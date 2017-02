DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT TEĞMEN'İN CENAZESİ, ORDU-GİRESUN HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen, 25 yaşındaki Furkan Yayla'nın cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehit teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi, Gaziantep'ten askeri uçakla Ordu'nun Gülyalı İlçesi'ndeki Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit Yayla için burada tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Ordu Vali Vekili Mehmet Erhan Türker, Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkân ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Yayla'nın naaşı törenle askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Ankara'da yaşayan Hülya ve Etem Yayla çifti de acı haberi alıp gittikleri Gaziantep'den, şehit oğullarının cenazesiyle aynı uçakta geldi.

AK PARTİLİ VEKİLİN AKRABASI

Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada şehit Furkan Yayla'nın, akrabası olduğunu belirterek, "İnşallah son olur, büyük bir devletiz, milletiz. Şehitlerimiz oluyor, biz inanıyoruz ki şehitlerimiz ölmez. Evladımızın vatan uğruna şehit olması, şehitlik mertebesine ulaşması, ailemizden de bir şehidimizin çıkması bizi teselli ediyor. Üzgünüz tabi ne diyelim. Teyzemin oğlunun oğlu, genç kardeşimiz. Biz bir aileyiz, ailemizin genç evladı. Geçici görevle Gaziantep'ten El Bab'a gidiyor ve orada bir kurşunla şehit oluyorö dedi.



Şehit Furkan Yayla'nın cenazesi daha sonra karayoluyla memleketi Giresun'da Görele Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Şehit Yayla'nın cenazesi, bugün Görele'de kılınacak cenaze namazının ardından Çanakçı İlçesi'ne bağlı Akköy'de toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Hakan KABAHASANOĞLU/GÜLYALI(Ordu)

12.02.2017

12.02.2017

2)GÜMÜŞHANE DE OLAYLI MAÇ;19 YARALI

BAKAN AĞBAL DA İZLEDİ

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, takipçisi MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Gümüşhanespor'a galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Cem Sultan ve 27'nci dakikada penaltıdan Ali Özgün kaydederken, MKE Ankaragücü'nün tek golü 36'ncı dakikada Ömer'den geldi.



HAKEM 80'İNCİ DAKİKADA MAÇI DURDURDU



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2'nci yarısını izlediği karşılaşmanın 80'inci dakikasında Ankaragücü'nün geliştirildiği bir atakta hakemin faul vermesine konuk takımın seyircileri tepki gösterdi. Bu yüzden 2 takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. MKE Ankaragücü taraftarları, koltukları kırarak ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu bölüme attı. Gerginlik giderek büyüyünce hakem maçı durdurdu. Koruma polisleri şemsiye açarak Bakan Ağbal'ı korumaya çalıştı.



10 DAKİKA SONRA BAŞLADI



Çevik kuvvet polisi, özel güvenlik ve jandarma ekipleri de saha içerisine girerek güvenlik önlemlerini artırdı. Müsabaka, yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

OLAYLAR SAHA DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Stat dışında da 2 taraftar grubu arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olaylar sırasında başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalarak yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 1 özel güvenlik görevlisi de kafasına koltuk parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Olaylarda 19 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi.

GÜMÜŞHANESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ: 2-1

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar, "2-1 galip duruma gelmemizden sonra maçın atmosferi iyice değişti. Bu durum hoş değil. Sağduyulu davrandık. Elimizden geldiği kadar taraftarımızı, futbolcularımızı kontrol altına almaya çalıştık. Bu skor bizim için fevkalade" dedi.



DAŞGÜN: "OLAYLAR ÜZÜCÜ"



Gümüşhane teknik direktörü Tarık Daşgün ise yaşanan olayların üzücü olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Nahoş olaylar yaşandı. Bu tür olaylar olacağına dair beklentimiz vardı. Bu tarz atmosferi yüksek maçlarda her şey beklenebilir. Burada biraz daha dikkatli olmamız, önlemleri çok daha sağlam almamız gerekirdi. İnşallah bundan sonra daha gergin maçlar yaşanmaz,.

Haber-Kamera: GÜMÜŞHANE

12.02.2017

3)BAKAN AĞBAL, GTSO ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ OLAYLI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Olaylı Gümüşhanespor-Ankaragücü maçını değerlendiren Bakan Ağbal şunları söyledi:

"Beni zorla maça götürdüler. Normalde kolay kolay maça gitmem, futboldan da pek fazla anlamam. Tabi ki her maçın sonunda bir kazanan olacak. Ben isterim ki dostluk ve kardeşlik kazansın. Maç sürecince dostluğa ve kardeşliğe uygun düşemeyen bir takım olaylar oldu. Bu beni ziyadesiyle üzdü. Çünkü spor ve futbolun özünde normalde kardeşlik ve dostluk vardır. Bunu hiçbir şekilde farklı bir noktaya götürmemek lazım. Ben her iki kulüp oyuncularını da tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE ÖNÜ AÇIK OLAN BİR ÜLKE"

Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin de konuşan Bakan Ağbal, "Her şeyin doğrusunu millet bilir. Her şeyin kararını millet verir. Bize düşen görev vatandaşlara anayasa değişikliğinin ne manaya geldiğini ve ülkeye ne katacağını anlatmaktır. İşin ekonomi tarafından bakıldığında bu sistem değişikliğinin Türkiye'ye çok şey katacağını söylemem gerekir. Türkiye önü açık olan bir ülke. Yatırım bakımından da bir cazibe merkezi. Bu süreç sonrası ortaya çıkacak olan tablo istikrara, uzlaşmaya, güçlü meclis, güçlü iktidar dengesine dayalı yep yeni bir sistem. İnşallah bu sistemle ülkede yatırımlar ve üretim artacaktırö dedi.

Haber-Kamera: Fatih TURAN-GÜMÜŞHANE

12.02.2017

4)ATİKER KONYASPOR- ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ GERGİNLİK

ATİKER Konyaspor- Antalyaspor maçı öncesi stadyum önünde iki taraftar arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle gerginlik kısa sürede sonra erdi.

Atiker Konyaspor, sahasında bugün saat 16.00'da Antalyaspor'u ağırldı. Takımını yanlız bırakmayan taraftarla yaklaşık 55 otobüsle Konya'ya geldi. Poliste bunun üzerine stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis eşliğinde otobüslerle maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Stadı'na gelen Antalyaspor taraftarı, otobüslerden inip, stada girmek istedi. Bu sırada stat önünde belkeleyen kalabalık bir Atiker Konyaspor taraftarı, Antalyaspor taraftarının üzerine taş, şişe ve kar topu attı. Antalyaspor taraftarı da aynı şekilde karşılık verdi. Yeşil- beyazlı taraftar polisin önlem aldığı biriyerleri yıkıp, Antalyaspor taraftara saldırmak istedi. Polis, taraftarın bir kısıman TOMA ile tazyikli suyla müdahalede, bir kısmının önüne geçerek, Antalyaspor taraftarının önüne geçmesini engledi. Bu sırada 1 polis memuru atılan taş sonucu belinden, 1 polis memuru da başından yaralandı. Başından yaralanın polis memuru, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. İki taraftar arasındaki gerginlik polisin müdahalesiyle kısa sürede sonra erdi.



ANTALYASPOR BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİNE SALDIRI



Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker, "Maç bitiminin ardından başkan Antalyaspor taraftarını, takımı alkışladı. Bu sırada Konya taraftarı küfretti, bulunduğumuz locaya yandan saldırı oldu. Yöneticilerimize yumruk atıldı. Kısa süreli arbede yaşandı. Bize küfür ettiler" dedi.

Antalyaspor'un Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 sona eren maçın ardından Antalyasporlu yöneticilerin bulunduğu locada olaylar yaşandı. Antalyasporlu yöneticilerden Salih Peker, karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün kırmızı beyazlı takımı ve taraftarını selamladığı sırada kendilerine yönelik küfür edildiğini dile getirdi. Peker, statta maçı izledikleri locada yaşananları şöyle anlattı:

"Maç bitiminin ardından başkan Antalyaspor taraftarını, takımı alkışladı. Bu sırada Konya taraftarı küfretti, bulunduğumuz locaya yandan saldırı oldu. Yöneticilerimize yumruk atıldı. Kısa süreli arbede yaşandı. Bize küfür ettiler. Özel güvenlik güçleri ve polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Onlar gelmeseydi linç edilirdik. 10-20 Konya taraftarı vardı. Olayların yaşandığı locada yöneticilerimizin 7-8 yaşındaki çocukları da vardı."

Antalyaspor Başkanı Öztürk de, "Saldırıya uğramamız skandal bir durum. Takımımız taraftarı taşlandı. Türk futbolunu kurtarmak istiyorsak bunlardan kurtulmalıyız" diye konuştu.

MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

Atiker Konyaspor- Antalyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maç sonrası da gerginlik yaşandı. Maçın ardından Atiker Konyaspor taraftarı stat önünde Antalyasporlu taraftarın stattan çıkmasını bekledi. Uyarılara karşın kalabalık dağılmayınca, polis müdahale etti. TOMA'larla tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale eden polise, taraftarlar da taş, kartopu ve şişe fırlattı. Müdahalenin ardından taraftar grubu dağıldı.

Güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1.5 saat statta bekleyen Antalyaspor taraftarı, 55 otobüsle TOMA ve polis ekipleri eşliğinde yola çıktı. Ancak Konyaspor taraftarları, yer yer ara sokaklardan otobüslere taşlı saldırıda bulundu. Otobüslerden inen Antalyaspor taraftarı da çevreyolu kenarındaki evlerin camlarını taşladı. Polis, her iki taraftar grubuna da müdahale etti. Polis ekipleri, Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüslere, Konya-Antalya karayolunun 20'inci kilometresine kadar eşlik etti.

ANTALYASPOR BAŞKANI'NA SALDIRI İDDİASINA AÇIKLAMA

Bu arada, Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yöneticilere saldırı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Gökmen, başkan Öztürk ve yöneticilerin etrafı camla çevrili locada misafir edildiklerini belirterek, "Biz herhangi bir saldırı görmedik. Ancak saldırı yönündeki iddialar üzerine Ali Şafak ile görüştük. Ali Şafak Bey, saldırının olmadığını, locanın önündeki taraftar grubuyla sözlü tartışmanın yaşandığını, olumsuz bir konunun olmadığını söyledi" dedi.

12.02.2017

5)SİVEREK'TE AMATÖR MAÇ SONRASI KAVGA

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Süper Amatör Ligi'nde karşılaşan Siverek Belediyespor ile Viranşehirspor karşılaşmasının sonunda iki takımın oyuncuları kavga etti. Taraftarların da sahaya girdiği gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi. Firkan Tüysüz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Siverek Belediyespor, Viranşehirspor'u 1- 0 mağlup etti. Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala Siverek Belediyespor takımı oyuncusu Salih Kartal'ın kırmızı kart görmesiyle iki takımın oyuncuları arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hakem karşılaşmayı sonlandırırken, taraftarlar da sahaya indi. Yaşanan gerginlik, polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

OTOMOBİLDE EŞİ VE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI

6)REHİNE KRİZİ 28 SAAT SÜRDÜ

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi Osman B., nikahsız eşi Gülşah ile çocukları Enes ve Gökmen'i silah zoruyla ticari takside 28 saat rehin tuttu. Eyleme başladığı saatten beri araçtan hiç çıkmayan Osman B.'nin uyumadığı, eşi ve çocuklarının da yemek ve su gibi ihtiyacının giderilmediği belirtildi. Aküsü boşalan ve lastikleri kapanla patlatılan taksinin içinden 28 saat süresince çıkamadı..



2 ÇOCUĞUNU DAHA SERBEST BIRAKTI



Şanlıurfa'daki rehine krizinde cezaevi firarisi Osman B.,28 saat sonra bitkin düşen çocukları Enes ve Gökmen B.'yi de serbest bıraktı. Olay yerinde bekletilen polis ekiplerince teslim alınan çocuklar, ambulansta sağlık kontolünden geçirildi.



28 SAAT SONRA SON BULDU



Şanlıurfa'da önceki gece eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği otomobilde rehin alıp, çocuklarından ikisini gün içerisinde, ikisini de dün gece yarısından sonra serbest bırakan cezaevi firarisi Osman B.'ye polis ekipleri, içmesi için meyve suyu verdi. İçerisine uyku ilacı konan meyve suyunu içen Osman B. ve rehin aldığı eşi Gülşah B., bir süre sonra kendisinden geçti. Polis ekipleri, 28 saatlik eylemin ardından, saat 01.15 sıralarında Osman B. ve eşini araçtan çıkarıp hazır bekletilen zırhlı polis aracıyla hastaneye götürdü.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA

13.02.2017



13.02.2017



13.02.2017

7)DEPREM ÇADIRINDA MAÇ İZLEYİP DEPREM STRESİNİ ATIYORLAR

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, artçı sarsıntıların sürdüğü Yukarıköy'de, vatandaşlar, yemek dağıtımı için kurulan çadırda, Galatasaray-Kayserispor maçını izleyerek bir nebzede olsa stres atmaya çalışıyor.

Ayvacık yakınlarında geçtiğimiz Pazartesi sabahı meydana gelen depremde en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'de vatandaşlar depremin neden olduğu stresi maç izleyerek atıyor. Köy ilkokulunun bahçesinde yemek dağıtımı için kurulan çadıra konulan televizyonda Galatasaray-Kayserispor maçını izleyen vatandaşlar, futbol ile moral bulmaya çalıştı.



DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL



Çanakkale'de hafta boyunca depremlerin devam ettiği dün de 5.4 ile sallanan Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy, Kösedere, Tuzla, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köylerinde okullar bugün, 1 günlüğüne tatil edildi. Bugün, ayrıca bu köylere sahra okullarının kurulacağı belirtildi.

8)ULUDAĞ'DA 300 METRE YUVARLANAN 75 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ





ULUDAĞ'dan arkadaşlarıyla birlikte inerken, dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre yuvarlanan emekli öğretmen 75 yaşındaki Yıldırım Doğan yaşamını yitirdi.

Bursa'dan yürüyüş amacıyla erken saatlerde 13 arkadaşıyla birlikte Uludağ'a çıkan emekli öğretmen Yıldırım Doğan, Çobankaya'daki patika yoldan inmeye başladı. Çobankaya ile Zeyniler köyü arasındaki bölgede buzlanma yüzünden dengesini kaybeden Doğan, yamaçtan aşağıya doğru yaklaşık 300 metre yuvarlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Jandarma arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye ulaştı. Ekiplerin müdahale ettiği Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Uzun yıllardan beri Uludağ'da yürüyüşlere katıldığı ve deneyimli olduğu belirtilen Yıldırım Doğan'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



İZİNSİZ ÇIKTIKLARI İDDİASI



Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım Doğan'ın, Uludağ'dan inerken dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlanarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yaptı. İhbarla birlikte önce olay yeri keşfi yaptıklarını, ardından da operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten ekipler, Yıldırım Doğan ve beraberindekilerin, yürüyüş yapmak için Milli Parklar Müdürlüğü'nden izin ve alan kılavuz almadıklarını söyledi.

Haber: Berktug ÖNCÜ/ BURSA

12.02.2017



12.02.2017

9)ŞENLİKTEN DÖNEN MİDİBÜS UÇURUMA DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Saklıkent Kar Şenlikleri'ne gelen İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu Mustafa Özden yönetimindeki 07 MGC 10 plakalı midibüs, dün saat 16.30 sıralarında hatalı sollama sonucu kaza geçirdi. İçinde 21 kişinin bulunduğu midibüs, yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran midibüsteki Tamer Ayfer ile Müşerref Özdamar yaşamını yitirirken, 9 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçta sıkışan yolcular, çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. 2 kişinin cenazesi ise morga götürüldü.

Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, yolda herhangi bir hata olmadığını belirterek, "Tamamen hatalı sollama sonucu bu kaza meydana geldi" dedi.



İKİNCİ KAZA



Kaza yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 32 EL 775 plakalı otomobil ise yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak bir tümseğe çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, araçtaki karı- koca ile 2 çocuğu yara almadan kurtuldu.

Haber-Kamera: Süleyman EKİN-Tolga YILDIRIM/ANTALYA

12.02.2017



12.02.2017



12.02.2017

10)PATLAYAN LASTİĞİ DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN TIR'IN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ ÖLDÜ





ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde TIR sürücüsü 38 yaşındaki Sinan Özer, aracının patlayan lastiğini deştirmek isterken başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Adana-Ankara Otoyolu Gökbez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana yönüne giden Sinan Özer, yönetimindeki 50 SN 388 plakalı briket yüklü TIR'ı emniyet şeridine çekip, patlayan lastiğini değiştirmek için araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 50 FS 624 plakalı başka bir TIR, önce park halindeki TIR'a, ardından da Özer'e çarptı. Yaklaşık 50 metre uzağa savurulan Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Özer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Onur BULAT/POZANTI(Adana)

13.02.2017

11)2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin yaralandığı, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. Alaplı İlçesi'nden Ereğli yönüne giden 37 yaşındaki Suat Özdemir yönetimindeki 67 TC 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje çarptı, sonra uyarı levhalarını yıkarak durdu. Kazada, sürücü Suat Özdemir ile birlikte 34 yaşındaki Sevcan Alayoğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerde sürücünün 270 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)

12.02.2017

12) SAMSUN' A DOĞALGAZ, 40 SAAT SONRA VERİLMEYE BAŞLANDI

Samsun'da sürdürülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz çelik ana hat borusunun zarar görmesi nedeniyle kent merkezinde yaşanan doğal sıkıntısı, yaklaşık 40 saat sonra kısmen sona erdi. Bazı mahallelerde ev ve işyerlerine doğalgaz verilmeye başlandı. Bazı bölgelere ise halen doğalgaz verilemedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Samsun'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz ana hat borusuna zarar verilmesi sonucu Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerine doğalgaz verilememesi olayı ile ilgili Samsun Valisi İbrahim Şahin tarafından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapıldı. Vali Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Samsun'da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil dört kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN

12.02.2017

13)BELEDİYELER, DARICA VE ÇAYIROVA'DA SALONLARI CHP'YE KAPATTI



Çayırova ve Darıca belediyeleri, CHP'nin referandumla ilgili toplantılar düzenleyeceği belediyeye ait salonları kapattı. Çayırova'da toplantı belediyenin bahçesinde, Darıca'da ise düğün salonunda yapıldı.

CHP Çayırova'da düzenleyeceği 'Tek adam rejimine hayır' toplantısı için Çayırova Belediyesi'nden izin aldı. Toplantının Çayırova Belediyesi Salonu'nda yapılacağı açıklanırken, belediye önceki akşam salonda elektrik olmadığı belirtilerek salon tahsisini iptal etti. Toplantının yapılacağının duyurulduğu salonun önüne gelenler belediyenin bahçesinde toplandı. Konuşmacılar CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan belediyenin bahçesinde toplananlara hitap etti.

Darıca'da ise Darıca Belediyesi'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi Salonu'nu toplantıya kapatması üzerine Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İlbeyoğlu Düğün Salonu'nda toplantı yapıldı. Panelde parti bayrağı asılmazken, etraf Türk bayraklarıyla donatıldı. 'Anayasa değişikliği ne getiriyor, hayır demezseniz ne olacak?' paneline konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Yrd. Doç. Dr. Yücel Demirer ile avukat Yüksel Genç katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan salonların iptal edilmesine tepki göstererek, "Yaklaşık 10-15 gün önce hem Darıca'da, hem de Çayırova'da belediye salonları partimiz tarafından kiralanmış, hem kaymakamlıktan izin alınmış, hem de salonlarla sözleşme yapılmış. Dün geç saatlerde hem Çayırova'da, hem de Darıca'da ilçe başkanlığımız aranarak, Darıca'da salonda sorunlar olduğunu veremeyeceklerini, Çayırova'da da elektik trafolarının yandığını ve elektrik arızalarından dolayı salonu veremeyeceklerini söylemişler. Bu aslında Türkiye demokrasisine vurulan bir darbedir. Referandumla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin çalışmaları engellenmeye çalışılıyor. Bu ahlak dışı bir şey" dedi.

Haber-Kamera: ÇAYIROVA(Kocaeli)

12.02.2017

14)AK PARTİLİ ATAŞ: TÜRKİYE'NİN GELECEĞE BUGÜNKÜ SİSTEMLE YÜRÜME ŞANSI YOKTUR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Türkiye'nin geleceğe bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur. Daha hızlı yürümek, daha hızlı kalkınmak ve gelişmek zorundadır. Bunun kararının verileceği gün 16 Nisan'dır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kırklareli'nde partisinin danışma meclisi toplantısına katıldı. Mustafa Ataş, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen toplantıda, Türkiye için Türk milleti için, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin geçmişte atlatmış olduğu badireleri yeniden yaşamasını tamamen ortadan kaldıracağını ve ülkeyi geleceğe emin adımlarla taşıyacağını belirten Ataş, "Türkiye geleceğe artık bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur. Daha hızlı yürümek, daha hızlı kalkınmak ve gelişmek zorundadır. Bunun kararını vereceği gündür, 16 Nisan halk oylaması günü. Teşkilat mensubu herkesi 16 Nisan akşamına kadar kapı kapı dolaşmaya davet ediyorum. Kırklareli'nde elini sıkmadığımız kimse kalmamacasına tüm ilçelerimizde kapı kapı dolaşmaya davet ediyorum. Bu ülkenin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Binali Yıldırım günde 18 saat çalışırken, bize evde oturmak yakışmaz. Her gün bir tane 'evet' diyecek seçmenle bulunmaya davet ediyorum. Her gün bir seçmene 'evet' dedirtecek kararlılıkla çalışmaya davet ediyorum" dedi.

Danışma meclisi toplantısında AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve İl Başkanı Alper Çiler de birer konuşma yaptı.

KEŞAN'DAKİ TOPLANTI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, daha sonra Edirne'nin Keşan İlçesi'ne geçerek burada da parti teşkilatı tarafından düzenlenen danışma kurulu toplantısına katıldı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Ataş, referandumun son 100 yılın en önemli halk oylaması olacağını belirterek, yeni anayasanın onaylanması halinde birçok krizin çözüme kavuşacağını bildirdi. Mustafa Ataş, Türkiye'nin Ak Parti döneminde siyasi kriz yaşamadığını belirterek, partisinin 15 yıllık iktidarı döneminde yapılan hizmetlerinden bahsetti.



Türkiye'nin birçok darbe atlattığını belirten Ataş, "Bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. Bu insanların tepesine bindiler. Kalkınmasın, gelişmesin diye mücadele ettiler. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidardı. Tek partili dönem. Açık oy kullanıyorsunuz, gizli tasnif yapıyorsunuz. Bu ülke böyle yönetildi. Ne zaman ki 1950'de çok partili döneme geçildi, sandıktan Demokrat Parti'nin çıkmasıyla Türkiye'deki yasaklar yavaş yavaş ortadan kalkar hale geldi. Türkiye kalkınma ve gelişme hamlesi yaptığı için 1960'ta ihtilal yapılmış ve Menderes idam edilmiştir. O dönemde övündüğümüz birçok eserin altında Menderes'in imzası vardır. CHP, tüm yetkilerin bir kişide toplandığı 'diktatörlük' sisteminin getirileceğini söylüyor. Diktatör görmek istiyorsan kendi siyasi tarihine bak, orada diktatörün ne olduğunu görürsün" dedi.

Toplantıda, Ak Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ataş partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

