DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DEPREMZEDELERİN KALDIĞI ÇADIR KENTİN BİR KISMI BOŞALDI

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, evleri yıkılan depremzedeler için Yukarıköy'de futbol sahasına kurulan çadır kentte yağmur yaşam koşullarını zorlaştırınca burada kalmak istemeyenler Ayvacık Belediye otobüsleri ile ilçe merkezinde yeni yapılan 400 kişilik Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildi. Dün öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hava kararıncaya kadar etkisini sürdürünce, depremin en çok hasara neden olduğu Yukarıköy'deki futbol sahası içine kurulan çadır kent sular altında kaldı. Yetkililer, çadır kentte yağmur nedeniyle yaşam koşullarının daha da ağırlaşması ve yağmurun sabaha kadar devam etmesinin beklenmesi nedeniyle burada kalmak istemeyen depremzedeler için Ayvacık İlçesindeki yeni yapılan 400 kişi kapasiteli Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ni hazırladı. Ardından da çadırlarda kalmak istemeyenler Ayvacık Belediyesine ait otobüslerle Geri Gönderme Merkezine nakledildi. Çadırlardaki bazı depremzedeler önce otobüslere binmek üzere eşyalarını toplayıp, çadır kentten ayrıldı. Ardından ağıllarda hayvanlarının olduğunu, sabah erken kalkıp onlara yem vereceklerini bu nedenle de çadır da kalmayı tercih ettiklerini belirterek yeniden geceyi geçirmek üzere çadırlarına geri döndü. Öte yandan yağmur nedeniyle yaşamın güçleştiği çadır kent yerine depremzedelerin kalması için değişik illerden TIR'lar ile getirilen çok sayıda konteynır ile aynı bölgeye konteynır kent kurma çalışmaları da akşam saatlerinde başladı. Bu işlemin sabaha kadar devam edeceği, ardından da çadırlardaki depremzedelerin konteynırlara nakledilecekleri belirtildi.



AYVACIK'TA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA



Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Gece yarısı meydana gelen 4.5 depremin ardından ise artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, sabaha doğru saat 04.38'de merkez üssü Ayvacık İlçesi Gülpınar Köyü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



- Çadır kenti boşaltan depremzedelerin bir kısmından görüntüler



- Depremzedelerden görüntüler ve açıklamalar



- Konteynırların getirilmesi ve kurulmasından görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207242

======================================================

2)ZİNCİRLEME KAZADA 25 KİŞİ YARALANDI

DENİZLİ'de, lise öğrencileri taşıyan midibüs, kamyonet, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 17'si lise öğrencisi 25 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu'nun Bağbaşı Mahallesi Kelleci Kavşağı'nda meydana geldi. Acıpayam'dan Denizli'ye taşımalı sistemle lise öğrencilerini getiren Dinçer Yiğit yönetimindeki 20 Y 7676 plakalı midibüs, Denizli istikametine seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta duran Yusuf Göktaş'ın kullandığı 20 V 8498 plakalı kamyonete duramayınca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs önündeki İrfan Türk'ün kullandığı 20 KZ 100 plakalı minibüse arkadan çaptı. Kazayı fark eden Halis Balaban ise 20 KZ 576 plakalı hafif ticari araçla önünde kaza yapan araçları fark edince direksiyonu kırarak orta refüje çarptı. Kazada 17 öğrenciyle birlikte 25 kişi yaralandı. Öğrencileri taşıyan Midibüs sürücüsü Yiğit, bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri midibüs içinde sıkışan Yiğit'i yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkardı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan ulaşım çeşitli güzergahlardan sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



- Kaza yerinden görüntü



- Sıkışan sürücüden görüntü



- Sürücünün kurtarılma çalışmasından görüntü



- Sürücünün çıkartılmasından görüntü



- Trafik ve sağlık ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

======================================

3)KONYA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, karnından yaralanan 36 yaşındaki Arif Renklitan olay yerinde öldü, karşı gruptan 26 yaşındaki Cihan Sarı ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİLER



Kaçmaya çalışan şüpheliler, yaralılara müdahaleye giden ambulansın önünü kesti, ambulans şoförü 41 yaşındaki Göksel Yorgancı'yı araçtan indirerek darp etti. Yaralı Cihan Sarı, daha sonra aynı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans şoförü ise darp raporu alarak şikâyetçi oldu.



Yanında bir tabanca ile çok sayıda mermi bulunan Renklitan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Polis, olaya karıştığı belirtilen Eyüp T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Olay yeri detay



- Polis ekiplerinin çalışmaları



- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

08.02.2017 - Haber Kodu : 170208003

==============================

4)ZONGULDAK'TA ŞÜPHELİ ÖLÜM

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 5 çocuk ve 15 torun sahibi 73 yaşındaki Mahmut Arslan, evinde ölü olarak bulundu.



Eşi 2 yıl önce hayatını kaybettiği için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan çocuklarının yanında kalan Mahmut Arslan, iki hafta önce memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Çaylıoğlu Ortaköy'deki evine geldi. İddiaya göre; son 5 gündür kendisinden haber alamayan çocukları durumu yakınlarına bildirdi. Dün akşam saatlerinde eve giden yakınları, uzun süre açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye girmek istedi. Kapıyı kıramayınca balkondan içeriye giren köylüler, Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir delici veya kesici izine rastlanılmayan Arslan'ın ölümü şüpheli bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahmut Arslan'ın 'Dost' isimli köpeği ise cenaze çıkarılıncaya kadar evin kapısından ayrılmadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



-Ortaköy



-Jandarma Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-Ölen Mahmut Arslan'ın yakınları



-Jandarma ekiplerinin evde yaptıkları inceleme



-Mahmut Arslan'ın köpeği Dost'un kapıda beklemesi



-Cenazenin çıkarılması



-Cenazenin cenaze aracına konması



-Aile yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

08.02.2017 - Haber Kodu : 170208006

==============================

5)OTOMOBİLİN FIRLAYAN MOTORU, BAŞKA BİR ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI

ELAZIĞ'da yol kenarındaki korkuluklara çarpan otomobilin fırlayan motoru, başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazada, 1 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde Çaydaçıra Kavşağı altgeçidinde meydana geldi. Malatya Caddesi yönüne giden Göktürk Demir yönetimindeki 23 AR 169 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolu ikiye bölen demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin fırlayan motoru, aynı yöne ilerleyen Sefa Akverdi yönetimindeki 34 RH 4954 plakalı otomobilin üzerine düştü. Sürücülerden Göktürk Demir'in yaralandığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Demir, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



-Kaza bölgesinden görüntüler



-Kaza yapan araçlar



-Otomobilden fırlayan motor



-Yaralının ambulansa taşınması



-Röportajlar



-Genel ve detaylar

Haber: ELAZIĞ,()



08.02.2017 - Haber Kodu : 170208005

==============================

6)ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN HATASINI KAZADA YARALANINCA ANLADI

BURSA'da uyuşturucu ve alkollü araç kullanımından dolayı aranan 37 yaşındaki Şaban G.'yi polis merkezine götürmek isteyen sivil polis aracına aşırı alkollü olan Ceyhun Durak'ın kullandığı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Şaban G. "Şimdi alkollü araç kullanmanın neden bu kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anladım az kalsın polislerle birlikte ölecektik" dedi.



Kaza, Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Eski Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu ve alkollü araç kullanmak suçundan yakalama emri bulunan 37 yaşındaki Şaban G. Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 16 Z 7286 plakalı sivil polis aracı seyir halinde iken aşırı derecede alkollü olan ve ehliyeti olmayan Ceyhun Durak'ın kullandığı 16 P 6929 plakalı aşırı hız nedeniyle önce polis aracına ardından ise bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Hurda yığını haline dönen otomobilde çok sayıda bira kutusu bulunurken sürücü Ceyhun Durak ile yanında bulunan arkadaşı Serap Özden yaralandı. Kazada polis aracında bulunan iki polis memuru yara almadan kurtulurken Şaban G. İse hafif şekilde yaralandı.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken Şaban G. "Şimdi alkollü araç kullanmanın neden bu kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anladım az kalsın polislerle birlikte ölecektik" dedi. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



-Kazaya neden olan aracın görüntüsü



-Alkol şişeleri



-Polis ekiplerinin görüntüsü



-Polis aracının görüntüsü



-Yaralanan Şaban G.'nin görüntüsü



-Görgü tanığının konuşması



-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()

08.02.2017 - Haber Kodu : 170208008

==============================

7)SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

MUĞLA'nın Bordum İlçesi'nde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde dün 17.30 sıralarında Doğcan Aslan'a ait 48 BS 713 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise otomobilden çıktığını fark edince Aslan'ı durdurmaya çalıştı. Uyarıları dikkate alan Aslan, annesi ve kardeşi otomobilden indi. Aslan ailesinin otomobilden inmesiyle de dumanlar artmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle otomobile müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü Aslan, "Nasıl çıktığını anlamadık. Seyir halindekiyken, vatandaşlar, el kol işaretleri yaparak bizi durdurmaya çalıştı. Sonra bizde ne oluyor diye durduk ve otomobilin ön bölümünden duman ve alevler geldiğini gördük. Çevredeki bir yangın söndürme mağazasındaki tüplerle müdahale edilmesiyle yangın söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri de müdahale etti" dedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



- Olay yerinden görüntü



- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından



- Otomobilin yol kenarına alınması ve çekici ile çekilmesi



- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla),()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207229

===========================================================

8)MUTFAK TÜPÜNDEN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıka yangın korkuttu.



Narlıca Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı dairede mutfak tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Suriyeli ailenin yara almadan kurtulduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü



------------------------------



-Yangın çıkan binadan gelen görüntü



-İtfaitye ekiplerinin gelişi



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207223

==============================

9)AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN YAPMAK İSTEDİLER

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonunu silahlı soygun yapmaya çalışırken fark edildiklerin anlayıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.



Olay Çorlu İlçesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Silahlı olarak istasyona gelen 3 kişi görevliden istasyondaki bütün paraları vermesini istedi. Ancak görevlinin üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine güvenlik kameralarını fark eden 3 kişi soygunu gerçekleştirmeden olay yerinden bir otomobille hızla kaçtı. İstasyon görevlilerinin haber vermesi üzerine hareket geçen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin kullandıkları aracı Hıdırağa Mahallesi Ahmet Bayırı'na benzinin bitmesi nedeniyle bırakıp kaçtıkları belirlendi.



Araştırmasını genişleten polis, aracın aynı mahalleden A.B., Ş.G. ve O.D. tarafından çalındığını belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmalarında suçlamaları kabul eden üç şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Soygunların araçla istasyona gelmeleri



-Görevli ile konuşmaları



-Soyguncuların kaçması



-Zanlıların adliye çıkarılmaları



-Zanlılardan detaylar



-Emniyet tabelası



-Detaylar

Haber - Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207225

==============================

10)YAŞLI KADININ ÇANTASINI ÇALIP, YERDE SÜRÜKLEDİ







TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde 70 yaşındaki H.Ç.'nin çantasını gasp eden 20 yaşındaki Y.B. tutuklandı. Gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çorlu İlçesi’nde geçen yıl 25 Ekim tarihinde, elindeki bastonla iki büklüm halde güçlükle yürüyebilen H.Ç. adlı kadın, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde üzerinden evine doğru yürüdü. Yolda karşılaştığı Y.B., yaşlı kadının elindeki çantasını alıp kaçmak istedi. Şüpheli Y.B., yaşlı kadının direnmesi üzerine metrelerce sürükledikten sonra çantasını alıp kaçtı. Çevredekilerin yardım ettiği yaşlı kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında caddedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri Y.B.’yi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, tutuklanan şüpheli Y.B.’nin yolda karşılaştığı yaşlı kadının elinden çantasını almaya çalıştığı, direnince metrelerce sürükleyip olay yerinden kaçtığı görüldü. Daha sonra olayı görenlerin yardım ettiği H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Güvenlik kamerası

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207222



07.02.2017 - Haber Kodu : 170207227

==============================

11)ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ÇARPTIĞI 80 YAŞINDAKİ KADIN YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, sürücüsü manevra yapan öğrenci minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Filtepe Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Hakkı Akçasoy, 67 S 8004 minibüs ile yol kenarında park etmek için manevra yaptığı sırada arkadan geçen Ayşe Kalaycı'ya çarptı. Yaralanan Ayşe Kalaycı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kalaycı, daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansa alınarak özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Yaralanan yaşlı kadın



-Yaşlı kadına yardım edilmesi



-Sürücü Hakkı Akçasoy'un yaşlı kadının başında beklemesi



-Vatandaşların yaşlı kadını konuşturmaya çalışması



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Yaşlı kadının ambulansa alınması



-Sürücü Hakkı Akçasoy ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207213

=================================================

12)PROF. DR. BATUM: YENİ ANAYASA HAİNCE BİR ANAYASADIR

CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, "Hazırlanan metin iyi anayasa, kötü anayasa değildir, o haince bir anayasadır" dedi.



Silifke Belediye Kültür Merkezi'nde, 'Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu panele Prof.Dr. Süheyl Batum, Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüz konuşmacı olarak katıldı. Prof.Dr. Süheyl Batum, anayasanın insan hak ve özgürlüklerini teminat alına alınması gerektiğini belirterek, hükümete yüklendi. Batum, yeni anayasanın vatandaştan yana olmadığını ifade ederek, "Ben anayasa hukukçusuyum, iyi anayasa yaparsın, kötü anayasa yaparsın. Herkese göre bir şey yaparsın, biri hoşuna gitmez, birilerinin haklarını çok fazla güvence altına alınmaz, birilerinin hakları çok fazla güvence altına alınır. İyi-kötü anayasa o yüzden yoktur. Ne yaptığın, hangi dönem için yaptığın vardır" dedi. Son yılların en kötü yasalarının yapıldığını iddia eden Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amaç demokrasinin, çoğulculuğun, katılmanın ve kuvvetler ayrılığının insanların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının ne kadar alınıp, alınmadığıdır. Çok net söylüyorum, bu anayasa ne iyi ne kötü anayasadır. Bu değişiklik haince bir şekilde üstü örtülerek, hepimize yalan söylenerek, hatta sadece şu partiye, bu partiye değil, MHP'lilere, AK Partililere, CHP'ye, bütün Türk milletine, esas amaç örtülmeye çalışarak, yalan-yanlış hazırlanmış bir metin olduğu için iyi anayasa, kötü anayasa değildir, o haince bir anayasadır."



Ardından söz alan Enis Öksüz, anayasa değişikliğinin sosyal yaşam üzerindeki etkilerine örnek vererek şunları söyledi:



"Anayasalar milli mutabakat metinleri olarak geçer. Ancak, yeni yasa yapılırken bütün metinler saklandı. Neden korkuyorsunuz? Bu kadar önemli olan işin temeli, ahlakı olan kanun tasarısını neden saklıyorsunuz? Demek ki korktuğunuz bir ayıbınız var. Kötü bir niyetiniz var. Milletin önüne çıkıp tartışabilecek kadar yüzünüz yok. O halde yapılacak şey yüzsüzlüktür, utanmazlıktır, ben yaptım oldu demektir. Bu ne yapar? İstikrarı bozar, milleti birbirine düşürür. Sizin bir iş kurmanızı, bir mahallede yaşamanızı, bir yerde oturup oturmayacağınızı, ibadeti nasıl yapacağınıza kadar ayrılıklara sürükleyecek bir durum yaşatıyor."



Görüntü Dökümü



-----------------------------



- CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum'un konuşması



- Enis Öksüz'ün konuşması



- Salondan genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207226

==============================

13)TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: BİZİM TALEPLERİMİZ ANAYASA TEKLİFİNDE YOK







TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Örgütlenmeyle ilgili, siyasi partiler yasasıyla ilgili yıllardır kamuoyunun talepleri var. Bizim de taleplerimiz vardı. Ama bu 18 maddede onlar yok" dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Kastamonu Şubesi'ni ziyaretinde basın mensuplarının Anayasa referandumuna ilişkin sorularını cevaplandırdı. Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de görüşülmesi sırasında yaşananların hoş olmadığını söyleyen Atalay, şöyle dedi:



"Burada 550 vekilin 340 tanesi 'Evet', diğerleri de 'Hayır' dedi. 'Evet' diyene de, 'Hayır' diyene de saygı göstermek lazım. Yani 340 insanı vatan haini gibi ilan etmek doğru bir şey değil. Bunlar seçtiğimiz insanlar, bizim vekillerimiz, bu ülkenin vekilleri bunlar. Biz 'Hayır' diyene de 'Evet' diyene de saygı gösteririz. Önümüzdeki günlerde biz arkadaşlarımız ile bir araya gelerek net şekilde ne düşündüğümüzü kamuoyuna açıklarız. Gönül isterdi ki 4 parti anlaşsın, daha güzel bir şey çıksın. Maalesef onu yapamadılar. Onların yapamadığını biz kamuoyu ile açık açık paylaşırız. Ama bu ülkenin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu ben de biliyorum sağır sultan da biliyor. Daha mükemmeli olabilir mi, olurdu. Bununla ilgili, örgütlenmeyle ilgili, siyasi partiler yasasıyla ilgili yıllardır kamuoyunun talepleri var. Bizim de taleplerimiz vardı. Ama bu 18 maddede onlar yok. Onlarla ilgili de önümüzdeki süreçte ne olacağını, ne gideceğini ülkeyi yönetenler bir açıklarsa toplum da ona göre hareket eder."



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Atalay'ın konuşması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207218





=============================================



14)SEFA SİRMEN TAHLİYE OLDU

İZMİT Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve CHP eski Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen, İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu. 24 Haziran'da cezaevine giren Sefa Sirmen, cezaevinden tahliye olur olmaz parti binasına giderek partililerle kucaklaştı.



İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanan Sefa Sirmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 24 Haziran'da Kocaeli T Tipi Cezaevi'ne konulan Sefa Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak dün tahliye oldu. Sefa Sirmen'i cezaevinin önünde partililer karşıladı. Sefa Sirmen daha sonra parti binasına geçerken, parti binasının önünde toplanan yüzlerce kişi sevgi gösterisinde bulundu. Sefa Sirmen'i karşılayanlar arasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da yer aldı. Davullar çalınırken, çiçeklerle karşılanan Sefa Sirmen partililerle kucaklaştı. Sefa Sirmen partililere teşekkür ederek, "Bugün yeniden doğdum. Bana bu güzelliği yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrı kaldım, cezaevi hayatını yaşattılar bize. İzmit, Kocaeli bugün bizim yarattığımız projelerle hayat buluyor. Yuvacık Barajı 36 yıl devletin temel atıp bıraktığı projeydi. Biz 30 ayda tamamladık. Orada bizi cezaevine attıramadılar, doğalgaz projesinden cezalandırdılar. İzgaz iftar ettiğimiz ödül alan bir projeydi. Depremde hiç yara almadan sorunsuz bir biçimde devam etti. Kamu zararı var diye 7,5 aydır cezaevindeyim. Bana ceza veren hakim savcılar içerdeler, adalet yerini bulacak" dedi.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her yerinde Sefa Sirmen'i tanırlar. Bizler de onların gittiği yoldan gitmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Daha sonra parti binasının önünde lokma ikramında bulunuldu.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Sefa Sirmen'in gelişi, partilerle kucaklaşması



-Sefa Sirmen'in konuşması



-Lokma dağıtılması



-Vefa Salman'ın konuşması

Haber-Kamera: : Ergün AYAZ-Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli),()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207212

=================================================

15)EŞİNİ YARALAYIP, KENDİSİNİ BIÇAKLAYARAK İNTİHARA KALKIŞTI







BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde 43 yaşındaki Aytunç K., tartıştığı eşi 42 yaşındaki Gülten K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini 15 yerinden bıçaklayarak intihara kalkıştı.



Olay, İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Hüner Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Aytunç K. ile eşi Gülten K. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aytunç K., mutfaktan kaptığı bıçakla, eşi Gülten'i karın bölgesinin 2 yerinden bıçakladı. Sinirlerine hakim olamayan Aytunç K., bu kez de bıçağı kendi vücuduna defalarca saplayarak intihara kalkıştı.



'BENİ BIRAKIN, EŞİME BAKIN'



Gülten K., polis ve ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çifti kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Gülten K., kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, kendisini 15 yerinden bıçaklayan eşi Aytunç K.'yı işaret edip, "Beni bırakın, eşimin durumu daha ağır, önce ona müdahale edin" dedi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Yaralı koca ve eşinin ambulansla sevk görüntüleri



-Olayın gerçekleştiği evin görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

==================================================

16)4 KİLOLUK ÇUPRA TEZGAHTA İLGİ GÖRDÜ







KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde bir balıkçının ağına takılan 4 kiloluk çupra balığı tezgahta ilgi gördü.



İnebolu'da Özlüce Köyü Mevkii'nde kıyıda ağ atan bir balıkçı, 4 kiloluk çupra balığı yakaladı. Çupra, ilçe merkezindeki balıkçı tezgahında kilosu 65 liradan satışa çıkarıldı. Normal çupra balıklarından oldukça büyük olan balık, ilgi gördü. Balıkçı tezgahında çalışan Can Bağlan, yıllardır Karadeniz'de bu kadar büyük çupra görmediğini söyledi. Can Bağlan, "Aslında çupranın vatanı Akdeniz ve Ege'dir ama Karadeniz'e kaçmış ve burada büyümüş. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum ilk defa Karadeniz'de bu kadar büyük bir çupra gördüm" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Balıkçı Can Bağlan'ın çupra balığı ile ilgili açıklamaları



-Tezgahta balığın detay görüntüsü



-Vatandaşların balığı yakından inceleyerek balık hakkında bilgi alması

Haber: Barış İLYASOĞLU / İNEBOLU(Kastamonu),()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207219

=====================================================

17)KADINLARIN MAKAM OTOMOBİLİ KEYFİ

MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Belediye Başkanı Neşet Tarhan, düzenlediği halk günü sonrası mahalleli kadınları makam otomobili ile gezdirdi.



Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geleneksel hale getirdiği halk günü toplantısını Esenbağlar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Esenbağlar Gönüllü Evi önündeki halk gününde vatandaşlardan gelen dilek ve talepleri daire müdürleri ile birlikte dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başkan Tarhan, daha sonra bazı vatandaşlara ev ziyaretinde bulundu. Halime Övendir'in (76) evine kahve içmek için giden Başkan Tarhan, bir sürpriz yaparak makam aracıyla gezme teklifinde bulundu. İlk kez makam aracında gezen kadınlar, yaşadıkları mutluluğu aracın camından el salladıkları komşuları ile paylaştı.



Halk gününe gelen yaşlı kadınları makam aracıyla eve götürmeyi teklif ettiğini kaydeden Tarhan, "İstiyoruz ki halkımız bir başkan ne yapar, işler nasıl yürür onu görsünler. Bunun için bizi sık sık ziyaret etmelerini imkanlarımızdan yararlanmalarını istiyoruz. Çünkü burası onların belediyesidir. Bugünde kendilerine bir sürpriz yaparak, evlerine makam aracımızla ulaşmalarını sağladık"dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



- Halk günü toplantısından görüntü



- Bir vatandaşın sorununu anlatması



- Belediye başkanı ile tokalaşan köylüler



- Belediye başkanı köylülerle birlikte yürürken



- Yaşlı köylü kadınların makam aracına binmesi



- Aracın gidişi



- Makam aracının içindeki köylü kadının el sallarken görüntüsü



- Belediye başkanı ile köylü kadın arasındaki diyalog



- Genel ve detay görüntüler

Habe:-Kamera: Mustafa ERCAN/Mersin,()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207214

==============================

18)SELAMİ ŞAHİN ULUDAĞ'DA SAHNEYE ÇIKTI

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Winterfest etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Selami Şahin, söylediği şarkıları ile üniversiteli gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'de coşkulu şarkılarıyla büyük alkış aldı.

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da düzenlenen Winterfest 2017 etkinliği kapsamında Grand Yazıcı Arena'da ünlü şarkıcı Selami Şahin sahne aldı. 'Seninle Başım Dertte' parçasıyla sahneye çıkan Selami Şahin, seslendirdiği şarkılarıyla, arenayı dolduran yüzlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Nostalji şarkıları da söyleyen usta sanatçı, hayranları tarafından ayakta alkışlandı.

SELAMİ ŞAHİN MOLA VERDİ, MİKROFONU OĞLU ALDI



Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan başarılı sanatçı Selami Şahin, mola vermek için kulise girdiğinde, oğlu Lider Şahin mikrofonu eline aldı. Coşkulu şarkılar seslendiren Lider Şahin, üniversite öğrencileri tarafından büyük alkış topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Selami Şahin'in konseri



-Konsere katılanlardan görüntü



-Lider Şahin'in seslendirdiği şarkılar



-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

====================================