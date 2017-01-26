DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EL BAB'DA DEAŞ SALDIRISI: 1 ŞEHİT, 5 YARALI



FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Türk askerlerinin olduğu bildirildi.

DEAŞ terör örgütü unsurları dün öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi. Birlikte bulunan bazı Türk askerlerinin yaralandığı saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı. Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

DEAŞ terör örgütü unsurları dün saat 17.00 sıralarında El Bab kentinin Kabr el Mukri bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırı düzenledi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alınyor. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler, Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "25 Ocak saat 17:00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, maalesef kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruzö denildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yaralı askerlerin hastaneye getirilişleri

---------------------

- Helikopterin inmesi

- Yaralı askerlerin taşınması

- Askererin ambulansa konulması

- Ambulansların hareketi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-Reşit ÇELEBİOĞLU-Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125170



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125175



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125180



=======================================================

2)BAKAN AVCI: TERMAL TURİZM BAĞLAMINDA ÇOK CİDDİ POTANSİYEL SÖZ KONUSU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer tüm turizm alanlarındaki potansiyeliyle gerçekten dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla Pazar hedefi de bunlardan ibaret olamaz. Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu" dedi.Bakan Nabi Avcı Eskişehir'deki Tasigo Otel'de düzenlenen 'Eskişehir Termal Turizm Çalıştayı Ön Toplantısı'na katıldı. Avcı, Eskişehir'in termal turizm potansiyelini araştırmak üzere düzenlenecek olan çalıştayın ön hazırlık toplantısını yaptıklarını belirtti. Bakan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bildiğiniz gibi Türkiye'de turizmin deniz, kum, güneş parantezinden kurtarılıp, farklı turizm türlerine de açılmasına ilişkin bir strateji değişikliğini yürürlüğe koyduk. Türkiye, sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer tüm turizm alanlarındaki potansiyeliyle gerçekten dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Zira sadece deniz, kum, güneş ve ona ilişkin Rusya, Almanya, İngiltere pazarıyla sınırlı kaldığımız zamanlarda bile Türkiye, dünyada 6'ncı sırada, Avrupa'da da 4'üncü sırada. Ama Türkiye'nin turizm potansiyeli bunlardan ibaret değil. Dolayısıyla pazar hedefi de bunlardan ibaret olamaz. Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu."

Düzenledikleri termal turizmle ilgili toplantının sadece Eskişehir ile sınırlı olmadığını ifade eden Nabi Avcı, "Eskişehir ile yola çıkarak bölgemizin şuanda gerçekleşen ve gerçekleşecek olan potansiyellerinin ne olduğunu, bunların birlikte düşünüldüğünde farklı illerimize de evrilmiş olan bu potansiyelin birlikte değerlendirilmesi halinde nasıl bir sinerji oluşabileceğini bu çalıştayda inşallah enine boyuna konuşacağız. Zaten Afyon Kocatepe Üniversitesi bu konuda çok ciddi bir birikime sahip. Anadolu Üniversitesi'nin de bu konuda çalışmaları var. Her iki üniversitemizin katkılarıyla inşallah biz bölgemizdeki termal turizm potansiyelini en üst derecede değerlendirmenin yolunu, yöntemini bu çalıştayımızda da belirlemiş olacağız" diye konuştu.



AVCI'YA ONUR ÖDÜLÜ



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de yerel Kanal 26 Televizyonu tarafından Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen '2016 Yılının Spor En'leri ödül törenine katıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Azmi Çelik, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer'in de katıldığı törende Bakan Avcı'ya Kanal 26'nın kurucuları Yaşar Abacı ile İlhan Yalçın 'Onur ödülü' verdi. Avcı yaptığı konuşmada, "Kanal 26 Televizyonunun 25'inci yılını tebrik ediyorum. Ödül alan bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yanımda başka siyasetçiler var. Onlara da diyorum ki siz bir daha bu kadar kısa konuşan bir bakanı zor bulursunuz" dedi.

Törende Kanal 26 Televizyonu'nun '2016 yılını Spor En'leri şu isimlere verildi:

Amatör Spor'a Emek Verenler Ödülü: Mümtaz Özpak. 2016 Yılı Sponsorluk Ödülü: Esjim Spor A.Ş. Yılın Branş Sporcusu: Seda Duygu Aygün. Yılın Branşı: Bilek Güreşi. Yılın Antrenörü: Kurtuluşpor Futbol Takım Antrenörü Gökhan Yıldırım. Yılın Okul Takımı: Atayurt Okulları. Tribün Efsane Ödülü: Bando Es Es. Yılın sporcuları: Judo Görme Engelliler Pralimpik Olimpiyat 3'üncüsü Mesme Taşbağ, İşitme Engelliler Karete Dünya İkincisi Gamze Keresteci. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olcay Avşar, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonu Muhammet Enes Coşu, Tekvando Dünya İkincisi Gülsena Karakuyulu. Eskişehir'in değişmeyen sevdalısı gönül dostu ödülü: Mithat Körler. Yılın Takımları: Eskişehir Basket, Selka Eskişehir Hentbol, Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı, Eskişehir Hentbol Kız Takımı, İşitme Engelliler Basketbol takımı. Onursal Başkan: Aydın Begiter. Spor adamı: Hüseyin Aksoy. Spora katkı ödülleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt. Kanal 26 Özel Ödülü: Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal. Yılın profesyonel sporcuları: Eskişehirspor Kalecisi Ruud Boffin ve Eskişehirspor Takım Kaptanı Erkan Zengin.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Bakan Nabi Avcı'nın salona gelişi,

-Nabi Avcı'nın konuşması,

-Toplantıya katılanlar

-----------------------

-Bakan Avcı'nın törenin olduğu salona gelişi,

-Sporculara ödüllerinin verilmesi,

-Bando EsEs grubuna ödül verilmesi,

-BBP Genel başkanı Mustafa Destici'nin Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan'a ödülünü vermesi,

-Bakan Avcı'nın onur ödülünü alması,

-Ödül alanların topla halde ve bakan Avcı'nın konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR,()

25.01.2017 - Haber Kodu : 170125166



26.01.2017 - Haber Kodu : 170126002

=================================================

3)RAYBÜS TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

KÜTAHYA'da raybüs, bariyersiz hemzemin geçitte TIR'a çarptı, kazada TIR şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü, 2 makinist, 1 stajyer makinist ile 8 yolcu yaralandı. Raybüste sıkışan makinist, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından kurtarıldı. Olay dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı karşısındaki bariyersiz tren hemzemin geçidinde meydana geldi. Eskişehir'den Afyonkarahisar'a gitmekte olan makinistliğini Resul Derin ile Abdülhalim Kara'nın yaptığı 72406 sefer sayılı raybüs hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Erhan Asılbay (36) yönetimindeki 06 EC 1359 plakalı cam malzemesi yüklü TIR'a çarptı. Kazada raybüsün metrelerce sürüklediği TIR'ın şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü.

Çarpmanın etkisiyle raydan çıkan raybüsün makinistleri Resul Derin, Abdülhalim Kara ve stajer makinist Emre Okyay ile 8 yolcu yaralandı. Raybüste sıkışan makinist Abdülhalim Kara, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD) ile Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren uğraştan sonra kurtardı. Yaralı 11 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ölen TIR şoförü Erhan Asılbay'ın cenazesi otopsi için DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna aldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza yerindeki raybüsün ve TIR'ın,

-Raybüs'te sıkışan makinistin kurtarma çalışmalarından,

-Kaza yerinden,

-Sıkışan makinistin kurtarıldıktan sonra indirilip ambulansa götürülmesi,

-Amubalanstaki bir yaralının,

-Öler TIR şoförünün sağlık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125196



=====================================

4)OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA'da virajlı yolda sürücüsünün kontrolundan çıkan otomobilin uçuruma yuvanlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Gökhan Ekelik yönetimindeki 01 DBM 63 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün viraj çıkışı yolu fark etmemesi üzerine yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlardı. Taklalar atan otomobilin parçaları yamaç boyu savrulurken sürücü Ekelik ile araçta bulunan ve 38 yaşındaki Nagihan Uzun yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Uzun ile Ekelik, güçlükle uçurumdan çıkarılarak ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ekelik'in tedavisinin devam ettiği bildirildi.



Çevrede bulunan vatandaşlar, kazanın meydana geldiği dönüşte sürekli ölümlü kazalar olduğunu belirterek belediye yetkililerinden önlem alınmasını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Otomobilin çevresindeki vatandaşlar

- Yarılının sedye ile hastaneye girdirilişi

- Kazanın yaşandığı yoldan görüntü

- Otomobilin uçtuğu uçurumdan görüntü

- Otomobilin uçuruma düşen plakasından görüntü

- Otomobilin yanında vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125197

==============================

5)YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 10 YARALI

SİVAS'ta yolcu otobüsünün önünde giden TIR'ın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Sivas-Erzincan karayolunun 5'inci kilometresindeki Seyfebeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nden Artvin'e giden Sadık Pineci yönetimindeki 02 KP 62 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeni ile görüş uzaklığının azaldığı bölgede, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sivas'tan Erzincan'a giden Yusuf Tercanlı yönetimindeki 24 AH 700 çekici ve 24 EC 036 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorse kısmına çarpan otobüsün önünde hasar oluşurken, yolculardan 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada hafif yaralanan Nurcan Gündüz (28), Nuri Kaplan (34), Büşrü Dağ (19), Tahsin Karakız (51), Gülsüm Kaya (31) ile ikiz cocukları Sefa (9) ve Merve Kaya (9), Numune Hastanesinde, Fatime (38) ile Zeynep (8) ve Mustafa Görgöze (11) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular başka bir otobüse alınarak yollarına devam etmelerisağlandı. Kaza sonrası Sivas-Erzincan karayolu tek şeridinde trafik bir süre aksadı. İş makinesi yardımı ile otobüs çekilerek, yolun yeniden ulaşıma açılması sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Kaza yerinden görüntüler



-Otobüsün görüntüsü



-Ekiplerin çalışmaları



-TIR'ın görüntüsü



-Otobüsün greyder yardımı ile çekilmesi

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()



26.01.2017 - Haber Kodu : 170126006

=================================================

6)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

KONYA'nın Kulu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konya- Ankara Karayolu Kulu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Murat C.(44) yönetimindeki 06 DMS 40 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz olarak çıkan Abdulvahap M.'nin (50) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Abdulvahap M., Murat C. ve yanındaki ağabeyi Ali C. (46) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Abdulvahap M., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



- Kaza yapan araçlardan detay



- Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ KULU/KONYA,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125192

====================================================

7)KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN ER YAŞADIKLARINI ANLATTI

KAYSERİ'de 14 askerin şehit olduğu, PKK'lı teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er 21 yaşındaki Kayahan Uluhan, "Patlama sonrası gözlerim geçici görme kaybı yaşadı. Araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşların yardımı ile otobüsten çıkartılarak dışarıya yatırıldım" dedi.

Kayseri'de geçen yıl Aralık ayında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er Kayahan Uluhan, tedavisinin ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Ürküt Köyü'ndeki baba ocağına geldi. Babası Bahattin Uluhan (47), annesi Fatma (43), ablası Hacer (22), kardeşleri Ercan (14) ve Gözdenur (13) ile hasret gideren Kayahan Uluhan, saldırı anında yaşadıklarını anlattı. Uluhan, "Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nden geleli bir hafta olmuştu. Çarşı iznine çıkıyorduk. Otobüsün sol arkasında oturmaktaydım. Patlama sonrası gözlerim geçici görme kaybı yaşadı. Araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşların yardımı ile otobüsten çıkartılarak dışarıya yatırıldım. Daha sonra ambulansa aldılar. Hastaneye kadar her şey normaldi. Hastaneden sonrasını hatırlamıyorum. Önümde oturan 7 arkadaşım vardı. Arkamda Hakkari Çukurca'da beraber görev yaptığımız devrem vardı. Şehit oldular, mekanları cennet olsun. Aynı patlamada şehit olan Kamil Tunç'un hemşehrim olduğunu bilmiyordum. Patlamadan iki gün önce revirde görmüştüm. Konuşmuşluğumuz vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın kardeşim" diye konuştu.



'BU VATAN KOLAY KAZANILMADI'



Patlamayı televizyondan öğrendiğini aktaran baba 47 yaşındaki Bahattin Uluhan, "Patlamayı öğrenir öğrenmez şok oldum. Kayseri'ye gittik. Gittiğimizde oğlumu bilemedim. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor. 40 gün Ankara GATA'da kaldık. Oğlumun eve dönmesinden mutluluk duydum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Biz de bu vatanı asla teslim etmeyeceğiz. Bir oğlum daha var onu da göndermeye hazırım" dedi. Kayahan Uluhan'ın baba ocağındaki evi önüne Türk bayrağı asılırken, ev geçmiş olsun ziyaretine gelenlerin akınına uğradı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Türk bayrağı asılı evin önünden



- Kayahan Uluhan eve girerek



- Kayahan Uluhan anne babanın elini öperken



- Ailenin görüntüsü



- RÖP 1: Kayahan Uluhan



- RÖP 2: Bahattin Uluhan (Baba)

Haber-kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125193



==============================

8)HİMMET PARALARINI FATURALARLA AKLAMIŞLAR

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüte himmet adı altında para toplayıp şirket geliri gibi göstererek akladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2015 yılında merkezi Denizli'de olan madencilik şirketlerinin Afyon'daki deposundan Suriye'ye gönderilirken, Şanlıurfa'da yakalanan 5.5 tonluk bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde sevkiyatıyla ilişkisi olduğu tespit edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen kişilerce kurulan şirketlerin örgüte maddi kaynak sağlamak için himmet, burs ve kurban yardımı adı altında para topladıkları, topladıkları paraları şirketlerinin geliri gibi göstererek akladıkları belirlenen A.D., Y.Ş. H.G. M.A., M.A.G., H.M.K ve İ.S. , 6 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyette sorgulamalarının tamamlanmasının ardından 7 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.S ve H.G., yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 5 kişi ise tutuklandı. Tutuklular cezaevine gönderilmek üzere adliyeden çıkarılırken, onları gören yakınları karara tepki gösterdi.



O SEVKİYATLA BAĞLANTILILARMIŞ



Tutuklananlar arasında FETÖ/PDY ile ilişkisinin olduğu ve merkezi Denizli'de olan bir madencilik şirketinin sahibi ve ortaklarının da bulunduğu, bu kişilerin 2015 yılında şirketin Afyon'un Dazkırı İlçesi'nde bulunan deposundan Suriye'ye bomba yapımında kullanılması için gönderilen ve Şanlıurfa'da polis tarafından yakalanan 5.5 ton patlayıcı ham madde sevkiyatıyla ilişkisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Adliyeden görüntü



- Tutukluların adliyeden çıkışı



- Yakınlarının tepkisi



- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125167



================================================



9)ŞANLIURFA'DA, OKULLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ŞANLIURFA'da, 5 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 18 yaşından küçük 9 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kent merkezindeki 5 ayrı okulun kapısını kırılarak, kar maskeli olarak hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde okulların kapısını kırıp müdür odaları, müdür yardımcısı odaları ve kantinlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen yaşları 14-16 arasında değişen 9 çocuk polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 9 çocuk ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Okulun kapısını kıran kar maskeli hırsızlar



- Okulda salonunda gezen hırsızlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125195



=======================================================

10)İNŞAAT SAHASINDA ODA MEZAR KALINTILARI BULUNDU

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde süren bir inşaatın bahçe bölümü olarak ayrılan alanda, oda mezar olduğu sanılan tarihi kalıntılar bulundu. İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaklaşık 2 ay önce başlayan bir apartman inşaatının bahçe bölümünde, oda mezar olduğu tahmin edilen kalıntılara rastlandı. Bölgede Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekipleri ve Milas Müze Müdürlüğü Ekipleri'nce çalışma başlatıldı. Mezar olduğu sanılan yapının hemen yanı başında duran küp, bulunduğu yerden çıkarılarak Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Mezardaki kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Oda mezarın ve diğer buluntuların hangi döneme ait olduğu ise yapılan araştırmaların ardından belli olacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Kazı alanından görüntü

Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI/MİLAS(Muğla),()



5.01.2017 - Haber Kodu : 170125202

=======================================================

11)POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALAN HIRSIZLAR, KAZA YAPINCA YAKALANDI

OSMANİYE'de bir polis memurunun otomobilini çalan hırsızlar, Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Olay, dün gece saat 23.50 sıralarında D-400 Karayolu Kösreli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Engin Özer'in yıkamacıya bıraktığı 31 PB 120 plakalı otomobili, saat 22.00 sıralarında işyerinin güvenlik kameralarını devre dışı bırakan 3 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların D-400 Karayolu'nda Ceyhan yönüne gittiğini belirleyip peşlerine düştü. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de verilen bilgi üzerine hırsızların geliş güzergâhında trafiği şişirerek önlem aldı. Kovalamaca sırasında çalıntı otomobil, önlem alınan bölgede 3 araca çarpıp şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobili kullanan 18 yaşındaki Ömer O. ile yanındaki 19 yaşındaki Ömer Faruk G. ve 20 yaşındaki İbrahim E., hafif yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheliler, ayakta müdahalelerinin ardından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Kazaya yapan çalıntı otomobilden görüntü

- D-400 Karayolu'ndan görüntü

- Kazaya karışan şoförlerden biriyle röp.



- Polis ekiplerinin çalıntı araç üzerinde inceleme yapması



- Sağlık kontrolüne getirilen hırsızlardan görüntü

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),()



26.01.2017 - Haber Kodu : 170126005



=========================================================



12)ADANA'DA KORKUTAN YANGIN

ADANA'da Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin uygulama otelinde çıkan yangın, otelde kalanlara kısa süreli panik yaşattı. Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin uygulama otelinde meydana geldi. Odalardan birinden dumanlar çıktığı fark eden otel çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirip diğer odalardaki müşterileri uyandırdı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, otelde kalan müşterileri kısa sürede tahliye etti. Tek bir odada elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi ise olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. Oteldeki dumanın tahliye yapıldıktan sonra müşteriler yeniden odalarına yerleştirildi.



Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Otelin önündeki itfaiye araçları



- Otelin tabelası



- Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansa alınıp tedavi edilmesi



- Polis ve itfaiye erlerinden görüntü



- Otelin önünde bekleyen müşteriler



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()



26.01.2017 - Haber Kodu : 170126009

===============================================

13)MERSİN ŞEHİR HASTANESİ GÜN SAYIYOR

TÜRKİYE'nin hizmete açılacak ilk Entegre Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyacak Mersin Şehir Hastanesi hizmete girmek için gün sayıyor.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 370 bin metrekare kapalı alana sahip hastane hakkında bilgi verdi. Hastanenin kabul aşamasına geldiğini ifade eden Çamsarı, "Konusundaki uzmanlar tüm sistemleri kontrol ederek geçtiğimiz haftalarda kabul sürecine başladı. Şu anda tüm testler, sistemlerin doğru ve eksiksiz çalıştığını, sağlık hizmeti sunmaya yeterliliği test ediyoruz. Bir prizden son teknoloji cihazın çalışmasına kadar kontrol sürüyor. Bir kaç gün içerisinde kontroller tamamlanıp hizmete hazır olduğunu tespit ettiğimiz anda hasta kabulüne başlayıp hizmet vereceğiz" dedi.

Hastane hizmetlerinin özel sektörde değil, kamu garantisinde olduğunu ve vatandaşların daha önce kamu hastanelerinde aldıkları şartlarda hizmet alacaklarını kaydeden Çamsarı, Şehir Hastanesi'nin Bilkent'te planlanan hastaneden sonra en yüksek yatak kapasitesine sahip hastane olduğuna dikkat çekti. Çamsarı, "Hastanemize ulaşımla ilgili ek yollar yapıldı, bazı yollar genişletildi, belediyemiz toplu taşıma hizmetine başladı. Vatandaşlarımızın ilimizin herhangi bir yerinden gelirken ulaşımda zorluk çekmemesi için tüm tedbirler alındı. Gerekirse Devlet Hastanesi yerleşkesinden buraya ek ulaşım sağlanacak. Bu hastane Türkiye ve Mersin için büyük kazanımdır. Hastalar eksiksiz hizmet alacak ve başka hastanelere sevk zorunluluğu olmayacak. Hedefimiz hastaneye eksiklik kalmadan geçmek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Hastaneden genel ve detay görüntüler



- Odalardan görüntüler



- Polikliniklerden görüntüler



- Hasta odaları



- Refakatçi odaları



- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı'nın konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125200

================================================

14)ALTIN KOZA A.Ş.'YE HACİZ GELDİ

ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve Uluslararası Adana Film Festivali'ni de düzenleyen Altın Koza A.Ş.'ye 245 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi.

Araç kiralama işi yapan Seytur adlı firmanın başlattığı haciz işlemleri kapsamında görevliler, merkez Seyhan İlçesi'ndeki tarihi Kız Lisesi'nde faaliyet yürüten Altın Koza A.Ş.'ye geldi. Haciz işlemi sırasında şirkete ait, bilgisiyar, yazıcı, buzdolabı gibi eşyalar bir kamyonetin kasasına yüklendi. Altın Koza A.Ş. yetkilileri herhangi bir açıklama yapmazken, haciz edilen malzemelerin kentteki bir yediemin deposuna kaldırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Kamyonete yüklenen bilgisiyarlar



- Bilgisayarlara ait yazıcılar ve laptoplar



- Savcılık aracı



- Altın Koza binası dış görüntüsü



- Adana Büyükşehir Belediyesi dış görüntüsü

Haber: Yusuf BAŞTUĞ -Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125171



==================================================

15)BİRECİK'TEKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 300 KADIN ÇALIŞIYOR

ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesinde 3 yıl önce faaliyete geçen tekstil fabrikasında 300 kadına iş imkanı sağlandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıl önce açılan tekstil fabrikası 300 kadına iş kapısı oldu. İlçede en fazla kadın işçi istihdam eden fabrika unvanına sahip olan firmada, sipariş üzerine günde 6 bin tekstil ürünü imal ediliyor. 300 kadını istihdam ettiklerini anlatan fabrikanın işletme sorumlusu Cemal Erkoç şöyle konuştu:

"Birecik'te açtığımız tekstil fabrikasında imal ettiğimiz giysileri Rusya, Almanya, Romanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Yurt içinde gelen siparişlerimiz de oluyor. Burada çalışan işçilerimiz hepsi kadın, işlerini severek yapıyorlar. İlerleyen dönemlerde 300 olan kadın işçi sayımızı, 500'e çıkartmak istiyoruz" dedi.

Birecik Ticaret Odası Başkanı Müslüm Acar da, ilçede iş sahalarına ihtiyaç duyulduğunu ve buna cevap verecek yeni işletmelerin kurulmasını beklediklerini söyledi. İstihdam için yatırım çağrısı yapan Acar, "Bölgemize gelmek isteyen iş adamlarının gelip burada gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



------------------------------

- Tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler



- Makine başında tişört hazırlayan kadınlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125168

============================================