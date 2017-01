DHA YURT BÜLTENİ - 1

AK PARTİ VE EMNİYET'E SALDIRAN TERÖRİST, TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI, İSTANBUL' A GÖNDERİLDİ

1)İKİNCİ TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla aranan DHKP/C'li Şerif Turunç, dün Tekirdağ'da yakalandı.

İstanbul'da geçen Cuma gecesi Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lavlı saldırıları gerçekleştiren önceki gün de Esenyurt'ta polise ateş açan teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın 'arananlar' listesinde yer alan DHKP/C'li terörist Şerif Turunç olduğu belirlendi. Tekirdağ ve İstanbul Emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda şüpheli Şerif Turunç, kentin Gündoğdu Mahallesi'ndeki Selimiye Camii çevresinde ele geçti. Şüpheli Şerif Turunç'un üzerinde tabanca ve yanında bir çantanın bulunduğu belirtildi. Polis, Tekirdağ'da DHKP/C'li Şerif Turunç'la ilgili diğer kişilerin yakalanması için operasyonu sürdürüyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul'da Cuma gecesi Ak Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, cumartesi günü de Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şerif Turunç, sağlık kontrolünün ardından sorgusu için yeniden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç'un operasyon sırasında polise direndiği ortaya çıktı. Gündoğdu Mahallesi'nde İstanbul ve Tekirdağ polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda polis ekiplerince sol bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Turunç'un yakalandığı yere yaklaşık 1.5 kilometre uzaklığındaki Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaptığı iddia edildi.

Teröristin üzerinde yapılan aramada pusula, Glock marka tabanca ve el bombası ele geçirilmişti.

İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.Şerif Turunç'un emniyetten çıkarılışı sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İKİNCİ TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul'da Ak Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu belirtilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından ölü olarak ele geçirildi.Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç'un yanında olduğu ve sabahki operasyon sırasında otomobille kaçtığı belirlenen Bilgehan Karpat'ın Muratlı İlçesi'ne gittiği tespit edildi. Terörle Mücadele ekipleri, ilçede güvenlik tedbirlerini genişleterek arama başlattı. Araçla polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan DHKP/C'li Karpat, daha sonra aracı bıraktı ve yaya olarak kaçmak istedi. Murat İlçesi'ndeki mesire alanına giden DHKP/C'li Bilgehan Karpat, etrafını saran polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada terörist Bilgehan Karpat ölü olarak ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: ÇATIŞMA YARIM SAAT SÜRDÜ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teröristin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdiğini söyledi. Teröristin teslim olmamak için yarım saat çatıştığını kaydeden Aydın, "Şahıs Muratlı İlçesi'nde ekiplerimizin, dur ihtarına uymadı. Mesire alanında teslim ol çağrısına silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olay yerine özel Harekat ekipleri ve TEM Şubesi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki metruk bir binada ele geçiren şahsa ait çanta bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırmasını sürdürüyor" dedi.

GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

Tekirdağ'da canlı olarak ele geçirilen DHKP/C'li Şerif Turunç gibi İçişleri Bakanlığı'nın arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Tekirdağlı Bilgehan Karpat'ın yakalanması için 300 bin liraya kadar ödül koyulmuştu.

TERÖRİSTİN CESEDİ, ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde polisin 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık veren ve öldürülerek etkisiz hale getirilen DHKP/C'li terörist Bilgehan Karpat'ın cesedi olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Teröristin metruk binaya bıraktığı çanta ve poşet ise terör ekiplerince incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

ÇANTASINDAN CEHPANE ÇIKTI

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde ölü olarak ele geçirilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat'ın metruk binaya attığı çantasından cephane çıktı. Üzerindeki el bombası ve tabancanın yanı sıra çantasından sahte kimlik, seyyar dipçikli kaleşnikof otomatik tüfek ve ona ait 60 mermi ele geçirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-DHKP C li Şerif Turunç un yakalandığı yer

-Anons Ruhan YALÇIN

-Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü

-Genel görüntüler

-Şerif Turunç' un sağlık kontrolüne götürülülüp getirilmesi

-İstanbul' a sevkedilmesi

-Olay yerindeki ekipler

-Metruk binada bulunan teröristin çantası

-Emniyet müdürünün açıklaması

-Teröristin cesedi

-Cenaze aracına konması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,()

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122065

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122060

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122068

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122112

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122121

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122136



2)SOYLU: PKK'YA SON 2 AYDA 5 KİŞİ KATILMIŞ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde partilerce karşılanan Bakan Soylu, toplantının yapılacağı salona girerken zor anlar yaşadı. Partilerle selamlaşan ve taleplerini dinleyen Bakan Soylu, kalabalık nedeniyle yaklaşık 40 dakika sonra salona girebildi. Soylu, kendisiyle görüşmek isteyen ve gözyaşı döken bir kadın partilinin yanına giderek sorununu dinledi.

"TERÖR VE ŞİDDET SADECE BİR YERLE SINIRLI KALMAZ"



Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, terör ve şiddetin sadece bir yerle sınırlı kalmadığını belirterek şunları söyledi: "Türkiye yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Ve bunun 1980 öncesinde yaşananlar yüzünden 'Anarşi dönemi' diye adlandırdığımız bir dönem var. 'Sağ-sol çatışması' dediler, değişik isimler verdiler. PKK hala Brüksel'de çadır açmıyor mu? Stant kurmuyor mu? Terörist Fahriye Erdal'ı yıllarca ihmal etmediler mi ? Temmuz ihanetinin çete lideri ve ekibi hala daha korunaklı villaları içerisinde hayatlarını sürdürmüyor mu? İşte bugün bu zihniyet yüzünden sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da da yıllardır kan akmaktadır. 21'inci yüzyıl teknolojik açıdan ne kadar gurur verici bir noktaya geldiyse de, insanlık açısından da o kadar utanç verici bir noktadadır. Şunu bir türlü anlatamıyoruz; terör ve şiddet sadece bir yerle sınırlı kalmaz, kalmıyor da. Bombalar, Bağdat'ta da patlıyor, İstanbul'da da patlıyor, ama Paris'te de patlıyor. Çok şükür ülkemiz güçlüdür. Ve bu terör belasıyla, ülkesinin yiğit evlatlarıyla mücadele etmektedir."



PKK'YA SON 2 AYDA 5 KİŞİ KATILMIŞ



Terör örgütlerinin son demlerini yaşadığını vurgulayan Bakan Soylu konuşmasına şöyle sürdürdü: "Acımız var ama korkumuz yok. Başımız dik ve bu terör örgütleri artık son demlerini yaşamaktadır. Özellikle PKK'ya son 2 ayda katılan kişi sayısı sadece 5. Ne kadar istismar ederlerse etsinler, ne kadar oradaki çocuklarımızı korkutarak dağa götürmek isterlerse istesinler, bu milletin birliğini ve beraberliğini bozamayacaklar. Ülkemiz milletiyle ve devletiyle teyakkuz halinde kenetlenmiş vaziyettedir. Zaten en büyük korkuları da budur."



"DİREKSİYON BAŞINA GEÇMENİN ZAMANI GELMİŞTİR"



Anayasa değişikliğinin devleti darbe modundan çıkaracağını ifade eden Bakan Soylu, "Yapmamız gereken şeyler, almamız gereken tedbirler ve önemli kararlar var. Yapmamız gereken ilk iş, ülkemizi ve şu hükümet sistemimizi hızlı karar alabilen, birlik ve bütünlüğümüzü sağlayabilecek, daha demokratik ve güçlü bir liderlik ortaya koyabilen bir hale getirmektir. İşte bunun ilk adımını gazi meclisimiz atmıştır. Kapsamlı anayasa teklifini milletin onayına sunulmak üzere kabul etmiştir. Açıkça ifade etmek istiyorum, bu yeni Anayasa değişikliği devletimizi darbe modundan çıkarıp hem de başlangıç ayarlarına ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 rotasına çevirecektir. Kıymetli kardeşlerim, artık direksiyon başına geçmenin zamanı gelmiştir" dedi.



"BU SİSTEM MİLLETİN SİSTEMİDİR"



"Nisan ayındaki randevumuz bir seçim randevusu değildirö diyen Bakan Soylu, "Bu önerdiğimiz ve millete sunduğumuz sistemin ismi elbette ki Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Ama bunun bir ismi vardır ki demokrasi ile bezenmiştir, bu milletin hür ve özgür oylarıyla birlikte bezenmiştir. Bunun bir ismi vardır ki, ne kadar zorluk çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi darbe anlayışını ortaya koymaya çalışırlarsa çalışsınlar, bir taraftan AK Parti'nin kapatılma davası, bir taraftan, 'Biz sizi sizin değerlerinizi taşıyan Cumhurbaşkanı yaptırmayız' derlerse desinler, yaklaşık 21'inci asrın başından itibaren bu millet demokrasiye sahip çıkan, bu millet istiklaline ve hürriyetine sahip çıkan bu sistemin adını koymuştur. Bu sistem milletin sistemidir. Bu sistem milletin talebidir. 1 Kasım seçimlerinden bu yana hep birlikte bu konuları değerlendirdik. Nisan ayında inşallah hep birlikte referandum sürecini yaşayacağız. Nisan ayındaki randevumuz bir seçim randevusu değildir. Alelade bir referandum ya da alelade bir oy kullanma da değildir. Bu Türkiye'nin bundan sonra hangi hızda gideceğinin belirlendiği bir hadisenin adıdır. 2053'e ve 2071'e hep birlikte bu büyük hedeflerimizi uzatacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Bakan Soylu'nun salona girişi öncesi görüntüler

-Konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122127

3)CHP'Lİ İNCE: KAYBETTİĞİMİZDE 140 YILLIK DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZÜ KAYBEDECEĞİZ

CHP Milletvekili Muharrem İnce, Anayasa değişikliği ile ilgili 'hayır' kampanyasını başlattıklarını söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte yaşayacağımız referandumun telafisi yok. Kaybettiğimizde 140 yıllık demokrasi kültürümüzü kaybedeceğiz" dedi.

Yalova'da, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde CHP İl örgütü tarafından düzenlenen programa katılan Muharrem İnce, "Türkiye'nin her yerini gezeceğiz ve bunu halkımıza anlatacağız. Hopa'dan girip İğneada'dan çıkacağız. 24 saat esasına göre bu çalışmayı yapacağız" dedi. İnce, anayasa değişikliği sonrası yapılacak olan sistem değişikliğinin telafisinin olmadığını savunarak, şöyle devam etti:



"Bir kampanyada bir bölgede iyi çalışmazsınız, aday tutmaz, karşı partinin rüzgârı vardır ve seçimi kaybedebilirsiniz. Bunlar siyasetin doğasında var. Sonra çok çalışırsınız ve telafi edersiniz. Ama önümüzdeki süreçte yaşayacağımız referandumun telafisi yok. Bunu kaybettiğimizde 140 yıllık demokrasi kültürümüzü kaybedeceğiz, tarihi tersine akıtacağız, 70 yıllık çok partili dönemi sona erdireceğiz, meclisi işlevsiz hale getireceğiz. Her şeyin başı olacak bir kişi; yasamanın, Yargının, devletin, milletin, ordunun, partinin başı. Bunun adı başkanlık sistemi değil, cumhurbaşkanlığı sistemi de değil parlamenter sistem de değil. Bunun adı olsa olsa her şeyin başı olduğu için tek baş sistemi olurdu. Biz bu referandumda buna hayır demeliyiz. Bu AKP ile CHP arasında bir yarış değil. Bu çocuklarımızın geleceği."



"Bir ülkeyi tek adamın yönetmesi egemen güçlerin işine gelir" diyen İnce, "550 kişiyle uğraşmaz, tek kişiyi ele geçirdiler mi koca Türkiye'yi ele geçirirler. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan değil. Bugün o, yarın başkası olur. Kim olursa olsun bu yetkiyi veremeyiz ve vermeyeceğiz. Bu 22 Haziran 1919'da başlayan bir mücadelenin sona ermesi demektir" diye konuştu. İnce, şöyle konuştu:



"Devlet başkanı oldu diyelim birisi. Yardımcı atayacak. Kaç tane atayacak belli değil. Kimi atayacak belli değil. Hangi özelliklere sahip belli değil. Seçimle mi gelecek? Hayır. Seni başkan yardımcısı yaptı diyelim. Bu memur atamayla gelen birisi olacak. Peki, bu memur, milletten onay alan birisi değil. Hastalandı cumhurbaşkanı diyelim, hastalandı ya da yurt dışına gitti. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilisi, sorumlusu başkan yardımcısı olacak. Niye meclis başkanı değil? Mecliste bütün temsilciler var. AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li var. Neden başkan yardımcısında yetki? Yani damadını başkan yardımcısı yapacak. Yurt dışına gittiğinde damadına başkanlığı mı bırakacak? Ölürse damadına mı bırakacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu geçmemeli. Sen Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorsan seçimde git ver oyunu. Bu geçerse bu ülkenin sonu olur."



İlyas Salman ile Şener Şen'in başrolünde oynadığı 'Banker Bilo' filmini hatırlatan İnce, "İlyas Salman saf bir Anadolu delikanlısıydı. Şener Şen de Banker Bilo'ydu. Sürekli İlyas Salman'ı kandırıyordu. Sonra bir gün 'Bu çok saf' diye vekalet verdi. Vekalet verince herşeyi üstüne geçirdi İlyas Salman'ın. Bunu Apo kandırdı, Fethullah kandırdı, Obama kandırdı, Esad kandırdı. 'Rabbim beni affetsin' dedi. Kesin bunu yardımcısı kandıracaktır, bu olursa. Banker Bilo gibi oluruz bakın. Bizim bu konuda çok ciddi bir çalışma ile bunları insanlarımıza anlatmamız lazım" dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-İnce'nin konuşmaları

-Salondan genel görüntü



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122120



4)KALKINMA BAKAN YARDIMCISI COŞKUN: REÇETE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

MERSİN'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSAİD) Genel Kurul Galası'nda konuşan Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, ülkenin koalisyonlardan çok çektiğini belirtip, reçetenin anayasa değişikliği olduğunu söyledi.

Divan Otel'de düzenlenen galaya Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun'un yanı sıra Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Mersin Başkanı Hakan kayacı ve iş adamları katıldı. Programda katılımcılara seslenen Bakan Yardımcısı Coşkun, meclis çalışmaları tamamlanan anayasa değişikliğinin Türkiye'nin selameti için çok yararlı olduğuna inandığını söyledi. 7 Haziran'da hafif bir türbülans yaşadıklarını ve yaşanan kısa istikrarsızlığın bile ülkeye çok pahalıya mal olduğunu söyleyen Coşkun, "Bundan sonra 'Söz, karar milletindir' anlayışı yerini bulacak. Vatandaşımız bundan sonra iradesine, ülkesinin geleceğine sahip çıkacak ve bunda söz sahibi olacaktır. Siyasi istikrar bir ülke için çok önemli. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Bunların hepsinin çaresi ve reçetesi bu. Biz dünyada yeni bir şey icat etmiyoruz. Siyasi istikrarı sağlama adına sistem değişikliği halkımızın da onayıyla hayata geçtiğinde önümüzü rahat göreceğiz" dedi.



SİYASİ İSTİKRAR YOKSA EKONOMİK İSTİKRAR DA YOK



Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın da olamayacağını belirten Coşkun,

"Bu anayasa değişikliği Nisan başındaki halk oylamasıyla birlikte hayata geçecek. Ekonomimiz daha sağlam temellere oturacak. Her şey normale dönecek. Bir kaç ay sonra, dış mihrakların terör örgütleriyle başaramadıkları ülkeyi tıkama planlarını, ekonomik reçetelerle bozguna uğratma yolundaki gayretleri halkımızın Nisan ayındaki kararıyla sona erecek" diye konuştu.

TÜRKİYE ZOR DURUMDA YÜZDE 2,2 BÜYÜDÜ

15 Temmuz FETÖ darbe girişimlerinin artçı sarsıntılarının sürmesine rağmen büyümenin devam ettiğini dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, böyle bir dönemde Türkiye ilk 9 ayda yüzde 2,2 büyüdüğünü söyledi. Yeni anayasa ile ilgili de MÜSİAD'ın görüşlerinin hep aynı olduğunu belirten Olpak, şöyle konuştu:



"Türkiye'de kuvvetler ayrılığı diye bir sistem var ama içerisine bakınca kuvvetler karmaşası. Bu ayağımıza bir engel. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekir. Bugün yapılan da bu. Meclis aşaması geçti, umarız referandum aşaması da sıkıntısız geçer. Büyümeyle ilgili hedefimiz büyük ve memnun olmadığımızı söyledik ama 2,2 çok önemli. Aynı dönemde ABD yüzde 1,6, Almanya 1,5 büyüdü. Kendimize haksızlık etmeyelim. Biz nelerle mücadele edip neler elde ediyoruz, birileri bu mücadelelerde olmadığı halde hangi çerçeve içerisindedir? Üyelerimize 2017'yi nasıl bekliyorsunuz diye sorduk. 4 ayrı başlık çıktı. Üyelerimizin yüzde 38'i yeni yatırım planlıyor, yüzde 31'i istihdamı arttırmayı planlıyor, Yüzde 33'ü tasarrufu arttırmayı planlıyor, yüzde 48'i de 2017'yi 2016'dan daha iyi görüyor".



Konuşmaların ardından yeni üyelere rozetleri takıldı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

Görüntü Dökümü



----------------------------



-Salondan görüntüler



-Coşkun'un konuşması,



-Olpak'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122138



5)GAZİANTEP'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 7 YARALI

GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Nizip İlçesi'nde katıldıkları düğünden dönen baba ile 2 oğlu öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Nizip İlçesi'nde katıldıkları akrabalarının düğününden dönen 46 yaşındaki Zekeriya Gökdemir yönetimindeki 27 UL 929 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gülser G.'nin kullandığı 45 ZD 55 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek şarampole devrilen her iki araç parçalanarak hurdaya dönerken, içerisinde bulunanlar çevreye savruldu.



Kazada bisiklet tamircisi Zekeriya Gökdemir ile yanında bulanan çocukları 18 yaşındaki Mehmet ve 16 yaşındaki onur Gökdemir yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Gülser G. ile her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Zekeriya Gökdemir ile çocukları Mehmet ve Onur'un cesetleri ise, cenaze araçlarıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kazayı duyarak olay yerine gelen Gökdemir ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Çarpışmayla hurdaya dönen araçlar, çekicilerle otoparka çekildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol ise, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



----------------------------



- Olay yeri



- Kaza yapan araçlar



- Yerdeki cesetler



- Parçalanan araçlar



- Polis ve jandarmanın incelemesi



- Cesetlerin cenaze aracına taşınması



- Ölenlerin yakınlarının ağlaması



- Kapanan yol



- Uzun araç kuyruğu



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122133



6)İKİ GENÇ YAZLIK EVDE ÖLÜ BULUNDU

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde yazlıklarında sabahlayan 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe ölü olarak bulundu.

Olay, İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Tolunay Ergül ile arkadaşı Ecenur Sülfe dün gece Sultanköy’deki yazlıklarına geldi. Geceyi burada geçiren iki arkadaş sabah kendilerine ulaşamayan arkadaşlarının jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu eve giren görevliler tarafından ölü olarak bulundu.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından ikilinin cesedi Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alan gençlerin aileleri ise olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Soruşturma sürüyor.

MANGAL KÖMÜRÜNDEN ZEHİRLENMİŞLER

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evde ölü bulunan Tolunay Ergül ve arkadaşı Ecenur Sülfe'nin dışarıda yaktıkları mangalı içeri aldıkları ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi. İki gencin cesetleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Ergül ve Sülfe'nin fotoğrafları



-Olay yerinden fotoğraflar

Haber: Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122115



7)ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE GÖREVLİ ŞUBE MÜDÜRÜ MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde motosikletiyle kaza yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü 33 yaşındaki Murat Ateş, yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'ne dün motosikletli 2 arkadaşıyla gezmek için giden Murat Ateş, dönüşe geçtikleri saat 16.00 sıralarında Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde 07 GKE 74 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkıp kayalıklara çarpan motosikletten fırlayan Murat Ateş, kayalıklara uçtu. Başında kask olduğu belirtilen Murat Ateş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Ateş'e ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılan Ateş ambulansa alınarak Kemer'deki özel bir hastaneye doğru götürüldü. Bu sırada da kalp masajının sürdüğü belirtilen Murat Ateş, yolda yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü Murat Ateş'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Murat Ateş'in evli ve 1 çocuk babası olduğu, eşinin de 5 aylık hamile olduğu belirtildi. Ateş'in cenazesinin bugün toprağa verileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yerinden detay

-Motosikletten detay

-Murat Ateş'in cenazesinin morga konulması

Haber-kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122132



8)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 6 YARALI



İZMİR'in Buca İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Yasin Gezen (27) idaresindeki 26 SU 672 plakalı otomobil, Buca'dan Yenişehir istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Cüneyt Akçay (29) yönetimindeki 35 YK 194 plakalı otomobille çarpıştı. Gezen idaresindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak sürücüsü belirlenemeyen 48 BA 639 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, sürücülerden Gezen ve Akçay'ın yanı sıra otomobillerde bulunan Nur Mehmet Doğan (39), Cennet Yılmaz (27) Şahin Sun (28) ve Fahrettin Orcan (29) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Şahin Sun'un hayati tehlikesi olduğu belirtilirken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıların otomobillerden çıkarılışından görüntü

- Sağlık ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR,()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122125



9)POLİS SAHAYA GİREN TARAFTARLARA MÜDAHALE ETTİ

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Gebzespor sahasında Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı. Ergene Velimeşespor'un kalecesi Gebzespor taraftarlarına el hareketi yapınca tribünler karıştı. Sahaya giren taraftarlara polis müdahalede bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 12'nci Grup'ta Gebzespor ile Ergene Velimeşespor karşı karşıya geldi. Polis, şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşması nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alırken, Gebzespor taraftarı tribünleri doldurdu. Gebzespor karşılaşmanın 27'nci dakikasında Jaba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor 83'üncü dakikakada Tahir'in attığı golle beraberliği yakalarken, karşılaşma 1-1 sona erdi. Karşılaşma sonrasında Ergene Velimeşespor'un kalecisi Ayhan, Gebzespor taraftarlarına el hareketleri yapınca tribünler karıştı. Gebzesporlu taraftarlar sahaya atlayınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Çıkan olaylar sonucu 3 taraftar yaralandı. 1 saat süren olaylar sonrasında Ergene Velimeşespor otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında Gebze'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Çıkan olaylardan görüntü

-Polisin müdahalesi

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122118



10)AMATÖR MAÇTA KAVGA

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde oynanan amatör küme maçında iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Süper Amatör Ligi'nde ev sahibi Bayatspor ile şampiyonluk mücadalesi veren Devrek Belediyespor Beyçayırı Stadı'nda karşılaştı. 40'ncı dakikada oyuncusunun gördüğü kırmızı kart nedeniyle müsabakayı 10 kişi sürdüren konuk takım 2-0 yenik durumda iken 90+2'de Abdüllatif'in attığı golle farkı 1'e indi. Maçın uzatma dakikalarında konuk takım penaltı kazandı. Bu sırada ev sahibi takım ile konuk takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Emre Kunduracı, Devrek Belediyespor'un takım kaptanı Murat'ı oyundan attı. Özgür, penaltı atışını gole çevirince durum 2-2 eşitlendi.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden iki takım oyuncuları kavga etti. Futbolcuların tekme ve tokatlarla birbirlerine vurduğu kavgada polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan arbedede Bayatspor Kulüp Başkanı Tahsin Eroğlu yere düştü. Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu vücuduna darbe aldı. Polis, tarafları biber gazı kullanarak güçlükle dağıttı.

Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu, güzel giden maçı hiç bir şey yokken, Alaplı seyircisinin provoke etmesiyle olayların çıktığını ileri sürdü.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Oynanan karşılaşma

-Penaltı öncesinde oyuncular arasında yaşana arbede

-Devrek Belediyesporlu takım kaptanı Murat kırmızı kart görmesi

-Oyuncunun sahayı terk etmesi

-Penaltı sonunda hakemin maçı bitirmesi

-Sinirleri gerilen oyuncuların birbirlerine laf atması

-Soyunma odasına giderken oyuncuların birbirlerine girmesi

-Polisin müdahalesi

-Yere düşen Bayatspor Kulüp Başkanı Tahsin Eroğlu

-Sahadan Alaplı belediye spor lehine tezerühat yapılması

-Polisin olaylara müdahaleye etmesi

-Dosya adı: ergmactakavga

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()



23.01.2017 - Haber Kodu : 170123002



11)TARİHİ ESER KAÇAKÇISI 2 KİŞİ YAKALANDI

İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, piyasa değeri 2 Milyon TL olan tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsabey Mahallesi Kalealtı mevkiinde bir kişinin tarihi eser fotoğraflarını gösterip tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik takip sonucunda tarihi eserleri satmaya çalışan kişinin S.D., olduğu belirlendi. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.D.nin üzerinde, Bizans Roma dönemine ait Demeter Bahar Tanrısı heykelinin başı, yine aynı döneme ait 11 parça altın para ile mühür ve bu eserlerin bulunduğu 10 adet fotoğraf ele geçirildi. Fotoğraflarda yapılan inceleme sonrasında S.D.'nin evinde yapılan aramada ise 43 parça tarihi eser daha ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D.'nin ifadesi doğrultusunda düzenlenen baskında fotoğrafları çektiği tespit edilen M.A.'nın evinde 26 adet taş eser, 20 adet sikke, 1 adet yer ölçüm cihazı, mercek pusula, 1 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Efes Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan S.D. ve M.A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(Jandarma Kamerası)

- Operasyondan görüntü

- Ele geçirilen tarihi eserlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,()

12)TERÖR OLAYLARININ OLDUĞU BÖLGEDE HUZUR OPERASYONU

ADANA'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı Onur Mahallesi'nde 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Ova Mahallesi 2 sokağa gelen ekipler, TOMA, zırhlı araç ve Özel Harekat polisleriyle çevre güvenliğini aldı. Daha sonra zırhlı araçlar eşliğinde yaklaşık 500 polis sokağa girerek iş yerlerini ve vatandaşların üzerlerini aradı. Uygulamada 55 otomobil ile 440 kişinin sorgusu yapılırken 45 iş yerinde arama yapıldı. 21 motosiklet ile 1 araca el konulan uygulamada ayrıca 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Özel Harekat polislerinden görüntüler



- Zırhlı araçtan görüntü



- Kahvehanede kimlik kontrolü yapılması



- Vatandaşların üzerinin aranması



- Polislerin otomobillerde arama yapması



- Polis ekiplerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE-Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122122



13)BETON BLOĞU TAŞIYAN KAMYON SÜRÜCÜLERE ÖLÜM KORKUSU YAŞATTI

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde kasasında beton blok taşıyan kamyon trafiği alt üstü yaşattı. Kamyonun kasasından taşan beton blok nedeniyle sürücüler yolun kenarına kaçtı.

Serdivan'dan Kazımpaşa istikametine gitmekte olan 54 UE 509 plakalı kamyon trafiği alt üst etti. Kasasından taşan beton bloğu taşıyan kamyon yolda ilerlerken, aracın önünden ilerleyen bir otomobil ise flaşörlerini yakarak ilerledi. Ancak, karşıdan gelen araçlar büyük tehlike yaşadı. Sürücüler kamyondan taşan betona çarpmamak için yolun sağına doğru direksiyonlarını kırdı. Tek şeritli yolda ilerleyen kamyon yolu ortalayarak yoluna devam ederken, yaşanan tehlike kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Kamyonun yolda ilerlemesi,



-Karşıdan gelen araçların yaşadığı tehlike



-Genel ve detay görüntüler



SERDİVAN(Sakarya),()



22.01.2017 - Haber Kodu : 170122137



14)ESKİŞEHİR'DE UĞUR MUMCU ÖDÜLLERİ VERİLDİ

ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Tepebaşı Belediyesi destekleriyle düzenlediği Uğur Mumcu Anma Ödülleri sahiplerine verildi. Gecede Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de basın ödülü aldı.



Eskişehir'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 'ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni' Anemon Otel'de yapıldı. Teması 'Hukuk ve Barış' olan geceye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların avukatlarından Celal Ülgen, Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Star TV'den Nazlı Çelik, Cumhuriyet Gazetesi'nin halen tutuklu olan çalışanlarının aileleri ile çok sayıda kişi katıldı.



Uzun yıllar Eskişehir'de görev yapan ve Diyarbakır Emniyet Müdürü ilken şehit düşen Ali Gaffar Okkan ile Siirt'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçilerin de anıldığı gecede siyaset ödülünü Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'tan alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptığı konuşmada 100 yıl evvel saraydan alınıp halka verilen egemenliğin, bugün halktan alınıp saraya verilmek istendiğini söyledi.



Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu gazetecilerine verilen demokrasi ödülünü CHP Milletvekili Utku Çakırözer gazetecilerin ailelerine verdi. Ödül alan yakıları, tutuklu gazetecilerin cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.



YALÇIN BAYER VE NAZLI ÇELİK BASIN ÖDÜLÜ ALDI



Basın ödülünü Star TV'den Nazlı Çelik ile birlikte Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Can Hacıoğlu'ndan alan Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Uğur Mumcu ile çalışanlardan biriyim. Belki de gazeteciliğimizin titizliği onun yüzünden gelişti. Çünkü Uğur Mumcu'nun bütün belgeleri, kitapları çelik kasalar içerisindeydi. Mumcu, ilk elektrikli daktiloyu kullanan dostumuzdu" dedi.



Nazlı Çelik de konuşmasında "Araştırmacı gazetecilik denince akla gelen ilk isimdi. Evinin önünde, o kanlı pusuda, bu pusuyu kuranlar ve bunu yapan saldırganlar, hainler amacına ulaştıklarını sanıyorlar ama asla ulaşmadılar. O karlı sokaktaki sabahta bu korkunç kara sabahta ben henüz 16 yaşındaydım şimdi gerçeklerin arkasından, peşinden giden, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan ve o gerçekleri izleyicilere aktarmaya çalışan bir gazeteciyim, Diyeceğim şu ki Uğur Mumcu'yu kaybettik ama arkasından onlarcası geliyor. O yüzden bugün Uğur Mumcu'nun adını taşıyan bu ödülü almaktan da gurur duydum. Layık gören herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'YİNE METİN TOKER'LE EVLENİRDİM'



Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte yaşam boyu Başarı Ödülünü Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan alan İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de tören öncesinde Eskişehir'deki Kurtuluş Müzesi'ni gezdiğini anlattı. Toker, kendisinin hem İsmet İnönü'nün kızı hem de gazeteci Metin Toker'in eşi olduğunu belirterek Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu olan gazetecilerinin eşlerine hitaben şunları söyledi:



"Benim büyük kızım, şemdi CHP Ankara Milletvekili olan Gülsün Bilgehan doğmadan 15 gün evvel Metin'i alelacele çalıştığı yerden, gazetesinden çekip götürdüler. Doğum yapmak üzere olan eşini, beni görmesine daha izin vermemişlerdi alıp götürdüler. Sonra 8 ay sonra tekrar geldiğinde. Babam İsmet İnönü, ben, 40 günlük bebek olan kızımla hep birlikte şimdi müze olan Ankara'daki cezaevine Metin'i ziyarete gittik. 8 ay sonra Metin çıktı. Bir sene sonra ikinci kızım Nurperi doğduktan 15 gün sonra aynı şekilde Metin'i aldılar, gene hapishaneye götürdüler. Metin şakayla 'Herhalde Menderes benim bebek sesini duymamı istemiyordu onun için her seferinde beni hapishaneye gönderiyor' diyordu. Metin Toker, 'gazetecilik adam gibi yapılırsa dünyanın en güzel mesleği' diyordu. Buradaki arkadaşlarımın eşleri için söylüyorum, hakikaten eşleriniz büyük bir iş yapıyorlar. Ve Metin'in ilk defa hapse aldıklarında babamın ona yazığı bir pusula var 'Benim kahraman evladım, seninle gurur duyuyorum' diye yazmıştı Metin'e. Bundan kaç sene evvel. Ama o zamanda buna benzer şartlar vardı. İktidarlar tenkit edilmekten veyahut da bağımsız gazetecilikten hoşlanmıyorlardı. Şimdi aynı şekilde benzer şeyler oluyor. Ama ben her zaman Metin Toker'in eşi olmaktan iftihar duydum ve tekrar dünyaya gelip evlenecek olsam gene de Metni Toker'le evlenirdim."



ÖDÜL ALANLAR



ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi'nde Uğur Mumcu Anma Ödüllerini alan isimler şöyle;



Siyaset: CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan. Basın: Yalçın Bayer (Hürriyet), Alper Ateş (Bloombergh TV), Nazlı Çelik (Star TV). Bilim: Prof. Dr. Şahin Koçak. Hukuk: Avukat Celal Ülgen, avukat Sibel Önder, avukat Hüseyin Özbek. Sanat: Berna Kafkas, Ali Rıza Tekin, Meryem Biçerli, Soner Erdoğmuş, Adem Yücel. Demokrasi: Cumhuriyet Gazetesi çalışanları Musa Kart, Kadri Gürsel , Ahmet Şık, Akın Atalay, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Güray Tekin Öz, Murat Sabuncu, Bülent Utku, Hakan Karasinir, Şenol Buran. Çevre ve Kent: Cengiz Türe, Halit Gürsoy. Spor: Gülsena Karakuyulu, Busenur Sevük ve Eskişehirspor kalecisi Ruud Boffin. Emek: Gökhan Durmuş (TGS) ile Siirt Maden kazasında yaşamını yitiren işçiler temsilen Bengin Kılınç, Fikri Özdemir, Suat Başaraner.



GULRİZ SURURİ'YE YILIN SANATÇISI ÖDÜLÜ



Yılın Sanatçısı ödülünü Gülriz Sururi alırken, Yaşam Boyu Başarı Ödülü de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'e verildi. Ödül törenin ardından Rahmi Saltuk konser verdi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuşması,



-Toplantıya katılanların,



-Ödüllerin verilmesi,



-Nazlı Çelik'in konuşması,



-ödülerin verilmesi,



-Özden Toker'in konuşması,



-Ödül alanların toplu halde çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,()



23.01.2017 - Haber Kodu : 170123003



