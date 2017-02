DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN KONVOYUNDA KAZA

Bugün toplu açılış törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ettikten sonra belediyeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün belediyeden ayrılması sırasında trafik kazası meydana geldi. Kazada koruma ekibinde bulunan bir polis memuru otobüsün altında kalarak yaralanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten inerek konu hakkında bilgi aldı. Kazadan sonra otobüsten inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan koruma polisinin yanından ayrılmadı. Yaralanan korumanın hastaneye kaldırılmasının ardından Erdoğan'ın otobüsü olay yerinden ayrıldı. Hastaneye kaldırılan koruma polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA BELEDİYESİNİ VE 2.ORDU KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da toplu açılış mitinginin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ve 2.ordu komutanlığını ziyaret etti. Erdoğan basına kapalı 2 saatlik Malatya büyükşehir belediyesi ziyaretinin ardından 2.ordu komutanlığına geçti. 2.ordu komutanlığı önünde bekleyen bir grup vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişi sırasında 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attılar.Erdoğan 2.ordu komutanlığında 50 dakika durduktan sonra önce helikopter ile Malatya Havaalanına geçti oradan hava yoluyla yarınki katılacağı Gaziantep'e gittiği öğrenildi.

2)CİNAYET ZANLISI GASP ETTİĞİ ARAÇLA RESTORANA DALDI: 3'Ü AĞIR, 11 YARALI

BURSA'da cinayet suçundan aranan Okan Aksu, sürücüsünü tabancayla yaralayıp gasp ettiği otomobille restorana daldı. Kazada Orhan Aksu ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralı araç sahibi ile birlikte 11 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün, boş bir arazide kalbinden vurularak öldürülmüş olarak bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan 30 yaşındaki Okan Aksu, bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf Ay'ın kullandığı aracının önünü kesti. Silahıyla Ay'a ateş edip 3 yerinden yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı aracı gasp edip kaçtı. İstanbul Caddesi'nde hızla ilerleyen Okan Aksu yönetimindeki araç, kontrolden çıkıp kentteki ünlü bir köfteci restoranına daldı. Kazada Okan Aksu ile restoranda yemek yiyen 2'si ağır, 9 müşteri yaralandı.Katil zanlısının silahla yaradığı araç sahibi Yusuf Ay ile birlikte 11 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okan Aksu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

VİRANŞEHİR'DE, HAİN SALDIRIDA 1 TON BOMBA KULLANILMIŞ (EK)



3)YARALI BEKÇİ, O ANLARI ANLATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, terör saldırısında yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Patlamanın görgü tanığı bekçi İbrahim Aydoğdu, bakanlara olayı anlattı.

Aydoğdu, aracı lojmanın önüne bırakan teröristin, kaçarken bombayı infilak ettirdiğini belirterek, "Olay sırasında lojman girişinde nöbetteydim. Saat 20.30 sıralarında lojman önüne bir servis aracı geldi. Ben servise doğru gitmek için çıktığımda araçtan inerek kaçan birini gördüm. Sonrasında ise araç patladı. O andan sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu. Kentteki temaslarını tamamlayan bakanlar daha sonra havayoluyla Şanlıurfa'dan ayrıldı.

4)HDP MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ASLAN GÖZALTINA ALINDI

BATMAN'da yargılandığı davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat İlçesi'nde gözaltına alındı.



Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle 8 Şubat günü hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat İlçesi'nde aracıyla seyir halindeyken bugün saat 17.00 sıralarında polis tarafından durduruldu. Polisin Midyat'ta bulunan bir sokakta saat 20.15'e kadar beklettiği Aslan, bir evde akşam namazı kıldı. Yakalama kararının getirilmesi üzerine Aslan gözaltına alındı.



Midyat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen aslan, önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, buradan da ifadesinin alınması için Midyat Adliyesi'ne sevk edildi.

5)AFYONKARAHİSAR'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı kişilerce bacağından vurulan 33 yaşındaki Murat B., yaralandı.



Yeşil Park yakınlarında saat 20.00 sıralarında Murat B. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Gruptan 3 kişi, tartışma sonrası bir otomobille, yaya olarak olay yerinrden ayrılan Murat B.'nin peşine düştü. Dumlupınar Mahallesi Osman Atilla Caddesi'nde Murat B.'nin önünü kesen gruptan, Yahya K. tabancayla Murat B.ye ateş etti. Murat B., bacağından yaralanırken, rastgele çevreye de birkaç el ateş açan şüpheliler, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Murat B., çevredekilerin yardımıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, otomobilin kiralık olduğunu tespit etti, araç kiralama şirketiyle irtibata geçti. Yer belirleme sistemiyle otomobilin bulunduğu noktayı tespit eden polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

6)TRAMVAY DURAĞINDA 'KART BASMAMA' KAVGASI: 2 AĞIR YARALI

KONYA'da iki grup arasında tramvay durağı gişelerinde 'kart basmama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Aydınlıkevler tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz Kaya, gişelerde tramvay kartlarını okutmadan geçmek isteyen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki Suriyeliyi 'neden kart basmıyorsunuz?' diyerek uyardı. Suriyelilerinde karşılık vermesi ile iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada F.O. sırtından, Oğuz Kaya ise karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. Durakta bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan yaralılardan F.O. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaya ise Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Polis, eşgalini belirlediği şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

7)12'İNCİ KATTAN DÜŞEN İŞÇİ CAN VERDİ

KONYA'da yapımı devam eden 14 katlı bir binanın 12'inci katında çalışan 54 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Bacak, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Şeker Mahallesi Şahir Şehi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden 14 katlı inşaatın 12'inci katına vinçle iskele demirlerini yukarıya taşıyan inşaat işçisi Mehmet Bacak, dengesini kaybederek toprak zemine çakıldı. Ağır yaralanan Bacak, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri işçi Mehmet Bacağın, emniyet kemerini takmadan çalıştığı, baretinin de kafasında olmadığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Bacak'ın cesedi otopsi yapılmak üzeri Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

8)KADINLAR BOKS ŞAMPİYONASINDA YUMRUKLAR RİNG DIŞINA TAŞTI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Ring dışında da yumrukların konuştuğu müsabakalar sırasında, Avrupa şampiyonu milli boksör 19 yaşındaki Urguya Us ve antrenör babası 44 yaşındaki Fazlı Us, Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu 48 yaşındaki İsmail Nazlı ile yumruk yumruğa kavga etti.



Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Değirmenbaşı Mevkii'ndeki Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 42 ilden 521 sporcunun katıldığı şampiyona, 13 Şubat'ta başlayarak 5 gün sürdü. Şampiyonanın son gününde kadın boksörler, final müsabakaları için ringe çıktı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan müsabakalarda, kadın boksörler altın madalyaya uzanabilmek için yumruklarını konuşturdu. Şampiyonanın son gününde bir yanda müsabakalar devam ederken, bir yanda da dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

YUMRUKLAR RİNG DIŞINDA DA KONUŞTU



Yaklaşık 200 seyircinin tribünden izlediği müsabakalar sürerken, ring dışında yaşanan bir kavga şampiyonaya gölge düşürdü. İddiaya göre, dün (cuma) gerçekleştirilen yarı final müsabakasında rakibine yenilerek şampiyonayı bronz madalyayla tamamlayan Avrupa şampiyonu milli boksör Urguya Us ve antrenör babası Fazlı Us, 3'üncülük kürsüsüne çıkmadan, madalyalarını alarak salondan ayrılmak istedi. Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı, Fazlı Us'a kürsüye çıkmadan madalya veremeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma, hakem masalarının üzerinde yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk ve tekmeler savuran ikiliyi, araya giren hakemler ve jandarma ayırdı. Bu sırada koşarak kalabalığın içine dalan Urguya Us, Nazlı'ya yumruk atmaya çalıştı. Salonda kavga nedeniyle arbede yaşanırken, milli boksör ve babası uzun süre sakinleştirilemedi. Salondan çıkarılan ve birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ALTIN MADALYAYA UZANAN SPORCULAR



Tarafların salondan çıkarılmasının ardından şampiyona büyük kadınlar final müsabakalarıyla sona erdi. Milli takım seçmelerinin de yapıldığı şampiyonada, yıldız kadınlar 46 kiloda Melikenur Güneş, 48 kiloda Hatice Akbaş, 50 kiloda Kardelen Cinkaya, 52 kiloda Öznur Yıldız, 54 kiloda Arife Yeliz Altın, 57 kiloda Rümeysa Ataş, 60 kiloda Gözdenur Sönmez, 63 kiloda Tuğçe Bektaş, 66 kiloda Nagihan Keskin, 70 kiloda Ece Manavoğlu, 75 kiloda Duygu Öztük, 80 kiloda Sena Erdoğan ve +80 kiloda Büşra Işıldak birinci oldu.



Genç kadınlar 48 kiloda Hamide Yavuz, 51 kiloda Beyza Saraçoğlu, 54 kiloda Ayten Cumentor, 57 kiloda Havanur En, 60 kiloda Çağla Aluç, 64 kiloda Canser Ortu, 69 kiloda Ayşegül Sağır, 75 kiloda Selma Karakoyun, 81 kiloda Tuana İzel Yılmaz ve 81 üstü kiloda İrem Uzun birinci oldu.



Büyük kadınlarda ise 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Elif Nur Coşkun, 54 kiloda Merve Özge Arslan, 57 kiloda Özlem Dinç, 60 kiloda Satı Burcu, 64 kiloda Gülsüm Tatar, 69 kiloda Sema Çalışkan, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, 81 kiloda Elif Güneri ve 81 üstü kiloda Şennur Demir birinciliği elde etti.





9)AMATÖR MAÇTA FUTBOLCU HAKEMİN BURNUNU KIRDI

KAYSERİ’de oynanan Amatör futbol maçından sonra futbolcunun yumruk attığı maçın orta hakemi Hüseyin Keğin’in buru kırıldı. Hastaneye kaldırılan hakem, oyuncudan şikayetçi oldu.

Merkez Kocasinan İlçesi'ndeki Vali Muammer Güler Sahası’nda oynanan Süper Amatör Küme maçında ligde düşme potasında yer alan Yeni Esenspor ile Kocasinan Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kocasinan Gençlikspor 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Yeni Esensporlu Oğuz Arslan maçı yöneten Kayseri Bölgesi hakemi Hüseyin Keğin’e iddiaya göre yumruk attı. Burnu kırılan hakem Hüseyin Keğin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakemin şikayetçi olmasından dolayı futbolcu karakola götürülürken babası aynı zamanda Yeni Esenspor kulübü antrenörü Bahattin Arslan da oğluyla birlikte karakola gitti.

10)UKRAYNA EN FAZLA GÜVENİLEN ÜÇÜNCÜ PAZAR

Antalya'nın Alanya İlçesi'ni yurt dışı pazarlarda tanıtım faaliyetini yürüten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) bu yıl 27 ülkede 30 fuara katılacak. ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, tanıtımların olumlu yönde sürdüğünü belirtirken, bu yıl Rusya ile rezervasyonların ekside olmasına rağmen Almanya pazarında artış beklediklerini, Ukrayna'nın ise Rusya ve Almanya'dan sonra en fazla güvenilen pazar olduğunu söyledi. Topçu, "Ukrayna 2016 yılında yaşadığı iç sıkıntılara rağmen artıyla kapattığımız bir pazarımız. Rusya ve Almanya'dan sonra en çok güvendiğimiz pazar. O yüzden kimlikle giriş çıkış yapılması büyük bir artı sağlayacaktır" dedi.

11)YILDA 500 BİN TON ELMA ÇÖPE GİDİYOR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda ürünlerinin saklanması teknolojileri üzerine üretim yapan Cantek firmasının kurduğu Cantek Bilim, Kültür ve Eğitim Vakfı, gıda ürünlerinin doğru koşullarda saklanmaması nedeniyle yaşanan ciddi kayıpların önlenmesi amacıyla eğitim çalışması başlattı. Vakıf, ilk olarak, dünyada muzdan sonda en çok üretilen ve tüketilen ikinci meyve elma üzerine 5 dilde kitap ve film hazırlattı. Çalışmaya göre dünyada yıllık 70 milyon ton üretilen elmanın 15 milyon tonu yanlış saklama koşulları nedeniyle çöpe gidiyor. Türkiye'de yılda 3 milyon ton civarında üretilen elmadaki kayıp ise 500 bin ton. Vakıf Başkanı Can Hakan Karaca, "Biz dünyanın en çok elma üreten üçüncü ülkesiyiz fakat en kötü saklayan ülkelerinden biriyiz. Gelişmiş ülkelerde atmosferik koşullarda saklanan elma 3 dolardan satılırken, Türkiye'de ise bu oran sadece yüzde 2 olduğu için kilogram fiyatı 3 lirayı geçmiyor" dedi.

12)AİLE HEKİMİNİN DOĞA SEVGİSİ

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi sağlık ocağında görevli aile hekimi Fatih Işıkman yaban hayatına destek olmak amacıyla keklikler için doğaya yem bıraktı. Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatın yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Dr. Fatih Işıkman, "Keklikler doğanın bir güzelliği. Bu hayvanların yaşamasını en çok zorlaştıran unsurların başında maalesef biz insanlar geliyoruz. Bir nebze olsun bu hayvanlara yardım ederek bu zor koşullar altında yaşamalarına, nesillerini sürdürmelerine elimizden geldiğince destek vermek istiyoruz" dedi.

