Zaten ismimi yanlış yazmışlar. Orada Yurdagül yazıyor. Muhtemelen beni o listeye yanlışlıkla yazdılar"



Duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Araçların içeri girişi



-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı



-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222215

==============================================

10)BAKAN SOYLU'DAN CHP'YE ELEŞTİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sonrası Ak Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Kalabalık partili grubuna hitap eden Bakan Soylu, bazı dış güçlerin Türkiye'nin yükselişine engel olmaya çalıştığını belirtti. Bakan Soylu, sistemi ile güçlü bir yönetim anlayışının ortaya çıkacağını ve ülkeye etki etmek isteyen dış güçlerin bertaraf edileceğini kaydetti. CHP'nin izlediği siyasi yolu eleştiren Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiçbir zaman onayını ve desteğini alamamış ve güya kutuplaşma eleştirisi yapan Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış? 24- 25, 24- 25, bir ileri iki geri. Milletten bir fazla oy alamayan ve kendisini bir alana hapsetmiş hiç kimseye ihtiyacı olmayan. Neden hiç kimseye ihtiyacın yok? Neden iktidar için birinin kapısına gidip, 'Ey be adam, ey be kadın, ey be genç, ey be insan, benim senin oyuna ihtiyacım var' diyen bir anlayışı neden ortaya koymuyorsun? Çünkü iktidara gelememişsin; seni darbeyle iktidara getirmişler, iktidara gelememişsin, iktidarı sindirmişler, muhalefet olmana rağmen iktidarı senin eline vermişler. Siyaset yapmışsın, kutuplaştırmışsın, siyasal gerginlik ortaya koymuşsun, suçlamışsın ve bir sürü kumpasın, bir sürü hilenin içinde yer almışsın. Milletimizin duygularını, milletimizin yarınını, milletimizin geleceğini düşünmeden üreten bir program ortaya koymadan gerginleştirici değil, el uzatan, herkesi kucaklayan bir siyaset ortaya koymadan bu siyasi hayatını devam ettirmişsin. Hangisi daha doğru? 34'ü 51 yapan mı? Yoksa 24'ü 25, 25'i 24 yapan bir anlayışın adı mı?



'MİLLET, AK PARTİ HİZMET ÜRETTİĞİ DESTEKLİYOR'



Milletin Ak Parti'yi hizmet ürettiği için desteklediğini söyleyen Bakan Soylu, "Milletin bugün Ak Parti'de var olmasının nedeni, onu desteklemesinin nedeni, elbette ki hizmet üretmesidir. Elbette ki iş üretmesidir, elbette ki geleceğe bakmasıdır, elbette ki bütün Türkiye'yi kucaklamasıdır. Ama en önemli sebeplerinden birisi milletine 'Milletim' deyip sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi, 'Biz eşrefi mahlukat olan insana hizmetkar olmak için siyaset yapıyoruz' anlayışını ortaya koymaktadır. Burada partisini, siyasi düşüncesini, etnik kökenini, mezhebini hiçbir şekilde ayırmadan, sadece bir tarafa yaslanıp bakmadan, bütün ülkeyi kucaklayan, bütün dünyayı kucaklayan bir anlayış ortaya koyduğu içindir. İşte siyasetin gerginliklerini ortadan kaldıran, şimdi eğer iktidar olmak istiyorsan yapman gereken bir tek şey var; sen de 50'ye ulaşacaksın, sen de iktidar yapmak zorunda kalacaksın, sen de birilerine elini uzatmak zorunda kalacaksın. Ama şunu çok net söyleyeyim; bugün ittifak yaptıklarınla ittifak yaparsan, bu millet size hiçbir gün bu ülkede iktidar anlayışı ortaya koymaz."



'KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA NEREDEYDİ?'



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Süleyman Soylu, cumhurbaşkanlığı sistemiyle yeni bir sıçrama yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neymiş; 'Bu sistem gelirse Türkiye bölünürmüş.' Bu memlekette Türkiye'yi bölmeye çalışanlar 15 Temmuz'da Türkiye'yi istila etmeye çalışanlardı. Türkiye'nin bölünmesi sana mı kaldı, neredeydin? Bugün bu mücadele ortaya konulurken, evlatlarımız bir taraftan, güvenlik kuvvetlerimiz terörle mücadeleyi bu ülkenin bölünmemesi için, bu ülkenin birliği için, bu ülkenin bütünlüğü için, bu ülkenin selameti için gerçekleştirmeye çalışırken, milletimizin kararı da Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bölümünün kararlığı da, Milliyetçi Hareket Partililerin kararlığı da terörle mücadelede hükümetin ortaya koyduğu terörle mücadele kararlılığının yanında dimdiktir. Kendi tabanını anlamayan, kendine oy veren insanların anlayışını, inisiyatiflerini, düşüncelerini anlamayan bir siyaset tarzı ile karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde bilmenizi istiyorum. Siyaseti kutuplaştıran, siyaseti gerginleştiren bir anlayış da ortadan kalkacaktır. Siyaseti bir araya getirebilen, artık hizmet edebilen marjinal yani çok uç düşünceleri bir şekilde, normali, yani Türkiye'nin normalini iktidara taşıyabilecek bir anlayışın sistemi tam da bu 16 Nisan'da oylayacağımız sistemdir. Bakınız 14 yıldır Türkiye büyük adımlar attı ama 3 yıldır bu ülkeyi patinaj ettirmeye çalışıyorlar. Eğer güçlü bir siyasi idare olmasa, kuvvetli bir idare olmasa 3- 4 yıldır karşı karşıya kaldığımız olaylara teslim olan bir anlayış gerçekleştirirdik. Millet arkasından çekilmedi, reyi ile oyu ile çekilmedi. Şimdi şunu çok net söyleyeyim; biz birinci sıçramamızı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci sıçramamızı gerçekleştireceğiz ve bu ikinci sıçramamızı gerçekleştirmek için inşallah, niyazlarımız, dualarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz ortaya koyduklarımız tamamen onun içindir. İşte bunu da bu sistemle beraber yapacağız."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Bakanın salona gelmesi

- Partililerin bakanı karşılaması

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222204

==================================================

11)METİN FEYZİOĞLU: YENİ ANAYASAYI NERDEN TUTSAN, ORADAN KOPUYOR



TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni Anayasayı eleştirerek, "Davaya davamızın haklı olduğuna inanç noktasında kimsenin bir sıkıntısı yok. Tam aksine anayasa değişikliği paketini satışa sunulan bir ürün gibi düşünürsek bu ürünün satılabilirliği yok. Nerden tutsan oradan kopuyor" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesinde düzenlenen 'Anayasa değişikliğini tartışıyoruz' programına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuşması olarak katıldı. Referandumdan 'hayır' çıkacağını öne süren Feyzioğlu, 'evet' ve 'hayır' diyeceklerin birbirini suçlamasının anlamsız olduğunu söyledi. Referandumdan 'hayır' çıkması durumunda Cumhurbaşkanının ve başbakanın yerinde kalacağını anlatan Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Başbakan yerinde kalacak, yerinde kalması için uğraşıyoruz. Başbakanı Cumhurbaşkanı kaldırmasın diye. Siyasi parti genel başkanları kalacak siyası partiler kalacak. İyi de ne değişecek. Bakın ben size söyleyeyim. Biz bir milli dava işiyiz. Ak partilisi, Halk partilisi, MHP’lisi, PKK’ya 'defol git demiş' olan HDP’lisi partilisi partisizi hepimiz. Memleketin bir meselesi olmuş. Bir milli mesele olduğunda bir araya gelmenin tarif edilemez bir mutluluğunu yaşayacağız. Bu mutluluk bu gurur sadece millet olmanın bilinicini yaşayanlara has bir mutluluk ve gururdur. Biz 17 Nisan’da bir kez daha millet olduğumuzu haykıracağız. Evet verende hayır verende bizden o halde evet verenin hayır verinin suçlamanın bir anlamı yok. Sanıyorum bunu yavaş yavaş anlamaya başlayacak herkes. Ancak hayır çıktığında hayırda umut var diyoruz ya hayır çıktığında biz millet olmanın ne demek olduğunu yaşayarak bir kez daha öğrenmişken siyasi partilerin her cinsi her rengi kendi içinde bir şey öğrenecek" dedi.



“16 NİSAN’DA BAYRAMIMIZ VAR

16 Nisan’da yapılacak olan referandum oylamasının Türkiye’nin düğünü olacağını kaydeden Feyzioğlu, "17 Nisanı anlatıyorum. Her siyası partinin içinde radikal diğerini yok sayan diğerini düşmen edenler iki üç adım arkaya çekilecek. Hadi siz biraz dinlenin denilecek. Ancak bir diğerinin kendi gibi düşünmeyeni kendine oy vermeyeni kendinden farklı olanı anlamaya çalışan kucaklamaya çalışan ve hep birlikte 79 milyon Türk milletiyiz diyenler her siyasi partide üç adım öne çıkacak. İşte dostlarım o Türkiye’nin tekrar çağdaş uygarlık yoluna dönmesidir. Tekrar Mustafa Kemal Atatürk çizdiği çizgiye dönmesidir. Bilimin, fenin, sanatın ışığında uygarlık yarışına eskisinden daha da kararlı bir şekilde dönmesi durumudur. 16 Nisanda düğünümüz var, bayramımız var, 16 Nisan hepimizin günüdürö diye konuştu.



"SATMAK İSTEDİKLERİ MAL BOZUK"



Kendi davalarında haklı olduklarını savunan Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Davaya inanmak davanın önce haklı olduğuna sonra kazanılabileceğine inanmaktır. Davaya davamızın halkı olduğuna inanç noktasında kimsenin bir sıkıntısı yok. Tam aksine anayasa değişikliği paketini satışa sunulan bir ürün gibi düşünürsek bu ürünü satılabilirliği yok. Nerden tutsan oradan kopuyor. Demek ki bizim davamız haklı bir dava. Bizim davamızda anlatmaya çalıştığımız doğru. Biz çünkü anlatmaktan çekinmiyoruz. Biz sövmeden, hakaret etmeden tehdit etmeden anlatıyoruz. Biz anlattıkça bize verilen cevap ney, elektriğini kestim, işten attım, yola sokmadım, salonunu iptal ettim. Bir sürü sövme bir sürü hakaret. Demek ki satmak istedikleri mal bozuk. Ancak satacağı mal bozuk olanlar o ruh haliyle bağırır çağırırlar tehdit ederler."



Konuşmaların ardından salondakilerle birlikte İzmir Marşı'nı söyleyen Metin Feyzioğlu, programından sonra Çorlu'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü



------------------------------



-Salondan görüntü



-Hayır tabelalarından görüntü



-Metin Feyzioğlu'nun gelişi



-Metin Feyzioğlu'nun konuşması



-İzmir marşının söylenmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222223

===============================================



12)'İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR' 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın, 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Trabzon’da düzenlenen etkinlikte darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi gazi olan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Trabzon Valisi Yücel Yavuz, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların anısına yaptığı gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.



15 TEMMUZU UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ



Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bir destan yazdığını belirterek, “Bir milletin şer odaklarına karşı nasıl kenetlendiğini ve nasıl tek vücut olduğunu bizlere göstermiştir. Vatanına, bayrağına ve toprağına sahip çıkmak için bu millet hiçbir tereddüt göstermeden tanklarının önüne yatarak kendilerini bu hain girişime siper etmişlerdir. 15 Temmuz’u asla unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.



15 Temmuz gazileri Yusuf Özgün, Yaşar Yaldız ve Ahmet Yasin Kaşarcı ile eşi Ayla Kaşarcı da, o gece yaşadıklarını izleyenlerle paylaştı. 15 Temmuz gecesi kendisinin ve eşi Ahmet Yasin’in yaralandığını anlatan Ayla Kaşarcı, “O an sadece çocuklarımı annesiz bırakamaktan çok korktumö diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü



------------------------------



-Programdan görüntüler



-Vali Yavuz'un konuşması



-Gazilerden ve salondan genel görüntüler



-Detaylar

Haber-Kamera: FATİH TURAN/TRABZON,()

22.02.2017 - Haber Kodu : 170222212







================================================