DHA YURT BÜLTENİ 1

1)ÇANAKKALE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

5.3 LÜK DEPREM KORKUTTU

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, bugün saat 05.24'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında yerin 5 kilometre altında 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedildi.

ÇANAKKALE' DE İKİ DAKİKA ARAYLA 4.3 VE 4.2 LİK DEPREM

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi, saat 08.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. İki gündür deprem fırtınasının devam ettiği Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah saat 05.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, bölge saat 8.15'te yeniden sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Ayvacık açıkları olarak saptanan yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

AFAD merkezüssü Çanakkalenin Ayvacık ilçesinde saat 08.17 de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini bildirdi

Görüntü Dökümü:

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-Ayvacık ilçesinden depremin hemen sonrası görüntüler

YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: ÇANAKKALE,()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207011

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2)DEPREMDEN ZARAR GÖREN YUKARIKÖY'E ÇADIR KENT KURULDU

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesinde en çok zarar gören Yukarıköy'e Kızılay ve AFAD işbirliğiyle çadır kent kuruldu. Gürpınar açıklarında dün saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 12 köyde toplam 300'e yakın ev zarar gördü. Çanakkale Valiliği tarafından zarar gören 12 köyde çalışma yapılması için kriz masası kuruldu. Kızılay ve AFAD ekiplerince bölgeye kurulacak çadır kent için alan seçimi yapılıp çalışmalara başlandı. Depremde en çok zarar gören Yukarıköy'e gönderilen çadırlar AFAD ve Kızılay ekiplerince kurularak hazır hale getirilirken, ayrıca bölgede aşevi de oluşturuldu. İl Özel İdaresi tarafından köye kurulan ikram çadırı hizmet vermeye başlarken köyde 1 de çadır hastane kuruldu. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı. İzmir Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı hazır bekletiliyor. İnsani Yardım Derneği (İHH) Bursa Şubesi ekipleri de deprem bölgesine gelerek yapılacak çalışmalarda görev almaya başladı. Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.



Deprem bölgesine gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasar gören 12 köyde inceleme yaptı. Ardından depremin en çok zarar gördüğü Yukarıköy'e gelen Dr. Kerem Kınık, "Ayvacık bölgesinde 11 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 180 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Şuanda AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı. Ayvacık'ın etkilenen bu köyü ve 11 köyünde çadır ve battaniye vereceğiz. Önümüzdeki günler içerisinde de AFAD koordinasyonunda burada konteynır kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen Yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı. Hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza hem biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

DEPREMZEDELER ÇADIR KENTE YERLEŞTİRİLDİ



Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde art arda gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hasara neden olduğu evlerde yaşayan mağdur vatandaşlar Yukarıköy Futbol Sahası içinde kurulan çadır kente yerleştirildi. Ayvacık İlçe Merkezi'nde ve çevre mahallelerde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda bugün 1 gün süreyle eğitime ara verildi.



Depremin yol açtığı hasar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen köylüler ile gün boyu devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar akşama kadar köyün okul bahçesinde vakit geçirdi. Kızılay, TEDAŞ, AFAD ve Çanakkale Valiliği vatandaşların gece mağdur olmamaları için hazırlık yaptı. Köyün hemen yanındaki futbol sahasına ilk olarak TEDAŞ ekiplerince elektrik direkleri dikilip aydınlatma sağlandı. Ardından da AFAD'a ait çadırlar kuruldu. Okul bahçesinde oluşturulan aşevinde yemeklerini yedikten sonra depremzedeler kurulan çadırlara yerleştirildi. Bu sırada dışarıda kalma korkusu yaşayan bazı depremzedeler çadır kapmak için birbiriyle yarıştı. Çadırlara yerleşen depremzedeler, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan razı olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şu anda rahatımız iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Dışarıda kalmadık" dedi.

8 YARALIDAN 5'İ TABURCU EDİLDİ



Depremle ilgili son bilgileri aktaran Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre Ayvacık İlçemizin 13 köyü etkilendi. Depremde zarar gören toplam 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. Can kaybımız yoktur. 8 yaralı vatandaşımızın 5'i taburcu edilmiştir. 3 vatandaşımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" diye konuştu.



AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, "İlk saatten beri arkadaşlarımızın hepsi buraya geldi. Çevre illerden de arama kurtarma ekiplerimizi buraya sevk ettik. İhtiyaç kadar çadır, duş ve tuvalet konteynırları gelecek. Koordinasyon TIR'ımızı buraya konuşlandırdık. Bir de vatandaşlarımıza uyarım olacak. Kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Artçılarımız devam ediyor. Yapı stokumuz kötü. Geleneksel ve kerpiç taşlarla evler yapılmış. Çok az bir deremde bile zarar görebilir. Biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler" dedi.



Öte yandan Ayvacık ilçe merkezi ve köylerinde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda bugün1 gün süreyle eğitime de ara verildi.

ÇADIR KENTTE UYKUSUZ GECE



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen deprem sonrası kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin bazıları, yaşadıkları korku nedeniyle çadırlara giremeyerek geceyi dışarıda geçirdi.



Ayvacık İlçesi'nde, dün saat 06.51'de Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğündeki depremle uyanıp korkuya kapılan Yukarıköy sakinleri, gün içinde artçı sarsıntılarla aynı korkuyu defalarca yaşadı. Aynı gün 13.58'de yine 5.3 ile sallanan bölgede bir kez daha korku ve paniğe kapılan depremzedeler, akşam yemeğinin ardından AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kente yerleştirildi. Artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle AFAD tarafından evlerine girmeleri yasaklanan köylüler, gece sokakta kalma korkusuyla akşam yemeğinden sonra çadırlarda yer kapmak için birbiriyle yarıştı. Ancak saatler gece yarısına yaklaştığında deprem psikolojisi ve korkusu nedeniyle gözlerine uyku girmeyen köylüler, çadırların içinde duramadı. Kapalı alanda kalma korkusu nedeniyle çadırların dışına çıkıp yerlere oturan köylüler geceyi dışarda geçirdi. Deprem korkusu nedeniyle çadırlara giremeyen ve çadır önünde sabahlayan depremzedeler, şöyle dedi:



"Korkuyoruz, içeri giremedik. Sabahki deprem çok fenaydı. Sabah 6.30'dan beri ayaktayız. Uyuyamıyoruz. Saat kaç oldu. Uykumuz bile gelmedi. Yoksa çoktan uykumuzu almıştık. Daha büyük olacak diyorlar. Çok korkuyoruz. Sabahki alttan bir vurdu. Salladı. Yerle bir oldu. Öldük, kurtulma şansımız hiç yok dedim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu kadar yardım, çok büyük bir başarı. Hala bir korku hissediyoruz. O korkuyu yaşayan bilir. Korktuğumuz için dışarıda oturduk. Art arda olduğu için giremiyoruz. Aklımız çıkıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Kurulan çadır kentten görüntü

- Kerem Kınık'ın açıklamasından görüntü

- Yemek dağıtımından görüntü

- Genel ve detay görüntü

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- Çadır kente giren depremzedelerden görüntü

- Depremzedelerin konuşmasından görüntü

- Vali Orhan Tavlı'nın açıklamasından görüntü

- AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden'in açıklamasından görüntü

- Çadır içinde kalan depremzedelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü



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- Çadır kentten görüntü

- Çadırlar içinde uyuyanlardan görüntü

- Çadırda uyuyamayan depremzedelerden ve açıklamalarından görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

07.02.2017 - Haber Kodu : 170207010

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206169

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206166



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3)BURHAN KUZU: KEMAL BEY'İ DİNLEDİYSENİZ KAFANIZ KARIŞIR



AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkanlık Sistemi' ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Başkanlık sistemi denilince kafanız karışabilir. Hele bir de Kemal Bey'i dinleyerek gelinmişse iyice karışır. Öyle laflar ediyorlar ki, o laflara cevap verilir mi verilmez mi? Bir yığın işimizi zorlaştıran, durduk yere havayı bulandıran tespitlerde bulunuyorlar" dedi. Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Birlik Vakfı Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 'Yeni Türkiye Yeni Hükümet Sistemi Modeli' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki konferansı, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda vatandaş izledi. Konferansta Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkanlık Sistemi' ile ilgili tespit ve açıklamalarını eleştirdi.



"KEMAL BEY'Yİ DİNLEDİYSENİZ KAFANIZ KARIŞIR"



Başkanlık sistemiyle ilgili insanların kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirten Burhan Kuzu, "Başkanlık sistemi denilince kafanız karışabilir. Hele bir de Kemal Bey'i dinleyerek gelinmişse iyice karışır. Öyle laflar ediyorlar ki, o laflara cevap verilir mi verilmez mi? Bir yığın işimizi zorlaştıran, durduk yere havayı bulandıran tespitlerde bulunuyorlar. Maalesef getirilen sistemle alakalı bir şey diyemeyince bel altından vurmalar ve nasıl çamura atarız düşüncesiyle çalışıyorlar" dedi.

1977'den bu yana başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Kuzu, çok aşamalardan geçildiğini söyledi. Başkanlık sisteminin sadece Ak Parti'nin bir projesi olmadığını birçok siyasetçinin bu konuyu istediğini belirten Kuzu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini uzattığını söyledi. Kuzu, Bahçeli'nin görevini yaptığını ve tarihe geçtiğini de ifade etti.

"KIRTASİYECİLİK VE BÜROKRASİ AZALACAK"



Parlamenter sistemini bir otomobile benzeten Kuzu, fabrikasyon bazı hatalarının olduğunu ve Türkiye'de bu sistemin devam etmesinin mümkün olmadığını kaydetti. ABD'nin başkanlık modeline geçerek kendini kurtardığını kaydeden Kuzu, parlamenter sistemi sadece İngiltere'nin en iyi şekilde uyguladığını onun da tarihi nedenleri olduğunu belirtti. Burhan Kuzu, "Geldiğimizde 40 bakanlık vardı. 25'e indirdik ama bu da çok. Amerika'da 340 milyon nüfus var. Bakanlık sayısı 12'dir. Demek ki yeni dönemde ciddi bir kırtasiyecilik ve bürokraside azalma olacak" dedi.

Yeni modelde sandıktan yüzde 51 oy alanın hükümet kuracağını belirten Kuzu, koalisyonun artık olmayacağını söyledi.

"ESAD YOK, IŞİD YOK, FESAT YOK, KEMAL YOK İŞLERİ KOLAY"



Bülent Ecevit'in koalisyon sisteminin kurulmasıyla ilgili sözlerini hatırlatıp koalisyon ile yönetilen Kuzey ülkelerinin örnek verilmesini de eleştiren Kuzu, "Buralarda normal, 4 milyon nüfus var. Konya kadar toprak var. 4 koalisyon olsa da olur. Adamların başında IŞİD yok, Esad yok, fesat yok, Kemal yok. İşleri kolay. Bizim buralar zor yerler. 25 peygamber bu bölgeye gelmiş, kıyamette burada kopacak benden söylemesi. Dertsiz yerlerin sistemi buralara gelemez. Burada elinde silah her yere bakacaksın. Hep nöbettesin. Yeni gelecek metinde ömür boyu koalisyon yok" dedi.

"İKİ BAŞLILIĞA PAYDOS"



Yeni sistemin bel kemiğinin koalisyon olma ihtimalinin ortadan kaldırılması ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan modelinin iki başlılığın ortadan kaldırılmasının olduğunu da ifade eden Kuzu, "Karşılıklı sıkıntılar oluyor. İster istemez oluyor. Çiller'le Demirel. 'Kızım' dedi partiyi verdi. Sonra bir kavga, kızı ziyarete geldi camdan aşağı atıyordu. Özal'la Mesut Yılmaz. Ecevit'le Sezer kavgaları. Hani bizim dönemde çok şükür iyi geçiniyorlar. Ama her zaman bu böyle gitmez. İki başlılığın kalkması lazım. İki başlılığa paydos" diye konuştu.

"SEZER ADAY OLSUN BAKALIM NE KADAR OY ALACAK"



Cumhurbaşkanının partili olmasıyla ilgili tartışmalara 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminden örnek veren Kuzu, "Bunu en iyi kullanan Sezer'di. Sezer tarafsız olabildi mi? Bence en taraflı olan oydu. Rektör atayacak bir oyunu ona göre kullandı. Anayasa Mahkemesi'ne birisini seçecek, kendine yakın birisini seçiyor. Ben de diyorum ki Sezer o kadar sevdiğiniz bir isim, hadi aday olsun bakalım ne kadar oy alacak" dedi.

PARLAMENTO SİSTEMİNDE MİLLETVEKİLİNİN SADECE ADI VARDIR



Meclisin bitirildiği tartışmalarını da eleştiren Burhan Kuzu, parlamenter sistemde milletvekilinin sadece adının olduğunu kanunların hükümetten geldiğini söyledi. Kuzu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meclis bitirildi deniliyor. 15 yıllık milletvekiliyim nerede parlamenter sistem var, orada yasama yoktur. Buradan Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; böyle bir şey yoktur. Parlamenter sistemde parlamentonun sadece adı vardır ama işlevi yoktur. Yasaların tamamı hükümetten gelir. Biz sadece kabul ederiz. Değiştirme ya da öneri verme yetkisi yok. Parlamentonun zaten bu günde yetkisi yok. Eskiden de yoktu. Biz ne yaptık. Arkadaş bundan sonra sen kanun yapma konusunda sadece bütçe kanunu yaparsın diğerlerinin hepsini biz yaparız. Diğerlerini biz yaparız. Esas yasama organı artık yeni gelecek. Teklifi kendimiz vereceğiz hükümetler kanun vermeyecek."

"DENETİM KALDIRILMIYOR, BAL GİBİ DENETİM VAR"



Yeni sistemde denetimin daha kuvvetli olduğuna işaret eden Kuzu, şöyle devam etti:

"Bal gibi denetim var. Denetim yetkisi kaldırılıyor diyorlar. Bugün gensoru var. Ne demek gensoru? Bir bakanın düşürülme meselesi. Muhalefet gensoru verir bakanı düşürür. Senin verdiğin bakan kimin bakanı? Çoğunluğun bakanı. Ben muhalefete uyarak ondan gelen bir teklifi evet diyerek neden düşüreyim? Aklımdan zorum yok ki durduk yere düşüreyim. Bu zamana kadar 260 gensoru verilmiş sadece ikisi kabul görmüş. Yeni sistemde bal gibi denetim var. Meclise araştırma, soruşturma ve genel görüşme var. Bu çok önemli. Denetim kalktı diye bir şey de doğru değildir."

CHP'Lİ VEKİLİN TELEFON FATURASI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ



550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasına ekonomik açından karşı çıkanların olduğunu da belirten Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1.2 milyon TL'lik haberleşme faturası üzerinden de eleştirdi. Kuzu, "Sen önce şu telefonun parasını öde. Senin vekilin 2 milyon TL'lik telefon faturası var. Bunu başkanlık modelinde mi yaptı? Milletvekillerinin sayısını arttırdık ki bölgeler küçülsün insanlar milletvekillerini tanısın" dedi.

"TÜRKİYE BÖLÜNECEKSE PKK VE KANDİL 'HAYIR' DEMEZ 'EVET' DERDİ"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemle Türkiye'nin bölüneceği eleştirisini de değerlendiren Kuzu, "Kemal Kılıçdaroğlu örnek veriyor. Doğudan değil de batıdan veriyor. Cumhurbaşkanı; Trakya'da Kırklareli, Edirne gibi özel bir bölge kurarsa diyor. Ne diye kuracak nasıl kuracak o yok. Sadece 'öcü' geliyor diye korkutmak için söyleniyor. Böyle bir yetkisi yoktur. Üniter yapı anayasada vurgulanıyor. Özyönetim falan olmaz. Ülke bölünecekse Kandil'de 'hayır' diyor. PKK'da 'hayır' diyor nasıl iş bu? Bölünecekse PKK'nın 'evet' demesi lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Burhan Kuzu açıklama kürsü konuşması



Katılımcılar detay



Burhan kuzu detay



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()



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4)ÖLÜMÜ GÖZE ALAN SAĞLIK EKİPLERİ, KANAMALI GEBENİN HAYATINI KURTARDI

Diyarbakır Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda 4 aylık gebe bir kadın, durumu fenalaşması üzerine, 4 kişilik sağlık ekibi helikopter ambulansla ölümü göze alarak pisti olmayan ve tamamiyle karla kaplı bir tarafı uçurum olan dağlık alana iniş yaptı. İlk müdahaleyi köyde yaptıkları gebe Fener Aslan ve kocası Hediyetullah Aslan'ı alarak Diyarbakır'daki hastaneye yetiştirdi. Aynı sağlık ekibi daha önce de aldığı hamile bir kadına havadayken doğum yaptırmıştı.



Geçtiğimiz yıl Haziran ayı içerisinde yine Kulp İlçesi'nden aldıkları hamile bir kadına, helikopter havadayken doğum yaptıran, Dr. Özgür Korkmaz, sağlık perseni Cemil Sevdirir, Kaptan Pilot Nedim Güngör, Kaptan Pilot İlhan Güler bukez de 4 aylık gebe bir kadının hayatını kurtardı. Kulpa İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda 4 aylık gebe Fener Aslan'ın 2 gün önce kanamasının başlaması üzerine fenalık geçirdi. İlçe sağlık müdürlüğüne haber verilmesi üzerine harekete geçen ambulans ve sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolundan mezraya ulaşamadı. 2 gün süren çalışmlara rağmen Guznak Mezrası'na ulaşılamaması üzerine Sağlık İl Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bunun güzerine dün Dr. Özgür Korkmaz, sağlık perseni Cemil Sevdirir, Kaptan Pilot Nedim Güngör, Kaptan Pilot İlhan Güler'den oluşan sağlık ekibi helikopter ambulans ile kanamalı gebe kadını almak üzere havalandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle helikopterin iniş yapacağı alan bulamayan helikopter pilotları, bir süre sonra ölümü göze gelerek mezra yakınlarına zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Hava ambulansının geldiğini gören mezra sakini de kanamalı gebe kadını bir battaniyeye sararak, dik dağ yamacına inen helikoptere kadar yaklaşık 500 metre taşıdı. Sağlık merkezlerinin ilk müdahalesinin ardından durumu kritik olan kanamalı gebe kadın Fener Aslan ve eşi Hediyetullah Aslan ile birlikte helikoptere alınarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırdı. Burada muayene edilen Fener Aslan'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam edildiği belirtildi. 8 çocuk babası Hediyetullah Aslan ise eşinin 2 günden beri çok kan kaybettiğini belirterek, "İki gün önce yetkililerden yardım istemiştik. Ancak yol karla kapalı olduğu için ambulans mezraya gelemedi. Allah razı olsun helikopter sağlık ekibi, hayatlarını bizim için tehlikeye attı. Onlara çok teşekkür ederim. Eşimi kurtardılar, Allah razı olsun onlardan" dedi.



Dr. Özgür Korkmaz da, hasta kadınla ilgili kendisine bilgi verildiğini ve duruma hakim olduğunu belirterek, "Vaka bize iletildiğinde hava şartları kötüydü. Ancak 1 saat sonra havanın açılmasından sonra gidebileceğimizi söyledik. İl Komuta Merkezi kara ambulansın köye gidemediğini aktardı. Biz de bunun üzerine yerin kordinatını istedikten sonra kalkış yaptık. Hem kış koşulları, hem de yaz aylarında bile o bölgeye araçların gitmesi bile zordur yollar patika olduğu için. Kara ambulansları yazın bile gitmekte güçlük çekiyor. Kış şartlarında yolların karla kapanmasından dolayı kara ambulansların ulaşamadığı yerlere bize haber veriyorlar. Hasta gebe ve kanamalı olduğu için, kara ambulansların ulaşmamasından dolayı hasta hayatını kaybedebilirdi. Ancak biz yaklaşık 40 dakikada hastaya ulaşabildik. Mezrada ilk müdahalesini yaptıktan sonra hava ambulansına alıp, Diyarbakır'a getirdik. Hastaya ilk ulaştığımızda hasta, yarı baygın haldeydi. Ama biz ilk müdehalesini yapıp, naklini sağladık. Bebeğin durumunu bilmiyorum ama annenin sağlık durumu iyi. Gittiğimiz yer Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü'nün mezrası. Mezrada sadece 1-2 tane ev var. Tamemen dağın yamacında olan bir yer. İniş yerinin olmadığı, yani bir tarlanın bile olmadığı bir yer. İniş yaptığımız yerin bir tarafı uçurum, diğer tarafı ise dağlık. Çok dar bir alanda, büyük bir risk alarak, ekip olarak adeta hayatımızı tehkiye atarak inişi gerçekleştirdik. Oraya gitmiştik, artık geri dönmek istemiyorduk. Aslında bir ara geri dönmeyi de düşündük. Çünkü iniş yeri yoktu. İndiğimiz yere de aslında iniş yeri diyemeyiz. Ekip olarak hayatımızı riske atarak, bu görevi gerçekleştirdik. Bir canı kurtadığımız için mutlu ve gururluyuz. İyiki de gittik oraya" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Hastanın battaniyeye sarılı olarak taşınması



-Hastanenin ambulansa konuluşu



-Helikopterden çekilen dağlık alan görüntüsü



-Gebe kadının hastanedeki görüntüsü



-Dr. Özgür Korkmaz'ın konuşması



-Koca Hediyetullah Aslan'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()



06.02.2017 - Haber Kodu : 170206165



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5)BAHÇE DUVARININ ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALANDI



ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, yıkılan bahçe duvarının altında kalan 8 yaşındaki Birdal Yıldırım hayatını kaybetti, akrabası 10 yaşındaki Yusuf Hamza Yıldırım ise yaralandı.



Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Gülahmet Köyü'nde meydana geldi. Aileleri ile birlikte yakınlarının cenazesine giden Birdal Yıldırım ve Yusuf Hamza Yıldırım, bahçede oynadıkları sırada bahçe duvarı üzerlerine yıkıldı. Briket molozları altında kalan çocuklar yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yaralanan Birdal Yıldırım ve Yusuf Hamza Yıldırım, Göçeri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Bilal Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük Birdal'ın cesedi otopsi için morga konulurken, ölüm haberiyle hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yusuf Hamza Yıldırım ise Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Kahta Devlet Hastanesi



- Çocuğun ambulanstan indirilmesi



- Yaralının yakınları



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ADIYAMAN,()

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6)EREĞLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRÜ EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Murat Bildik, evinde kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Olay, dün saat 20.40 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Barar Sokakta bulunan Bildik Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen 1 kişi, Bildik Apartmanın önüne gelip, binanın önünde duran kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'in, kaçıncı katta oturduğu sordu. Adresi öğrenen saldırgan Murat Bildik'inoturduğu ikinci kata çıkıp zili çaldı. Ardından da kapıyı açan Murat Bildik'e tabancayla iki el ateş açıp kaçtı.



KAPIYI AÇINCA ATEŞ ETTİ



Mermilerden biri Bildik'in başına, biri de duvara isabet etti. Bildik kanlar içinde yere yığılırken, saldırganda kaçtı. Silah sesini duyan ailesi, ambulans çağırıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Bildik yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:



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- Olay yerinden detay



- Genel ve detay



- Murat Bildik'in vesikalık fotoğraf

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ-KONYA,()



06.02.2017 - Haber Kodu : 170206172



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7)PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ KUNDAKLANDI



KONYA'da park halindeki 2 araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan bir firmaya ait 06 ADR 852 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Ceylanoğlu'na ait 42 DCR 53 plakalı otomobil kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce üzerlerine yanıcı madde dökülerek yakıldı. Yangınları görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmından yanan her iki araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgede bulunanların şüpheli iki kişiyi gördükleri belirtmesi üzerine polis, bölgeyi çember içine aldı. Ekipler şüpheli gördükleri araç ve kişiler üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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- İtfaiye ekiplerinin yanan araçlara müdahalesi



- Yanan araçlardan detay



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()



07.02.2017 - Haber Kodu : 170207012

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8)TAKSİSİNE ALDI, İNDİRMEK İSTEYİNCE KALBİNDEN BIÇAKLANDI



KONYA'da taksi şoförü, 40 yaşındaki Mustafa Kıyak, arabasına aldığı bir kişi tarafından araçtan indirilmek istendiği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.



Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Caddesi Paşalı Köprü yakınlarında meydana geldi. 42 TT 827 plakalı taksisinde müşteri bulunan Mustafa Kıyak, tanıdığı ancak, kimliği tespit edilemeyen bir kişiyi yolda aracına aldı. Kıyak, bir süre sonra şüpheliyi yolda indirmek isteyince aralarında tartışma çıktı. Araçtan inen Kıyak, kendisini korumak amaçlı araçta taşıdığı ekmek bıçağını eline aldı. Bu sırada şüpheli Kıyak'tan bıçağı kendisine vermesini istedi. Mustafa Kıyak, 'Al bakalım. Ne yabilirsin?' diyerek bıçağı şüpheliye verdi. Şüpheli, Kıyak'ı kalbinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Araçtaki müşterinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kıyak, olay yerinde yapılan ilk tedavin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırılan bıçak kalbinden çıkartılan Kıyak ameliyata alındı. Kıyak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışan polisin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

- Hastane detay

- Taksiden detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()



07.02.2017 - Haber Kodu : 170207009



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9)ELYAF FABRİKASINDA YANGIN: 5 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

DÜZCE'de elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçiler de itfaiye ekiplerine yardım ederek söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak 5 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışması

-İşçilerin ambulansta görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,()

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206173



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10)VARİLLERLE TOPRAĞA GÖMÜLÜ 99 KİLO 600 GRAM ESRAR BULUNDU



BURSA'da ormanlık alanda Narkotik madde arama köpeği Alfa ile uyuşturucu araması yapan polis ekipleri varillere konularak toprağa gömülü halde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi buldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda uyuşturucu madde kullanımı ve satımı yapıldığı ihbarı üzerine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nında katıldığı operasyonda ormanlık alan didik didik arandı. Kontroller sırasında patika yol üzerinde bulunan büyük bir kayanın yanında tepki veren narkotik köpeği Alfa'nın uyardığı bölgede polis ekipleri kazı çalışması yaptı. Toprağı kazan ekipler üç ayrı varil içinde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi buldular. Varillerden alınan parmak izlerinden yola çıkan ekipler, esrar maddelerini kimin gömdüğünü belirlemek için araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü:



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-Alfanın araması



-Uyuşturucuların bulunması



-Topraktan uyuşturucuların çıkarılması



-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()



07.02.2017 - Haber Kodu : 170207001



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11)ADLİYE ÖNÜNDE TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞTI

GAZİANTEP'te boynuna Türk bayrağı asıp maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek adliye önünde av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan 55 yaşındaki Abdulkadir T., polis tarafından ikna edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Boynuna Türk bayrağı asarak maddi sıkıntıları olduğunu öne süren Abdulkadir T., kendisine ait av tüfeğini caddede boynuna dayayarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak havaya ateş açan Abdulkadir T.'yi ikna etmeye çalıştı. Kendisine yardım edilmesini isteyen Abdulkadir T., polislerin yardımcı olacağını söylemesi üzerine yarım saat süren intihar girişimine son verdi. Tüfeğe el konulurken, Abdulkadir T. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:



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- Şahsın Adliye önünde boğazına tüfek dayaması



- Polisin şahsı ikna çabaları



- İntihara teşebbüs eden şahsın ikna olması



- Polisin tüfeği alması



- Şahsın konuşması ve ağlaması



- Şahsın polis otosuna bindirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,()



06.02.2017 - Haber Kodu : 170206152



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