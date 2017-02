DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)RUS SAVAŞ UÇAKLARI YANLIŞLIKLA TÜRK ASKERLERİNİ VURDU: 3 ŞEHİT, 11 YARALI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla hedef alındı. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu, 1'i ağır 11 asker ise yaralandı. Fırat Kalkanı harekatı 170'inci güne girerken dün 5 askerin şehit olduğu El Bab'dan bugün de şehit haberi geldi. El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, dün sabah saat 08.40 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bir bina DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatına katılan Rus savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vuruldu. Bombalanan binanın çökmesinin ardından göçük altında kalan askerlere ulaşmak isteyen silah arkadaşları seferber oldu. Göçük altında çıkarılan 11 yaralı asker, bölgeden tahliye edildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer 10 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bombardımanda yıkılan binanın enkazı altından çıkarılan şehit sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi saat 11.30 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e ulaştırıldı. Göçük altında kalan şehit uzman çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin ile şehit uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal'ın cenazeleri ise saat 14.00 sıralarında çıkarıldı ve 14.40 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e getirildi. Ancak, şehitlerin vücut bütünlükleri bozulduğu için üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 cenaze torbası içerisinde getirilmesi 4 ayrı şehit olduğu gibi algılandı. Ancak, bir süre sonra El Bab bölgesinden gün içerisinde getirilen şehit sayısının 5 değil 3 olduğu anlaşıldı.Böylece gün içerisinde 3 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64'e yükseldi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı da akşam saatlerinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen hedef aldığı binadaki 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. 1'i ağır 11 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08.40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır."

PUTİNDEN, ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Yaşanan üzücü olayın ardından Rusya Federasyonu yetkililerinin üzüntülerini dile getirdiğini Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır. Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



HULUSİ AKAR, RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ



Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada "Kazayla ilgili olarak dün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimov meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulunmuştur." denildi

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Türk bayrağına sarılı cenazeler



- Helikopterin inişi



- Cenazelerin indirilmesi



- Cenazelerin ambulansa konulması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209128



09.02.2017 - Haber Kodu : 170209122

=======================================================

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK'TAN, DEPREMZEDELERE EV MÜJDESİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde depremde evlerin hasar gördüğü köylerde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yetkililerden bilgi aldı. en çok hasarın yaşandığı Yukarıköy Köyü'nde, yetkililerden bilgi aldı. Veysi Kaynak, depremzedelerin yıkılan evlerinin yapımına nisan ayında başlayacaklarını açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yanında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve diğer yetkililerle 6 Şubat'taki depremde hasar oluşan köyleri ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy Köyü'nde AFAD'ın koordinasyon TIR'ında yetkililerden brifing alan Kaynak, ardından da basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, Richter ölçeğine göre 5.3 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerde bu bölgede 21 yerleşim yerinin etkilendiğini söyledi. Kaynak, şunları söyledi: "Bu bölgede 8 bin 500'den fazla vatandaşımız yaşıyor. Ama depremden etkilenen 2 bin ile 2 bin 500 vatandaşımız var ki bunlar çeşitli şekillerde etkilendi. 8 yaralımız var ama diğer 2 binden fazla vatandaş da irili ufaklı sarsıntılardan etkilenerek evlerine, hayvanlarının ağıllarına giremiyor. Yaralılardan birinin tedavisi devam ediyor. Bir yaralımız ise hastaneye tekrar intikal etti. Bunların da hayati tehlikesi yok Allah'a hamd olsun. Ancak diğerlerine göre durumları daha ağır. Depremin olduğu gün hemen AFAD kriz planımız çerçevesinde, Valimizin başkanlığında oluşturulan kriz merkezimiz çalışmalarına başladı. Ankara'dan AFAD başkanımız ekipleriyle beraber buraya geldi. O günden beri de çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Kızılay teşkilatımız geldi. AFAD ve Kızılay önce çadırları kurdu. Ancak hava şartlarının olağanüstü olmasından dolayı, belki bu da Türkiye'de bir ilk, depremin hemen akabinde daha konforlu yaşama imkanı veren konteyner evleri kurmaya başladılar. Bugün itibariyle 200 konteynere ulaşmış olacağız. Ama üç, dört günü içerisinde tüm bölgede 500 konteyner eve ulaşılacak. Toplam ağır hasarlı bina sayısı 501. Dolayısıyla her hane her aile kendisine ait bir konteynerde çok kısa bir sürede yaşamaya başlayacak. Şu an depremden en çok hasar gören Yukarıköy Köyü'ndeyiz. Civar köyleri de gezdik. Ağır hasar gören dört camimiz ve ahırlar var. 501 ağır hasar gören konut var, bunların yanında az hasar görenler de var. Valiliğimiz hasar tespit çalışmaları önümüzdeki cumartesi tamamlayacak ve bize ulaştıracak. Biz de çok kısa bir sürede, kendi doğal mimarisine uygun, kendi doğal materyalleri ile bu evlerin tamamını yeniden inşa edeceğiz. Havaların düzelmesiyle, nisan ayından itibaren de evlerin yapımına başlayacağız. Bugün, burada yaşayan insanlarımızın eksikleri, acil ihtiyaçları var mı bakmaya geldik. Zaten ilk günden itibaren hem yatak, battaniye hem gıda maddesi ihtiyaçları temin edilmişti. Diğer kalanlar da bugün itibariyle tamamlanmış olacak."

"ARTÇI SARSINTILARIN NE ZAMAN BİTECEĞİ ÖNGÖRÜLEMİYOR"

AFAD'ın bölgedeki birimleri ile diğer kurumların Ayvacık'ta olduğunu söyleyen Veysi Kaynak, gerekli ödeneğin de gönderildiğini anlattı. Parayla halledilecek işlerin kolay olduğunu, ancak artçı sarsıntıların düşündürdüğünü belirten Kaynak, "Hepimizi düşündüren hadise artçı sarsıntıların devam etmesi. Bunun ne zaman biteceğini kimsenin öngörmesi mümkün değil. Halkımız da haklı olarak aynı endişeyi taşıyor. Evleri az hasarlı da olsa belki hiç hasar da olmasa evlerine girmiyorlar. Bunun için de insanlarımızı psikolojik olarak kendilerini hazır hissedinceye kadar köylerde konteyner evlerde misafir edeceğiz" dedi.

Konteyner evlerin küçük bir mekan olmasına rağmen ıslak hacimleri, tuvaletleri, duşları, ısıtıcıları olduğunu anlatan Veysi Kaynak, "Kızılay ile az önce konuştuk. 200 mutfak seti getirmişler. Onları tamamlayacağız ve bütün ailelere vereceğiz. Dolayısıyla hem sağlıklarını hem diğer barınma ihtiyaçlarını hem de gıda ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Nisan ayı gibi, hava şartları uygun olursa yeniden insanlarımızın konutlarını yapacağız, camilerini yapacağız. Hasar gören ahırlarını yapacağız" diye konuştu.

"SAHRA OKULLARI KURARIZ"

Eğitime hafta başına kadar ara verildiğinin hatırlatılması üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Varsa okullarını, başkaca diğer ihtiyaçlarını da gidereceğiz. Bu süreçte de biz buraya sahra okulları kurarız ve daha rahat bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını başlatırız" dedi.

Binaların tek veya çok katlı olmasının önemli olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Kaynak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Binaların depreme dayanıklı ve tekniğe uygun yapılması gerekir. Japonya'da gökdelen yıkılmıyor. Ama bir başka yerde tek katlı ya da iki katlı bina yıkılabiliyor. İstanbul'la ilgili şunu söylemek isterim. İstanbul'da 1999 depreminden bu yana haklı bir hassasiyet var. Kamu çok işler yaptı. Okulların, ana ulaşım aksların, köprülerin, viyadüklerin hemen hemen hepsi depreme dayanıklı hale getirildi. Onun dışında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri, yeni yeni yerleşim yerleri hayata geçti" dedi. Veysi Kaynak, AFAD'ın depremle ilgili tüm hazırlıkları yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplanma alanları bellidir. Ana ulaşım yolları, acil müdahale planları bellidir. Bunların simülasyonları yapılmıştır. Depremle ilgili İstanbul'da elbette kamunun duyarlılığının devam etmesi gerekir. Hem de vatandaşımızın kendisinin duyarlı olması gerekir. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız muhtarlarla yaptığı toplantıda bu kentsel dönüşüm konusuna da atıfta bulundu. Kentsel dönüşüm asla devlete, devletin bir birimine rant sağlamak için düşündüğümüz bir şey değildi. İnsanlarımızın kendi kendine depreme dayanaklı daha konforlu, daha refah içerisinde yaşayacağı evler yapmasını sağlamaktı. İstanbul'da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Belediyelerimiz, diğer kamu kurumlarımız çok duyarlı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyetin oluştuğunu görüyoruz. Tek kat, çok kat olması değil, depreme dayanıklı bina yapmaktır. Hani bir slogan var ya 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' Biz AFAD olarak muhtemel bir İstanbul depremine hazırlıklıyız. İnşallah İstanbul'un bütün yapı stoku da kısa sürede o hale gelir diye temenni ediyorum."



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın köye gelişinden görüntü



-Kaynak'ın protokol ve köylüler ile görüşmesinden görüntü



-Kaynak'ın basın açıklamasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209226



09.02.2017 - Haber Kodu : 170209227

===========================================================

3)BAKAN TÜFENKCİ: BİZLERİ DAĞLARDA DİZE GETİREMEYENLER, EKONOMİYLE DİZE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomik terör saldırısı olduğunu belirterek, "Bizleri şehirlerde, dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor. Ama biz milletimizin desteğiyle ekonomik terör saldırılarını atlatıyoruz. Yakın zamanda dövizin oynaklığının azıldığını, stabil hale geldiğini göreceksiniz." dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katılmak için Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Tüfenkci, daha sonra bir alışveriş merkezinde açılan 'Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni' ne katıldı. Buradaki el sanatları stantlarını gezen Bakan Tüfenkci, bir dokuma tezgâhına oturarak şal dokudu. Bakan Tüfenkci'ye diğer stantları gezdiği sırada kehribar tespih ve fular hediye edildi.



"BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"



Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, referanduma gidecek olan Anayasa değişiklik paketine değindi. Tüfenkci, yapılacak değişikliklerin CHP'nin ileri sürdüğü gibi bir rejim değişikliği olmadığını kaydetti.



"TÜRKİYE KOŞAR ADIMLARLA DÜNYA ARENASINDA YER ALACAK"



Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katılan Bakan Tüfenkci, referanduma değindi. Bakan Tüfenkci, "Referandum geçtikten sonra Türkiye'nin önünü gören ve siyasi istikrarı yakalamış bir Türkiye, koşar adımlarla dünya arenasında yer alacak. Biz dünya arena pastasında ne kadar yer alırsak insanımızın refah düzeyini arttırmış oluruz." dedi.



Yeni girişimcilere ve KOBİ'lere verilen destekleri anlatan Bakan Tüfenkci, ekonomik terör saldırısının olduğunu belirtti. Tüfenkci, şunları söyledi:



"Türkiye'nin ekonomisinin başarı hikâyesini, örnek gösterilen performansını, kesintiye uğratmaya çalışan güçler var. Dedikoduyla başlatılan organize çalışan terör örgütleri var. Bizleri şehirlerde, dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor. Ama biz milletimizin desteğiyle ekonomik terör saldırılarını atlatıyoruz. Yakın zamanda dövizin oynaklığının azıldığını, stabil hale geldiğini göreceksiniz. Dünya reel piyasalarıyla birlikte gittiğini göreceksiniz. Ekonomi alanında estirilmeye çalışan terör rüzgarını, sizlerin gayretiyle yeneceğiz."



HİSARCIKLIOĞLU: BUNLAR BABANIN, OĞULA YAPMAYACAĞI İŞLER"



Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam da vergi yükünün kaldırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"En büyük sıkıntımız, istihdam üzerindeki vergi yüküydü. İstedik ve Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız açıklama yaptı. İlave bir kişi al, vergi, sigorta primi, ne varsa benden dedi. İlk 3 ay, kimin ne işçiye ihtiyacı varsa alıyor ve ilk 3 ay, vergi, sigorta prim devletten. İş başı eğitim kapsamında çalıştırmaya devam edersen 4,5 yıl boyunda vergi yükü de azalıyor. Bir de KOBİ'lerimizi aylık 9.9 faizle kredi imkanına kavuşturduk. Burada hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Burada hükümet, bankalara batık varsa yüzde 75'ini ben ödüyorum diyor. Bunlar babanın, oğula yapmayacağı işler. Bugüne kadar 2 milyar lira kullanıldı, 3 milyar lira limit kaldı." dedi.



Törende, Konya'daki vergi rekortmenlerine, İSO ilk ve ikinci 500'e giren firmalara, en çok istihdam oluşturan firmalara, en çok tarımsal tescil yapan firmalara, meslekte 35 ve 40 yılı dolduran firmalara ödülleri verildi.



'İŞADAMLARIMIZ TEREDDÜT YAŞAMIYOR'



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konya Ticaret Borsası'nda oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada Türkiye genelinde başlattıkları istihdam seferberliği ile ilgili açıklama yapan Bakan Tüfenkci, Konya'nın da bu konuda Anadolu'daki öncü şehirlerinden olacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, "İstihdam seferberliği çalışmaları Konya'yı Anadolu'nun öncü sanayi kentlerinden birisi yapacaktır. Dolayısıyla Konya'daki istihdam seferberliğini çok önemsiyoruz. Türkiye ekonomisi üzerinde oynanmak istenen oyunları Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız deşifre etti. İş alemi de ibretle izliyor ve görüyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile ortaya konulan mili seferberlik ruhu içinde her iş adamımız Türkiye'nin geleceği noktasında elini taşın altına koymada hiç bir tereddüt yaşamamaktadır" dedi.



'1,5 MİLYON HEDEFİNİ GEÇECEĞİZ'



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen ekonomi şurasında iş adamlarının başlatılan istihdam seferberliğine katkı vereceklerini açıkça ifade ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci şunları söyledi:



"Odalar ve borsaların her bir üyesinin bir istihdam gerçekleştirdiğinde hedeflediğimiz 1 milyon ve artı 500 bin mesleki eğitim ile işbaşı olmak üzere 1,5 milyon hedefini rahatlıkta tutturacağımıza inanıyorum. Bu heyecanı başta Konya olmak üzere bütün şehirlerde gördüğümüzde 1,5 hedefinin de az olacağını söyleyebilirim. 2017 yılı bir yatırım ve ihracat hamlesinin başladığı yıl olacak. İmalat sanayine verdiğimiz ciddi teşvikler, ihracata verdiğimiz teşviklerle üretimi artığımız gibi yeni pazarlara açılmada önemli pazarlar elde edeceğiz."



'2017 DIŞ TİCARETTE ATILIM YILI OLACAK'



İhracatta dünya üzerinde önemli pazarlarda azalma olduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci, 2017 yılının dış ticarette atılım yılı olarak tarihe geçeceğini vurguladı. Tüfenkci, "2017 yılında önümüzdeki referandum sürecini kazasız ve belasız atlattığımızda 2018 ve 2019 siyasi istikrarla beraber Türkiye'nin hem yatırım, hem üretim, hem de ihracatında şaha kalkacağı yıllar olarak önümüzde duruyor. Özellikle istihdama yaptığımız olumlu katkılar ve ilave işçi desteği ile beraber akabinde de sanayicilerimizi ticaret erbabımızın ilave istihdamı gerçekleştirerek üretimi arttırması 2017 yılı için başarı hanesine yazılacak" dedi. Bakan Tüfenkci, istihdam seferberliğinde Konya'dan 30 bin kişi ilave istihdam beklediğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü



--------------------------------



- Bakan Tüfenkci'nin ziyaretlerinden detay



- El Sanatları şölenini gezmesi



- Bakan Tüfenkci'nin ödül törenindeki konuşması



- Hisarcıklıoğlu'nun konuşması



- Ödül töreni



- Genel ve detay



----------



- Bakan Tüfekçi'nin konuşması



- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209223



09.02.2017 - Haber Kodu : 170209244



09.02.2017 - Haber Kodu : 170209245

==============================

4)CHP'Lİ BÖKE: BÖKE: KHK İLE BİLİM BOMBALANDI

CHP Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ile Veli Ağbaba Hatay'ın Samandağ Belediyesi'ne alınan 26 aracın teslim törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Selin Sayek Böke, akademik personellerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesine tepki gösterdi. Üniversitelerin artık sadece boş duvarlarla çevrili mekânlar olduğunu belirten Böke şunları söyledi: "Bir gece yarısı sinsice köşede bekletilen, korkak olduğu için bunu gündüz gözü ile yapamayanların KHK'larla bombaladığı bir demokrasi var Türkiye'de. Birkaç ay önce sizin öğretmenleriniz sadece sendikal haklarını kullandıkları için, demokrasinin ortağı oldukları için bir gecede sinsice bekletilen o kararnamelerle işlerinden ihraç ettiler. Ama onurlarını, vicdanlarını ve yarına usulca bakan ışıltılı gözlerini asla onlardan alamadılar. Daha dün bir KHK'yla Türkiye'de bilim bombalandı. Üniversiteler tamamen yok edildi. Biz biliyoruz ki, o şimdi boş kalan binalar üniversiteler değiller. O boş binalardan çıkartılmış olan aklı, vicdanı hür öğretim üyeleri artık özgür üniversitelerde, bu meydanlarda yarını inşa edeceğimiz gerçek üniversiteler için bizimle beraber hayırlı işler yapacaklar. Aksi takdirde yarınımız bugünden daha karanlık olacak."

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin konuşması



- Toplantıya katılanlardan detaylar



- Teslimi yapılan araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ(Hatay),()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209231

=======================================================

5)CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde cenazeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil TIR ile çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Kaza, gece yarısı sıralarında Esentepe Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Hatay'ın Erzin İlçesi'ndeki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra Mersin'deki evlerine dönmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu 32 yaşındaki Hakan Bolat yönetimindeki 33 VZ 401 plakalı otomobil, kavşakta 50 yaşındaki Cumali Erbaş yönetimindeki 42 EKF 87 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 54 yaşındaki Fatma Şahin ve 55 yaşındaki Ömer Şahin öldü, sürücü Bolat ile 34 yaşındaki Bozan Şahin yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Bozan Şahin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Hakan Bolat'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kaza sonrası TIR sürücüsü Erbaş, polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Kaza yapan araçlar



-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),()

10.02.2017 - Haber Kodu : 170210002

====================================================

6)ÇOCUK TACİZCİSİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN KİŞİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, 12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağırdığı iddiasıyla öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenen 35 yaşındaki İ.G., polis tarafından kurtarıldı.



Manisa'daki bir hidrolik makine ve kalıp fabrikasında işçi olarak çalışan İ.G., 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazışmaya başladı. Durumu fark eden annesi, kızının yerine iki gün boyunca İ.G. ile yazıştı. İ.G., Akıncılar Mahallesi'ndeki 'Cafe Sera' isimli parkta buluşma teklif etti. Küçük kızın annesi de teklifi kabul etti. Buluşma noktasına giden İ.G., karşısında çocuğun anne ve babasını görünce kaçmaya başladı. Ancak, İ.G., çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Öfkeli kalabalığın tekme, tokat dövdüğü İ.G., olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise bazı kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.



Yazıştığı kişinin çocuk olduğunu bilmediğini öne süren İ.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Vatandaşların İ.G'yi yakalayıp polisi beklemeleri



-Genel görüntüler







Haber-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209236

==============================



7)YENİ DOĞAN TORUNUNU PARA KARŞILIĞI SATMAYA KALKAN DEDEYE GÖZALTI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 58 yaşındaki Ahmet M., yeni dünyaya gelen erkek torununu bir başka aileye 5 bin lira karşılığında satmaya çalışırken yakalandı.



Alaplı İlçesi'nde Serkan T., ile dini nikahlı yaşayan 24 yaşındaki Bilge M., doğum sancıları artınca babası tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet M, yatış işlemlerini yaptırırken kızı Bilge M., bebeğini dünyaya geldikten sonra babası tarafından başka bir aileye satılacağını sağlık görevlilerine söyledi. Durum hastane polisine bildirildi. Polisin geleceğini anlayan Ahmet M., kızıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Görevlilerin engellemeye çalışmasına rağmen kızıyla hastaneden çıkan Ahmet M., fazla uzaklaşmadan gelen polis ekiplerince yakalandı. Ahmet M., karakola götürülürken, kızı doğum için aynı hastaneye kaldırıldı.



Ahmet M.'nin torununu Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde oturan S.S. ve C.S. çiftine 5 bin lira karşılığında satmak için anlaştığı öğrenildi. Kozlu'daki çift S.S., ve C.S.'de polis tarafından alınarak karakola götürüldü. Ahmet M., ile bebeği satmak için anlaştığı çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce yaptığı iki evlilikten 1'er çocuğu olduğu öğrenilen Bilge M., hastanede erkek bebeğini dünyaya getirdi. Henüz ismi konulmayan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin yaptığı araştırmada bebeğin babası Serkan T., bulunamadı. Bebeğin Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Ereğli Devlet hastanesi



-Acil servisi



-Polis aracının ayrılması



-Hastane ana binası



-Hastane Doğum servisi



-Çocuk Bürosu amirliği



-Çocuğu almak isteyen aile yakınların karakolda beklemesi



-Torununu satmaya çalışan Dede Ahmet Meşe



-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209234

==============================



8))SOYGUNA DİRENEN MARKET SAHİBİNİ TÜFEKLE VURDULAR

ANTALYA'da Mustafa Akbulut kendisine ait marketi soymak isteyen hırsızlara direnince silahlı hırsızlar tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Akbulut, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi üzerinde bulunan bir markette 23.30'da meydana geldi. 57 yaşındaki Mustafa Akbulut, marketi kapatmak için kasayı topladığı sırada kar maskeli iki kişi içeri girdi. Akbulut'tan kasadaki ve üzerindeki tüm parayı isteyen hırsızlar market sahibinin karşı çıkması üzerine market içinde kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada zanlılardan birisi yanında getirdiği pompalı tüfekle bir el ateş ederek Akbulut'u yaraladı. Silahlı soyguncular olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan Akbulut ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yeri ekipleri olay yerinde bırakılan bir çift eldivenden ve kapıdan parmak izi alarak eşkâlini belirledikleri zanlıları yakalamak çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Marketten detay



-Yerdeki eldiven ve diğer donelerden detay



-Polislerden detay



-Genel görüntü

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()

10.02.2017 - Haber Kodu : 170210004

===================================================

9)SİVEREK'TE EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖĞRETMEN HASTANELİK OLDU

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan öğretmen 27 yaşındaki Hakan Kürkçü'nün evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Kürkçü, hastanede tedaviye alındı.



Yangın, dün akşam saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci katta yalnız yaşayan öğretmen Hakan Kürkçü'nün uyuduğu yatak odasında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bina sakinlerinin dumanları fark etmesiyle itfaiyeden yardım istendi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yatak odasında dumandan etkilenen öğretmen Hakan Kürkçü, güçlükle dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan Kürkçü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Yangının meydana geldiği bina



- İtfaiye ekipleri



- Yanan dairenin içi



- İnceleme yapan itfaiye ekibi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209242

==============================

10)AHŞAP KÖY EVİ YANDI

OSMANİYE merkeze bağlı Çona Köyü'nde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Halil Andırın'a ait ahşap ev yandı.

Dün akşam saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar İtfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri iki katlı evdeki alevleri kontrol altına aldı. 3 itfaiye aracı ve 8 personel ile yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak Osmaniye merkezde oturan çocuklarını ziyarete giden ev sahibi Halil Andırın ise olayı duyunca döndüğü köyde çaresizlikle yanan evini izledi. Fenalaşan Andırın, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Ev alev alev yanarken



- İtfaiyenin yangına müdahalesi, su sıkması



- Yangın söndürme çalışması detaylar, dumanların yükselmesi



- Farklı açılardan yangına müdahale görüntüsü



- Ev sahibi Halil Andırın çalışmaları izlerken

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209232

==============================

11)YARALILARI TAŞIYAN AMBULANSA SALDIRDILAR

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, servis minibüsü şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıları taşıyan ambulansa saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Servis minibüsü şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıların taşındığı ambulansa saldırdı. Ambulans hızla olay yerinden uzaklaşarak, yaralıları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulansta hasar oluştu. Polis, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Öfkeli grubun saldırısı sonucu zarar gören ambulans



- Ambulansın kırılan camı



- Sağlık görevlileri polise olaya anlatması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,()

10.02.2017 - Haber Kodu : 170210001

=======================================

12)HAKKARİ'DE PKK CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsalında yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Oğul Köyü kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışma yaptığı vurgulanırken şöyle denildi:

Çalışmalar kapsamında; İlimiz Merkez Oğul Köyü kırsal alanı Bedarik Mevkiinde bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat bulunduğu değerlendirilmiş, yapılan operasyon neticesinde; 2 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği, 1 adet anti personel roket mühimmatı, 100 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 4 adet İHA/İKU'dan korunmaya yarayan şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Oğul köyü kırsalında tespit edilen sığınak

-Sığınağı anlatan Jandarma görevlisi

-Sığınaktaki ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Haber: HAKKARİ,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209219

==============================

13)ESKİŞEHİR'DE AKADEMİSYENLERE DESTEK EYLEMLERİ



ESKİŞEHİR'de, Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki (ESOGÜ) görevlerinden ihraç edilen akademisyenler için Tabip Odası, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde, Eğitim-Sen ise Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı.

Tabip Odası'nın ESOGÜ Tıp Fakültesi önünde düzenlediği basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, ihraç edilen ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. 'Hayır. Hocama dokunma' yazılı pankart açan Tabip Odası üyeleri, 'Akademi susmayacak' ve 'Cem hoca onurumuzdur' sloganları attı. Basın açıklaması sırasında kadın öğretim elemanlarından bazılarının gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Üniversitedeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Ben yalnızca binlerce üniversitelerden uzaklaştırılan, atılan öğretim üyesinden, araştırma görevlilerinden biriyim. Bizler Tıp Fakültesi'nde doğanın bir parçası olan insan bedeninin hakikatini araştırıyoruz. İnsan ruhunun hakikatini araştırıyoruz. Neden? Sağlık için, hastalıkları tedavi etmek için. Daha sağlıklı insan için, daha sağlıklı ruh sağlığı için bunu yapıyoruz. Bunun dışında toplumsal sağlıkla ilgili üretilenler var sosyal bilimlerde. Toplumsal anlamdaki hakikati üretiyorlar. Bir Sosyal bilimler öğretim üyesi toplumsal hakikatlerden söz etmezse neden söz edecek? Ben toplumsal ruh sağlıktan, ruh sağlığı ile ilgili yapılması gerekenlerden söz etmezsem neden söz edeceğim? Cinayetlerin olduğu, hırsızlığın doğal karşılandığı, çocuklara tecavüz etmenin olağan hale getirildiği bir ülkede bunların yanlış olduğunu söylemek, bu hakikatleri söylemek ne yazık ki üniversitelerden atılma nedeni."

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, "Üniversitelerden ihraç edilenler sadece akademisyenler değil, aynı zamanda onların onurla taşıdıkları akademik ve hekimlik alanına ait evrensel değerlerdir. Hocalarımız ait oldukları yere, akademiye geri döneceklerdir. Bizler de görevlerine dönene kadar bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi tarafından da İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenlerden Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş ile sendika üyeleri katıldı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Serkan Demir "İhraç edilen bu insanlar; eğitimci ve bilim insanıdır. Olayı farklı noktalara çekme çabanız boşunadır. Bu cezalar; toplumun onurlu birer ferdi olmamızı ve bu toplumun hak ettiği demokratik hayatı yaşaması inancımızı engellemeyecektir. Nereden ya da kimden gelirse gelsin, örgütlü mücadelemizi hedef alan, her türlü yasa dışı girişim ve saldırıya rağmen hukuksal ve örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Tabip Odası üyelerinin,



-İhraç edilen Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu'nun konuşması,



-Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer'in konuşması,



-Eğitim-Sen'in düzenlediği basın açıklamasına katılanların,



-Eğitim-Sen Şube Başkanı Serkan Demir'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209217

==============================



14)GENÇ KIZIN BANKIN ALTINDA UNUTTUĞU ÇANTA, TEDİRGİNLİK YARATTI

SAMSUN'da bir genç kızın cadde üzerindeki bir bankın altında unuttuğu çanta, tedirginliğe neden oldu.

Merkez İlkadım İlçesi'nde kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde bir bankın altında kadın çantası gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi yaya trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekibi çağırdı. Bu sırada polisin yanına gelen bir genç kız, çantanın arkadaşına ait olduğunu belirterek, "Arkadaşımla beraber dinlenmek için bankta oturduk. Arkadaşım otobüse geç kalıyorum diyerek aceleyle kalkınca çantayı unuttu. Benim evim yakın olduğu için, cep telefonuyla arayıp çantasına bakmamı söyledi" dedi.

Genç kızla cep telefonu aracılığıyla konuşan polis, çantayı alıp inceledikten sonra arkadaşına teslim etti, ardından da ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Polisin çantanın yanına gelmesi



-Polisin yolu yaya trafiğine kapatması



-Genç kızın polislerle görüşmesi



-Genç kızın çanta sahibini cep telefonuyla araması



-Genç kızın polis nezaretinde çantayı alması



-Polisin çantada arama yapması



-Genç kızın polis otosuna bindirilmesi



-Çantadan detay



-Diğer detaylar

Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/SAMSUN,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209239

==============================



15)ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KASASINI SOYDU, BİR GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

BURSA'da çalıştığı işyerinin kasasını soyup ertesi gün istifa eden M.A.A., gözaltına alındı. Zanlı, dükkândaki kasayı oğluna sünnet düğünü yapabilmek için soyduğunu söyledi. Şüphelide ele geçirilen 100 bin lira nakit para ve çok sayıda ziynet eşyası, işyeri sahibine teslim edildi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Kültür Sokak'ta geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, U.C.'ye ait elektrik malzemeleri üretim firmasının çelik kasası kimliği belirsiz kişi tarafından gece saatlerinde soyuldu. Kimliği belirsiz kişi kasanın içerisinden 75 bin lira, 7 bin dolar ile 9 reşat altın, 4 çeyrek altın, 3 yarım altın ve 1 pırlanta küpeyi alarak kayıplara karıştı.



KASAYI SOYUP BİR GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞ



U.C.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaydan bir gün sonra iş yerinden istifa edip ayrılan M.A.A. (31) adlı kişiden şüphelenerek takibe aldı. Polis iş yerinde şoför olarak çalışan M.A.A.'nın kasaya ait anahtarın bir kopyasını birkaç gün önce bastırdığını ve olaydan sonraki gün de istifa ettiğini belirledi. Paraları bir yakınının otomobiline sakladığı belirlenen M.A.A. paraları almaya giderken hırsızlık büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, sorgusunda kasayı oğluna sünnet düğünü yapabilmek için soyduğunu söyledi. Polis ekipleri bir garajda otomobil içerisine saklanan para ve altınları bulup sahibine teslim etti. Emniyetteki ifadesi tamamlanan M.A.A. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Şüphelinin emniyetten sevk olması



-Emniyet binasından detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209225

==============================

16)DENİZLİ'DE TARİHİ ÇARŞIDA KURUYEMİŞ HIRSIZLIĞI

DENİZLİ'deki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yer alan bir ayakkabıcıdan çalınan örsle kuruyemiş dükkânının camını kırarak deposuna giren 3 hırsız, çoğunluğu Antep fıstığı 120 kilo kuruyemiş çaldı. Hırsızların o anları işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Geçen pazar günü akşam tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yaşanan hırsızlıkta; 3 hırsız, önce Kaleiçi Açık Pazar yerindeki bir ayakkabıcı dükkânından örs çaldı. Çaldıkları örsle 23 yaşındaki Serdar Çıralı'ya ait kuruyemiş dükkânına giren hırsızlar, dükkânın yanında bulunan camı kırarak depoya ulaştı. Deponun duvarını da yine örs vasıtasıyla kırarak yaklaşık 40 santimetrelik bir delik açan soyguncular, dükkânın içerisine girip çoğunluğu Antep fıstığı 120 kilo kuruyemiş çaldı. 5'er kilogram ağırlığındaki 25 poşet kuruyemişi iki çuvala dolduran hırsızlar, girdikleri delikten çıkarak kaçtı. Hırsızların çarşıdan çıkış anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 1 kişinin yakalandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



İşyeri sahibi Serdar Çıralı, "3 hırsız ayakkabıcıdan çaldıkları örsle camımızı kırarak içeri girmiş. Deponun duvarını kırarak delik açıp dükkâna girmişler. Raflardan 90 kilosu Antep fıstığı olan toplamda 120 kilogramlık kuruyemişi çuvallayarak dükkândan çıkmışlar. O kadarlık delikten nasıl girip çıkmışlar şaşılacak şey. Çaldıkları malların piyasa değeri 5 buçuk 6 bin lira tutarında" dedi.



GÖMMÜŞLER



Olaydan sonra 1 kişinin yakalandığını söyleyen Çıralı, "Polisler, Gümüşler Mahallesi'nde hırsızlardan birini yakaladı. Daha sonra hırsızların paket halindeki kuruyemişleri mahallede bir çukur kazarak içine gömdükleri ortaya çıktı. Kazının yapılmasının ardından 15 poşet kuruyemişimiz bulundu ve bize teslim edildi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Güvenlik kamerası kaydı



- Çarşıdan detay



- Hırsızların açtıkları delik



- İşletme sahibi Serdar Çıralı röp.

Haber-Kamera: DENİZ TOKAT/DENİZLİ,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209230

==============================

17)ÇOCUĞUN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜK KESİLEREK ÇIKARILDI

ŞANLIURFA'da 12 yaşındaki Ceren Nur Polat'ın parmağında sıkışan yüzük, itfaiye tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Ceren Nur Polat parmağındaki metal yüzüğü çıkartamadığı için ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste de yüzük çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, çocuğun parmağındaki yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkardı. Parmağında morluk oluşan Polat, itfaiye ekibine teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Acil serviste itfaiye ekiplerinin müdahalesi



- Spiralle yüzüğün kesilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209243

==============================



18)"KARA LASTİK" AYAKKABILAR RAFLARDAKİ YERİNİ KORUYOR

ÇORUM'da genellikle kırsal kesiminde yaşayanların tercih ettikleri 'Kara lastik' ayakkabılar raflardaki yerini koruyor.

Çorum'da tarihi ayakkabılar arastasında faaliyet gösteren kunduracı esnafı, "Kara Lastikö adı verilen ayakkabılara eskisi gibi yoğun ilgi gösterilmediğini belirtti. 65 yaşındaki Ahmet Yurdakul, "Kara lastik ayakkabılar. Daha önceki yıllarda yoğun ilgi görüyordu. Sadece köylerde bağ ve bahçe işleriyle uğraşanlar giyiyor ve mevsimine göre üretilirdiö dedi. Şuan hem üniversite öğrencisi olan hem de baba mesleğini sürdüren 22 yasındaki Ali Nesimi Bal ise, ayakkabıların 10 ile 15 liradan satışını yaptıklarını belirtti.





Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Ayakkabı ustaları ile röportaj



-Genç kızın lastik ayakkabıları giymesi



-Arasta görüntüleri



-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209228

==============================

19)DENİZLİ'DE 'ÇEVREM SENSİN' ETKİNLİĞİ

DENİZLİ'de düzenlenen 'Çevrem Sensin' konulu toplantıda konuşan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, ülkenin çevre duyarlılığı konusunda önemli adımlar attığını, Türkiye'nin mavi bayraklı plajlar anlamında Dünya 2'incisi ve Ozon tabakasını koruma anlamında da onur ödülü sahibi olduğunu söyledi. Etkinlikte çocuklara da çevre bilincini aşılayan tiyatro gösterisi sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Çevrem Sensin' konulu etkinlik, Denizli'deki EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonda yapılan etkinliğe; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Vali Yardımcısı Kemal İnan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve çevreyle ilgili kurumlar müdürleri katıldı. Etkinliğe, çok sayıda öğrenci de katıldı.

Denizli'nin ülkenin en temiz kentlerinden biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Denizli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu 2012 yılında 'En Temiz Şehir' ödülünü aldı. Denizli'de yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın sayesinde bu ödülü aldık. Bugün Denizli yeşil bir kent haline geldi. Kişi başına 13 metrekare aktif yeşil alan ortalamasıyla, Türkiye'nin ortalamasını yükselten ve birçok Avrupa kentini geride bırakan bir şehir haline geldi" dedi.

Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu ise Türkiye'nin çevreyi koruma ve çevre bilincini geliştirme konusunda önemli çalışmalar yaptığı belirterek, "Bakanlık olarak çocuklara, gençlere ve topluma çevre bilincini artırmak için programları yapıyoruz. Bunlardan birisi de çevrem sensin etkinliğidir. 10 ilde böyle bir çalışma ve eğitim programlarıyla çocuklara hitap eden tiyatro gösterisini birlikte sunuyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Yakında büyük şehirlerde de yapacağız" dedi.

"MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA DÜNYA İKİNCİSİYİZ"

Türkiye'nin çevre bilinci noktasında büyük mesafeler aldığını ifade eden Tuzcuoğlu, "Plajlarda mavi bayrak konusunda dünya ikincisiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Birinci olmak için mücadele ediyoruz. Bir kaşık suda fırtına kopartanlara bakmamak gerekiyor. Bize çevre hassasiyeti konusunda bir takım dayatmalarda bulunan bazı merkezler, dünyayı en çok kirleten merkezlerdir. Türkiye bu anlamda iyi yolda gidiyor. Ozan tabakasını koruma anlamında da onur ödülü almış bir ülkeyiz. Çevreyle ilgili çalışmalar ve mesafeler devam edecek" diye konuştu.



Konuşmaların ardından çevre konusunda proje geliştiren öğrencilere de ödül verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tiyatro Grubu tarafından çocuklar için 'Nuh'un Uzay Gemisi' isimli tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro oyunuyla çocuklara çevre bilinci aşılandı. Etkinlikte ayrıca belediyeler stantlar açarak çevre konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Salondan genel ve detay görüntüler



- Tiyatro oyunundan görüntü



- Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun açıklaması



- Stantlardan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

09.02.2017 - Haber Kodu : 170209229

==============================

20)İSTİKLALDEN İSTİKBALE FİLMİNİN GALASI YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ'ın kahramanlığını anlatan 'İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı' filminin galası yapıldı. Galaya, filmde 'Üstat' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serdar Gökhan'da katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya Kahramanmaraşlıların ilgisi büyük oldu. 24 dakikalık kısa metrajlı filmi izlemeye gelenlere Türk bayrağı, filmin CD'si ile kentin Kahramanlığını anlatan kitap hediye edildi. Onikişubat İlçe Belediyesi'nin öğrencilere milli mücadelenin anlatılması amacıyla kültür hizmeti olarak hayata geçirdiği ve çekimleri kasım ayında tamamlanan filmin gösterimi öncesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentin önce İngilizler ardından da, Fransızlar tarafından işgal edildiğini ancak her Maraşlının bir asker gibi kentini savunarak düşman topraklarından kovduğunu söyledi. Mahçiçek, "Güzel bir şey yapmaya gayret ettik gerçekten. Bu kahramanları, özellikle bu memleket için, bu ülke için kanlarını, canlarını veren şehitlerimizi unutturmamamız gerekir diye düşündük. Oradan yola çıkarak kısa metrajlı da olsa bir film yaptık. Amacımız, bu ülke için kanını, canını veren o şehitlerimizi, kahramanlarımızı unutturmamaktı. Bu ülke için canını, kanını veren insanları inşallah unutturmayacağız" diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın da konuştuğu programda daha sonra filmin gösterimi yapıldı. Kahramanmaraş uçağını kaçırdığı için uçakla Adana'ya, oradan da karayoluyla Kahramanmaraş'a gelmek zorunda kalan filmin başrol oyuncusu Serdar Gökhan galaya filmin ortasında yetişebildi. Gökhan, filmin sonunda protokolle tek tek tokalaştı. Daha sonra Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Meclis Başkanı Hanifi Öksüz ile Serdar Gökhan, filmin senaristi Hüseyin Kurtça'ya çeşitli hediyeler verdi.

Bu sırada bir konuşma yapan Serdar Gökhan, Kahramanmaraş'ın kahramanlığının çok iyi anlatılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İstiklal marşı ne kadar gündeme getirildi, filmler, etkinlikler yapıldıysa biz de gönülden arzu ediyoruz ki Kahramanmaraş'ımızda en az bir İstiklal Savaşı kadar kahramanlık göstermiş ve üzerine düşen görevi hiçbir yardım almadan yerine getirmiş ve düşmanı memleketinden kovmuştur. O bakımdan inşallah bu ön çalışmanın ardından imkan ve nasip olur da Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla uzun metrajlı bir film haline getirmek ve 3 yıl sonra kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde bütün kahramanları, bütün hikayeleri kullanıp irdeleyerek bir televizyon dizisi hazırlamak istiyoruz."



FOTOĞRAF YARIŞI



Serdar Gökhan'ın sahneden inmesinin ardından Kahramanmaraşlılar, ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Salondakilerle fotoğraf çektiren Gökhan, dışarı çıktığında da aynı ilgiyle karşılaştı. Ünlü oyuncu, birçok hayranıyla fotoğraf çektirdikten sonra kültür merkezinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



- Kur'an-ı Kerim okunması



- Hanefi Mahçiçek'in konuşması



- Filmin gösterimi



- Serdar Gökhan'ın protokolle tokalaşması



- Gökhan'ın konuşması



- Gökhan'ın hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

10.02.2017 - Haber Kodu : 170210007

===================================