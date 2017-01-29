DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

1)SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: SEZARYENİN ÖZEL SEKTÖRDE YÜZDE 70'LERE ÇIKMASI ÇILGINLIK

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı?na katıldı. Bakan Akdağ, Kocaeli?nde yapılması planlanan hastanelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezaryen oranlarının Kocaeli'nde de yüksek olduğunu belirten Akdağ, "Maalesef Türkiye?nin her yanında olduğu gibi Kocaeli?nde de sezaryen oranları yüksek . Özellikle özel sektörde yüksek sezaryen oranları var. Bununla mücadele ediyoruz, edeceğiz. Ama ben Hem Kocaelili vatandaşlarımıza, hem de Türk halkına sezaryen konusunda hamile kadınlarımıza söylüyorum. Çocuklarının sağlıklarını düşünmelerini ve mecbur kalmadıkça sezaryen tekliflerini kabul etmemelerini öneriyorum. Yani sadece isteğe bağlı sezaryen diye bir kavramının normal ilim anlayışı, tıp anlayışı içinde olmadığını ifade etmek istiyorum. Elbette ihtiyaç olduğunda anne ve sağlığı için sezaryen yapılabilir. Ama özel sektörde bunun yüzde 70?lerin üzerine çıkmış olması gerçekten bir çılgınlık. Bunu kabul etmiyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz? dedi.

Görüntü Dökümü



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Toplantıdan görüntüler



Bakanın konuşması







Haber: Orhan UZUN-Faruk KIYAK-Çağla DAŞCI / KOCAELİ,





29.01.2017 - Haber Kodu : 170129003_

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2)HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ALTAN TAN, EVİNDE GÖZALTINA ALINDı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altan Tan, Diyarbakır'daki evinden dünsaat 18.00 sıralarında gözaltına alındı. Tan, Diyarbakır Adliyesi'ne götürülürken kişisel sosyal medya hesabından gözaltına alınışını, "Şuan Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum" diye duyurdu.



Diyarbakır Adliyesi'ne götürülen Tan'ın resmi işlemleri sürüyor.

Haber: Diyarbakır, ()

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3)AK PARTİLİ AYDIN: REJİM SORUNU CUMHURİYET'İN İLANIYLA SON BULDU

TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin rejim sorununun Cumhuriyet'in ilanıyla son bulduğunu belirterek, "Bizim yapmak istediğimiz Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır" dedi. AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, partisinin ilçe başkanlığının Ocak ayı İstişare Toplantısı'na katıldı. Ak Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Kahta Belediye Başkan Vekili Enver Dinçer ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ahmet Aydın gelişen, büyüyen ve dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin, bazılarını endişeye sevk ederek korkuttuğunu belirtti. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2073 vizyonlarının bulunduğunu ifade eden Ahmet Aydın, şunları söyledi:"Bundan sonra söz de, karar da milletindir. Artık milletin istediği olacak. Onların hazmedemediği, kabul edemediği budur. Dıştan müdahale ile bizi dize getirmeye çalışıyorlar, puanlar kırarak ekonomimizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Fakat bu ülkede her gün dev projeler hayata geçiriliyor. Biz bu halkın desteğini aldığımız sürece kim nereden gelirse gelsin, hepsine gereken cevabı veririz. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu söylüyorlar. Bu ülkenin rejim sorunu Cumhuriyet'in ilanıyla son buldu. Bizim yapmak istediğim Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır. Bu referandumda yapmak istediğimiz bir makas değişikliğidir. Şu ana kadar pek çok seçim ve referandum yaptık, fakat hiçbiri bunun kadar öneme sahip değildi. Türkiye'nin yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesi için bu referandum sonucu ile bir makas değişikliğine ihtiyacı vardır."

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- Ahmet Aydın'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128196

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4)CHP'Lİ SAĞLAR, "REFERANDUMDAN EVET ÇIKMASI HALİNDE REJİMİN DEĞİŞECEK"

SOSYAL Demokrasi Vakfı (SODEV) Balıkesir İl Temsilciliği'nin düzenlediği, 'Türkiye ve dünya nereye gidiyor' konulu panele katılan Eski Kültür Bakanı CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, referandumda evet çıkması durumunda, yasama yürütme ve yargının tek adama bırakılacağını söyledi. SODEV'in Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdiği, 'Türkiye ve dünya nereye gidiyor' konulu panele, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, CHP Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç ve Prof. Dr. Burhan Şenatalar konuşmacı olarak katıldı.

"AKP'LİLER DE ÇOK CİDDİ ZARAR GÖRECEK"



SODEV Balıkesir Temsilcisi Dilek Yalçın'ın açılış konuşmasından sonra, söz alan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, getirilmek istenen başkanlık sistemini ve anayasa oylamalarında TBMM'den yayın yapmayan TRT'yi eleştirdi. Şeker, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 78 milyon hakkında konuşulan konular, sosyal medyada yayınlanırken, TRT 2. Lig'in hazırlık maçlarını yayınladı. Demokrasinin yarı final maçı orada oynanırken, onlar 2 lig takımlarının maçlarını yayınlamayı yeğlediler. Çünkü Bu yayınlar köylüye kasabalıya ulaştığında, onların da hayır diyeceğini biliyorlar. CHP milletvekilleri saatlerce orada konuşurken, AKP ve MHP milletvekilleri konuşamadılar, savunamadılar. Bunun halk tarafından görünür olmasını istemediler. Çünkü dört duvar arasında kalanlar, orada yapılan mücadele halk tarafından görülmeyince, halk öğretilmiş çaresizlik dediğimiz, yapabilecek bir şey yok, kimse bir şey yapmıyor, eğer bilgi yayılmazsa kapalı kutularda kalırsa burada insanlar öğretilmiş çaresizliğe teslim oluyor. Havuz medyası kanallarını elbette açmayacak. Yalanları halka gerçekmiş gibi pompalamaya devam edecek. Serap Eser adlı bir kızımız İstanbul Küçükçekmece'de belediye otobüsüne atılan molotof kokteyl sonucu yanarak öldü. Bu ölümün ardından Recep Tayyip Erdoğan, bütün seçim meydanlarında, 'kızımızı yaktılar, kızımızı katlettiler' diye propagandayı kızın üzerinden yürüttü. Daha sonra İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, molotof kokteyli otobüse atan kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olduğunu açıkladı. Başbakanlığa bağlı MİT'in bir elemanı katlediyor kızı. Bunu terör örgütü yapıyor gibi algılattı. Halka mağdurmuş gibi algılattı. Biz gerçekleri anlatmak için sayıları az da olsa SODEV gibi vakıfları kullanabiliriz, sosyal medyayı kullanabiliriz ki, kullanmak zorundayız gerçekleri halka yansıtalım. Bir rejim değişikliği durumunda sadece CHP'liler, MHP'liler değil, AKP'liler de çok ciddi zarar görecek" diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN YENİ BİR PROJEDİR"



Daha sonra söz alan CHP Mersin Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, dünyanın hiç bir ülkesinde kurucu değerleriyle kavga eden bir siyasi yönetim olmadığını söyledi. Sağlar, "Türkiye'de bayrağı ile, adıyla, başkentiyle, insanlarıyla, insanların yaşantısıyla kavga eden bir siyasi yönetim var. Bu siyasi yönetimi halkımız seçti. Dünyanın hiç bir ülkesinde, adaleti, yargıyı bir kenara bırakıp, mahkemelerle kavga eden bir siyasi yönetim olmamıştır. Dünyanın hiç bir yerinde kendi insanlarını borçlandırarak ve bu borçlandırma sonrasında üretken ekonomi yerine tüketen bir ekonomiyi ortaya koyup sonra da geliştik diyen bir siyasi yönetim olmamıştır. Dünyanın hiç bir ülkesinde demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, hukuku, sosyal devlet anlayışını, laikliği, cumhuriyetin temel ilkelerini bir kenara bırakıp onun yerine milletin evi olan meclisi kapatarak, bütün yetkilerini, egemenliğini, bir kişiye götürmenin devrim olduğunu, değişim olduğunu yani rejimi değiştirmenin güzel bir şey olduğunu anlatan, halkıyla alay eden bir siyasi güruh gerçekten dünyanın hiç bir yerinde ortaya çıkmamıştır. Bence Recep Tayyip Erdoğan, 2 binli yılların başında özellikle Anadolu'nun bulunduğu jeopolitik konumdan kaynaklanan yeni bir projedir. Demokratik, laik bir cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden çökertilmesi ve Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarının enerji havzalarının emperyalist güçlerin eline daha rahat geçirilmesi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin başına getirilmiş bir projedir. Bu projenin tek ayaklı olduğunu düşünmeyin. İkinci ayağı da Bahçeli'dir. 15 yıl içinde dikkatle izlediğinizde Bahçeli'nin ikinci ayak görevini her zaman yaptığını görebiliyoruz. Türban yasasının Anayasa Mahkemesi'nden çıkışından başlayın, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı oluşuna varıncaya kadar. Her vesileyle, AKP'nin, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı düştüğü yerde tutup arkasından kaldıran Bahçeli ve MHP'dir. Son görevi de Anayasa değişikliğinde oldu" dedi.

"ALTINDA SİZİN İMZANIZ VAR"



AK Parti'nin politikalarını eleştiren Sağlar, "AKP, 'birinci dönemim çıraklık, ikinci dönemim kalfalık üçüncü dönemim ustalık' diye 7 Haziran'a kadar geldi, 'bize 400 milletvekili verin terör ortadan kalksın, Türkiye'de her şey olsun' denilen bir dönemi yaşadık. 7 Haziran seçimlerinde halk AKP'ye 400 milletvekili değil iktidar bile vermedi. Yüzde 60'lık bir blok karşısında yüzde 40'ta kalınca daha o akşam televizyonlara çıkıp bu tablo erken seçimi getirir diyen Devlet Bahçelidir. Daha sonraki süreçte, Suruç'ta patlayan bombayla, 34 gencin yok edilmesi, Ceylanpınar'ında 2 polisin susturucu tabancayla öldürülmesine varan ve bu günlere kadar gelen, 36 bomba patlaması sonucunda 800'ü aşkın vatandaşımızın parçalanarak ölmesi sürecini gözünüzün önüne getirin. CHP, 2015 yılı temmuz ayı sonlarında, bu terör nereden çıktı, hangi parmak düğmeye bastı? İnsanlar ölüyor bunu parlamentoda bütün siyasi partiler bir araya gelerek araştıralım demesine rağmen öneri MHP'nin de desteği ile reddedildi. Daha sonra 1 Kasım seçimleri ve 15 Temmuz'a gelindi. 15 Temmuz hain bir darbedir. 15 Temmuz bir FETÖ darbesidir demişlerdi. 15 Temmuz bence, başarısızlık üzerine kurulmuş başarılı bir darbe girişimidir. Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın lütfu diye elini açıp, Türkiye'nin koskoca bir devletin istihbarat örgütleri yerine enişteden haber aldık diyerek milletin aklıyla da alay etmeye çalışmıştır. Sonra hazırlıklar ortaya çıkmış, yüzbinlerce insan aç açıkta bırakılmış, kamudan atılmıştır. Her gün devletin bütün kurumlarından insanlar darbeci, FETÖ'cü diye afişe edilmiştir. Ayni bir zamanlar Ergenekon'da olduğu gibi, gazetelerde boy boy görülmüştür. Darbeci diye görülen 150 general, amiralin terfisinin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır ya başbakan, ya cumhurbaşkanı olarak. Ben atamadım onları. İçişleri Bakanı Efkan Ala 81 ilin 74'ünün emniyet müdürü FETÖ'cü demiştir. Emniyet müdürleri üçlü kararname ile atanır. Emniyet müdürlerinin atanması kararının altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır. Bunları 15 yılda devletin içine kepçe ile alıp dökmüşsünüz, FETÖ'cü diye yargılıyorsunuz. Suçlularsa cezalarını verin. 15 Temmuzda helikopterden atılan mermilerin altında kalan birisi olarak bunu söylüyorum. Bunu ancak düşman yapar. Bu darbeyi yapanlar haindir, vahşidir bu darbeyi yapanlardan hesap sorun. Ama hepsinden sorun. Bir numaralı FETÖ'cü Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sorun. Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu'ndan, Abdullah Gül'den Bakan İdris Naim Şahin'den hesap sorun. Nerede onlar. Zavallı devlet memuru. O nu almışsınız oraya koymuşsunuz. Altında sizin imzanız var. Sonra görevden alıyorsunuz. Peki, Rus büyükelçisini öldüren polis nasıl duruyor orada" dedi. Sağlar, son alarak Anayasa Referandumunda evet çıkması halinde rejimin değişeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Dr. Ali Şeker'in konuşması



- Fikri Sağlar'ın konuşması



- Panelden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, ()



28.01.2017 - Haber Kodu : 170128187

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5)BARTIN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Bartın'da, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.



Kaza, gece yarısı sıralarında Karaçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bartın'ın Amasra İlçesi'nden Ankara'ya giden 45 yaşındaki Hulusi Esen yönetimindeki 74 DB 666 yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp savrulan otobüs, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, şoför Hulusi Esen ile yolculardan Filiz Fırat, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi, yolcular 21 yaşındaki Nurbol Kushpan, 72 yaşındaki Hasan Özbudak, 32 yaşındaki Muhammet Özen, 16 yaşındaki Gülten Ergin, 25 yaşındaki Dursun Özer ile muavin 25 yaşındaki Olcay Akkaya yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurbol Kushpan ile Hasan Özbudak'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Ölen 2 kişinin cesedi, vinçle kaldırılan otobüsün altından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kondu.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Ambulans ve itfaiyeler



-Otobüsten görüntü



-Vali Nusret Dirim inceleme yapması



-Emniyet müdürü açıklama



-Detay görüntüler

29.01.2017 - Haber Kodu : 170129008

BARTIN/

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6)KASTAMONU'DA SEYİR HALİNDEKİ TIR YANDI

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde seyir halindeyken motor bölümü alev alan TIR yandı.

İstanbul'dan Amasya'ya beyaz eşya götüren A.K. yönetimindeki 05 FP 262 plakalı TIR'ın motor bölümü, Tosya yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü yol kenarında durarak itfiyeye haber verdi. Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Çekici bölümünü tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. TIR'da büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:



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-TIR'daki yangın



-İtfaiyenin çalışması

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), ()

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128195

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7)POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 2 YARALI

KARABÜK'te, polisin kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Sürücü yaya olarak kaçarken diğer aracın sürücüsü ve eşi yaralandı. Karabük Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünden geçen D-750 Karayolu'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 78 BY 581 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin peşine düştüğü sürücü, Atatürk Bulvarı'nda otomobiliyle başka araca çarparak kaçmaya devam etti. Otomobil, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde karşıdan gelen 36 yaşındaki Rıdvan Metük idaresindeki 78 BG 503 plakalı otomobille çarpıştı. Kimliği belirsiz sürücü aracından inip koşarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Diğer aracın sürücüsü Rıdvan Metük ve eşi Aysun Metük yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Kaza yapan otomobillerden detay



-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128197



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8)ÇADIR KENT BARİYERLERİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kentin demir bariyerlerine çarpan otomobilin sürücü Celal Yılmaz yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Celal Yılmaz yönetimindeki 31 EA 624 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kent girişindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Celal Yılmaz yaralandı. Çağrılan sağlık görevlileri, Yılmaz'a ambulansta müdahale etti.

Görüntü Dökümü:



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- Olay yeri



- Kaza yapan otomobil



- Demir bariyerler



- Sürücüye ambulansta müdahale edilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128191

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9)ÇATIYA ÇIKAN GENÇ KIZ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

DENİZLİ'de, psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen 13 yaşındaki K.B., yaşadığı evin çatısına çıkarak eline aldığı tabanca ve ekmek bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince genç kız müdahale edilerek kurtarıldı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şemikler Mahallesi 3060 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen K.B., eline kuru sıkı tabanca ve ekmek bıçağı alarak yaşadığı evin çatısına çıktı. Genç kız, çevredekilerin bakışları arasında bağırarak çevreye ateş etmeye başladı. Ard arda gelen silah seslerini duyan ve çatıya çıkarak intihar etmek isteyen kızı gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken evin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleriyse olay yerinde şişme branda açtı. İntihar girişiminde bulunan genç kızı sakinleştirerek ikna etmek için çatıya çıkan polislerden yaklaşmamalarını isteyen genç kız silahı başına doğrulttu. Ailesiyle görüşmek istemeyen K.B.'yi çatıya çıkan komşu Sevda Sarıkürkçü'nün ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Ailesiyle sorun yaşadığı ileri sürülen genç kızı çatıda gören çevre sakinleri ise olayı meraklı gözlerle takip etti. Çatıdaki polislerin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabaları sonuç getirmeyince bir anlık dalgınlığından yararlanılarak K.B.'nin elindeki silahı ve bıçağı alınarak kurtarıldı. Çatıdan polisler eşliğinde alınan genç kız ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kızın annesi Zübeyde B. kızının çatıdan indirilmesi sonrası yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak fenalık geçirdi.



Genç kızı çatıya çıkarak ikna etmeye çalışan eski komşusu Sevda Sarıkürkçü, K.B'nin ailesinin besihanede çalıştığını ve maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, "Önceden komşuları oluyordum, bana telefon geldi. Sevda yengemi istiyorum demiş. Çok şükür sağ salim kurtardık. Psikolojik sorunları var, derdinin, sorunun ne olduğunu sordum. Her zaman ki sorunlar olduğunu söyledi. Biraz ılımlaştı. Elindeki ş yerini korumak için bulanan bir silah, kuru sıkı bir silah, ondan da korkulacak herhangi bir şey yok. Anne ve babası besihanede çalışıyor. Aileden biraz sıkıntısı var, biraz kendi psikolojik sorunları olduğu için, her şeyin daha iyisini istiyor, tabi ailesinin buna durumu elverişli değil" dedi.



İntihar girişiminde bulunan K.B., hastanedeki kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:



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- İntihar girişiminde bulunan K.B.'den görüntü



- Polisin ikna çabasından



- Genç kızın çığlıklarından



- K.B'nin kurtarılmasından görüntü



- İtfaiye polis ve ambulans ekipleri ve çevredeki vatandaşlardan görüntü



- Fenalık geçiren anneden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128183

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10)ANAMUR'DA DON NEDENİYLE ÇİLEK SERALARI HASAR GÖRDÜ

Mersin'in Anamur İlçesi'nde muz ve çilek seraları don nedeniyle zarar gördü. Yollardaki su birikintileri donarken, seraların kenarında binalardan buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçede seralardaki muz ve çilekler dondu. Meteoroloji verilerine göre ise soğuk havanın pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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-Sera dışından buz kristalleri



-Yoldaki buz görüntüleri



-Kırık buz araziye karşı tutularak gösterilmesi



-Bitkilerin buz kristalleri



-Serada buz sarkıtı



-Röpler



-Rüzgarda yıkılan muz serasını tamir etmeye çalışanlar



-Muz ve çilek sera ve arazi görüntüleri



-Çilek meyvesi görüntüleri



-Genel ve Detay Görüntüleri

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSIN),()



28.01.2017 - Haber Kodu : 170128161_



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11)BURSA'DA OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ, YOL VERMEDİ DİYE DARP ETTİLER

BURSA'da trafikte yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada, özel halk otobos şoförü darp edildi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 M 00342 plakalı Özel Halk Otobüsü Şoförü S.M. direksiyon başındayken başka bir araca yol vermediği için S.B isimli sürücüyle tartışma başladı. Yoluna devam eden otobüs şoförü S.M. iddiaya göre tartıştığı S.B. tarafından bir süre takip edildi. S.M. Dikkaldırım Caddesi üzerine geldiği sırada S.B. ve kimliği henüz bilinmeyen arkadaşları ellerinde sopalar ile S.M. idaresindeki otobüse saldırmaya başladı. Camları kırılan otobüste S.M. ve yanında bulunan yeğenleri E.M. ile B.B. kavga esnasında yaralandı. Başından yaralanan S.M. ise otobüs sahibi gelmeden tedavi olmayı kabul etmedi. Saldırı esnasında otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Kavga sırasında yaralanan S.B. E.M. ve B.B. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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-Yaralı otobüs soforünden görüntü



-Camları kırılan otobüsten görüntü



-Kalabalık ve yolculardan görüntü



-112 ekiplerinden görüntü



-Yolcular ile röp.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128170

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12)BURSA'DA 2 BİN 500 POLİSLE HUZUR OPERASYONU

BURSA'da 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda 107 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bu akşam Türkiye'nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzur Türkiye - 2 adı verilen asayiş uygulaması, Bursa'da 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı uygulamada kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerler denetlendi, 23 noktada trafik uygulaması yapıldı.



Uygulamada 4810 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 107 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 2 pompalı tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 39 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar, 120 gram metamfetamin ve 2 çalıntı motosiklet bulundu.



Yapılan trafik uygulamasında ise 45 araç hakkında toplam 26 bin 444 TL cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü:



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-Narkotik köpeği Alfa araçlarda arama yaparken



-Gözaltına alınan şahıslar



-Umuma açık yerlerde arama



-DetayMehmet İNAN/BURSA, ()

Süre: 2 dakika 37 saniye Boyut: 121 MB



29.01.2017 - Haber Kodu : 170129006

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13)GAZİANTEP'TE, ASAYİŞ UYGULAMASI

GAZİANTEP'te, polis tarafından kent merkezindeki umuma açık işyerlerine yönelik asayiş uygulaması yapıldı.



Kentteki eğlence merkezleri ve kafe gibi umuma açık yerlerde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla 'Huzur Türkiye 2' adı altında asayiş uygulaması yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, sürücülerin kimlikleri ve ehliyetleri kontrol edildi. Umuma açık yerlerde ise işyerlerinin evrakları incelenerek, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusu yapıldı.



Uygulama kapsamında ruhsatsız veya amaç dışı faaliyet gösteren, sigortasız işçi çalıştıran ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Uygulamaya katılan polisler



- İşyerlerindeki denetim



- Kimlik sorguları



- Güvenlik önlemleri



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128189

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14)ANTALYA'DA 3 BİN POLİSLE HUZUR UYGULAMASI

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve 5 merkez ilçede 3 bin polisin katılımıyla eş zamanlı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ortak 'huzur' uygulaması yaptı. Antalya merkez ile Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 3 bin polis görev aldı. Kent merkezinde hemen her kavşaktaki uygulamada alkol muayenesinin yanı sıra Genel Bilgi Taraması (GBT) ve araçlarda arama yapıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA



Uygulama noktalarında denetim sırasında renkli görüntüler de yaşandı. İçinde 4 kadının bulunduğu bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta arama yaptı. GBT sorgusu sırasında ise kadınlar, görüntü alan basın mensuplarını görünce kameralara poz vermek için yarıştı. Denetimler sırasında 0.90 promil alkollü olduğu belirlenen bir sürücüye 900 TL ceza yazıldı. "Bir bira içtim" diyerek kendisini savunan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aracı trafikten men edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada asayiş ve huzur uygulamalarının toplumun huzuru için devam edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Uygulama yapan polisler



- Araçlarda arama yapılması



- Polis detay



- Alkollü sürücüye alkolmetre üfletilmesi



- Ceza yazılan sürücüyle röp.



- Poz veren kadınlar



- Genel detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

29.01.2017 - Haber Kodu : 170129001



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15)KONYA'DA BİN POLİSLE GENEL ASAYİŞ UYGULAMASI

KONYA il genelinde 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Konya il merkezi ve ilçelerinde bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada ekipler saat 20.00-21.30 sıraları arasında şehir giriş çıkışlarında daha önceden belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan şüpheli araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek arandı. Ekipler daha sonra şehir merkezindeki umuma açık yerler üzerinde denetim yaptı. Polis, girdiği işyerlerinde müşteri ve çalışanlarla ilgili GBT sorgusu yaptı. 2 bin kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan şüpheliler gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda suç unsurunun da ele geçirildiği belirtildi. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

Görüntü dökümü:



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- Araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalar



- Polisin GBT sorgusu yapması



- Polisin işyerlerine yaptığı denetimler



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))





28.01.2017 - Haber Kodu : 170128194_

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16)BİTLİS'TE 180 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

BİTLİS'te 180 polisle kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezindeki kahvehaneler, kıraathaneler ve bazı işyerlerinde asayiş uygulaması yaptı. Çalışanların ve müşterilerin kimlik sorgularını yaptı. Ekipler, Ahmet Eren Bulvarı'ndaki Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulan araçları aradı, kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüslerinin bagajları da dedektör köpek 'Dike' yardımıyla arandı.



Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Akbıyık, 81 ilde eşzamanlı yapılan uygulamanın kar yağışına rağmen Bitlis'te de 3 farklı noktada gerçekleştirildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Asayiş uygulaması yapan ekiplerden detaylar



-Kar yağışı altında uygulama yapan polsiler



-Durdurulan araçlardan detaylar



-Araçlarda yapılan aramalardan detaylar



-Dedektör köpek 'Dike'nin bagajlarda arama yapması



-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128190_



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17)HAKKARİ'DE 700 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

HAKKARİ ve ilçelerinde 700 polisle huzur operasyonu yapıldı. Hakkari'de de Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Yaklaşık 700 polisin katıldığı uygulama, saat 19.30'da başladı, 21.30'da sona erdi. Uygulama kapsamında işyerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Hakkari Medeni Sancar kavşağında durdurulan araçlarda uygulama yapılırken



-Araçlardaki vatandaşların üst araması yapılırken



-Araçlar tek tek aranırken



-Detaylar



-Huzur operasyonuna katılan polislerden genel ve detaylar



-Huzur operasyonuna katılan bayan polisler



-Detaylar



-Üst araması yapılan sürücüler

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128188

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18)ADIYAMAN'DA 'HUZUR TÜRKİYE - 2' UYGULAMASI

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Adıyaman'da da 'Huzur Türkiye - 2' adı verilen huzur operasyonu yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 81 ilde başlatılan asayiş uygulaması, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü kafe gibi umuma açık yerlerde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla 'Huzur Türkiye 2' adı altında merkez ve ilçelerde asayiş uygulaması yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerleri de bulunan şahısların üst araması yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. 19.30'da başlayan denetimde, polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan uygulamalarda ise 371 polis görev alırken 26 sabit uygulama noktası oluşturuldu. 2 bin 669 şüphelinin sorgulaması yapılırken 378 araç arandı. 11 araca ceza yazılırken 1 araç ise trafikten men edildi. 2 aranan şüpheli yakalandı, 7 şüpheliye işlem yapıldı, 100 işyerinden inceleme yapıldı, 4 işyerine işlem yapıldı, 1 işyeri kapatıldı, 10 gram esrar ele geçirildi. Uygulama sonrası Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper'e teşekkür etti.

Görüntü Dökümü



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- Uygulamadan görüntüler

Mahir ALAN/ADIYAMAN () -

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128188_

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19)KAHRAMANMARAŞ'TAKİ HUZUR OPERASYONUNDA ARANAN 12 KİŞİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta gerçekleştirilen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.



Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 950 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Birçok bölgede oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ve içindekilerin üst araması yapıldı. Kafe, kahvehane, otel, gazino, eğlence merkezleri, parklar, cadde ve ara sokaklarda uygulama yapan ekipler, 4 bin 49 kişinin kimlik sorgusunu yaparken, değişik suçlardan aranan 12 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. 488 yabancı uyruklu kişinin kontrol edildiği uygulamada, 8 araç trafikten men edilip, çok sayıda araca toplam 14 bin 541 lira para cezası kesildi. 251 işyerinin kontrol edildiği uygulamada, 7 kadını kayıt dışı çalıştırdığı saptanan bir işyerine işlem yapıldı. Uygulamada 2 de tüfek ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Polislerin emniyetten çıkışı



- Araçlarda arama yapılması



- Üst araması



- Kimlik sorgusu



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

29.01.2017 - Haber Kodu : 170129005

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20)AYDER YAYLASI'NDA KARDAN ATATÜRK ANITI YAPTILAR







RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek Kardan Adam Şenliği başladı. Rize il merkezinde yeri değiştirilen Atatürk Anıtı'nın şenilik alanında kardan benzeri ilgi odağı oldu.



Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nce düzenlenen şenlik kar yağışı altında başladı. Horon oynayan katılımcılar, naylon ve otomobil şambrelleri ile kayak yaptı.



Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına konulan Atatürk Anıtı'nın, Naci Edi ve arkadaşlarınca kardan yapılan benzeri büyük ilgi gördü. Gençler, 3.5 metrelik anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.



Şenlik, yarın Kayak Federasyonu tarafından 108 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

Görüntü Dökümü



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-FOTOĞRAFLI

Haber: Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), () -

28.01.2017 - Haber Kodu : 170128159

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21)JUDO EĞİTMENİ 46 YILDIR SPORCU YETİŞTİRİYOR

Burdur'da 46 yıldır judo eğitmenliği yapan 72 yaşındaki Ali Boyacıoğlu, bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Judo sporuna 1965 yılında başlayan Ali Boyacıoğlu, 1971 yılında bu sporu Burdur'da yaygınlaştırmaya başladı. Çeşitli okullarda coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Boyacıoğlu, arta kalan zamanlarında kurslar düzenleyerek judo sporcuları yetiştirmeyi sürdürdü. Emekli olduktan sonra da judodan kopmayan Ali Boyacıoğlu, halen haftanın 5 günü 'judogi'sini (judocu kıyafeti) giyip sporculara eğitim veriyor. Kurumların desteğiyle açılan kurslar kapsamında öğrencilerine Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nun alt katında antrenman yaptıran Boyacıoğlu, 46 yıllık eğitimciliği boyunca yüzlerce sporcu yetiştirdi.

Görüntü Dökümü



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- Antrenman yapan sporcular



- RÖP: Ali Boyacıoğlu



- Boyacıoğlu'nun antrenman yaptırması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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22)EKSİ 5 DERECEDE BİKİNİ DEFİLESİ

Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen bikini defilesi renkli görüntüler oluşturdu. Argento Mayo 2017 Yaz Kreasyonu'nun tanıtıldığı defile, sıfırın altında 5 derece soğukta yapıldı. Dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgar altında yapılan defile, yarım saat sürdü. Mankenlerin podyum arasında ısınması için, içinde elektrikli sobanın bulunduğu kabin kuruldu. Defilede, rengarenk bikinilerin yanı sıra, pareo ve kayak çizmeleri de tanıtıldı. Kar üzerindeki podyumda yürüyen mankenler, meraklı bakışlar altında tanıtım yaptı.





Görüntü Dökümü



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- Bikinili mankenler kayak yaparken



- Karda yürüyen mankenler



- Erken mankenlerin kadın mankenleri taşıması



- Mankenler kızakla kayarken



- Bikinili mankenler karda yürürken



- Poz verirken



- Karda oynayan mankenler



- Mankenlerle röp



- EMY Organizasyon sahibi Eda Meltem Yılmaz'ın açıklaması

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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