DHA YURT BÜLTENİ - 1

Türk askerlerine saldıracaklardı, bombalı araçta yakalandılar

GAZİANTEP'in Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu hedef alacağı belirtilen PKK/PYD'li 2 terörist, bomba yüklü otomobilde sağ olarak yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'a, Münbiç'ten geldiği belirtilen Muhammed Rahim yönetimindeki bir otomobil, askerler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta bomba olduğu belirlenince PKK/PYD'li olduğu saptanan sürücü Rahim ile yanında bulunan Hüseyin El Hamad isimli 2 terörist gözaltına alındı. Otomobildeki bilye ve çakış taşlarıyla güçlendirilmiş el yapımı ve uzaktan kumandalı patlayıcılara imha edilmek üzere el konuldu.

Teröristler sorgularında eylem talimatını Münbiç'te PKK/PYD'den aldıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Yine teröristlerin ifadelerinde, Cerablus'taki Türk askeri konvoya yönelik bombalı eylem yapacakları ifade edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yakalanan PKK/PYD'li 2 terörist

-Bomba düzeneğinden görüntü

-Bomba düzeneğinin konulduğu araç

-FOTOĞRAFLAR

Haber: GAZİANTEP - ANKARA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

(ÖZEL) Sınırdaki üs bölgesinde askerlere en iyi koşullar sağlanıyor

Mehmetçik, Mirgesav Dağı zirvesinde zorlu doğa şartlarını lehine çevirebiliyor



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Tekeli 2'nci Hudut Taburu Mirgesav Üs bölgesinde zorlu doğa koşulları altında terör mücadelesi yapan askerlerin morali oldukça yüksek. Askerin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için komutanlar her türlü imkanı seferber ediyor.

Türkiye- İran ve Irak sınırında bulunan 2'nci Hudut Taburu Mirgesav Üs bölgesinde gece gündüz hudut güvenliği için pusu, keşif, gözetleme ve dinleme yapan Mehmetçik, görev dönüşü kendileri için 2807 rakımlı Mirgesav üs bölgesine kurulan modern ve yüksek güvenlikli konteynerlerde dinlenip sosyal etkinliklerini yapabiliyor.

PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Mirgesav Dağı'nın zirvesine son model konterynerlerle kurulan üs bölgesinde elektrik enerjisi, güneş panelleri ve jeneratörlerle elde ediliyor. Klimalarla ısıtılan konteynerlerde konfor sağlanırken, sıcak su imkanı ve her öğün sıcak yemeğin çıktığı üs bölgesinde, Mehmetçik görev dönüşü dinlenme saatlerinde satranç oynayıp, kitap okuyup film izleyebiliyor. Ayrıca açık lise okuyan öğrencilere kaynak kitap sağlandığı gibi çalışma imkanı da veriliyor. Açık lise okuyan askerler, Tekeli bölgesindeki diğer öğrencilerle birlikte sınava Tekeli 2. Hudut Taburu'da giriyor.

KARDAN SU ELDE EDİLİYOR

Zor doğa şartlarında vatan savunması yapan Mehmetçik, Mirgesav Dağı zirvesinde bu zorlu doğa şartlarını lehine çevirebiliyor. Günlerce yağan ve kalınlığı metrelerce olan kar, Mehmetçik için aynı zamanda hayat kaynağı oluyor. Şemdinli 34'ncü Hudut Tugay Komutanlığı'nın geliştirdiği projeyle suyun az olduğu bölgede kar suları bir sistem sayesinde eritilerek depolara aktarılıyor. Elde edilen litrelerce su üs bölgesinde temizlik ve banyo ihtiyacı için kullanıyor.

Görüntü Dökümü

----------------

-Mirgesav Üs bölgesi

-ASKERLERİN GECE YAPTIĞI İNTİKAL

-Askerlerin nöbet tutması

-Karla kaplı bölgeden görüntü

-Mirgesav Üs bölgesinin içinden görüntü

-Askerlerin yemek yemesi

-Askerlerin kitap okuması

-detaylar

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

Hakkari Emniyet Müdürü'nden köylülere : Cep telefonumu veriyorum, gece 3 de olsa arayın

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapmasında İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Ağaçdibi Köyü'ne giden Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bugüne kadar terör örgütü PKK'nın bölge halkına büyük zarar verdiğini söyledi. Dilberoğlu, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu bu bölge teröristlerden temizlendi" dedi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından engelli 3 vatandaş için 3 akulü sandelye gönderildi. Gönderilen akülü sandelyelerden biri, yıllardır tekerlekli sandalyesi olmadığı için okula gidip gelmekte büyük sıkıntı yaşayan Ağadibi Köyü'ndeki 13 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi doğuştan felçli Muammed Adıyaman'a verildi. Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindeki güvenlik güçleri, Cuma namazını köylülerle birlikte köy camisinde kıldıktan sonra, cemaatle sohbet ederek bir süre sorunlarını dinledi.

Dilberoğlu ve Tuğgeneral Korkmaz, terör belası nedeniyle bölge halkının büyük zarar gördüğünü, ancak güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerin bu bölgeden tamamen temizlendiğini söyledi. Bölgede yaşayan küçük yaştaki çocuklar başta olmak üzere yöre insanının terörde dolayı büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, "Siz huzura erin diye buraya geldik. Ama siz bu çakallarla yaşamaktan mutluysanız söyleyecek bir şey yok. Sizin köyünüzün olduğu yer çok önemli stratejik bir yer. Burası öyle bir bölgeki, artık terörle anılır hale gelmiş. Bizim bundan kurtarmamız lazım. Şuradaki insanların rahat rahat huzur içinde hayvanlarını yetiştirmesi lazım ve buradaki gençlerin artık terör nedir bilmemeleri lazım. Bizler Emniyetiyle, Jandarmasıyla, Tugayıyla anında müdahale ediyoruz. Yani sizi rahatsız edecek bir şey anında bize haber vermenizi istiyoruz. Sizin tek başınıza mücadele etmeniz mümkün değil, böyle bir şey beklememiz de mümkün değil. Sizlerin de yörenize, toprağınıza, köyünüze sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Kim musallat oluyorsa, o musallat olanları da defetmek bizim boynumuzun borcu. Bakın ben cep telefonumu hepinize veriyorum. Gecenin 3'ü de olsa beni arayın. Ben yarım saat sonra gelmezsem namerdim. Devletimizin içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ'cü hainler vardı. Bu yapının içerisinde askeri de var, polisi de var, bürokratı da var. Bunlar hepsi tutuklandı" dedi.

Köydeki bir vatandaş ise, "Sayın Müdürüm, Komutanım geçen yıl ilkbaharda daha terör bu bölgeye gelmeden biz güvenlik güçlerine müracaat ettik. Dedikki 'gelin biz de sizlere destek verelim bu terör buralara gelmesin. Ama ne yazik ki kimse bize sahip çıkmadı' demesi üzerine İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, "Bizler hepimiz yeni bir ekibiz. Geçmişi unutun. Sizin köyde bir süre önce 5 terörist öldürmedik mi? Yarın yine gelse yine gelip öldüreceğiz. Bu dediklerin geçmiş Ağustos ayından önceydi. Ondan sonra böyle bir şey oldu mu?" diye cevap verdi.

MUHAMMED, YILLAR SONRA AKÜLÜ SANDALYEYE KAVUŞTU

Tuğgeneral Korkmaz ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu, camideki sohbetin artından 13 yaşındaki Muhammed Adıyaman'ın evine gitti. Dilberoğlu, akülü sandalyeyi gönderen Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Ramazan Baş'ı cep telefonuyla arayarak önce kendisi konuştu, sonra köyün konumunu anlatması için telefonu Tuğgeneral Ferdi Kormaz'a verdi. Daha sonra telefonu alan omurilik engelli Muhammed Adıyaman, kendisini bu sıkıntıdan kurtaran Başkan Baş'a teşekkür etti. Akülü sandalyesine kavuşan Adıyaman, daha sonra evin içerisinde tur atarak kendisine bu imkanı sağlayan polislere ve yetkililere teşekkür etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Ağadibi Köyü'ndeki okulu da ziyaret edip eksiklikleri ile ilgili köylülerden bilgi alan Korkmaz ve Dilberoğlu daha sonra köyden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Adaçdibi köyündeki çocuklara çikolata dağıtan güvenlik güçleri

-Güvenlik güçleri çocuklarla hatıra resim çekerken

-Köyde Polis ve askerin aldığı güvenlik önlemleri

-Köy camisinde vatandaşlarla bir araya gelen Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz

-Emniyet Müdürü Dilberoğlu'nun konuşması

-Bir vatandaşın terörle iligli sıkıntıları dile getirmesi

-Detaylar

-Camiden çıkan komutan ve müdür

-Çocuklarla ilgilenmeleri

-Geniş güvenlik önlemleri altında engelli Muhammedih evine gitmeleri

-Emniyet Müdürü ve Alay Komutanı akülü sandelyeyi gönderen Türkiye Omorik Felçlilerz Derneği başkanı Ramazan Baş ile telefonla götürdükten sonra Muhammed ile görüştürmeleri

-Komutan ve Emniyet Müdürü Muhammet ile poz vermesi

-Akülü saldalye ile evin içnde tur atan doğuştan engelli Muhammed

-Evden çıkan yetkililer

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

(ÖZEL) Domates üreticileri seralarda 'don' nöbeti tutmaya başladı

Antalya'da gece sıcaklığı 2 dereceye kadar düşünce domates üreticileri seralarda 'don' nöbeti tutmaya başladı.

Birkaç geceden beri, hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü Antalya'da domates üreticileri don nöbeti tutmaya başladı. Örtü altı üretimin merkezlerinden biri olan Aksu İlçesi'nde üreticiler, güneş batınca seralarındaki sobaların başına geçti. Gündüz seralara taşıdıkları odunları gece boyunca yakan üreticiler, ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etmeye başladı.

Seraların yoğunlukla bulunduğu Alaylı Mahallesi'nde, sürekli olarak ısı değişimini kontrol eden üreticileri, zorlu nöbetleri sırasında buradaki tek kraathanenin sahibi Hasan Dalman da yalnız bırakmadı. Sabaha kadar üreticilere çay servisi yapan Dalman, bazen de tatlı ikram ederek sürprizler yaptı. Üreticiler, sobalarını kontrol ettikten sonra mahalle kıraathanesinde bir araya gelerek sabaha kadar sohbet edip vakit geçiriyor.

Domates ekili serasında don nöbeti tutan Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, 20 gündür aralıklarla soba yakmak zorunda kaldıklarını belirterek, gelecek 10 günün de kritik olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde serasında don olayının görülmeye başladığını belirten Şahin, "Bu yıl kurak, sert bir kış geçiyor. Buralarda kar yok, ama don olayı yaşıyoruz ve sebzeleri korumaya çalışıyoruz. Serada 6 soba var. Ortalama bir gecede bir soba 50 kilogram odun yakıyor. 1 dönüm seranın odun maliyeti 2 bin TL, diğer masraflarla birlikte bir sezonda domatesin maliyeti 15 bin TL'yi buluyor" dedi.

Şahin, domatesi 1 buçuk ile 2 TL arasında sattıkları zaman ancak kar edebildiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sobaya odun atan üreticilerden detay

-Domateslerden detay

-Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin röp

-Odunlardan detay

-Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz röp.

-Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz'a Hasan Dalman'dan soba başında tatlı sürprizi

-Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz'ın termometre ile ısı değişimini anlatması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Viranşehir'de terör operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yürüten jandarma, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet bilgisayar, örgütsel dokümanlar ile dijital veriler ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Doküman ve malzemelere el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan Y.G., M.E., C.E., M.D., C.İ., R.M., N.E., M.L.B., İ.H.E., S.İ. ve F.G., sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Adliye çıkartılan şüpheliler

- Jandarma ekiplerinin Adliyede önlem alması

- Şüphelilerin adliyeye konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

13 katlı binada yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın dün akşam saat 21.45 sıralarında, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Kastelli Sitesi'nde 13 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanlar dışarı çıkarken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdivenleriyle binaya yanaşan itfaiyeciler yangına kontrol altına almayı başardı. Kısa bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Alevli görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Düğüne giden ailenin otomobili devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde düğüne giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mersin'deki yakınlarının düğününe giden ailenin içerisinde bulunduğu Burhan Ataş (41) yönetimindeki 33 DNR 25 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. kazada hurdaya dönen otomobildeki Büşra Ataş (19) olay yerinde, sürücü Burhan Akaş ile Sabiha (43) ve Zeynep (17) Ataş da kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Olay yeri

- Devrilen otomobil

- Olay yerindeki ceset

- Cesedin cenaze aracına konulması

- İnceleme yapan jandarmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Karlı yolda kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü 1 yaralı



KARABÜK'ün Yenice İlçesi'nde karlı yolda kontrolden çıkıp Mobese direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük-Zonguldak karayolunun Balıkısık 1 Tüneli çıkışında meydana geldi. Karabük yönünden Yenice yönüne giden 42 yaşındaki Zekeriya Cebeci yönetimindeki 67 AN 187 plakalı hafif ticari araç, karlı yolda kayınca kontrolden çıktı, Mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Zekeriya Cebeci ile 50 yaşındaki Şah İsmail Kör öldü, 23 yaşındaki Şevki Köroğlu yaralandı. Köroğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Cebeci ile Kör'ün cesetleri morga kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan araçtan detay

-Cesetler araçtan çıkartılırken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki genç kız öldü

TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 25 yaşındaki Tuğba Şentürk hayatını kaybetti, sürücü 38 yaşındaki Onur Yalçın da yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlar mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy'den Saray ilçesine giden 45 yaşındaki Halil Keskin idaresindeki 59 S 4150 plakalı işçi servis otobüsü, karşı yönden gelen Onur Yalçın'ın kullandığı 48 US 764 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Yalçın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yanında bulunan Tuğba Şentürk olay yerinden hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ve yolcuları kazayı yara almadan atlattı. Savcılık incelemenin ardından Tuğba Şentürk'ün cenazesi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçi servisinin sürücüsü Halil Keskin, gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Sağlık ve polis ekipleri

-Ambulans görüntüsü

-Cesedin kaldırılması

-İşçinin kazayı anlatması

-Ölen kızın fotoğrafı

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Aynı kavşakta art arda iki kaza 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da aynı kavşakta 15 dakika arayla yaşanan 2 trafik kazasında 26 yaşındaki Tayfun Dilli öldü, bir kişi de yaralandı.

İlk kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan kent merkezi yönünde giden Kaan Tahir Tülek yönetimindeki 01 FD 315 plakalı otomobil, Damar Arıkoğlu Bulvarı kavşağında viraja hızlı girince, kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, reklam panosuna çarpıp göbekte yan yattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tülek, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise yaklaşık 15 dakika sonra meydana geldi. Abdullah Duyar'ın kullandığı 80 LR 771 plakalı otomobil aynı şekilde virajı alamayarak önce sinyalizasyon direğine ardından, önceki kazanın raporunu hazırlamakta olan polislerin bulunduğu resmi ekip aracına ve kavşaktan geçmekte olan Mustafa Ersoy'un idaresindeki 01 DNB 44 plakalı otomobile çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 polis, telsizden yaptıkları anons ile yardım istedi. Duyar'ın kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Tayfun Dilli, olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüleri Duyar ve Ersoy yaralanmazken, hafif şekilde yaralanan polisler ise olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi.

Üçüncü bir kazanın daha yaşanmaması için kavşağın bulunduğu virajda önlem alan polis, trafiği bir müddet tek şeritten verdi. Kazaya karışan araçların kavşaktan çekilmesinin ardından, trafik yeniden normal akışına döndü.

Polis ekipleri ifadesini almak için otomobil sürücüsü Duyar'ı, Fatih Polis Merkezi'ne götürürken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Ambulansın kaza yerinden gidişi

- Elinden hafif yaralanan polise, ambulansta pansuman yapılması

- Ön kısmından hasar gören polis aracı

- Polis aracının önünde üzerinde hafif kan bulunan bere

- İkinci kazayı yapan otomobil ve yerdeki kan izleri

- Devrilen sinyalizasyon direği ve parçalanan lambası

- Kazaya karışan araçların çekicilere yüklenmesi

- Kavşakta önlem alan trafik polislerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Kar ulaşımı aksattı

YOĞUN kar yağışı ve sisin etkili olduğu Ağrı'nın Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek geçidinde TIR'lar yolda kaldı. Muş'ta ise yoğun yağış nedeniyle 360 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Doğu Anadolu Bölgesi güneybatıdan gelen alçak basıncın etkisi nedeniyle iki gündür kar yağışı altında. Kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizlerken, kar ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Yağan kar ile buzlanma ve sis nedeniyle İpek geçitinde TIR'lar yolda kalırken, İl Özel İdaresi ekipleri aşırı buz tutan yolda tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışının yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin bir kaç metreye indiği İpek geçidinde ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Muş'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle 360 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ekiplerin köy yollarını açma çalışması sürerken çok sayıda araç trafikte mahsur kaldı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücüleri trafiğe çıkmaması için uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(DOĞUBAYAZIT)

-------------------------

-Yollarda kalan tırlar

-Yoğun kar ve sis

-Karayolları tuzlama çalışması

Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================

Düzce'de kar hayatı etkiledi

DÜZCE'de etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla yağan kar yağışı dün öğleden sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Kar yağışı nedeniyle şehir içinde ulaşımda aksadı. Araçlar, karla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Kar yağışı

-Kar yağışı altında yürüyenler

-Zeminde biriken kar ve su

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Anamur'a kar yağdı

Mersin'in Anamur İlçesi'ne kısa süreli kar yağdı.

İlçede dün sabah saatlerinde yağmurla birlikte kar yağmaya başladı. Kısa süreli kar yağışı ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürürken sokağa çıkan Anamurlular da karın keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Seraların üzerinde kar yağışı

- Genel ve detaylar

- Caddeye kar yağarken

- İki kız kardeşler kar taneleri toplarken

- Röportajlar

- Kar yağışı

- Kar topu oynayanlar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(MERSİN),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Çocuklar karın tadını kayarak çıkardı

İZMİT'te sömestr tatilini fırsat bilen çocuklar karda kızaklarla ve poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı.

İzmit'te kar yağışı ile her yer beyaza bürünürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Sömestr tatili nedeniyle çocuklar sokaklara akın etti. Çocuklar sokaklarda karla kaplı yollardan aşağı kayarak eğlendi. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek isteyenler ise Kent Ormanı'na gitti. Kent ormanındaki yol kayak pistine dönüştü. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte kızaklarla karla kaplı alanda kayarak eğlendi. Çocukların neşelerine anne ve babaları da ortak olurken, keyifli anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kar manzaraları

-Poşetlerle ve kızaklarla kayanlar

-Eğlenen çocuklardan görüntüler



Haber-Kamera: Çağla DAŞCI-Orhan UZUN/KOCAELİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Bursa'da bin polisle 'huzur operasyonu'

BURSA'da bin polisle yapılan huzur operasyonunda aranan 45 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi. Yaklaşık bin polisin katıldığı uygulamada 12 bölgede trafik uygulaması yapılırken, kahvehane ve kafelerde de arandı. Uygulamada 3186 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 45 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 2 pompalı tüfek, 1 adet 6.35 mm markasız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar ve 2 çalıntı motosiklet bulundu.

Yapılan trafik uygulamasında ise 45 araç hakkında toplam 9 bin 944 TL cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Genel(uygulamadan görüntüler)

-Trafikte durdurulan kişi ve araçların aranması

-Kimlik kontrolleri ve UYAP sorgulamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Maaş alamayan tekstil işçileri eylem yaptı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir tekstil fabrikasına çalışan 40 işçi, fabrika sahiplerinin ücretlerini ödemeden ilçeyi terk ettiklerini iddia ederek eylem yaptı.

Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde bir yıldır faaliyet gösteren Fahri T.'ye ait fason üretim yapan tekstil fabrikasında çalışan 40 işçi, üç gün önce sabah saatlerinde fabrikaya gelince büyük şok yaşadı. Fabrikada bulunan bazı makinelerin yerinde olmadığını gören işçiler fabrika yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Fakat fabrika yetkililerine ulaşamayan işçiler, yaklaşık 3-4 aydır maaş alamadıklarını da öne sürerek fabrikada eylem yapmaya başladı.

İşçilerden Selahattin Erdoğdu, "Bizim çalışma süreci içerisinde asgari ücret üzerinden bir ödeme olmadı. Sigorta girişlerinde izinsiz çıkışlar yapıldı. Kimine 5, kimene 1 gün bazılarına hiç sigorta girişi yapılmamış. Mağdur durumdayız. Burada çalışanlar ailesini geçindiriyor. Zaten giderken makineleri de götürmüşler. Hem bizim emeğimizi çaldı, hem bizim hakkımızı yedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

İşçilerden Hamide Dayan ise, sigortasız çalıştırıldığını öne sürerek, "Paramızı ödemedi kaçtı, biz maaşımızın verilmesini istiyoruz" diye konuştu. Nurten Koçyiğit ise, firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

İşçiler, durumlarını kaymakamlığa bildirip, ardından adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fabrika binasından görüntler

-İşçilerin görüntüsü

-Konuşmalar

Haber-Kamera: TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Çanakkale'de market soygunun zanlıları adliyede

ÇANAKKALE'deki bir marketler zincirinin şubesini soyan, polisin takibiyle yakalanan kar maskeli ve silahlı 3 zanlı, emniletteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında, Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete giren yüzleri kar maskeli ve eli silahlı O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y. (18) kasiyerden kasadaki tüm parayı vermesini istedi. Kasiyerden paraları alan şüpheliler, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtı. Hemen ardından market görevlilerinin durumu polise bildirmeleri üzerine bölgeye, çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla 3ş üpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adliyeye getirilen zanlılardan görüntü

- Soygunda kullanılan mühimmatların adliyeye getirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Adli kontrollü bırakılan defterdar vekili, Bylock'tan gözaltında

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Antalya Defterdar Vekili Burak Ata, 'ByLock' kullandığının tespit edilmesi üzerine tekrar gözaltına alındı.

Antalya Defterdar Vekili Burak Ata, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alındı. Açığa alınan Ata, sorgusunun ardından 12 Aralık'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı sürdüren Burak Ata'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilmesi üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burak Ata'yı ilçede kaldığı evde gözaltına alarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Adliye dış plan görüntü

-Şüphelilerin polisler arasında adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Engin ANAK-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

=================================

Av tüfeğiyle yaşamına son verdi

İZMİR'de, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 61 yaşındaki Ali Özcan, Narlıdere Terapi Ormanı'nda, çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Cebinden senetler çıktığı öğrenilen Özcan'ın intihar nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Narlıdere ilçesindeki terapi ormanının üst kısmında bağı bulunan bir kişi, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde buraya gitti. İddiaya göre, dün öğle saatlerinde dönüşe geçen çiftçi, yolun kenarında park halindeki 35 FR 703 plakalı otomobilin hala aynı yerde olduğunu fark edince durumdan şüphelendi. Otomobilin alt kısmında ormanlık alana giren çiftçi, bir kişinin elinde av tüfeği bulunduğunu ve yaşamını yitirdiğini görünce jandarmaya bilgi verdi. Güzelbahçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, ölen kişinin Ali Özcan olduğunu tespit etti. Av tüfeğini çenesinin altına dayayarak tetiğe bastığı saptanan Özcan'ın bir süre önce eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir firma sahibi işadamı olduğu öğrenilen Özcan'ın cebinden senet çıktığı, ancak ilk incelemede herhangi bir intihar notuna rastlanmadığı belirtildi. Narlıdere'de oturan Özcan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, Özcan'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Ali Özcan'dan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tufan HAMARAT-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

İskenderun'da patlayan tüp korkuttu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu patlayan mutfak tüpü, mahalleliyi korkuttu, patlayan tüpün şiddeti ilçe genelinde duyuldu.

Olay dün akşam 17:00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi 31 sokakta meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki oturan Hamit Günsur'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler, evin mufak bölümene sıçradı. Bu sırada mutfakta bulunun tüp şiddetli bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle sokak içerisindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, tüpün patlaması ilçe genelinde duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Patlamanın etkisiyle ev büyük hasar gördü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Patlamanın olduğu yerden görüntü

- Çevreden toplanan vatandaşlar

- İtfaiye soğutma çalışması yaparken

- Bir vatanaşın konuşması

- Çevreden görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Patika yolda 5 kilo esrarla yakalandılar

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne uyuşturucu madde getiren, ancak kontrol noktasında yakalanmamak için patika yolu kullanan 2 kişi, köylülerin fark edip haber verdiği jandarma ekiplerince, 5 kilo esrarla birlikte yakalandı.

Diyarbakır'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi, Marmaris'e ulaştırmak isteyen E.T. (36) ile E.Y. (20), bugün geldikleri ilçede, jandarma kontrol noktasına varmadan araçtan inerek, patika yola girdi. Patika yolda yürüyen iki kişiyi gören köylüler, şüphelenip jandarmaya haber verdi. Çetibeli Mahallesi'nde patika yolun bağlandığı noktada önlem alan jandarma ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 5 kilo esrar ele geçirildi. İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Jandarmada yakalanan uyuşturucu maddeden görüntü

- Çetibeli Jandarma Karakolunun görüntü

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Doğuş Esat BERME/MARMARİS(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

İlber Ortaylı Ortadoğu'yu sanayicilere anlattı

EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Swiss Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Ortadoğu'nun durumundan bahsetti.

ESİAD 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. İlk toplantının ardından gerçekleştirilen ikinci toplantıya Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, toplantıda konuşulan konulardan bahsetti. Ekonomik performansın en belirgin göstergesinin büyüme hızı olduğunu belirten Güçlü, "Büyüme hızı kadar niteliği de önemlidir. Daha yüksek katma değerli ürünler, sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmazdır. Bu hedeflere ulaşmak için yatırım ihtiyacı da öne çıkıyor. Sanayi 4.0'ı yakalamak için yatırım alanında yüksek tempo tutturmak gerekiyor" dedi.

Belirsizliklerin minimize edilerek pozitif bir öngörülebilirlik ikliminin yaratılması gerektiğini belirten Güçlü, "Bu konu sadece özel sektör tarafından değil hükümet tarafından da ifade edilmektedir. Bireylerin huzur içinde yaşayabileceği bir hale gelmesi en büyük isteğimizdir. Bunun önündeki engellere rağmen sıkıntıların yönetilmesi mümkündür. İç politikada tüm vatandaşların barış içinde yaşamasını kalıcı olarak yerleştirecek politikaların ortaya konması şarttır. Birinci koşul farklılıkları kabul ve saygı gösterilmesinden geçmektedir" diye konuştu.

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Enis Özsaruhan ise 2017 yılında Türkiye'nin iç ve dış kaynaklı gelişmelerin damgasını vurduğu, hareketli bir dönem yaşayacağını belirterek, "Tüm bu süreçlerden ister istemez ülkemiz ekonomisi de etkileniyor. Her ne kadar ülkemiz ekonomisi, krizlere karşı geçmişe nazaran daha dirençli olsa da, özellikle yaşanan gelişmelerden kaynaklanan tereddüt ve belirsizlik ekonomi üzerinde tedirginlik yaratıyor. Yatırımların ötelenmesi, dövizdeki hareketlilik bunu doğrular nitelikte" dedi.

"YABANCI YATIRIMCI İÇİN GÜVEN ORTAMI ÖNEMLİ"

Yabancı yatırımcının gelmesi için gerekli olan güvenin kolay inşa edilmediğine dikkat çeken Özsaruhan mevcut durumun bu güven duygusuna zarar verdiğini söyledi. Özsaruhan, "Bu kapsamda, gerek hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi gibi çağdaş değerlere gerekse de Avrupa Birliği gibi ülkemizin batıyla bağlantısını kuvvetlendiren hedeflerimize bağlılığımızı her fırsatta gözler önüne sermemiz büyük önem taşımaktadır. Bunun için de, öncelikli olarak en kısa sürede normale dönmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

"ORTADOĞU ÜLKELERİNDE ÜRETİM YOK"

Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan İlber Ortaylı ise Ortadoğu'nun yapısından bahsetti.

Ortadoğu'daki ülkelerin üretim yapmadığını, sadece 3 ülkenin üretiminin olduğunu söyleyen Ortaylı, "Türkiye, İran ve İsrail üretiyor. Ancak üretim demek, topraklarından çıkan bir takım madenleri veya petrol gibi kaynakları başkalarının işleyip satması değildir. Bu çok açık bir gerçektir. İçtiği suya kadar dışarıdan getiren petrol zengini ülkeler, hiç bir şekilde siyasi nutuklar için bir araya geldikleri halde, fakir ülkelerin kredi kaynaklarını yönlendirecek oluşum içine girmemektedir, Üretmeyen, hammaddelerini iyi kullanamayan, onlara sahip olamayan bir dünyayı düşünmek zorundasınız. Dünyada petrol üreten ülkeler iki kategoridedir. Norveç gibi petrolü kendisi işleyen, diğeri ise ellere bakan ülkelerdir. Örneğin; İran, benzin kuyruklarının oluştuğu bir petrol ülkesi. Çok iyi mühendisleri teknisyenleri de var" dedi.

"PUTİN'E YANAŞIP ANLAŞACAKTIK"

Kime sorulsa Rusya'yı Suriye'de istemediği ya da konuyla ilgilenmediği sonucuna varılacağını söyleyen Ortaylı, "Rusya orada ve bunu kabul etmek zorundasınız. Rusya tepede. Bunların denizcilikle alakası yoktur. Rusların denizleri nehirlerde yüzer. Başka denizlerde kayık bile yüzdüremezler. Küçümsemek için söylemiyorum. Ancak bugün nükleer denizaltıya sahip bu donanma artık Karadeniz'in tepesinde Baltık'ta oturacağını düşünemezsiniz. Tabii ki Kırım'a çıkacaktı. Biz Fatih Sultan Mehmet veya Kanuni olmadığımıza göre oradaki kültürel azınlığımızı korumak için Putin'e yanaşıp anlaşacaktık. Bunun yerine hayal peşinde koşup Merkel ile Ukrayna ile konuştular. Merkel ne yapacak Ukrayna'da" dedi.

"RUSYA SURİYE'Yİ BIRAKAMAZ"

Rusya'nın oradaki limanı bırakmayacağını söyleyen Ortaylı şöyle konuştu:

"Suriye'yi de bırakamaz. İngilizler Kıbrıs'ta üs kurduysa o da orada kurar. Kıbrıs'ta eşitlik olsun, onlar Avrupa Birliği'ne girerse biz de gireriz gibi hayaller. Kıbrıslıların ne istediği önemli değildir burada. Kıbrıs'ta ne istediğini söyleyenler Lefkoşa'yı temsil ediyorlar. Yarısı sağcı, yarısı solcudur. Halkı temsil etmezler. Burada mühim olan şey sağcılar Kıbrıs'ın tarihinde görülmemiş bir politikacı çıkardılar. Rahmetli Rauf Denktaş."

Türkiye'nin Suriye konusunda başta hata yaptığını, olayın en başında barışçıl şekilde çözülebileceğini ifade eden İlber Ortaylı, Suriyeli turistin Türkiye'yi sevdiğini yılda 900 bin turist geldiğini söyledi. Şimdi benzer bir ilişkinin Kuzey Iraktaki Kürt halk ile meydana geldiğini söyleyen Ortaylı, Türkiye'de harcamayı seven bu topluluğu değerlendirmek gerektiğini belirtti.

"DEMOKRASİDE YÜZDE 100 ÖZGÜRLÜK YOKTUR"

Ortadoğu ülkelerinde demokratik yönetimin, hukuk ve kanunun olmadığını, ancak hiç bir demokraside de yüzde 100 özgürlük olmadığını anlatan Ortaylı, "Sistemin hoşuna gelmeyen şekilde konuşan adam kibarca susturulur. İsrail toplumunda insanlar Filistinlilerin hakları için çarpışan, konuşan, yazan insanlar vardır. Bunların arabası sabah yanmış olarak bulunuyor. İşleyen bir demokrasi vardır. Ana yasa olarak olmasa da laiklik var" diye konuştu.

Birçok Ortadoğu ülkesi gibi Suriye'de de, Irak'ta da demokrasinin olmadığını, belirten Ortaylı, "Çok açık bir şeydir. Saddam diye çok baba terbiyeli idare eden bir adam yoktu. İnsanların canı çıkıyordu. İnsanların mülkiyeti de başka şeyleri de garanti altında değildi. Bu kanunsuzluk çok tezatlar teşkil edecek şekilde monarşilerde var. Ancak Suudi Arabistan'da polis yüksek mahkemeden izin almadan insanların evini arayamıyor. Aşiretler yılda bir kez kralı tenkit edebiliyor" dedi.

"İSRAİL İLE SADECE TÜRKİYE İKTİSADİ ORTAKLIK YAPABİLİR"

Ortadoğu'nun hiç ümit vermeyen bir dünya olduğunu söyleyen Ortaylı, İsrail'in Amerika'nın politikalarına paralel hareket etmese hiç bir ülke tarafından ciddiye alınmayacağını ifade etti. Ortadoğu'daki iki iktisadi partnerin tartışmasız şekilde İsrail ve Türkiye olduğunu söyleyen Ortaylı, "Bizden başka hiç kimse o adamların teknolojik bilgisi ile üretim kapasitesiyle ortaklık yapamaz. Ermenistan bir ara olur mu dedik ama her hafta bir ailenin dışarıya kaçtığı bir yerden hiç bir şey olmaz" dedi.

"SU PETROLDEN DAHA ÖNEMLİ"

Ortadoğu'da su probleminin bulunduğunu, İsrail'in projeleriyle Filistin'i kuruttuğunu söyleyen İlber Ortaylı, "Bizim suyumuz çok kıymetli. Bu su kaynakları üzerinde durmak zorundayız. Bizim için petrolden daha önemli. Tarım topraklarımız da çok önemli. Sınır bölgelerimizde toprak satışını durdurmamız gerekli. Anti liberal gibi görünse de yapmak gerekir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İlber Ortaylı'nın konuşması

-Katılımcılar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Timur TARLIĞ-Yasin TİNBEK/İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

CHP'li milletvekilleri Muğla'da "Hayır" turuna çıktı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından, "Anayasa Değişikliği, Başkanlık Sistemi ve Referandum" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak CHP'nin Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ ve Nurettin Demir katıldı.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından "Anayasa Değişikliği, Başkanlık Sistemi ve Referandum" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiyi aralarında parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi izledi. CHP İl Başkanı Mürsel Alban'ın yönetiminde gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak, Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ ve Nurettin Demir katıldı. İl Başkanı Mürsel Alban, Başkanlık sistemi adı altında halka dayatılan anayasa değişiklikleri konusunda mecliste milletvekillerinin önemli mücadeleler verdiklerini belirterek, Başkanlık sistemine veya rejim değişikliğine bakıldığında ortaya çıkacak tek şey yetkiyi milletten alıp tek adama vermek olduğunu söyledi.

"HİÇ OKUNMADAN ANAYASA DEĞİŞTİRİLECEK"

PROF. DR. Nurettin Demir, Anayasa Değişikliği'nin okunmadan meclise geldiğini belirterek,

"Bu ülkeyi yıllardır yönetenler kendi başkanlık sistemini kurmak için halktan kopuk anayasa sistemi değiştirme çabası içindeler. 1921'den bu yana baktığımızda anayasalar, halkın bilgisi olmadan, darbeler koşullarında oluşmuştur. Bugün maalesef iki partinin hiç okumadan, Meclis'te 316 milletvekilinin 5 tanesinin bile okumadan meclise getirdikleri ki MHP'nin hiç okuduğunu zannetmiyorum ve yeterince tartışılmadan, halka anlatılmadan maalesef bir darbe anlayışıyla, OHAL koşulları altında anayasa değiştirilecek" dedi.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ DIŞARIDAN DİREKTİF ALIYOR"

Demir, Başkanlık sistemi konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin bize bir dayatmasıdır diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sormak gerekir. Acaba bu Amerikan emperyalizminin zorlaması mıdır? Aslında gerçek de budur. Yıllar önce bu gerçeği kendisi söylemiştir. Bugün de oradan aldığı emirlerle, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin dışarıdan aldıkları direktif doğrultusunda, Türk halkının yıllarca süren mücadelesi sonunda kurulan çağdaş Cumhuriyet'i yıkma hareketi olarak görmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"ÜLKEMİZ VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN "HAYIR" DEMEK GEREKİYOR"

Demir, ülkemiz ve özgürlükler için, Cumhuriyet için hepimizin 'hayır' demesi gerektiğini belirterek, "Bugün yüzde 20'ye yakın kesimin, bugünkü değişikliğin nereye gideceğini anlamadığı, anayasa değişikliği ve referandumunun Türkiye'yi felakete götürdüğünü ev ev, mahalle mahalle anlatmamız gerekiyor. Türkiye'yi uçuruma götürdüğünü, freni kopmuş bir aracın uçurumdan aşağı süratle gittiğini anlatmamız gerekiyor. Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ne tür felaketler yaşayacağını anlatmamız gerekiyor. Bireysel çıkarlarımız için değil, geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız, için, ülkemizin bir Suriye, Irak, Libya olmaması için hep beraber çalışmamız gerekiyor" dedi.

"BU SEÇİMDEN SONRA DİĞER SEÇİMLERİN HEPSİ FORMALİTEDİR"

Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemi'ni yasa tanımazlığın meşrulaştırma girişimi olarak değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, "Bu tip bir anayasa yasalaşacak olursa, faşizmin tescili demektir. Diktatörlüğün tescilidir. Bununla ilgili bir tek kez seçim yapılır sadece. Türkiye ikiye bölünür. Yüzde 51'i alan Türkiye'nin tapusunun sahibi olur. Durum budur. Bu seçimden sonra diğer seçimlerin hepsi formalitedir. Siz hiç Saddam'ın seçim kaybettiğini duydunuz mu? Kaddafi, Nazarbayev, Esad hiçbir zaman seçim kaybetmedi. Bununla ilgili seçim 3 Kasım 2019'da yapılacak. O tarihte Türkiye'ye hangi anlayışın egemen olacağını göreceğiz. Yargı, yasama, yürütme bunun elinde olacak. STK'lar bundan sorulacak bundan sonra. Öyle bir tablo ortaya çıkacak ki şimdiden izlerini görüyoruz, saray soytarıları çıkacak. Her gün methiyeler düzen, özel yaptırılmış kliplerde olsun, onları göreceğiz" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Anayasanın hazırlık süreci, Başkanlık Sistemi ve şu anki anayasa teklifinin özellikleri, rejim değişikliği ve kuvvetler ayrılığına aykırılıklar hususunda hazırladığı sunumu paylaştı.

Anayasaların hazırlık sürecinde katılımcılığın sağlanması gerektiğine işaret eden Üstündağ, bunun ardından yazım sürecinin başladığını ve daha sonra da kanunlaşma aşamasına geçileceğini belirterek "Şu an bu aşamaların hiçbirini geçirmemiş olan bir dönemi yaşadık. İki partinin kapalı kapılar arkasında oluşturduğu, sadece yazımla sınırlanmış bir anayasa teklifiyle karşı karşıyayız. Bu anayasaya ciddi anlamda aykırılıktır. Teknik boyutta da yapım usulüne aykırıdır" dedi.

"BAŞKANLIK SİSTEMLERİ REJİM KRİZLERİNE YOL AÇABİLİR"

Üstündağ, Başkanlık Sistemi'nin getirebileceği olumsuz durumları anlatarak, "Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organları birbirinden sert şekilde ayrılır. Yani sert kuvvetler ayrılığı uygulanır. Yürütme organı tek kişiden oluşur. Yasama organı başkan tarafından feshedilemez. Yasama organı güvensizlik oyuyla başkanı görevden alamaz. Bir kişi hem yasama organında hem de yürütme organında görev alamaz. Başkan, hakimleri görevden alamaz, emir veremez. Başkanlık sistemleri rejim krizlerine yol açabilir. Başkanlık sisteminde, başkan halkın desteğini yitirse bile görevine devam eder. Siyasal kutuplaşmaya yol açar. Bizim için en büyük tehlike, bölünme anayasası dediğimiz özelliği budur. Bu sistemde kazanan her şeyi kazanır, kaybeden her şeyi kaybeder. Uzlaşma ihtiyacı yoktur. İktidarın kişiselleşmesine yol açar. Hem hükümet, hem devlet başkanı olan başkan yasama organıyla uzlaşmaz tavırlar içine girebilir. Kendisini bir kral veya imparator gibi hissetmesine yol açabilir" dedi.

Üstündağ, Anayasa teklifinin kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığını, yürütme organı olarak Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yargının üzerinde bir güç olarak belirleyici ve yönlendirici bir konuma geldiğini söyledi. CHP'li milletvekilleri sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından, katılımcıların sorunlarını yanıtladı.

"Anayasa Değişikliği, Başkanlık Sistemi ve Referandum" konulu toplantıların Muğla ve ilçelerinde de gerçekleştirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Toplantıdan görüntü

- Milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ, Nurettin Demir'in konuşmalarından görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

HaberKamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ/ ODRUM(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Hakimlik sınavını kazanan AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Elazığ merkez İlçe Başkanı Avukat Kadir Nozoğlu, girdiği hakimlik sınavını kazandığı için görevinden istifa etti. Merkez İlçe Başkanlığı'na Avukat Ömer Faruk Çelik atındı.

Merkez İlçe Başkanı Kadir Nozoğlu'nun hakimlik sınavını kazandığı için mülakat sınavına girmeden önce siyasi bağını kesmesi açısından görevinden istifa etti. Merkez İlçe Başkanlığı'na da Avukat Ömer Faruk Çelik atandı.

Görev değişikliği nedeniyle Ak Parti il binasında düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, 2004 yılından beri beraber görev yaptıkları merkez ilçe başkanının hakimliği kazandığı için istifa ettiğini ve yerine de merkez ilçede teşkilatında Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevini yapan Av. Ömer Faruk Çelik'in atandığını belirterek, "Bu gün merkez ilçemizde bir müjdeli haber için toplanmış buylıunuyoryuz. Merkez ilçe başkanımız Kadir Nozoğlu, girmiş olduğu hakimlik sınavını kazandı. 2004 yılından itibaren partimizin çeşitli kademelerinde göre yapan ve 2011 yılında da merkez ilçe başkanı olarak atanan, sonraki süreçlerde de kongresini yaparak merkez ilçe başkanımız olan Kadir başkanımız, bu gün istifasını sunmuş bulunmaktadır. Kazandığı hakimlik sınavından sonra mülakata girebilmesi için her hangi bir siyasi parti ile bağının olmaması gerekiyor. Kadir başkanımızdan boşalan göreve de yine merkez ilçe de siyasi ve hukuk işleri başkanımız Av. Ömer Faruk Çelik kardeşimizi görevlendirmiş durumdayız" dedi.

Hakimlik sınavını kazandığı için istifasını veren Kadir Nozoğlu, partide bulunduğu süre içersinde kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "12.5 yıldan sonra partiden ayrılmak üzücüdür ama önümüzde bir hakimlik sınavı ile bu kararı almak durumunda kaldık. Bu süre zarfında arkadaşlarımızdan kırdıklarımız, üzdüklerimiz olabilir, ben bu arkadaşlarımızdan helalik diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da yaptığı konuşmada, "Bugün Kadir başkanımızın bu ayrılık toplantısında bir aradayız. Bu ayrılık sadece buradan bir ayrılık olarak algılanmasın, gönüllerimizde hep olacak" şeklinde konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un da yaptığı kısa konuşmadan sonra devir-teslim töreni de sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Salondan detay

-İl Başkanı Ramazan Gürgöze'nin konuşması

-İstifa eden Merkez İlçe Başkanı Kadir Nozoğlu'nun konuşması

-Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

'Çalgı Çengi İkimiz' filmi oyuncuları sivas'ta seyirciyle buluştu

VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.

Primemall Alışveriş Merkezi içerisindeki kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir yaptıkları esprilerle hayranlarını kahkahaya boğdu. Oyuncular ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili 'Düğün Dernek' filmi serisi ve 'Çalgı Çengi' filmlerinin devamının geleceğini söyledi. Sivas'a gelmekten mutlu olduklarını söyleyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural, yeni film ve dizi projeleri olacağını söyledi. Oyunculardan Murat Cemcir, "Yeni dizi seneye bu zamanlar kısmetse olacak. Bizim planlarımız bu yönde. Çalgı Çengi'nin ilkini 6 yıl önce çektik. İkincisini ise 5 yıl önce çekecektik ama yeni çektik. Düğün Dernek'in de 3'üncüsünü kısmetse çekmek istiyoruz. Aslında bizim derdimiz yeni hikayeler anlatmak ve yeni tipler çıkarmak" dedi.

Çalgı Çengi ve Düğün Dernek filmlerinin izleyici tarafından kıyaslanıp kıyaslanmadığı sorusuna cevap veren oyuncu Ahmet Kural, "Bu başka bir film. Çalgı Çengi'de, Düğün Dernek gibi her saniyesi adım adım kahkahalar ve komik bir durum yoktur. Çalgı Çengi'de durum komedisi var. Kendi içinde bir film ve draması da çok ağır bir film. Düğün Dernek'te fazla böyle bir şey yoktur. Düğün Dernek'te genellikle Tüpçü Fikret ve Çetin'in hikayelerine gülüyorduk. Çalgı Çengi başka bir film. İkincisini çekmek zorundaydık çünkü 6 sene geçti ve seyircisi bekliyordu. Bunu bilmeyip Düğün Dernek'i izledikten sonra Çalgı Çengi'yi izleyenler 'Abi olmamış' diyebilir. Hayır, oldu. Çok güzel oldu. Düğün Dernek gibi bir filmi inşallah bir daha çekeceğiz" dedi.

Basın toplantısının ardından oyuncular hayranlarıyla bir araya geldi. Son olarak oyuncular Murat Cemcir ve Ahmet Kural hayranlarıyla birlikte Çalgı Çengi İkimiz filmini birlikte izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Basın toplantısı

-Oyuncuların açıklamları

-Hayranları ile buluşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

'Çalgı Çengi İkimiz' filmine tokat'ta özel gösterim

VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Tokat'ta hayranlarıyla buluştu.

Kentte Novada Alışveriş Merkezi içerisindeki kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yaptıkları esprilerle hayranlarını kahkahaya boğan oyunculardan Tokatlı olan Murat Cemcir, memleketinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Burada hayranlarının sorularını cevaplayan ikili, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Ahmet Kural, Murat Cemcir'in "Tokat'ı nasıl buldun, böyle bir kalabalık bekliyormuydun" sorusuna, "Daha önce bir kere getirmiştin beni hatırlıyorsun. Şimdi daha güzel buldum. Daha kalabalık, hoş" şeklinde cevap verdi. Ahmet Kural, ilk filmin ilgi görmediğini ancak ikincisinin şimdiden 2 milyon seyirciye ulaştığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Oyuncuların hayranlarıyla buluşması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================