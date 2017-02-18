DHA YURT BÜLTENİ - 1

Viranşehir'de hakim, savcı ve polis lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 17 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristler, hakim ve savcılarla emniyet mensuplarının oturduğu lojmanlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin de şehit oldu, 17 kişi de yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde hakim, savcı ve zabıt katipleri ile emniyet mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi'nin bulunduğu sokağa, akşam saatlerinde PKK'lı bir terörist tarafından park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan, kulakları sağır eden patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alıp, ikinci bir patlamaya karşın vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıda çok sayıda kişi sesin şiddetiyle şoka girip işitme kaybı yaşadı.

ZABIT KATİBİNİN OĞLU, YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırının hemen ardından ilçedeki izinli sağlık personelleri, göreve çağrıldı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan babası adliyede zabıt katibi olduğu belirtilen Ahmet Oktay Günak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Patlama nedeniyle işitme kaybı yaşayan kişilere ise sağlık merkezlerinde ayakta müdahale edildi.

VALİ TUNA: TERÖRİST 18-20 YAŞLARINDA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalı araçla saldırı düzenlenen Viranşehir İlçesi'ne geldi. Kaymakam Ömer Çimşit ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Tuna, güvenlik güçlerinden saldırıyla ilgili bilgi aldı. Vali Tuna, daha sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne geçip acil serviste tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Vali Güngör Azim Tuna, saldırıyla ilgili olarak, 18- 20 yaşlarındaki teröristin aracı park ettikten sonra uzaktan kumandayla patlattığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı telefonla arayarak saldırıya ilişkin bilgi aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının hemen ardından bölgeyi çembere alan polis, PKK'lı teröristin yakalanması için operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, bazı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı. Saldırıya ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

MAHALLE BEKÇİSİ ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin de şehit olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kayıp olduğu yönündeki ihbar üzerine Kete'nin lojmanın enkazı altında kalmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak çalışma başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, bir süre sonra İbrahim Kete'nin cenazesine ulaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Viranşehir ilçemizde Adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Mahalle Bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete'nin cansız bedenine ulaşılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bölgede önlem alan özel hareket polisleri

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Camları kırılan evler

- Yaralılar hastaneye getirilmesi

- Vali Güngör Azim Tuna yaralıları ziyaret etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Mustafa MERT-Ömer PINAR/VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),()

NOT : GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLİYOR

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Bakan Soylu: 5 aydır peşinde olduğumuz terörist etkisiz hale getirildi



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin son 5 aydır peşinde olduğu, son zamanlarda bir çok olayın faili olduğu belirtilen teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda partililerle buluşan Soylu, Şanlıurfa'daki terör saldırısında bir çocuğun şehit olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Bakan Soylu, ayrıca, güvenlik güçlerinin 5 aydır peşinde olduğu bir teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, "Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı, ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen birçok olayın faili... Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz, onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin, bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden, yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin, söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Bakan Soylu'nun konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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PKK'nın Mardin-Diyarbakır karayolunda tuzakladığı 1 ton patlayıcı imha edildi



MARDİN- Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 1 tonluk el yapımı patlayıcı, ihbar üzerine bulunarak kontrollü şekilde imha edildi. Bu kez faciadan dönülen aynı bölgede daha önce de yola döşenen patlayıcının PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 3 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

İhbar üzerine Mardin-Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Yeşilköy yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin yaptığı kısa çalışma ardından tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra Diyarbakır-Mardin karayolunu iki yönlü trafiğe kapattı. Yolun kapalı olmasından dolayı, iki yönde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra sevk bölgeye edilen bomba imha uzmanları, PKK'lıların karayoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı kontrollü patlatarak imha etti.

Patlayıcının imha edildiği yerde 30 metre çapında derin bir çukurun oluşması patlayıcının büyüklüğünü ortaya koydu. Güvenlik güçleri, tuzaklanan patlayıcının 1 tonunun üzerinde olduğunu belirtti. Patlayıcının imhasının ardından Mardin-Diyarbakır karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Aşnı bölgede 14 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerin karayoluna yerleştirdiği patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu 3 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karayolundan görüntü

-Patlama anı

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta belediye ve valiliği ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Erdoğan, kendisini Osmanpaşa Marşı çalarak karşılayan belediye mehter takımını selamlayarak fotoğraf çektirdi. Erdoğan, kendisini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç, ilçe belediye başkanları ve çalışanlarla tek tek tokalaştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Başkanı Erkoç, kente ilişkin bilgiler verdi.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra valilik makamına çıktı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kentte 'Işıklı tosun baba' olarak tanınan 60 yaşındaki Mehmet Ağagürbüz tarafından karşılandı. Ellerinde Türk bayrağı, kafasında Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu ışıklı şapkası olan Ağagürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, valilik önünde bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Kahramanmaraş Havaalanı'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Büyükşehir Belediyesi

- Cumhurbaşkanı'nın gelişi

- Cumhurbaşkanı'nın çalışanları selamlaması

- Mehter takımı konseri

- Cumhurbaşkanı'nın fotoğraf çektirmesi

- Belediyeden çıkış

- Otobüsün gidişi

- Genel ve detay görüntüler

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- Kahramanmaraş Valiliği

- Cumhurbaşkanı'nın gelişi

- Cumhurbaşkanı'nı karşılanması

- Tören mangası

- Cumhurbaşkanı'nın çıkışı

- Fotoğraf çektirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ-Mücahit YOLCU / Kamera: Metin Faruk TAMER-Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kayak merkezinde mahsur kalan 700 kişi, 2 saatte kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'ndeki Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönerken, tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 700 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu, iş makinelerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde günübirlik tatil yaptıktan sonra dönüşe geçen öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 700 kişilik kafileyi taşıyan araçlar, tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kaldı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Siverek Belediyesi tarafından da bölgeye yönlendirilen çok sayıda iş makinesi, kapanan yolları açmak için zamanla yarıştı.

Çoğunluğu Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen öğrencilerden bazıları, soğuk nedeniyle fenalık geçirdi. Kafile, donmamak için bölgede ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler, kafileye ulaştı. Rahatsızlanan öğrenciler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kayak merkezinin yolu trafiğe açılarak grubu taşıyan servis araçlarının ilerlemesi sağlandı. Kafile, iş makineleri eşliğinde güvenli bölgelere kadar yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma ekipleri

-Ambulans

-Ağlayan öğrenciler

-Ateşin başında ısınmaya çalışanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tarsus'ta mobilya fabrikasında yangın

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Tarsus'un Gökçeler Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının depo kısmında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla fabrikanın üretim yapan bölümüne sıçramadan söndürüldü.

Depodaki malzemelerin kül olduğu yangında, zararın büyük olduğu belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fabrikadan yükselen dumanlar

- İtfaiye erlerinin fabrika önündeki koşuşturması

- İtfaiye erlerinin merdivenli araçla yangına çatıdan müdahale etmesi

- Bir itfaiye erinin alevlere hortumla tazyikli su sıkması

- Pencereden görülen alevler

- Fabrikanın küle dönen deposundan görüntü

- Yangından kurtarılan ürünlerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/TARSUS(Mersin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Minikleri korkutan yangın

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde zemininde kreş bulunan 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, minikleri korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, korkan bazı miniklerin ağladığı görüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak 20 numarada bulunan zemininde 20 miniğin eğitim gördüğü 3 katlı binanın son katında, dün saat 14.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairedeki boya kutuların bilinmeyen bir nedenle yanmasıyla yangının başladığı öğrenildi. Daireden yükselen dumanları gören kreş yetkilileri, kurumdaki 22 öğrenciyi binadan dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü. Madde hasar yaratan yangın sırasında bazı minikler korkudan ağladı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyenin çalışması

- Öğrenciler çalışmaları izlerken

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Midibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü, kaza anı kamerada



GAZİANTEP'te, şehir içinde yolcu taşıyan midibüsün çarptığı Suriye uyruklu 10 yaşındaki Abdo Hasan, hastanede yaşamını yitirdi. Midibüsün çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşi ile birlikte Toros Sokak'taki evinin önünde oyun oynayan Abdo Hasan'a, İsrafil Y,. yönetimindeki 27 H 0157 plakalı midibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulup yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili olay yerinde çalışma yapan polis, midibüs şoförü İsrafil Y.'yi gözaltına aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Abdo Hasan'ın ölümüne neden olan kaza anı ise, sokak içerisinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; sokağa giren midibüsün kaçmaya çalışan Abdo Hasan'a çarpıp sürüklediği yer aldı. Kaza sonrası sürücü İsrafil Y.'nin de sinir krizi geçirdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazanın yaşandığı sokak

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Güvenlik kamerası

- Çoçuğa çarpma anı

- Şoförün sinir krizi ve panik anı

- Kazayı gören vatandaşların olay yerine koşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çorlu'da çarpışan araçlar alev topuna döndü; 1 ölü, 1 yaralı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Her iki aracın alev topuna döndüğü kazada, Ender Albayrak öldü, eşi Sevinç Albayrak ise yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerinde meydana geldi. Ender Albayrak yönetimindeki 59 FH 946 plakalı otomobil, önünde giden 59 ZV 989 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan her iki araç da alev aldı. Alev topuna dönen araçlara ilk müdahaleyi, yoldan geçen sürücüler, yangın tüpleriyle yaptı. Ancak, meydana gelen patlamalar nedeniyle yangının büyümesi engellenemedi. İhbar üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kazada, araçtan çıkmayı başaramayan sürücü Ender Albayrak yaşamını yitirdi, eşi Sevinç Albayrak ise yaralandı. Yaralı Albayrak, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Albayrak'ın ambulansa götürüldüğü sırada 'çocuğum' diye sayıklaması üzerinde kazanın olduğu bölgede jandarma ve polis ekiplerince başka yaralı olabileceği endişesiyle arama yapıldı.

ÜÇ KİŞİ KAZADAN SONRA KAÇTI

Bu arada, 59 ZV 989 plakalı otomobilde bulundukları öne sürülen 3 kişinin, kazanın ardından kaçtığı iddia edildi. Güvenlik güçleri, kaçtığı iddia edilen kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Polis ve jandarma ekipleri araçta bulunan kişilerle ilgili araştırma başlattı.

ÇARPIP, YAYA OLARAK KAÇTILAR

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki kazada hayatını kaybeden Ender Albayrak ile ağır yaralanan Sevinç Albayrak çiftinin, misafirliğe gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kaza sonrası kaçan 3 kişinin içerisinde bulunduğu 59 ZV 989 plakalı otomobilin, Albayrak çiftinin bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri kaçan sürücü ve 2 yolcunun kimliğini belirlemek için başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

KOMŞU MİLLETVEKİLİ AKGÜN OLAY YERİNE GELDİ

Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, kazada hayatını kaybeden Ender Albayrak ile Ergene İlçesi'ne bağlı Yulaflı Mahallesi'nden komşu olduklarını söyledi. Kazaya neden olan şüphelilerin kaçmasına tepki gösteren Akgün, "Ya arkadaş kaçacağına gelip çıkarsana. Öyle şey var mı? Kaza bu olur" dedi.

Ender Albayrak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yaparak alev alan araçlar

-Çevredekilerin müdahalesi

-Yanan araç detay

-Araçlardaki patlamalar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangının söndürülmesi

-Hurdaya dönen araçlar

-Araçlarda yapılan arama

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel görüntüler

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-Olay yeri ekibinin inceleme yapması

-Ak parti Milletvekili Metin Akgün olay yerine gelmesi

-Cumhuriyet Savcısının incelemesi

-Cesedin çıkartılması cenaze aracına konması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇORLU(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tren, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı



MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, biri çocuk, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-Uşak seferini yapan 31135 sefer sayılı Konya Mavi Treni, hemzemin geçitte Özal Çetin yönetimindeki 45 AG 297 plakalı otomobile çarptı. Trenin 150 metre sürüklediği otomobilin sürücü Özal Çetin öldü, yanındaki Aysel, Nevin, Ali (18) ve Deniz Zengin (6) ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özal Çetin'in cesedi otopsi için Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Araç içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,()

18.02.2017 - Haber Kodu : 170218011

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Konya'da sobadan zehirlenen karı- koca öldü



KONYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmet ve Sadık Duha çifti hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan 4 çocuk sahibi 82 yaşındaki Sadık Duha ve eşi 80 yaşındaki İsmet Duha'dan 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, kapıyı açan olmayınca, evden de koku kokular gelince balkon kapısından içeri girdiğinde çiftin cesetleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Duha çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Duha çiftinin cesetleri, otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriye'de bacakları kopan çocuk tedavi için Hatay'a getirildi



SURİYE'nin İdlip kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Ali Adülbasit, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Bab-Al Hava Sınır Kapısı'ndaki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na ait lojistik merkezine getirilen Suriyeli Ali Abdülbasit, buradan görevliler tarafından sedye ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Ali, tedavisi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, çocuğun annesi ile kız kardeşinin ise aynı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bacakları kopan çocuğun babasının yanındaki görüntüsü

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yangında ölen 13 aylık bebek toprağa verildi

Yangında ölen 13 aylık Bilal Tosun'un cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne getirildi. Bilal Tosun'un cenazesi, ikindide kılınan namazının ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığa götürülerek, toprağa verildi.

Oğlu Bilal Tosun'u kaybetmenin acısıyla yıkılan anne İbadet Tosun, sinir krizi geçirdi. Baba Cem Tosun ise arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriyeli kadın, evinde ölü bulundu

Eşinin boğarak öldürdüğü iddia edildi

Kayseri'de, evinde ölü bulunan Fatma El Muhammed'in polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen eşi 23 yaşındaki Ahmed El Muhammed'in kendine zarar verdiği görüldü. Çelişkili ifadeler veren Ahmed El Muhammed'in eşini boğarak öldürüldüğü iddia edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmed El Muhammed, tedavisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Yaklaşık 1 saat süren tedavinin ardından zanlı, Adli Tabiplikten sağlık raporu alınarak, tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının araca bindirilirken görüntüsü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ordu’da 300 mahalle yolu kardan kapandı

ORDU’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 300 mahalle yolu kapandı.

Ordu’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, 17 ilçede okullar da eğitime dün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalardan dolayı birçok yerleşim yerine elektrik, su ve telefon hizmeti de verilemedi. 300 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürürken, yol açmada önceliğin hasta ve cenaze definlerine verildiği belirtildi. Ekipler 30 hastayı sağlık kuruluşlarına ulaştırırken, 13 cenazenin defin işlemine de yardımcı oldu.

Kar tatili nedeniyle öğrenciler de kar topu oynayıp kardan adam yaparak tatilin keyfini çıkarmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaban domuzlarından görüntü

-Karacalardan görüntü

-Karla mücadele çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Babasının cenazesini cep telefonundan izledi



YALOVA'da 5 yıl valilik yapan emekli Vali Nihat Özgöl, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi. Özgöl'ün cenazesi, Yalova'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. ABD'de olduğu için gelemeyen Nihat Özgöl'ün oğlu Buğra Özgöl, cenazeyi bir yakınının cep telefonundan yaptığı görüntülü bağlantı ile izledi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında bir süredir Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eski Yalova Valisi Nihat Özgöl, 70 yaşında vefat etti. Vali Özgöl için ilk olarak Yalova Valiliğinde tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eski Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, törende konuşma yaptı. Özgöl'ü yakından tanıdığını belirten emekli Vali Şahin, "Yıllarca beraber çalıştığım değerli Nihat ağabeyimizi, 1987 yılında Kapıkule Mülki İdare amiriyken tanıdım. Değerli dostum hakikaten çok iyi bir insandı. Değerli eşi ve çocuklarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Ardından Özgöl'ün cenazesi Yalova Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Özgöl'ün eşi Ayten Özgöl ve oğlu Burak Özgöl, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ABD'de olduğu için yetişemeyen diğer oğlu Buğra Özgöl ise babasının cenaze törenini bir yakınının cep telefonundan yaptığı görüntülü bağlantı ile izledi. Hem Valilikteki hem de camideki töreni, görüntülü bağlantı ile takip eden Buğra Özgöl'ün, cenaze namazına da eşlik ettiği gözlemlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Nihat Özgöl'ün cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Valilikteki tören

-Camideki tören

-Yakınlarının cep telefonuyla canlı yayın yapması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kalp hastası minik Abdulkadir, uçakla İstanbul'a götürüldü



GAZİANTEP'te, doğuştan kalp yetmezliği hastası olan 1 yaşındaki Abdulkadir Karaşahin için Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Abudulkadir ameliyatı için Gaziantep'ten Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Akkent Mahallesi'nde oturan 33 yaşındaki Ahmet ve 27 yaşındaki Emine Karaşahin çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Abdülkadir'de kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Maddi durumu iyi olmayan Karaşahin ailesi oğulları Abdulkadir'in ameliyatı için gerekli 60 bin liraları olmadığının gazete ve televizyonlarda haber olmasının ardından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Gaziantep'teki özel bir hastanede yapılan tetkiklerin ardından minik Abdulkadir, dün öğle saatlerinde tedavisi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çocuğun görüntüleri

- Annesinin konuşması

- Cep telefonu görüntüsü

- Çocuğun ambulanstan alınarak ambulans uçağa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kavşaktaki kaza güvenlik kamerasında

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde ışık ihlali yüzünden motosiklet otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Hanımçeşme Mahallesi Çevreyolu Adliye kavşağında meydana geldi. Beytullah Gök'ün (33) kullandığı 43 U 5367 plakalı motosiklet, iddialara göre ışık ihlali yapan Ömer Faruk Özbey (53) yönetimindeki 16 HDN 47 plakalı otomobile çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda yaralanan motosiklet sürücüsü Beytullah Gök yaralandı. Gök, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Hastanesi'nde tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anının görüntüleri

Haber-Kamera: TAVŞANLI-KÜTAHYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Başı balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İZMİT'te, balkonda oyun oynayan 14 aylık Doğa Coşkun'un başı balkon demirlerinin arasına sıkıştı. İtfaiye ekibi demiri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi Alemdar Apartmanı'nda meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte oyun oynayan Doğa Coşkun, balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasında dışarı bakan Doğa Coşkun başını demirlerin arasına soktu. Doğa Coşkun, başı sıkışınca ağlamaya başladı.

Kardeşinin başının sıkıştığını gören Berkay Coşkun içeride bulunan annesi Serpil Coşkun'a haber verdi. Serpil Coşkun itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demiri keserek yaklaşık yarım saat sonra küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

112 Acil ekibi küçük çocuğu sağlık kontrolünden geçirirken, küçük çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı. Annesi Serpil Coşkun, "Ağabeyi Berkay ile birlikte oyun oynuyorlardı. Ağabeyi bir anda bağırarak yardım istedi. Balkona gittiğimde başı balkon demirlerinin arasına sıkışmıştı. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelip demiri keserek yavrumu kurtardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başı demirlere sıkışan çocuktan görüntü

-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

-112 Acil ekipleri, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Orhan UZUN/KOCAELİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sezgi Kırıt cinayeti sanığı: Hayatımda tek öldürdüğüm canlı hamam böceği



ISPARTA'nın Gönen İlçesi yakınlarında 2009 yılında çıplak cesedi bulunan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın ölümüyle ilgili yargılanan tutuklu sanıklardan Emine Karpi, "Hayatımda tek öldürdüğüm canlı hamamböceğidir" dedi.

Antalya'da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan Sezgi Kırıt, Facebook'tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Küçük, Sezgi Kırıt'ı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götürdü. İddiaya göre burada vücuduna uyuşturucu enjekte edilen Kırıt, evde birden fazla kişinin şiddet ve tecavüzüne uğradı. Sezgi Kırıt'ın burada ölmesi üzerine yakalanmaktan endişe eden evdekiler, cesedi yıkadıktan sonra bir battaniyeye sarıp Isparta'nın Gönen İlçesi yakınlarındaki arı kovanlarının bulunduğu araziye attı.

Sezgi Kırıt'ın cesedi 2 Eylül 2009 günü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ailesi Isparta'da sahipsiz bir ceset bulunup gömüldüğünü 40 gün sonra öğrenince mezar açıldı. Cesedin Sezgi Kırıt'a ait olduğu anlaşılınca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili şüpheliler Osman Küçük, Ali Karpi, kız kardeşi Emine Karpi ile oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar gözaltına alındı. İfadelerinde birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını anlatan şüpheliler, kızın ölmesi üzerine cesetten kurtulmak istediklerini ve araziye attıklarını söyledi. Soruşturma safhasında Ali Karpi hayatını kaybetti.

Olayın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, olay tarihinde evde cesedi yıkadığı iddia edilen Emine Karpi ile uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar ve genç kızı eve götüren Osman Küçük, tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, davanın beşinci duruşmasında yine tahliye talebinde bulundu. Sanıklardan Emine Karpi, "Sezgi benim kardeşimin evine misafir olarak gelmişti. O gece kardeşimin odasında kaldıklarını ertesi sabah öğrendim. Baktığımda ölmüştü. Ben uzun yıllar eşinden şiddet görmüş bir kadınım. Yıllarca şiddet gördükten sonra boşandım. Bana şiddet uygulayan eski eşime dahi herhangi bir kötü eylemim olmamıştır. Hayatımda öldürdüğüm tek canlı hamamböceğidir" dedi.

Mehmet Mutlu Kurtlar ise "Sezgi'nin öldüğünü annemden öğrendim. Sabah annem uyandırdı. 'Kız yaşamıyor' dedi. Odaya gidip baktığımda yaşamıyordu" dedi. Sanıklardan Osman Küçük de cesedin zarar görmemesi için çok gayret ettiğini söyledi, "Sezgi Kırıt'ın neden öldüğünü bilmiyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile İzmir Barosu'nun da müdahil olarak yer aldığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ailenin avukatı Sibel Önder, dava sürecinden ailenin memnun olduğunu belirterek, "Eskiden Sezgi'nin annesi kızının mezarına ağlayarak gidiyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Avukat Sibel Önder'in konuşmaları

- Avukat Sibel Önder ve avukat Seada Banu Akyüz'ün görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alanya'da kumar baskını

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde polisin yaptığı baskında kumar oynadığı tespit edilen 39 kişi suçüstü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binaya baskın yaptı. Baskında binanın çatı katında kumar oynadığı tespit edilen 39 kişi suçüstü yakalandı. Baskında ayrıca para karşılığı tombala oynattığı iddia edilen İbrahim O. G., Mehmet A. K. ve Erkan O. da gözaltına alındı. Yapılan incelemede tombala oynamada kullanılan üzerinde rakam yazan 90 pinpon topu, 140 eşitli renklerde tombala kartı ile pulları ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 39 kişi hakkında Kabahatler Kanununa muhalefetten toplam 8 bin 853 TL ceza kesildi. Gözaltına Mehmet A. K. ve Erkan O. emniyetteki sorgusunun ardın serbest bırakılırken, İbrahim O. G. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kumarhane baskınından polis kemarası görüntüsü

-Malzemelerden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

Haber-Kamera Engin ANAKALANYA(Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uyuşturucu şüphelisi, aracıyla emniyetin bahçe kapısına çarpınca yakalandı



BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi, kovalamaca sırasında aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe kapısına çarptı. Araçtan uçup, polise silah çeken şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İnegöl Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bir süre takip ettikleri aracı durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç, zaman zaman ters yönde ilerleyerek, diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Kovalamaca sırasında Park Caddesi'nde Fatih Camii yönüne doğru giden şüpheli araç, kontrolden çıkıp Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinin sürgülü kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından fırlayan B.K. isimli şüpheli, üzerindeki silahı çekip polislere doğrulttu. Polislelerce etkisiz hale getirilen B.K., gözaltına alındı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracın görüntüsü

-Emniyet müdürlüğünün görüntüsü



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(BURSA),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÇDSO'dan sevgililer günü konseri



ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) Sevgililer Günü konserinde sahneye çıkan oyuncu ve manken Hande Subaşı, birbirinden güzel aşk şarkılarını Adanalılar için seslendirdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde ÇDSO'ya sanatçı Metin Ersoy'un oğlu piyanist Emir Ersoy ve Cubana Project grubu da eşlik etti. Şef Erol Erdinç'in yönettiği konserde oyuncu Hande Subaşı'nın yanı sıra Kalipso Kralı olarak bilinen usta şarkıcı Metin Ersoy ve Kübalı sanatçı Aleixia Rivera Contreras da sahne aldı. Konser sırasında yaptığı konuşmada tüm sevenlerin Sevgililer Günü'nü kutlayan Hande Subaşı, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Emir Ersoy ile tanışıp, konser teklifi aldığı için sevindiğini belirten Subaşı, "Son yıllarda amatör olarak şarkılar söylüyorum. Geleceğe dönük profesyonel planlarım da var. Fakat bu gece ÇDSO ile Erol Erdinç hocamızın eşliğinde, Emir Ersoy ile birlikte sizlerin karşısında olmak benim için çok heyecan verici. İnşallah keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Benim için çok özel bir gece oldu" dedi.

Aşkın rengi olarak bilinen kırmızı renkli bir elbise ile sahneye çıkan Subaşı, seslendirdiği şarkılar ve sempatik tavırlarıyla izleyenleri büyüledi. Gecede, babası Metin Ersoy ile aynı sahneyi paylaşan Emir Ersoy da izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda sanatçılar, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hande Subaşı'nın ÇDSO ve Emir Ersoy ile birlikte sahne porformansı

- Hande Subaşı'nın konuşması

- Seyircilerden görüntü

- Kübalı sanatçı Aleixia Rivera Contreras'ın ÇDSO ve Emir Ersoy ile birlikte sahne porformansı

- Sahne önünde dans eden sanatçılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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