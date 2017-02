DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DAMPERİ AÇIK SEYREDEN TIR FACİAYA YOLAÇTI: 2 ÖLÜ

BURSA'da trafikte damperi açık şekilde seyreden TIR faciaya neden oldu. Köprüye çarpan damper ile dorsenin TIR'dan ayrıldığı kazada, arkadan gelen bir otomobilin savrulan dorseye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında İzmir-İstanbul otobanı 6'ıncı kilometresindeki İrfaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 41 UE 460 plakalı TIR, İstanbul istikametine damperi açık bir şekilde seyir halindeyken, köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın damperi köprüye asılı kalırken, dorse 100 metre ileri savruldu. Bu sırada Mudanya istikametine giden 61 yaşındaki Sadettin Koç yönetimindeki 16 GG 887 plakalı otomobil, yola savrulan dorseye çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Sadettin Koç ile eşi 58 yaşındaki Ümmügül Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sadettin ve Ümmügül Koç çiftinin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından TIR sürücüsü durmayarak kaçtı. TIR'ın kupa bölümü kaza alanından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Polis, TIR sürücüsünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Çalışma yapan polis ekiplerinden görüntüler

-Otomobilde hayatını kaybedenler

-Yoldan ve trafikten görüntü

-Ropörtaj

-Fotoğraflar

Haber: Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

21.02.2017 - Haber Kodu : 170221007

====================================

2)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZIN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI



MERSİN'in Anamur İlçesi'nde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Sevim Yenice, yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında acıdan feryat eden küçük Sevim'in çığlıkları, çevredeki vatandaşların yüreklerini parçaladı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, annesi Figen Yenice dışarda gezdiği sırada birden annesinin elini bırakıp yola fırlayan Sevim Yenice'ye, Mahmut Can Pazar'ın kullandığı 43 DU 046 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük Sevim, yaklaşık 3 metre uzağa savrulurken, kızını yerde hareketsiz şekilde gören anne Yenice ise sinir krizi geçirdi.

Mahalle sakinleri anne Yenice'si sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da 112 Acil'i arayıp ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında Sevim'in acıdan attığı çığlıklar, çevredeki vatandaşların yüreklerini parçaladı. Ambulans ise Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Yenice, buradaki müdahalenin ardından Mersin Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden minik Sevim'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil şoförü Pazar'ı ifadesi alınmak üzere karakola götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yerde yatan Sevim Yenice

- Anne Figen Yenice'nin sinir kirizi geçirip feryat etmesi

- Minik Sevim'i çarpan otomobil

- Kaza yerindeki vatandaşlar

- Ambulansların kaza yerine gelişi

- Sağlık ekiplerinin minik kıza müdahale etmesi

- Minik Sevim'in sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansların kaza yerinden gidişi

- Yaşlı bir vatandaşın kaza anını anlatması

- Sürücü ile polisin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220213

===========================================

3)YANGINDA 15 AYLIK BEBEK YANARAK CAN VERDİ



MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, üç katlı binanın bodrum katındaki dairede sobadan çıkan yangında, 15 aylık Buğlem bebek yanarak hayatını kaybetti. Yangın, dün saat 18.30 sıralarında 13 Eylül Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katındaki dairede çıktı. İlknur İregöl (24) ile çocukları Tahir (4), Halil İbrahim (4), Emir (1) ve 15 aylık Buğlem evde olduğu sırada sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne İlknur İregöl, çocukları Tahir, Halil İbrahim ve Emir'i alarak dışarı çıktı. Anne İregöl, Buğlem'i kurtarmak için tekrar içeri girmek istediği sırada dumandan etkilenerek fenalaştı. Çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evin içerisinde yaptığı incelemelerde 15 aylık Buğlem'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen anne İlknur İregöl ile çocukları Tahir, Halil İbrahim ve Emir'i ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan anne ve çocuklarını durumunun iyi olduğu öğrenildi. Talihsiz bebeğin cesedi ise, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yanan evden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

- Dışarı çıkarılan yanan soba kovasından görüntü

- Evin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR/SOMA(Manisa),()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220212

==================================================

4)YANGINDAN ÇOCUKLARINI BATTANİYEYE SARIP ÇIKARDILAR



BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde beş katlı apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri çocuklarını battaniyelere sararak tahliye etti. İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokakta bulunan beş katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Çatı katından koridor ve merdiven boşluklarına kadar gelen dumanlardan çocuklarını battaniyelere sararak tahliye eden apartman sakinleri sokakta yangının söndürülmesini izlediler. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşların görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖ(BURSA),()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220194

===================================================

5)BABASININ TABANCASIYLA OYNAYAN ÇOCUK KENDİNİ VURDU



ŞANLIURFA'da, kurcaladığı babasına ait tabancanın ateş almasıyla bacağına kurşun isabet eden 11 yaşındaki Muhammed Fadıl A. yaralandı. Olay, dün öğleden Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Fadıl A., evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı kurcaladı. Tabancanın ateş almasıyla sol bacağına kurşun isabet eden çocuk yaralandı. Silah sesi duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, çocuğu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Acil servise gelen ambulans

- Yaralı çocuğu ambulanstan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA-()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220176

====================================================

6)GAZİANTEP'TE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

GAZİANTEP'te aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan ve av tüfeği ile tabancanın da kullanıldığı kavgada 27 yaşındaki Muzaffer Şahbudak yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında daha önce alacak- verecek meselesi yüzünden husumet bulunan birbiriyle komşu Güneş ve Şahbudak ailesi fertleri sokakta karşılaştı. Aile fertleri arasında başlayan tartışma, diğer bireylerin de katılımıyla büyüyerek tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Muzaffer Şahbudak, Nuran Kazmacı ve İbrahim Halil Güneş yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan göğsünden vurulan Muzaffer Şahbudak, Dr. Ersin Arslan Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Muzaffer Şahbudak'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerindeki boş kovan ve fişekleri toplayıp inceleme yapan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Ramazan Ş. ve Nebi G.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olayın yaşandığı sokak

- Sokaktaki polis araçları

- Polislerin çalışması

- Yerdeki kan izleri ve mermi kovanları

- Polislerin olay yerinden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,()

21.02.2017 - Haber Kodu : 170221002

====================================================

7)CADDE ORTASINDA SİLAHLI VE BALTALI KAVGA: 1 YARALI

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan baltalı ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mahmutesatbey caddesi üzerinde karşılaşan 30 yaşındaki Osman K. ile 43 yaşındaki İzzet A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra taraflardan İzzet A. belindeki baltayı çıkarırken, Osman K.'da belindeki tabancayı çıkardı. Osman K.'nın tabanca ile kurşun yağdırdığı İzzet A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Osman K. olayın ardından yaya olarak kayıplara karışırken, İzzet A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulunsla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Bacağından yaralanan İzzet A. daha sonra Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kaçan VE 10 gün önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada balta ve silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Yaralının görüntüsü,

-Olay yeri genel görüntüsü,

-Olay anı güvenlik

-Kamera görüntüleri

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220203

====================================

8)ANAMUR'DA SAHTE İÇKİDEN BİR ÖLÜM DAHA



MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, sahte içkiden ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Anamur Özel ANAMED Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gördükten sonra önceki gün yaşamını yitiren 57 yaşındaki Yavuz Koruk'un ardından emekli kütüphane müdürü 68 yaşındaki Abdulkadir Erdoğan da dün hayatını kaybetti. Evinde fenalaşınca Özel Anamur ANAMED Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk bulgulara göre sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Erdoğan'ın ölümün kesin nedeninin belirlenmesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla netlik kazanacak. Ölmeden önce görme kaybı yaşayan ve sahte içki zehirlenmesi saptanan Yavuz Koruk'un cenazesi ise dün sevenlerinin gözyaşları arasında Ören Mahallesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koruk'un yakını Avukat Hüseyin Seymen, "Anamur sevdalısı bir insanı zamansız kaybettik. Maalesef Anamur'da bol miktarda kaçak içki satılıyor" dedi.



BAŞHEKİM: İLK BULGU METİL ALKOL



Hastane Başhekimi Op.Dr. Yücel Yücetürk ise, vakaların önce zehirlenme olarak geldiğini ancak hekim arkadaşların klinik bulgularına bakıldığında bunun bir metil alkol zehirlenmesi olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine adli bildirimde bulunduklarının altını çizen Başhekim Yücetürk, "Hukuki süreç başlamıştır. Vakalarla ilgili savcıların otopsi talepleri oluyor. Şu ana kadar bir vakamız Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İkinci vaka içinde savcılık inceleme başlattı" dedi. Daha önce Anamur da zaman zaman kaçak içki operasyonu yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Koruk'un ölümünün ardından bu yöndeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Mezarlıktan görüntü



-Taziye görüntüsü



-Polisin sahte içki kontrolü



-Avukat Hüseyin Seymen ile rop



-Hastane Başhekimi Operatör Doktor Yücel Yücetürk ile rop



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR,(MERSİN),()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220195

============================================

9)DERE YATAĞINA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde 32 yaşındaki Engin Miktariye köprüden dere yatağına devrilen odun yüklü traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Karacaağaç Mahallesi'nde oturan Engin Miktariye, 48 U 1827 plakalı traktörünün römorkuna yüklediği odunları ilçe merkezindeki bir tanıdığına götürmek için yola çıktı. Ballık mevkiindeki Delice Deresi'nin beton köprüsünden geçtiği sırada sürücünün kontrolünü kaybettiği traktör, yoldan çıkarak yaklaşık 2 metreden dere yatağına devrildi. Sürücü Engin Miktariye, ters dönen traktörün altında sıkıştı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Engin Miktariye'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı haber alıp gelen Miktariye'nin yakınları fenalık geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından Engin Miktariye'nin cenazesi otopsi için Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Fenalık geçiren yakınları

- Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220205

===================================================

10)OTOMOBİL, KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI



ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin, park halinde kamyonete yandan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Emek Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 PP 057 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, park halindeki 09 JM 960 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Kubilay Özçelik (22) ağır, Volkan Eker (20) ve Can Demir (20) ise hafif şekilde yaralandı. Başına darbe aldığı ve kan kaybettiği belirtilen Özçelik, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Eker ve Demir ise Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Kaza yerinden görüntü



- Ambulansta müdahale edilen yaralı



- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması



- Ambulansın kaza yerinden gidişi



- Hurdaya dönen otomobilden görüntü



- Otomobilin içinden görüntü



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220211

========================================

11)'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI



KONYA'da bıçaklama olayına karışan 3 şüpheli polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında polis aracına çarpan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Millet Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gedavet Parkı'nda 22 yaşındaki Hamza Türk'ü karnından, aynı yaştaki Şehid Sibgatullah Atak'ı da elinden yaralayan şüpheliler daha sonra 42 LF 035 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ters yönde trafikte bir süre gittikten sonra önünü kesen 42 A 2855 plakalı polis aracına çarptı. Polis ve şüpheliler kazayı yara almadan atlattı. Araç sürücüsü Alican D., araçtaki Mehmet T. ve Serhat E. yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler ekip otosuna alınırken polise güçlük çıkarttı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olay yeri detay

- Şüphelilerin konuşmaları

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

21.02.2017 - Haber Kodu : 170221008

=============================================

12)ANTALYA'DA POLİS MEMURU EVİNDE İNTİHAR ETTİ



ANTALYA'da polis memuru 44 yaşındaki Akran Öztürk, evinde beylik tabancasıyla başından kendisini vurarak intihar etti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Akran Öztürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini üzerine oğlunun bulunduğu odaya gelen annesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Akran Öztürk'ün yaşamını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından mesai arkadaşları ve polis memuru olan eşi de eve geldi. Aynı şubede görevli eşi uzun süre gözyaşı döktü.

Sağlık, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra 2 çocuk babası Arkan Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da gelerek inceleme yaptı, olay hakkında bilgi aldı. Celal Uzunkaya yaptığı açıklamada, "Üzücü bir olay. Bilinmeyen bir nedenle intihar etmiş. Herhalde içine kapanık bir yapısı var, stres var. Bunu dışarı yansıtmadığı için sorunu büyütmüş ve intihar etmiş. Aslan gibi bir kardeşimiz. Teşkilatımızın başı sağolsun" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Polis araçlarının görüntüsü

-Ambulansın görüntüsü

-Evin önünde polislerin görüntüsü

-Binanın dış plan görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

-Emniyet müdürünün gelmesi

-Röp: Celal Uzunkaya ( Emniyet Müdürü )

-Cenaze aracının morga gidişi

-İntihar eden polisin ailesi ile birlikte resmi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220197

===============================================

13)KÜTAHYA VALİLİĞİ ÖNÜNDE USTURA İLE İNTİHAR GİRİŞİMİ



KÜTAHYA'da işsiz olduğunu belirten evli 3 çocuk babası 40 yaşındaki İbrahim Toy, Valilik önünde usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı.

Olay dün saat 17.30 sıralarında Kütahya Valiliği önünde meydana geldi. İşsiz olan İbrahim Toy, Valilik binasına girmek isteyince görevli polisler mesai saatinin bitmesi nedeniyle içeriye alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Toy cebinden çıkardığı usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Toy'u takviye gelen polisler intiharından vazgeçirmeye çalıştı. İbrahim Toy polislere 'Hakkınızı helal edin' diyerek Kelime-i Şehadet getirip elindeki usturayla boynunu hafif şekilde kesti. Bir polis memuru, sigarasını yakmak için yaklaştığı Toy'un dalgınlığından yararlanıp elindeki usturayı alarak etkisiz hale getirdi.

Boynunu hafif şekilde kesmesi nedeniyle ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İbrahim Toy, kendisine iş bulunması için Valiliğe geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-İbrahim Toy'un elinde ustura ile Valilik önünde intihara kalkışması,

-Polislerin ikna çabaları,

-İbrahim Toy'un usturayı boğazına dayayıp polislere 'Hakkınızı helal edin' demesi,

-Toy'un etkisiz hale getirilip ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220196

=======================================

14)BAKAN ZEYBEKCİ'DEN EGE'YE EXPO ÖNERİSİ

EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) 25'nci yıl resepsiyonunda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iş adamları ve yerel yönetimlerle bir araya gelerek Ege Bölgesi'ni kapsayan bir EXPO yapılabileceğini, İzmir'in ise serbest bölgeler kenti olacak şekilde yeniden planlanabileceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) 25. yıl davetine katıldı. Hilton Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe, Bakan Zeybekci'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Gecede bir de protokol krizi yaşandı. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Bakan Nihat Zeybekci'nin oturduğu masada kendisine yer ayrılmayıp başka masaya yönlendirilmesine kızarak 'protokol hatası yapılmış' diyerek salonu terk etti.

EGEV'in 25'nci yıl resepsiyonunda davetlilere hitap eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuşmasının başında "Size bir emanet getirdim" diyerek Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti. Zeybekci, "Biliyorsunuz bugün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Kurula da Başbakanımız Binali Yıldırım başkanlık ettiği için yanına gidip, bu geceki toplantıdan bahsettim. Konuyu iletince hatta EGEV dediğimde bana 'Hadi git. Hem hemşerilerime benim selamlarımı ilet' dedi. Bu sayede şimdi sizlerle birlikteyim" diye konuştu.

"İZMİR'İ YENİDEN PLANLAYALIM"

İzmir'in daha önce girdiği EXPO yarışını talihsizlik nedeniyle kazanamadığı, ancak Ege'nin kendi EXPO'sunu yapabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, İzmir'in Ege'deki diğer illerle birlikte bunu yapabileceğini belirterek, "Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu akşam bu salonda bulunan tüm siyasiler, yerel yönetimler ve işadamları bir araya gelip bunun için bir çalıştay yapalım. Böylece bir yol haritası belirleyelim" dedi. Zeybekçi, ayrıca iş adamlarına İzmir'in serbest bölgeler kenti olması için birlikte şehri yeniden planlama teklifinde bulunarak, "İnanıyorum ki, birlik ve beraberlik içinde bu kente bir tuğla koymak adına bunu başarabiliriz. Böylece kentimiz Türkiye'ye ve dünyaya örnek olur" diye konuştu.

"İZMİR TEKNOLOJİ BAŞKENTİ OLABİLECEK GÜCE SAHİP"

Ege'nin son derece nitelikli insan gücüne de sahip olduğunu söyleyen Zeybekci, "Teknolojiyle bu insan gücünün buluşması gerekir, özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerini üretimi konusunda Türkiye'nin başkenti olabilecek güce sahipsiniz. Sadece bu değil; rüzgâr türbinleri dalga teknolojileri yine bu kentte neden yapılmasın? Bilgiyi üreten olmadığımız sürece edilgen olduğumuz sürece dünyada söz sahibi olamayız. İzmir her anlamda bu güce sahip" dedi.

"AYRIMCILIK YAPMADAN ÇALIŞTIK"

Geçtiğimiz yıl İzmir'e 200 milyon liralık ihracat desteği de verdiklerini belirten Zeybekci, 2017'de ihracatta yüzde 10 civarında büyüme beklediklerini de söyledi. Nihat Zeybekci, 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' düşüncesiyle çalıştıklarını, öte yandan 'mevzubahis Ege ise gerisi teferruattır' diyerek ayrımcılık yapmaktan kaçındığını ifade ederek, "Allah şahidimdir ki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da benden istediklerini elimden geldiğince yaptım. Ege ekonomisinin daha da büyümesi için gayret sarf ediyoruz. Bugün ülkemizi 15 Temmuz ihanetine rağmen Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. Ekonomi Bakanı olarak birlik ve beraberlik adına sizin için gereken ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Referandum konusuna da değinen Bakan Zeybekçi, her görüşün kendileri için değerli olduğunu, belirterek, "Merak etmeyin her şey iyi olacak. Türkiye de siyaset normalleşecek. Bu sistem çok zorda kaldığınızda güçlükler üreten bir sistem. Bir gecede yüzde 1000'i bulan faizleri yaşadık. Anayasa kitapçığı atıldığı diye bankalar battı. Kitapçığın bugüne gelen borçlanma senetlerinin maliyeti 600 milyar TL. Bunlar yatırıma yönelseydi bugün farklı noktalarda olurduk. İşte bu sistem zorda kaldığında sorunlar üretebiliyor derken bunları kast ediyorum. Şimdi 339 oyla Anayasa değişikliğini millete götürüyoruz. Endişeniz olmasın; normalleşeceğiz. Sağ, sol herkes ortada; uzlaşmada, hoşgörüde buluşacak. Uçlar ise yine aynı kalacak ama ana merkez ortaya yanaşacak" dedi.

"EGE BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ MERKEZİ OLSUN"

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Vakfın 1992 yılından beri kent ve bölge ekonomisine katkı verdiğini amacının da bölgesel kalkınmayı arttırmak olduğunu söyledi. Ege Bölgesi'nin yeniden bölgesel kalkınmada Türkiye'nin 2023 hedeflerine, yani Cumhuriyet'in 100. yılında, çağdaş uygarlık yolunda Atatürk'ün hedeflerine ulaşmada önemli paya sahip olacağını vurguladı. Ege Bölgesi'nin ülkenin yenilenebilir enerji merkezi yapılmasını da isteyen Susam, "Havacılık ve savurma sanayisinde de Ege, diğer illere önderlik yapabilir. Diğer yandan bölgemiz artık biran önce Limanlar Bölgesi haline gelmeli. Liman özelliği ve avantajları daha etkin kullanıp, turizmi, sanayiyi dünya ile buluşturalım; lojistiğin merkezi yapalım. Yeni çıkan Serbest Bölgeler Kanunu ile Ege, son derece avantajlı konuma gelmiştir. Tarım ve hayvancılığı da bir güç olarak görmeliyiz. Bu gücü bilgi, Ar-Ge ve teknoloji ile birleştirip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ile EGEV Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda İzmir Valisi olan Erol Ayyıldız, katılımı nedeniyle Bakan Nihat Zeybekci'ye teşekkür plaketi verdi. Plaketin ardından EGEV'in 25. Yıldönümü pastası kesildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Salondan görüntü

- Davetlilerden görüntü

- Bakan Zeybakci'nin konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Timur TARLIĞ-Mehmet GÜNEY/İZMİR,()

21.02.2017 - Haber Kodu : 170221003



21.02.2017 - Haber Kodu : 170221004



21.02.2017 - Haber Kodu : 170221005

================================================

15)ŞIRNAKLI ÇOCUKLAR, FUTBOL MAÇINDA POLİSLERİ YENDİ



EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, 'Yanınızdayız' projesi kapsamında Şırnak'taki öğrencilere 1200 futbol topu ile satranç takımları dağıldı. Dağıtım töreni ardından çevik kuvvet polisleri ile çocukların oynadığı futbol maçında çocuklar, polisleri 2-0 yendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak'ta terör örgütü PKK karşı yapılan operasyon ardından terör örgütlerine karşı yapılan mücadeleyi bilgilerdirme ve önleme faaliyetleri ile desteklemeyi hedefledi. Bunun yanı sıra terör örgütlerinin başlıca eleman kaynağı olan kentteki ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin, terör örgütü mensuplarının yönlendirmesiyle istismar edilmesini önlemek, provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak, gençlerin devlete olan güvenlerini pekiştirmek amacıyla 'Yanınızdayız' projesi başlattı. Proje kapsamında Şırnaklı çocuklar için gönderilen 1200 futbol topu ve satranç takımları Vali Ali İhsan Su ve Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy'un katımıyla yapılan törenle çocuklara dağıtıldı. Vali Ali İhsan Su, çocukları mutlu etmek amacıyla böyle bir projenin uygulandığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümü'zün çocuklarımıza yönelik 'Yanınızdayız' projesi kapsamında yavrularımıza onları mutlu etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümü'zce temin edilen topları ve satranç takımları çocuklarımıza dağıttık. Bu amaçla çocuklarımıza 1200 top, 1800 satranç takımı dağıtıyoruz. Bizim geleceğimiz çocuklarımızdır. Onların güzel yetişmesi, mutlu olması, huzurlu olması, geleceğe güvenle bakması hepimizin görevidir. Bu amaçla da hep birlikte bütün eğitim camiası ve ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Proje kapsamında öğrencilere futbol topu ve satranç takımlarının dağıtılmasından sonra çevik kuvvet polisleri ve çocuklar okul bahçesinde Vali Su'nun başlama vuruşuyla çift kale futbol maç yaptı.10 dakika oynanan maçta öğrenciler çevik kuvvet polislerini 2-0 yendi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Vali Su'nun okula gelişi

-Vali'nin öğrencilerle sohbet etmesi

-Hediyelerin dağıtılması

-Vali Su'nun açıklamaları

-Polis ve çocukların maç oynamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220173

=====================================



16)KANARYA TUTKUSU İLE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULDU



BOLU'da oturan 38 yaşındaki Nevzat Akın, eşinin isteği ile eve aldığı kanaryadan etkilenerek kuş bakıcılığına başladı. Evinin yanında 250 kanaryanın yaşadığı kuş evi kuran Akın, alkol, kahvehane gibi alışkanlıklarından kurtuldu.

Beyaz eşya fabrikasında işçi olarak çalışan Nevzat Akın, 2002 yılında eşinin isteği ile eve kanarya aldı. Kanarya için eve özel bir kafes yapan Akın, kanaryanın yanına çiftleşmesi için 'Yorkshire' cinsi bir kanarya daha aldı. Anavatanı İngiltere olan kanaryadan etkilenen Akın, zaman içinde kanaryaları çoğalttı. Akın, sayıları artan kanaryalar için evinin yanında küçük bir oda yaparak kuş evi kurdu. Akın, 2003'de bu kanaryalardan biriyle katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Ödülü almasının ardından kanaryaya olan sevgisi daha da artan Akın, şu anda 250 kanaryanın bulunduğu bir kuş evine sahip.

Her sabah erken saatlerde kalkıp işe gitmeden önce kuşların bakımını yapan Akın, akşam eve gelince de kuşların yanına giderek onlarla saatlerce zaman geçiriyor. Akın, ürettiği kuşlarla girdiği uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde ederek kupa ve madalyalar kazandı. Akın, kanaryalar ile ilgilenirken alkol ve kahvehane gibi alışkanlıklarını da bıraktı.

Kanarya merakının 2002 yılında eşinin eve kanarya istemesiyle başladığını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"Önceden kahvehane ve alkol alışkanlığım vardı. Kuşlara olan ilgim arttıkça, bu alışkanlıklarımı bıraktım. 2003 yılından bu zamana kadar girdiğim bütün yarışmalarda dereceler aldım. Türkiye'de bu sevgi aşırı derecede var. Bolu'da 13 üretici dernek kurduk. Türkiye Kafes Kuşları Federasyonuna da derneğimizi üye yaptık. Güzel bir hobi. Herkesin bir hayvan sevgisinin olması isterim. Her sabah 05.30'da kalkarak işe gideceğim saate kadar onların bakımını yapıyorum. İşten çıkınca da kuşlarımın yanına geliyorum. Kuşlarımla huzur buluyorum."

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kanaryalardan görüntü

-Nevzat Akın'ın kanaryaların bakımını yapması

-Akın'ın aldığı ödüllerden görüntü

-Nevzat Akın ile röp

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,()

20.02.2017 - Haber Kodu : 170220187

====================================================