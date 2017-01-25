DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

1)AK PARTİLİ ŞAHİN REFERANDUM NİSAN AYINDA YAPILIR



AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliği referandumunun Nisan ayı içinde yapılacağını söyledi. Şahin, Karabük Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Şahin, Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliğinin parlamentodan geçtiğini hatırlatarak, Henüz tarihi belli olmadı ama Nisan ayı içerisinde bu değişikliği referandum yoluyla halkımıza soracağız. Halkımızın bu konuda vereceği karar tabii ki herkesin saygı duyacağı ve kabulleneceği bir karardır dedi. Halkın cumhurbaşkanını seçme uygulamasından sonra anayasa değişikliğinin zaruret haline geldiğine vurgu yapan Şahin şöyle konuştu. Halktan oy alarak seçilen cumhurbaşkanı halka taahhütlerde bulunmuş, halkın sorunlarının çözümüyle ilgili bir takım vaatler ortaya koymuş olan bir cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla önüne gelen kararnameleri imzalamakla iktifa eden, yabancı büyükelçileri kabulle iktifa eden bir cumhurbaşkanı değildir artık cumhurbaşkanlığı makamı. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamının daha da güçlü hale getirilmesi ve diğer bazı ülkelerde olduğu gibi onlar başkanlık sistemi diyorlar, biz cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli diyoruz. Böyle bir modele Türkiye'nin geçme ihtiyacını biz uzun süredir zaten seslendiriyorduk. Nihayet MHP'nin de böyle bir modele destek vereceğini açıklamasından sonra teklif parlamentoya geldi ve parlamentodan da geçti. Artık karar milletindir. Son söz milletimize aittir. Referandum çalışmaları münasebetiyle daha yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz.

Görüntü Dökümü



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- Mehmet Ali Şahin'in konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124164

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2)SOMA DAVASINA DEVAM EDİLDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından açılan, 6'sı tutuklu toplam 51 sanıklı davanın 14'üncü duruşmasına ikinci günde devam edildi. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dünkü duruşmaya 6'sı tutuklu toplam 46 sanık ile ölen madencilerin yakınları ve avukatları katıldı. Haklarında açılan dava bu dosyada birleştirilen, facianın meydana geldiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan ile 4 yönetim kurulu üyesi ise gelmedi.



Duruşmanın öğlenden önce ve sonraki bölümlerinde sanık ve müdahil avukatlarının beyanları alındı. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, bazı tanıkların yeniden dinlenmesi, test merkezi kurulması, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması, bilirkişilerin dinlenmesi, adli tıp ve otopsi raporlarını veren uzmanların dinlenmesi ile ilgili taleplerin tümünün reddine karar verdi. Duruşma bugün sabah üçüncü gün oturumuyla devam etmek üzere ertelendi.



MAHKEME YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR İDİDASI



Davanın ikinci oturumu öncesi, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel ve Tur Yıldız Biçer'in de katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Müdahil avukatlarından Denizer Şamlı yaptığı açıklamanda, bazı basın ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Şamlı, "Soma Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç dilekçesini bu öğleden sonra buradan vermeyi düşünüyorduk. Ancak beyanlar için sıra yeni bize geldiği için suç duyurusunu yarın sabah Soma Cumhuriyet Savcılığı'na vereceğiz. Burada basını ve kamuoyunu bilgilendirmek için bu basın açıklamasını yapma gereği hissettik" dedi.



Davanın sona yaklaştığını belirten Avukat Şamlı, "Davadaki tüm belgeler, bilgiler, bilirkişi raporları, uzman raporları olayın gerçekleşmesindeki sanıkların sorumluluğunu ağır kusurlarını, ihmallerini, bu iş cinayetinin oluşmasına neden olan kişileri ve onların fiillerini açık olarak ortaya koydu. En son bilirkişi raporu da bu biçimde belirlemelerde bulundu. Davanın sonuna geldikçe sanıkların sorumlulukları daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Sanıklar, aslında baştan beri davada yarım ağızla söyledikleri şeyleri tam ağıza çevirdi. Kabaca bu işin bir sabotaj sonucu meydana geldiği gibi ifadeleri ve beyanlarını daha sık dile getirdiler. Gerçek dışı, soyut, hiçbir dayanağı ve delili olmayan bu beyanları da sıklıkla dile getirdiler. Yargılamayı bu yönde etkilemek için ipe sapa gelmez açıklamalarda bulundular. Bir takım medya ve basın yayın organlarında (Sabah Gazetesi, Haber7, Türkiye Gazetesi) gibi malum bir takım basın yayın organlarında çıkan haberlere adı sanı duyulmayan ama bir takım amaçlara hizmet ettiği belli olan internet sitelerinde bir takım haberler çıktı. Haberlerin özü şu: 'Mağdur aile avukatlarının aslında terör örgütünün faaliyetlerini yürüttüğü, mahkeme heyetinin paralel ve gizli bir yargılama yaptığı, mahkeme heyetinin Whatsapp'dan yargılama yürüttüğü, sanıkların bütün taleplerini reddettiği, aslında gerçeklerin ortaya çıkarılmasına engel olduğu' gibi ipe sapa gelmez birçok suçlama ve birçok haber bu basın ve yayın organlarında çıktı. Bu basın yayın organlarından bu haberlerin çıkmasının nedeni ve amacı mahkemede sanıkların yapamadığı senaryoyu, medya organlarında göstererek bir etki alanı yaratıp, mahkemeyi yönlendirme, etkisi altına alma, belli bir kamuoyu yaratma amacına yöneliktir. Biz bu haberlerin iftira, hakaret ve adil yargılamaya teşebbüs başlıkları altında Türk Ceza Yasası'nı ihlal ettiğini düşünüyoruz. Suç duyurumuz da bu yöndedir ve yarın Soma Cumhuriyet Savcılığı'na verilecektir" diye konuştu.



CHP Manisa Milletvekili Tur yıldız Biçer de bu şikayete müdahil olduklarını belirtip, Soma Davası'na sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.



"AK PARTİ ELİNİ FETÖ SABUNU VE ŞAMPUANIYLA YIKIYOR"



"AK Parti elindeki tüm kiri, iktidar olduğu süre içindeki tüm kanı yıkamak için bulduğu bir sabunu, bir şampuanı FETÖ'yü kullanıyor" diyen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise şunları söyledi:



"Şimdi de Soma'daki sorumluluklarını, ellerindeki kiri ve kanı FETÖ şampuanı ile yıkamak Soma'ya sabotaj deyip kendilerini aklamak istiyorlar. Bunu Uludere için yaptılar, bunu Rus uçağının düşürülmesi için yaptılar, bunu Hrant Dink cinayeti için yaptılar, şimdi de burası için söylüyorlar. Buna karşı yarın Soma'da bir suç duyurusunda bulunacağız ve bu meselenin peşini bırakmayacağız."



DAVANIN GEÇMİŞİ



Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde, hazırlanan iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak, bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DAVANIN SANIKLARI



Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.



Tutuksuz yargılanan 45 sanık: Maden mühendisleri Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.

Görüntü Dökümü



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-Duruşmaya gelen madenci yakınlarından görüntü



-Müdahil avukatlarından Denizer Şamlı'nın açıklaması



-CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel ve Tur Yıldız Biçer'in açıklamaları



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR(Manisa),()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124167



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124168

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3)ALADAĞ'DA DUMAN DEDEKTÖRÜ OLSA ÇOCUKLAR KURTULABİLİRDİ

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, 11'i öğrenci 12 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Adana'nın Aladağ İlçesi'ndeki yangını çocukların fark edemediğini hatta elektriğin kesildiğini zannederek odalarında beklediklerini ifade ederek, "Orada bir tane duman algılama yok. Duman algılama olsa ötecek ve çocuklar yangından haberdar olacaktı" dedi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, iş güvenliği ve yangın önleme eğitim semineri düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, alınacak tedbir ve eğitimin büyük faciayı önleyeceğini söyledi. Buna çeşitli örnekler veren Küçükönder, Kahramanmaraş'ta geçen hafta 200'ün üzerinde öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangının küçük öğrenciler tarafından söndürüldüğünü söyledi.



'DEDEKTÖR ÖTÜNCE YANGIN OLDUĞUNU ANLIYORLAR'



Yangından 2-3 gün önce yurtta itfaiye eğitim birimi tarafından yangın güvenliği eğitimi verildiğini daha sonra da uygulamalı olarak söndürme ve tahliye tatbikatının yapıldığını kaydeden Küçükönder, "Aradan 2-3 geçtikten son o yurtta akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, 7 katlı yurdun 4'üncü katındaki yatakhane bölümünde çıkıyor. Köşedeki yatak tutuşuyor, alevleniyor. Muhtemelen sigara izmariti ya da orada birisi ateşle oynadı. Öğrencilerin bir kısmı aşağıda yemekhanede, bir kısmı da yukarıda odalarında. Yurdunda odalarında ve koridorlarında duman dedektörleri var. Dedektör ötünce yemekhanedeki çocuklar 'Biz 2 gün önce eğitim almıştık itfaiyeci amcalardan, bu yangın olabilir' diyerek hepsi birden sesin geldiği yere koşuyorlar ve bakıyorlar ki odadan duman çıkıyor ve o yangını yangın tüpleri söndürüyorlar. 20 tane tüp boşaltmışlar, yanan bir yatak ve diğer yatağa da sıçratmamışlar" diye konuştu.



'ALADAĞ'DA ÇOCUKLAR ODALARINDA ELEKTRİK BEKLEMİŞ'



Konuşmasının devamında 29 Kasım 2016'da Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdu yangınına değinen Cahit Küçükönder, yangın sonrası şube müdürleriyle birlikte olay yerine gittiklerini ifade ederek şöyle devam etti:



"Öğrenciler elektrik kesildi zannediyorlar. Yangın zaten girişteki panodan çıkıyor. Yer halı, duvarlar komple yanıcı malzeme, komple ahşap. Merdivenler komple halı. Girişteki panoda çıkan yangının kıvılcımları yerdeki halıya, oradan da binanın en üst katına kadar sıçrıyor. Bu arada elektrik gittiği için çocuklar elektrik kesildi zannediyorlar, herkes kendi odasında elektriğin gelmesini bekliyor. Dışarı dahi çıkmıyorlar kış olduğu için kapılar da kapalı. Yangını itfaiyeye kim haber veriyor biliyor musunuz? Oradan arabayla geçen bir vatandaş bakıyor ki kız yurdu cayır cayır yanıyor. Adana itfaiyemiz çok yakın, 112 komuta merkezimize gelen bir ihbar yok. O vatandaşın ihbarıyla itfaiye harekete geçiyor ama yangın büyümüş büyüyeceği kadar. Niye? Orada bir tane duman algılama yok. Duman algılama olsa o ötecek ve çocuklar yangından haberdar olacak. Bizim buradaki yurtta duman algılama ötüyor, çocuklar eğitimini almış koşuyorlar, 1 tane tüple söndürülecek yangını 20 tane tüple söndürüyorlar. Olsun ama söndürüyorlar Ben gittiğimde tek tek de teşekkür ettim 10-12 yaşındaki minik kız çocuklarına."

Görüntü Dökümü



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- Küçükönder'in konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124160

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4)YANLIŞ EVE OPERASYONDA ÖLÜMLE İLGİLİ VALİLİK AÇIKLAMASINA TEPKİ







ANTALYA'da kalp rahatsızlığı olan 65 yaşındaki Hamide Yücel, oğlu 28 yaşındaki Ali Yücel'i cinayet şüphesiyle gözaltına almak için eve gelen polisleri görünce kalp krizi geçirip öldü. Ancak Ali Yücel'in cinayetten aranmadığı, polisin yanlış eve operasyon düzenlediği ortaya çıkarken, Antalya Valiliği'nin 155 ihbar hattına gelen telefonla polisin bu adrese gittiği açıklamasına Yücel Ailesi tepki gösterdi.Hamide Yücel'in ailesi ve komşuları, Antalya Valiliği'nin açıklamasında 155'e ihbarın saat 15.30 sıralarında yapıldığının belirtildiğini, ancak eve saat 12.30 sıralarında polisin geldiğini söyledi. Olaya tanıklık eden Fatih Kayahan, 155'i kendisinin saat 13.06'da yardım amaçlı aradığını söyleyerek, arama kayıtlarını gösterdi. Yücel ailesinin komşuları açıklamada belirtildiği gibi polisin çevre güvenliği almadığını, belirtilen adreste sonrasında sivil polis olduğunu öğrendikleri iki kişinin bulunduğunu söyledi. Yanlışlıkla cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmak istenen Ali Yücel'in kardeşi Ergül Yücel, "Burada hiçbir güvenlik alınmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Valilik polise ihbarın saat 15.30 sularında yapıldığını söylüyor. Annemin ölüm raporunda saat 14.30 görülüyor. Bunu nasıl izah edecekler. Biz bunların sorumlularının kesinlikle cezalandırılmasını istiyoruz. Suç duyurusunda bulunuyoruz ve bunun da takipçisi olacağız" dedi.

'TOLARE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'



Ali Yücel'in diğer kardeşi Murat Yücel de aranan kişiyle hiçbir alakaları olmadığını söyledi. Kardeşinin işyeri ve açık ev adresinin olduğunu da hatırlatan Murat Yücel şöyle konuştu:



"Nasıl oldu da buraya geldiler bilmiyorum, ama böyle bir şeyin yapılması çok yanlış. Sonuçta annemizi kaybettik. Acımız çok büyük. Polis olup olmadığı bile bilinmeyen iki şahıs kardeşimin üzerine çöküp gözaltına almak istedi. Etrafımızdaki insanlar bizi 19 yıldır tanıyor. Bizi herkese de sorabilirlerdi. Aradıkları kişiyi tanımıyoruz, kim olduğunu da bilmiyoruz. Olaydan sonra bazı polisler evimize geldi. Tabi onlar da meslektaşlarını korumak için bir şeyler söylüyorlar. Ama yapılan olayın yanlış olduğunu görmedikleri için bir şekilde tolore etmeye çalışıyorlar."

VALİLİK AÇIKLAMASI



Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamide Yücel'in ölümüyle ilgili emniyet mensuplarının kusuru olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:



"22 Ocak 2017 günü saat 15.30 sularında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.'nin mezkur evde saklandığı bildirilmiştir. Mezkûr evde saklandığı ihbar edilen şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak emniyet güçlerimizin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadın aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine, emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesi'nde vefat etmiştir."

Görüntü Dökümü



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- Taziye çadırlarından görüntü



- Evin dış plan görüntüsü



- Evin bahçesinden görüntü



- Olayın yaşandığı yerden görüntü



- Komşu Hüsam Ekşioğlu röp



- Ölen kadının oğlu Ergül Yücel röp



- Ölen kadının oğlu Murat Yücel röp.



- Komşu Mahmut Uzun röp.



- Komşu Meral Uzun röp.



- Komşu Mahmut Uzun röp 2



- Fatih Kayahan röp

Haber: Süleyman EKİN / ANTALYA, () -

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5)SUYLA DOLAN BAĞLAR İÇİN "BEREKET" AÇIKLAMASI

MANİSA'da belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı üzüm bağları, su içerisinde kaldı. Göle dönen üzüm bağları ve tarlalarda inceleme yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, "Afet değil, bereket" yorumunda bulundu. Manisa'da belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı üzüm bağları su içerisinde kaldı. Yağışlarında bağların olgunlaşma sürecine denk gelmemesi ise büyük bir afeti önlerken, bağlar adeta göle dönen görüntüsüyle dikkati çekti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, oda heyeti ile birlikte Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki üzüm bağlarında inceleme yaptı. Ardından açıklama yapan Kaçire, göle dönen bağların yaz sezonu için faydalı olduğunu belirtti.



"DAHA SONRA OLSAYDI TARIM SEKTÖRÜ FELÇ OLURDU"



Açıklama yapan Kaçire, "Bağlardaki suların çiftçi için şuan herhangi bir zararı yok. Bu sular yaz sezonu için faydalıdır. Sadece gübreleme yönünden zararı vardır. Çünkü kış budaması yapılarak hazır hale getirilmiş bağlar, kış gübrelemesi yapılamıyor. Bu da havaların düzelmesiyle birlikte yapılabilir. Yaptığımız incelemelerde şuana kadar Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hiçbir şekilde zarar yoktur. Ayrıca ne odamıza ne ilçe tarım müdürlüğümüze herhangi bir şikayet gelmedi. Bundan sonra da inşallah afet olmaz ve çiftçimiz bereketli bir yıl yaşar. Eğer bu yağmur ileriki bir zamanda olan Mart ve Nisan ayları içerisinde olmuş olsaydı tarım sektörü felç olurdu. Mart ve Nisan aylarında olmadığı için afet değil, bereket" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Üzüm bağlarından detay



- Başkan Kaçire ve ekibi incelerken detay



- Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire açıklama

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,()

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6)ZONGULDAK'TA DENİZE ATLADIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ARANIYOR

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Havva Ş.'nin kayalıklardan denize atladığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir öğrenci servisinin sürücüsü, kayalıkların üzerinde bir kadının elbiselerini çıkarıp denize atladığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, kadına ait kıyafetler ve 2 sayfalık intihar notu buldu. Havva Ş. olduğu tespit edilen kadının bulunması için, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.



Kadına ait kıyafetler ve not incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Evli olduğu belirtilen kadının bir süredir psikilojik sorunları olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Sahil güvenliğin denizde arama yapması



-Polisin kayalıklarda inceleme yapması



-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124183



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7)AYRILMAK İSTEYEN EŞİ İLE İKİ ÇOCUĞUNU BIÇAKLA REHİN ALDI

BURSA'da 43 yaşındaki Erdal K., geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi Gülay K. ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin aldı. Eşinin bir anlık dalgınlığından yararlanıp bolkona kaçan ve kapıyı kilitleyen Gülay K. ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Erdal K ise bir süre direndikten sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi.



Olay dün gece saat 22.00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimsizlik nedeniyle Gülay K.'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen Erdal K., eline aldığı bıçakla eşi ie çocukları Okan K. ve Pelin K.'yı evinde rehin aldı. Erdal K., bağırışları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayınca olay yerine sepetli itfaiye aracı çağrıldı. Eşinin polislerle görüştüğü bir sırada fırsattan yararlanan Gülay K. çocukları ile beraber balkona çıkıp kapıyı kilitledi. Bunun üzerine anne ile iki çocuğu sepetli itfaiye aracı ile kurtarıldı.



TESLİM OLMADI



Eşinin ve çocuklarının kurtarıldığını gören Erdal K., polislerin teslem olması konusundaki çağrılarına rağmen direndi. Yaklaşık olarak 3 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Erdal K., eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Erdal K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



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-itfaiye sepeti ile rehinelerin kurtarılması



-Zanlının polis aracına bindirilmesi



-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()



25.01.2017 - Haber Kodu : 170125002

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8)ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE HIRSIZLIK YAPAN İKİ KARDEŞ YAKALANDI

İZMİR'de, iki ayrı alışveriş merkezlerinde kadınların çantalarını çalarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bornova ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü güven timleri, son zamanlarda alışveriş merkezlerinde yaşanan çok sayıda hırsızlık olayı üzerine hareket geçti. Gaziemir'de bulunan alışveriş merkezinde 3 ayrı olayda kadınların dalgınlığından faydalanarak, çantaları çalındı. Yine Bornova İlçesi'nde bulunan alışveriş merkezinde de aynı yöntemle bir kadının alışveriş yaptığı sırada dalgınlığından yararlanarak çantasını çalındı. Hırsızlık olayına maruz kalan kadınların şikayeti üzerine başlatılan araştırma da güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kadınların çantalarını çalan kişilerin 27 yaşındaki Hatice A. ile 19 yaşındaki kardeşi Can A. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen iki zanlı çaldıkları malzemelerle birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, hırsızlık anları ise alışveriş merkezlerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Hatice A. ile Can A.'nın alışveriş yapan kadınları takip ettikleri ve kadınların alışveriş sırasında masaya ya da bir reyona bıraktıkları çantaları çaldıkları görüldü. İki zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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- Güvenlik kamerası görüntüleri



- Zanlıların emniyete getirilmesinden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124181



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9)KOLUNU GÜBRE SERPME MAKİNESİNE KAPTIRDI

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, tarlada sol kolunu gübre serpme makinesine kaptıran 22 yaşındaki Altın Yılmaz ağır yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Yelkovan Köyü'nde meydana geldi. Altın Yılmaz, tarlaya gübre serpen makineden saçılan taneleri toplamak istedi. Genç kız, gübre tanelerini içeriye doğru itmek isterken sol kolunu makineye kaptırdı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülmek istenen Yılmaz, yolda ambulansa nakledildi. Kahta Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Hastane



- Acil servis



- Genç kızın sevk edilmesi



- Genel görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124186



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10)SÖKE'DE UĞUR MUMCU ANILDI

GAZETECİ-Yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 24'üncü yıldönümünde Aydın'ın Söke ilçesinde anıldı.



Söke Uğur Mumcu Parkı'nda Uğur Mumcu için yapılan anma törenine; Söke Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Toyran, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Eğitim- Sen, DİSK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Alevi Kültür Derneği ve Eğitim-İş Sendikası üyeleri katıldı. Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Lütfi Egeli, "Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Turan Dursun, Musa Anter ve Metin Göktepe gibi kör karanlığa ve zulme karşı mücadele eden yüzlerce aydın, bilim insanı, devrimci ve demokrat insanımızı katleden ve bugün hala işbaşında olan karanlık güçler; Türkiye'de ülkesini ve halkını aydınlatmaktan başka bir kaygısı olmayan basın emekçileri, bilim insanları ve aydınlar, tıpkı bugünlerde olduğu gibi her dönem hedef olarak gösterilmiş, devlet içindeki açık ya da gizli güçlerle işbirliği üzerinden birçok basın emekçisi, bilim insanı ve aydınımız siyasi cinayetler ve suikastlar sonucunda katledilmiştir. Uğur Mumcu'da 24 Ocak 1993'te doğdu. Her 24 Ocak'ta doğmaya devam edecek. Söke'de örgütlü olan emek ve demokrasi güçleri olarak, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, bütün ezilenler ve ötekiler olarak, demokrasi, hak ve özgürlükler, eşitlik ve barış mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Karanlık güçlere karşı eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için mücadele eden, bu yolda canını veren Uğur Mumcu'yu ve ilkelerinden taviz vermedikleri için öldürülen bütün basın emekçilerini, bilim insanlarını ve aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz" dedi. Topluluk yağan yağmura rağmen ellerindeki şemsiyelerle Uğur Mumcu anıtına karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü



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- Uğur Mumcu'yu anma programından görüntü



- Konuşmalar ve anıta karanfil bırakma

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın),()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124161



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11)MARMARİS'TE STK'LAR MUMCU'YU ANDI

Gazeteci- yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 24'üncü yıl dönümünde Muğla Marmaris'te anıldı.



Kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı önünde dün saat 17.00'de, Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. 20 sivil toplum kuruluşu ve dernek üyeleri bir araya gelerek, Mumcu'yu 24'üncü yıldönümünde andı. Anma programına, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan ve Halil Gökovalı yanı sıra CHP üyeleri tam kadro katıldı. 8 yaşındaki Hatice Oğul, meydanda toplanan kalabalığa Mumcu'nun fotoğraflarını dağıtarak yakalara takılmasını istedi. Topluluk, ayrıca üstüntü Mumcu'nun fotoğrafının da bulunduğu 'Sevgimizle yaşatacağız' yazılı dövizler taşıdı. İlk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına bir dakika saygı duruşundan bulunan topluluk, ardından üstünde 'Marmaris Cumhuriyet Sevdalıları' yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı. Anma töreni sırasında bazı dernek üyeleri gözyaşı döktü.



Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan CHP Marmaris Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, öldürülen devlet büyükleri, yazar ve adını Türkiye Cumhuriyeti'ne yazdıran kişilerin isimlerini okudu. Törende, şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan unutulmadı. Anma programı sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:



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- Atatürk anıtı önünde toplanan STK'lar görüntü



- Anıt önünde yapılan anma töreninden görüntü



- Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar kısa açıklaması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124166



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12)DÜNYANIN EN BÜYÜK "KARTAL" FİGÜRLÜ AHŞAP TAHTI KAYSERİ'DE YAPILDI

KAYSERİ'de baba mesleğini sürdüren mobilya tasarımı ustası Murat Koç, 2.88 metre boyunda el oyması ile dünyanın en büyük kartal figürlü tahtını yaptı. Koç, bin 234 parçadan oluşan kartal figürlü tahtta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ağırlamak istiyor. Melikgazi ilçesine bağlı, Eski Sanayi'de babası Hacı Koç ile birlikte mobilya tasarımı yapan Murat Koç, 7 aylık çalışma sonucunda 1 ton ağırlığında dünyanın en büyük kartal figürlü tahtını yaptı. Babası ve işyerinde bulunan 4 çalışanla geceli gündüzlü çalışarak, kök boya ve el işçiliğinin bulunduğu tahtın ortaya çıkmasını sağlayan Koç, "Yapmış olduğum Kartal figürlü taht, el emeği göz nuru bir çalışmadır. Dünyanın hiçbir yerinde mobilyadan yapılan Kartal figürlü taht yoktur. Demonte şekilde tasarladığım ve dünyanın en büyüğü olan Kartal figürlü tahtın Guinness Rekorları Kitabı'na girmesi için noter onaylı girişimleri başlattık. Kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyorum. Benim daha önceden yaptığım ve Guinness rekorları için başvurduğum dev masa da yakılmıştı. Yapılanlardan yılmayarak dikkat çeken tasarımlar yapmaya devam edeceğim. Babam ve çalışma arkadaşlarımla birlikte yaptığım bu esere fiyat biçmem mümkün değil. Ayrıca, hafta sonu Türkiye Kupası'nda Kayseri'de ağırlayacağımız Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı dükkanıma bekliyorum. Kendisine kartal figürlü tahtta kahve ikram etmek istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Mobilya tasarım atölyesinden genel görüntü



- Daha önce yapılan mobilya tasarımları



- Mobilya tasarımcısı Murat Koç'un oyma çalışması



- Dünyanın en büyük kartal figürlü tahtından genel ve detay görüntü



- Mobilya Tasarımcısı Murat Koç ile röportaj



- Detay

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124158



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13)MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI İŞADAMLARINI MEMNUN ETMEDİ

GAZİANTEP Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararının, piyasalarının beklentisini karşılamadığını söyledi. Ticaret Odası 2017 yılı ilk toplantısını Gaziantep Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye'nin içerde ve dışarıda çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi. Türkiye'nin birden fazla terör örgütü ile mücadele ettiğini ama küresel odakların Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozamayacağını kaydeden Hıdıroğlu şöyle konuştu: "Bize terör ile baş eğdirmeyenlerin, ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunlara asla gelmeyecek var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. 2016 yılına baktığımızda Gaziantep'in tüm ülkeye umut olduğunu görüyoruz. Çünkü Gaziantep her şeye rağmen, 6.2 milyar ihracat yaparak en fazla ihracat yapan 5'inci il oldu. Türkiye geçen yıla olduğu gibi bu yıla da yoğun bir siyasi ve politik gündem ile girdi. Başkanlık sistemine geçiş öngören değişikliğin referanduma sunulması sürecinin başlamasıyla görüyoruz ki yılın ilk yarısında da siyaset ve ekonomi önde olacak. İş dünyasının ekonomi de bu yıl yaşanan kur artışları ile ilgili sınavı devam etmekte. Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararı piyasalarının beklentisini karşılamadı ve dövizde yine dalgalanmalar meydana geldi. Bu durum vatandaş ve sanayicileri olumsuz etkiliyor. Bu kur sorunun biran önce çözülmesi gerekmektedir." Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 2016 yılının çok zor bir yıl olduğunu 2017 yılının barış, sağlık huzur getirmesini dilediğini söyledi. Gaziantep'in son 2 yılda çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Şahin, "Gaziantep çok zor bir süreçten geçiyor. Biz bu süreci birlik ve beraberlik içinde geçiriyoruz. Bu kadar sıkıntıya rağmen büyük eserler yapmayı başardık. Bu eserlerin yapımında siz iş adamlarının emeği büyük, hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- İstiklal Marşı ve saygı duruşu



- Beyhan Hıdıroğlu'nun konuşması



- Fatma Şahin'in konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124162

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14)KOCAELİ KAPALI CEZAEVİ'NDE "SON KUŞLAR" OYUNU SAHNELENDİ

Ünlü tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlara moral vermek için Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" isimli eserini sahneledi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" isimli oyunu sahnelendi. Cezaevinin tiyatro salonunda oynanan oyunu Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erdal Yüce, Kandıra Başsavcısı İsmet Dalaslan, savcı ve hakimler, cezaevi yetkilileri ile mahkumlar izledi. Başrolünü ve yönetmenliğini oyuncu Turgay Tanülkü'nün üstlendiği oyun beğeni topladı. Son Kuşlar adlı oyunu yaklaşık 80 bin mahkumun izlediğini ifade eden Turgay Tanülkü, "Son Kuşlar projesi 1970'te benim kendi cezaevinde yattığım süreçte kafamda olan bir şeydi. Çünkü idamlar vardı. İdamlardan sonra darağacının olduğu yere kuşlar gelmemeye başlamıştı. Sait Faik'in Son Kuşlar öyküsünü okudum. Bir de kendi cezaevinde yaşadıklarımızla harmanlaşınca kimine göre bir oyun, bize göre ise yaşam, böyle bir etkinlik başladı. Bu bir sosyal proje. Ücretsiz oynuyoruz bütün cezaevlerinde. Burası 110'uncu cezaevi. Yaklaşık 80 bin mahkum seyretti daha önce bu oyunu. Buradaki T ve F tipi cezaevlerinin hepsinde oynuyoruz. Suç ayrımını yapmıyoruz. Gelen netice olarak bu ülkenin vatandaşı. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erdal Yüce, Tanülkü'ye oyunun ardından İzmit Saat Kulesi'nin maketini hediye etti. Tanülkü mahkumlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü



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-Oyundan görüntüler



-Tanülkü ile röp.



-Cezaevinden görüntü

Haber-kamera: Selda Hatun TAN-Çağla DAŞCI/KOCAELİ,()



24.01.2017 - Haber Kodu : 170124169



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