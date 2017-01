DHA YURT BÜLTENİ - 1

Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Hareket şube ekiplerinden de çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, helikopter hava desteği sağladı. Direnişin olması muhtemel adreslere Özel Harekat timleri, koç başlarıyla kapıları kırarak girdi.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Reina saldırısıyla ilgili 11 kadın tutuklandı

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamının ardından İzmir'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, yılbaşı gecesi İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 Ocak'ta Bornova ve Buca İlçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüşü dürbünü, operasyonel fener, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği tespit edildi. Zanlılardan emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kadın adliyeye sevk edildi. İzmir'de özellikle turistik bölgelerde eylem yapmayı planladıkları öğrenilen 11 kadın tutuklandı. Diğer 10 erkeğin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber: İZMİR,()

Samsun'da DEAŞ'a para aktaran şüpheli yakalandı



SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e para aktardığı öne sürülen Suriyeli 25 yaşındaki Hani Ramadan isimli şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler sürdürdükleri soruşturma sonucu sahte belgeler hazırlayıp terör örgütü DEAŞ'e kazanç elde edip para aktardığı öne sürülen Suriye uyruklu Hani Ramadan isimli şüpheliyi Atakum İlçesi'nde bulunan Yeni Mahalle'de bir eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülürken, polisin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

Bilal Konakci tahliye edildi



İZMİR'de 2009 yılında patlayan bomba sonucu hayatına yüzde 98 engelli olarak devam eden ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında tutuklanan bomba imha uzmanı polis memuru Bilal Konakci adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bilal Konakci'nin FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında çok sayıda tanık, itirafçı beyanı, kuvvetli şüphe ve delillerle tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında 'Gazi polis memuru Bilal Konakci'nin yüzde 98 oranında engelli olmasına rağmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, masum olduğu, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, sadece bir bankada hesabının bulunduğu' yönünde şüphelinin eşi kaynak gösterilerek bazı haberler yer aldı. Bilal Konakci, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında; söz konusu örgütte, bulunduğu bölgede yönetici konumunda faaliyetlerde bulunduğu, toplantılar düzenlediği, toplantıya katılanlara örgüt liderinin talimatlarını aktardığı, himmet topladığı, örgüt liderinin bu sebeple kendisine kullanmış olduğu özel eşyalarını hediye olarak gönderdiği yönünde çok sayıda tanık, itirafçı beyanı ve elde edilen diğer deliller çerçevesinde hakkında kuvvetli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle sevk edildiği İzmir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11/01/2017 tarih ve 2017/41 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınarak cezaevinden tahliyesine karar verildiğini açıklarken şöyle devam etti. "Bilal Konakci'nin özür ve sağlık durumunun ceza infaz kurumunda bulunmasına engel olup olmadığına yönelik sağlık işlemleri yürütülmekte iken haberin yayımlanmasından bir gün önce İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce ilgilinin, özür durumu ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak 25 Ocak 2017 tarihinde 'yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek' şeklinde adli kontrol altına alınması suretiyle tahliyesine karar verilmiştir. İlgilinin özür durumu ayrı, eylemleri ayrı değerlendirilmeden ve bu iki hususun birbirine karıştırılması suretiyle hiçbir suçunun olmadığı yönünde yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yargı merciileri ve ceza infaz kurumu idaresi, tüm hususları göz önünde tutarak yürürlükteki yasalar ve ilgili kurallar çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir."

İHBAR ÜZERİNE ÇAĞRILMIŞTI

Bomba imha uzmanı Bilal Konakci, 5 Şubat 2009 tarihinde bir vatandaşın bomba ihbarı üzerine, İzmir'in kuzey bölgesindeki tek bomba imha uzmanı olarak göreve çağrıldı. İmha etme işlemi sırasında patlayan bomba, Konakci'yi kanlar içinde bırakmış ve Konakci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Yüzde 98 engelli olarak hayatına devam eden Konakci, 20 Aralık 2016 Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı, tutuklanarak Aliağa'da cezaevine konuldu.

O öğretmen serbest

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik olarak görevli personel hakkında başlatılan incelemede, Konya'da görev yapan 20 yıllık öğretmen Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğunu belirlemesi ve öğretmenin görevine son verildiğinin ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Hülya Ö.'nün son görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, "Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil" mesajı dikkat çekti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Hülya Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında da 'evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

Darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik yapılan inceleme sonrası Konya'daki Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğretmeni olan Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. 1996 yılında Nevşehir'de göreve başladığı belirlenen Hülya Ö.'nün 2004 yılında da Konya'ya atandığı tespit edildi. Diploması olmamasına rağmen 20 yıldan bu yana öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan Hülya Ö.'nün 1 yıl da müdür yardımcılığı yaptığı belirlendi. Yapılan tespit üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül tarihinde öğretmenin görevine son verirken, Cumhuriyet Savcılığı'na da 20 yıl boyunca aldığı maaşın iadesi ile birlikte evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Hülya Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında da 'evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de tüm resmi kurumlarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da görev yapan tüm öğretmenlerle ilgili diploma çalışması yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"Bakanlığımız tarafından yürütülen inceleme sonrasında Konya'da görev yaptığı belirlenen Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğu belirlenmiş. Gerekli idari soruşturma yapıldı ve görevine son verildi. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na da öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adli işlemleri devam ediyor. Yapılan yargılama sonrasında öğretmenin ne şekilde göreve başladığı da ortaya çıkacaktır."

Hülya Ö.'nün sahte öğretmen olarak ortaya çıkmasının ardından Konya'da son olarak görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin sessiz kaldığı gözlendi. Yönetici ve öğretmenler Hülya Ö. ile ilgili konuşmak istemezken, okul adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfada, 'Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil', 'Hep diyordum bunu kim öğretmen yaptı diye 80 milyonun hakkını nasıl verecek', ve 'Elektrik elektronik mühendisiyim diyerek bizleri kandırmaya çalış, milletin Hakkı'nı ye ...Yanına mı kalacak sandın" gibi yorumlar yapılması dikkat çekti.

EL Bab'da yaralanan asker, Adıyaman'a getirildi



FIRAT Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan 26 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Özen, memleketi Adıyaman'da tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DAEŞ ile dün akşam saatlerinde çıkan ve bir askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 5 asker arasında bulunan uzman çavuş Mustafa Özen, Gaziantep'te yapılan ilk tedavisinin ardından, bugün öğleden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Vücudundaki yanık nedeniyle hastanenin yanık tedavi bölümünde tedavisine başlanan uzman çavuşun yakınları da hastaneye akın etti.

Yaralı uzman çavuş Mustafa Özen'in babası 75 yaşındaki Nural Özen ise hastaneye gelen yakınları tarafından teselli edildi. Yaralı uzman çavuşun amcasının oğlu Hamza Özen, "Dün akşam saatlerinde olaydan haberimiz oldu. İlk müdahalesi yapıldı ve genel anlamda durumu iyi. Biz tedavisinin memleketimizde yapılmasını istedik ve kabul edilince de Adıyaman'a getirdik" dedi.

Freni boşalan yolcu otobüsünü şoför, 3 kilometre sonra durdurabildi

TOKAT'ta freni boşalan yolcu otobüsünü, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan rampaya süren şoför büyük bir kazayı engelledi.

46 yolcusu ile Batman'dan Çorum'a seyir halinde olan 50 yaşındaki Cemal Erdaş idaresindeki 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsünün sabaha karşı Tokat girişinde freni boşaldı. Yaklaşık 3 km boyunca frensiz bir şekilde kent merkezine doğru ilerleyen otobüsü durdurmak için şoför büyük çaba gösterdi. Bu arada otobüs içerisinde bulunan yolcular polisi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri otobüsün geliş istikametine doğru yolu araç trafiğine kapattı. Otobüs şoförü Cemal Erdaş Kız Meslek Lisesi karşısındaki hafif rampa yola manevra yaptı. Devrilmekten son anda kurtularak durdurulabilen otobüsteki yolcular büyük korku yaşadı.

Otobüsün frenlerinin hava boşalması nedeni ile tutmadığını ifade eden şoför Erdaş , "Yaklaşık 3 kilometre boyunca otobüsü nasıl durdurabilirim diye bankete vurdum, bu yokuş yolu görünce de otobüsü döndürerek durdurdum" dedi.

Yolculardan Ahmet Selçuk "Otobüs arıza verdi, kaptan çok çaba sarf etti. Sağa sola vurdu. Kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sonunda da kurtardı" dedi.

Olayın ardından yolcular servislerle Şehirlerarası Yolcu Terminali'ne taşınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kemer'de tur midibüsü devrildi: 13 yaralı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Alman turist kafilesini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 turist yaralandı.

Kumluca'dan Side'ye giden Alman turistlerin bulunduğu 41 yaşındaki Semih Özcan'ın kullandığı 07 S 2381 plakalı tur midibüsü, dün saat 14.30 sıralarında Tekirova Mahallesi'ne Yarıkpınar mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenerek yol ortasında duran midibüsteki sürücü ve rehber kazayı yara almadan atlatırken, 13 turist ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kemer merkezdeki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karlı yolda kayan iki araç çarpıştı: 7 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle kayan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Tekke mevkiinde meydana geldi. Kandıra istikametine gitmekte olan Adem Tetik idaresindeki 34 NS 1296 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rafet Şahin idaresindeki 41 H 8575 plakalı hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Rafet Şahin ile aynı araçta bulunan Ferya Sahur, diğer araçta bulunan sürücü Adem Tetik, eşi Ömür Tetik, 9 yaşındaki Mehmet ile 5 yaşındaki Miraç Tetik ve sürücünün kaynanası Sebahat Acar yaralandı. Ömür Tetik yaralanan çocuklarının başından ayrılmadı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Karayolları ekibi kaza sonrası tuzlama çalışması yapınca çevredekilerden tepki çekti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan kavgada 51 yaşındaki Sabri Bül av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla mahalledeki boş bir araziye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, av tüfeğiyle Sabri Bül'e ateş etti. Sabri Bül, karnına isabet eden saçmalarla yere yığılırken, tüfeği ateşleyen kişi ve yanındakiler araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sabri Bül'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, belirledikleri hafif ticari aracı olay yerine yakın bir bölgede durdurarak içerisindeki 4 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise, Bül'ün ölümüne yol açtığı düşünülen av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Midibüsün çarptığı 17 yaşındaki Alihan öldü



BURDUR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı lise öğrencisi 17 yaşındaki Alihan Çağan, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Burdur-Tefenni karayolu Suludere Köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova İlçesi-Burdur arası yolcu taşımacılığı yapan 53 yaşındaki Mehmet D. yönetimindeki 15 LK 815 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan lise 1'inci sınıf öğrencisi Alihan Çağan'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Alihan Çağan'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Suludere Köyü'nde oturan, kaza sonrası olay yerine gelen Çağan'ın aile bireyleri, acı haberi alınca yıkıldı. Çağan'ın fenelaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Alihan Çağan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Midibüs sürücüsü Mehmet D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aynı bölgede sürükle kazalar yaşandığını belirten Suludere Köyü Muhtarı Hüsamettin Şahin, "Bu yol bir an önce duble olmalı. Sürekli kazalar meydana geliyor. Yetkililer sesimizi duysun. Artık yeter. Canımızdan can gitti. Daha kaç can gidecek" diye tepki gösterdi.

Uludağ'da kayak pistlerine çifte kontrol

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da pistlerin güvenliğini jandarmanın yanı kayak öğretmenleri ve otel görevlileri sağlıyor. Sömestr tatili için gitti Kayseri Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yiğithan Selvi'nin ölümüyle kayak pistlerinin güvenliği yeniden gündeme geldi.

Tatilcilerin beyaz cennet olarak adlandırdığı Uludağ'da, yeni sezon ile ilgili önlemler, sezon açılmadan önce Valiliği bir dizi önlem almıştı. Valiliğin aldığı kararla, önleyici tedbirler almak ve ani gelişebilecek kriz durumlarında meteorolojik değişimlerde pistlere müdahale etmek amacıyla Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uludağ Skıpass Ortak Girişimciliği (USOG), Kayak Federasyonu ve Doğa Koruma Ve Milli Park Müdürlüğü'nden (DKMP) birer görevlinin bulunacağı Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu kuruldu.

Bu komisyon pistlerin sabah açılış ve akşam kapanış saatlerini, pistlerin şiddetli rüzgar, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hangi meteorolojik şartlarda kapatılacağını, güvenlik ve risk haritalarını baz alarak karara bağlıyor ve mekanik işletmecilerine anons ederek kararın uygulanmasını sağlıyor.

Alınan tedbirler kapsamında pistlerin arka ve yan bölümlerinin file ile kapatıldı ve uyarıcı levhalar konuldu.

Pistlere yaya, araç, kar motoru, kızak, ATV ve günübirlikçi vatandaşların kayak harici bir amaçla girmesini engelleniyor. İkazlara uymayanlara idari işlem yapılıyor. Pistlerdeki güvenliği jandarmanın yanı sıra kayak öğretmenleri ve otel görevlileri sağlıyor. 300 üyesi bulunan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta,Uludağ'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kayıpların son yıllarda yaşanmadığını söyledi. Pist güvenliğinin sağlanması konusunda da önlem alındığını kaydeden Usta, "Otelciler kendi bünyesinde bize 4 tane 5 tane güvenlik elemanı veriyor. Kayak öğretmenleri de pist güvenliğini sağlıyor. Öğretmenlerimizin hepsine biz kolluk takıyoruz. Yayaların piste çıkmaması için uyarıyoruz. Milli Parklar Müdürlüğü'nden de bu konuda destek istiyoruz.ö dedi.

Uludağ'da pistlerle ilgili kararların ortak bir çalışma sonucunda oluştuğunu diye getiren Beceren Otel sahibi Burak Beceren, "Uludağ'ın yönetim bünyesinde olan bazı arkadaşlarımız gün boyu pistlerde kayarak yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmekte. Yaralanmalara anında müdahale etmekteyiz. Bu müdahale jandarmanın da kontrolüyle gerçekleşen durumlar. Sadece işletmeciler veya kamu birimleri yalnız başına çalışmamakta, bütün olarak çalışmaktayız. Zaten hava şartlarına göre pistlerin açılıp kapanmasına jandarma, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği ve otel yöneticileri karar veriyor. Mobil uygulamalarımız üzerinden misafirlerimize anlık olarak kapanan ve açık olan tesisleri bildiriyoruzö dedi.

Mersin'de Madımak şehitleri anıtına çirkin saldırı

MERSİN'in merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Demokrasi ve Kardeşlik Parkı'nda yer alan Madımak Şehitleri anıtındaki isim plaketleri söküldü. Akdeniz Belediyesi, 4 Eylül 2014'de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Demokrasi ve Kardeşlik Parkı'nı vatandaşların hizmetine açtı. Park aynı zamanda 1993'te Sivas Madımak Oteli'nin yakılarak yaşamını yitirenler anısına Madımak Şehitleri Anıtı yapıldı. Anıta Madımak'ta yaşanan olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerine de yer verildi. Geçtiğimiz günlerde isimlerin bulunduğu plaketler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden söküldüğü ortaya çıktı.

Parka giderek anıtı inceleyen Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, yaşananlara tepki gösterdi. Kılavuz, anıtın barış ve kardeşlik adına yapıldığını belirterek şöyle dedi:

"Yüreğinde, kin, nefret, hasetlik yer alan kişiler, anıtta yer alan isimleri sökmüşlerdir. Bu kişiler anıtta yer alan isimlere dahi tahammül edemiyorlar. Bunu yapan kişilerin şiddetle kınıyorum. En kısa zamanda bunu yapanların bulunması gerekmektedir. Saldırganların 33 isim tabelasından 27'sini sökülmüş. Ben inanıyorum ki Akdeniz Belediyesi isimleri sökülen Sivas şehitlerinin ismini en kısa zamanda takacaktır."

Tartıştığı nikahsız eşinin dayısı ile arkadaşını tüfekle yaraladı

GAZİANTEP'te, 49 yaşındaki Müslüm Özarslan, ayrı yaşadığı nikahsız eşi Seda Sidan'ın tartıştığı dayısı ile arkadaşını tüfekle yaralayarak kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Müslüm Özarslan, ayrı yaşadığı imam nikahlı eşi Seda Sidan ile konuşmak için arkadaşı Ekrem Altaş ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Müslüm Özarslan, evde eşinin dayısı Erol Temiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Özarslan, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Erol Temiz'e ve arkadaşı Ekrem Altaş'a peş peşe ateş açtı, ardından otomobiliyle kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri, vücutlarına saçma isabet eden Erol Temiz ve Ekrem Altaş'ı ambulanslarla hastaneye götürdü. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Erol Temiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Ekrem Altaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Olayın ardından evde inceleme yapıp delil toplayan polis, otomobille kaçan Müslüm Özarslan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Reyhanlı saldırısının mağdurları davanın sonuçlanmasını bekliyor

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, ilçede 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın bugün Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini, biran önce karar verilmesini beklediklerini söyledi.

11 Mayıs 2013'te biri belediye binası diğer çarşı merkezinde meydana gelen iki ayrı patlamada ölen 52 kişinin ailelerini temsilen 28 kişi bugün Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın 12'inci duruşmasına katılacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, halen 9'u tutuklu, 9'u da firarda olan sanıkların yargılandığını hatırlattı. Tuna, "Terör saldırısında 52 canımız gitti. 200'e yakın kişi de yaralandı. Öncelikle firardaki 9 kişinin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bizler, şehit aileleri olarak her zaman davamızı takip edeceğiz. Aileler olarak, çok mağdur edildik. İsteğimiz yargılamanın bir an önce sonuçlanmasıdır. Artık davanın çözümlenmesini istiyoruz. Türkiye büyük bir devlettir, ne zaman ki bu 9 kişi yakalanır ve adalet önüne çıkar, dava sonuçlanır, o zaman şehitlerimiz huzur içinde olacaktır. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Gerekirse idam olsunlar, yüreklerimizi yaktılar. Devletimizden tek beklentimiz sorunlarımızın dinlenmesi, bize sahip çıkılmasıdır, adalete sığınıyoruz"dedi.

Bu arada davayı takip etmek için Ankara'ya giden ve patlamada kızı Nadire Kuvvet ile torunu Fatma Erboz'u kaybeden Döne Kuvvet de, "Suçumuz neydi. Anneler ağlamasın, yüreklerimizi yaktılar, hepsini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Kilis'te bylock kullanan 9 asker tutuklandı



KİLİS'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de kar maskeli ve silahlı market soygunu

ÇANAKKALE'de, kar maskeli ve silahlı 4 kişi, girdikleri markette kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete giren yüzleri kar maskeli 4 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları alarak yaya olarak kaçtı. Çalışanların ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR YAKALANDI

Çanakkale'de, market soygunuyla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Karacaören mevkiinde arazide saklandığını tespit etti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla şüpheliler, çaldıkları kasa ve soygunda kullandıkları silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, soygun anı saniye saniye marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli soyguncuların görevliyi silahla tehdit ederek kasaya götürdüğü, şüphelilerden birinin kasayı boşaltmaya çalıştığı, başaramayınca da yanına alarak arkadaşlarıyla birlikte marketi terk ettiği ortaya çıktı.

Birecik'te, iş yerindeki hırsızlık kameraya takıldı

ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde, elektronik malzemesi satan bir iş yerinin kapısını tornavidayla açan şüphelinin içeriden cep telefonu, bilgisayar ve motosiklet çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerinde Meydan Mahallesi'nde bulunan Ali Sıra'ya ait elektronik malzemesini satan iş yerinde meydana geldi. Yüzünü atkıyla gizleyen kimliği belirsiz kişi, gece geç saatlerinde iş yerinin önüne geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra tornavidayla kapısını açtığı işyerine girdi. İçeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve motosikleti çalan şüpheli kaçtı.

Sabah geldiği işyerinde hırsızlığı fark eden Ali Sıra'nın ihbarı üzerine gelen polis, parmak izi araştırması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarında eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bodrum'dan çaldılar İzmir'de yakalandılar

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, iki gün önce bir süpermarketin teknoloji reyonundan cep telefonu çaldıkları ileri sürülen 2 kişi, İzmir'de polis tarafından yakalandı. Bodrum'a getirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümbet Mahallesi, Turgutreis Caddesi'ndeki bir süpermarkete geçen 24 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında giren hırsızlar, teknoloji reyonundan, 23 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı süpermarketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden iki kişi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. MOBESE ve bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin hırsızlığın ardından İzmir'e gittiklerini tespit etti. Bunun üzerine İzmir polisine bilgi verildi. İzmir polisi, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili il girişinde durdurdu. Otomobildeki S.A. ve Y.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada süpermarketten çaldıkları blirlenen toplam 70 bin lira değerindeki 23 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli Bodrum polisine teslim edildi. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilirken, çalıntı telefonlar tutanakla sahibine teslim edildi.

Varis çorabından 492 gram eroin çıktı



SAKARYA'da otobüste yolculuk yapan V.T.'nin yapılan üst aramasında, giydiği varis çorabının içerisinde 492 gram eroin ele geçti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde bir otobüsü durdurarak, yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen V.T.'nin yapılan üst aramasında varis çorabının içerisine sarılı poşet olduğu görüldü. Poşetler açıldığında 492 gram uyuşturucu eroin ele geçirildi.

Gözaltına alına V.T. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gaziantep'te çalınan minibüs, bırakıldığı otoparkta bulundu

GAZİANTEP'te önceki gün park halindeyken çalınan minibüs, farklı bir mahallede terk edilmiş bulundu ve sahibine teslim edildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Mavikent Mahallesi'nde önceki gece park halindeyken çalınan Halil Birelli'ye ait 27 V 2146 plakalı minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Fiziki takip yapan polisler, minibüsü Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkında buldu. Minibüste parmak izi alan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemenin ardından minibüsü teslim edilen Halil Birelli, aracının bulunmasıyla sevindiğini belirterek, "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde ekmek tekneme kavuştum" dedi.

Polisten kaçan hırsızlar, kimliklerini otomobilde unuttu

KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca aracı terk edip yaya olarak kaçtılar. Kaçan şüphelilerin otomobilde düşürdükleri cüzdanlardan kimliklerini belirleyen polis, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, içinde üç kişi bulunan 42 DNG 71 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Şüpheliler, polisin araçtan inmesini fırsat bilerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan şüpheliler bir evden çaldıkları düşünülen televizyonu yola attı. Şüpheliler daha sonra 3 otomobile çarptıktan sonra araçlarını Fatih Mahallesi'nde bırakarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçarken yaptıkları kaza sonucu terk ettikleri otomobilin kısa süre önce kiralandığını tespit etti. Otomobilde yapılan aramalarda ise bir adet cüzdan bulundu. Cüzdanda daha önce hırsızlık suçlarından poliste çok sayıda kaydı bulunan, Beytullah M., Celal C. ve Halit E.'nin kimlikleri çıktı. Polis, kimliklerden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil, alev alev yandı

İZMİT'te, karla kaplı yolda kayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Karla kaplı yolda bayırdan aşağı inerken kayan Arif Yaşar yönetimindeki 41 E 8207 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Arif Yaşar, motor kısmından alev alan aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangını üzüntüyle izleyen Arif Yaşar, kazanın nasıl olduğunun sorulması üzerine "Valla kaydı usta" diyerek cevapladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Olanlar oldu' filminin galası Bodrum'da yapıldı



ÜNLÜ Komedyen Ata Demirer'in yeni filmi 'Olanlar Oldu'nun galası Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yapıldı. Filmini sanatseverlerle birlikte izleyen Ata Demirer, "Bodrum'a olan bir borcum vardı, bu film ile hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Ata Demirer'in başrolünü Tuvana Türkay ile paylaştığı Olanlar Oldu filminin galası dün Bodrum Cinemarin Sinemaları'nda yapıldı. Gösterime Ata Demirer, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ata Demirer, "Babam Bodrum'da yaşıyor, benim de hayatımın yarısı neredeyse burada geçiyor. 1991 yılında Bodrum'da animatörlük yaparken hayalim Halikarnas Balıkçısı'nın yaratığı bu şirin balıkçı kasabasında şimdinin turizm kentinde mavi yolculuğu, eğlenceleri, koylarını anlatmak, burada yaşanan aşkları yörenin insanının yaşadığı olayları film haline getirmekti. Tam 25 yıllık hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada ayrıca son süngerci Aksona Mehmet başta olmak üzere çok değerli Bodrumlularla tanıştım onlarla birlikte oldum" dedi.

Ata Demirer basın mensuplarının referandum oyu ile ilgili açıklama yapacakmısınız, sorusuna ise "Şimdilik değil" yanıtını verdi.

SON SÜNGERCİ HEYKELİ ARMAĞAN EDİLDİ

Demirer, sanatçı arkadaşları ile birlikte salonları dolaşarak izleyici ile selamlaştı, hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İzleyicilerin arasında Demirer'in babası Orhan Demirer, sanatçılardan Zeynep Kasalini, Şevval Sam da yer aldı. Bodrum'un ünlü son süngercisi Aksona Mehmet Lakaplı Mehmet Baş, Demirer'e bronzdan yapılan son süngerci heykelciğini armağan ederek sürpriz yaptı. Aksona Mehmet "Bodrum'un değerleri gün geçtikçe azalıyor, bu güzellikler gelecekte çocuklarımıza miras kalırken, çocukluğundan beri Bodrum'da tanıdığımız Ata'nın mavi yolculuğu ve Ege'nin insanını anlatan, kıyılarımızın güzelliklerini ortaya koyan bu filmi yapması bizleri çok mutlu etti. Bu nedenle Ata'ya derin mavinin isimsiz kahramanları olan sünger avcılarını anlatan bu heykeli armağan ediyorum. Ata gerçek bir Bodrumlu" dedi.

