DHA YURT BÜLTENİ - 1

13 aylık bebek yanarak yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, tek katlı binada sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, 13 aylık bebek yanarak yaşamını yitirdi.



Camikebir Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında İbadet Tosun'un (20), çocukları 13 aylık Bilal bebek ile 4 yaşındaki Barbaros'u evde bırakarak markete gittiği sırada tek katlı binada yangın çıktı. Çocukların ve sobanın bulunduğu odada başlayan yangın, binanın oldukça alçak ve odaların birbirine çok yakın olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Odanın içinde eşyaların yanmaya başlamasıyla 4 yaşındaki Barbaros kardeşini de çekerek odadan çıkmak istedi. Ancak kardeşini çekmeye gücü yetmeyince kendini dışarıya attı. Bu arada yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Marketten dönen anne İbadet Tosun evinin yandığını görünce çocuklarının içeride olduğu söyleyerek eve girmek istedi. Vatandaşlar anneye engel olurken, ekipleri hemen yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında içeriye giren ekipler 13 aylık bebeğin yanmış cesediyle karşılaştı. Bu arada, işten eve dönen baba Cem Tosun, evinin yandığını ve çocuğunun öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bilal Tosun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Motosiklet at ile sahibine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı







AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan at ile sahibine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Aycan öldü, yanındaki ablası Nurcan Aycan ile atın sahibi Yılmaz Akyol ise yaralandı.



Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde meydana geldi. 18 yaşındaki Mustafa Aycan yönetimindeki 09 R 1977 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Akyol ile atına çarptı. Kazada, Mustafa Aycan öldü, arkasında oturan ablası 23 yaşındaki Nurcan Aycan ve 45 yaşındaki Yılmaz Akyol ise yaralandı, at da telef oldu.



Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aycan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incemenin ardından Mustafa Aycan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Cem ULUCAN/AYDIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

33 polis adayı yemekten zehirlendi

KARAMAN Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 33 öğrenci, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Karaman'da geçen yıl 8 Aralık'ta açılan Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, dün akşam yemeğinde tavuk çorbası ve nohut yemeği yedi. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetleri görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 33 polis adayı, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve vali yardımcıları hastanelere giderek öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi aldı.

Göksu Deltası'nda yangın







MERSİN'in Silifke İlçesi'nde çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın, dün akşam saatlerinde deltadaki sazlık alanda başladı. Alevlerin yükseldiği bölgenin olması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale edemedi. Taşucu Mahallesi Çavuşbaşı mevkiine yakın olan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 dönümlük sazlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenirken, gün ağarmasıyla birlikte hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

Amasya’da 3 katlı restoranın çatı katı yandı







AMASYA'da bir restoranın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.



Amasya'nın Kocacık Mahallesi Serhat Sinan Sağıroğlu Sokağı'ndaki üç katlı restoranda yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangında 3 katlı restoranın çatı katı tamamen yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, Yangının bulunduğu bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yükselen alevleri diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 30 dakika süren yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Ateşe verdiği evde dumandan zehirlendi







MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, alkol alıp evini ateşe verdiği öne sürülen 33 yaşındaki Ali Yıldırım, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.



13 Eylül Mahallesi Kurs Sokak'ta tek katlı evde annesi 68 yaşındaki Elmas Yıldırım ile birlikte yaşayan Ali Yıldırım, yalnız başınayken, evi ateşe verdi, polisi arayıp, "Evi yaktım, kendimi de yakacağım" dedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de Yıldırım'ı evden çıkardı. Gittiği komşusunda evinin yandığını öğrenip olay yerine gelen Elmas Yıldırım, fenalık geçirdi.



Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ve alkollü olduğu öne sürülen Ali Yıldırım, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trabzon'da kar yağışı uçak seferlerini aksattı







TRABZON’da önceki gece başlayan ve dün de gün boyu etkili olan kar yağışı, uçak seferlerinin aksamasına neden oldu.



Aralıksız devam eden ve dün saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle farklı şirketlerin İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapacağı uçak seferleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya’dan Trabzon’a yapılacak seferler iptal edildi. Kuzey batıdan esen sert rüzgarla birlikte etkili olan kötü hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisinin giderek azalması ve bugün öğle saatlerinde sona ermesinin beklendiği öğrenildi.

Akçakale’de cephanelik gibi ev







SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesindeki bir eve jandarma tarafından düzenlenen baskında 73 av tüfeği, 200 tabanca mermisi, 3 bin 125 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten jandarma, Akçakale’nin Sevimli Mahallesi’nde çiftçilik yapan H.G.'nin evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, araştırmasında ihbarın doğru olduğunu saptayınca operasyon kararı aldı. Savcılık izni ile mahalleye giden jandarma ekipleri H.G.’nin evinde arama yaptı. Aramada, çuvallar ve kutulara konulmuş 73 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 200 tabanca mermisi, 3 bin 125 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Ele geçirilen tüfek ve fişeklere el koyan jandarma gözaltına aldığı H.G.'yi sorgulamaya başladı.

Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

Sakarya'da, bir telefoncu dükkânından çaldığı 100 bin TL değerindeki cep telefonlarını İstanbul'da satmaya çalışan bir kişi, suçüstü yakalandı.



Sakaya Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkânı sahibi polise başvurarak, 31 Ocak 2017 tarihinde pasaj içindeki dükkânın çelik kepengini söken kişinin camı kırarak girdiği dükkândan 100 bin TL değerinde 35 cep telefonu çaldığını ve olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Erkan Ç. olduğu belirlenen şüphelinin, telefonları satmak için İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilerek elde edilen bilgiler paylaşıldı. Telefonları satın alacak kişinin de tespitinin ardından polis, bu kişi ile birlikte hareket etti ve bir restoranda beklemeye başladı. Polisin beklediğinden habersiz restorana gelen Erkan Ç. ve yanındaki iki kişiyi gözaltına alındı. Şüphelinin, otomobilinde yapılan aramada Sakarya'dan çalınan cep telefonları bulundu. Ele geçirilen telefonlar sahibine teslim edildi. Götürüldükleri Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden Erkan Ç. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA



Şüphelinin, telefoncunun kepenklerini açtıktan sonra camı kırarak cep telefonlarını çalma anı ve restoranda alıcıyla buluştuktan sonra kendisini bekleyen polisler tarafından yakalanma anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Referandum çalışması yapan CHP'li 2 kadına saldırı iddiası







İZMİR'in Balçova İlçesi'nde referandum çalışması kapsamında evleri dolaşan CHP üyeleri 65 yaşındaki Birsen Dirik ve 64 yaşındaki Necla Savaş, gittikleri apartmanda 41 yaşındaki Osman B. ve babası Ahmet B.'nin saldırısına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.



CHP üyeleri Birsen Dirik ile Necla Savaş, dün referandum çalışması yapmak için ev ev dolaşmaya başladı. Balçova İlçesi Korutürk Mahallesi Poyraz Sokak'taki bir binaya giren Dirik ve Savaş, iddiaya göre bu apartmandaki bir dairede oturan Osman B. ve babası Ahmet B.'nin saldırısına uğradı. Balçova Polis Merkezi'ne baba- oğul hakkında şikayette bulunan Necla Savaş yumruklandığını belirtirken, Birsen Dirik de tehdit edildiklerini söyledi. Polis şikayet üzerine Osman ve Ahmet B.'ye karakola getirerek işlem başlattı.



"REHİN ALMAYA KALKTILAR"



Hastaneden dövüldüğüne ilişkin rapor alan Necla Savaş, "Bir kadına yumruk atılmasını hiç yakıştıramadım. Biz ev ev gezip referandum çalışması yapıyorduk. Gittiğimiz dairede yaşayanlara orada yaşayıp yamadıklarını soruyorduk" dedi. Savaş, saldırıyı anlatırken de "Olayın yaşandığı daireye gittik. Kapıyı açar açmaz, 'Biz evet’çiyiz. Yalnızca devletten gelenlere cevap veririz' dediler. Saygı duyduğumuzu söyledik. Daha sonra sayıları arttı, üstümüze saldırdılar, rehin almaya kalktılar, benim sırtıma vurdular. Çok üzgünüm" dedi.



ÇALKAYA: GERİLİM POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLSİN



Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, olayı öğrenince Balçova Polis Merkezi'ne gelerek olayla ilgili bilgi aldı. CHP'li Birsen Dirik ve Necla Savaş'la görüşen Başkan Çalkaya, referandum öncesi gerilim politikasından vazgeçilmesini istedi. Başkan Çalkaya, şunları söyledi:



"Referandum tarihi belirlendikten sonra propaganda süreci başladı. Partili ablalarımız sokağa çıkıp propaganda çalışması yapıyor. Bir apartmana giriyorlar ve 'siz devletin altını oyuyorsunuz' gibi söylemlerle karşı karşıya buluyor. Kendilerini devlet yerine koyarak işin topuzunu kaçırıyorlar. Partililerimizden birine de yumruk atmışlar. Bunu partili arkadaşlarımıza da söylüyorum, 'evet' de 'hayır' da olabilir herkes medeni olarak düşüncelerini söyleyecek ve hiç bir zaman şiddete başvurmayacak. Hele bir kadına, düşüncelerinden dolayı yumruk atmak ne demek? Biz düşman değiliz. Kendini devlet yerine koymak en tehlikeli olanıdır. Referanduma daha 60 gün var, bu gerilim politikasından vazgeçilmeli. 'Evet' diyen de 'hayır' diyen de bu ülkenin insanı ve bu ülkeyi seven kişiler. Yöneticiler bir an önce gerilimi durduracak adımlar atmalı."

Aydın'da 8 KESK üyesi gözaltına alındı







AYDIN'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi 8 kişi, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak isteyince yaka paça gözaltına alındı.



OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi 8 kişi, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart asıp basın açıklaması yapmak üzere hazırlanırken, daha önceden olay yerinde tedbir alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahalede bulundu. KESK üyeleri eylemde ısrar edince, polis 8 kişiyi gözaltına alındı. Kol ve bacaklarından tutulup sürüklenerek ekip aracına bindirilen eylemciler, Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Kütahya'da bıçaklı-tüfekli kavga: 4 gözaltı







KÜTAHYA'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Yıldız, tartıştığı aynı yaştaki Gökhan Sivri'yi bıçakla kalçasından yaraladı. Gökhan Sivri de otomobilden aldığı tüfekle sağa-sola ateş etti. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay, Akkent Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Mehmet Emin Yıldız, tartıştığı Gökhan Sivri'yi bıçakla kalçasından yaralayıp kaçtı. Gökhan Sivri de otomobilden aldığı tüfekle rastgele sağa-sola ateş açtı. Saçmalardan bazıları bir halk otobüsü ile iki evin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken Gökhan Sivri ile yanında bulunan arkadaşları 22 yaşındaki Murat Yavuz ile 19 yaşındaki Ahmet Tufan Yıldırım 26 BR 226 plakalı otomobille kaçtı.



Polisler Mehmet Emin Yıldız'ı olayda kullandığı bıçakla yakalayan polis, otomobille kaçan Gökhan Sivri'nin peşine düştü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan Gökan Sivri yönetimindeki otomobille refüje çarpınca, yanındaki arkadaşları Murat Yavuz ve Ahmet Tufan Yıldırım ile birlikte yakalandı. Otomobilde 2 adet tüfek, 1 satır ve 1 kama ele geçirildi.



Gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Ünal cinayeti şüphelileri adliyede







ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen kasım ayında kaybolduktan sonra ocak ayında cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki 14 şüpheliden 6'sı, dün adliyeye sevk edildi.



Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde cesedi bulunan Murat Ünal'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Bir kolunun kesilip, vücudundan ayrıldığı ve işkence yapılarak öldürüldüğü belirlenen Murat Ünal cinayetiyle ilgili özel ekip kuran polis, ailesinin, arkadaşı Harun V. ile birlikte 1400 yıllık bir Tevrat'ı satmaya çalıştığı ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine soruşturmayı da bu yönde sürdürdü.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe günü düzenledikleri operasyonda çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında Antalya Barosu'na kayıtlı kadın avukat H.C., Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Pazartesi ve dün yapılan ayrı ayrı operasyonlarda ise toplam 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 17 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Bugün ise işlemleri tamamlanan avukat H.C.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli birbirinden ayrı olarak polis eşliğinde adliyeye getirildi. H.C.'nin savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.



Soruşturma kapsamında polisin gözaltına alınan şüphelilerin birbiriyle irtibat kurmaması ve benzer ifadeler kullanmaması için Manavgat, Alanya, Aksu ve Serik'teki polis merkezlerinde ayrı ayrı nezaretlerde tutulduğu kaydedildi. Murat Ünal'ın cesedinin bulunduğu yer jandarma bölgesi olmasına rağmen savcılık talebi üzerine soruşturmayı da polisin yürüttüğü belirtildi.



7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde cesedi bulunan Murat Ünal'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından cinayet, cinayete yardım ve yataklık suçlamalarıyla sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Sorguları yapılan Antalya Barosu avukatlarından Hicran C. ile Harun V., Derya V., Beytullah A., Süleyman C., Emre A. ve Tuğrul Ç. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Dün gece geç saatlere kadar devam eden sorgulamada, savcılığa ifade vermesi için adliyeye getirilen avukat Hicran C.'nin babası C.C.'nin işlemleri bugün yapılacak. Emniyette ifadesi alınarak savcılığa sevk edilen şüphelilerden S.Ö. ise serbest bırakıldı.



Tutukluların adliyeden cezaevine gönderilmesi sırasında polisler iki sıra halinde dizilerek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bu sırada tutuklu yakınları arasından bir kadının, "Harun, Derya, siz iftiraya kurban gittiniz. Sizi kurtaracağımö dediği duyuldu.



Soruşturma kapsamında avukat Hicran C.'nin akrabalarının da bulunduğu 5 kişi halen polis tarafından gözaltında tutuluyor. Şüpheliler arasında Ş.C., C.C., F.C., A.O.C. ve öldürülen Murat Ünal'ın akrabası H.Ş. yer alıyor.

Faslı DEAŞ üyesi tutuklandı







ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve resmi belgede sahtecelik yaptığı öne sürülen Fas vatandaşı 25 yaşındaki Rıdvan Loussi, tutuklandı.



DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Fas vatandaşı Rıdvan Loussi'nin 4 Şubat günü Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Adana'ya geldiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Loussi, düzenlenen operasyonla İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı. Sahte kimlik ve pasaportla yakalanan, üzerinden çıkan cep telefonu ve dijital veriler incelemeye alınan Loussi, Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün sorgulandı. Suçlamaları kabul etmeyen Loussi, işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'DEAŞ üyesi olmak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

TIR'da 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi







UŞAK'ta polisin durdurup arama yaptığı TIR'da yapılan aramada 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- İzmir Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası kavşağında oluşturduğu denetim noktasında, İzmir'e giden N.Ü. (48) yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR'a bağlı yarı römork tankerde yapılan aramada, özel bölmelere ulaşan polis, 67 bin paket kaçak sigaraya ulaştı. Polis ayrıca TIR'a bağlı yarı römork tankerin şase numarasının değişik olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü N.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İşşiz gencin intihar girişimini emniyet müdür yardımcısı engelledi







ŞANLIURFA'dan, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'ne çalışmak için gelip iş bulamayınca çıktığı 9 katlı inşaatın çatısında intihara kalkışan 37 yaşındaki İbrahim Halil T., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Özkan tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi meydana geldi. Yapımı devam eden 9 katlı binanın çatısına çıkıp atlamak istediğini söyleyen İbrahim Halil T.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipmleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, İbrahim Halil T.'nin atlama ihtimaline karşı havalı yatak açarak önlem aldı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Durmuş Ali Özkan, inşaata çıkıp İbrahim Halil T.'yi ile konuştu. İbrahim Halil T., yaklaşık bir saat boyunca kendisini ikna etmeye çalışan Özkan'ın iş bulması konusunda yardımcı olacakları sözünü vermesinin ardından intihar girişiminden vazgeçip aşağıya indi.



İbrahim Halil T., olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

