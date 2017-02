DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAKAN ÖZHASEKİ: İSTANBUL'DA DEPREM OLURSA FELAKET OLUR



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da olası bir depremde felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "İstanbul'da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030'a kadar Marmara'da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz" dedi. Kalseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen 'Gelecek Kayseri'de' temalı geleneksel ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy ve KTO üyeleri katıldı. Törende açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığım büyüdüğüm yerde rabbim bana hizmet etme imkanı verdi. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve vicdan rahatlığı ile ayrıldım. Şimdi ise bana görev verdiniz. Görevimi yapmaya çalışıyorumö diye konuştu. Terör konusuna değinen Özhaseki, "Doğu'da hendek kazan teröristler vatandaşların evlerini tarumar ettiler. Evlerin içine el yapımı bombalar yerleştirdiler. İşte oraları temizliyoruz. Evleri yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan Türkiye'yi depreme hazırlamaya çalışıyoruz. 6'nın üzerinde son yüzyılda 60'a yakın deprem olmuş. 82 bin insan ölmüş. Özellikle ülke için Marmara depremi çok tehlikeli. İstanbul'da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030'a kadar Marmara'da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah insanlarımızın rahat etmesini istiyoruz. Kadere eyvallah diyorum ama bunun çaresi de hazırlıklı olmaktırö ifadelerini kullandı.15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını belirten Özhaseki, "Bir grup darbe yapmaya çalıştı. 250 kişi şehit oldu. 2 binden fazla insanımız yaralandı. Meclisi bombalamışlar Avrupa ülkelerinden birisi dolu dolu (geçmiş olsun) diyemedi. Hani demokrattınız? Siz darbeye karşı değil misiniz? Akıllarındaki soru? Nasıl başarısız olduk? Böyle bir rezillik var mı?ö diye konuştu. Anayasa konusuyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Referandumda herkes istediği kararı verecek. Evet verene de hayır verene de saygı duyarız. Şuan ki sistemde Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde yargılanamıyor. İkili sistem hakikaten sürmez. Şimdiki yeni sistemde Cumhurbaşkanı her attığı imzadan sorumlu. Türkiye'ye istikrarlı hükümetler lazım. İstikrar olmazsa yürümez. Güçlü olmazsak bu coğrafyada bizi yaşatmazlar. Bir yanda da (Cumhurbaşkanı sizde, hükümet sizde daha ne istiyorsunuz) diyorlar. Emin olun kendimiz için istemiyoruz. Eski yapı güçlü değil. Bu yapı olduğu sürece kavgalarla gün geçiririz. İnşallah hayırlısı olurö diye konuştu.

2)KAYIP GENCİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU



İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir su kuyusunda ölü bulundu.

Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Coşkun, geçen 12 Şubat'ta Bolu'dan gelen teyzesi Esma Koç'u görmek için dedesi Ahmet Koç'un Esatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Dedesinin evinden kendi evlerinde unuttuğu USB belleği almaya gideceğini söyleyerek ayrılan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Coşkun'dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek oğullarının gidebileceği yerleri aradı. Coşkun'u bulamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Coşkun'un gittiği güzergâh üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda Ahmet Coşkun'un en son evinin 150 metre ilerisindeki plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken görüntülendiği öğrenildi. Coşkun'un cep telefonunun IMEI numarasını alan polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Manisa'nın Yunusemre İlçesi Recepli Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeden sinyal aldı. Harekete geçen ekipler, Ahmet Coşkun'un cansız bedenini bir su kuyusunda buldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Ahmet Coşkun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ÜVEY BABA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir su kuyusunda ölü bulunması ile ilgili sürdürülen soruşturmada tüyler ürperten cinayet ortaya çıktı. Talihsiz gencin cesedinin ayağına taş bağlanmış halde kuyuda bulunması üzerine harekete geçen polis, aile üyelerinin ifadesini aldıktan sonra gencin üvey babası M.M.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.M. ifadesinde, Çoşkun'u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

====================================================

3)ORMANDA MAHSUR KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AKUT KURTARDI



FETHİYE'de gezintiye çıktıkları ormanda kaybolan üniversite öğrencileri Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 2.5 saat sonra kurtarıldı. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nden Kayaköy Mahallesi'ne tatil için gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Af Kule'yi görmek için dün saat 17.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. Yanlış patikaya girerek yolunu kaybeden iki kişi havanın kararması üzerine el feneriyle yollarını devam etti. Yürüyüş sırasında el fenerini de kaybeden Aldaş ve Karaman Sarnıç Mevkii'ne 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda mahsur kaldı. Bunun üzerine Aldaş ile Karaman jandarmayı aradı, ormanda mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) de öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. AKUT ekibi ormanlık alanda ateş yakarak ısınmaya çalışan ikiliye, gece saat 22.00 sıralarında ulaştı. Sağlık durumları iyi olan Aldaş ve Karaman AKUT ekibi ile birlikte yürüyerek ormanlık alandan çıktı.

El fenerlerini kaybettikleri için yol işaretlerini göremediklerini ve yollarını kaybettiklerini belirten Selahattin Aldaş, 2.5 saatlik bekleyişin ardından AKUT ekibinin kendilerine ulaştığını söyledi. Ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlatan Aldaş, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

AKUT Fethiye ekip sorumlusu Fatih Işık ise, "İhbar üzerine operasyona çıktık. İkili telefon yardımıyla bizi yönlendirdi ve kendilerine ulaştık. Işık yetersiz olduğu için hareket edememişler. Bizde bulunduklarını yerden ayrılmamalarını istedik. 1 kilometrelik yürüyüş ardından iki kişiyi güvenli yere ulaştırdık" dedi.



4)DAĞDA MAHSUR KALAN PORTAKAL İŞÇİLERİ KURTARILDI



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde dağda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan 3 portakal işçisi itfaiye, AFAD ve jandarmanın çalışması sonucu 3 saatte kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde portakal toplama işinde çalışan 20 yaşındaki Ümit Çinkılıç, 21 yaşındaki Aziz Ayyıldız ve 34 yaşındaki Nusret Kanbal, dağda gezintiye çıktı. İşçiler, Beydağları'nın uzantısı Kesmeboğazı'ndaki Hasan Amca Deresi mevkiinde dağlık alanda mahsur kaldı. Aşağı inemeyen 3 işçi, dün saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine işçileri kurtarmak için AFAD, Kemer İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti.

Cep telefonuyla irtibata geçilen işçilerin yerini tespit eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. 3 işçi saat 17.00 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak indirildi. İşçileri yanında çalıştıran Hasan Yılmaz, sabah 3 işçiyi bölgeye kendisinin getirdiğini belirterek, Nusret Kanbal'ın kendilerini arayarak telefonla konum atmanın nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştığını ve ilk başta kaybolduklarını söylemediklerini kaydetti.

İşçilerden Nusret Kanbal, gezi amaçlı yukarı çıktılarını daha sonra inemediklerini söyledi. 3 işçi ifadeleri için karakola götürüldü.

Ekipler mahsur kalan işçileri getirirken yol üzerinde jeneratör ve yaklaşık 300 metre civarında kablo da buldu. İşçiler kendilerine ait olmadığını belirttiği jeneratör ve kabloya el konuldu.



5)HELİKOPTER DÜŞTÜ İHBARI NİĞDE'Yİ AYAĞA KALDIRDI



NİĞDE 'de 112 Acil'e gelen 'Askeri helikopter' düştü ihbarı, kentte paniğe neden oldu. Dağlık alanda bir saat helikopteri arayan ekipler ve vatandaşlar, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkması üzerine rahat bir nefes aldı.

Dün saat 19.30 sıralarında 112 Acil Merkezi'ni arayan kimliği belirsiz bir kişi kent merkezinin 10 kilometre uzağındaki Hançerli Mahallesi yakınlarında dağ kesime askeri helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla bölgede bir saati aşkın süre arama yapan ekipler, bahsi geçen helikoptere rastlamadı. Askeri makamlarla görüşen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarın asılsız çıkması üzerine, hem arama yapan ekipler, hem mahalle sakinleri rahat bir efes aldı. Polis ve jandarma asılsız ihbarda bulunan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

6)AVM'NİN 7'NCİ KATINDAN DÜŞÜP ÖLDÜ



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşen kimliği belirsiz 17-18 yaşlarındaki kız, yaşamını yitirdi.

Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezinde dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, AVM'nin en üst katındaki pencereden kaldırım taşlarının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kız, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Polis üzerinden kimlik çıkmayan ve 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızın kimliğinin belirlenmesi ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezinin 7’nci katından düşen ve üzerinden kimlik çıkmayan kızın lise öğrencisi 15 yaşındaki Pelşin Dağkıran olduğu tespit edildi. Pelşin Dağkıran'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

7)TOKAT'TA 3 AHŞAP EV YANGINDA KÜL OLDU



TOKAT'ta çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, 02.00 sıralarında Seyit Necmettin Mahallesi'nde bulunan Osman Kaya'ya ait 2 katlı ahşap binada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın bitişikte bulunan Mustafa Yalçın ve Cemil Köse'ye ait evlere sıçradı. Yangında yükselen alevleri fark eden ev sahipleri itfaiye ekipleri ile polisi aradı. Mahalleye gelen polis ekipleri, alevlerin yükseldiği mahallede oturanları polis aracından yaptığı anonsla evlerinden tahliye etti. Polis ekipleri, çıkan yangında duman etkilenerek bayılan ve evin balkonunda bulunan Osman Kaya’nın oğlu Ömer Kaya'yı bulunduğu yerden çıkartarak, ambulansa taşıdı.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Anons üzerine evlerinden çıkan mahalle sakinleri yangına müdahaleyi korku içerisinde izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, 3 ev kullanılmaz hale geldi. Evi yanan Mustafa Yalçın, yangının çıkış sebebini bilmediğini belirterek, "3 ev ile birlikte bizim de ciğerimiz yandı" dedi. Soruşturmaya başlandı.

8)METRUK BİNADA YANGIN



KÜTAHYA'da 3 katlı kullanılmayan boş olan ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Firaki Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir boş olan 3 katlı binada yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Semt sakinleri, binaya zaman zaman madde bağımlısı kişilerin girdiğini, yangının da bu kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini söyledi.



9)DİYARBAKIR'DA 80 KİLO PETN PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ; C4'TEN DAHA ETKİLİ



DİYARBAKIR'daki bir mobilya atölyesinde üretilen ve İstanbul'a götürülmek üzere hazırlanan, yatak bazalarının içerisine gizlenmiş paketler halinde 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen PETN patlayıcının C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu belirtilirken, patlayıcılarla birlikte el bombaları, el yapımı elektrikli patlama kapsülü, patlayıcı anahtar sistemi ve fitil ele geçirildi.

İstanbul'a patlayıcı madde götürüleceği istihbaratını alan Diyarbakır polisi, bu bilgiler doğrultusunda, önceki gün bir mobilya atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, yatak bazaları içerisine gizlenmiş, 89 paketten oluşan ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu belirtilen 80 kilo PETN tipi patlayıcı ile birlikte, 4 el bombası, el yapımı elektrikli patlama kapsülü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



önceki gün yapılan operasyonda ele geçirilen patlayıcılar ve mühimmatlar dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Sergilenen patlayıcı ve ele geçirilen mühimmatlarla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:



"İlimiz genelinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 18.02.2017 ilimizde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine yönelik olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiştir. Mobilya atölyesinde kamyona yüklenen bazalarda kaçakçılığa müessir malzemelerin olduğuna yönelik alınan bilgilere istinaden; bazaların yüklendiği mobilya atölyesinde ve bazaların yüklenildiği kamyon içerisinde yapılan arama neticesinde; 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette 89 adet toplam 80 kilogram PETN tipi patlayıcı (RDX ve C4 tipi patlayıcıdan güçlü), 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alcısı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 2 adet pil ele geçirilmiştir. Konu ile alakalı olarak Diyarbakır ilimizde yapılan çalışmalarda 10 şüpheli şahıs yakalanmış, 6 şahıs bilgi almaları yapılarak serbest bırakılmış, 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda Diyarbakır ilindeki şüpheli şahısların patlayıcı maddenin sevk edileceği İstanbul ilindeki irtibatları deşifre edilerek; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir. Terör ve terör örgütlerine karşı vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla verilen terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."



10)YOZGAT'TA AMATÖR MAÇIN ARDINDAN SAHA KARIŞTI

YOZGAT’ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor takımları arasında oynanan ve rakip takımın son dakikada attığı golle 1-1 berabere sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Yozgatsporlu futbolcular ve sahaya inen taraftar, maçın hakimine tepki gösterdi, kulüp yöneticisi Kadir Arslan çıkan arbedede rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldı. Polis, biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.

Yozgat Bozok Stadyumu'nda oynan maçın ilk yarısını ev sahibi Yozgatspor 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarının son dakikalarında rakip takımın attığı golle karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Yozgatsporlu futbolcularla sahaya inen taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Hakem, polis eşliğinde soyunma odasına alınırken, sahadaki taraftarlarla rakip oyuncular arasında arbede çıktı. Her iki takımın taraftarları birbirlerine kar topu atarken, polis cop ve biber gazı kullanarak taraftarlarlarla futbolcuları dağıtmaya çalıştı. Bu arada çok sayıda taraftar ve futbolcu biber gazından etkilendi, bazı taraftar hafif yaralandı.

Çıkan arbedede rakip futbolcuya vuran bir taraftarı ise polis saha içerisinde uzun süre kovaladı. Polisin müdahalesine tepki gösteren Yozgatspor yöneticisi Kadir Arslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp As Başkanı Ahmet Akgün’ün ise bayıldığı, Kulüp Müdürü İsmail Şenyiğit’in de parmağında kırıklar oluştuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

11)ZONGULDAK'TA AMATÖR MAÇTA KAVGA: 2 YARALI

ZONGULDAK’ta, Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Belediyespor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının ardından çıkan kavga 2 futbolcu yaralandı.

Alaplı Stadı’nda iddialı iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Zonguldak Belediyespor, Alaplı Belediyespor’u 2-0 yendi. Maçın ardından, yenilgiyi kabullenemeyen taraftarlar hakem ve futbolculara saldırdı. Taraftarların attığı taşlardan biri saha kenarında bekleyen Zonguldak Belediyespor’lu Önder'in burnuna isabet etti. Önder'in burnu kanamaya başladı.

Bu sırada ev sahibi takım oyuncuları, eski takım arkadaşları Emrah’ın üzerine yürüdü. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Emrah'da kanlar içinde kaldı. Kavga büyümeden kısa sürede sona erdi. Polis, soyunma odasının dışında bekleyen taraftarları uzaklaştırmak istedi. Uyarıya rağmen dağılmayan taraflara biber gazı ile müdahale edildi.

Olayların yatışmasının ardından kavgada yaralanan Önder ve Emrah, ilk müdahalelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Önder'in burnunun kırıldığı bildirildi.



12)KAYYUM, AMEDSPOR'UN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEMİŞ



TÜRKİYE 2'nci Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, kendileri ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın, Belediye olarak kulübe yardım etmek için adlarının değiştirilmesini ve belediyeden de birkaç kişinin yönetime alınmasını istediğini söyledi. Başkan Edemen, "Takımımıza destek olmalarını istedik. Ama böyle bir karşılık bulduk. Böyle bir yaklaşım bizi üzdü" dedi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede güven tazeleyen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen ve yöneticilerin, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaretlerinde kendilerini şaşırtan bir teklifle karşılaştıkları ortaya çıktı. Ziyarette Başkan Vekili Atilla'nın, kulübe destek olmalarını isteyen Amedspor Başkan ve yöneticilerine, "Kulübün adını değiştirin, yönetime belediyeden bazı arkadaşları alın öyle destek sunarız" dediği belirtildi.

Görüşmenin detaylarını anlatan Kulüp Başkanı Edemen, yeni yönetim olarak güven tazeledikten sonra Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Takımımız daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor idi, 2 yıl önce adı Amedspor oldu. Belediye ile hiçbir ilişkisi kalmadı. Belediye Başkan Vekili ile görüştüğümüzde, kendisi eğer takımın ismi Amed değil de Büyükşehir Belediyespor yaparsak ve yönetime de kendilerinin belirlediği 6-7 kişi alırsak, bize destek olacağını, bunun dışında herhangi bir şey yapacağını söyledi. Yerel yönetimler kentlerdeki takımlara yardımcı olmak zorundalar. Bugün çok basit örnekleri de var. Örneğin Osmanlıspor ve Başakşehirspor kulüpleri belediyeler tarafından destekleniyor. Belediye Başkan Vekilinin yaklaşımını doğru bulmadık. Kendilerine, 'Eğer böyle bir niyetiniz olduysa, geçtiğimiz ay yaptığımız kongrede aday olabilir veya yönetim listesine girmesini talep edebilirdiniz. Bu istekleri, bizim isteğimizle olabilecek şey değildir. Bizim genel kurula gitme gibi bir şansımız olamaz. Bu takım Büyükşehir Belediyespor iken, halktan destek bulmuyordu. Adı Amedspor olduktan sonra, bu desteği buldu. Belediye Başkan Vekili'nin teklifin doğru olmadığını dile getirdik."

Başkan Edemen, isim değiştirme tekliflerinin 'Amed' ismiyle alakalı olduğunu, çünkü Belediye Başkan Vekili Atilla ile görüşmelerinde Atilla'nın, "Neden Amed? Amed diye bir isim yoktur" dediğini de ifade ederek, "Biz de kendisine 'Kulübümüzün internet sitesine girip, kulübümüzün adı neden Amedspor'dur diye yazılar var, onu okuyabilirsiniz' dedik. Amed, Kürtçe bir isimdir. Taraftar bulan, destek gören bir takımın adını değişmesi mantıklı bulmuyoruz. İsim değiştirmeyi bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığını söyledik. Görüşmelerimizi bu şekilde sonlandırdık. Bu görüşmede sadece ben değildim, benimle birlikte 7 yönetici arkadaşım da vardı. Görüşmemizde hem kulübümüzün yönetici hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç de vardı. Kendilerine takımımıza destek olup, takımın başarısına ortak olmasını istedik. Belediyelerde her yıl amatör kulüplere ayrılan bütçeler olur. Biz, bu bütçeden destek almak istediğimizi anlattık. Ama böyle bir karşılık bulduk. Böyle bir bakış açısı, yaklaşım bizi üzdü. Bu konu neden 1.5 ay önce gündeme geldi diye sorular sorulmaya başlandı. Sonuçta biz her ne kadar belediyenin böyle bir tutum içinde olduğunu görmemize rağmen, süreç içerisinde ilişkiler düzelir diye biz biraz zaman verdik" diye konuştu.

Edemen, belediyeye kayyum atanmasıyla kulüplerine bugüne kadar hiçbir nakdi yardım yapılmadığını da belirterek, "Daha önceki belediyeden de çok ciddi bir yardım almıyorduk ama bizi rahatlatacak bir bütçe veriliyordu. Yine görüşmede kayyum, 'Biz zaten size destek oluyoruz, tesislerimizi kullanıyorsunuz' dedi. Belediyenin tesisini kullanan bu kentin takımına iki de bir bu tesisi kullanıyorsunuz diye yüzümüze vurması doğru değildir. O tesis daha önce Büyükşehir Belediyesi ile halkın desteğiyle kuruldu. Bizleri tesislerden çıkaracak bir yaklaşımların olacağını düşünmüyorum. Umarım böyle bir hata yapmazlar" dedi.

13)GÜVERCİN KÜMESİNDE 1 KİLO ESRARA 3 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından yapılan aramada bir evin çatısındaki güvercin kümesinde 1 kilo esrar, işyerinde de ise ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir ev ile iş yerine operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, çatı katındaki güvercin kümesine saklanmış çantada 1 kilo esrar, iş yerinde ise ruhsatsız tabanca ve iki şarjörde 22 kurşun ele geçirdi. Uyuşturucu, tabanca ve kurşunlara el koyan ekipler, Doğan A., Feridun A. ve Beytullah A.'yı gözaltına aldı.

14)BAKAN ARSLAN: YÜKSEK HIZLI TREN'İ BİZZAT KENDİMİZ YAPACAĞIZ



ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ Fabrikası'nda üretileceğini belirterek, "Yüksek Hızlı Tren'i bizzat kendimiz yapacağız, ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz, dünyanın her yerine ihraç edeceğiz" dedi.

Eskişehir'e gelen Bakan Ahmet Arslan ilk olarak Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti. Bakan Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle görüyoruz ki milyonlara varan insanımız Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'in Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya yani Akdeniz'e bağlanması da önemsediğimiz bir koridor. İnşallah onun da gereğini yapacağız" diye konuştu.



Valiliğin ardından AK Parti İl binasını ziyaret eden bakan Arslan daha sonra Porsuk Spor Salonu'nda Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Odunpazarı üye buluşması' toplantısına katıldı. Bakan Arslan burada partililere referandumla ilgili konuşma yaptı.



'DEVRİM'E İNANILSAYDI BUGÜN DÜNYA MARKASINDAN BAHSEDİYORDUK'



Bakan Arslan daha sonra Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret ederek burada üretilen yerli dizel lokomotif motorunu inceledi. Arslan Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in de TÜLOMSAŞ'a yapıldığını belirterek şunları söyledi:



"Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren kullanan ve aynı zamanda inşa eden ülke haline geldik. TÜLOMSAŞ köklü kuruluşlarımızdan biri. TÜLOMSAŞ her zaman iddialı oldu. Bugün değil, Devrim Otomobiliyle iddiasını ortaya koymuştur. Devrim otomobiliyle ilgili TÜLOMSAŞ iddiasını ortaya koyduğunda ülkemiz yöneticileri, ülkemiz idarecileri onlar kadar inansaydı bugün dünya markası otomobillerden, dünya markası uçaklardan bahsetmiş olacaktık. TÜLOMSAŞ bugün demiryolunu sektöründe motor imal eder hale geliyor. Türkiye olarak, Eskişehir olarak, TÜLOMAŞ'ta Yüksek Hızlı Tren yapacağız' diyorlar. Dediğim gibi işçi inanıyorsa geriye bize destek verip yapmak kalıyor. İşte onun için de yeni 96 Yüksek Hızlı Tren setini alırken, sanayi işbirliği programı kapsamında özellikle teknolojinin ülkemize gelmesi ve Yüksek Hızlı Tren'in Türkiye'de yapılmasıyla ilgili şartname koyduk. İlk 20'sini dışarıdan alacağız, sonra kademe kademe TÜLOMSAŞ üretimde daha fazla yer alacak ve son 16'yı bizzat yüzde 100 kendisi yapacak. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Onun dışında o teknolojiyi getirip Yüksek Hızlı Tren'i yapabilir hale geldikten sonra, Yüksek Hızlı Tren'i hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız ve ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı bulunduğumuz coğrafyaya hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz."



TÜLOMSAŞ YENİ BİR DİZEL MOTOR ÜRETTİ



Bugüne kadar birçok lokomotif yapan ve birçok ülkeye ihraç eden TÜLOMSAŞ'ın son olarak 6 silindirli, milli ve yerli olan TLM6V185 adlı yeni bir dizel motor ürettiğini söyledi. Arslan şöyle konuştu:



"Bu motorun son testleri bitti, artık kullanma aşamasında. ARGE'sini de TÜLOMSAŞ'ın mühendisleri işçileri yaptı. Tüm testleri başarıyla geçti. TÜLOMSAŞ bunu artık seri olarak üretir hale gelecek. Sipariş sağladığımızda da haftada bir tane, biraz daha sipariş yoğunluğu arttığında da 3 günde bir motor üretebilecek bir kapasiteye gelecek. Bu tank motoru gibi savunma sanayimiz için de bir sinerji oldu. Sadece yerli milli bir ürün geliştirmiş olmuyoruz milyarlarca dolar katkılar da sağlayacağız. Bu sektörde küresel boyutlu olmak istiyoruz. TÜLOMSAŞ'ta dünyaya hitap edecek, dünyaya hizmet edecek, dünyayla yarışır motorları üretiyoruz. Bize inandıkları için bize her türlü desteği esirgemedikleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanım Sayın Binalı Yıldırım'a, hükümetlerimize çok teşekkür ediyorum."



Bakan Arslan daha sonra TÜLOMSAŞ bahçesinde bulunan Türkiye'nin ilk otomobili Devrim'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



BAKAN ARSLAN BOZÜYÜK'TE



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Eskişehir'de TÜLOMSAŞ Fabrikası'nı ziyaretinin ardından Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.



Bozüyük Metristepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Ahmet Arslan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifini olumlu karşıladığını ifade ederek şunları söyledi:



"Daha önce hükümette görev aldı, devlet idare etmenin ne demek olduğunu sorumluluk alarak gördü. Bakın, bugüne kadar sorumluluk alanların hepsi, 'tek merkezden yönetilmeli bu ülke, çift başlılık ülkeye zarar veriyor' dedi. Kim söylemiyor? Kılıçdaroğlu söylemiyor. Bu ülke ona bir defa sorumluluk verdi. Verildiği sorumluluk dönemindeki hastanelerin durumu herkesin malumu. O yüzden millet 'Hastaneleri yönetmeyene ben ülke yönetimi hiçbir zaman teslim etmem' dedi. Bu millet, yönetimin kime verilip verilmeyeceğini çok iyi bildiği için onu başa getirmez."



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da görüşlerini aktaran Bakan Arslan, "Cumhurbaşkanını seçtiğiniz gün şunu bileceksiniz. Evet, yüzde 50'den bir fazla oyla cumhurbaşkanını seçtim. Bu cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümeti kurmuş olacak, aynı zamanda bakanları atayacak. Dolayısıyla benim hükümetim bu. Benim yerime başkaları karar vermeyecek. Hangi karar şu anki sistemde milletvekilini seçiyorsunuz. Meclise gidiyor milletvekili. Sonra kime başbakanlık görevi verileceği belli değil" dedi.





15)BAKAN EROĞLU:"ATATÜRK BAŞKANLIK SİSTEMİ İSTEDİĞİNİ İFADE ETMİŞTİR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balkan Savaşı'nda şehit olan dedesi topçu asker Hacı Hasan’ın Edirne Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret edip, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, dua okudu. Dedesinin mezarını sürekli ziyaret ettiğini söyleyen Eroğlu, bir gazetecinin Rakka operasyonuyla ilgili sorusu üzerine, "Türkiye'deki güney illerin güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla neticelenmesi gerektiğini belirtti. Eroğlu, "Kahraman ordumuz bunu gerçekleştirdi. Gereği yapılacak inşallah El Bab'dan sonraki geriye kalan hedefteki alanlar teröristlerden temizlenecek. DAEŞ, PKK, PDY, FETÖ gibi hain terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Ak Parti binasına geçen Eroğlu, burada partililere yaptığı konuşma sırasında kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Konuşmasını sürdüren Eroğlu, "İnşallah aydınlık yarınlar da yakındır kardeşlerim. Görüyorsunuz yakın dedim geldi elektrik" dedi. Başkanlık sistemini partililere anlatan Eroğlu, başkanlık sisteminin Türkiye’deki rejmi değiştirmeyeceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bakın rahmetli Atatürk sağ olsaydı, belirli bir süre daha, bu kendi düşüncesi pek çok yazar bunu ifade etti. En doğrusu başkanlık sistemi olduğunu ifade etmiştir. Çünkü başkanlık sistemi iktidarı açısından sürekli karar vermesi açısından ayrıca işlerin çok hızlı yapılması açısından çok önemli. Türkiye stratejik açıdan çok kritik bir noktada. Alacağı karar hakkında ona sor, buna sor diyerek beklemeye tahammülü yoktur. Sürekli ve süratli karar verilmesi gerekir. Bu da ancak başkanlık sistemiyle gelecek. Ve bazı arkadaşlar itiraz eden hayırcılar diyor ki, bu rejim değişikliği. Efendim vatandaşı kandırmayalım. Rejim değişikliği değil, rejimimiz Cumhuriyet. Cumhuriyeti koruyacak olan biziz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıkacak olan biziz. Rejim değişikliği diye bir şey yok. Demokrasi, Cumhuriyet. Siz bunu söyleyenlere inanmayın deyin ki, o hayırcılara, kardeşim 18 maddeyi oku nerede rejim değişiyor. Acaba bunlar gıdayla ilgili rejimden mi bahsediyor. Onuda hatırlatırsanız seviniriz."

16)CHP'Lİ ÖZEL'DEN AK PARTİ VE BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRİSİ



MANİSA'da Haziran Hareketinin düzenlediği panelde konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin ve Devlet Bahçeli'nin tavrının terör örgütlerini memnun ettiğini söyledi.

Manisa'da Haziran Hareketi tarafından Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda referandumda 'hayır' konulu panel düzenlendi. Haziran Hareketi'ni Manisa temsilcisi Bilal Kılıç'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Özgürlük ve Düşünce Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan Milletvekili Özel, son anketlere göre 'hayır' oylarının önde olduğunu söyledi. Özel, "Anketler de öyle gösteriyor. Yüzde 41 kesin 'hayır' diyor. Bir yüzde 32-34 var, kesin 'evet' diyecek. 'Kararımı değiştirebilirim' diyenler üzerinden baktığımızda onların önemli bir kısmının 'evet'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Mesele yüzde 16'lık bir kararsızın ne diyeceğinde geliyor düğümleniyor. Anayasa Komisyonu'na giderken taslak, yüzde 43 'evet' yüzde 41 'hayır'. Komisyon, meclis süreci, ama burada komisyonda ve mecliste bizim yaptıklarımız kadar Barolar Birliği'nin meclisin kapısına kadar yürüyüp biber gazı yemesinden tutun Birleşik Haziran'ın sosyal medyada, sokakta, her yerde ve toplumdaki tüm dinamikleri cesaretlendiren enerjisi ve neşesi, 'hayır' cephesinde yer alan herkesin inanması, içeriği konuşması, sesi yüksek de olsa sempatisi yüksek söylemleri sonucunda ve meclisteki mücadelenin sonucunda iş bir anda değişti. Yüzde 43 olan 'evet' 41'e, 41'de olan 'hayır' yüzde 46'ya yükseldi. 2 puan gerideydik, 4 ila 6 puan ileriye geçtik. Bizim yüzde 41'imizi yeniden ikna etme gibi bir derdimiz yok. Bizim doğru bir dil, yüksek bir motivasyon ama hiç kimseyi ötekileştirmeden, korkutmadan, üzmeden kaygılandırmadan 'hayır'a ikna etmek gibi bir görevimiz var" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BAŞKAN OLSA DA KARŞIYIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilse dahi başkanlık sistemine karşı olduklarını kaydeden CHP'li Özel, "Bugün geldiğimiz noktada kimin olduğu hiç önemli değil. Son söylediğimiz lafı ilk baştan söylüyoruz. Seçilecek ilk başkan da son başkan da Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlık sistemine karşıyız" dedi.

"MHP'DE TABAN YÜZDE 80 HAYIR DİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rağmen MHP tabanının yüzde 80'inin 'hayır' diyeceğini savunan Özel, "Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz gecesi 'Bu Allah'ın bir lütfu' sözünü belki de bu salona Türkiye'de bundan önce defalarca iktidar partisine oy vermiş kişilerin bile kafasının karışık olmasına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hem de disiplinli bir lider partisi olarak görülen bir partinin tabanının yüzde 80'inin bu meseleye 'hayır' diyor oluşuna ve aslında AKP ile çok benzer siyasi geleneklerden gelen sağdaki partilerin dahi 'Okumazsak hayır' ama içeriğini okuyunca bu taslağa 'evet' demesine bakarak herhalde şunu söylemek mümkün. Bu referandum hepimiz için Allah'ın bir lütfudur. Bu referandumda 15 yıldır kendi hegemonyasını kuran, kendi hegemonik dilini ele geçirdiği devlet imkanlarıyla besleyen, sizin doğrunuzun 2.5 televizyon kanalında, yaşatmak ve gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz üç dört gazetede ifade edilirken; onların 47 televizyon kanalı, 25 gazetesiyle kendi yanlışlarını anlatmaya çalıştıkları bir süreçten sonra şimdi işler ne olursa olsun onlar için ters gidiyor" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ MEMNUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ve Malatya'da düzenlediği mitinglerinde söylediği "Kandilden talimat geliyor. 'Hayır diyeceksiniz' diyor. 'Hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?" sözlerini sert bir dille eleştiren Özel, "Dün Elazığ, Malatya'yı gördünüz. İki şeyin üzerine oturtuyor. Birincisi hakaretle, iftirayla bu ülkenin güzel insanlarına, bu ülkenin sevimli insanlarına, bu ülkede doğdukları için ve bu ülkeyi birbirleriyle paylaştıklarıyla seven, meseleyi başka ayrımlarla aralarında duvarlar örmeyen insanlarına diyor ki 'Sizler teröristlerle birliktesiniz'. Oysa aklı başında hiç bir devlet terör örgütlerinin adını anmaz. Der ki; 'Sözde terör örgütü. Terör örgütünün sözde temsilcisi. Terör örgütünün sözde başkanı' Çünkü bomba patlatanın bir tane amacı vardır, adından söz ettirmek. Suikast yapanın bir tane amacı vardır, yaydığı korku üzerinden kendinden bahsettirmek. Bugün tahmin ediyorum onun adını saydığı benin saymayacağım bütün terör örgütleri iktidarın ve Devlet Bahçeli'nin benimsemiş olduğu bu yöntemden çok memnun. Günde 10 sefer 30 kanalda 3 farklı ağızda isimleri anılıyor. Ve onlar sanki bu ülkenin kaderine etki edebilecekmiş güçteymiş, referandumun kaderini belirleyebilecek, bu ülkede kitleleri yönlendirebilecek güçteymiş gibi gösteriliyorlar. Oysa bu ülkenin kaderini sadece ve sadece bir tek grup belirleyebilir" dedi.

