DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SAMSUN'DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın acı haberi memleketi Samsun'un Ladik İlçesi'nde baba ocağına ulaştı. Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın memleketi Samsun'un Ladik İlçesi Doğankaş Mahallesi'ndaki baba evine ateş düştü. Askeri görevliler tarafından şehidin annesi Nariye Kayan'a oğlunun acı haberi verildi. Acı haberi alan şehidin annesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken yakınları taziye için eve akın etti. Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın babası Yaşar Kayan'ın 17 yıl önce vefat ettiği 5 kardeşten 4'üncüsü olduğu ifade edildi. Şehit Kayan'ın görev yerinin Ankara olduğu geçici görevle Hatay'a gittiği ifade edildi. Bu arada bir yıllık evli olan şehit Kayan'ın eşi Büşra Kayan'ın da hamile olduğu ve acı haberi Ankara'daki evinde aldığı öğrenildi. Şehit jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın 3 ay önce izin alarak memleketine geldiği ve bir süre baba evinde kaldığı belirtildi. Şehidin 2011 yılında göreve başladığı ifade edildi.

2)AYVACIK'TA 3 KONTEYNER OKUL EĞİTİME HAZIR

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, 6 Şubat Pazartesi gününden bu yana devam eden depremler nedeniyle ara verilen eğitime, Gülpınar Köyü, Babakale Köyü ve Paşaköy'de kurulumu tamamlanan konteyner okullarda yarın yeniden başlanacak.

Ayvacık'ta 24 yerleşim yerinde hasara yol açan depremler nedeniyle 7 Şubat Salı gününden itibaren Gülpınar, Babakale, Paşaköy, Tuzla, Kösedere ve Korubaşı köylerinde okullar tatil edilmişti. Depremlerin devam etmesi nedeniyle bu köylerde eğitim bugüne kadar yapılamadı. Bu süreç içinde depremzede öğrenciler için konteyner okul kurulması için çalışma başlatıldı. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi ile Babakale Köyü ile Paşaköy'de İlkokul bahçelerine konteyner okul kurulumu tamamlandı. Bu üç okulda eğitime yarın sabah yeniden başlanacak. Gülpınar Köyü'ndeki konteyner okulun saat 09.00'daki açılış törenine Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin de katılacak. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Çalışkan ise yaptığı açıklamada, bahçeye konteyner okulun kurulumunun tamamlandığını söyledi. Çalışkan, "7'si sınıf, 2'si de idari kısım olmak üzere toplam 9 konteynerden oluşan okula, yarınki eğitime hazırlanmak için sıra ve okul tahtası gibi ana temel malzemeleri yerleştirdik. Okulumuzda 1'i özel eğitim olmak üzere 85 öğrencimiz var. Bütün eksiklerimiz tamamladık. Bilgisayar laboratuvarımız bile kuruldu" dedi.

Depremden etkilenen Tuzla Köyü, Kösedere Köyü, Yukarıköy, Korubaşı Köyü ile Gülpınar Köyü'nün ilk ve ortaokulunda ise konteyner okulların kurulumu devam ettiği için, buralarda eğitime çalışmalar tamamlandığında başlanacak. Yetkililer, önümüzdeki hafta sonundan itibaren ise mevzuat gereği Cumartesi günleri öğrencilere telafi eğitimi verileceğini belirtti.

3)GENÇ KIZI DARP EDİP, ÇANTASINI KAPKAÇ YAPTILAR



KONYA'da kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edilip, çantası kapkaç yapılan Şule Güdek yaralandı. İfade vermek için polis merkezine gelen genç kızın babasının yardımıyla güçlükle yürümesi dikkat çekti. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Şule Güdek, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen iki kişi genç kızın elindeki çantasını kapkaç yapmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine saldırganlar Güdek'i darp ettikten sonra içinde para, cep telefonu ve kimlik kartlarının bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralı halde yakınlarda bulunan evlerine giderek babasından yardım isteyen Güdek, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, genç kızın verdiği eşkâl doğrultusunda çevrede çalışma başlattı. İfade vermek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Güdek'in topallayarak yürümesi dikkat çekti. Babasının yardımıyla karakola gelen Güdek, güçlükle sakinleştirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

4)ŞAKALAŞTIĞI ARKADAŞINI 4 YERİNDEN BIÇAKLADI



KONYA'da 23 yaşındaki İsmail Buyrukbilen, şakalaştığı arkadaşı 20 yaşındaki Alihan Yaraşlı tarafından 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olan ve bir süre tedavi gördüğü belirtilen İsmail Buyrukbilen, arkadaşı Alihan Yaraşlı ile şakalaşmaya başladı. Şakalaşma bir süre sonra küfürleşmeye dönüştü. Buyrukbilen'in arkasını dönmesi üzerine Yaraşlı, arkadaşını sırt ve kolundan 4 kez bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Buyrukbilen çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail Buyrukbilen'in tedavisinin devam ettiği belirtildi. Şüpheli Alihan Yaraşlı ise Cinayet Büro ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaraşlı'nın polise verdiği ilk ifadesinde, 'Şakalaşıyorduk. Sonra küfürleşme başladı. Bende bıçakladım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5)SOKAKTAKİ BIÇAKLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

KÜTAHYA'da Afgan uyruklu 18 yaşındaki Nematullah Yoghoubi'nın bıçakla yaralandığı kavga olayı bir işyerinin güvenlik karası tarafından saniye saniye kaydedildi. polis, olayın şüphelisi 15 yaşındaki İ.Y. ile arkadaşı 17 yaşındaki A.E.'yi yakaladı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Marketten çıkan 3 genç ile yaya kaldırımında yürüyen 3 genç arasında tartışma çıktı. Bir işyerinin güvenlik kameralarının kaydettiği olayda gençler arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Afgan uyruklu Nematullah Yoghoubi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinde kaçarken Nematullah Yoghoubi'nin arkadaşları bereyle kanamayı durdurmaya çalıştı. Nematullah Yoghoubi 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nematullah Yoghoubi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren İ.Y. ile arkadaşı A.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6)ÇALIŞANLARIYLA TARTIŞTIĞI MAĞAZAYI POMPALI TÜFEKLE BASTI



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 29 yaşındaki Muzaffer K., dün çalışanlar ile tartıştığı mağazaya dün pompalı tüfekle giderek etrafa 4 el ateş etti. Mağazada büyük panik yaşanırken, ölen ve yaralanan olmadı. Muzaffer K., polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Muzaffer K., iddiaya göre dün alışveriş yapmak istediği mağazada çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer K. ve çalışanlar birbirlerinden şikayetçi oldu, karakola giderek ifade verdiler. Muzaffer K., dün pompalı tüfekle aynı mağazaya giderek havaya ve etrafa 4 el ateş etti. Büyük panik yaşayan çalışanlardan bir kısmı dışarıya kaçarken, bir kısmı içeride kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri geldi. Muzaffer K., polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine direnmeden elindeki silahı bıraktı. Polisin yere yatırarak ellerini kelepçelediği Muzaffer K., gözaltına alındı. Muzaffer K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin mağazada yaptığı kontrolde yaralanan olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, mağazada inceleme yaparken soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ereğli İlçesi'nde Muzaffer K.'nın mağazada pompalı tüfekle ateş etmesi ve polislere teslim olması güvenlik kameralarına yansıdı.Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Muzaffer K.'nın elindeki pompalı tüfekle içeri girdiğini gören çalışanlar panikle etrafa kaçışıyor. Muzaffer K.'nın ateş etmesiyle çalışanların bazılar yere yatarak kendilerini korumaya çalışıyor. Etrafa rastgele ateş eden saldırgan ardından kapıya gelen polislerin 'teslim ol' çağrısı üzerine tüfeği kıyafetlerin üzerine bırakarak ellerini kaldırıyor. Polis, saldırganı yere yatırarak gözaltına alıyor.

7)CİNAYET ZANLISI 3 SURİYELİ ÜLKELERİNE KAÇARKEN YAKALANDI

KAYSERİ'de, yan bakma meselesi nedeniyle tartıştıkları Mehmet Akkoyun'u öldürdükleri şüphesiyle aranan Suriyeli 3 zanlı, ülkelerine kaçmak isterken yakalandı.

Olay, önceki gün Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun, Suriye uyruklu İ.E.H. (22), S.O. (19) ve M.M. (17) ile kavga etti. Suriyeli gençlerin bıçaklı saldırısı sonucu Akkoyun aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybederken, kavgayı ayırmaya çalışan 38 yaşındaki Yusuf Yurdakul ise yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada zanlıların olayın ardından geceyi dışarda geçirdiği ve yakalanmamak için cep telefonlarının sim kartlarını çöpe attıkları ve Suriye'ye kaçış hazırlığında oldukları saptandı. Kaçış güzergazında önlem alan polis, cinayet zanlısı 3 Suriyeli genci kısa süreda yakaladı. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada olaya tepki göstermek amacıyla Akkoyun'un yaşamını yitirdiği parkta toplanan bir grup vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürürüş düzenledi.

8)PALET FABRİKASINDA YANGIN



KONYA'da bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, saat 01.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Yunuseli Sokak üzerinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası diğer işyerlerine sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

9)KTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER 2 KADIN İŞÇİYİ DARP ETTİ, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI(Ek)

3 ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Trabzon'da sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan üniversite öğrencileri Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.'nin emniyektteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 öğrenci, akşam saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi. 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla kelepçeli olarak Adliye'ye getirilen kız öğrenciler, görüntülenmemek için elleriyle yüzlerini kapatmaya çalıştı.

3 ÖĞRENCİ SERBEST KALDI



Trabzon'da sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirip dövdüğü olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınanan üniversite öğrencileri Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10)AKSARAY'DA 1 TON 180 KİLO ESRAR İMHA EDİLDİ

AKSARAY'da polisin son 6 ay içinde yaptığı operasyonlar ve yol kontrollerinde ele geçirilen 1 ton 180 kilo esrar yakılarak imha edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince son 6 ay içinde yakalanan 1 ton kubar esrar ve 180 kilo toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrar, Karayollları 38'inci Şube Şefliği bahçesinde kontrollü bir şekilde yakılarak imha edildi.

11)UŞAK'TA 23.5 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ







UŞAK'ta polis bir otomobilde yaptığı aramada, yakıt deposu ve yedek lastiğe gizlenmiş halde 34 parça halinde 23.5 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda yol denetimi yaptı. Uyuşturucu arama köpeği 'Tora'nın da katıldığı denetimde durdurulan bir otomobilin yakıt deposu ve yedek lastiğin içine yerleştirilmiş 34 parça sarılı halde 23.5 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis F.P. (25), D.P. (27), İ.B. (30) ve N.T.'yi (21) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.P., D.P. ve İ.B. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği" belirtildi.

12)TEKİRDAĞ'DA 'BÜYÜKANNE' OLMAK İÇİN BİR HAFTADA 150 BAŞVURU

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı 'Büyükanne' projesinde 10 pilot il arasında bulunan Tekirdağ'da başvurular sürüyor. Tekirdağ'da 500 'Büyükanne' kontenjanı ayrılırken, bir haftada başvuru sayısı 150'yi buldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kadın istihdamının desteklenmesi için hayata geçirdiği 'Büyükanne' projesinde Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Gaziantep pilot iller seçildi. Pilot illerde başvurular başlarken 500 kontenjan ayrılan Tekirdağ'da ilk bir haftada 'Büyükanne' olmak için başvuranları nsayısı 150'yi buldu. Torunlarının bakımını üstlenen büyükannelerin bazıları Tekirdağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur İl Müdürlüğü'ne giderek, hem bilgi aldı hem de başvuru formlarını doldurdu. Kapsam dahilinde ödenek almaya hak kazanan büyükanneler, 12 ay süre ile aylık 425 lira yardım alacaklar.



'Büyükanne' kapsamında özel bir şirkette sekreter olarak çalışan ve Tekirdağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelerek başvuru yapan, 27 yaşındaki bir çocuk annesi Fatma Genç, "Çocuğumun emin ellerde büyümesi ve benim çalışamaya devam etmem için çok güzel bir uygulama. Umarım ülkemizde bu tür uygulamaların devamının gelmesini diliyorum. Bu uygulama ile sanırım elimize bir yıl boyunca 435 lira gibi bir para geçecek. Çocuğumun da annem tarafından büyütülmesi iyi olacak" dedi.



Tekirdağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, uygulamaya yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bir haftada kurumumuza direk gelen başvuru sayısı 30, ilçelere ve internet ortamından da başvurular var. Tekirdağ olarak 500 kişilik kontenjanımız var. Tahminen kısa bir sürede bu kontenjanımız dolacaktır" dedi. Tekirdağ'da İşkur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile internet üzerinden yapılan başvuru sayısının 150'yi bulduğu belirtildi. Başvurular, 28 Şubat tarihine kadar alınacak.

13)SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ







MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir araya gelen kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgilileri ya da eşleri tarafından öldürülen kadın cinayetlerine dikkat çekti.



Bodrumlu kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eylem yaptı. Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyelerine, CHP'li kadınlar da destek verdi. Eyleme katılan yaklaşık 30 kadın 'Tek taşını al kafana çal', 'Eşitsiz aşka hayır', 'Eşitlik yoksa aşk da yok', 'Aşk dediniz dediniz, beynimizi yediniz', 'Eşitsiz aşka da hayata hayır', 'Erkeklerin sevgisi her gün 3 kadın öldürüyor', 'Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa', '2016 yılında en az 261 kadın en yakınları tarafından öldürüldü. Öldüren sevgiye hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

"BİZE HEDİYE DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİ GEREKİYOR"

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği adına konuşma yapan Figan Erozan, Bodrum'da 14 Şubat'ta eski sevgilisi tarafından öldürülen hemşire Yağmur Çırpan'ı anmak ve kadınlara aşk uğruna öldürülebileceklerini anlatmak için toplandıklarını söyledi. Erozan, "Biz 14 Şubat'ta hediye kabul etmiyoruz. Kadınlara aşk uğruna, kadınların nasıl öldürüldüğünü anlatan eylemler yapıyoruz. Bunu anlatmak için buradayız. 14 Şubat'ta öldürülen Yağmur Çırpan için sokaklara çıkarız. 14 Şubat'ta kadın metalaştırılarak, bu sistem içinde bizi hediye verme aracı olarak görüyorlar. Hediyeleri istemiyoruz, bunu da kabul etmiyoruz. Bize hediye değil, can güvenliği gerekiyor. Tacize tecavüze karşı her türlü şiddete hayır demek istiyoruz. Her gün 3 kadın öldürülüyor maalesef, biz bunu gündeme taşımak istiyoruz. Yaşama hakkımızı elimize almak için hayır diyoruz. Bize öğretilen sevgi ve aşk rollerini reddediyoruz. O roller bizi ölüme götürüyor, bunun için sokaktayız. Tabi ki aşk, sevgi olacak. Ama bunlar eşit olmalı. Eşit olmayan sevgiyi hayatlarımızda istemiyoruz. Kendi hayırlarımız ile yaşamak istiyoruz" dedi.

14)TURİZMCİ ALKOLDEN ÖTV MUAFİYETİ İSTİYOR







AKDENİZ Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, kötü günler yaşayan turizm sektörüne destek amacıyla 'herşey dahil' kapsamındaki otellerde alkollü içeceklerden ÖTV alınmamasını talep etti.



AKTOB yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı beklenti ve taleplerinin konuşulduğu toplantıya konuk olarak Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

ÜÇÜNCÜ ANA PAZAR ÜLKE BULMALIYIZ

Kemerağzı Concorde Hotel'deki toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sadece bardağın boş tarafını görmenin turizmcilere yakışmayacağını belirterek, "Biz turizmcilerin gerçekleri görerek, AKTOB çatısı altında, yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmek ana görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum" dedi. Benzerlikleri açısından Türkiye turizmiyle İspanya'yı, Antalya turizmiyle de Mayorca kentini karşılaştıran Erkan Yağcı, İspanya'nın üç ana pazarından İngiltere'den 17 milyon, Fransa ve Almanya'dan da 11'er milyonun üzerinde turist ağırlandığını söyledi. Mayorca'nın toplam 12 milyon turistinin yüzde 70'inin bu üç pazardan oluştuğuna dikkat çeken Yağcı, Türkiye'nin ise iki ana pazarı Almanya ve Rusya'nın toplam turist sayısının yüzde 60'ını oluşturduğunu ve Türkiye'nin üçüncü bir kaynak pazara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

2016'da Türkiye ve Antalya'nın rakamsal olarak zor bir dönem yaşadığını hatırlatan Yağcı, sektörde 2014 rakamlarının referans alınması gerektiğini belirterek, "Gelecek açısından rakamlar umut verici. 2014'ü referans alır ve yeni bir kaynak pazar yaratılırsa Antalya için konulan 2023 hedeflerine ulaşmak çok zor olmayacaktır" dedi.

SEKTÖRÜN TALEPLERİ

Erkan Yağcı, sektörün bu yıla dönük taleplerini sıralarken, enerji kalemlerinde en düşük tarifenin uygulanmasını, düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredileri verilmelsini, SGK primleri, emlak vergisi, ecrimisil vb vergilerin geçen yıl yapıldığı gibi bu yıl da ertelenmesini ve mümkünse geçici olarak birkaç yıl sınırlı kılınarak alınmamasını, alkolde alınan ÖTV'nin konaklama işletmelerinde 'herşey dahil' kapsamında alınmamasını istedi.

İstekleri arasında Erkan Yağcı, ihracatçılar için sağlanan KDV iadesinin konaklama tesisleri için de sağlanmasını, THY'nin yeni bir iş modeliyle Antalya'ya Avrupa ve bazı ülkelerle direkt hatlar koymasını, imaj ve algı kampanyaları yapılmasını, ülkesel bazda saha çalışmaları ve tur operatörleriyle yakın çalışma yapılmasını, uluslararası sektörel organizasyonlara ev sahipliği yapılmasını da saydı.

FİYATLARI ÇOK DÜŞÜRMEYİN UYARISI

Tüm bunları yaparken de fiyat-kalite dengesinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Erkan Yağcı, "Rusya'dan bu yıl beklentiler çok ciddi düzeyde. Rezervasyonlar iyi ama çok fiyat düşürme ve kırmanın açıkçası 2016'da çok işe yaramadığını gördük. Bu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor ki, kaliteden ödün vermeden fiyatları da belli bir seviyede korumamız lazım. Ve 2014 yılındaki fiyatlara geri dönüşümüz 5-6 yılı almamalı" diye konuştu.

6.5 MİLYON BÜYÜK BAŞARI

Vali Münir Karaloğlu da bardağın bir dolu, bir de boş tarafı olduğunu belirterek, "Antalya'nın en kötü sezonu dediğimiz, dibi gördüğümüz sezonda 6.5 milyon turisti ağırlaması büyük bir başarıdır. Bu kadar olumsuzluk, darbe, patlamalar-çatlamalar, dünyadaki kaos, bu kadar problemin içinde 2016'da bu şehir ve turizmcisinin 6.5 milyon insanı bu şehirde ağırlamasını çok değerli buluyorum. Bardağın boş tarafı ise bu şehrin potansiyeli bu değil, 13 milyonu görmüş bir şehir ve onun da üstünde sayıyı ağırlama kapasitesi olan, altyapısı yeterli bir şehir" dedi.

Vali Karaloğlu, turizmcilerden martta yeni sezon için yapacakları işe alımları bir ay öncesinden yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam kampanyasına destek vermeleri çağrısında da bulundu.

15)KIZ ARKADAŞINA TIR İLE EVLENME TEKLİFİ YAPTI

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, TIR şoförü Mert Durma (27), bir yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Gökçe Kara'ya (25) sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Bir şirkette TIR şoförü olarak çalışan Mert Durma, üzerinde kendisinin kız arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafının da bulunduğu pankarta 'Benimle evlenir misin Gökçem' yazdırdı. TIR'ın dorsesinin yan tarafına pankartı astı. Saat 19.00'da ise İlçedeki bir alış veriş merkezinin önüne TIR'ı park etti. Ardından da alış veriş merkezindeki güvenlik görevlisine, arkadaşlarının hiç bir şeyden haberi olmadan gezmeye getirdiği kız arkadaşının adını anons ettirerek dışarı çıkmasını sağladı. Dışarı çıkan Gökçe Kara, evlenme teklifi için hazırlanan TIR'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Patlatılan konfetilerin arasında Mert Durma, kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifini yaptı. Kız arkadaşı Gökçe Kara'dan 'evet' yanıtını alınca da kendisine sımsıkı sarılarak sevinç yaşadı. İlginç evlenme teklifini izleyen çevredeki vatandaşlar ise gençleri tebrik ederek, mutluluk diledi.

16)ECE SEÇKİN VE OZAN DOĞULU, SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE COŞTURDU

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen 'Winterfest' etkinlikleri kapsamında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, 14 Şubat Sevgililer gününde Grand Yazıcı Arena'da konser verdi.



Türkçe pop müziğin sevilen seslerinden Ece Seçkin ile DJ Ozan Doğulu, Bilyoner Winterfest etkinliği kapsamında Grand Yazıcı Arena'da sahneye çıktı. Ece Seçkin, popüler şarkısı 'Adeyyo' ile konserine başlarken sevilen şarkılarını söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü olmasıyla duygusal parçaları tercih eden Seçkin, dansçılarıyla da sahne şovları yaptı. Seçkin, konser alanını dolduran yüzlerce üniversite öğrencisini geç saatlere kadar coşturdu. Yaklaşık 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, hayranları tarafından büyük alkış aldı.

