DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)UZMAN ÇAVUŞ EL BAB'DA ŞEHİT DÜŞTÜ

FIRAT Kalkanı operasyonu sırasında şehit olan piyade uzman çavuş 29 yaşındaki Murat Tevlim'in Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi. Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelede piyade uzman çavuş Murat Tevlim şehit düştü. Murat Tevlim'in Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Erikli Sokak'ta bulunan Darıca Belediyesi'nde çalışan babası Mustafa Tevlim ile annesi Birsen Tevlim'e şehadet haberini Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan verdi. 2 çocuk babası şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, Murat Tevlim'in şehit olduğunu öğrenenler evine geldi.

ŞEHİT ŞİİR OKUMUŞ



El Bab'da şehit düşen piyade uzman çavuş Murat Tevlim bir süre önce bir asker arkadaşı ile birlikte Ozan Arif'in "Bu vatan bizim" şiirini okurken, şehidin görüntülerini izleyenler duygulandı.

Görüntü Dökümü



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Murat Tevlim ile asker arkadaşının şiiri okuması (Mavi bere takan asker Murat Tevlim)

Haber: Erol POLAT / KOCAELİ, ()

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2)AĞRI'DA SEBZE PAZARININ ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ;2 KİŞİ HAFİF YARALANDI, ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI







Ağrı Belediyesi'ne ait sebze pazarında meydana gelen göçme sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı, enkaz altında kimsenin kalmadığı bildirildi. Vali Musa Işın da sebze pazarının kardan çöken çatısı altında kalan yaralı sayısının 2 olduğunu açıkladı. Hafif yaralıların tedavi altına alındığını bildiren Vali Işın, yoğun yağış nedeniyle çatılarda biriken karların temizlenmesi için yaşanan olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Görüntü Dökümü



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-Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları

Haber: Servet Arslan / AĞRI, ()

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3)GAZİANTEPSPOR - ADANASPOR MAÇI SONRASI GERGİNLİK

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'un, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. İki takım taraftarlarının tekme, tokat ve kemerlerle kavgasında bazı taraftarlar yaralandı.



Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor'u Hatira'nin 55'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın Adanaspor lehine verdiği karar sonrası top toplayıcı çocuğun, topu geç vermesine sinirlenen Bekir Yılmaz, meşin yuvarlağı çocuğun üzerine attı. Buna tepki gösteren yedek kulübesindeki Ghilas ile Bekir arasında çıkan tartışmaya diğer oyuncular da katıldı. Sahada yaşanan gerginlik, yöneticilerin araya girmesiyle sona ererken, hakem Cüneyt Çakır, Bekir ile yedek kulübesinden sahaya çağırdığı Ghilas'ı sarı kartla cezalandırdı. Çakır'ın sürdürdüğü maç, Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken, sonuca tepki gösteren Adanaspor'un taraftarları, misafir tribünündeki koltukları söküp sahaya attı. Buna tepki gösteren Gaziantepspor taraftarları ile konuk takım taraftarları arasında kavga çıktı. İki takım taraftarları, birbirlerine tekme, tokat ve kemerlerle saldırdı. Çıkan olaylar polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, bazı taraftarlar yaralandı.

Görüntü Dökümü



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- Adana taraftarlarının koltukları atması



- Taraftarların kavga etmesi



- Polisin müdahalesi



- Yaşanan gerginlik



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Eyyüp BURUN, Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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4)PARALEL DİNLEME DAVASININ FETÖ DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ

ANTALYA'da 'paralel devlet yapılanması' soruşturması kapsamında, 2009 ile 2013 yılları arasında 130 kişinin yasadışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla açılan davanın 17'nci duruşması görüldü. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'i firari 14 sanıklı davanın 17'nci duruşmasına başka bir suçtan tutuklu bulunan Süleyman Çark, Mehmet Kara, bu dosyadan tutuklu Şenol Oral, Gökhan Tayuk ile Sunal Sevindik hazır bulundu. Davanın tutuklu sanıklarından Alanya L tipi Cezaevi'ndeki Rüştü Çetinkasap, Burdur E Tipi Cezaevi'ndeki Erol Çomak ile başka bir suçtan tutuklu Yavuz Bölek İzmir 2 Nolu T tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kırşehir E Tipi Cezaevi'ndeki Ali Koçak ise SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı. Duruşmada; telefonları dinlenen müştekilerden CHP Antalya eski Milletvekili Yıldıray Sapan, emekli polis memuru Hikmet İskender, 15 Temmuz darbe şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası polis memuru Zeki Kılınç, polis memuru Murat Ceylan, Yakup Hamarat ile taraf avukatları da hazır bulundu. Davanın firari sanıkları İsa Yıldırım, Mehmet Erdil, Mehmet Fatih Baştuğ, Asım Demirel ile Bülent Elaldı yakalanmadıkları için duruşmaya getirilemedi.

"KANSER HASTASIYIM SAVUNMA YAPACAK GÜCÜM YOK"



SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Yavuz Bölek, kanser hastası olduğu için son üç ay içinde üç kez ameliyat geçirdiğini söyledi. Yoğun bir şekilde kemoterapi gördüğünü belirten Bölek, savunma yapacak gücünün olmadığını belirtti.



Gökhan Tayuk ise 10 aydır tutuklu olduğunu bu yüzden hem kendisinin hem de ailesinin mağdur olduğunu iddia etti. Yapılan dinlemelerle ilgili formları kendisinin doldurmadığını, onayı da kendisinin vermediğini anlatan Tayuk, "Ben herhangi bir amaca hizmet etmedim. Tahliyemi talep ediyorumö dedi.

YASAYA UYGUN İDDİASI



Sunal Sevindik de tutuklanıp tahliye edildikten sonra tekrar tutuklandığını belirterek 2012 yılında polislikten istifa ettiğini söyledi. 2009 ile 2010 yılları arasındaki istihbarat amaçlı dinlemelerle 15 Temmuz darbe girişimi arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığını savunan Sunal Sevindik, "Bu ikisi arasında bir bağlantı yoktur. Bizim yaptığımız işlemler 5397 sayılı yasaya uygundurö dedi.

"FAZIL SAY HİÇ DİNLENİLMEDİ, DOSYADA TEKNİK HATA VARö



Şenol Oral da 7 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Erol Çomak da 9 dinleme olayıyla ilgili haksız yere tutuklu olduğunu iddia etti. Dosyada sanatçı Fazıl Say'ın dinlenilmiş olarak göründüğünü de belirten Erol Çomak, "Fazıl Say dinlenilmiş gözükmesine rağmen, dinlenen numaranın Fazıl Say'a ait olmadığı ve Fazıl Say'ın hiç dinlenilmediği anlaşılmıştır. Dosyada böyle teknik hatalar da vardırö dedi.



Dava nedeniyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini, Burdur'daki görevine tekrar başladığını, darbe girişimi sırasında da görevinin başında olduğunu, 48 saat aralıksız görev yaptığını, ardından tekrar tutuklanıp mağdur edildiğini ileri süren Çomak, darbenin müsebbibi olmadığını söyledi.

"DEVLET KURUMLARINDA HALEN ETKİNLERö



Duruşmada telefonları dinlenen müştekiler ise bu dinlemelerle 15 Temmuz darbe girişiminin altyapısının hazırlandığını iddia etti. İstihbarat amaçlı dinleme bahanesiyle FETÖ'ye karşı olanların telefonlarının dinlendiğini ileri süren müştekilerden Hikmet İskender, Fetullahçıların halen devlet kurumlarında etkin olduğunu iddia etti.



Telefonları dinlenen polis memurlarından Zeki Kılınç ise "Bu dinlemelerden elde edilen bilgilerle şantaj ve kumpaslar kurulmuş, dinlenen kişilerin kendilerinden olup olmadığı belirlenmiştir. Dinlenenlerden hiçbirisi FETÖ üyesi çıkmamıştır. Bu nedenle bu dinlemelerin FETÖ/PDY için yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle de bu dosyanın ana dosya ile birleştirilmesini istiyorumö dedi.

ESKİ MÜDÜRLER HAKKINDA SORUŞTURMA İDDİASI



CHP eski Milletvekillerinden Yıldıray Sapan da dönemin il emniyet müdürlerinin de bu dosyada yargılanması gerektiğini belirterek, Antalya eski İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz hakkında soruşturma izni verildiğine dair haberleri mahkemeye sundu.

FETÖ'CÜ POLİSLER YER AÇMAK İÇİN SÜRGÜN EDİLDİLER İDDİASI



Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli iken sürgün edildiğini ileri süren polis memuru Yakup Hamarat da Antalya'da 2011 yılından itibaren FETÖ'cü polislere Antalya'da yer açmak için FETÖ'cü olmayan polislerin sicillerinin bozularak diğer illere sürgün edildiğini iddia etti.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLSİN TALEBİ



Asıl mağdurun FETÖ'cü olmayan polisler olduğunu ileri süren Hamarat, "Ben bu suçların örgüt kapsamında işlendiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu dosyanın FETÖ/PDY ana örgüt davasıyla birleştirilmesini talep ediyorumö diye konuştu.



Telefonları dinlenen emniyet müdürlerinden Ömür Saka'nın avukatı Serap Ertuğrul da "Bu dosyaya konu suçlar, 15 Temmuz'un hazırlık çalışmalarıdır. Bu nedenle eylemlerin FETÖ/PDY kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruzö dedi. Müşteki avukatlarından Abit Küçükarslan da yapılan eylemlerin FETÖ/PDY örgüt faaliyeti kapsamında yapıldığını, müvekkillerine yıllarca zulüm yapıldığını imleri sürdü.



Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkere cevabı gelince sanıklar hakkında silahlı terör örgütü suçlamasıyla dava açılması halinde duruşma günü beklenmeksizin birleştirilme hususunun değerlendirilmesine karar verdi. Halen firarda olan 5 sanık hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Telefonları dinlenen polis memurlarından Zeki Kılınç'ın konuşmaları



-Telefonları dinlenen ve sürgünlerden sonra bunalıp emekli olan polis memuru Hikmet İskenderin konuşmaları

Haber- Kamera Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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5)AVRUPA'YA KAÇMAYA HAZIRLANAN PKK YÖNETİCİSİ YAKALANDI







ADANA'da yurt dışına kaçmaya hazırlanan bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Eyüp Çelik yakalandı. Çelik'in Adana Valiliği ve Kayseri'deki bombalı saldırıyı organize edenlerden biri olduğu üzerinde duruluyor.



İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki operasyonlar sonrasında sıkışan örgütün üst düzey yöneticilerinin Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yaptığını ve lojistik sorumlularından Eyüp Çelik'in Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Çelik'i yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olup, 33 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Zanlının adliyenin arka kapısından girişi



- Adliye önünden arşiv görüntü ve tabelası

Haber: Fatih KARAÇALI / ADANA, ()-

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6)POLİSİN ARADIĞI OTOMOBİLDEKİ KADININ İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ta 33 yaşındaki Ayşe T., iç çamaşırında 590 uyuşturucu hap ile yakalandı. Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşinin de aynı suçtan tutuklu olduğu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş Karayolu'nda bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre takip ettiği aracı, kent girişinde durdurdu. Kimlik kontrolünde araçtakilerin birçok suçtan kaydı olan Salih C. ile 60 yaşındaki Fatma T. ve kızı Ayşe T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden üst araması yapılan Ayşe T.'nin iç çamaşırından 590 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KARDEŞİ CEZAEVİNDE



Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşi 20 yaşındaki Fevzi T.'nin 3 Temmuz 2016'da uyuşturucu hap ile yakalanıp tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Poşetteki uyuşturucu



- Hapların poşetten çıkarılması



- Detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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7)İSMAİLAĞOĞLU CEMATİ 2017 EYOF'DA

İsmailağa Cemati'nin üyeleri Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılan sporcu ve yöneticilere 3 dilde bastırdıkları Kur'an-ı Ker'im dağıtmaları ile islamı anlatmak istemeleri güvenlik engeline takıldı. Oyunların yapıldığı Palandöken, Kayakla Atlama Kulleleri ve Buz Hokeyi salonlarına cübbe ve sarıkları ile gruplar halinde giden hocalarla müritler amaçlarının tercümanlar eşliğinde yabancılara islamı anlatmak olduğunu söylediler. Cemaatin irşad ve tebliğ ekibinden olduklarına işaret eden Ömer Sert, "Son Peygamber geldi gitti. Şimdi islamı insanlara kim anlatacak? Başta alimler ve hocalar olmak üzere tüm müslamanlar bu görevi yapmalı. Bizde bu iş için Bursa'dan geldik ama güvenlik nedeniyle sporcularla görüşemiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Cemaat üyeleri Kayakla Atlama Kulesinde



-Cemaat üyesi Ömer Sert ile röp



-Cemaatin kayakla atlama kulesinden çımışı



-Cemaat üyelerinin açıklaması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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8)PATLAYAN PİKNİK TÜPÜ YANGINA SEBEP OLDU

TEKİRDAĞ'da bir apartmanın ikinci katında piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kısmi felci nedeniyle evden çıkamayan 66 yaşındaki Süleyman ve Gülter Turan çiftini itfaiye kurtardı.



Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada evde olan kısmi felçli Süleyman ve eşi Gülter Turan yoğun dumanlar nedeniyle evden çıkamadı. İtfaiye ekiplerince balkona uzatılan merdivenle kurtarılan yaşlı çifti hastanede tedavi altına alındı. Evdeki yangın ise itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





Görüntü Dökümü



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-Dumandan etkilenen kadın



-Evi saran yoğun duman



-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları



-Balkonda bekleyen kısmı felçli adam



-Adamın balkonda takılan oksijen tüpü ve kurtarılışı



-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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9)KARDAN ERZURUM SOKAĞINA MUHTEŞEM AÇILIŞ

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi kampüsünde, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, Avrupa Gençlik Kış Oyunları (EYOF) için yapılan 'kar sokağı' ile 'buzdan heykeller' havai fişek gösterileri ile açıldı. Gezenleri hayran bırakan kar ve buz eserler büyük ilgi gördü. Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 350 kamyon karın yanı sıra, Palandöken Kayak Merkezi'nden getirilen suni kar yapma makinesi ile kar üreten Güze Sanatlar Fakültesi heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri Dekan Prof. Dr. Mustafa Bulat gözetiminde, 5 bin yıllık şehrin tarihi özelliklerini adeta bir sokakta topladı. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşme, hamam gibi tarihi eserlerin yanı sıra buzdan da Erzurum'un simgeleri haline gelen semaver, soba, çaydanlık, kayakla atlama kulesi, gaz lambası, kayakçı gibi heykelleri hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 25 dereceye düştüğü gece ve gündüz demeden vardiyeli olarak çalışıp kısa zamanda yaptılar.



Kar sokağı ve buzdan heykellerin açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Musafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Çomaklı şunları söyledi:



"Palandöken ve Konaklı gibi önemli kış sporları merkezlerine sahip olan 2011'de geniş çaplı bir organizasyona ev sahipliği yapan Dadaşlar diyarı Erzurum bugün farklı bir heyecan yaşıyor. Bulunduğumuz noktada Erzurum dünyanın sayılı kış sporları merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin kış sporları alanında gerçekleştirdiği en büyük organizasyon 2011 Üniversad Kış Oyunları ülkemiz ve kış sporlarının çevremizdeki gelişimi adına bir milat olmuştur. Bugün burada bir başarı öyküsüne tanık oluyoruz. Yılbaşından itibaren EYOF'u üstlenen Erzurum, 'Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor' sloganıyla 32 ülkede 14-18 yaş arasında 700 civarında sporcunun katıldığı EYOF 2017 heyecanını yaşıyor. Bir syor kenti olan Erzurum sahip olduğu dünya çapındaki tesislerle bundan sonra da büyük organizasyonlara imza atacaktır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gençlerimiz burada mutlu günler geçirecek, ülkelerine güzel hatıralarla dönecekler. Yarışmaların sportmenlik ve Fair Play ruhuna uygun geçeceğine inanıyorum. Bugün açılışını yapacağımız EYOF sokağında Erzurum'un tarihi mekanlarını, el sanatlarının inceliklerini Türk kültürünün zenginliklerini, estetik bakış açısıyla misafirlerimize sunuyoruz. Erzurum önde gelen turizm merkezlerinden bir olmayı çoktan hak etmiştir. Müzik gibi edebiyat gibi sanatın dili de evrenseldir. Bu evrensel dili barış ve sevgiyle bütün sınırları aşan ve insanları birleştiren bir dildir. Spor alanındaki rekabet gücünden beslendiği zarafetin ve inceliğin rekabetidir. Burada barış, kardeşlik sevgi, coşku ve heyecan var. Oyunların bir şenlik havasında dostluk ve kardeşlik ikliminde geçmesini diliyorum. 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Festivali geleceğin şampiyonlarının Erzurum'da düzenlenecek olan kış olimpiyadında yarışacağı bir organizasyon olması açısından son derece önemli buluyorum."



Yapılan konuşmaların ardından protokol kar sokağının kurdelasanı kesti. Protokol üyeleri meşaleli gençlerin yanına gelmesi ile birlikte halay çektiler. Sokağı dolduran yüzlerce yerli ve yabancı misafir kardan tarihi eserleri havai fişek gösterisi altında gezdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirenler kardan ve buzdan yapılan eserlere hayran kaldıklarını söyledi. Davetliler, "Bir rüya gibi. Burayı gezen Erzurum'u gezmiş gibi olur. Her şey çok güzel" dediler





Görüntü Dökümü



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-Protokolün gelişi



-Buzdan heykeller



-Toplanan kalabalık



-Rektör Çomak'ın konuşması



-Sokağın gezilmesi



-Protokolün halay çekmesi



-Vatandaşla röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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10)KENAN DOĞULU ULUDAĞ'DA KIŞ FESTİVALİNDE SAHNE ALDI

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Winterfest 2017 etkinliği kapsamından sahne alan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, yüzlerce üniversiteli gence, unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sahne alan yakışıklı sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına coşkulu bir gece yaşattı. Kardeşi DJ Ozan Doğulu’nun da katıldığı konserde, Bursalı tatilciler gece geç saatlere kadar konserin tadını çıkardı. Albümlerindeki parçaları seslendiren Kenan Doğulu'yu, güzel sanatçı Ece Seçkin ve yüzlerce genç dinledi. Gece geç saatlerde başlayan konserde tatilciler, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Kenan Doğulu, dansları ve sahne şovu ile de büyük beğeni topladı. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Doğulu, sabahın ilk ışıklarına kadar coşkulu şarkılarını seslendirdi.

Görüntü Dökümü



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-Kenan Doğulu'nun sahne performansı



-Yüzlerce üniversite öğrencilerinden görüntüler

SÜRE: 2 dakika 15 saniye



BOYUT: 71 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()