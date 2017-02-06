DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EGE DENİZİ'NDE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM;EV ÇÖKTÜ, 2 YARALI

EGE Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridi ile Bursa ve Tekirdağ'dan da hissedildi. Bugün saat 05.51 'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Muğla, Aydın, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'dan da hissedilen depremde ilk gelen bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD depremi 5.3 olarak açıkladı

EV ÇÖKTÜ, 2 YARALI

EGE Denizi'nde, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan 5.5 büyüklüğündeki depremde, Yukarıköy Köyü'ndeki bazı evlerin yıkıldığı belirlendi. Çanakkale'ye 100, Ayvacık'a 30 kilometre uzaklıktaki Yukarıköy Köyü'nde deprem sırasında 2 kişi de yaralandı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de köye sevk edildi.

EGE DENİZİNDE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

EGE Denizi'nde bugün saat 06.51'de Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Ayrıca bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Richter ölçeğine göre 4.2 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 07.17'de meydana gelen depremin yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Öte yandan bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.



EGE’DE MEYDANA GELEN DEPREM BURSA’DA HİSSEDİLDİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 06.51’de Ege Denizi Ayvacık açıklarında Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Zeminden 7,5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bursa merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Sokaktan görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Çöken evden görüntüler

-Röportaj

EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,()

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206017



06.02.2017 - Haber Kodu : 170206016



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2)SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 40 YARALI

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.Kaza sabah saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Akıncılar ilçesine 7 kilometre mesafedeki Yağlıçayır köyü yakınlarında yaşandı. İstanbul'dan Erzincan'a gitmekte olan 55 yaşındaki Necdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yatarak devrildi. Kazada otobüs şoförü Necdet Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Akıncılar ve Suşehri ile çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüsü

-Kaza yerinde yaralılara müdahale

-Ekiplerin kurtarma çalışmaları

-Detaylar



Haber-Kamera: Bülent TATLI/AKINCILAR(Sivas), ()

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206021



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3)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, SINIR HATTINDA



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan birlikleri, Harekat Merkezi'nde ziyaret edip bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Akar'ın ziyaretinden görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205112



05.02.2017 - Haber Kodu : 170205134

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4)BAKAN MÜEZZİNOĞLU, CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anayasa değişikliğiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verdi. Ak Parti Bursa İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bakan Müezzinoğlu, referanduma sunulacak yeni anayasa çalışmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi. Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:"Buraya gelirken arabada onu (Kılıçdaroğlu'nu) dinledim. Diyor ki, 'Yargı siyasallaşacak. Yargıç, başkanının istediği kararı vermezse Cumhurbaşkanı o yargıcın ertesi gün görevine son verecek.' Resmen yalan söylüyor. Anayasa Mahkemesi'ne seçilen üyelerin görev süresi 12 yıl. 12 yıl boylunca görevinin başından onu kimse alamaz. HSYK üyelerinin 7'sini TBMM, 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçecek. Peki, daha önce seçilen HSYK üyeleri siyesi değil miydi? Siyaseti bu kadar aşağılayan, güvenmeyen ve milletin seçtiklerini aşağılayan küçük gören bir anlayış ancak bu kadar seviyesiz olur. TBMM, HSYK'ya üye seçtiği zaman yargı siyasallaşmış oluyor ama adalet, polis akademisinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden seçilince adalet siyasallaşmış olmuyor." Referandumun normal bir seçim olmadığını, milletin kaderiyle ilgili olduğunu belirten Mehmet Müezzinoğlu, "Bu güne kadar kapalı kapılar arkasında, vesayet odaklarıyla milletin ümüğünü sıkan bir sistemden, ipin ucunun millet eline geçtiği bir sisteme geçeceğiz. Bu dönüşümü engellemeye çalışan CHP ve HDP var. CHP milletten, milletin değerlerinden korktuğu için istemiyor. Dağdaki çoban dediği, göbeğini kaşıyan adam dediği için bu milletten korkuyor. Vesayet odaklarının emrinde olabilmeyi daha güvenli bulduğu için korkuyor" dedi. Mehmet Müezzinoğlu, milletin bugünkü sistemle sorunu olduğunu iddia etti, yeni sistemde vesayet odaklarının zayıflayacağını milletin güçleneceğini ileri sürdü. Bakan Müezzinoğlu konuştuktan sonra toplantı basına kapatıldı.



BAKAN MUEZZİNOĞLU: ERDOĞAN'IN MAKAM DERDİ YOK



AK Parti'nin Yıldırım İlçe Millet Mahallesi Danışma Toplantısı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezinoğlu, cumhurdan korkanların Recep Tayyip Erdoğan'dan da korktuğunu belirtti. Bakan Müezzinoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan, cumhurdan başka birine minnet etti mi? Hayır etmedi. Recep Tayyip Erdoğan, milletin gözünün içine baktı. Milletin vicdanına seslendi." dedi.



"ONUN GÖLGESİNE YAN GELİP DE YATARAK ATATÜRKÇÜLÜK OLMAZ"



CHP'yi eleştiren Bakan Müezzinoğlu, "Ey CHP'liler, siz Atatürkçülük yaparken, onun gölgesine yan gelip de yatarak Atatürkçülük olmaz. Atatürk'ten geçinerek Atatürkçülük olmaz. 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir yer yakışır bu büyük millete' derken, bu alın teri dökmeden, bu akıl teri dökmeden, bu gönül sızısı çekmeden olmaz. Şayet Atatürkçülük yapacaksanız, cumhuriyete sahip çıkacaksınız, cumhura sahip çıkacaksınız. Cumhurun hayallerine ve hedeflerine sahip çıkacaksınız. Cumhurdan korkmayacaksınız" şeklinde konuştu.



Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam derdi olmadığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Bazen diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor', bazen diyorlar ki 'diktatörlük istiyor.' Yahu Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok, hizmet derdi var. Tuzaklarla, hain eylemlerle, darbe girişimleriyle bu milletin önünü daha fazla kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz " dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın konuşması



-Salondan detaylar

Haber-Kamera: Edip TEKİN/BURSA,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205146

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5)ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN AKSARAY'DA



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aksaray'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.Bakan Ahmet Arslan, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Burada bakanlık olarak kente yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Aksaray'ın Akdeniz'e ve Karadeniz'e bağlanması gerekiyor. Bunun bilincinde olarak Samsun'dan çıkan yolun Aksaray üzerinden Ulukışla'ya oradan da Akdeniz'e ulaşması konusunu çok önemsiyoruz. Sondaj çalışmaları başladı. Kuzey güney koridorunun en önemli halkası Aksaray- Ulukışla hattının yapılması. Yatırım programında etüt proje olarak var, yatırım programına alarak ihale edip başlayacağız."

Bakan Arslan, ülkemizdeki 26 havalimanı sayısını 55'e, 35 milyon olan yolcu sayısını da 180 milyona çıkardıklarını belirterek, Aksaray'a da havalimanı yapılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Arslan, Valilik ziyaretinin ardından çevredeki esnafı ziyaret edip, karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet edip Aksaray Belediyesi'ne geçti. Bakan Arsalan, belediyedeki temaslarının ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü



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- Bakan Arslan'ın Valilik ziyareti



- Açıklamaları



- Bakan Arslan'ın esnaf ziyaretleri



- Belediye Başkanlığı ziyareti



- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205129

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6)ATAŞ: İŞİNİ YAPMAYAN EMBESİLLERDEN BU ÜLKENİN KURTULMASI GEREKİYOR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, halk oylaması sonucunda vesayet odaklarının biteceğini belirterek, "İşini yapan hiç kimseyle bizim işimiz yok. İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Onun için hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkeyi yeniden kalkındıracağız, geliştireceğiz" dedi.

Yalova Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye'de bir yönetim sistemi değişikliği yapılmakta olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile Türkiye'nin bundan sonraki yolculuğuna daha hızlı, daha kararlı bir şekilde yürüyeceğini belirten Ataş, "Biz bugüne kadar gelişme ve kalkınma noktasında, gelişmiş ülkeler düzeyinde 'Türkiye'yi nasıl kalkındırırız' bunun gayreti içerisinde olduk" dedi.



AK Parti'nin yaptığı icraatları hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyen Ataş, "AK Parti iktidarları döneminde insanların birbirlerini Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türkü, başörtülüsü, başörtüsüzü hiç kimsenin birbirini hor görmediği, dışlanmadığı bir Türkiye meydana getirmeye gayret ettik. Kardeşliğimizi hazmedemiyorlar. Barış içerisinde insanlarımızı hazmedemediği için ayak oyunlarıyla, film, fırıldak çevirmek suretiyle bu ülkeyi huzursuz bir ortama taşıma gayretindeler. Bağımsız yargı. Kendileri istikametinde verilmeyen hiçbir yargı bağımsız yargı değildir. Değerli kardeşlerim, bakın vesayet odakları diyoruz. Bugünkü referanduma ne ihtiyaç vardı diye soranlara şunu söyleyeceksiniz: Biraz önce Bilecik'ten geldik buraya. Bilecik'te arkadaşlarımız dedi ki; 2007 yılında Bilecik, Yenişehir, Bursa arasında bir yol ihalesi alındı. 10 yılda ilk defa yeni inşata başlayabilmişler. Neden biliyor musunuz? İhaleye giriyorlar. Bir firma ihaleyi alıyor, başka bir firma gidiyor şikayet ediyor Kamu İhale Kurumu'na. İhale iptal ediliyor başka bir firmaya veriyor. Başka firmaya verilince diğer firma da gidiyor Danıştay'a dava açıyor. Danıştay tekrar durduruyor. 10 yıl inşaatına başlanamayan bir yol ihalesi. İşte onlar da vesayet odaklarıö dedi.



İşini doğru yapmayan bürokratların işine son verileceğini söyleyen Ataş, şöyle devam etti:



"Başka bir örnek vereyim. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü. 7 sefer AK Parti hükümetleri döneminde görevinden alındı, 8 sefer geri geldi. Yalova'da okul müdürünü görevden alma şansınız yok. Niye? Çünkü mahkemeye gider yine karşınıza oturur. İşte halk oylaması sonucunda bu vesayet odakları bitecek ve tüm bu kararlar yerle bir olacak. En basit tanımıyla söylüyorum. İşini doğru yapmayan ne kadar bürokrat varsa hepsinin işine son verilecek. İşini adam gibi yapacak ya da defolup gidecek. Görevini, işini adam gibi yapmayanlar bu ülkede kalkıp da bu milletin ensesinde boza pişiremeyecek. Onun için karşı çıkıyorlar. Bir hastane yöneticisini görevden alamıyorsunuz, bir milli eğitim müdürünü alamıyorsunuz, bir ilin bürokratını görevinden alamıyorsunuz. Niye, mahkeme gidiyor 2 ay içerisinde yine karşınızda oturuyor. İşini yapan hiç kimseyle bizim işimiz yok. 'Bizim adamımız' meselesi nedir biliyor musunuz. Bizim adamımız işini doğru yapan, siyasi görüşü ne olursa olsun işini doğru yapsın. İşini doğru yapmayan adam siyasi olarak benim görüşümden de olursa o benim adamım olamaz. Benim adamım olması için işini adam gibi yapması lazım. Zihniyeti ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. İşini düzgün, doğru yapsın. İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Onun için hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkeyi yeniden kalkındıracağız, geliştireceğiz."

Görüntü Dökümü



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-Salondan genel görüntüler



-Ataş'ın konuşması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205142

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7)AK PARTİLİ YÜKSEL: 'EVET' DİYEN DE, 'HAYIR' DİYEN DE BİZİM İNSANIMIZ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Anayasa referandumuyla ilgili görüş açıklayanlar arasındaki tartışmalara ilişkin, "Unutmayalım ki 'evet' diyen insan da, 'hayır' diyen insan da bizim insanımız. Bunun üzerinden birbirimizi hainlik gibi vasıflarla nitelendirmek çok yanlış" dedi.



Abdulkadir Yüksel, memleketi Gaziantep'te bir otelde düzenlenen toplantıda işadamlarıyla bir araya geldi. anayasa değişikliği ve referandumla ilgili değerlendirme yapan Yüksel, parlamenter sistem artık Türkiye'yi taşımadığını ve tek başlılığın mutlak suretle gerekli olduğunu savundu. Yüksel, şunları söyledi:



"Biz parti olarak getirdiğimiz yeni sistemde, Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığını tek elde topluyoruz. Yönetimde, yürütmeyi parlamentodan alıyoruz ve yürütme organını Cumhurbaşkanı ile beraber seçiyoruz. 2019 yılında sandık geldiğinde programıyla yapacakları ile adaylar belirlenecek. En çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Parlamento ayrıca seçilecek. parlamento yasama ve denetlemesini yapacak. Cumhurbaşkanımız da, bakanları ile beraber yürütme görevini yerine getirecek. Bu sistem bize koalisyon dönemlerinin bitmesini sağlayacak. Bu sistem değişikliğini olaylara daha hızlı müdahale etme, bir takım olayların önüne geçme olarak bakacağız. Unutmayalım ki 'evet' diyen insan da, 'hayır' diyen insan da bizim insanımız. Bunun üzerinden birbirimizi hainlik gibi vasıflarla nitelendirmek çok yanlış. Biz sadece parlamenter sistemin işleyemez olduğunu söylüyoruz."

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- Abdulkadir Yüksel'in konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205139

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8)BURSA'DA ŞOFBENDEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN KARI-KOCA ÖLDÜ



BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen 71 yaşındaki Zeynep Tunalı ve eşi 65 yaşındaki Rahim Tunalı yaşamını yitirdi.

Olay, Tunalı çiftinin kızı ve damadının, telefonları yanıt almayınca Adalet Mahallesi Uçak Sokak'taki eve gelmeleriyle ortaya çıktı. Anahtarla kapıyı açan yakınları Rahim Tunalı'yı banyoda, Zeynep Tunalı'yı da yatak odasında cansız yatarken buldu. Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede şofbenden sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çiftin zemin kattaki evinde olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı. Çiftin cesedi de incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Evin dıştan görüntüsü

-Evin önünde bekleyenler

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205125

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9)AMATÖR MAÇTA GERGİNLİK: 2'Sİ POLİS, 3 YARALI



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, amatör maç sonrası statta başlayıp dışarıda devam eden gerginliğe polis biber gazı ve copla müdahale etti. Olaylarda 2'si polis 3 kişi yaralanırken, 5 kişi de biber gazından etkilendi.



Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Nizipspor Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Maç devam ederken ev sahibi takımın taraftarları ile konuk takımın Kulüp Başkanı Mehmet Karaçalı arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Karaçalı saha dışına çıkarıldı. Golsüz biten maçın ardından rakip takımın yöneticileri ile taraftarları arasında el- kol hareketi yapıldığı iddiasıyla yeniden tartışma çıktı. Protokol tribünündeki demir parmakları kıran taraftarlar ile konuk takım yöneticileri arasındaki gerginliğe polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Saha dışında devam eden olaylarda taraftarların attığı taşlarla 2'si polis 3 kişi yaralandı, 2'si çocuk 5 kişi de biber gazından etkilendi. Polisin müdahalesiyle gerginlik sona ererken, yaralılar, çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Atatürk Stadı



- Davul zurna ile karşılama



- Polis taraftarın üst araması yaparak alması



- Nizip Kulüp Başkanın dışarı çıkarılması



- Yaşanan gerginlik



- Maç sonu olaylar



- Yaralı polis ve vatandaşlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205133

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10)KADINLAR MAÇINDA ERKEKLER KAVGA ETTİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde oynanan Ereğli Belediyespor - Beşiktaş Spor Kulübü Kadınlar 1.Ligi karşılaşmasının ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Pet şişelerin havada uçuştuğu olaylar polisin araya girmesi ile son buldu.



Beyçayırı Stadı'nda oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1.Ligi karşılaşmasında Ereğli belediye spor ile Beşiktaş Spor Kulübü futbol takımları karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın sonunda Beşiktaş Spor Kulübü, Ereğli Belediyespor'u 5-1 mağlup etti. Maçın bitiminde her iki takım taraftarları birbirlerine kötü tezahüratlar yaparak sataşmaya başladı. Sözlü tartışmanın üzerine sinirlenen taraftarlar söktükleri koltukları, pet şişeleri birbirlerine attı. Çıkan kavgayı polis ile birlikte tribünlerin önüne gelen ev sahibi takımın kadın futbolcular önlemeye çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından konuk takım polis eskortluğunda ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü



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-Futbol takımlarının maçı



-Karışan tribün



-Karşılıklı atılan sandalye ve pet şişeler



-Ereğli Belediye spor kız futbol takımının tribünün önüne gelerek taraftarı sakinleştirmeye çalışması



-Polisin müdahalesi



-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(ZONGULDAK),()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205127

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11)KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI: 2 YARALI

ADANA'da kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın karşı şeride geçip iki hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, gece saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Emre Yağmur yönetimindeki 80 GV 690 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçları yıktı ve karşı şeride geçti. Mersin yönüne geçen araç, Gaffar Erdem'in kullandığı 34 PT 6044 plakalı hafif ticari aracın yan tarafına çarptı, ardından da Ahmet İlhan yönetimindeki 01 JH 833 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışıp durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Emre Yağmur, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ahmet İlhan ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavisi devam eden Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Kaza yapan araçlardan görüntü



- Kazayı yaralanmadan atlatan Gaffur Erdem ile röp.



- Vatandaş ile röp.



- Yıkılan ağaçtan görüntü



- Ambulansın kaza yerinden gidişi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

06.02.2017 - Haber Kodu : 170206014

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12)TAVŞANLI'DA KAZA: 6 YARALI



KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Tavşanlı-Emet karayolu Çörtlen mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı İlçesi'nden Emet İlçesi istikametine giden Mehmet Görmez yönetimindeki 26 YA 043 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüsmen Dağ'ın kullandığı 43 AY 433 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Görmez ve Hüsmen Dağ ile heriki araçta bulunan Elif Dağ, Fatma Bütün, Hasan Hüseyin Kul ve Hasan Görmez yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü



-Ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI-KÜTAHYA,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205140

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13)TAKLA ATARAK DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDE CAN PAZARI: 4 YARALI

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attıktan sonra NATO boru hattı istasyon binasının duvarına çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza, Bursa-İnegöl Karayolu Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. 36 yaşındaki Ubeyt Kaya yönetimindeki FFB KK 515 Almanya plakalı otomobil, Babasultan kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçti. Taklalar atarak sürüklenen otomobil NATO boru hattı istasyon binasının duvarına çarparak durabildi. Ters dönen otomobilde, sürücü ile 65 yaşındaki Ferice Kaya, 72 yaşındaki Abdullah Kaya ile 60 yaşındaki Nurettin Kara araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi ve sağlık ekipleri 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkardılar.



Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



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-Yaralıların kaza yeri görüntüleri



-112 ekiplerinin müdahale görüntüleri



-Kaza genel görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL-BURSA,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205136

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14)KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK DURDU: 2 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek bariyere çarparak durması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Ereğli-Alaplı Karayolu Tersaneler Mevkii'nde meydana geldi. Alaplı ilçesinden Ereğli yönüne giden 61 yaşındaki Kurban Durmuş idaresindeki 61 VV 060 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Bariyere çarparak durabilen otomobildeki sürücü Kurban Durmuş ile eşi 60 yaşındaki Gülten Durmuş yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Durmuş çifti, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Kazanın meydana geldiği yer



-Otomobilin çarptığı orta refüj



-Kaza da hurdaya dönen otomobil



-Çekicinin aracı kaldırması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205110

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15)KÖYLÜLER ZEHİRLENEN ÖĞRETMENİN HAYATINI KURTARDI







MUŞ'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen Abdullah Aygün'ü kurtarmak için köy halkı seferber oldu. Aygün'ü çadır bezine koyarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta anayolda bekleyen ambulansa yetiştiren köylüler hayatını kurtardı.



Malazgirt İlçesi'ne 49 kilometre uzaklıktaki Tıkızlı Köyü'nde ücretli öğretmenlik yapan Abdullah Aygün, kaldığı lojmanda sabaha karşı sobadan sızan gazdan zehirlenince komşularını arayıp yardım istedi. Komşuları kusturmaya çalışıp yoğurt yedirdiği öğretmen için muhtar 112 Acil Servis'i ayarak yardım istedi.



Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans köye 3 kilometre uzaklıktaki ana yola kadar gelip beklemeye başladı. Köylüler de çadır bezine koydukları öğretmen Abdullah Aygün'ü bir çadır bezine koyup karda bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekibinin ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen tedaviye alındı. Doktorlar öğretmen Abdullah Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Köy muhtarı Mehmet Bozkurt, "Öğretmenin zehirlendiği duyunca hemen yoğurt yedirip, kusturduk. Yolumuz kardan kapalı olduğu için yaklaşık 3 kilometre öğretmeni çadırda taşıyıp, ambulansa yetiştirdik. Öğretmenimizin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince çok sevindik" diye konuştu.





Görüntü Dökümü



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-Köylülerin hastayı taşıması



-Ambulansa yetiştirilmesi

Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205124

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