DHA YURT BÜLTENİ - 1

FETÖ'den aranan eski öğretim görevlisi, ailesiyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen, eşi ve 2 çocuğuyla Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'nin Meriç İlçesi'nde yakalandı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkardığı İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen'in Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen Erol Önen ile eczacı eşi Tuğba ve oğulları 11 yaşındaki A.K.Ö. ile 8 yaşındaki İ.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobil, takibe alındı. Otomobil, Meriç İlçesi girişinde durduruldu. Jandarma, Erol Önen ile eşi, çocukları ve otomobili sürücüsü G.A.'yı gözaltına aldı. Erol Önen'in üzerinden Erol Özyurt, eşi Tuğba Önen'in üzerinden ise Meral Özyurt adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılığın talimatıyla Uzunköprü İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Çatıdan düşen kar kitlesi ölümüne neden oldu

TRABZON'un Arsin İlçesi'nde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 63 yaşındaki Safiye Şahin öldü.

Olay ,Yeşilköy Mahallesi'ne meydana geldi. Yalnız yaşayan Safiye Şahin'den bir süre haber alamayan çevre sakinleri, evinin bulunduğu sokakta bir evin çatısından düşen kar kitlesinin altında kadının cesedini buldu. Sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Safiye Şahin'in öldüğünü belirledi. Şahin'in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber : ARSİN(Trabzon), ()-

Diyarbakır ve Mardin polisinin ortak operasyonu: 39 kilo eroin ele geçirildi

DİYARBAKIR ve Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği ortak operasyonda, durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğinin yaptığı aramada, koltukların altında yapılmış zula tabir edilen bölmelerde toplam 39 kilo eroin ele geçirildi.

Diyarbakır'da bir kişinin piyasaya yüklü miktarda eroin süreceği ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek ortak, operasyon yaptı. Karayolunda takip edilen aracı gece karanlığında durduran polis ekipleri, sürücü R.A.,'yı etkisiz hale getirdikten sonra narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği koltukları söken ekipler, koltuk altlarında zula tabir edilen bölmelerde paketler halindeki 39 kilo eroini ele geçirdi.

Operasyonla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücade çalışmaları kapsamında; 03.02 .2017 tarihinde Diyarbakır ilinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılan operasyonel faaliyet sonucunda 33 xx xxx plakalı araçta yapılan kontrolde toplam 39 kilo uyuşturucu madde (eroin) madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü R.A. isimli şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara kararlılıkla devam edileceği kamuoyuna saygı saygı ile duyurulur" denildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Malatya'da bir araçla önünü kesen kişiler pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Yeşilyurt İlçesi Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa caddesinde bir araçla taksi durağına doğru pompalı tüfenk ile ateş edildi. Silahlı saldırı sırasında taksi durağında bulunan 21 yaşındaki Mehmet Ali Taşkın yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Malatya Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın, durumunun ağır olduğu ve daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

ARAÇTAN POMPALI SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Otomobilli saldırganlar yanlarında bulunan pompalı silahla karşı kaldırımda duran Mehmet Ali Taşkın'a ateş etti. Durakta bulunan Taşkın ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Silahlı saldırı sırasında kaldırımdaki Banka ATM'lerinde maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Taşkın'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler önce Malatya Devlet Hastanesine daha sonra Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Balkondan düşüp ölen Umut'un dramı

BOLU'da, dün 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölen 10 yaşındaki Umut Sünbül'ün, kuzeninin karnesini beğenen annesine kızarak balkon demirlerinden sarkıp yere düştüğü ileri sürüldü. Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlat edinen 47 yaşındaki Gülsen B., 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Karamanlı Mahallesi, Esen Sokak'taki Ufuk Apartmanı'nda oturan Umut Sünbül dün öğle saatlerinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

Çocuğun üvey annesi Gülsen B., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 GÜNLÜKKEN EVLAT EDİNMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada Gülsen B.'nin, Hatay'da yaşarken ilk evlendiği eşiyle uzun yıllar çocukları olmayınca Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlat edindiği, Umut 3 yaşındayken eşini kaybedince Bolu'ya yerleşerek G.B. ile ikinci evliliğini yaptığı belirlendi.

Olay günü Umut Sünbül'ün, Bursa'dan gelen kuzeninin karnesini beğenen annesine kızarak evden çıktığı, peşinden koşan annesiyle tekrar eve girdikleri, annesinin etüt dersine gitmesini söylemesi üzerine de balkon demirlerinden tutunup aşağıya sarkarken gücünün tükenmesiyle düştüğü ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülsen B., emniyetteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilerek, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihmali' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcısı karşısına çıkarıldı.

Umut Sünbül'ün evlatlık olduğunu öldüğünde öğrenen Gülsen B.'nin eşi G.B. ve kadının diğer yakınları adliye önünde bekledi. Gülsen B.'nin yakınları, Umut Sünbül'ün 3 yaşında üvey babası öldükten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını, tedavi gördüğünü söyledi.

Gülsen B.'nin adını açıklamak istemeyen bir yakını, "Gülsen B., Bursa'da okuyan erkek yeğenini iyi bir karne aldığı için yanına davet etti. Umut kuzenini kıskanarak 'Sen beni değil onu seviyorsun' diye bağırmış ve binadan çıkmak istemiş. Anne yakalamak için peşinden gitmiş ve biraz bağırmış. Eve girince etüde gitmesi için hazırlanmasını istemiş. Umut da kızarak balkona çıkmış ve demirlerden tutunarak aşağıya sarkmış. Annesine, 'Beni kurtar, düşeceğim' diye bağırmış. Anne yardıma koştuğu sırada düşmüş. Çok üzgünüz" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Umut Sünbül'ün balkondan düşerek ölmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen annesi Gülsen B., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülsen B., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kahramanmaraş'ın lezzetleri görücüye çıktı

Kahramanmaraş mutfağı yemek yarışı ile dünyaya açılıyor

105 Kahramanmaraş yemeği birincilik için yarıştı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü 3. Yemek Yarışmasında gurmeler bir hayli zorlandı… Türkiye Aşçılar Derneği ise bu yarışmada organizasyona tam kadro katılarak destek verdiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Lokali'nde düzenlenen yarışmaya toplamda 105 yemek katıldı. Çorbalar, Tatlılar ve Şerbetler, Etli Yemekler ile Pilav ve Börekler kategorilerinde yarışan yarışmacılar hünerlerini sergilediler. Yarışmaya katılan Kahramanmaraşlı bayanlar yemek kültürünün iddialı isimlerinden olan komşu il Gaziantep mutfağını kısa bir sürede gölgede bırakacaklarını iddia ettiler.

Kahramanmaraşın en önemli yemeklerinin başında sayılan mimbar, tirşik çorbası, ekşili çorba, tarhana çorbası, içli köfte, ekşili aya sulusu, acem pilavı, ravanda şerbeti, bastı samsa tatlısı, hapısa tatlısı hem göze hem de damakları şenlendirdi.

Kahramanmaraş'ın tirşik çorbası ve mimbarı jüri tarafından beğenilince, yemeği yapanlardan tarif istendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: "Kahramanmaraş Mutfağını tanıtmak adına sadece yarışma düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda gastronomi adına Kahramanmaraş Mutfağı'nı tanıtıcı kitaplar da hazırlayacağız. Kahramanmaraş'ımızı da gastronomi alanında hak ettiği yere taşıyacağızö diye konuştu. Bu arada Yarışmada Tirşik çorbası ile birinci olan Fahriye Göktürk'e altın ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç verirken yarışmacı bayanın bulaşık makinesi hiç olmadığını duyan Başkan Erkoç tarafından bir de bulaşık makinesi hediye edildi.

Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir başkanlığında oluşan jüri üyelerinin yaptığı derecelendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Aşçılar derneği başkanı Fikret Özdemir birbirinden lezzetli yemekleri derecelendirirken bir hayli zorlandıklarını söyledi.

Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verildi. Yarışmada dereceye girenler şunlar oldu: Tatlılarda birinci kıvrım tatlısı - Hatice Kaya, ikinci kırma kavurma - Bilge Şirikçi, üçüncü ravanda şerbeti - Fatma Şirikçi, çorbalarda birinci tirşik çorbası - Fahriye Göktürk, ikinci paça - Fatma Dilli, üçüncü tarhana çorbası - Sema Yenisolak, etli yemeklerde birinci mimbar dolması - Aliye Kılavuz, ikinci havuç dolma - Ayten Küçükpınar, üçüncü şıpsbasta Yemeği -Tülin Sevimli, pilav ve böreklerde birinci Su Böreği-Berrin Hüdayioğlu, ikinci Ispanak Böreği-Nursel Gölcü, üçüncü gubate böreği - Tülin Sevimli.

Sahte plakalı araçla akaryakıt hırsızlığı güvenlik kamerasında

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan sahte plakalı panelvanın bagajındaki bidonlara doldurduğu 6 bin 231 liralık akaryakıtla kayıplara karışan şüpheli yakalandı. Biri kasten öldürme 4 suçtan da arandığı belirlenen K.Y. tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna 15 Ocak saat 02.00 sıralarında plakasız bir panelvanla gelen kimliği belirsiz kişi, aracın bagajındaki bidonlara toplam değeri 6 bin 231 lira olan 1 ton motorin ve 256 litre benzin aldı. İstasyon görevlisini aracın lastiklerine hava bastıktan sonra ödeme yapacağını belirten sürücü, bir süre hava pompasının yanında oyalandıktan sonra görevlinin dalgınlığından faydalanarak ücreti ödemeden kaçtı. Akaryakıt istasyonu yetkililerinin yaptığı suç duyurusu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Akaryakıt istasyonu kamera görüntülerini inceleyen jandarma, olayda kullanılan kapalı kasa beyaz renkli panelvanın ön ve arka plakalarının söküldüğünü, ön cam içinde ters kapatılmış plaka levhası olduğunu tespit etti. Görüntülerinin uzman ekipler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından ön camdaki plakanın 07 LND 24, aracı kullanan şüphelinin de K.Y. olduğu belirlendi.

ARACA SAHTE PLAKAYLA YAKALANDI

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararının ardından K.Y. dün Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalandı. K.Y.'nin evinde yapılan aramada, sahte 07 FTE 27 plaka takılmış ve hırsızlık olayında kullanılan panelvan ile 2 boş varil, 750 litrelik su tankı, kağıda sarılı vaziyette panelvanın gerçek plakası olan 07 LND 24 numaralı levha ele geçirildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

Gözaltına alınarak Kumköy Jandarma Karakolu'na götürülen K.Y.'nin yapılan sorgusunda Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme ve 2 ayrı yaralama suçundan, Alanya 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ise basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda; panelvan ile akaryakıt istasyonuna gelen kişinin, istasyon görevlisinden aracın bagajındaki bidonlara benzin ve motorin doldurmasını istediği, bir süre sonra da lastiklere hava basmak bahanesiyle pompanın yanına gittiği görüldü. Burada bir süre oyalanan K.Y.'nin istasyon görevlilerinin dalgınlığından yaralanarak kaçması görüntülere yansıdı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş'tan partililere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Adapazarı'nda partisinin il danışma toplantısında konuşma sırası kendine gelene kadar salonun büyük bir bölümü boşalınca partililere, "Ben Ankara'dan buraya geliyorsam, ben buradan ayrılmadan salondan ayrılanları kınıyorum. Böyle bir şey olamaz" diyerek tepki gösterdi.

Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın Adapazarı Spor Salonu'nda yapılan il danışma meclisi toplantısına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'yi durdurmak için son 4-5 yılda birçok oyunun oynandığını belirterek, "Son 4-5 yılda Türkiye'yi durdurmak için artık çok yoğun bir saldırı silsilesi başlattılar. Gezi olayları denediler olmadı, 17-25 Aralık, yargı darbesi denediler olmadı, 15 Temmuz'u denediler olmadı. FETÖ ile birlikte PKK, DHKP-C, DAEŞ gibi terör örgütlerinde sahaya yoğun bir şekilde sürdüler yine başaramadılar. En son ekonomik yollarla dengemizi bozmak istediler ama yine de hüsrana uğradılar. Çünkü onlar bütün hesaplarını doğru yapsalar da bu milleti doğru hesaplayamadılar" dedi.

Mustafa Ataş program başladıktan yaklaşık 2 saat sonra konuşma yaptığı sırada salonun büyük bir bölümünün boşaldığını görünce partililere sert çıktı. Partililere salonu boşalttıkları gibi sandıkları da boşaltırlarsa bunun hesabını veremeyeceklerini söyleyen Ataş, "Salonumuzun 4'te 2'si boşalmış vaziyette. Anlıyoruz ki yorgunsunuz. Seçim günü bugün bu salonda olduğunuz gibi olmamanızı diliyorum. Eğer seçim günü sandıklarda da bugün salonun, programın bitmesini beklemeden sandıkları boşaltırsak bugün burada boşalttığımız gibi, bunun hesabını Allah'a da millete de veremeyiz. Ben teşkilatçı bir insanım, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği bir insanım. Böyle bir anlayışı red ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Ataş salondan ayrılan partililerin buna hakkı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Genel başkan yardımcısının geldiği bir programda boş bir salonu görmek beni üzmüştür, bunu burada belirtmek istiyorum. Biz teşkilatsak nöbetimizi sonuna kadar tutmaya mecburuz. Hiçbir zaman için teşkilat mensubu buradaki başkan ayrılmadan bu salonu terk edemez. Terk etmeye hakkı yoktur. Bu nasıl bir teşkilatçılıktır? Ben Ankara'dan buraya danışmaya geliyorsam, ben buradan ayrılmadan salondan ayrılanları da kınıyorum. Hangi işiniz vardı buradaki toplantıdan daha önemli? Böyle bir şey olamaz. Bizim cumhurbaşkanımız günde 18 saat çalışırken hayatını bu ülke için, bu millet için feda ederken biz böyle bir teşkilatçılık anlayışına sahip olmamalıyız"

Başbakan Binali Yıldırım, programın bir bölümüne telefondan görüntülü konuşmayla bağlandı. Görüntüsü dev ekrana yansıtılan Başbakan Binali Yıldırım, salondaki partililere referandum sürecini ve daha sonra yaşanacakları anlattı. Sakaryalılardan referandumda 'evet' oyu atmak için söz alan Yıldırım, "Bu süreç sonunda artık 5 yıl seçim konuşulmayacak. Artık kısmetse hükümetin ihtiyacı olan düzenlemeler yapılacak, halkın ihtiyacı olan kanunları yapacak ve hükümette bu kanunlarla çıkaracağı cumhurbaşkanı kararnamesiyle vatandaşa millete verilen sözleri yerine getirecek" dedi.

Canan Karatay'dan şeker uyarısı

ÜNLÜ Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat Etkinlikleri kapsamında '4 Şubat Kanser Günü' nedeniyle düzenlenen 'Sağlıklı Beslenme' konulu söyleşide konuştu. Şekerin kanseri hücrelerini beslediğini belirten Karataş, şekerden uzak durulması çağrısı yaptı.

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen Sağlıklı Beslenme konulu söyleşiye, ilçedeki kadınlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1000 kişinin doldurduğu salondaki söyleşiyi, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık da izledi. Prof. Dr. Canan Karatay, söyleşisinde insülin ve şeker hastalığının zararlarını anlattı. Bunların, kanserin başlıca sebebi olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenerek insülin ve şekerin yükselmesinin önlenmesiyle sağlıklı bir yaşam sürülebileceğini ifade eden Karatay, "Bugün maalesef şeker hastalarına verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra şeker hastalığı iyileşmez deniliyor. Şeker hastalığı ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine bağlıdır, yanlış beslenmesine bağlıdır. Kesinlikle genetik değildir. Şeker hastalığı da, kanser de iyileşir. Hiçbiri genetik değildir. Hepsi yediğimize, içtiğimize ve yaşama biçimimize bağlıdır. Burada bir şeyi açıklamak istiyorum. Açlık kan şekerinizi ölçtüğünüz zaman normal ise şeker hastalığım yoktur diye kanmayın. Ya tokluk şekerine bakılacak ya da kan insülinine. En hassası kan insülin değeridir. İnsülin en önemli hormonlardan biridir" dedi.

Bir bardak şekerli içeceğin içinde 22 tane toz şeker bulunduğuna dikkat çeken Karatay, "Şimdi ben bunu size veya bir çocuğa versem, 22 tane şekeri oturup yiyebilir misiniz? Kuru kuru, yiyemezsiniz. Peki ne yapıyorlar; allıyorlar, pulluyorlar, ilaçlıyorlar. İşte çocuklarımıza bunu içiriyorlar. Bir de buzlu içeceksiniz diye reklam yapıyorlar. Çünkü sıcak içemezsiniz, zehir" diye konuştu.

Yaklaşan bahar ve yaz mevsiminde kilolardan arınmak ve fit girmek için neler yapılması konusundaki bir soruyu yanıtlayan Karatay, "Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanız lazım, sağlıklı beslenmeniz lazım. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlarda gider. Bütün hastalıklardan kurtulursunuz" dedi.

Sigaranın kansere neden olan ispat edilmiş en önemli etken olduğunu ve bunun bilindiğini anlatan Karatay, ancak şekerin, vücuttaki ekmeğin ve işlenmiş bütün gıdaların, işlenmiş trans yağların kanser yaptığını da değindi. Rafine olmuş bütün yağların tehlikeli olduğunu söyleyen Karatay, "Bir de kanser hücrelerini şeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanız, yani su içmeniz çok önemli. Bütün işlenmiş karbonhidratlar ve bütün işlemiş unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapılan ekmeklerin içinde çok fazla katkı maddeleri vardır. Maalesef bütün fırınlarda yapılan ekmekler işlenmiştir. Bunlar endüstri, kuru mayalarla yapılmaktadır. Onun için tehlikelidir. İki dilim tam buğday ekmeği kan şekerinizi iki çorba kaşığı toz şekerden çok daha fazla yükseltir. İnsülinizi yükseltir. İnsülin ve şeker yüksekliği esas kanserin sebebidir. Bugün Kanser Günü. İnsülini ve şekeri düşürür ve zıplatmazsanız, kanser de, şekerde, felç de, kalp krizi de, troid hastalıkları da önlenir" diye konuştu.

Uzun boylu olmak içinde protein tüketilmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız. Boyunuzun uzaması için Karatay prensipleriyle yemeyi, içmeyi ve yaşamayı öneriyorum" dedi.

Sağlıklı beslenmek için günde iki öğün yemek yenmesi gerektiğini belirten Karatay, "Bir günün uyandığımız zaman ilk öğünü kahvaltıdır. Yatıp uyandığımız zaman uzun süre aç kaldığımız için doğru dürüst bir Karatay kahvaltısı yaparsanız ki nedir; bol tereyağında veya zeytinyağında yumurtalı omlet, 30-40 tane zeytin, zeytinyağı çok önemli. Her gün 30-40 zeytin yiyeceksiniz. Ömrü uzatır, şekeri fırlatmaz. Karaciğer yağını azaltır. Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatır. Çünkü yapraklar antibiyotik içerir. Peynir istediğiniz kadar, kış ayında olduğumuz için çiğ turp, havuz yiyebilirsiniz. Ama ekmek, börek, poğaça olmayacak. O zaman acıkmıyorsunuz. Bol kemik suyu içebilir. Çocukları buna alıştırabilirsiniz. Ondan sonra zaten acıkmıyorsunuz. İki öğüne programlanmıştır bütün hormonlarımız, enzimlerimiz. Sık sık yemek, ara öğün yemek tehlikelidir" dedi. Söyleşinin sonunda Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ettiği Karatay'a çiçek ve plaket sundu.

