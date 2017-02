DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ADANA'DA PKK'LI KADIN TERÖRİSTİN BOMBAYI PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI



ADANA Valiliği'nde 2 sivil personelin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 'Dilber' kod adlı PKK'lı kadın teröristin, bombalı aracı uzaktan kumanda ile infilak ettirdiği anlar, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ilk anında kadın teröristin korktuğu da görülüyor. Adana Valiliği personel otoparkında geçen 24 Kasım günü, Vali Mahmut Demirtaş'ın makamına gelmesinden kısa süre önce PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil personel şehit oldu, 33 kişi de yaralandı. Saldırıdan yaklaşık 7 saat sonra Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı hazırlığındaki terörist, merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde polis tarafından etkisiz hale getirildi, araçta yapılan aramada 3 banyo sobasının içine yerleştirilmiş 150 kilogram fabrikasyon bomba el geçirildi. Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, saldırıyı PKK'nın Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in planladığını, 'Dilber' kod isimli kadın teröristin de eylemi gerçekleştirdiğini saptadı. Dilber kod adlı teröristin bomba yüklü aracı Adana Valiliği'nin personel otoparkına bıraktıktan sonra, Milli Eğitim Müdürlüğü çıkışından çıkıp, taksiye bindiği tespit edildi. Kadın teröristin, Eyüp Çelik aracılığıyla önce Mardin'e, buradan da yurt dışına kaçtığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten ekipler, taksiye ulaşıp güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Görüntülerde, uzaktan kumandayla bombayı patlatan teröristin, patlamanın şiddetiyle korktuğu görülüyor.

2)AYVACIK'TA 4.6, GİRİT AÇIKLARINDA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 4.6 büyüklüğünde, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında ise 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Babakale'de saat 03.19'da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.1 kilometre derinliğindeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgede 4.6'lık depremin ardından ise en büyüğü 3.0 olmak üzere 7 artçı sarsıntı daha oldu.



GİRİT AÇIKLARINDA 4.5



Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Akdeniz'de merkez üssü Girit Adası açıklarında saat 02.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Haber: ÇANAKKALE-MUĞLA,()

======================================================

3)HDP'Lİ FERHAT ENCÜ CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

KOCAELİ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi. Terör soruşturması kapsamında Şırnak'ta nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 4 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ve Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde bulunan Ferhat Encü akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Ferhat Encü kendisini bekleyen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yakınları ve partililerle kucaklaştı. Cezaevi çıkışında açıklama yapan ve ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamak istediklerini söyleyen Ferhat Encü, "Bu tahliyeye sevinecek değiliz. İki eş başkanımızın içeride olması, diğer milletvekili arkadaşlarımızın içeride rehin tutulması ve 70'e yakın belediye eş başkanları ve parti yöneticilerimizin bir çok il başkanlarımızın siyasi kararla içeride olması Türkiye'de hukuk sisteminin iktidara ne kadar endeksli olduğunu ve nasıl bir siyasi kararla rehin tutulduğunun göstergesidir. Referandum süreci içerisinde bizi çalıştırmamak istemeleri, halkımıza baskılar, tutuklamalar, gözaltılarla referandumda evet çıkarmak istemeleri bunun açık göstergesidir. Biz bu saçmalığın bir an önce son bulup tüm arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını ve bu ülkenin barış ve huzur içerisinde gelecekte bütün etnik yapıların ve farklı inançların bir arada yaşamasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Siyasi bir kararla buradayız. Dosyalarımız incelenirse sırf halkımızın taleplerini dillendirdiğimizden içeride rehin olduk. Kimseden çekindiğimiz ve korktuğumuz yoktur. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Başta eş genel başkanlarımız olmak üzere ve tüm arkadaşlarımız umarım özgürlüğüne kavuşurlar" dedi.

4)FABRİKADA ZEHİRLENEN 31 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI



KONYA'da bir fabrikanın deterjan paketleme bölümünde çalışan 31 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan 3'ncü Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın deterjan paketleme bölümünde gece vardiyasında çalışan işçilerden bir bölümü baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile fenalaştı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 31 işçi ambulanslarla ve fabrikaya ait araçlarda kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu ve çoğunun taburcu edildiği belirtildi. Yaklaşık 100 işçininde sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı fabrikada muayene edildiği öğrenildi. İşçiler polise verdikleri ilk ifadelerinde, çalıştıkları sırada dışarıdan bilmedikleri bir gaz kokusunun geldiğini, bu kokudan sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerinin arttığını söyledikleri belirtildi. İşçilerin zehirlenme nedenlerinin belirlemek için çalışmalar sürüyor.

5)CAMİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI



KONYA'da bir caminin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, büyük hasar gördü.

Merkez Selçuklu İlçesi Selçuk Mahallesi Zencefil Sokak'ta bulunan Şükrü Ersoy Camii'nde dün akşam saat 20.10 sıralarında yangın çıktı. Cemaatin yatsı namazını kıldıktan kısa süre sonra çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çatıyı saran yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat sonra söndürdü. Yangında caminin çatısı, büyük hasar gördü.

6)ANTALYA’DA ÇALILIK YANGINI KORKUTTU



ANTALYA’da otluk ve çalılık alanda çıkan yangında arı kovanları yandı, bir ahır ise zarar gördü.

Muratpaşa İlçesi Zümrütova Mahallesi 1905 Sokak’ta çalılık ve otluk alanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının etkili olduğu alanda plastik sera ve gecekonduların olması paniğe neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevlerin sardığı Faruk Uslu'ya ait ahırdaki 6 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bazı çevre sakinlerinin de yardımıyla ekipler, yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, ahır ile yanında bulunan arı kovanları yanarak zarar gördü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

7)İKİ GRUP ARASINDA KIZ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'da iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay sonrası şüpheli ağabey ve kardeşi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Ahmet Kahraman 3 yıl önce ilişki yaşadığı kız arkadaşına sosyal medya üzerinden mesajlar attı. Kız arkadaşının rahatsız edildiğini öğrenen 17 yaşındaki S.Y. ise sosyal medyadan karşılık vererek Kahraman ile küfürleşti. Kahraman ve S.Y. bu meseleyi konuşmak üzere randevulaştı. Ahmet Kahraman buluşma yerine arkadaşı 19 yaşındaki Eren Tunç ile S.Y de kardeşi 16 yaşındaki Y.E.Y ile birlikte geldi.



BIÇAKLAYIP KAÇTILAR



İki grup arasındaki konuşma kısa sürede küfürleşmeye daha sonra da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.E.Y. yanında getirdiği bıçakla Ahmet Kahraman'ı göğsünden, Eren Tunç'u da sağ bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan iki arkadaş, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kahraman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eren Tunç'un ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler S.Y. ve Y.E.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının, "Neden bıçakladınız?" sorusuna, gülerek karşılık verdi. Şüpheliler işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8)ESKİ EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI, YOLDAN GEÇEN GENCİ ÖLDÜRDÜ



UŞAK'ta, boşandığı eşinin evinin önünde giderek pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan, yoldan geçen 17 yaşındaki Abdülkadir Koçaslan'ı başından vurarak ölümüne neden olan 28 yaşındaki B.K. ve 3 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay geçen 10 Şubat gecesi Elmalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. B.K., boşandığı eşinin ikinci evliliğini yaptığını öğrenince öfke krizine girdi. B.K., arkadaşları M.E. (30), Y.E. (17) ve İ.B.'yi (37) de yanına alarak, eski eşinin evinin önüne gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eve ve çevreye rastgele ateş eden B.K., yolda geçen Abdülkadir Koçaslan'ı başından vurdu. B.K. ve 3 arkadaşı, Koçaslan'ın kanlar içinde yere yığılması üzerine olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan ve bir kişinin yerde yattığını gören çevre sakinleri polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Abdülkadir Koçaslan'ı ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Koçaslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



Olaydan sonra kaçan B.K., M.E., Y.E. ve İ.B.'ye yakalanarak gözaltına alındı. Koçaslan ise kentte toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.E., M.E. ve Y.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9)İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ



KONYA'da hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çalışan 35 yaşındaki Ayhan Yıldırım, paletli iş makinesinin altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve hurda toplanan bir iş yerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Ş.U., kullandığı paletli iş makinesiyle biriken hurdaları aktarırken makinenin yanına gelen iş arkadaşı Ayhan Yıldırım'ı fark etmedi. Çalışırken ileri geri hareket eden paletli iş makinesinin çarpması sonucu paletlerin altında kalan Yıldırım, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İş makinesinin sürücüsü Ş.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10)BEDENSEL ENGELLİ, İNŞAATIN YANINDA ÖLÜ BULUNDU



ADANA'da bedensel engelli 39 yaşındaki Mehmet Yaman, inşaat halindeki 11 katlı binanın yanında ölü bulundu.Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde inşaat halindeki 11 katlı binanın yanından geçen bir kişi, yerde hareketsiz yatan Mehmet Yaman'ı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Yaman, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Yaman'ın intihar mı ettiği yoksa binadan mı düştüğü araştırılıyor.



11)KAYSERİ DE ŞÜPHELİ ÖLÜM



KAYSERİ'de üniversite öğrencisi olduğu söylenen 18 yaşındaki Furkan Karakula, oturduğu binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Merkez Melikgazi İlçesi Beyazşehir Mahallesi 835'inci sokaktaki Bekaş Siteleri F Blok 11'inci katındaki dairede oturan Furkan Karakula, pencereden, kilitli parke taş döşeli binanın otopark bölümüne düştü. Olayın haber verilmesi üzerine binaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı incelemenin ardından, üniversite öğrencisi olduğu söylenen Karakula'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

12)MARDİN'DE PKK'LILARIN KONFERANS İÇİN KULLANDIĞI SIĞINAK BULUNDU



MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapılmak üzere hazırlanmış oda bulunan yeraltı sığınağı bulundu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat'ta Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunduğu ve sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatıldığını da belirtildi.

13)KURAN KURSU ÖĞRETMENİNDEN 'HAKARET' ŞİKAYETİ



ANTALYA'da, Kepez Müftülüğü'ne bağlı kız kuran kursu öğretmeni Nurcihan D., alışveriş yaptığı pet-shop’ta, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Mehmet Y.'den şikayetçi oldu.

Kepez İlçesi Yeni Mahalle'de Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde bir pet-shop'a kendisine mama almak için giden Kuran Kursu öğretmeni Nurcihan D., daha önceden tanıdığı işyeri sahibiyle referandum sürecine ilişkin sohbet etti. Bu sırada yan tarafta bulunan ödeme merkezi işletmecisi Mehmet Y. gelerek, bir süre konuşmaları dinledi. Mehmet Y., iddiaya göre işyerindekilere dönüp, "Şimdi bu kadına bakın. Son derece dindar bir görünümü var. Bunu araştırsanız, dini vecibelerinin hiçbirini yerine getirmiyordur" dedi.



Nurcihan D. ise "Ben sizi ilk defa görüyorum. Bu konunun sizinle alakası yok" diye tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışma sonunda Kepez Polis Merkezi'ne giden Nurcihan D., Mehmet Y.'nin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.



Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Y., ifadesinde, "Ben böyle bir şey söylemedim. İddialar doğru değildir, kimseye hakaret etmedim" dedi. Mehmet Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Olayı haber alan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da cep telefonuyla Nurcihan D.'ye ulaşarak 'geçmiş olsun' dedi.

14)BİLYONER WİNTERFEST 2017 ÜMİT BESEN VE PAMELA İLE FİNAL YAPTI

KIŞ turizminin göz bebeği Uludağ'da düzenlenen Bilyoner Winterfest 2017 organizasyonu kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Ümit Besen ve Pamela festivalin son gecesinde, yüzlerce üniversite öğrencisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Usta Sanatçı Ümit Besen ve Pamela Uludağ'da düzenlenen Bilyoner Winterfest 2017 etkinliği kapsamında Grand Yazıcı Arena'da sahne aldı. Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hâkimiyeti ile de kendinden söz ettiren ve elektrogitar çalarak rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen, bu kez "Başka" tarzda bir konser ile tatilcilerin karşısına çıktı. Winterfest 2017 etkinliğinin final gecesinde sahne alan ikili, sabahın ilk ışıklarına kadar sevilen şarkılarını seslendirdi.

ÜMİT BESET: BENİ DİNLEME YAŞI 75'TEN 14'E İNDİ

Konser öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümit Besen ve Pamela, Uludağ'da beraber verdikleri ilk konser olduğunu ve heyecanlı olduklarını belirtti. Winterfest 2017 etkinliğinin kapanış gecesinde sahnede olacağını belirten Ümit Besen, "Uludağ'da böyle bir festivale ilk gelişim ama ben gençlerle artık hep bir aradayım. Beni dinleme yaşı ortalaması 75'ten 14 yaşına kadar düştü. Artık 'Nikâh Masası'nı bilmeyen yok. Bu son albümle bizi bilmeyenlere ulaştık. Yolda, sokakta hatta otobanda beni gören fotoğraflar çektiriyor" dedi.

